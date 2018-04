Diego Capel: "Jesús Navas va a ser determinante mañana"

No hay resultados

Voz 1558 00:07 cuatro once y cuatro en Canarias ya estamos a sábado si veintiuno de abril día de la final de la Copa del Rey en el sanedrín con sí que Jordi flaco y Alfaro Chozas hacemos previa de la final de Copa pero antes es obvio que el equipo aquí favoritos el Barcelona y que el Sevilla a pesar de que seguramente tengamos acciones que las que tenía el Deportivo Alavés la temporada pasada pues soy gay un poquito como esperando su oportunidad la última oportunidad que tuvo el Sevilla de ganar la Copa fue hace ocho años en el Cam Nou precisamente en el Camp Nou frente al Atlético de Madrid ganó por dos a cero con goles de Diego Capel Jesús Navas y quiere volver a recordar eso te digo Capel o la Diego

Voz 2 00:43 muy buenas noches cómo estás

Voz 3 00:46 como muy bien Sevilla ahora en serio no hoy hace un rato he ido a cenar con unos amigos

Voz 4 00:54 si alguien en Sevilla no va a la Feria de Abril la verdad es que es difícil no puede ir a la Feria de Abril dónde vas ahora ya en la final

Voz 3 01:05 con lo veré con amigos tranquilo mañana hay ir con amigos para verlo oí de buena esperemos que sea una noche del sevillismo

Voz 0356 01:13 han pasado ya ocho años tenías veintidós cuando marcó el gol de la final de Copa frente al Atlético de Madrid

Voz 3 01:19 si de verdad parece que fue ayer me pasé al cien supere rápido no era de una de la hemos vivido como jugador el fútbol no

Voz 0356 01:27 tienes algún recuerdo algún instantánea especial de de aquel partido

Voz 3 01:32 bueno tengo mucha sobre todo el de de mi familia bien hacerlo ya estaba en el campo y sobre todo de tanta gente no creo que tiene nada más bonito que hacer feliz a tanta gente que te si tu partido oí fue un día es duda debido

Voz 0356 01:48 y ese nerviosismo antes de la final me imagino que la tenías no me imagínate haylos sin perder es además de ser la leche

Voz 3 01:54 sí sí lo la noche anterior no de aparte mi compañero de habitación era Jesús también lo

Voz 0356 02:02 a los dos

Voz 3 02:03 quién lo iba a decir no que que que la noche después los dos íbamos los protagonista de una noche histórica no

Voz 0356 02:09 te recuerda a este Sevilla aquel de hace ocho años

Voz 3 02:15 bueno que no es otro después de de de conseguir mediante la clasificación para para Champion y si hubiera que no dio mucho más tranquilidad para para afrontar la final porque bueno sabíamos lo que tiene entrar en Champions bueno era el último partido de la temporada sabemos que jugamos tenía un rival difícil y que venía de ganar la UEFA pero bueno es ese Sevilla en aquella época sabíamos a lo que jugábamos sabíamos que veníamos de ganar al final histórica Hay bueno si hubiera que el primer gol mío lleva al llegar a los cinco minutos no tiene mucho más tranquilidad para afrontar el partido no

Voz 0356 02:51 el esta final contra el Barça teniendo en cuenta que viene después de la eliminación europea hace apenas unos cuantos días hace que sea todavía más complicada la final bueno

Voz 3 03:00 bueno ya sabes que te enfrenta entre uno al mejor equipo del mundo si hubiera ello al estar eliminado en Champions tienen al final de la Liga y la Copa bueno sin duda para ello si cabe aún duda sin duda una final todo mamá con mucho más motivo ante para ella porque bueno se lo juegan todo también se bueno cuando te enfrentas al que te enfrentas a un rival súper complicado y te tienes que hacer un partido perfecto

Voz 0356 03:31 teniendo en cuenta los regularlo lo vamos justo antes de la presentación de este programa que es el Barça lo regular que es el Barça en liga y en Copa con los jugadores que tiene con Messi con Suárez cierra los ojos se piensa jueves que es una proeza que les Sevilla Barça o no tanto

Voz 3 03:45 bueno al final como tú y como dicen no conozco frente a un rival que tienen esos jugadores que diga esta imparable en Copa igual allí pues final como bien te eliminan de Champions sabe que que los dos únicos títulos que tienen juego la libera coco al final sabes qué que haya seguramente sacan alguna motivación pero bueno yo creo que si sale pudieron al va a ser un partido a un partido único y el Sevilla pues de jugar ese tipo de finales ahí seguro que también

Voz 0356 04:12 en quien confías especialmente del para mañana un jugador que digas pues mira va va va a ser el Jesús Navas Diego Capel de hace ocho años lo va a ser en en el en el partido de hoy

Voz 3 04:21 bueno ojalá Jesús aparte llega en un buen momento de forma hay no sabemos que un jugador que que el aparecen ese tipo de finales afrenta mucho de ella con ese Villa es seguro que que va a ser un jugador determinante mañana

Voz 0356 04:34 oye que este tu vida porque sólo tienes treinta años pues a estas está todavía para jugar perfectamente te perdimos un poquito la pista estaba buscando equipo no

Voz 3 04:43 si de verdad ha sido un año complicado pues circunstancia ha estado unido tuve una lesión antes de firmar uno de entrenamiento y bueno la verdad es que casi un año difícil pero bueno con muchas ganas de de de seguir jugando y esperemos que te vea no puede vuelva no va a tener la suerte de cara ahí poder disputar el fútbol que es lo que más me gusta y estoy con más ilusión que nunca

Voz 0356 05:05 Nos alegra saber decir eh porque creo que muchos tan perdido la pista pero insisto sólo tienes treinta años uno de los oros en la final de Copa de hace ocho años conjugó el Sevilla frente al Atlético Madrid la última que ganó el Sevilla para finalizar te atrevería Hong resultado para mañana no

Voz 3 05:17 bueno yo me conformo con el uno cero para el Sevilla dos cero me da igual pero al final el Sevilla va a levantar esa copa hay que sobre todo que lo sevillista bueno para disfrutar de de otro título