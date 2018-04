“Los nueros de la provincia de Andalucía hablan eusquera”

Voz 1 00:00 hemos hablado muy mal

Voz 2 00:11 pero también el hoy sí y mañana no pasado ya se verá según como sobre el viento según como sobre el viento doceavo pregunta en constancia

Voz 3 00:22 hicimos da decimos se da

Voz 2 00:27 X según la es que se vale el una de sus canciones en un anuncio de cerveza hitos unas fijamos senil el año pasado estuvo de gira más de dieciocho meses esto de gira más de dieciocho meses

Voz 4 00:38 el domingo tenía para descansar porque no descansaba el domingo porque los cincuenta y siete domingos al año a los de los cincuenta y siete domingos al año es lo que marcaba la diferencia con los demás rivales no la Guardia Civil de Estados Unidos a Guardia Civil de Estados Unidos se despliega durante este fin de semana en la frontera con México

Voz 2 00:53 a las seis y media Betis sí varía las nueve menos cuarto

Voz 4 00:56 Barcelona legales Barcelona galés podemos cometer errores iban los chorros

Voz 2 01:02 rápido hay que emitir esta cinta esta caravana esto sin más dilación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 5 01:11 crucen nazi de UBS unidad de vigilancia

Voz 2 01:18 y cometiendo es es cometemos un montón de errores por eso tenemos esta unidad de vigilancia que llega ya a su informe número quinientos cuarenta y tres seis

Voz 0827 01:26 así es un informe que fichamos el veinte de abril bueno el veinte de abril en el calendario Francis no porque después está el calendario Garry día no él vetó ni los dice Mario Suárez en donde el veinte de abril ya fue superado a comienzos de la semana

Voz 6 01:47 el lunes lunes veintiséis de abril

Voz 0827 01:53 es algo que hoy día unos que son poco y hay días que no existen como es el lunes veintiséis de abril y que todavía no hemos vivido buenos que alguno y además se quién es el lunes claro que algún día está pensando en las vacaciones de verano por lo que se ve y acelera oye como puede esto en estallen que atemporal vuelve hoy a ser veinte de abril en el que la gran noticia del día ha sido ese comunicado de ETA en el que ETA pide perdón que contiene eufemismos lo hemos dicho a los que nos ha acostumbrado tanto esta banda terrorista en cinco décadas de existencia esperemos que los eufemismos que siempre procuramos alejar y quiénes los construir en pasen ya definitivamente a la historia pero la primera vigilancia de hoy también nos lleva al País Vasco ya a la televisión al programa Pasapalabra en cuyo rosco incluyeron un término en una letra que en Euskadi no sentó nada bien

Voz 5 02:51 estamos en tu caso serán veintitrés segundos con los que lo hemos Lagoa

Voz 8 02:58 tiempo contiene la lengua vasca tiempo contiene la lengua vasca euskera siguiese musical la calle relata

Voz 0827 03:04 lengua vasca concurre euskera bueno las protestas llegaron por no haber considerado que euskera se escribe con k es una vigilancia que tiene miga porque es verdad que euskera con Cuba es una palabra introducida en el diccionario como incluye euskaldún con fe con fe aunque en ambos casos la Castellani facción remite al terminen en euskera con k como debería ser aparte de que el acá es una lengua perfectamente castellana también es curioso porque euskera apareció por primera vez en ediciones pero en mil ochocientos ochenta y cuatro euskera con Cuba como palabra es brújula además era euskera euskera euskera así en mil ochocientos ochenta y cuatro después ya desaparecido durante un siglo volvía a reaparecer en el año mil novecientos ochenta y cuatro con tú con K pero en Pasapalabra decidieron meter la incluirla en el rosco en la letra Cut pueden y sin salir de la tele esto que nos envía José Julio Bermejo en el programa de Europa FM levántate y Cárdenas sobre el verbo chutar hablaban con Ana García Obregón que ha contado que le ofrecieron dos millones de libras por contar su relación con David Beckham y entonces dijeron este Progrés más

Voz 9 04:11 porque he ido de cabeza lo siguiente no parece Le llaman a Anita la Fantástica la oreja algo será por eso dos millones de libros Mirage dos mil

Voz 10 04:19 mil libras IVAJ que te chulas iba a que te Chusta

Voz 0827 04:21 hasta luego sobre todo los todos mil libras las IVAs que te chuta el hombre si te gastas dos mil libras en drogas sí que puede ser que vas te chute se porque la forma pro nominal del verbo chutar es decir chutar se sólo tiene una acepción GAR coloquial que es inyectarse droga y nada más lo otro cuando lo decimos alguien que con tal cosa tiene suficiente o cuando decimos que alguien va muy deprisa por ejemplo decimos normalmente vas que chuta sales obra Altea vamos les sobra porque estaríamos dice una cosa bien distinta la verdad es que Javier Cárdenas es un buen yacimiento tenemos esta semana también una anhelo nada que soltó en este caso en el programa de televisión de Televisión Española hablaba con Miriam Fernández que es una joven que nació con una parálisis cerebral y es un ejemplo de superación ganó por ejemplo la segunda edición de Tú sí que vales porque además canta Mirian es campeona de España de natación adaptada bueno la verdad es que es una mujer ejemplar y cuando lo contó toda su historia Javier Cárdenas sólo se le ocurrió decir quién no quisiera para sí tu parálisis cerebral

Voz 5 05:35 todo eso sola todos esos tu sola este sí es tan jovencita que tengan esta capacidad Le admiro esa capacidad reflexión de verdad es decir cerebral joder que la quisiera que la quisiera tremendo y es obvio que tanto sino porque mucha gente estaba pensando lo mismo

Voz 0827 05:55 bueno antes de correr un tupido velo sobre los deseos vitales de Cárdenas nada diremos en esta unidad de vigilancia pero uno efectivamente no has quedado bien Javier Cárdenas y dos hombre no no creo que nadie haya pensado lo que tú pensaste que para sí quisiera una parálisis cerebral

Voz 12 06:15 muchas cosas

Voz 0827 06:17 pero bueno mire monos a nosotros mismos y comencemos por mi Francino que esta semana tengo materia tengan mucha plancha eh Rafael Urturi por ejemplo me llama la atención sobre un error histórico convertí en padre e hijo a quién es en realidad fueron hermanos

Voz 13 06:35 porque unos días recordamos el tratado que usted tras la Guerra de Sucesión Española aquello fue en mil setecientos trece pero quizás la victoria del Borbón Felipe quinto se fraguó dos años antes cuando falleció el padre del pretendiente austríaco cuando falleció el padre del pretendiente austríaco Rice

Voz 0827 06:53 vamos a ver buena en aquella guerras enfrentan efectivamente del Borbón que llegaría a ser Felipe quinto y el archiduque Carlos que era hermano Hinault hijo de José I de Austria como me recuerda Rafael como dijo porque ella no se equivoca Nieves Concostrina

Voz 14 07:07 y en estas que llega desde Austria por sorpresa la noticia de la muerte del emperador José I no tocaba pero como Casco de repente le dijeron a su hermano a su le dijeron a su hermano oye que eres el sucesor del Imperio tú mismo Carlos

Voz 0827 07:21 tú mismo Carlos bueno aclara lo pierdo aclarando que la pronto de Gasol eso eran hermanos es tengo más a Agustín a Martín me corrige un error frecuente tanto que lo hemos corregido muchas veces en esta unidad pero en el que yo mismo incurrió en la diferencia entre el deber ser el de de de ser por qué pero al final de la procesión para pedirles su identificación muy grave no debía ser la cosa no debía ser la cosa muy grave no debería ser la cosa Adige P pero como lo que quería expresar era una suposición la construcción correcta es la que me señala Agustina muy grave no debía de ser la cosa en esta casa no me faltó el de también Iñigo Gutiérrez que se estrena además en esta unidad como vigilante me dice que confundir remitente destinatario cuando hablábamos con Omaira cazó es la mujer que pidió a Amancio Ortega tres tallas más grandes bueno este es el momento de radio

Voz 15 08:14 de buen rollo sabe pero te lo digo

Voz 0827 08:17 supongo que se lo diriges Amancio Ortega porque es el fabricante más importante pero vamos estoy pensando en otro remitentes otro remitentes también no si me dices tú apoyándome pues no Francino con otros destinatarios remitente es el que envía destinatario el que recibe gracias por la vigilancia y otra más sobre la ETA conocía de la palabra músculo o como músculo que también tiene una curiosísima etimología porque mus Moody's en latín es Rato aún aquellos romanos debían ver cuando uno marcaba el brazo no pues que aparecía como una especie de ratoncito y a partir de aquí de allí pues aquello se llamó músculo bueno la verdad es que es una maravilla bucear en la etimología bueno en este caso no es una corrección digamos que es una ampliación de conocimientos porque lo que me dice la vigilante Laura la Mata es que es una maravilla bucean etimología pero hombre ya puesto es tendríamos que bucear hasta las costas griegas porque en ese idioma del que debió en latín la palabra mis niños ya significaba tanto ratón como músculo así que al griego lo que es del Griego

Voz 16 09:23 eh

Voz 0827 09:33 bueno después de fustigar me ahora ya estoy liberado vamos con cosas que parece que no tenemos claras la primera que nos envían que nos envía Juan Aranaz sabemos sobre todos los que somos o colchoneros o padres de colchoneros que el Atlético de Madrid perdió ayer su partido de Liga frente a un equipo vasco pero que he escuchado esto que vamos a oír no queda claro ante qué equipo vasco fue

Voz 0931 09:55 el deporte es la derrota del Atlético de Madrid ante el Athletic de Bilbao ante el Athletic de Bilbao de la Liga casi sentenciada para el Barça los rojiblancos perdieron por tres a cero ante la Real Sociedad bien

Voz 0827 10:05 perdidos cinco segundos antes contra un equipo cinco segundos después contra otra buena fue la Real la que le endosó ayer un rotundo tres cero y otra más la última cena de Leonardo Da Vinci es una pintura eso es evidente pero no es un cuadro precisamente no lo señala Rafael Urturi indiscutible en el sonido que es desde luego manifiestamente mal

Voz 17 10:25 ahora bien algo más de catorce mil euros seguro que cueste cuesta la pintura de la última tarde me da Vinci pregunta cuántas personas están en este mítico cuadro en este mítico cuadro

Voz 0827 10:38 en este mítico cuadro bueno pues la última cena de Da Vinci no es un cuadro porque los cuadros son pinturas realizadas sobre lienzo madera papel que después sí que podemos colgar no generalmente enmarcadas estas pinturas de Leonardo Da Vinci es una pintura mural dice nuestro vigilante que es un fresco la Wikipedia me dice que no es un fresco tradicional por la técnica empleada pero bueno eso ya es una cuestión pictórica la léxica no tiene duda la última cena de Da Vinci no es un cuadro es una pintura mural y Mario Suárez también se pregunta si un cuchillo no es un arma lo dice por esto que escuchó a Baltasar Garzón hablando de la financiación del terrorismo yihadista

Voz 18 11:17 dentro del movimiento de la yihad global puede valer nada prácticamente el auto al establecimiento de un arma o de un cuchillo de un arma o un cuchillo o de una furgoneta de un arma

Voz 0827 11:32 lo de un cuchillo Se comprende muy bien el matiz que quería hacer Garzón en que puede salir barato porque se pueden plegar cualquier cosa pero es verdad que en ese contexto precisamente un cuchillo también es un arma muy arma blanca en este caso frente a las de fuego también no señala este vigilante este error en la identificación de una palabra como adjetivo cuando no lo es

Voz 10 11:54 pues me parece que es dentro del discurso coherente que viene haciendo el club en los últimos años es decir esto

Voz 8 12:01 qué se puede eliminar problema o problemón no lo lo que cada uno

Voz 0931 12:05 a cada uno lo que era se arregla con el diálogo

Voz 0827 12:08 bueno pues como nos dice Mario problema au su superlativo problemón son sustantivos Haro otra cosa es que después te crean problemas sea problemático esa palabra problemáticos sí que sería un adjetivo que haber dicho que cada uno lo defina como quieras lo defina acometiera efectivamente efectivamente bueno sobre sustantivos esta vigilancia de Teresa Colomer sobre nuestros Hinault era ahí

Voz 0931 12:31 el objeto estamos hablando de las relaciones entre suegros y suegras y si no eras nuevo si no eras está buscando a alguien que tenga Nueno sino Nueno sino eras suegros hizo un hijo de quince un sentido un así que no no

Voz 0827 12:44 saberlo normales yernos para ellos y nueras para ellas es verdad que en algunos países de América en Bolivia en Colombia en Puerto Rico en la República Dominicana y en Venezuela usan también el femenino yerno Guërna e Guërna pero el masculino nuestro no lo registra edición Mario académico ni en esta ni en la otra orilla del Atlántico bueno que a veces nos leamos creando Palau las innecesarias o a veces disolviendo contra acciones necesarias por ejemplo esto que nos envía un tal Carles Francino a Amparo

Voz 19 13:18 pues estaba haciendo un repaso a las cosas que tenía miedo de pequeño por ejemplo eh

Voz 0827 13:21 eh a el armario de mi habitación a él

Voz 19 13:24 Mario de mi habitación de adolescente tenía miedo a hablar con las chicas

Voz 0827 13:27 yo tenía miedo a el armario de su habitación bueno al armario mucho mejor que a el armario e salvo que el artículo forme parte de un nombre propio por ejemplo voy a el corte inglés eh lo correcto es hacer la contracción así ahorramos entre otras cosas letras hijos Antonio Barrio Nuevo tampoco tiene claro que en Saber y ganar de La dos de Televisión Española tengan claro lo que es un cantautor Se refería Jordi Hurtado a Camarón de la Isla a José Mercé a Enrique Morente

Voz 20 13:57 puro teatro usted después de resolver la parte por el todo flamenca verdad excelente excelente tema grandes cantautores flamencos cantautores flancos grandes órgano con el derbi

Voz 0827 14:10 es una vigilancia muy interesante porque el flamenco ya nos ha dejado la palabra cantaores eso es para referirnos al cantante de flamenco es verdad que algunos de estos cantaores interpreta canciones compuestas por ellos mismos pero la palabra cantautores que no se refiere en general solamente a que sea compuesta por aquel que lo canta sino que esas canciones tengan también un mensaje de intención crítica de intención política de intención poética así que no todos los cantaores flamencos aunque canten sus propias canciones llegan o podrían llegar a ser calificados como cantautor

Voz 11 14:47 mira mira

Voz 0827 14:53 sobre nuestra querida España tenemos que aclarar que Canarias sigue siendo parte de España en ese si lo decimos por esta confusa manera de dejar la hora que alguien le ha despistado un bocadillo

Voz 21 15:05 pues en nuestra querida España son las siete y treinta y ocho las seis y treinta y ocho en Canarias pues en nuestra querida España son las diez y treinta y ocho las seis y treinta y ocho en Canarias

Voz 0827 15:13 te entiende muy bien también que de de Pepa Bueno recogiendo la pelota de la canción pero claro queda un poquito confuso parecía que en España era una hora una hora menos en Canarias que se deducía no estaba en España también tenemos que aclarar ojo que nuestra querida Andalucía sigue siendo una comunidad autónoma aunque la jam reducido empequeñecido a provincia el vigilantes Juan Carlos Orozco

Voz 22 15:36 por detectar cincuenta de estas rocas enormes cuyo impacto contra la Tierra haría desaparecer pues un está

Voz 9 15:44 todo de Estados Unidos a una provincia como como Andalucía o una provincia como como Andalucía Galicia

Voz 0827 15:50 pedazo de pronunciada desde luego sería una provincia inmensa bueno nuestro refranero particular viene muy cargado en esta unidad por ejemplo esta interpretación libre mezcla de otro gallo cantaría os ser otro cantar que usamos cuando queremos decir que aquello a lo que nos referimos lo veríamos de manera distinta bueno esta es la escuchó Pablo Pérez por ciento hablamos de Philippe Coutinho un paso muy nuestra que Bin puesto que todos los aislada

Voz 2 16:19 las cuyos si llega a estar en rock otra canción estaríamos ahora mismo

Voz 0827 16:27 estaríamos ahora mismo canto empieza con el otro pero no encuentra el gallo construido eh claro si está muy bien cantar otra canción sí estaríamos cantando bien nuestra capacidad de creación bricks escrita más de Carrusel en este caso con auto vigilancia incluida Icon remite a esta unidad no es lo envía Marta Estévez

Voz 24 16:47 ha resbalado y eso permite la compra del Valencia con doce

Voz 0827 16:50 consta que destina el auto pase choca

Voz 24 16:53 literalmente con Jordi Alba gato viejo

Voz 2 16:56 del valora la banda he dicho gato es perro viejo no más más bien

Voz 25 17:00 que seguirán origina es viejo y no hemos dicho nada es que y en el de vigilancia se correcto correcto pues nada

Voz 0827 17:13 hacia esta bueno es verdad que en lo de viejo estamos de acuerdo es verdad que podría haber sido gato viejo ya puestos pues Caballo viejo o ratón viejo no pero si nos queremos llevar el gato al agua para esa persona con gran experiencia que está un poco de vuelta de todo la locución que hemos acuñado a través de los siglos es la de ser perro viejo e como el propio Flaqué reconoció muy precisamente ya un en el fútbol una duda sobre un refrán pronunciado por Sergio Ramos del que duda Luis Lafuente

Voz 26 17:42 han apoyado a su entrenador suicidan dice que no no hay más que hablar no sé ahora pasillo al Barça en el clásico aunque ya sea campeón de Liga

Voz 2 17:53 manda patrón no manda marinero donde manda patrón no manda marinero y si de ha tomado esa decisión nosotros

Voz 0827 17:58 me manda patrón no manda marinero bueno pues también es un refrán que se entiende aunque sí somos puristas como les nuestro vigilante sería donde hay van de ahí el verano del patrón no manda marinero oye los vigilantes que trabajan con decimales y el refranero que lo vamos modificando algún día acabará en refranero Nos dice Mario Suárez

Voz 25 18:18 es lo menos malo motivo número cuatro que el refranero el refranero reza

Voz 0827 18:27 a raíz de enero que podría ser a lo mejor el refranero chino no por ejemplo en todo caso al flan albinos no pues no es lo mismo quizás en el Senado haya alguna maqueta es posible que haya pero para dar esa sensación de cambio de estatus lo más ajustado sería decir tocar moqueta o pisar la alfombra

Voz 27 18:54 lo hicimos la sensación desde fuera que para algunos es más importante mantener el estatus y las cuotas que ganar unas elecciones turcas maqueta tocas maqueta que él no asesinado y te olvidas hasta de la vivienda protegida

Voz 0827 19:08 tocas maqueta bueno sería mucho mejor tocar moqueta como nos dice nuestro vigilante José Javier Simon y Aragón nos pregunta si la palabra insalubre tiene una doble acentuación posible nos lo dice por esto que escucho en el programa de Ana Rosa en Telecinco

Voz 28 19:22 a nosotros por eso como habéis podido ver las condiciones son eh completamente insalubres completamente insalubres e él estamos estamos con el vecino que

Voz 0827 19:31 netamente insalubres pueden raro pues es verdad abren lógicamente insalubre y no es una palabra existen en nuestro idioma palabras con una doble acentuación pero en es el caso también sobre un plural de una palabra originalmente inglesa Anna Monterrey nos plantea una duda es los castings os son los cásting es como dijo el ausente Roberto Sánchez

Voz 2 19:53 Mercedes Carolina a Quique bonos al corriente porque mañana tenemos uno tú tienes dos KAS tienes tienes dos KAS tienes no María mañana sólo mañana sólo que es el Día Mundial del Teatro tenemos castings tenemos casting es casi todos los que estamos tenemos chicas tienen es bueno

Voz 0827 20:09 la curiosa porque la palabra cásting Castellani izada sin la que no ha llegado todavía el diccionario de la Real Academia en donde sí que está la palabra inglesa cásting sin embargo el Diccionario panhispánico de dudas que es otra referencia académica si queda por válida la adaptación gráfica cásting su plural en este caso sería el que correctamente hizo Roberto casting es no menos dudas suscitan algunos verbos hechos polvo en las últimas semanas como es Acebes ciervo chispa torear que no señala Teresa Colomer

Voz 0931 20:39 la velamos Si ya la parte lo que es naranja naranja voz tiene un naranja más claro al principio la metemos en la freidora a ciento cuarenta grados hasta que deja de chispa el aceite hasta que deja de chispazo Torreal el aceite porque ciento cuarenta

Voz 0827 20:50 explotó reabre que sería cuando el toro echó chispas el Cotorro que como todo el mundo sabe en esta unidad es el salero quién bueno íbamos acabando esta semana hemos celebrado el Día Mundial de la voz seguramente el primer cimiento del gran salto de la evolución humana se produjo en ese momento mágico en que uno de nuestros antecesores Millán millones de años después del irse se dio cuenta de que podía modelar aquellos sonidos que brotaban de su garganta para convertirlos en palabras con las que nombrar el mundo expresar los sentimientos la voz un gran invento y la voz es una voz interesantísima en la que hoy profundiza Marta Valderrama

Voz 29 21:31 los humanos tenemos la voz de fábrica pero la palabra con la que la nombramos los llegó del latín Vox voces que hace referencia a la palabra y al sonido con la que la producía producimos los romanos no la inventaron

Voz 0827 21:42 reconvierte era una voz en europea

Voz 29 21:44 qué significa hablar así que hablemos de la voz

Voz 30 21:47 puedo ir el Leko tuvo declaran no han estado a los somos

Voz 31 21:53 de la raíz pura Abou apenas nos queda en español el nombre con un diccionario o de un partido político pero su evolución ha generado una gran familia cuando hablamos bien vocal estamos cuando elevamos el tono procedamos o vocifera ambos si quitamos a alguien convocamos si queremos con nuestras palabras provoca ambos quién ya Madrid nos invoca pero quién escucha su voz interior responde a su vocación sin los arrepentimos de la palabra dada del encargo hecho revoca ambos un también como no nos equivocamos aunque equivocar etimológico lamente no es tropezar errar equivocar es enfrentarse a dos palabras valientes y claro cuando optamos por la que no es nos equivocamos de eso vive esta unidad de vigilancia

Voz 3 22:40 Ali a otra

Voz 31 22:42 para quienes trabajamos en la radio La Voz es esencial pudimos ser vocalistas pero los quedamos en locutores y con nuestra voz actuamos de altavoces pide portavoz de sus voceros de nuestros oyentes que es la mejor manera que tenemos de cumplir

Voz 2 22:56 por las tardes

Voz 0827 22:58 también cuidando las palabras creo que hacemos en esta unidad pero yo ya me voy

Voz 5 23:03 señoras y señores si me lo permiten me voy a ir

Voz 0827 23:08 hoy soy un poquillo cansado gracias nuestra dirección Wood de V arroba Cadena SER y sin algo nos hemos equivocado

Voz 5 23:14 tuvo mucho bocado y no volverá a ocurrir