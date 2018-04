"Estoy seguro de que mañana va a ser más brillante de lo que ya suele ser"

Voz 1 00:00 vamos a in consigue con Jordi estábamos hablando hablando texano a a micrófono cerrado del del hecho de que ojalá que todo esto que se está organizando para que los aficionados el Barça vayan a recoger esas entradas a un pabellón de Ifema pues que no haga que algún incluso pues no pueda llegar después a la final por aquello de hoy que que me retraso que tal que cual yo entiendo que es algo habitual por ejemplo los partidos de Liga de Campeones y además en las finales de Liga de Campeones

Voz 0985 00:26 porque también de ser un poquito un incordio no yo creo que es un incordio yo esto se tiene que modificar porque tú cuando vienes a al final de la Copa esto es la fiesta del fútbol la liturgia es llegar en en el AVE tomar unas cañas y comer algo en Madrid como harías en Roma en Berlín etcétera ir coger una lanzadera desde Atocha hasta e Ifema me parece que es una paliza

Voz 1 00:46 una paliza no sé si bien ahora mismo años Flaqué que acaba de llegar a Madrid no sé si como decía antes Sique Rodríguez ahora visto ahí

Voz 2 00:52 la la Copa justo cuando llegaba a la estación de Atocha hola flaco muy buenas qué tal muy buenas Álvaro lo has visto no sé que ya hemos visto no sabéis es claro lo dormí sacado ya

Voz 1296 01:03 a estas horas pero pero o nos han hecho salir del AVE fueron por una zona diferente pero no hemos tenido la oportunidad de de verla el trofeo de la Copa del Rey lo que sí hemos tenido oportunidad ahora que te hablaría con algún seguidor del Barça que que explicaba eso él el incordio como te decía ahora Jordi Martí de de mañana pues tener que ir a buscar esa lanzadera para para irse hasta Ifema hay perder entre comillas el rato de poder estar por por Madrid para tener que ir a buscar la entrada

Voz 1 01:27 ahora saluda a Harry Alfaro pero quería preguntar por algo que comentábamos antes también con Sique Rodríguez y quiero conocer tu opinión Flaqué acerca del asunto de que por primera vez no decía antes en los en los últimos años se haya abierto el cupo de las entradas incluso a no socios yo en ese interés despierta esta final en Barcelona tengo mucha curiosidad por saberlo

Voz 1296 01:48 bueno el interés no es el de el de otros años o no es el de cuando el Barça no estaba acostumbrado a la a la riqueza entre comillas de de títulos y de ir encadenando protagonismo a nivel de finales no es el ya se vio el año pasado con el Deportivo Alavés que también es verdad que por el rival pues tampoco era un cartel enorme de final con con todos los respetos evidentemente hacia la Deportivo Alavés y que tampoco se agotaron las entradas pero bueno que que el Barça tenga que ir tirando finalmente de los que no son socios para acabar entregando todo el cupo de entradas pues ha hecho muy felices a los que habitualmente no tienen acceso a la final a través de las de las entradas oficiales del Barça como son los no socios pero sí que evidencia que que el club ha tenido que tirar de todo tipo de estrategias para intentar acabar con el con las entradas que tenía adjudicadas que bueno es una final quiebro que quizá con el paso de los días ha ido adquiriendo importancia porque el Barça tiene oportunidad ganan un doblete a pesar de la detención de Roma pero que de buenas a primeras ya se demostró que entre los socios mucho mucho interés no

Voz 1 02:45 no sé si Jordi es un ejemplo más de que por ejemplo lo que se está viviendo en el Camp Nou durante esta temporada en Liga con una disminución evidente ganarle y en los últimos partidos ha repuntado la asistencia pero pregunto savoir vale sí ha repuntado un poco pero aún así no está siendo la mejor asistencia de los últimos años pero yo no sé si también tiene algo los datos de los últimos partidos ya se equilibrado a la altura de los últimos años sus veremos si al

Voz 1906 03:09 en al con la Liga ya ganada vuelve a la bajar porque quedarán un par de partidos pero sobre el tema de las entradas es verdad que la Copa del Rey no interesa cómo puede interesar la Champions o la Liga y que además habiendo ganado tres años consecutivos pues todavía hace que sea menos atractiva pero también es cierto que el cambio en la manera de repartir las las entradas ha provocado que se haya disminuido el fraude en la reventa con con las entradas y eso también hace que que que las entradas queden más más repartidas es decir antes y cargaba con carnets hice conseguían entradas por ejemplo un reventa conseguía veinte treinta entradas yo lo tenía en mano las revendían en Barcelona ahora ese mismo reventa no puede hacer esto porque tiene que venir a buscar las entradas a Madrid y además sólo se las darán si presenta un DNI con lo que había o hay en el alrededores del Camp Nou muchos pequeños revendedores que controlan muchas entradas tú te das una vuelta por el Camp Nou consigues entradas para ir a ver el el Barça ya sean abonos que te revenden Ocean entradas que consigue en el mercado negro Icon esta idea el Barça lo que ha conseguido pues es dificultar la

Voz 0985 04:31 la la reventa de entradas Jordi no aparte de la reventa un ejemplo que la gente entenderá antes el abuelos apuntaba apuntaba veces tocaba la entrada no iba a ir porque el mayor no le apetecía Yell abuelo cedía la entrada a la nieta ahora estoy imposible

Voz 1 04:48 les estoy presentable

Voz 0985 04:50 ya luego sí que han tenido que tirar mano de los familiares el público en general y luego es verdad que hay mucha gente que se ha enfriado porque confiaba yo creo en que el Barça progresaron la Champions mira que te digo

Voz 1 05:01 sí porque creo que esto fue antes efectivamente el dinero que tienes en el bolsillo es limitado y no puedes ir a todas las finales obviamente que yo ya he perdido la cuenta de cuántas finales yo creo que eso hay que ensalzar el valor que tiene lo que está haciendo Barcelona en los últimos años de todas las finales a las que está llegando que es que parece que no tiene mérito llegar a la final de Copa del año pasado el Alavés a la final de Copa de este año contra el Sevilla pero es que es de largo el equipo más regular muchísimo más que por ejemplo que el Real Madrid en este siglo XXI que no tiene nada que ver o no pero eso no tengo nada que ver si yo no sé si eso se valorará suficientes que está en otra final al Barça

Voz 1296 05:32 el Barça creo que he llevado al límite lo de que para ganar tripletes hay que ganar la Copa

Voz 1 05:35 ah

Voz 1296 05:36 que si tú quieres aspirar a algo tan grande que en España tan sólo ha conseguido el Barça y lo ha hecho dos veces pues también tienes que tomarte en serio la Copa la Copa yo creo que con la llegada de Guardiola en el Barça se revalorizó el valor competitivo que tenía Guardiola empezó a ganar pues con los menos habituales dándole titular a Pinto a gente como Bojan que que no tenían protagonismo las otras dos grandes competiciones pero a partir de darle importancia con los con los menos titula titulares para intentar alcanzarla pues el Barça se ha convertido pues en el rey de la competición de fijar en los últimos años es que es extraño el año que el Barça haya

Voz 2 06:11 para la final de Copa como mínimo he déjame que saluda Pablo Alfaro hoy el míster hola Pablo

Voz 4 06:17 hola buenas noches partido mañana no Mañero dejó todas las tardes mañana a las cuatro de la tarde y contra quién contra el filial de la Real Sociedad dos

Voz 1 06:27 en en en Zubieta Osaka estás en San Sebastián ahora mismo

Voz 5 06:30 bueno bueno estoy estoy tenemos los medios

Voz 6 06:33 ah bueno vale vale vale vale que yo creo que ya directamente Miguel Ángel Arriola Miguel Ángel buenas obras

Voz 1 06:40 qué te esperas para para mañana o que tipo de partido cierra los ojos y piensas cómo tiene que jugar el Sevilla en Montera para para ganar esta final porque es cierto que el que el Sevilla que ha sido lo hemos comentado muchas veces saquen el larguero una montaña rusa durante esta temporada ha cuajado grandes partidos con otros absolutamente desastrosos pero claro si te quedas con el equipo que compitió contra el Bayern de Munich con el equipo que ganó el Trafford el Manchester el Inter de José Mourinho pues dices hombre pues pueden en lo fines o sin ir más lejos algo de hace unas cuantas semanas cuando yo no sé si se empezó a gestar la derrota contra la Roma porque vio un Barça muy supera

Voz 3 07:10 el el meneo que le metió el Sevilla

Voz 1 07:12 el Barça en aquel dos dos que al final acabó empatando el Barça en el Pizjuán

Voz 1852 07:16 el hombre tiene que sacar el Sevilla su versión experta en este tipo de partido no dice la verdad que lo hemos visto en el porque de la misma forma que el Sevilla cayó en el ridículo más de lo normal esta temporada pero bueno Anfil Lino ha perdido no ha ido a Oltra fobia ganado eh ha salido vivo de la Alianza Arena aunque evidentemente supuso la eliminación pero dejó allí muy buena muy buena imagen no entonces tiene que ser ese Sevilla Sevilla que sepa manejar los tiempos del partido y sobre todo Sevilla porque la finales son así te juegan muy el límite un Sevilla que cuando tenga sus ocasiones las que te permite al Barça sea sea matador como tenga la inocencia habitual el diga y empiece a disparar de la forma que lo hace muy poquito maldad fue entonces eso llega al Barcelona con la calidad que tiene normalmente te machacan

Voz 0985 08:02 a ver de todo yo creo que habrá momento lo domina

Voz 1852 08:05 lo hice tema mucho pero el resultado porque lo que tiene enfrente especial pero luego si gente como N'Zonzi Banega El Mudo Navas por la derecha y no sé qué delantero no se quedará entero porque tiene poco pero sí carbura un algunos futbolista pues ya ha demostrado el Sevilla que contra equipos grandes se crece y al Barcelona de la finales siempre lo ha llevado al límite no sólo hay que repasar las veces que se han enfrentado que normalmente ganó el Barça porque normal pero siempre cuesta mucho trabajo al Barça doblegar al Sevilla en una final

Voz 1 08:31 el horas que en los últimos años se han enfrentado en todas las competiciones posibles bueno Supercopa de Europa una Supercopa de España en la final de la Copa del Rey en fin en muchas competiciones Alfar yo no sé si como dice el principal problema del Sevilla es que pueda pecar de inocencia mañana como pecó por ejemplo en ese partido de Liga donde malogró muchísimas ocasiones

Voz 5 08:48 sí sí pues que por una parte es otro todos deseamos con el con el sector de las de la competición como en la Champions en la Copa del Rey de de ese equipo porque es capaz de preguntarle a cualquiera lógicamente rivales muy poderosos no eso es lo que deseamos luego el sino que lo habíamos mañana pues es un poco una incógnita esperemos esperemos eso que que que si ese Sevilla de las de las diecisiete finales que llegó en este último decenio porque sus es una barbaridad para el club que vencía el Sevilla sobre todo que sea capaz de contrarrestar lo que proponga el Barça después como siempre pues de factor determinante no que tiene el Barcelona que se llama pues había tenido mañana claro

Voz 1 09:32 la última final de Iniesta Jordi

Voz 0985 09:34 bueno esto es que es un desgarro interior no la difícil eh bueno va a ser muy muy difícil una imagen muy difícil porque le hemos visto jugar un montón de finales no sé cuántas finales ha jugado Iniesta con el Barcelona hasta diecinueve mañana veremos su veinte final bueno esperemos que tenga una despedida en cuanto a finales a la altura de lo que se merece y que brille yo estoy seguro que mañana Iniesta por este motivo probablemente algún partido más brillante de lo que suele ser

Voz 1906 10:04 fíjate el dato Iniesta ha ganado treinta títulos con el Barça treinta y tres si sumamos las dos Eurocopas y el Mundial con España ganará la Liga treinta y cuatro puede ganar la Copa XXXV y quizá el Mundial XXXVI

Voz 1 10:21 Carmen tantos trofeos en mínimo treinta y cuatro

Voz 1906 10:24 Ximo XXXVI Iniesta se despedirá pase lo que pase del Barça de la selección española habiendo ganado más títulos que años tiene

Voz 1 10:34 if Lucky tú que estás muy cerca también de del Barcelona y de la plantilla de la directiva durante estos días teniendo en cuenta que es la la la última final precisamente Andrés Iniesta que ya toca ese ese aroma como decía antes a a final de temporada tú tú que palpas ahí que qué sensación quiero decir no no no es una final cualquiera no creo que pase lo que pase en el campo

Voz 1296 10:55 mañana en el caso que era en el Barça me refiero llegar al Sevilla todos para Iniesta para el Barça todo se tuerce pero que si gana el Barça sea quién sea el protagonista de los goles sean meses ya que en sea me da que mañana va a ser la final de Iniesta porque

Voz 1 11:08 totalmente hará un punto de nostalgia hay un punto

Voz 1296 11:11 lo de bueno es que se se marcha uno de los protagonistas de la historia no es decir estamos a como si fuera casi casi el último capítulo en el que va a desaparecer uno de los hilos conductores del del mejor Barça de la historia como es comer Iniesta fíjate en ese palmarés que te qué te detallaban así que no es decir que me da que mañana bueno como dices Jordi estoy convencido que vamos a ver una versión buenísima de Iniesta lo cual todavía cuando acabe el partido preguntarnos el porqué ha elegido este momento para para marcharse a China con el con el fútbol que todavía tiene en sus botas pero bueno es es un aire de es un punto de de nostalgia no como de final de etapa la que seguirán y los conductores importantes el más importante de todos Messi seguirá en el equipo pero que poco a poco se van perdiendo los los los los fundamentos de del edificio no lo los fundamentos de de la historia se marchó Xavi se marchó Puyol Se marcha Iniesta bueno el aire de de mañana es eso de de capítulo final de temporada a partir del cual practicamente pues poco va a ser lo mismo

Voz 0985 12:05 bueno pues no hombre Álvaro siempre alguna pequeña maldad algún pequeño pellizco no nombre compañeros hombre

Voz 1 12:11 pellizca pellizco pero sé que nos cuente

Voz 0985 12:13 no Rey Pablo cuántos argentinos juega en el Sevilla no yo lo digo porque el Mundial está cerca

Voz 6 12:22 y si no se le puede tragar porque el mercado ya viejo mercado ganó le iba a tocar paso al exilio por lo tanto tengan en cuenta oye que hay mundial le vigilancia hay que tener cuidado en absoluto eh

Voz 1852 12:32 ahí ahí dijo pues yo no he dicho ilusorio

Voz 6 12:36 no lo estoy de acuerdo

Voz 7 12:40 muy Bono no no creo que haya hecho mucha gracia que que mercado que es defensa ya ha dicho que a Messi no lo puede tocar porque sino que no vale no país pero ya está

Voz 1852 12:50 la voz de aclarar no publicamente no pero ya de una manera interior no por llamarlo de alguna forma ya se ha encargado al mercado que si tiene que dar balar en saque y además el más agresivo de la defensa del Sevilla

Voz 7 13:01 pero pero es que lo que dice mercado no es mentira si mercado lesiona Messi tiene un problema en Argentina muy gordo arte bien para cuando lesione

Voz 1852 13:10 será un problema a lo mejor un problema para mercado pero poco entenderéis al ofreciendo el Sevilla Soledad igual no

Voz 6 13:16 pero tendrán transporte pues tienen que te has Forta siempre entonces claro

Voz 5 13:21 bueno ya a nadie se ser de uno y otra cosa es lesionar no vamos

Voz 6 13:29 el y tú tú entrar duro en trabas de Europa

Voz 4 13:33 cuando lo necesario pero claro que sí

Voz 1 13:36 eso había que entrar a entrar duro y demás pero bueno siempre dentro del reglamento claro que si el míster que haya mucha suerte mañana el partido te escuchamos después en Carrusel

Voz 6 13:44 pero vale un abrazo Harry Kane pero no queda queda

Voz 1 13:50 Tito porque creo que escucháis e Iturralde González que tiene una historia relacionada con Guti la única final de Copa del Rey

Voz 3 13:56 hay que que ha que ha dirigido que yo

Voz 1 13:58 creo que todos nos va a dejar bastante bastante siempre que siempre que a escucharle pero antes de eso y los tienes que contar algo relativo Jordi Martí a Sandro Rosell sí porque lo que han hecho algunos peñistas del Barça

Voz 0985 14:09 los representantes de las peñas del Barça en concreto su presidente Tony Gill su representante legal Josep Maria Coronas han visitado hoy a Sandro Rosell en Soto del Real a expresarle su apoyo ya compartir con lo que entienden que es una prisión preventiva desproporcionada bueno digamos que la sorpresa ha sido cuando después Josep Maria Coronas el representante de las Peñas ha estado cuarenta minutos con Sandro Rosell insistió

Voz 1 14:35 ha sido por la tarde no por la tarde a España

Voz 0985 14:37 de cuarenta y un minutos entre las seis meses en siempre en diez meses y entonces Coronas nos ha dicho lo que piensa Sandro Rosell lo que piensa Sandro Rosell es que si él no hubiera sido presidente del Barcelona no estaría en la actual situación

Voz 8 14:58 en la cárcel escucharle en Small consiguen que se presenta el Barcelona no no me parece sino para otras precedentes históricos supone un gran honor brotan B supone una norma es consiguen que la vida no es fácil que a sus crea un Radamel creo que sino no es el bosón anotaría Signes Aneca esta situación

Voz 0985 15:19 ha sido perfectamente pero sí sí

Voz 1 15:22 la última frase es lo importante yo si si no hubiera sido

Voz 0985 15:24 el Barcelona no se encontraría en esta situación y eso es lo que piensa piensas esto es lo que piensa Sandro Rosell según nos traslada Josep Maria Coronas portavoz de las peñas tras su encuentro de cuarenta minutos con el ex presidente azulgrana además vamos