Lauren: "Ahora hay seis o siete equipos que optan a ser campeón de la Premier, es muy difícil"

Voz 1 00:00 estábamos pensando a ver quién nos podía hablar de de Arsene Wenger después estamos metidos que años que es que ha estado en el en el Arsenal ya han pasado por hay futbolistas españoles si de habla hispana que no pueden hablar perfectamente del ya habíamos pensado en saludar a Lauren Lauren estuvo entre los años dos mil y dos mil siete En aquel equipo que parecía pues el arsenal de los invencibles y agradecemos que nos atiende a esa hora de la noche del rizado in Sevilla hola Laura muy buenas

Voz 2 00:24 hola buenas noches siete años con Arsène Wenger tú verdad

Voz 3 00:28 se siente daño con un grandísimo entrenador rodar un elenco grandísimos de futbolistas no

Voz 2 00:36 tú con quien coincidí este en aquel Arsenal todavía Jabois en Highbury no

Voz 3 00:40 sí mostró Angry ido a él me iré Si bueno tuve la fortuna con con Henry Vieira y todo Pirès Si bueno futbolistas que

Voz 2 00:58 y lo digo por aquí Lauren fue el quinto jugador que más participó en el arsenal de los invencibles porque así es es es es es obvio pero tiene que haber algo más

Voz 3 01:09 evidentemente no nosotros ese años pues un año espectacular el cual no damos a un solo partido pero es que también se debe muchos factores de los cuales que no decidieron pues conseguir ese es si las es decir hubo muchísimos partidos de los cuales empezábamos perdiendo oí tenemos la capacidad de la resiliencia de remontar el partido prácticamente al otro equipo con otro tipo de mentalidad hubiera cocido

Voz 2 01:37 nosotros no éramos capaces no te acuerdas cuantos partidos seguidos seguidos estuvisteis en sin perder luego por aquel dato

Voz 4 01:43 claro que son cuarenta hay cuarenta y nueve treinta y trece empates ante lo que pasa es el que pierden un poco de la forma en la que perdimos

Voz 2 01:57 y cómo fue que yo no lo recuerdo

Voz 3 01:59 pues con mucha controversia no no es buena es muy muy polémica y al final bueno

Voz 2 02:06 no me lo sé qué tenía de especial Arsene Wenger en el trato personal cercano me imagino que hablo contigo mucho antes hacía de fichar en el año dos mil

Voz 3 02:17 sí efectivamente era una persona muy inteligente exhibe analizaba perfectamente al jugador es fascinaba no son los aspectos futbolísticos siendo la al carácter en en una persona conflictiva al fin él

Voz 2 02:35 por en torno a era claro

Voz 3 02:37 eh pero bueno eso pública en que somos competitivos por siempre en no gustan a nadie bueno evidentemente siempre pasan cosas pero bueno no a un centro de hecho era un fenómeno un caramelo no ven es si en esos aspectos bueno él se fijaban todo luego ellos Un unos años recelar crítica mucho los aspectos tácticos sin embargo Bendtner es siguen Siria mucho los aspectos tácticos dentro de él que harán las entrenamiento sí bueno no sólo eso sino en la alimentación en lo que condena al al club a nivel que lo vemos a estar dentro de la nieve nivel institución era totalmente implicado y por lo tanto yo creo que el Arsenal está perdiendo va pero un saco de de Benger en los años tengan

Voz 5 03:30 con eh

Voz 3 03:32 del que no hicieron

Voz 2 03:37 a mí sólo entrenador tú conoces a Francis

Voz 3 03:41 sí sí el departamento deportivo del club y bueno yo muchísimos años buscando talentos sacando como Fàbrega yo lo hace muchísimo años mando

Voz 2 03:53 lo vas a tener ahí para saludar saludarse crees sola Francis muy buenas hola buenas estamos aquí con Lauren no sabía que va a entrar tu eh osado que que hay que cumplir lo que te has ido regalando

Voz 6 04:03 yo les mando un gran abrazo a Lauren que ha sido aparte de ser un un una persona fantástica ha sido su un un jugador muy importante en esos

Voz 2 04:17 sí un abrazo muy fuerte sabe hacer

Voz 3 04:19 precio

Voz 2 04:21 Francis cerramos unos minutitos en calidad de secretario técnico de Larsen además creo que tienes poca poca batería estás en Londres no Francis

Voz 6 04:28 si usted no vale perfecto tu cuarto

Voz 2 04:31 viste a Arsène

Voz 7 04:34 pues hace veinte años ya veinte años

Voz 2 04:38 qué oro te acuerdas esa primera vez claro es que has estado con él pues pues fíjate lo en los últimos años como secretario técnico tu tu tu tu vida también relacionada con el con el mundo del fútbol no sé si lo primero lo primero todo Francis tú tú cuando conociste la la la decisión porque se ha hecho pública en el día de hoy pero pude cuando lo sabido

Voz 8 04:57 prefiero no entrar en ese detalle que lo sabía antes

Voz 6 05:02 sí pero prefiero no entrar en en ese

Voz 7 05:06 temas concretos y no sé

Voz 2 05:10 era algo que tenía más o menos previstos geek que qué te ha parecido el hecho de que después de veintidós años Benger deje de ser el el técnico al Arsenal con todo lo que le ha dado

Voz 6 05:20 bueno todo tiene un principio y todo tiene un fin entonces yo entiendo el mundo oí las vidas de esa materias no

Voz 2 05:28 todo tiene un principio todo tiene un fin como en las distancias cortas francés como era en las distancias cortas sea cuando hablabas con él cara a cara le conoces desde hace muchísimo tiempo como era Arsene en el trato directo

Voz 6 05:42 hacen el trato directo es una persona muy distinta a lo que puede parecer y y en el aspecto es una persona cercana una persona humilde una persona grandísimos sentido que es algo que no sale a relucir porque obviamente es una persona muy profesional pero no es una persona sobre todo en muy humana por encima de cualquier otro sí

Voz 1 06:18 no sé si a tu juicio que conoces que has visto mucho fútbol para todos aquellos que igual nos están escuchando y que no han visto del todo bien a Arsène Wenger desde que empezó en el Arsenal el año mil novecientos noventa y seis el hombre que revolucionó que revolucionó en su día no sólo al Arsenal sino también al fútbol inglés con sus nuevos

Voz 2 06:34 todos tácticos y el hecho de que su sus equipos por lo general juegan bastante bien has revolucionó por completo el fútbol inglés

Voz 6 06:41 sí vamos a ver yo yo mismo fui un jugador bases lances

Voz 9 06:45 era y

Voz 6 06:47 entre los años ochenta y cinco y ochenta y ocho tuvo en el fútbol va ser Ruby bit primer contrato profesional al funeral una Éramos un club completamente distinto no tiene nada que ver el Arsenal ha sido un antes yo pues yo creo que está claro

Voz 2 07:05 está claro a partir de ahora que tenemos es cómo va a ser cómo va a ser reelegida

Voz 8 07:13 a partir de mañana acabarla obra

Voz 6 07:17 porque nadie tiene una bola de cristal lo único que podemos decir es que la etapa de El club ha sido la etapa más exitosa de la historia del club el Arsenal ha sido un antes y un después con este hombre lo que nos va a traer el futuro no lo sabemos lo que nos ha traído arcén lo sabemos fue una tapa que va a quedar en la historia del club lo demás pues mira obedece a al fuimos de hoy en día aquí a tío la vertida

Voz 2 07:59 a partir de hoy

Voz 6 08:01 lo puede pasar pero sabemos lo que ha sido este hombre en el club

Voz 1 08:05 sólo una cosas sabe si se elevaba que me imagino que si en los últimos partidos porque queda tan solo pues nada un mes de competición y encima con la con esa semifinal de Liga Europa que entendáis contra Atlético de Madrid dentro de apenas unos días me imagino que algo especial se hará en el estadio en suelo en el último partido no sea se le va a brindar un homenaje

Voz 6 08:22 no creo que esto está muy fresco oí y la verdad es que no te lo puedo decir es una es una cuestión para para la directiva del club muy para la gente que manejar esas cosas esto el club y dos desde la secretaría específica algo que te puedo decir es que hacen para nosotros ha sido una figura tremendamente importante y nosotros lo que queremos es que acabe de la mejor pose manera posible y obviamente para nosotros la mejor manera posible sería ganarla la Europa Ligue hiciese podría describir como uno una persona de su pedir categorías merece

Voz 2 09:01 sólo una cosa eso de estar veintidós años seguidos en en en un club que sería algo imposible por ejemplo que en España y en otros en otros sitios yo no sé si lo volveremos a ver saque un entrenador esté veintidós años seguidos en un club con todo el respeto

Voz 6 09:16 en ningún lado del mundo en ningún lado del mundo lo vamos a volver a ver no sé si Pluto en Marte donde somos los demás INCIBE es decir que se vuelva a repetir esto a nosotros mismos lo sabe y una pregunta a ver trampa porque sabéis que veintidós años club

Voz 2 09:41 imposible imposible Francis que vaya todo bien un abrazo muy fuerte muchas gracias por Lauren me quedo contigo

Voz 1 09:49 simplemente tres minutitos y no sé tienes tienes alguna anécdota algo especial que contar de de esa Racing con Arsène Wenger que bueno si es que logra es que un hecho un vistazo a a todo lo que ha con todo lo que ha conseguido también con el Arsenal a pesar de que hay muchos que también le han reprochado el hecho de de quién no consiguió tantos títulos como después su fútbol se desplegaba sobre el terreno de juego que no sé si tú también esa sensación de pocos títulos para todo lo que impactado en el Arsenal en el fútbol inglés

Voz 3 10:16 cuando el fútbol ha cambiado mucho no también hay mucho equipos ahora que optan a ser campeona del equipo muertes con con posibilidades de ser campeona del por lo tanto es mucho más complicado ser campeón de la prensa de no sé qué es cierto eso para el fútbol que se yo creo que él tiene y un hotel transmite su filosofía yo creo que se merece mucho más no pero yo me quedo con lo que es lo positivo es decir el club está ahora mismo a la Biz para de ganar un título en de la mejor manera que puedes pedirán boletines cómo entregamos como lo que es todo el saco se un de la de la Europa League

Voz 2 10:56 me decía mucha gente del Atlético de Madrid vaya tela que justo en este mismo momento haya anunciado solar porque ahora se van a ir arriba van a tener una motivación estar todo más igual cuesta la eliminatoria

Voz 1 11:08 en Madrid quién sabe si a la hora en que nos alegramos de saber de qué haces ahora

Voz 3 11:15 bueno ahora me dedico a llevarme

Voz 2 11:18 bueno sí que es inculpado al Arsenal no sigues vinculado al Arsenal eres

Voz 3 11:21 ha subido cuando puedo oí bueno he sido cuando al discurso del club como embajador demandas diferentes países a cubrir eventos ahí eso es lo que hacemos básicamente no

Voz 2 11:34 Lauren te por cierto mañana obras la final de Copa

Voz 3 11:37 si va a veremos que no siempre el Barça pero bueno