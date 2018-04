La banda de Buenafuente salta del plató a los escenarios

Voz 1 00:00 la Ventana Carlas Francino

a ver pregunta para oyentes avispados de La Ventana notan algún K vio en el sonido en el fondo yo me callo a haber los sonido de estudio verdad tenemos la ventana abierta no ni muchísimo menos abrimos esta tercera hora de programa desde el Café Central en Madrid para vivir nuestra cita de los viernes con la música en directo que compartimos como es habitual con Benjamín Prado con Iñaki de la Torre buenas tardes bañeros es en venidos lugar Benjamín entonces aquí no muchísimas nunca nunca benjamina o no uniendo a agenda de tampoco Gary tampoco oye yo quiero dedicar esta hora de radio al directivo de televisión que no se sabe quién es que un día a día jo en la tele cuando pones música la gente cambia de ganar no no no no yo yo lo quiero dedicar pues de bloqueo encarceló a él ya acordarme con cariño de toda su familia porque eh porque consiguió que yo sepa dos cosas así hay que reconocerlo lo que mucha gente se creyera esa gilipollez Iker la siguiera pero dos y es rabona o lo que a mi me interesa que hubiera otra gente decidida a contrarrestar esa una por la vía de los hechos hoy tenemos en la tele un programa en Movistar cero que es leitmotiv que dispone de una banda en directo un Perazo banda todos los días y esa banda está aquí actuando desde anoche quería John conciertazo y hasta el próximo domingo nos hemos dicho moño los podíamos invitar pues dicho y hecho hoy en La Ventana desde el Café Central de Madrid con Aurora García de Aurora anti ve trailers en dicho bien cuando queráis adelante

Voz 4 01:57 bueno ahora Benzo otros instó cuatro trenes Avant eh eh pero Billy alguien más áreas eh eh eh quiero a lo que es de yeso Hoskins bajó se Iker que dudó yo qué sé yo eh

Voz 4 04:07 los dos tumbó en modo no el hombre nueve Le que él el tribunal no

Voz 9 05:33 el Golfo banda eh nos Sahara bañé pole

Voz 10 05:36 la verdad que a buen rollo de la canción de los frutos que cantaba Amy Winehouse sabes verdad la grabó con Mark Ronson que era el productor que realmente la lanzó a la fama es una joya la versión que hicieron y la casa en ellos claro

Voz 0313 05:49 bueno esta banda yo creo que con las horas os podéis ir sentando ese no no hablaremos hay que ponerse cascos auriculares con la guitarra con todos los héroes presentando una uno e como los equipos NBA podemos aplaudir o no pero presentarles uno a uno sí porque todos tienen su historia IS es una banda de esas que surge por la por la conexión por la amistad aparece por esa piel tan especial que tiene el mundo de la música donde gente que ha transitado por territorios distintos que han dado caminos diferentes días encuentran dice bueno y en este caso concreto en un proyecto de televisión que era en ese momento lo que menos en moda estaba que es tocar música o hacer música en directo en la tele pero chico Andreu se lo puso esto la cota y lo ha hecho y lo ha hecho muy bien me lo hace más ahora hay gente que piensa que lo haga con un poquito de programa alrededor tengan cuidado que esto bueno lo primero ha gracias a la aurora porque ella tiene Aurora buenas tardes cómo estás buenas tardes pueden tener concierto esta esta noche en Segovia salgo corriendo para allá pero es un ratito con nosotros la nuestra para ver vamos a ver si tienes que un micro todos hay si no no podéis hablar casi todos Pablo Novoa buenas tardes buenas estas Pablo es el guitarra y el director musical de todo este proyecto todos tienen alguna historieta yo citaré sólo alguna pincelada y luego la conversación que vayan saliendo el tiene experiencia en esto de música en la tele porque estuvo durante diez años dirigiendo un programa en la televisión gallega llevando la dirección musical de ese de ese programa y Koke Santos es el el batería copia que estás buenas tardes amigos que desde Madrid está vinculado proyectos como el de como el de estuvo desde Nacho Mastretta trabaja como músico profesional SA veinte años no estás es el desde el noventa yo me acuerdo pero sí sí yo quiero usted apunta rollo empezaste del ocho Carmen no Carles Ruiz no el y Tous es delitos buenas tardes bueno estará bizarra Hay bueno este señor Benjamín tumbos lo ve pero puedo contarlo este señor un buen día esta cuenta en la boda de un amigo con la voz de Andreu ya está que tuvo los and to todas las tuvo las narices de por esa cantar ahí en mitad de dónde estábamos una canción de Serrat la guitarra con Serrat a cinco metros mirándole así hierático que momentazo tuvo tuvo tuvo el valor de hacerlo

Voz 11 08:01 sólo por eso Huff sólo por eso mereció un recuerdo que cerré los ojos

Voz 1888 08:06 y cuando lo cuando terminó la canción le miré como pidiéndole oye te ha gustado esta aprobación me hizo como una cara de sí sin joven hoy se

Voz 2 08:16 te aplauden sin estirarse mucho tiempo

Voz 0313 08:19 EFE enterarse muchas o no está en la música porque él escuchaba de líos las fiestas de su padres y tal no sé qué es verdad y cuéntalo tú

Voz 12 08:27 sí a mis padres los fines

Voz 1888 08:30 semana caminos del Señor son explotables eh cada uno ya

Voz 0313 08:32 esto dentro por dónde anda

Voz 1888 08:35 mi padre los fines de semana montaban cenas con sus amigos bien la sobremesa cuando ya salía el cava chupitos sacaban una guitarra y empezaban a cantar canciones

Voz 12 08:45 aquí yo era un niño y flipa de ver lo bien que se lo pasaban como les brillaban los ojos ir eh

Voz 0313 08:54 yo que yo quería pasármelo igual de bien tiene mucho que ver la música que hacen olvidar la música de fiesta son musicado ponerse contento pegar brincos y tener buen rollo no así que algo se te ha quedado eso también Santiago comer Zaragoza ahí están los teclados el buenas tardes Santi cómo estás buenas tardes aquí tiene historia también empezó con el piano con el piano que les regalarán a su hermano por una apendicitis que se quedó sin poder al campamento y eso es un inicio tan digno como cualquier otro pero la cosa empezó así rompes fases si son luego cómo se complica tanto para que lo sepa

Voz 2 09:23 yo no sé dónde lo Sajarov a cobrar hay pregunta pero tenemos las quejas esto no en la Cope osea te lo pero

Voz 1888 09:31 el hermano mayor que es que es médico miembro del buen estudiante de la familia entonces el IVA a Inglaterra para hacer un curso de verano una semana antes el sexo le dio un ataque de peritonitis y entonces fui yo en su lugar que era mal estudiante del Golfo entonces me me padre lo vio así como tan disgustado que dijera pues te voy a comprar un órgano un teclado para que toques ya a la vuelta encima que me había algo en su viaje dijera eso mí que vaya que hasta hoy

Voz 0313 09:57 no está mal si antes que es de Madrid lleva al se encarga del bajo índice han contado que tal cómo estás amigo micro jueguen como saben hasta que la guitarra no canta legal que lo oye me han contado que tú te dedicas a esto que te picó el gusanillo porque se te ponían los pelos de punta escuchando a los Beatles

Voz 13 10:14 bueno pero eso fue como a los siete años es decir tal

Voz 1888 10:17 estando diez dos seis siete años

Voz 13 10:20 yo que lo tenía muy claro muy claro los pelos

Voz 0313 10:22 el punta ahora con los Sex Pistols lodos los Beatles en un peinado si me volver Francino sabes por qué te llama Ariel Rot el Príncipe de Malasaña

Voz 14 10:31 eh bueno algo

Voz 0313 10:33 razón alguna alguna razón que le gusta a él

Voz 2 10:36 eh Francino lo de que no tenían

Voz 10 10:38 el micro en la verdad no tenía costumbre de los bajistas tenemos orden de alejamiento de los micrófonos así realmente

Voz 0313 10:44 está normalmente mal corista habitualmente no lo cumples yo no porque eso es él es él es un bajista que canta muy bien hay que decir alcance el saxo y trompeta hay un montón de cosas más pirata de Rentería pirata cómo estás pues muy buenas tardes pero nuestras al Juan cuantas José hasta estudios demasiadas cosas flauta trompeta tuvo bombardeo uno trombón el y con pero no el acordeón

Voz 15 11:08 sí con con seis años pero tenía salsa una bola no que está había bueno mi abuelo materno era músico una banda Rentería y no yo no lo conocía eh pero parece que eres de los que eso no hay sí

Voz 10 11:19 oye no sé si me equivoco yo creo que el padre Koke Santos el batería también era batería o músico

Voz 1888 11:26 cantante de hoy Bueno Boris

Voz 16 11:28 soy guitarrista del grupo a los mismos

Voz 1888 11:31 los mismos claro grandísima gente de los sesenta setenta no la

Voz 0313 11:34 bueno esta banda a este grupo de músicos que tenemos aquí aparte de haberse reunido alrededor del programa de televisión que usó en fin por sí mismo ya ya es noticia han conseguido atracar a un montón de gente de la música también muy conocida además que cada vez que pasan por el programa Se anima a lanzarse yo tengo algunos ejemplos un caso por motivo concreto y en otros porque sí que quiero que los escuchemos porque está hora de música en La Ventana Se trata básicamente de disfrutar y de destripar la música recuerdo por ejemplo porque el otro día hablamos con él el día que fue Pau Donés

Voz 2 12:28 este ARI

Voz 0313 12:54 bueno pues esos atracos amistosos encontrado lo que alguien pudiera pensar no no no sólo no son más recibidos por parte de los de los destinatarios de las víctimas sino que incluso lo agradecen alguien concretamente no ha dicho vayan a Madrid y al café y tal no siguieron el águila gracias Manolo

Voz 17 13:10 sí la verdad es que es una una alegría que haya un programa de la televisión como en el caso de leitmotiv de Andreu Buenafuente que tiene una banda en directo magnífica que acompañaron los artistas que acuden que hace pocos días estuve en el programa la banda la dirige Pablo Novoa al envío un abrazo a él y por supuesto a todos los chicos de la banda Koeman me parecieron fantásticos súper pecando

Voz 18 13:30 a Dolores Ibárruri música zoos

Voz 17 13:33 bueno ya dio un valor enorme el que año programa que tenía música en vivo ir insisto una alegría estar en el programa y estar cantando Mi canción diciendo acompañado por esta banda fantástica un abrazo a todos salud y a seguir adelante

Voz 18 14:12 oye Pablo de te puedo preguntar cómo te cómo te enredó Andreo para esta historia pues fue a través de Ricky Faulkner

Voz 19 14:22 eh productor conocidísima

Voz 18 14:25 ahora mismo produce un montón de cosas

Voz 19 14:27 el gran amigo enorme músico

Voz 18 14:30 que que le encargaron bueno tú sabes todos sabemos que Andreu ese a usted le encanta la música me gusta mucho y son and roll para él era fundamental encontrar él quería ser músico en realidad sí sí ahí intentándolo es estábamos tratando de pegarle es que los Boris si tiene orden de alejamiento oye y una banda pero con convocó muy que mi momento algo te voy a decirte algo concreto algo especial bueno y se trató de organizar una banda ahí lo que quiso es venir a vernos para ver que que que Ricky le había preparado el seguida nos dimos cuenta de que nos entendíamos que queremos entender

Voz 0313 15:11 los con la banda hay que Adrián no sólo es que le encantas en la música sino que le gustaba al rock and roll cerebros muchas cosas en común que también en un trabajo de estos que por primera vez en tu vida tiene su sueldos que que tú que te entiendas también como el jefe es como uf qué alegría Fer vamos a preguntarse si confirma la versión hola

Voz 9 15:34 qué tal como hola hola

Voz 0313 15:37 hola bueno pero dice que están intentando todavía hacerte músico y

Voz 18 15:41 pero bueno es algo más difícil más difícil seguir siendo

Voz 2 15:45 bien ahora oye perdona que vía monta ha visto nosotros nos trato La Ventana siempre aquí y no vamos pues ojalá no en comparación con el resto de radio estás a tiempo sí Manel Fuentes S

Voz 0313 15:56 el nuevo Bruce Springsteen tú es el nuevo Manel sí pero no sé si la buena fin loca que me preguntaba cuando seremos digo jamás es mi vocación frustrada a veces lo ves

Voz 1888 16:11 se nota precisamente por eso quizá tengo tanta

Voz 0313 16:15 ya has llegado tarde no has llegado tarde no estabas ahí fuera pero no esperando era te momentito si hechas al Boletín e años pero te hacen no ha pasado nada no sé si sabes que esta ahora la hemos dedicado al directivo de televisión si un día once aquella frase de cuando ponen música en la tele la gente cambia de ganar si quieres mandar un saludo a un habrá

Voz 1888 16:32 te agradezco muchísimo eso pero también para ser exactos y precisos no son sólo directivo es como una masa madre delictivos de la cual se van desprendiendo a algunos yo tengo una teoría pero un poco aburrida sobre la música en televisión

Voz 0313 16:46 cuál sería la versión resumida sería que

Voz 1888 16:49 en España de tanto despreciarlo o sea es de certificado la música en directo en televisión entonces es verdad que los programas por llamarlos de alguna manera algunos cuando ponen música puede bajar la audiencia pero no es culpa de vamos signos culpa de la propia Tele que no la quiere y cuando no quieres salgo lo pones mal

Voz 0313 17:07 y entonces cuando lo ponen mal no cuaja en vuestro caso es todo lo contrario incluso incluso cuando Andreu hace pinitos y trata de tratar de hacer eso que no pudo ser madrileños

Voz 20 17:18 a don Mariano Rajoy Brey palabras de los recortes sociales hombre de curiosa familia mentales que son lote de Felipe el Rey

Voz 4 17:42 son pufo

Voz 0313 17:46 este es este es fuente los humoristas son muy malas personas

Voz 2 17:49 pero es que a veces vida es como de primero de imitadores no sólo el primero de resfriado también Hospiten lo tiene a descansar poco ya lo lo sacas muy bien eh sí sí me ayudan mucho hay que decir que tienen una paciencia infinita también colabora mucho el hecho de que yo les por qué por qué

Voz 1888 18:10 las que no cuando hago algo

Voz 2 18:13 a ello hay que buenos tíos

Voz 21 18:17 no yo quería preguntaros antes de de la masa como como sea más a una banda de esta sea cuando me la tiene llaman montas la banda lo que piensas es voy a buscar gente que había cosas distintas Huesca buscar gente distinta que haga la misma cosa que es exactamente lo que se busca me imagino que no es tan fácil Iker tendrías mil candidatos para pues todavía hay mucho bajista por ahí mucho batería hay mucho

Voz 18 18:37 no hay muchísimos yo dio a los reuní además aquí fuera justamente en así en el que habrá una placa la terraza de central y yo tenía hecho un speech clarísimo pero vamos al grano lo fundamental en este caso es

Voz 11 18:56 sicos músicos buenos hay muchos peros llevamos es un programa tenemos que ser una banda de verdad ya que está completamente a favor unos de otros y con criterio muy claro musicalmente en on no hay manera Oramas y luego hay otra cosa muy importante para mí el noventa por ciento de los buenos músicos son buenas personas tiene que haber también un equilibrio ético en todo esto hoy no habían hablado del once pero vamos y tú dices es verdad

Voz 10 19:22 a mí me parece fundamental pues deja una cosa del currículum de Pablo que es importante recordar el está acostumbrada a hacer bandas ya más de diferentes tipo lo cual es muy difícil porque él empezó siendo uno de los fundadores de los golpes bajos según fundó también la marabunta con Ricardo Moreno de Los Ronaldos

Voz 1888 19:36 después ha seguido haciendo montón de de músico de sesión por ejemplo no sé si para los enemigos creo recordar en aquel directa famoso ya una temporada más en fin que eso es una cosa

Voz 22 19:44 muy difícil que os decía el otro día el guitarrista decía guitarrista es muy difícil que sea un virtuoso pero que esté calla cuando tenga que estar callado y también es muy difícil que un músico sepa elegir músicos para diferentes momentos no llamar siempre a los verdad entonces es una habilidad que se que sólo te dan un montón de años y así suena

Voz 0313 21:04 lo pensabas que sólo ibas escuchar sevillanas

la Ventana Carles Francino

Voz 0313 22:28 falta veintidós minutos para que sean las siete de la tarde las seis en Canarias y aquí seguimos hoy desde el Café Central en Madrid con la banda de leitmotiv a nuestra cita semanal con la música en directo como todo

Voz 24 22:38 la semanas Benjamín Iñaki ha preparado un cuestionario un examen un texto una prueba un algo un aquelarre para la para incordiar un poco a los invitados que su trabajo y que por eso cobra además no hoy con qué crees tú que nos va a sorprender

Voz 0313 22:50 yo creo que valga yo creo que va a caer como una gota de tinta un vaso de leche en medios a bandas meteorólogo veremos ya que será sí

Voz 1786 22:58 es una cosa derivaría debido al Draco va a ser realmente una especie de ferias y size ensayo de un bono uno quiere conquistas con llegada de Pablo Novoa que soy de música de sedes desgarrar de Tomares lo sino que les pide que lo haga con más volumen más necesidad de enero sentirá a ver si sigo que cavaron Sunday que el aroma Jordi leyendo engreídos por ejemplo esta canción el joven donados Camín que tocaba tierra que tocaba el Sunday no era igual la banda como la tocaba de cómo la tocaba con de Pereira

Voz 4 23:56 bueno pues esta esta canción lo mismo para exactamente yo

Voz 10 24:00 pero lo que hacían era que el el director musical que

Voz 1786 24:04 que trabajaba para esa decía nuestro Sotoca de este otro modo que es como tocadiscos no tiene porque voy a hacer lo mismo que la banda de Buenafuente pero creo que perdón hay un público una pregunta que que me con con un reconozcanme hace

Voz 2 24:16 Hold On Camín si es que va a echar un polvo si es así lo aquellos tiempos es aguanta que ahora vengo no aguanta dos días preguntado nunca eso ahora

Voz 1888 24:26 a la OPA yo no tengo más preguntas

Voz 1786 24:29 sería bueno pues para ver cómo actuaría un director musical yo que tengo más cara que espalda agarre me cojo la banda De Buena Fuente dirijo la banda entonces hombre primero vamos como la tocar ellos siguió ya les voy a pedir algún cambio alguna modulación venga un cuando vosotros queráis como la tocaría el vosotros

Voz 0313 25:22 a ven en noviembre muy bien

Voz 1786 25:26 a mí me parece que está bien lo que pasa es que lo que le falta eso que llaman dinámica que es hay ciertos momentos hay que hay que apretar más a favor aquí para ver cómo más tranquilos ya ya ya

Voz 10 25:34 creo que van siempre plano no yo quiero que me lo hago un poco más así que vamos a empezar si os parece con tranquilidad después vamos a ir subiendo llover pidiendo que Swayze bajemos la intensidad Bale y luego vamos a aprobar lo mismo que tampoco me gusta el tempo Castro vamos

Voz 1786 25:46 ahora la intención una pasión creo que detrás la ante la colleja dragar el tema vas cuando vosotros digáis con un poquito de tranquilidad

Voz 4 26:34 eh

Voz 9 27:07 abono agua cómo estás castigaba cambiar de dinámica a mal a cambiar

Voz 10 27:12 que la canción nos cuenta cosas diferentes en cada momento en día no es esa cosa tan plana porque esta gente está empezando entre otras cosas diferentes a lo mejor es decir hoy es que no me gusta es el que toca ese este tema estás tocando demasiado rápido o al revés para el momento del programa que vamos a hacer por ejemplo los haría falta una cosa más tranquila entonces igual de funk igual de soul pero me gustaría que fuera más tranquilo y veréis cómo cambia porque el cantante hacer otra vez Aurora va a tener más tiempo de regodearse decantar de otro modo los instrumentistas van a tener que estar no rellenando pero no es lo mismo que tocar a una velocidad que a otra entonces vamos a probarlo bastante más lento yo doy la entrada no lo es

Voz 0313 27:45 os estamos a un paso de la agresión lo digo porque Casanueva porque tengo seguro de la Cadena Ser vamos

Voz 2 27:50 eh

Voz 9 28:50 eso es verdad muy bien bien para el expresa probado se estáis contratados

Voz 10 28:54 creo yo te lo certifica que esta gente puede puede llegar lejos ha conseguido no

Voz 0313 28:58 no pero es increíble

Voz 4 29:43 entonces te dos

Voz 2 30:06 esto Pablo ya directamente entre un gustazo ex guardameta

Voz 9 30:09 Hércules

Voz 2 30:10 ya pero bueno déjame que que aproveche el hueco para para decir dos cositas muy rápidas son muy buenas

Voz 0313 30:17 gente lo han dicho músicos el noventa por ciento de los huesos verdes eran buena gente es verdad esto es verdad

Voz 2 30:23 a los que somos la gente no se les ve mucho no vamos a dar nombres para no estropear carreras a dar nombres a dejó que la banda de buena gente es realmente muy bien

Voz 1888 30:35 cosa que que creo que tenemos mucho que aprender de los músicos los que nos dedicamos a la creatividad la en cualquiera de sus expresiones tenemos mucho que aprender de sus dinámicas de la generosidad entre ellos pues yo soy así yo aprendo normalmente más de de fuera del colectivo por así decirlo de cómico Oso de la televisión aunque ellos son de la televisión más que del mío por ejemplo de los cocineros también aprendo mucho como se como innova en cómo se someten a presión también la generosidad entre ellos dos prefiero no me tienen ganado hilos músicos son muy parecidos a los cocineros se quieren sea apoyan ir hostense Jean muchísimo

Voz 0313 31:13 bueno enteras no nada en todo el mundo se mete por todas partes bueno estaba bandas que se les puede tocar cualquier cosa realmente

Voz 10 31:20 pero es una cuestión de que que la música es pura coordinación también y luego pura sensibilidad de qué es lo que está haciendo el otro una de las primeras cosas que uno tiene que aprender cuando tocan un grupo es acudir a los demás no estar obsesionado la principio cómo estás tocando de lo saben están a sintiendo estás tocando estás pensando en tu instrumento de lo que te gusta cantando no no no no no está escuchando a lo que hacen los demás sino no estás haciendo nada

Voz 18 31:39 de ahí dar no si de ahí la generosidad que necesito músico para realmente coordinarse sino no funciona también tiene que tener la el director musical para saber lo que tiene y no hacer una montaña rusa como hecho in ya es que está puesto Mi papeles yo no estoy nada

Voz 2 31:57 tú eres totalmente porque es bonito que cuatro dos

Voz 10 32:01 en serio de exponiendo que cuentes porque no porque esas los productores funcionan así yo me espero mucho encontrar en la radio que hace un productor en que cambia un disco un productor tú Estudi que es lo que habría hecho o qué es lo que yo he crees que hecho mal al pedirte esas cosas

Voz 0313 32:12 en el Iñaki ensayado ya con los Rolling Stones y los convierte en Los del Río no yo creo que a ver de hablar poco serios

Voz 18 32:22 es cuando cuando trabajas con un artista tienes que meterte en su mundo y cuando trabajas con unos músicos tienes que saber lo que les puede pedir los músicos sólo dan buen resultado si están a gusto que piensan que lo que están tocando porque ellos estaban todas partes bueno y ellos también hemos sido productores hemos sido producidos invitó a veces estar grabando bueno hay que hacer esto yo yo lo hago pero ni te lo crees realmente eso siempre se nota

Voz 0313 32:45 es el arte siempre se nota cuando no hay reto

Voz 18 32:48 si no hay corazón en las cosas se nota

Voz 0313 32:50 echó en esta banda no sólo que que tenéis química que tienes conexión que que lo pasáis bien sino que sino que queréis en cosas comunes eso sabes que genera también genera atrevimiento yo la verdad el día que se cumplía un año de la muerte de David Bowie Iggy vino Eva Amaral Sunny bueno es que salió si las

Voz 25 33:35 sí claro uy

Voz 0313 34:20 esto no sale de un día para otro eh no no respondió

Voz 18 34:22 ello Carlos sabes cuyos soñado con David Bowie

Voz 10 34:27 contando con Amaral no estaba yo tocando una

Voz 18 34:29 canción ir que intento sacarla al pobre tengo malditos

Voz 1888 34:34 crucificado con esa carga aparecía Bowie de los setenta días muy simpático hay que decir ganar mucho

Voz 2 34:42 a mucho en persona en esa campanada su chorro era un poquito pero inmoló con su peinado un poco cardado pantalones Julián Muñoz era un poco para derribar que casi no no no no y me decía no te sale todo bien ya no se David perdonan oye yo quiero decir una cosa me siento el el tío más afortunado de la televisión mundial bueno no conozcan los otros pero que así que va todo no todos a mí que me gusta la música

Voz 1888 35:12 que la consideró las patas de un programa de televisión que lo hacen caminar poder radio de radio puede trabajar con esta gente y pedirles las cosas sea jugar a ser yo no sé si productor sea ambicioso pero no a Pablo le mando mensajes perdón digo don Pablo por qué no hacéis iros primero me da vergüenza debo decir eh joya que le pagó no porque Pablo es es muy sensato muy discreto

Voz 0313 35:39 Andreu acataran porosa habló dos veces de la pela ya en el Barça

Voz 1888 35:44 el poder pedir la las versiones con la garantía de la seguridad de que se van a levantar con una calidad cojo en antena

Voz 10 35:52 pero a ver si con los contestan con sinceridad cuánto tiempo lo digo porque son tan buenos que seguro que tampoco cuánto tiempo tardas en preparados un tema como por ejemplo este de está

Voz 1888 36:00 Amán donde All the space adverso verdad todos los temas ensayar ese día ese día sólo de todo el mundo trae a aprendida su parte ir y punto hay algunas hay algunas ocasiones en las que de repente por porque el show lujo general requiere otra cosa sea hace un ensayo previo pero muy quizá uno dos veces lo hemos hecho pero es jueves supone para el ser humano es una mezcla

Voz 0313 36:24 de versión imitación lo que hacéis que no sabes dónde acaba una cosa y empieza otra iré tributa porque si lo digo en el sentido noble de las de las dos par llevamos a nuestro terreno no

Voz 1888 36:36 intentamos respetar los arreglos más importantes de la canción pero intentamos antes es la

Voz 0313 36:40 parte de la imitación error nuestro Gobierno

Voz 1888 36:43 atención elogio creo que litos es el mejor pero senador de ese país señor magnífico José ha conseguido del tributo que a veces provoca rechazo es verdad que dices joder para que ahora darle un barniz personal ida tiene la mezcla de homenaje y de aportación personal ha dicho que pregunta

Voz 0313 37:02 la en la costa de elogios yo yo creo lo digo sinceramente además que de que la banda la banda de Buenafuente La Banda del mismo tono yo creo que este próximo verano va a ser la sorpresa el pelotazo del boom de conciertos hombre ojalá ponga tu echa una mano quiere decir es que eso estaba ver por el capítulo de elogios a los toros días pero sí se ha que una estación abierta seguro seguro seguro segurísimo amigos ha sido un placer compartir esta hora de radio que todos los viernes tenemos en La Ventana esta cita con la música en directo como siempre pues hay que cerrarla con un regalo que es con otra con otra canción Andreu guapo

Voz 2 37:37 gracias por venir a hablar de nuestra música gracias a ti por no hacer caso a aquel directivo ni a la masa madre jode al amigos cuando queráis venga queráis que era ser recién por cierto

Voz 0313 37:49 es revisar ahora echar sí señor poca cosa