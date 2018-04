Hora 25 Deportes: Se busca campeón (20/04/2018)

Voz 4 00:00 puro veinticinco Deportes

Voz 1643 00:13 hola qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en las en un saludo de Óscar Egido en nombre de todo el equipo que hace este Hora veinticinco Deportes y que desde ahora ya está al al nueve os vamos a contar todas las le deportiva de este viernes veinte de abril mañana se juega el primer título del año no de la temporada porque ya se jugaron la Supercopas y el Mundialito pero sí del año dos mil dieciocho es la primera final en el nuevo estadio Metropolitano y es la primera vez en la historia que se juega una final entre medias de una jornada de Liga no sé vosotros pero a mí no me parece normal primero que se juega la final en un fin de semana con jornada de Liga segundo ya que es así por falta de fechas si quieres darle a la final de Copa la importancia que se merece no pongas dos partidos de Liga el mismo día en que se juega esa final sólo las cosas de Tebas el presidente de en la Liga que estará mañana en el Metropolitano la final ha empezado esta tarde en las salas de ensalada de Valverde ha sido en Sant Joan Despí Illa de Montella en el escenario de la final en Madrid Valverde avisa no quiere confiar

Voz 5 01:10 estas pero lo que no puede pensar es que tienes algo ganado de antemano antes Otis estar luchando permanentemente todo es no admitir que tenemos enfrente

Voz 6 01:17 vivo que nos puede ganar como nos ocurrió en Roma

Voz 5 01:20 pero no pensar que como todo entorno que ya bueno que ya era una cuestión de ver quién nos iba a tocar en semifinales porque entonces es cuando realmente estrellas de verdad

Voz 1643 01:29 tela espera que Messi no tengan buen día

Voz 7 01:31 el creo que sí aquí creen que su té extraterrestre espero que mañana estará está lleno su la tierra no yo creo que cuando Messi tiene el balón es muy difícil lo contrastar no lo más importante seré que non llegan a balón a él

Voz 1643 01:50 la final entre Barça y Sevilla va a ocupar gran parte de esta Hora veinticinco Deportes pero antes tenemos deporte en directo busca el empate el Baskonia en el segundo partido de los cuartos de final de la Euroliga desde las ocho y cuarto está jugando en Turquía ante el Fenerbahce cómo va a Javier de Juana muy buenas

Voz 0889 02:06 qué tal muy buenas bache cuarenta y nueve Baskonia cuarenta y uno El conjunto de Vitoria está siendo más competitivo que en el encuentro del pasado miércoles queda uno cuarenta para el descanso en el Ulker Sports Arena

Voz 1643 02:19 esta es la noticia en directo la de última hora acaba de llegar en el Real el Club Deportivo Espanyol han cesado han destituido a Quique Sánchez Flores ir a Jordi la riña enseguida estamos en Barcelona la noticia del día o al menos de la mañana ha estado en Londres porque allí el Arsenal ha anunciado la marcha de Arsene Wenger después de hacer Historia durante veintidós años en el banquillo gunner Londres Álvaro dejando muy buenas

Voz 8 02:44 buenas tardes efectivamente el hombre según dicen te cambió una mentalidad en el fútbol inglés que ha estado muchísimo tiempo en el banquillo del Arsenal y que te va aunque anuncia que se va a pocos meses antes de que acabe temporada pocas semanas justo antes de enfrentarse al Atlético de Madrid el Arsenal intentará ganar esta Europa League para premiar la trayectoria del en el equipo y para clasificarse algo que no ocurre la temporada pasada para la Champions el mejor legado de durante todos los años menos esta última temporada el Arsenal a estar entre los mejores equipos de Europa

Voz 1643 03:13 la eliminatoria de la UEFA Europa League entre Arsenal y Atlético de Madrid va a ser la de las despedidas porque Arsene Wenger o Fernando Torres Baena decir adiós a Europa con el equipo de toda su vida tenemos final de Copa nueva jornada de Liga Euroliga motos tenis pudo sala desde ahora ya hasta las nueve os contamos todo pero lo primero son vuestros mensajes Whatsapp de Hora Veinticinco de moros

Voz 9 03:33 Plan gallego aunque últimamente no me pone yo no seré yo quiero deciros corazones y cosas de esas para que podamos salir pero bueno esto es con relación a lo de el Lim no no yo no soy partidario por supuesto que no pero este año

Voz 5 03:47 el Rey se merece eso y algo más en después del éxito que hizo el día tres vamos por favor por favor

Voz 9 03:54 qué es el Rey de todos aunque no les hayamos votado Valley venga esto tampoco lo pondrá pero bueno yo lo dejo que por lo menos vosotros siglo lo is no pitar el no pero este año sí se lo merece

Voz 10 04:06 venga venga que no hay que mirar y ver como yo sé que te pongo tampoco porque nos hoy Gallego

Voz 4 04:13 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del los lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 11 04:27 bueno está te llamo para decirte que por favor le digas a Manu Carreño pongo pues Nortel porque por la noche choques anoche en El Larguero fue una Iberia no quiero decir para todos encima de otro los encima del unos que eso es un desastre y no se entera ni Dios por favor dile que ponga un poco de orden pero el primero

Voz 4 04:50 la ganó el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 10 05:02 que está gallego belga Carreño se lo digo yo comenzamos

Voz 1643 05:12 a la realizado en los últimos minutos está en Barcelona al Real Club Deportivo Espanyol acaba de anunciar el cese de Quique Sánchez Flores ha dejado muy buenas

Voz 12 05:22 muy buenas Óscar de Quique Sánchez Flores y del director deportivo Jordi Martín ambos han sido cesados hoy una decisión que acoge absolutamente por sorpresa contábamos ya ayer que Quique por lo menos iba a estar en Girona y que se había una catástrofe pues nadie aseguraba que acabará la temporada pero el español ha decidido no esperar más hoy tanto Quique como las Dean de Sande de sus cargos interinamente

Voz 1643 05:42 el gallego el entrenador del filial va a dirigir

Voz 12 05:45 al equipo en Girona en Montilivi este domingo después dice el español en un comunicado va a volver al filial por lo tanto esperamos que el Espanyol está buscando entrenador para esta recta final de temporada y el director general deportivo Óscar pero Arnau extiende momento asume las funciones de la dirección deportiva las funciones que hasta ahora hacía las ardid hasta el los viento de un nuevo director deportivo el mismo pero Arnau el vicepresidente Carlos García pon David Gallego para comparecer mañana en la previa del partido de Girona para contarnos los motivos de esta decisión y cómo va al española sobrevivir hasta que se vayan a nombrar los dos nuevos cargos que sustituyan a Quique Sánchez Flores

Voz 1643 06:23 Quique la Rin víctimas de la jornada XXXIII hoy empieza la XXXIV lo hace en Butarque es una final sobre todo para el Deportivo opaca Grande muy buenas

Voz 13 06:31 qué tal Óscar muy buenas pues si una auténtica final por la permanencia para el Deportivo porque sólo le vale ganar al conjunto gallego después de ayer la victoria en el Levante el Leganés también tiene su parte en esta historia porque siga me conseguirá la fe la permanencia de forma matemática hijo jugara un tercer año en primera de veremos si esto pasa después Garitano al hace algo dice algo sobre eso futuro sale Garitano con Cuéllar en portería con ricos ibas Martinsa Zaldúa en defensa con Rubén Pérez Gabriel han Rabat de las hoy el Zar en el centro del campo y arriba Guerrero el Deportivo de la Coruña va a jugar esta final por la permanencia con Rubén en portería Luisito Sara Albentosa en defensa centro del campo para Guillerme Mosquera Ivor Hesse arriba Adrián Lucas y es una auténtica final por eso han venido aquí quinientos deportivistas para animar a su equipo y buscar el milagro el Depor esta siete de la permanencia de la salvación y necesita recortar distancias esperar que pierda el Levante ahora buen ambiente en Butarque porque si gana el Leganés habrá que celebrar la permanencia matemática esto empieza a las nueve hilo arbitra Álvarez Izquierdo

Voz 1643 07:29 ah sí mira el viernes en los próximos minutos vamos lo de mañana tenemos liga pero sobre todo tenemos mucha culpa

Voz 14 07:34 vamos con Carlos Sobera Carlos tú conoces muchas parejas y así entre Trillo sabes de algún secretario para ayudarse en sus relaciones

Voz 1591 07:41 mira algunos me cuentan que toman energía y vigor porque confían mucho en él sabes es cierto en vigor es un producto que mantiene los niveles normales de testosterona y que además ayuda a aumentar la libido y el deseo sexual con energía las relaciones de pareja funciona mucho mejor

Voz 14 07:58 pues es bueno saberlo gracias Carlos apunten todos energía y vigor energía Gil de forma

Voz 11 08:06 el veintiuno de abril

Voz 15 08:07 pues que still to marca especialista en el te invita a conocer sus tiendas podrá probar las máquinas y además habrá inversión sorpresas las mejores ofertas un regalo seguro recuerda Sábado veintiuno de abril guía del jardines Tibi encuentra las tiendas participantes sentí hasta el punto

Voz 11 08:26 tienes que enseñar a la hora de las y esta mañana

Voz 16 08:28 tengo examen esta habitación se nos queda pequeña para tanto talento

Voz 17 08:32 si estás pensando cambiar de casa es el momento de hacerlo porque con el precio de la hipoteca variable BBVA sin comisión de apertura te costará menos decirte consulta condiciones en nuestras oficinas de BVA punto es

Voz 11 08:43 BBVA creando oportunidades

Voz 1643 08:49 la mitad de mañana a las nueve y media en el Metropolitano final de la Copa del Rey entre Barça y Sevilla primero lo más reciente que son las declaraciones porque ya han hablado los dos técnicos y un jugador por parte de cada equipo que han dicho Valverde Rakitic en el Barça Adriá Albets

Voz 0017 09:02 qué tal muy buenas Oscar pues Valverde ha tirado mucho de su mensaje de prudencia habitual no le funcionó contra la Roma pero ha insistido muchísimo en que no pueden pensar que son favoritos ni que la Copa está ganada deben ser conscientes de que el Sevilla les va a plantar cara y que pueden perder porque eso dicen les motivará para ir a por el partido y Rakitic dice que el Vestuario quiere ganar la cuarta Copa del Rey consecutiva para seguir haciendo historia que la temporada sería un éxito con el doblete más allá de lo que haga el Madrid en la Champions y que quiere mucho al Sevilla pero mañana lo va a dar todo por el Barça si hiciera falta dice Rakitic se rompería otro dedo para ganar la Copa

Voz 18 09:34 si no podría estadio contrarios al final quería que lo ganan ellos también se lo he dicho que ya tendrán tiempo para ganar otra para mí ahora mi fan número uno encima de todo es el Barça ha intentado apretar porque va la operación y todo para trabajar bien y estar disponible

Voz 1643 09:51 en el Metropolitano han hablado Montelfo Sergio Escudero que han dicho Manolo Aguilar

Voz 5 09:57 hola qué tal Oscar buenas tardes han dicho que a un partido puede pasar cualquier cosa algo en lo que no quieren entrar Montes tela sobre los pitos

Voz 7 10:05 yo creo que que estoy aquí para hablar de fútbol fútbol políticas son dos cosas distintas lucimiento más si tú quieras te lo puedo de decir tomando una cerveza

Voz 1643 10:19 en lo deportivo están recuperados Rakitic y búsqueda aérea

Voz 0017 10:23 están recuperados y mañana estarán en el once del Barça Busquets ha entrenado esta tarde con sus compañeros y aunque no está todavía al cien por cien de sus molestias en un dedo del pie derecho mañana será la titular ir Rakitic tiene una cicatriz enorme en el pulgar de la mano izquierda pero ayer recibió el alta también va a jugar Valverde ha dado hace un rato la convocatoria que forman los veintidós jugadores del primer equipo así que se lleva toda la plantilla para esta final de Copa y mañana descartará cuatro jugadores para formar la lista definitiva en

Voz 1643 10:49 ella Manolo dudas en la delantera hay en la banda izquierda

Voz 19 10:54 tiene dudas sobre todo en la delantera

Voz 5 10:56 la posibilidad de que juegue Correa os Sandro que está bastante activo últimamente ya veremos si también puede jugar bello dirt sobretodo son las dudas del Sevilla porque resto el equipo está en condiciones la única baja esquiar lesionado que evidentemente no está con la con el equipo en la concentración vamos con los

Voz 1643 11:13 a veces con que sale del Barça con todo

Voz 0017 11:16 Valverde reservó a casi todos los titulares en el último partido frente al Celta mañana apostará por el once de gala posiblemente con Coutinho completando el centro del campo jugará Files en en portería Sergi Roberto Piqué Umtiti Jordi Alba en defensa Busquets Rakitic Iniesta y Coutinho en el centro del campo y arriba Leo Messi y Luis Suárez

Voz 1643 11:35 con el Sevilla

Voz 5 11:39 com David Soria la portería en defensa andaban mercado la inglesa y Escudero N'Zonzi Banega y Franco Bach en el centro del campo Sarabia Muriel seguramente Correa

Voz 1643 11:48 Pita el extremeño Gil Manzano en la que es su primera final como árbitro principal porque ya estuvo de asistente en la final de dos mil dieciséis en el Calderón también con Barcelona Icon Sevilla como finalistas qué podemos decir del colegiado árbitro de la SER Iturralde González hola

Voz 20 12:01 hola buenas tardes bueno pues que llega en un momento dulce no llegan en un momento de mucho acierto tanto dentro del área como fuera y lo más importante tiene la complicidad de el jugador jugador le permite fallar porque cree en él solo

Voz 1643 12:14 lo importante en un árbitro en cuanto a la afición el dispositivo de seguridad el afán son seguidores desplazados todos los datos docena de José Antonio Duro

Voz 21 12:21 se esperan veinticinco mil aficionados de cada equipo a Madrid Ejido con un aumento en la seguridad hasta tres mil doscientos agentes estarán presentes y por ejemplo hoy ya hemos visto aficionados del Barça que se han dejado ver por Ifema allí tienen que recoger las entradas en el pabellón dos hilos del Sevilla en principio que la traen de casa por lo que podrán ir un poquito antes a las fan Sounds ambas muy cerca del estadio y sobre todo para la gente Madrid cuidado con los cortes de tráfico en toda la ciudad sobre todo en la zona Este Se recomienda asistir en transporte público en lo dicho Óscar desde las seis y media abiertas las puertas del Estado

Voz 1643 12:49 metropolitano como no todo es información toca opinión ahora como cada viernes el escáner en Hora Veinticinco deporte sí hoy el escáner por supuesto hablando de la final de la Copa del Rey mañana a las nueve y media en el Metropolitano entre el Fútbol Club Barcelona y Sevilla nos escucha desde Barcelona Marcos López compañero de periódico muy buenas qué tal muy buenas tardes directora mucho deporte punto com Miguel Ángel Arriola qué tal muy buena ambos comentaristas de Carrusel deportivo que van a estar mañana en esa final en la Cadena Ser

Voz 6 13:23 no hay favoritos una final por mucho que el Barcelona tenga más calidad tenga más talento tenga más personalidad ay te diría que más palmarés en en esta última década que es un equipo construido alrededor de de la figura indiscutible de Messi cuando llegas a una final las finales suele ser traicioneras y suelen tener guiños inesperados y el ejemplo que tiene el Barcelona con el Sevilla es más que eh es más que evidente lo tuvo contra contra la lona una dos tres cuatro y hasta diez veces en aquella segunda parte en el Sánchez Pizjuán y al final se levantó vio lo que le cuesta ganar al Sevilla de hecho lo merecía perder aquel partido por lo tanto en una final no se puede confiar absolutamente nadie el Barça viene herido terriblemente herido de lo que les sucedió en Roma

Voz 23 14:05 una etiqueta que no sirve para nada por supuesto pero claramente el Barça tiene más potencial mejore futbolistas tiene más presupuesto y cuenta pues nada más y nada menos que con Leo Messi no que es el populista para mí más determinante del pundonor luego pasará lo que tenga que pasar porque efectivamente el Sevilla tiene amor propio y un gen competitivo también importante

Voz 6 14:25 es evidente que que que muy dubitativo porque la herida esa no se olvida de de un día para otro ni se va a olvidar con el paso el tiempo ya está tan cercana esa herida de Roma un equipo que llevaba un cuatro uno a favor con la puerta abierta a la semifinal Il acaba tirando a la basura con ese tres cero que ensucia esta temporada que estaba siendo realmente buena para el Barcelona tanto en la Liga como la Copa tiene que aprender de ese error porque sino todavía la hora más grande en caso de que el Sevilla sea capaz de ganarle mañana la final en el equipo está avisado el entrenador está avisado

Voz 0017 14:55 jugadores son conscientes de que no pueden volver a cometer otro

Voz 6 14:58 error que no siempre los mejores equipos y que no siempre los favoritos son los que acaban gana

Voz 23 15:03 no está bien si cogemos los números Liga no que evidentemente está teniendo que Yahoo sean es que pierda que sale goleado con frecuencia oí eso pues tiene indica

Voz 24 15:10 a fue a casi todo el equipo no

Voz 23 15:13 pero cuidado cuidado porque el Sevilla pretemporada pasado por campos grandes

Voz 24 15:16 como Anfil como Oltra Trafford como

Voz 23 15:19 la Allianz Arena no caído eh no ha perdido en que ha sido capaz de debatirse muy bien y yo diría que incluso con Mou con más opciones de victoria que todos estos gigantes no es verdad que Montero el digan no ha solucionado la papeleta porque no ha colocado en Sevilla entre los primeros clasificados pero con el de mañana ser ella el partido cincuenta y cuatro de Sevilla no las piernas pesan y el hecho de que el Sevilla haya también llegado muy lejos en Champions y en la final de la Copa del Rey pues eso hace que amarrar todos los punto pero yo creo que el Sevilla sí tiene poderío y tiene capacidad para a un partido va luz a cualquiera de ellos su monte de nuestro tipo de partido lo Tate barandillas

Voz 6 15:57 en un partido en un campo donde está Messi eh todo todo gira en torno a Messi es decir la capacidad de desequilibrio de la capacidad de intimidad la capacidad asustar si Messi tiene impacto que habitualmente en la esquina de suele tener impacto impacto positivo va a ser difícil para el Sevilla pero necesita además un equipo que que les protejan lo equipo que le arrope un equipo que sea solidario que se ha sonado para no cometer errores que permitan al Sevilla de Montera explotar sus máximas virtudes sobre todo a través del del juego de la pausa que les suele dar siempre Banega

Voz 23 16:29 yo diría que hay tres clave la primera efectivamente Messi es hinchable sin el campo que hay que es menos lo obligatoriamente porque si él está bien hay pocas opciones la segunda el gol si el Sevilla se planta delante del portero y tira con su habitual inocencia eso en una final imperdonable y no no habría ninguna opción tampoco de triunfo y luego yo como futbolista indispensable en el Sevilla señal va su centro del campo se N'Zonzi Banega con la pelota ahí llevan el control del partido a fondo el que te permita lógicamente no porque muy difícil ya que

Voz 24 16:56 lo normal es que el Barça tenga siempre el balón pero pocos entiende

Voz 25 16:59 en con el apoyo del modo baje el Sevilla habrá don

Voz 24 17:02 pasito para ponerle las cosas difíciles al Barcelona

Voz 1643 17:04 no se puede analizar más o menos Marcos López Miguel Ángel Echavarri muchísimas gracias y hasta mañana en Carrusel

Voz 26 17:10 con procede un abrazo

Voz 4 17:14 del director del Gran Hotel venga volado hasta Guisola Barhoum aquí voy solo encontrar a su perro derroche de imaginación flaco entraremos por su derrota en el Festival de Berlín Isla de perros veinte de abril en CD

Voz 27 17:31 hacía una foto vale

Voz 1643 17:33 con cuando se te dispara la creatividad

Voz 27 17:35 siempre tienes el móvil a mano

Voz 4 17:38 acción punto es y sube tu mejor foto la que represente la evolución social antes

Voz 5 17:42 tu comunidad sólo por subir la tienes regalos seguro y además podrás verla impresa y con tu nombre en cinco millones y medio de cupo

Voz 16 17:49 entrenando evolución punto es participa grupo social once ochenta años de evolución social

Voz 28 17:56 mira cariño Un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos seguro que se están poniendo la alarma pues podríamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la no está no me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma

Voz 4 18:08 protege provocar con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1591 18:21 te gusta sexo soy Carlos Sobera si hay muchos hombres que por edad o por estrés no les apetece energía vigor recupera tus ganas Itu deseo energía masculina energía pijo

Voz 1643 18:37 la jornada arranca a las nueve con el Leganés deportiva en Butarque mañana a la una juega al Eibar en Getafe con un puesto europeo en juego y a las cuatro y cuarto Celta Valencia el de Europa Valencia intentando cerrar la clasificación para la Liga de Campeones la jornada treinta y tres nos deja al Málaga matemáticamente en Segunda por eso hoy la plantilla Enrique Aparicio ha querido pedir disculpas a la afición

Voz 30 18:56 hola buenas tardes se quede después esta mañana parecido después de mucho tiempo el jeque Al Thani pidiendo disculpas en el consejo de administración y luego esta tarde la plantilla encabezada por el capitán malagueños Recio en la sala de prensa de La Rosaleda ha estado acompañado por el resto de jugadores y del cuerpo técnico para pedirle disculpas también a los aficionados

Voz 1620 19:13 hoy es un día para poner excusa hoy toda la plantilla al completo queremos dirigirnos a todo lo malaguista para decirle que sentimos haberle fallado lamentablemente ya no podemos dar marcha atrás pero si aseguramos que no vamos a permitir que nadie baje los brazos de aquí al final vamos a seguir hasta el último día luchando por esta camiseta nos gustaría también mencionar a todos los trabajadores del club gracias cómo no a ayudar siempre es que calmarla

Voz 1643 19:39 el equipo de Segunda División esa temporada como dejamos el partido del Baskonia en Turquía Lecuona

Voz 0889 19:44 bueno estamos en el tiempo de descanso pierde Baskonia cincuenta y tres a cuarenta y nueve

Voz 1643 19:48 pues se resiste de momento se empate a uno para el Baskonia así llevamos a las nueve menos diez de la noche hasta las nueve seguimos aquí en la SER

Voz 4 19:55 hora veinticinco Deportes Jesús Gallego Cadena SER

Voz 11 20:05 la entrada para el día gente llevas años aplazó a la porra

Voz 5 20:10 esta aquí la porra de rubor se descarga te nuestra aplicación participa a cierta los resultados de la jornada tras ganar cien mil euros con cien mil euros tu vida cambie

Voz 31 20:25 remata de cabeza picado para el

Voz 5 20:28 Morfeo mano primero en la política

Voz 4 20:31 Carrusel todos los goles vale

Voz 11 20:34 en hacer

Voz 1643 20:43 nueve empieza la jornada treinta y cuatro en primera in también la XXXVI es segunda con dos partidos Héctor González

Voz 33 20:48 qué tal Óscar con un duelo por los puestos de play off en el Tartiere Oviedo Valladolid con los pucelanos a cinco puntos del Oviedo situado ahora mismo la sexta plaza y con un choque por abajo en El Arcángel se enfrenta en el Córdoba tres puntos de la salvación y el Sevilla Atlético que si no gana podría descender esta jornada los líderes juega en el domingo el Sporting visita al Carranza de un Cádiz que es quinto y el Rey hace lo propio con un Barça B que se está jugando la permanencia además el tercero en discordia el Huesca dos puntos del ascenso directo juega mañana en Tenerife se completa la jornada mañana sábado con el Nástic Numancia Zaragoza Almería y Albacete Reus y el domingo con el Alcorcón Osasuna Lugo Lorca Granada cultural

Voz 1643 21:22 además del adiós de Benger José Palacio que destacamos de fuera de España

Voz 1038 21:25 sobre todo en Inglaterra la FA Cup llegan las semifinales a Wembley mañana a las seis y cuarto es en Manchester United Tottenham veintinueve años sin ganarla FK el conjunto de Pochettino y la última bala para Mourinho para ganar un título esta temporada sin bajas importantes en ambos equipos y la otra semifinal será el domingo a las cuatro de la tarde Chelsea Sausanto también tenemos Premier League mañana juega el semifinalista de Champions el Liverpool que visita la cancha el Wes broma la una y media con un ojo puesto en ese histórica semi ante la Roma el domingo partido especial para el Arsenal en casa ante el Huesca ama a las dos y media de la tarde a las cinco y media al Manchester City son si el primer partido ya como campeón el conjunto de Pep Guardiola Gran encuentro de la jornada internacional será en Italia seria jornada treinta y cuatro a cinco para el final el domingo a las nueve menos cuarto Juventus NAP

Voz 5 22:08 tres cuatro puntos a favor de la Juve Si gana Alonso

Voz 1038 22:11 politono le darán vidilla la Liga pero sino prácticamente va a quedar sentenciada a favor de los de Turín antes a las tres hay dos partidos importantes en la lucha por la Champions la Sampdoria Iker Inter ya la Bundesliga destacamos el partido el rival del Real Madrid el Bayern de Munich se juega mañana a las tres y media de la tarde ante el Hannover noventa y seis anunciado muchas rotaciones Keynes que va a pensar claramente en la Champions y la gran duda de David Alaba Hipatia a las seis y media Borussia Dortmund Bayer Leverkusen

Voz 1643 22:34 hasta aquí el fútbol fin de semana tenemos motos en Austin en Texas el Gran Premio de las Américas que nos tiene que hacer olvidar la última polémica entre Marc Márquez y Valentino Rossi enviado especial de Lazio de la SER Mela Chércoles cuéntanos

Voz 25 22:51 o ese Rafa fue una noticia en estos momentos en ese sentido en el caso Rossi Márquez es que no hay noticia impera la normalidad en el Gran Premio de las Américas con más matizada marcado el mejor crono por la mañana con cuatro décimas de ventaja precisamente sobre Valentino Rossi que ha sido segundo no se han reencontrado en la pista es lo harán seguramente esta tarde la Comisión de Seguridad contradijeron los pilotos junto con Carmelo Ezpeleta el máximo responsable del campeonato que saldrá pues probablemente lo sucedido en Argentina hace dos semanas pero lo deportivo normalidad absoluta ahora mismo en vista terminando los teatros de es con Jorge me pillaron Canet copando las dos primeras posiciones de la categoría pequeña en un instante en saltar a Moto GP vamos a ver qué pasa con Dani Pedrosa que reaparece con una fractura en el radio distal

Voz 1643 23:34 sus voy con muchos esta mañana

Voz 25 23:36 es duda que puede acabar el Gran Premio

Voz 1643 23:39 gracias vela ya ha jugado en Zaragoza la primera semifinal de la Final Four de la UEFA Futsal Cup a las nueve empieza la semifinal española y eso quiere decir Juan Carlos Yubero que los españoles ya sabe quién va a ser su rival en la final del domingo sí buenas tardes iba a ser él

Voz 34 23:54 qué tipo de Portugal el representante portugués el Sporting de Lisboa que ha vencido por un claro y rotundo seis a uno de Hungría a las nueve de la noche lo que o bien podría ser una final anticipada entre el Inter Movi Star el Fútbol Club Barcelona Lassa todavía no han faltado los jugadores a la pista central del Pabellón Príncipe Felipe en la grada el pabellón zaragozano con cerca de siete mil aficionados

Voz 1643 24:15 pues ese partido entre Barça e Inter Movistar que comienza a las nueve de la noche en Zaragoza buscan la final del próximo domingo en la UEFA Futsal Cup en tenis en Montecarlo Álvaro Benito Rafa Nadal ya

Voz 35 24:28 ya está en semifinales en semifinales esposa Ana Dominique in por seis cero seis dos frente al quinto cabeza de serie Un Rafa Nadal que está en un momento de forma realmente sensacional y que hoy como decimos tan sólo ha logrado dejar escapar dos juegos frente a Tim que ayer ganó a Novak Djokovic en el partido de semifinales el día de mañana se va a enfrentar a Grigor Dimitrov que hoy ha ganado a Gozón por seis cuatro y siete seis pues

Voz 1643 24:48 nada en un ratito escuchamos Álvaro Benito en El Larguero aquí en la Cadena Ser y escuchamos ahora a Marta Casas porque en la NBA tenemos ya esta madrugada los terceros partidos de la conferencia

Voz 1509 24:58 sí empezando por el de los Cavaliers de Lebron James y José Manuel Calderón que desde la una de la mañana afrontan el tercer partido de su serie contra Indiana en el primero ganaron los Blazers en el segundo los Cavaliers con cuarenta y seis puntos del Ebro ni veremos qué es lo que pasa en este tercer partido también hoy desde las dos turno de los Raptors de Serge Ibaka frente a las dos a cero mandan en la Ser y en los del hispano congoleño ya a partir de las tres y media mil UOC y Boston dominan la serie Los Celtics de lo ocurrido anoche hay que hablar de Nikola Mirotic que Biel devino el cambio se ha convertido en uno de los líderes de los peli Cannes junto a Anthony Davis anoche volvieron a ganar a Portland tres a cero en la serie con treinta puntos y ocho rebotes de Nikola Mirotic y muy cuesta arriba tienen su eliminatoria San Antoni Pau Gasol Paul apenas han tenido opciones ni de creer siquiera en la victoria frente a los Warriors anoche tercer partido y tercera victoria de Golden State todavía sin Stephen Carrick que se va a perder toda la primera ronda y con el susto todavía en el cuerpo después de ver cojear a Kevin Durant por un esguince de tobillo que eso sí se ha quedado tan sólo en un susto y por decirlo todo en el otro partido que se jugó anoche triunfo de Philadelphia sobre Miami dos a uno dominan los seis y los Sixers en la serie jarra

Voz 1643 26:03 en cada día el tercer cuarto en Turquía entre Fenerbahce Baskonia Leku

Voz 0889 26:07 si ganan transcurrido ya dos minutos de ese tercer cuarto Fenerbahce cincuenta y seis ojo Quirós Baskonia cincuenta y siete uno arriba

Voz 1643 26:15 pues dejamos al Baskonia uno arriba vamos cerrando d5 deporte

Voz 36 26:27 no adiós buenos de calle danos de una sistema Toni López Dani muy buenas muy buena

Voz 37 26:31 Óscar buen amigo amigo

Voz 36 26:32 conocido a ver cuenta lo que nos queda el bar

Voz 37 26:36 esa juvenil sacrificado a la final de la UEFA ya degli pues dándose la pena por está en Nyon en las semifinales ha ganado cinco cuatro al Manchester City Casillas remontar los ingleses pero estar en la final en la que se enfrentarán al Chelsea que ha ganado en penaltis al Porto portugués la final será el lunes a las cinco de la tarde y en balonmano está jugando la Copa de la Reina este fin de semana en Málaga hoy los cuartos de final la sorpresa la ha dado el debutante Mavi La Calzada eliminando al campeón rock cansa Gran Canaria remontó el Bera Bera también para pasar a semis jugará contra el Porriño en juego está el Málaga siete Atlético guardería nueve el que gane este último partido jugará contra el Mavi La Calzada el domingo serán a final de esta Copa de la Reina de balón

Voz 1643 27:13 un fin de semana tal es la más importante la de la Copa del Rey se juega mañana a las nueve y media en el Metropolitano ante el Fútbol Club Barcelona Sevilla El Sevilla ya está en Madrid ha dado rueda de prensa esta tarde en el estadio de la final el Barça viaja mañana en el mismo día de partido desde las tres de la tarde viviremos al final en el Carrusel Deportivo de la Cadena Ser el deporte vuelve a La Ser a las once y media en anoche en El Larguero con Álvaro Benito hasta entonces

Voz 5 27:39 sólo ha dado buenas tardes