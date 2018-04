Escáner Hora 25 Deportes (20/04/2018)

Voz 1 00:00 ah sí

el escáner por supuesto hablando de la final de la Copa del Rey mañana a las nueve y media en el Metropolitano entre el Fútbol Club Barcelona y Sevilla

Voz 2 00:29 no hay favoritos una final por mucho que el Barcelona tenga más calidad tenga más talento tenga más personalidad ay te diría que más palmarés en en en esta última década que es un equipo construido alrededor de la figura indiscutible de Messi cuando llegas a una final las finales suelen ser traicioneras y suelen tener guiños inesperados y el ejemplo que tiene el Barcelona con el Sevilla es más que es más que evidente lo tuvo contra contra la lona una dos tres cuatro incidiría casta diez veces en aquella segunda parte en el Sánchez Pizjuán y al final se levantó vio lo que le cuesta ganar al Sevilla de hecho no merecía perder aquel partido por lo tanto en una final no se puede confiar absolutamente nadie el Barça viene herido terriblemente herido de lo que le sucedió en Roma

Voz 3 01:11 una etiqueta que no sirve para nada por supuesto pero claramente el Barça tiene más potencial mejore juristas tiene más presupuesto y cuenta pues nada más y nada menos que con Leo Messi no que es el populista para mí más determinante desde el punto pero luego pasará lo que tenga que pasar porque efectivamente el Sevilla tiene amor propio y un gen competitivo también importante

Voz 2 01:30 es evidente que que que muy dubitativo porque la herida esa no se olvida de de un día para otro ni se va a olvidar con el paso el tiempo y está tan cercana esa herida broma un equipo que llevaba un cuatro uno a favor con la puerta abierta a semifinal Il acaba tirando a la basura con ese tres cero que ensucia esta temporada que estaba siendo realmente buena para el Barcelona tanto en la Liga como la Copa tiene que aprender de ese error porque sino el todavía lo hará más grande en caso de que el Sevilla sea capaz de ganarle mañana la final el el equipo está avisado el entrenador está avisado los jugadores son conscientes de que no pueden volver a cometer otro error que no siempre los mejores equipos y que no siempre los favoritos son los que acaban ganando exacto bien sí

Voz 3 02:09 conocemos los números en Liga no que evidentemente están teniendo que ella es muy fea no no es que pierda que sale goleado con frecuencia oí eso pues tiene indignado a fue a casi todo el Sergio bueno pero cuidado cuidado porque el Sevilla esta temporada ha pasado por Campo Grande como Anfil como Old Trafford como el Allianz Arena no caído eh no ha perdido en ha sido capaces de batirse muy bien yo diría que incluso con Mou con más opciones de victoria que estos gigantes no es verdad que monté la Liga no ha solucionado la papeleta porque no ha colocado al Sevilla en de los primeros clasificados pero con el de mañana ser ella el partido cincuenta y cuatro Sevilla no las piernas pesan y el hecho de que el Sevilla haya también llegado muy lejos en Champions y en la final de la Copa del Rey y eso hace que sea llama Rando punto pero yo creo que el Sevilla sí tiene poderío Si tiene capacidad para aún partido luz mucho a a cualquier otro tipo de partido lo que está preparando

Voz 2 03:02 en un partido en un campo donde está Messi todo todo gira en torno a Messi es decir la capacidad de desequilibrio de la capacidad de intimidad la capacidad asustar si Messi tiene impacto que habitualmente en la esquina de suele tener impacto impacto positivo va a ser difícil para el Sevilla pero necesita además un equipo que de que les protejan lo equipo que le arrope un equipo que sea solidario que se ha sonado para no cometer errores que permitan al Sevilla de Montera explotar sus máximas virtudes sobre todo a través del del juego de la pausa que les suele dar siempre Banega

Voz 3 03:34 yo diría que hay tres clave la primera efectivamente Messi en el campo que hay que señalarlo obligatoriamente porque si él está bien hay pocas tiene la segunda el gol si el Sevilla se planta delante del portero y tira con su habitual inocencia eso en una final imperdonable y no no habría ninguna opción tampoco de triunfo y luego yo como indispensable en el Sevilla señala su centro del campo se N'Zonzi Banega con la pelota ahí llevan el control del partido a favor del marzo Este permita lógicamente no porque muy difícil

Voz 4 04:02 lo normal es que el Barça tenga siempre el balón pero si todos entienden con el apoyo del modo más que el Sevilla habrá dado un pasito para ponerle las cosas difíciles al brasero

