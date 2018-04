Lucía, estudiante y prostituta: “Dispongo de mi tiempo, sin órdenes de ningún jefe”

Voz 0313 00:00 Alejandro buenas tardes hola buenas tardes cómo se quedó el cuerpo al pedir detalles de una oferta tan suculenta como secretaria de dirección tres mil doscientos euros al mes

Voz 0268 00:10 pues diría que no me lo podía creer pero la verdad que este tipo de ofertas aunque no sean de empresas pero sí de particulares son bastante comunes entonces

Voz 0313 00:18 son bastante comunes si si las son no son más

Voz 0268 00:21 ante claro de una empresa me sorprendió mucho por el hecho de que fuese una empresa pero el ofrecimiento en sí tampoco fue algo que me escandalizarse la verdad

Voz 0313 00:30 Isaías tú como tiene buenas tardes

Voz 0827 00:33 bueno es que a veces la realidad supera a la ficción no hay otras vidas sí afortunadamente desde esta ventana las vemos cada tarde pero desde luego la realidad no deja de sorprendernos es verdad que como sabemos que eso existe bueno lo único novedoso es que ya la desfachatez llegue a publicarlo pero ahí vería digamos el lado positivo por lo menos nadie se llama engaños no quién quisiera aceptar esa oferta de trabajo ya sabe a lo que se expone lo malo es cuando a lo mejor la oferta viene ya has camuflada después te piden eso que realmente no te han exigido una oferta

Voz 0268 01:06 tú si lo denuncia ayer la Policía el trámite qué tal bien la verdad que se portaron muy bien cuando llegue pues claro alucinar on con con lo descarada que era la oferta de de trabajo pero la verdad que bueno se pusieron a trabajar estuve Comas de de una persona de policía me atendió además una mujer y esto hemos toda la tarde sacando muchísimos datos muchísima información los los bueno todos los emails los correos todos los mensajes que había recibido

Voz 0313 01:35 pero está claro que hay una empresa detrás au todavía no

Voz 0268 01:37 no se sabe todavía lo que sí sabe es que sea lo que sea está amparado detrás de una empresa no se sabe si es una empresa real es una empresa ficticia y en el caso de que fuese una empresa real no se sabe si realmente la gente que está detrás es de esa empresa cuesta utilizando esa empresa a modo de pantalla para

Voz 0827 01:52 a al al Ministerio de Trabajo no te has dirigido porque claro está tiene una doble vertiente que es un posible delito que puede haberlo también una oferta de trabajo que es absolutamente indignada y que yo creo que no encaja en ninguno de los artículos del Estatuto de Trabajadores no

Voz 0268 02:07 la verdad que todavía no me he dirigido ya después de esto cómo estáis contando seguramente lo haga pero bueno es verdad que esta oferta de trabajo es terrible it llama muchísimo la atención porque te dice directamente que tienes que tener relaciones esporádicas con el jefe pero también es cierto que si te metes en los portales de empleo hay anuncios que no son tan explícitos pero sí que en cambio te piden una determinada ropa o un determinado modelo de cuerpo que también estaba totalmente ex explotando o clasificando mejor dicho imagen de la mujer para un beneficio económico los los que estas esto

Voz 0313 02:37 cuando tuvo que está terminando de estudiar Periodismo elegirlos Alejandra estudia periodismo y Lucía estudia Derecho y está en Radio Asturias Lucía buenas tardes hola buenos

Voz 0268 02:47 tardes de a reventara como los toros muy bien

Voz 0313 02:49 si bien oye cuánto tiempo hace que ejerce es la prostitución

Voz 0268 02:54 el arte los estudios pero es exactamente para pagarle menos estudios pero bueno unos dos años y medio

Voz 0313 02:59 sí lo es y no es exactamente entonces para que es para

Voz 0268 03:02 para ganar dinero que les acto es un trabajo para que los estudios y más cosas que exacto a alquiler luz en mobbing esos cosas

Voz 0313 03:09 cuántas asignaturas que faltan para terminar la carrera cuando oscuro

Voz 0268 03:12 por me quedan cinco asignaturas el trabajo central de grado y tú cuando no

Voz 0313 03:17 tras acabar la carrera de Derecho ejerciendo de lo de lo que sea que no sé si quiere ser abogada

Voz 0268 03:22 no no no funcionario o lo que sea vamos

Voz 0313 03:24 un tienes previsto seguir ejerciendo la prostitución au o tienes

Voz 1 03:28 abogado dejarla hombre en

Voz 0268 03:31 pues exactamente pues no lo sé cuánto tiempo seguir ejerciendo la prostitución dedicando el trabajo sexual en general pero yo evidentemente en el momento que yo consiga en mi puesto de funcionaria pues evidentemente dejaría la prostitución o a lo mejor no porque los funcionarios a lo mejor no tienen ese es el nivel de ingresos y quiero complementar mi salario de funcionaría con él de proscrito

Voz 0313 03:52 te puedo preguntar el el proceso de decisión por el cual llegas a esto

Voz 0268 03:57 sí pues como todas por una necesidad inmediata de dinero me iba a ir pedí movilidad étnica que no ubica ir y me la concedieron entonces me iba a estudiar a la Universidad Autónoma de Barcelona Todos sabemos que que la pela es la pela Ike en Barcelona pues es una ciudad cara por lo tanto yo estaba acostumbrado a vivir aquí en Asturias que bueno pues el nivel de alquiler y de gastos pues es bastante inferior al que necesitas en en Cataluña entonces pues esta idea preconcebida que yo tenía pues llegó vas a necesitar un colchón económico con el cual irse tranquila barcelonés poder dedicarte a lo que realmente quiere es que es estudiar

Voz 0313 04:38 tú cotiza a la Seguridad Social no

Voz 0268 04:43 no cotizo a la Seguridad Social pero porque me actividad no está reconocida como como una actividad laboral en ni como actividad así como actividad económica pero luego realmente vas haciéndole preguntas que que cómo puedes cotizar y te dice que que el Estado que nunca se puede beneficiar de los beneficios económicos de la prostitución

Voz 0313 05:01 que la tolera

Voz 0268 05:02 aunque la duros aunque la tolere y aunque tenga luego los decretos los cuales habilita espacios hosteleros para el ejercicio de la prostitución pero sin embargo las prostitutas estamos en todo caso desprotegidas

Voz 0313 05:15 Lucía desde preguntaba a Alejandra se conocía más casos de lo que le ha ocurrido a ella que es una historia realmente me decía sí si hay muchos casos lo que pasa que en fin normalmente los demás el resto del mundo no los conoce quiero preguntarte también Nati tienes compañeras en fin de estudios o de edad todo lo que sea que que estén en la misma situación y hayan optado como vía de ingresos económicos por la prostitución por ejercerla por decisión propia

Voz 0268 05:39 sí conozco a los pero sobre todo por desgracia pero conozco mucha gente que ejerce la prostitución evidentemente porque esto es el Círculo pero pero si hay gente que está estudiando hay madres con hijos hay chicas que a lo mejor se quedaron jóvenes y embarazada si tienen hijos muy jóvenes y no tienen cómo mantenerlos a mí me dedicarles tiempo también a sus hijos también hay que hablar del tema de la conciliación Si en España es esta bien regulado a unos también regulado se puede conciliar y también con el caso de Alejandra a mí me pasó una cosa parecida igual pero sí parecida sí jondo pues en una universidad tienes prácticas de empresa eh yo que soy así como un poco sindicalista bastante e intenté por todos los medios pues he vincular mía a hacer prácticas en un sitio de de un sindicato y me cogieron sindicato en el minuto minoritario comisiones mejor en y no eso yo entonces los buenos señor que era mi tutor de lo mi tutor de de prácticas se eh bueno pues ya tenían mensajes como muy cariñosos como que me daba a entender que si me portaba bien pues que podría tener un trabajo cuando acabase la carrera en el en el sindicato como abogada

Voz 0827 06:58 es lo que comentábamos antes que que ese tipo de circunstancias en las conocemos y se han denunciado mucha además en los últimos meses no pero claro algo tan explícito como lo que nos has dado tuvo Alejandra esto esto no se sabía no

Voz 1781 07:12 la verdad es que a ver si que es

Voz 0268 07:14 la muchísimo yo ya es lo que comentaba antes fuera a mis amigas la gente que conozco de mi entorno que tiene más o menos mi edad entre los veinte y los treinta años todas han recibido mensajes y por guasa o por email de particulares sobre todo diciendo oye se que no se que no vas a encontrar trabajo todavía de de lo que estás buscando pero yo te puedo mantener a cambio de sexo todas las veces que quieras yo por ejemplo en redes sociales este ha sido el que más se ha hecho pero tenéis un abanico de pantalla esos de mensajes que me han mandado particular es enorme

Voz 0827 07:50 el otro día nuestra corresponsal en Reino Unido Begoña Arce nos contaba el alquiler a cambio de sexo ofertas que ellas están incluso publicitando en los en los diarios en donde una persona ofrece una habitación o una casa compartida a cambio de determinadas relaciones

Voz 0313 08:04 Lucía cómo terminó la historia con el con el tutor un guantazo un corto

Voz 0268 08:08 ha sido lo que hice fue hacerme la loca yo lo que hacemos todas cuando cuando sufrimos ese tipo las cosas todas las mujeres pues lo lo primero que hace es pues eso pues bueno otro lado oí intentas que no llega que no llega a fin entonces los mensajes fueron subiendo de tono que si te invito a comer que si te invitamos a que que se nuestro cuanto entonces cuando cuando yo que me quedaban dos días para empezar las prácticas recibir un mensaje que no me gusta nada yo me puse nerviosa sí acudió a la Facultad les expuso el caso les enseñó los mensajes y les dije que yo que no era trabajar con sentido de gente pues porque me estaba sintiendo incómoda puesto que mi objetivo a mi mi fin en ese caso no no no iba a ser atender a las necesidades sexuales de mi jefe sino aprender derecho y ejercer el derecho

Voz 0313 08:59 tú ayudaron te apoyaron

Voz 0268 09:01 sí de hecho rescindiera un cualquier tipo de contrato con esas personas que se les puede llamar así Ràfols que escucho

Voz 1781 09:07 cuando las dos historias me quedaría sin preguntar porque realmente estoy bueno primero aprendiendo muchísimas cosas viviendo además una historia que tiene un lado humano en los dos sentidos increíble no a mí cuando otra vez escuchaba pensaba en aquella imagen de Pretty Woman on la que dice yo decido con quién yo decido cuando yo decido como en Cannes yo lo que no quiero es que me lo que no quiero es que me tengan o den por hecho que yo voy a se del objeto de deseo de esta de esta persona no y ahí hay una línea divisoria muy muy muy fina entre lo que le ha ocurrido Alejandra y lo que dice Lucía que tiene que hacer por voluntad propia no pero en todo caso sí que hay algo que que no me gustaría dejar pasar para ninguna de las dos Noyes que define el trabajo de Lucía decidido personalmente yo no se Lucía quizás tú nos puede orientar no debe ser la mayoría es decir lo que vemos de prostitución es muchísimo maltrata mucha carretera mucho en fin muchísima extranjera que de alguna manera no sólo no debe haber una decisión personal sino más bien una explotación no sé si somos otros vosotras lo tenéis así contemplado en el en el en el en el mundo en el que trabajas no

Voz 0268 10:17 claro que hay muchas extranjeras pero el hecho de esto yo te paras las prostitutas como como como extranjeras tiene un tufillo racista que huele fatal y curiosa gracias gracias

Voz 1781 10:28 porque si me lo porque así pero

Voz 0268 10:30 que si es que sí sí claro que hay muchos hay muchas mujeres que son nuestra sí que ejercen la prostitución evidentemente contraria son país ítems que que bueno que vas a trabajar y tal y te encuentras con el mercado laboral que hay en España diez estuvo a lo mejor esto nos con mala idea y entonces se meten a trabajar de de prostitutas pero yo las la mayoría y la realidad que conozco no es la trata ahora de explotación hablando explotación explotación sexual porque sí que he visto explotación laboral dentro de pisos de citas eso sí lo visto en mí eso es lo que denuncia entre otras cosas

Voz 3 11:08 claro

Voz 0827 11:09 para las redes de trata supongo que será mucho más fácil captar a mujeres extranjeras porque están menos protegidos

Voz 0313 11:15 claro social es menor

Voz 0827 11:17 por y porque son mucho más vulnerables no

Voz 0268 11:20 también yo quería quería añadir que bueno por ejemplo me voy a un dato de de Europa Press ya hace un par de años en España extranjeras lo españolas el ochenta entre el ochenta y el noventa por ciento de las mujeres son prostitutas sin querer ser los usuarios a ese propósito

Voz 0313 11:35 sí que es verdad que a lo mejor hay una parte

Voz 0268 11:38 que es menos Rosa evidentemente es menor estamos hablando de un diez doce por ciento que sí que os han no están obligadas a hacerlo pero todos los demás sí que son víctimas de de la traté del abuso y eso también hay que dejarlo

Voz 0827 11:49 Lucía tus tus compañeros esto compañeras saben a qué te dedicas en qué trabajas

Voz 0268 11:54 mis compañeros de Foc bultos yo soy actriz porno sea es es es una realidad notado

Voz 0827 12:00 di di tú puedes ir con naturalidad a la facultad azotea creado algún tipo de problema que siempre

Voz 0268 12:05 me ha quedado problemas pero problemas de tipo personal quiero decir yo no voy a clase porque tampoco quiero dar que hablar porque tampoco por qué soportar ni comentarios ni miradas nerviosas porque a lo mejor no poner un poco un aquella manera

Voz 0313 12:18 qué fue primero lucía el dedicarse a la prostitución

Voz 0268 12:21 o actriz porno es primero la prostitución

Voz 0313 12:26 en algún momento te has sentido a ver cómo lo digo y vejada ninguneada que eres menos por dedicarte a eso

Voz 1781 12:35 tú personalmente digo

Voz 2 12:37 no

Voz 1 12:38 bueno es saber si me he sentido vejada ninguneada

Voz 0268 12:43 la verdad que es lo que intento es siempre muy valiente y dar la cara y entonces la gente cuando me escucha suele callarse la boca

Voz 2 12:52 sustos has tenido alguno al más investigado que luego

Voz 0313 12:59 porque Horse que la vida de una mujer que se dedica a la prostitución en la mayor parte de los casos es muy duro y me complicada mundo no no no se come ahí te agradezco mucho que te asomes a La Ventana para contarlo

Voz 4 13:09 pero por Salerno por si no sé si bueno pero fue pero si él

Voz 0268 13:16 evidentemente la culpa la tenían la otra la otra parte que está hay un procedimiento penal abierto entonces tampoco puedo hablar demasiado de eso vamos digamos que que alguien me va a llevar a casa hay no se puso demasiado cortés siento yo tuve que

Voz 2 13:33 huir

Voz 0268 13:35 lo que yo sí que veo también muchas veces así yo lo he leído y bueno gente que que ha ejercido la prostitución me he dicho muchas veces que sí que es verdad decía es lo de Pretty Woman de yo decido con quién me acuesto como es donde pero claro esa es la percepción de de las mujeres y los hombres a fin de cuentas luego son los que eh ejercen esa esa esa pot esa potencia no eh sobre ellas y claro pasan cosas como está comentando ella que luego son ellos muchas veces los que tienen la última palabra porque tienen la fuerza

Voz 1781 14:05 usted debe confesar que que que he hecho un pequeño sondeo cuando mostró cuando me han dicho que el programa os tendríamos a vosotras dos preguntado por la situación de Suecia donde sabéis que lo que está penado el consumo y decía he hablado con gente que ha estado en el Gobierno y gente que está en la parte regulatoria no porque no llegamos a esa regulación y me dicen porque España no está preparada luego culturalmente no sé qué pasa pero pero no sé si vosotras entendáis que por ahí puede venir una solución o no porque si es realmente una decisión voluntaria y tomaba personalmente no querréis ningún tipo de regulación que impida no que Ras lucía en este caso de un empleo

Voz 0268 14:44 persona no debemos bueno pues hay estudios y cosas que dicen que bueno que derecho de penalizar a los clientes e vuelve a las prostitutas más funerales en el sentido de que tienen que bajar tarifas prestarse a realizar servicios que a lo mejor no quieren hacer

Voz 0313 14:59 iba a preguntaros si alguna de las dos o las dos conocéis habéis visto una campaña que se titula o lo hicieron en marcha pusieron en marcha

Voz 0268 15:07 la vista este verano aquí

Voz 0313 15:10 estuvieron aquí en La Ventana pone el acento ahí océanos y de las mujeres no dicen nada pero dan nos dan una serie de de palos a los a los hombres a los usuarios de de prostitución que para quedarse tieso donó qué opinas tú por ejemplo Alejandro esa campaña

Voz 0268 15:25 pues me encantó me encantó porque siempre estamos poniendo el foco en la prostituta o en la mujer que ejerce la prostitución cuando en el fondo igual que estaba comentando ella es por una necesidad estamos poniendo en jaque a las personas que estaban consumiendo la que además de consumirla y muchas veces no la consumen de forma pactada sino que consumen menores consumen trata sabiendo que hay mujeres hacinadas en en en pisos ir nunca se les saca los colores a ellos cuando en el fondo ellos son los que están perpetuando este sistema están perpetuando que las mujeres tengan que ejercer la prostitución para cubrir sus necesidades económicas

Voz 0313 16:01 conocías Lucía esa campaña

Voz 2 16:03 el resto de no se preguntó

Voz 0268 16:06 no y además es que el pan y la sal los porteros pongámonos de alguna manera sí que son sí claro son colaboradores de nuestra actividad

Voz 1 16:19 cero

Voz 0268 16:21 yo no soy prostituta porque tengo clientes mi yo soy prostituta porque eh la sociedad todo el sistema laboral tal y como está puesto en las condiciones laborales son las que son y a lo mejor hubiera tenido todo tipo de oportunidades laborales y hubiera tenido calidad de trabajo no me hubiera planteado ser prostituta mi hacer pornografía entonces el problema no está en los punteros sino en el sistema

Voz 0827 16:47 Alejandra de todas estas ofertas de trabajo que dice es que no es una excepción sino que se localizado que has localizado varias siempre detrás de la oferta hay un hombre

Voz 0268 16:57 siempre nueve todavía no he conocido a una mujer que esté detrás de esas ofertas y tengo muchas

Voz 0827 17:03 y antes nos decía Lucía que sí que conoce a gente que se dedica a ejercer la prostitución tú has conocido alguna compañera que haya aceptado compañera o a mí

Voz 0268 17:14 compañera has

Voz 0827 17:17 ha ido alguna persona que haya aceptado un tipo de ofertas si por necesidad

Voz 0268 17:22 conocido he conocido a una mujer concretamente una chica joven que no lo acepto pero estuvo muy eh tentado a hacerlo fue una tenía una situación familiar horrorosa necesitaba el dinero de forma inmediata y hubo un momento en el que dijo Alejandra qué hago yo no quiero hacer esto lo decía ella además rota o sea llorando decía yo no quiero hacer esto pero qué hago si lo tengo que hacer por mi familia y finalmente no lo cogió decidió hacer otro tipo de cosas hay bueno también de una formaban poco saben B porque claro no se puede hacer pero como negocios sin las casas y tal pero decidió no aceptarlo porque es que además es ya te lo decía llorando diciendo yo no quiero hacer esto

Voz 1781 18:05 yo me imagino que que por lo de cuentas no que deba haber muchísimas otras que han tenido que aceptar y ese es el drama no y quizás lo único como decías Isaías lo único positivos que aquí lo pone el fondo exacto

Voz 0827 18:16 sí claro cuántas veces no pasa eso porque luego cuando

Voz 0313 18:19 encuentras el marrón en mitad de la el acoso abuso vamos directamente en cualquier ámbito laboral además eso existe y eso sí que es bueno todo

Voz 1781 18:28 intratable con dificultad es además con una relación profesional y personal difícil pues imagino que ahí tenemos un drama clarísimo

Voz 0268 18:37 claro pero yo creo que es es un doble drama es el drama de que tienes la situación de que necesitas dinero ya el drama de tener que hacerse para conseguirlo y poder seguir hacia adelante creo que es un drama doble

Voz 0313 18:49 Andalucía os quiero hacer una última pregunta dentro de pongamos cinco años como os imagináis Alejandra por ejemplo está haciendo de periodista congregar radio

Voz 0268 19:01 a mí me encantaría así yo de periodistas desde pequeña lo pensé y todavía sigo con ese sueño

Voz 0313 19:06 Titulcia

Voz 0268 19:08 no lo sé cinco años es mucho tiempo para pensarlo es muchísimo mucho perdón también la caminan dos años cambiando unos estudian desde que a cinco pues vete tú a ver sillas estoy aquí está satisfecha con tu vida lució si básicamente sí sí sí sí estoy muy satisfecha porque veis como de mi tiempo como quieren no tengo que está supeditada a las órdenes de ningún jefe

Voz 0313 19:31 Lucía ella Alejandra os agradezco muchísimo a los que se ha asomado este ratito a La Ventana para compartir con los oyentes un rato de un ratito de vuestras vidas que os vaya muy bien a las dos de verdad