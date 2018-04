Iturralde explica lo que sucedió tras la única final de Copa que arbitró

Voz 1 00:00 uu Urra

Voz 4 00:09 vamos a centrarnos en añito que estoy estoy muy buen Straw pero sabes qué pasa cuando se llega a sacar la segunda amarilla por protestar sabes que pasa de que todos los gestas ahí arriba disparatado proceso de

Voz 5 00:19 bueno pues así foros de Carrusel con los de Larguero del Larguero no hacemos mutó cilindro

Voz 6 00:26 Eduardo Iturralde González árbitro de la Cadena Ser buenas noches muy buena noche se quejan teniendo no que te digo mejor con la gente de Carlos Cala del pleno que juega fuera de casa eh y adelantó el horario y jornada

Voz 0514 00:39 pero crecieron sin que sirva de precedente sigue el precedente

Voz 2 00:43 ha financiado o que no vuelva ya me mete a la una y cuarto hablar yo tranquilo vamos a ver ahora llego que seguro que ahora mismo está radio se hablo yo con el señor ser ir hola hola arroz

Voz 0514 00:58 y a dar señales horarias veintiocho de junio del año dos mil tres que hacía su pues final de Copa muy bien la única casa arbitrado seguir la única capital pitado ya no enviarnos una vez eso sí la quieres contar otra vez a contar otra ola de la de hace siete años no enfrió dos arbitraje la final de Copa del Rey fundó el respeto del mundo menos glamuroso del siglo XXI Recreativo de Huelva Mallorca que me perdonen los aficionados el requerido el Mallorca que ahora mismo están en Segunda B la pasada vuelvan al fíjate eso sí los dos en Segunda B interés sí creo es que pasa que antes el Madrid y el Barça no no competía en la Copa del Rey empezaron a competir uno y otro la Copa del Rey y ahora ya es muy difícil que que que que llegan esos equipos porque ya te digo pues porque antes como los grandes no las competían pero ahora han Metz han metido en esa en esa pelea de a ver quién gana más y a ver quién gana más títulos y ya compiten en la Copa del Rey todos como debe ser eso fue en el Martínez Valero de Elche e Iker recuerdo sí que anécdota yo tengo tengo muy vamos una final de Copa y además era el último partido porque ya era toda la temporada había terminado y se juega la final de Copa como hay que jugar no como ahora que no ahora mismo sería impensable una final de Copa ya había acabado Liga ahí era el último partido ya era el último de todos desde la temporada es decir toda la temporada peleando para ese partido no como ahora fíjate que parece un poco escondido en la Copa del Rey entre esas cosas no bueno pues eh vamos allí al partido y que sacan un medido a un minibús aquí de de Bilbao con pues eh con árbitros amigos míos sí que van a la final no bueno yo pitó la final e eh Mis amigos estaban en la grada justo detrás del banquillo ya había más gente allí del Recreativo bueno la final gana tres cero en la final en sino no no hay nada no sacaba la final eh eh voy a la cena oficial en la cena oficial Mis amigos ya se marcha Emerson por ahí de fiesta y acaba la cena oficial y me llaman y me dicen estamos en el puerto en Alicante veinte que hay una fiesta terrible bueno acabo la agenda oficial rápido en todo medio para las habitaciones y cojo yo me tiro porque primero y me tiro Albert allí me voy para pues ahí estaban bueno pues toda una noche una noche larga larga allí en el puerto de Alicante un ambiente terrible con la gente de de Huelva con la gente de Mallorca y al final ya pues eso de las seis y siete de la mañana ya nos juntamos en un bar en un garito ideas allí estaban de jugadores del Recre jugadores del Mallorca ya estábamos la crème de la querella si ya se iba quedando ya a a las siete de la mañana después del Recre cero Mallorca es esta esta de fiesta los jugadores los el Recre en Alicante saben de kilómetros de Elche en Alicante eso es estás Gardner estamos a Alicante en el Puerto Alicante ahí no me digas en qué bares porque ya ni me acuerdo hombre cómo pagarte un poco

Voz 7 03:55 estas fiestas fiestas así pero nada pues allí eh

Voz 0514 04:00 estábamos pues quedábamos dos amigos de que habían venido los otro ya se habían marchado quedamos dos amigos estamos allí vacilando allí de repente un amigo coge y me dice mi beso en Navarra escrita está oponiendo parir

Voz 8 04:13 va pero estamos todos

Voz 0514 04:16 ah y digo espérate espérate que lo vamos arreglar llevamos allí le digo que ahora no me dicen nada misión hombres Iturralde aquí amigo pésimas puesto a parir todo el partido eso es fútbol esto ya es ambiente esto es fútbol para el Manolete si digo vamos a arreglarlo vete sacando algo aquí para mí bueno allí saca unas cacharreo bueno pero ahora viene lo bueno Jack acaba ya posee ella era muy debía eran serían ya las ocho a las nueve salimos del bar

Voz 9 04:45 justo yo salgo con Nadal con Miguel Ángel con Miguel Ángel Nadal sería el que era el capitán en aquella final

Voz 0514 04:53 pues es posible queda fui Miguel Ángel Nadal el capitán jugó seguro decidiera se vaya si lo agradecerán Gavilán si era bueno no creo que dejaron Lozano forma calidad no no salimos íbamos por el paseo pues eso fíjate eran ya las nueve nueve y media de la mañana pues íbamos hablando pues Ivo soy vacilando y de repente pasa un coche como gente con chavales jóvenes con tres chavales jóvenes de de del Recreativo de Huelva Iturralde hijo

Voz 2 05:18 no hacen vemos todo mira con quién vas y le digo

Voz 0514 05:21 lo que es que está casado con mi hermana hoy cara o ahora entendemos todo porque hemos perdido vuelva aquí separan no sacan unas fotos pagaba allí ya Nadal coge Beatie el ambiente ya se pide Vital Ice donde va así dibujo de tengo que ir ahora Mecado hasta Eric que tengo

Voz 7 05:36 sí a la concentración de los árbitros y de la Federación inmediatamente

Voz 0514 05:40 no cómo va ha sido pues a ver si conjuntas y me llevan un veterano te llamamos nosotros bueno

Voz 9 05:46 tanto en el coche con ellos y calla vamos empezamos a andar y acabamos en una playa haciendo botellón me eran las dos de la tarde iban

Voz 0514 05:58 con una guitarra toca cantando el veneno cantando un montón de canciones las dos de la tarde las diez de la mañana las dos de la tarde pero pero siempre siempre tú no tenías calla calla pero si no lo tenía que volver porque luego había comida bueno todo esto ya estamos allí canta nuestra eh con los aficionados del Recre chavales jóvenes físico tres chavales jóvenes empezamos allá cantar como a mí me gusta mucho la música en una playa perdí los miraba lo que les al árbitro unos tango ayer el Barça digo que que que que que son las tres menos cuarto que tengo que ir me he comido bueno me llevan al hotel ellos sin dormir evidentemente es una Fermín ellos son perjudicados perjudicado se dormía también yo un poquito llegamos al hotel me cago en diez me ojo del coche con con la bandera vuelva que llevaba un vacile no pues exsecretario tiene dijo Villar nada me dicen sabes que la comida empieza entre cinco mil dosis y me ducho

Voz 2 07:07 yo creo que ya te pusieron la cruz visto a recuperar una final de Copa eh

Voz 0514 07:12 hay que contextualizar el partido porque el partido no es como ahora porque porque ahora fíjate hay Liga ahí todavía más es decir es el último partido de la temporada ya que es lo bonito una final de Copa para mí para también la final de Copa tenía que ser siempre el último partido de la temporada este año el junio estamos en los octavos de final del Mundial le complicado bueno sí pero bueno pero puede ser también último sí sí sí la Copa sino también la final de Copa siempre tendría que ser el último partido y encima este juego era un domingo pues se lo conté palizas y fíjate cómo acabó la final de Copa con unos con otros increíble bueno entonces que tales como la comida bien te va a mucho no

Voz 2 07:50 así la yo creo que me dormía

Voz 0514 07:54 a la fila Iturralde González los viernes como veáis tiene también para Marbella

Voz 1906 08:01 el partido que arbitrará el Recreativo algún penalti

Voz 0514 08:06 por supuesto no me acuerdo pero para que veáis lo bonito que es el fútbol una cosa lo que es el noventa minutos el ambiente y luego la gente es vamos sobre agradable igual también el porque la gente del sur es mucho más abierta no que que que él de que por el norte es así no más abierta pero ya te digo yo me lo pasé allí en la playa pero pero vamos increíble muy increíble yo te digo yo que retrasado arbitre una vez un serio Iturralde González en el torneo de niños

Voz 1906 08:30 y es que a los dos minutos ya me estaban protestando los padres tenían los problemas pero pero no da para un recuerdo que hicieron una jugada espectacular una triangulación increíble pero cuando abrieron el balón a banda se le fue un poquito la pelota fuera de banda el centro fue perfecta un remate espectacular pero eso fue se fue yo lo vi pero dije esté o no la nulo dijo

Voz 2 08:54 a niños de ocho años ha salido un poquito de de banda no merece ser anulado yo pensaba ya lo he visto que salido fuera personal muy poco no lo anuló muy poco vale vale vale Ricky el árbitro a Messi por poco le cuesta cargo Lito que estamos mañana carros el que tenga suerte Gil Manzano sobre todos eh sí hombre Gil mamá otra cosa es igual

Voz 0514 09:19 es el partido más bonito de arbitrar más que un plasma lo que sea un partido de una final de Copa se te queda en el recuerdo siempre hombre a Iturralde sale quedó en recuerdo la única final de Copa habitado por entiendo porqué no pitó ninguna más el arbitro tienen que vivir en el en el en el año

Voz 1906 09:34 Thaçi escucha silbidos al himno italo no