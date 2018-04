Eduardo Madina: "El perdón de ETA da pie a una posibilidad de convivencia"

Voz 1 00:00 Eduardo Madina buenas noches hola buenas noches

Voz 0515 00:04 además muy bien como recibido todo el comunicado

Voz 0194 00:06 lo de ETA qué te ha parecido que ha sentido cuando lo has escuchado cuando lo has leído

Voz 0515 00:12 bueno en primer lugar la confirmación de su derrota a la que ya sabíamos todos desde esas fechas que tú señalabas bufete de octubre desea unos cuantos años donde ETA anuncia su cese definitivo de la actividad terrorista esto no es sino una consecuencia lógica de aquella fecha desde hace ahora siete años de bueno la acción de fuerzas Cuerpos de Seguridad del Estado un proceso de paz dirigido por el presidente Zapatero un clima histórico determinado concluyó el fin del terrorismo y la aceptación de su derrota por parte de ETA no ya al margen del KGB de manera bueno no tanto asimétrica diferencia entre un dos tipos de víctimas yo no sé si ETA reconoce hoy tener consciencia del dolor ajeno lo que sí sé es que demuestra tener consciencia del tamaño de su derrota pero que en ese sentido esta mañana los recibido a tu pregunta te diría que como una buena noticia

Voz 0194 01:06 eh tú te sientes identificado et du como como víctima del terrorismo es verdad que hacen eh esa petición de perdón asimétrica como tú dices tú te sientes identificado en ese comunicado tú tú te sientes que va dirigido atiza petición de perdón te sientes implicado ir interpelado

Voz 0515 01:23 he tenido siempre problemas lo sabes bien para para la comprensión del significado perdón la redención Un discurso que quizá entrar dentro de la cultura judeocristiana etcétera que yo nunca he sabido interpretar muy bien nunca lo he demandado nunca el esperado digamos que mi cabeza o Mi corazón nunca han funcionado orbitando alrededor de él no siempre siempre me in más vinculado a la idea de justicia ya la idea de memoria cuando eh no no sé si el perdón solicitado por ETA como digo oí tú señalabas de manera simétrica hoy aporta mucho lo que sí creo que aporta es que esto da pie a una posibilidad y es una posibilidad de convivencia en Euskadi para que los trabajos que el Parlamento vasco está llevando a cabo eh tengan en el reconocimiento del daño causado por parte de ETA un pie de apoyo cómodo para poder alcanzar consensos mañana entre todos entre todos los puntos de vista que existe en una sociedad tan plural como la vasca y con la española para poder fijar el segundo punto que para mí siempre fue importante de la memoria que que que nuestros hijos en nuestras hijas no olviden que durante cincuenta años hubo una banda de asesinos que mató a más de ochocientas personas para intentar imponer un modelo de sociedad al conjunto de la sociedad vasca si conseguimos eso este pie de apoyo del reconocimiento del daño causado y nos ayuda

Voz 1 02:40 en ese sentido bienvenido sea te da miedo que se olvide esto

Voz 0515 02:45 sí porque la historia en España está llena de de zonas de amnesia y somos un país con tendencia al olvido genera una cierta erótica en todos nosotros querer olvidar para aligerar el peso en pasado con un enorme tonelaje de sangre de víctimas asesinatos funerales de dolor acumulado de alguna manera podemos caer en la trampa de recurrir a él no pensar que el olvido es un atajo para una zona mejor una sociedad mejor yo creo que es el canal por el que normalmente en la historia las sociedades repiten los hechos más dramáticos de su propia historia a mi me gustaría que algún día mi hijo que tiene en fin de semana que viene cumplirá nueve años o era contarme a mí que no paso para eso creo que todos sistema educativo instituciones partidos políticos tenemos que hacer un esfuerzo de edificación de la memoria no hay ochocientas veintinueve personas que está mató que las mató para intentar imponer un modelo de sociedad que no consiguió porque les ganamos en el año dos mil once que no pueden caer en el olvido no sólo por ellas sino por todos los niños y niñas de este país del conjunto de España que tienen derecho a vivir en el resto de su vida con zonas de protección una zona segura que no ha aparecido pueda repetirse no así que si hay algo que me da miedo con como tú me preguntadas es el olvido no lo ojalá esta esta batalla entre la memoria y el olvido