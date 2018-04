Alfredo Pérez Rubalcaba: "ETA construye un relato falso"

Voz 1 00:00 Alfredo Pérez Rubalcaba muy buenas noches buenas noches gracias por atender la llamada de oro

Voz 1715 00:04 veinticinco en su opinión el comunicado de hoy es más el comunicado de una ETA arrepentida o de una ETA derrotada

Voz 2 00:10 no digo una ETA derrotada pero fue derrotada el veinte de octubre del año dos mil once cero allí y allí fue donde ETA declaró su derrota abandonó definitivamente la violencia y a partir de ese momento ETA se ha convertido en un problema para ETA para los presos de ETA para los dirigentes políticos que me han apoyado durante mucho tiempo y esto es lo que está haciendo recorriendo un camino para quitarse del medio pero la derrota en dos mil once allí la asumieron y ahora lo que han hecho pues es un comunicado lleno de trampas como acostumbra estas menciones permanentes al conflicto político al conflicto en el País Vasco y el único conflicto también el País Vasco eran ellos eran ellos esta distinción entre víctimas que es que se entre cínica hay macabra pero en fin más allá de eso mire ETA se en el dos mil once desaparecido de nuestra vida cuanto antes termine esta esta escenificación pues muchísimo mejor para todos

Voz 1715 01:07 por tanto el valor que usted le concede a este comunicado escuchábamos antes a Otegi decía es un paso definitivo hacia

Voz 1 01:15 la la paz valor relativo no es que

Voz 2 01:18 Ellos se verá ellos están construyendo un discurso según el cual han colaborado decisivamente a traer la paz al País Vasco esto es lo que intentan hacernos creer pero es un relato falso ellos dejaron una violencia porque no tenía más remedio que hacerlo igual que Batasuna se separó de ETA cuando sabía que ETA sencillamente estaba liquidada y que lo único que podía hacer era ganarse unos cuantos años de cárcel cada uno de los dirigentes de Batasuna por tanto aquí no autocrítica una reflexión moral no no hubo nada de eso una derrota simplemente lo que estamos ahora es intentando rectificar no rectifica sino colocarlos en otra posición oiga nosotros hemos contribuirá a la paz esto es una gran contribución a la par pero eso es una gran mentira es un relato falso que combine para clarificar no mire usted usted fue derrotado por la democracia y le digo no es tanto los que estábamos en su momento en la lucha antiterrorista ni todos los gobiernos no es fundamentalmente por las víctimas y por el futuro por las víctimas que no merecen que se haga un falso relato y una una una un alguna la historia tenga que está Traian empatando el construida de estos días vista cosa que hay que hemos contribuido a Paz esta cosa que decía Ottey es una contribución indispensable para no es verdad ir es un problema también para el futuro conviene que los jóvenes sepan lo que pasó entre otras cosas para evitar que vuelva a pasar ir por lo tanto la ubicación de los demócratas es no permitir que este falso relato de ETA pues con él se consolide bien esto es lo que hay que estar no olvidar que hay víctimas que las víctimas desgraciadamente no va en recuperar a sus seres queridos y por tanto no pueden perder nunca el apoyo de la sociedad pero sobre todo por ellas impedir que hay quién imponga un falso relato falso final a una historia de terror que es eso simplemente la historia de terror y asesinatos que acabó que nada porque no consiguieron nada otra vez ese terror más que infringir daño dolor a muchas

Voz 1715 03:18 ha mencionado usted a las víctimas uno la reflexión de algunas de ellas con algo de lo que usted decía ahora algunas de ellas decían que lo de hoy posiblemente lo que venga más adelante no es sino un intento de ETA de blanquear la versión de su propia historia

Voz 2 03:31 si es así su derrota que es lo que les decía dos y uno mira los comunicados desde el propio comunicado del veinte de octubre hasta los que han ido haciendo después en todos ellos los que hicieron con motivo de la entrega de las armas en todos ellos ETA trata de colocarse como un actor definitivo la paz trata de transmitir la idea de que la paz viene gracias a que ellos decidieron dejar la violencia este es el relato que están tratando de construir ETA y sus epígonos que los que todavía en el País Vasco es un relato falso como le digo ETA deja la violencia porque no puede más porque ha sido derrotada porque no le queda ninguna capacidad para para actuar sencillamente porque no tiene con quién hacerlo porque tiene un acoso policial el judicial que no puede soportar ese acoso Batasuna se separa de ETA para el final de ETA porque ve que ETA ya no podía hacer nada ahí porque ve que lo que puede hacer Batasuna juntándolos quedándose con ETA es ir a la con ellos esto es lo que ha pasado esto es lo que conviene que se sepa es una derrota de la de boca es una derrota de ETA a manos de la democracia iraquí esto es lo que están intentando blanquear por lo tanto no sé quién ha dicho que no me la frase que usted me decía pero tiene bastante razón están intentando construir un falso relato según el cual es ETA y Batasuna las que finalmente trajeron la paz al País Vasco y no es verdad la paz llegó porque la democracia ganó porque derrotó a ETA y a Batasuna

Voz 1715 04:51 le pregunto por otro de los elementos decíamos antes relevante si creemos que que lo ves del día se ha comunicado a los obispos vascos si Navarro que han pedido perdón decían ellos por las complicidades ambigüedades y omisiones durante los años de terrorismo de ETA movimientos de este tipo gestos de este tipo interpreta usted que también son necesarios para este proceso de normalización

Voz 2 05:11 sí porque es verdad reconocer la verdad es verdad que hubo ambigüedades algunas complicidades esto es verdad por tanto que que la gente eche la vista atrás ir revise lo que ha pasado que revise lo que cada uno hizo pues me parece interesante yo creo que es una contribución como usted dice a aferrar es que conflicto definitivamente cerrarlo bien pero repito que lo importante es que nadie pase la historia saber que nadie trate de construir un relato diferente el comunicado de ETA hoy algunos elementos de ese conflicto que que todavía existe ya que es un conflicto que se supone que dio originar su presencia en la vía pública que era una presencia asesina completamente terroríficas donde pues es ese conflicto sigue y hay que seguir trabajando para cerrar el conflicto toda esta historia es la que no se sujeta porque era el único conflicto que ha habido en el País Vasco ella los únicos cada acaban la libertad en el País Vasco y del resto de España sino justamente de los asesinos de ETA por lo tanto es una historia que no se que no se sujeta pero conviene estar atentos porque una historia falsa repetida mil veces puede acabar convirtiéndose en realidad de futuro por eso sí se agradece comunica comunican los obispos porque como les digo hubiesen algunas cosas que los que hemos estado en esto hace muchos años sabemos que son ciertas pero los obispos

Voz 1715 06:29 esta ha llegado el momento de afrontar el acercamiento de presos cree usted que es el momento de hacerlo

Voz 2 06:35 pues sobre es una decisión que corresponde al Gobierno que es quien tiene la la política antiterrorista en sus manos y yo confío en que haga las cosas que tienen que hacerle que lo hagan bien sabe después de haber estado tantos años el Ministerio del Interior pues pues casi prefiero no opinar sobre lo que tiene que hacer mi sucesores pero estoy convencido que lo que hagan pues lo harán teniendo en cuenta la situación actual es verdad repito esto es lo más importante que ha desaparecido de nuestras vidas y en el dos mil once Ike hoy pues estamos viendo un estrambote más mimos y la entrega de las armas se acuerda lamentaron allí un número espectacular con unos señores que se llamaba a los artesanos de la paz entregaron las armas porque no tenían por qué cambiarlas y ahora encerrado y espero que dentro de quince días lo hagan definitivamente porque sencillamente nadie les quiere ver ni siquiera a los que durante muchos años han defendido han pasado a ser un estorbo para los suyos por eso se va a los que quedan que deben caber en un taxi si me permite la expresión eh que es que si algún ministro del interior de hace unos pocos años

Voz 1715 07:40 pues Alfredo Pérez Rubalcaba gracias por habernos acompañado esta noche en la SER enhorabuena