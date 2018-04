El Larguero: La previa de la final de Copa y hablamos con Diego Capel y Lauren (20/04/2018)

Voz 0470 00:00 qué tal buenas noches bienvenido bienvenida a este Larguero de Viernes veinte de abril del año dos mil

Voz 1038 00:50 dieciocho y la verdad es que se nota de que la primavera asoma el final de curso también ese aroma a partidos definitivos donde las emociones están a flor de piel seis talado y parece que ya no nos va a abandonar durante unas cuantas semanas mañana como sabes se estrena el metropolitana como sede de la final de la Copa del Rey y seguramente sea la primera de muchas que vaya a Alberto dar el partido más bonito del año en el que de un tiempo a partes más noticia por cómo van vestidos unos por si pitan por aplaude no por quién va al palco a ver si hablamos de fútbol y del partido en sí que bien lo merece partidazo que haya goles buen espectáculo hoy porque no polémica arbitral pero ciñamos al verde a ver si es posible así que a disfrutar de este señor a Barça los de Monte la buscando su primera Copa del Rey en ocho años sería la sexta en global y los culés peleando por un doblete que tienen al alcance de la mano es lo que tiene ser sin ninguna duda el equipo más regular del siglo XXI en España en las competiciones domésticas tanto en Liga como en Copa hablando de mano un dedo se fracturó Rakitic pero va a jugar y será titular ante sus ex lo escuchamos

Voz 0839 01:46 para mí ahora mismo al número uno encima de toda esa el Barça intentaba apretar lo que va a la operación y todo para trabajar viene esta mañana disponible van a entender perfectamente creo la gente en Sevilla que le hace falta romper romperse otra mano mañana pues metiera otra vez

Voz 1038 02:03 Nos empresario e como suele ser habitual las miradas apuntando Lionel Messi ya sabes que no apareció en Roma hace unas cuantas semanas pocos dudan que mañana sí lo va a hacer fijos lo que opina del El entrenador del Sevilla Vincenzo Montella

Voz 0780 02:16 yo creo que sí aquí creen que es un extraterrestre espero que mañana estará su la tierra no

Voz 1038 02:23 extraterrestre que mañana en la tierra dice Monte la si te quedas con nosotros hasta el uno y medio aquí los chicos del Larguero te vas a enterar de todo cómo van a jugar los equipos Altas Bajas que hacen las aficiones la seguridad y un tema interesante y que también abordaremos mañana la capacidad para que en un mismo estadio a cabo una final de Copa medianoche y que al día siguiente ese juego un encuentro de Liga menos de veinticuatro horas después esto se va a hacer ya era la condición que puso el Atlético de Madrid para ser sede de la final de la Copa del Rey en esta fecha recuerda el partido nueve y media con Carrusel desde las tres porque ya sabéis que aquí en España nos gusta innovar y la jornada treinta y cuatro tiene muchos fascículos mañana dos partidos el domingo cuatro el lunes uno en dos semanas dos partidos y hoy uno si hoy se disputan un partido el de los viernes Leganés y Deportivo de La Coruña han jugado en Butarque empata cero En seguida estamos allí mejor

Voz 0514 03:09 por el Leganés por cierto penalti claro por manos

Voz 1038 03:12 Albentosa que no pitó el colegiado en el tramo final del partido yo no sé a qué opinarán los aficionados del Depor pero yo he percibido cierta desidia en la segunda parte por parte de los gallegos cuya permanencia es prácticamente imposible llevamos a unas cuantas temporadas donde es emoción que habías siempre por ver quiénes descendían y quiénes no descendían yo recuerdo hace ya diez años una cosa así que un equipo incluso bajó con cuarenta y dos puntos pues parece que eso está desapareciendo no sé si es que ya el nivel medio de la Liga ha bajado pero el año pasado no sucedió este faltan cuatro jornadas el Málaga está descendido las Palmas está muerto y el Deportivo de La Coruña está a seis de la salvación con doce puntos por jugar y encima al Levante tiene que jugar un partido más así que lo tiene prácticamente imposible sorpresa en Barcelona no hablamos del Barça y Quique Sánchez Flores destituido como técnico del Espanyol en la salvación la tienen a tiro nueve puntos de margen a falta de quince pero aquello otras razones qué tienen que ver más con el desencuentro de Quique con la grada ICO la directiva después nos lo cuenta Joan Tejedor en Segunda División habido partidos a destacar la victoria del Córdoba sobre el Sevilla Atlético cogió Sandoval huracán Sandoval al equipo cordobés a once de la salvación ahora mismo está fuera del descenso aunque es cierto que tienen que jugar otros equipos ya para cerrar un par de cosas parecía que este día nunca iba a llegar todos seguro que hemos ido envejeciendo con Arsène Wenger le hemos visto envejecer cogió el Arsenal con cuarenta y seis años y lo deja con sesenta y ocho lo deja Arsene Wenger llegó en el noventa y seis con el Arsenal ya no va a ser el técnico del conjunto la la la próxima temporada furioso con estos veintidós años sólo ha conseguido tres Ligas tres Premier en veintidós años algo que seguramente aquí en España en ningún club yo creo que prácticamente de Europa se toleraría pero es cierto que Benger ha dejado una impronta muy importante en el fútbol inglés y especialmente en el Arsenal después lo trataremos

Voz 0470 04:54 Deportivo tenemos un fin de semana para echarse pocas y

Voz 1038 04:57 las en tenis Nadal ha zarpado ya Time Monte Carlo en basket palmo el Baskonia en Turquía lo tiene mucho chunga para meterse en la Final Four y en fútbol es Sara se está disputando en Zaragoza la Final Four partidazo salvaje entre Movistar Inter y Barcelona ganó por dos a uno el equipo madrileño con doblete de Carlos Ortiz así que puro espectáculo once y treinta y cinco diez y treinta y cinco en Canarias nada un cochecito estamos en Butarque y especialmente con la previa de la final de la Copa del Rey

Voz 4 05:42 si fallas ahora sí Estadio de Butarque Paco Hernández hola qué tal Álvaro buenas noches acabó el

Voz 1038 05:49 primer partido de la jornada treinta y cuatro en Leganés y el Depor yo lo decía antes no sé si totalmente percibido cierta desidia por parte de los de los futbolistas del Deportivo de la Coruña en esa segunda parte teniendo en cuenta lo que se juegan

Voz 1414 06:02 sí sobre todo al final del partido en esos últimos minutos en el que el Deportivo se estaba jugando la vida el conjunto gallego no ha tenido la suficiente ambición me ha parecido para buscar el gol que le diera pos posibilidad de de de pelear todavía por por la permanencia aunque le hemos preguntado al entrenador ha sido y lo ha negado ha dicho que su equipo ha estado bien que sobre todo ha buscado el gol más que el Leganés ha dicho pero ha recordado que hay un rival enfrente y que eso es lo que ha evitado que hoy el Deportivo cremas ocasiones haga más peligro y tenga más posibilidad de ganar este encuentro si te parece vamos a escuchar así

Voz 0503 06:33 lo que ha dicho que su equipo no se va a rendir

Voz 1414 06:36 y que nadie puede dar por muerto este equipo porque todavía en todavía quedan cuatro partidos importa

Voz 1756 06:44 tenemos los humanos Aspe que tiene sí yo voy a repetir la misma canción desde que llega no vamos a cambiar que parece ganamos cuatro partidos nosotros porque no es posible fue que levanta no puede perder cuatripartito nosotros estamos buen venimos preparados para cada cuadro todos contra el Barcelona contra a contrató están preparados a que esto todo

Voz 1414 07:12 un Deportivo Álvaro que a pesar del buen partido que hizo su entrenador que ha hecho se ha llevado a las inclemencias de los aficionados que esperaban aquí en las puertas del autobús que está a seis puntos de la salvación con doce por jugar

Voz 0514 07:22 no le quedan más de un partido más al Levante

Voz 1414 07:25 la mente está complicado bastante complicado sobre todo porque el calendario fíjate Barcelona Celta de Vigo el derbi Villarreal terminar la Liga con el Valencia sí que se antoja difícil para el Depor que necesita como decía sin ganar desde luego los cuatro partidos eh

Voz 1038 07:38 n muy complicado es decimoctavo veintiocho puntos a seis del Levante y encima teniendo cuenta que el Levante tiene un partido más por disputar el de este lunes frente al Athletic de Bilbao en San Mamés a partir de las nueve la noche bueno por parte del Leganés tiene prácticamente la salvación a amar Llúria además había muchísima gente y en Butarque verdad

Voz 1642 07:52 sí sí porque Oil

Voz 1414 07:55 acción de salvarse matemáticamente si ganaba el partido lo conseguía pero al final un empate el descenso se queda a doce a falta de doce bueno Garitano ha reconocido que tiene que pasar una desgracia muy grande para que el Leganés no consiga la permanencia en Primera división un año más sería la tercera que se dice pronto para este equipo que cogió Garitano en Segunda B hace seis temporadas y bueno cosas del destino en Leganés hizo historia este año en el Bernabeu pasando a semifinales de la Copa del Rey eliminando al Real Madrid y la semana que viene se puede salvar en el Bernabéu si consigue un punto ese punto que le falta para certificarlo

Voz 0470 08:26 forma matemática la permanencia si no lo consigue

Voz 1414 08:29 tendrá que esperar a la jornada siguiente para puntuar

Voz 0470 08:32 o que el Depor será ingerir algún punto de aquí a final de Liga será el sábado de la semana que viene seis y media en el Bernabéu ese Real Madrid Leganés abrazos Paco a mañana un abrazo Álvaro buenas noches

Voz 1038 08:40 bien acompañados aquí en Gran Vía XXXII han cogido el puente aéreo bueno puente aéreo han cogido el AVE porque Lluch cuyo cuyas casi más cómodo venir aquí en la capital de España o viceversa Zamora quise que Rodríguez jefe de Deportes de Radio Barcelona lo así que muy buenas ETA al Álvaro irano iraquí Jordi Martí que se queda para el Sanedrín no Jordi muy buenas muy buenas noches interesante y que la afición del

Voz 1906 08:57 esa que venga mañana en en AVE a Madrid lo sepa que te recibe la Copa del Rey justo subir las escaleras del AVE que la Copa Atocha sí sí en en Atocha tienes la Copa del Rey con la que te puedes hacer una foto

Voz 1038 09:10 y enseguida estamos también del Sevilla el Sevilla actúa como local el Barcelona como visitantes sino que corregir porque el Sevilla segundo antes que el Barcelona en el Barça bueno viajan mañana no como suele ser habitual sí sí porque el partido Es tarde a las nueve y media

Voz 5 09:24 sí

Voz 1906 09:25 Al Barça no le gustan las concentraciones desaparecieron prácticamente se mantenga poca Guardiola exacto sí porque son muchas horas muertas ir los entrenadores prefieren que los jugadores las pasan en familia viajan mañana la lista de convocados es la prevista todos eh los disponibles están a las órdenes de Valverde como contabas al principio Ivan Rakitic va a poder jugar el partido

Voz 0514 09:47 yo no sé vosotros que habéis llegado hoy ya aquí en Madrid que se palpa en Barcelona con respecto al final porque da la impresión de que el Barça ya continuamente a finales de Copa y que muchas veces tiene más que perder que de ganar especial por ejemplo el año pasado contra Alavés era muy evidente bueno Sevilla tiene más entidad primero no sé qué tiene esa sensación al Barça

Voz 1906 10:06 lo mismo también el el club yo creo que en el barcelonismo no he hecho una encuesta científica como para asegurarlo al cien por cien pero la sensación de los oyentes que nos llaman a la SER en Cataluña de de los socios aficionados del Barça con los que hemos hablado en el club cuando preguntas a la gente es que eh mucho menos el Barça va a esta final contra el Sevilla ganada son conscientes de que va a tener que masticar cristales el equipo están avisados de El partido del Sánchez Juan donde el Barça empató dos dos de milagro y el golpe de la Roma todavía reciente y tiene que servir para que el Barça no se confíe de la final ganada antes de consumo

Voz 0514 10:47 ahora escuchamos a los protagonistas pero te pregunto por el once en principio cuatro cuatro dos para jugar volver de mañana yo creo que sí jugará en la portería

Voz 1906 10:57 eso seguro no no pondrá a Ter Stegen pese a que sea una final la defensa yo creo que es la prevista Sergio Busquets Sergio Roberto Piqué Umtiti Jordi Alba creo que Valverde mañana apunta un doble pivote con Rakitic Si Sergio Busquets y me parece que en el centro del campo los acompañarán por la derecha Coutinho por la izquierda Andrés Iniesta y alante Messi Suárez último

Voz 1038 11:19 final de Andrés Iniesta con el Barça lo comentaremos ahora en el sanedrín con Jordi Martí consigue con Flaqué con Al faro Icon Chavarri escuchamos a

Voz 1906 11:27 a Valverde no es el partido que precisamente ha comentado eso que el Barça no tiene que dar por hecho que va a ganar la final porque hay que disputarla que tienen que ser conscientes de que puede llegar una derrota es decir ha querido coger el partido de la Roma como ejemplo para explicar lo que puede pasar mañana en la final

Voz 1038 11:46 pero lo que no puede pensar es que tienes algo ganado de antemano ante eso tienes estás luchando permanentemente entonces nosotros admitir que tenemos enfrente un equipo que los puede ganar que nos puede ganar porque tiene argumentos para que tenemos que luchar contra eso la final de mañana está por ganar sabemos que cualquier cosa puede estar dispuestos a solucionarlo a solucionar los problemas en el partido como les ocurrió en Roma

Voz 0503 12:08 pero no pensar que eh como todo entorno que ya bueno que ya era una cuestión de ver

Voz 1038 12:15 quién nos iba a tocar en semifinales porque entonces es cuando realmente te estrellas de verdad a uno de los problemas de él

Voz 1906 12:20 esa es que en lugar de ganar títulos de sumarlos lo que hace la afición es descontar los da por hecho que los gana y entonces va descontando los que pierde a Valverde quiere intentar cambiar esta tendencia porque obviamente en los partidos pues el equipo puede ganar o perder puede notar un poco bajo al entrenador del Barça ha salido después del Ivan Rakitic ya ha asegurado que él lo ve bien Rakitic ha explicado con su arte sevillano es interesante escuchar a Rakitic por lo que dice pero divertido por cómo lo lo dice reconoce que el golpe de Roma fue importante pero que que el equipo se ha levantado

Voz 0839 12:58 pues yo he visto el míster de arte no sé yo lo veo como siempre la verdad que ha estado triste después del partido de aroma creo que no existe mi un culé o alguien que lleva ese escudo que no ha estado a estado a mí mi hija pequeña que no entienda de Estado te queremos conseguirlo queremos tengo unas ganas impresionantes de jugar esa final queremos eh el primer título de esta temporada incendiar a todo el mundo que pues mira seguimos haciendo historia y que estaba muy fuerte pues sí

Voz 1038 13:29 ya dicho que no entiende ha estado triste por la eliminación del Barça en Roma imagínate como sea

Voz 1906 13:33 ha sentido la afición del Barça en Gerona lo imposible

Voz 1038 13:36 lo bien merece una celebración por cierto ha habido

Voz 0503 13:39 es que suele ser habitual en Sevilla

Voz 1038 13:42 desde los partidos grandes de Europa incluso también por ejemplo en este caso de Copa del Rey que sin invite a la prensa por parte del club yo no sé si es algo habitual en Barcelona o no o no Bonino otros clubes tampoco enseguida nos lo cuentas ante Ortega que está en el mismo se quedó en España en el español

Voz 1906 13:56 puedo viajar con el español a Europa hace años si nos invitaban a

Voz 0356 14:03 dar fondos la mal al ver que les estaban poniendo a Manolita Aguilar Florencio Ordóñez guisante Ortega

Voz 1038 14:07 en algún lugar de la capital de España Manuel Aguilar

Voz 0356 14:10 la Manolo

Voz 0470 14:14 qué tal buenas noches José en primer lugar una curiosidad con quién estaba hablando de es si es para que hay un retardo salvaje tiene estaba hablando un caimán porque detrás que te escuchamos

Voz 1414 14:29 de un caimán sí

Voz 0470 14:33 no tengo a nadie podemos hablar otras cosas estáis en casa Juan dándose invitado el Sevilla en primer lugar bueno ahora ahora nos lo contara Santi Ortega pero novedades tiene el Sevilla de ese partido bueno con todos menos con Chiara no

Voz 1414 14:49 que con todos menos con el Sevilla venido con toda la plantilla Aganzo no

Voz 1038 14:54 lo lo contempla

Voz 1414 14:56 el técnico Montes ley además tiene la alineación absolutamente decidida la alineación Sevilla es la de las grandes ocasión es decir va a jugar con David Soria que es el cambio respecto a otros grandes partidos del Sevilla en portería va a actuar en defensa con Navas mercado la inglés Escudero N'Zonzi Banega DiFranco bajen el centro el campeón que tenemos alguna duda Sarabia en banda derecha Correa seguramente en banda izquierda Muriel apunta de del ataque de un Sevilla que se quiere aislar de otras cuestiones por ejemplo debidos rueda de prensa de Montelfo el técnico del Sevilla cuando le han hablado de los pitos

Voz 1038 15:34 al no nacional si eso ocurre

Voz 1414 15:36 Italia capotazo torero y otra cosa

Voz 3 15:39 esa

Voz 0780 15:42 yo creo que que aquí Rambla de fútbol el fútbol de los políticos son dos cosas distintas y sentó más si tú quieras te lo puedo de diseño

Voz 6 15:56 a ha lo que pronto que tomando

Voz 1414 16:06 eso eso por una parte aquí no puedo hacer nada el Sevilla pero lo que sí va a intentar hacer y esto es lo más complicado aparte de cuestiones extradeportivas que ni el presidente quiso entrar ayer Newry y Montella SL

Voz 0470 16:19 posibilidad o no de parar a Messi

Voz 1414 16:22 junto a Montera hasta Escudero no habrá marcaje especial evidentemente tiene que haber alguna vigilancia

Voz 0780 16:28 es difícil pararlo y tienen muchas muchas salidas cuando cuando uno le presiona cuando o cuando mal pero creo que la clave de de mañanas que que estemos juntitos Si intentar que que no reciba el balón

Voz 1038 16:43 a ver si tenemos una buena final decíamos que si que les Sevilla había invitado a la prensa ahí a una zona que es algo habitual que por ejemplo también si Múnich antes del partido de cuartos de final de la Champions antes del partido de octavos en Manchester contra el United que puestos ante Ortega hola

Voz 7 17:04 pues a la cena buenas noches buenas noches Álvaro lo has puesto máximo máximo nivel que se dicen los casos bueno quieres que te lo cuente pues mucha carne huevos jamón letal para que judías os cree que los ponga quién de largos Ibo Alfaro no lo que haga falta

Voz 0503 17:21 piense que Rodríguez lo puedo decir sin problemas

Voz 7 17:26 pues nada de todo bueno así que esto tiene una intrahistoria lo cuento muy rápidamente cuando llegó al cargo de presidente de los cuartos de final de la primera UEFA que gana el presidente Sevilla dijo en Oporto os invitamos a comer en este partido pasó el Sevilla de ronde dijo cada vez que lleguemos a cuartos en Europa League habrá invitación a la presa ya ya los vi que vienen en la Champions si se pasa la fase de grupos de la Copa del Rey pues ya sólo en la final pero como está en la final porque alguien están arrasando

Voz 0503 17:53 enseguida nos cuenta Jaume Ana Beira y hablamos también desde el punto de vista de los aficionados para ver un montón mañana aquí en la en la capital de Juana bueno ya algunos que yo he visto ya por las calles de Madrid en el en el día de hoy a la el Sevilla donde va a estar ubicada me imagino que la mayoría de aficionados van a llegar mañana nave

Voz 7 18:09 sí en muchos otros en autobús y mucha autobuses coches particulares algunos ya esta tarde parque Casillas creo que me ha dicho que que van a estar ubicados allí nos decía era un poquito aislada mucho aficionado los clavos pregunta dices que nos mandan a comprar primero hielo bebidas para llegar allí íbamos a tener que hacer un cambio en poquito apartada pero bueno se trata más o menos a que pasen lo más cerca posible del campo la tarde puedan acercarse con relata

Voz 0470 18:34 te iba con relativa comodidad al

Voz 7 18:36 cuando a Metropolitano así que los veinticinco mil saben dónde está la fan zone íbamos a ver si si no hay ningún inconveniente que con todas las medidas de seguridad que hay por cierto suele ser habitual no sé si ocurrirá mañana el presidente del Sevilla vaya a la a la Fan Zone que lo hará también mañana a a estar un ratito con los aficionados y posiblemente en algún en algún escenario alguna zona elevada pronunciar algún discurso algunas palabras suele ser lo habitual en las últimas finales el Sevilla aquí en en Madrid en la Copa del Rey también en las finales europeas así que también veremos en algún momento supongo al presidente del Sevilla también con los seguidores

Voz 1038 19:12 creo que que Rosell mañana arranca a las tres de la tarde y bueno pues prácticamente desde es ahora un poquito más tarde ya estaremos con todos nuestros compañeros desplegados en torno al Wanda Metropolitano grafias Santi gracias Manolo eso con la información del Sevilla también relacionado con la afición del conjunto hispalense como siempre suele ser habitual Jordi en este tipo de finales mucha curiosidad acerca de si va a haber más afición de uno o de otro acuerdo la final de hace siete años en Mestalla ante el Madrid del Barça de las entradas de la Federación había mucha más gente del Madrid que del Barça

Voz 0985 19:37 pues esta vez habrá más entre el Sevilla

Voz 1038 19:40 sí sí tan tan también me lo decía antes y que Rodríguez es la sensación que la selva

Voz 1906 19:45 esa habrá una particularidad y es que no agotaron las entradas

Voz 0514 19:50 todos los socios es la primera vez que sucede si no hayan agotado es la primera vez que sucede

Voz 1906 19:54 se abrió al público en general eso provocó colas porque había gente que nunca había podido tener la posibilidad de ir a una final y este año la ha tenido se agotaron las entradas muy rápidamente y además se han repartido más de localidades para peñas de fuera de Cataluña vienen muchas de del sur de España y eso hace que la fotografía de mañana sea no sé si será apreciable a simple vista pero puntito diferente a la de otras finales

Voz 0985 20:21 pero Álvaro hay que decir que no se han agotado las entradas por qué ha cambiado el criterio del reparto de las entradas eh para evitar el fraude ahora son nominales

Voz 1038 20:32 sí sí ahora nos lo va a contar

Voz 0985 20:34 probablemente esa camisa recogen en Madrid eso es

Voz 0503 20:37 eh está por ahí Fran rojillo porque ya sabéis que tenemos Feria de Abril en Sevilla que encima coincide con la semana de la final de la Copa del Rey y claro es lo que tiene que ahora mismo pues en tres horas de Barcelona te plantas en Madrid de Sevilla pues te plantas en la la capital de España esta franja aunque habían la Feria de Abril la protagonista Fran muy bien

Voz 1555 20:55 las muy buena escucha o no hombre son jaleo

Voz 0470 20:59 esa es la Feria de Abril esto cuando acaba

Voz 1555 21:03 pero oficialmente mañana escucha bien bien bien al grupo que que en directo

Voz 0503 21:11 pero eso rompe y después se viene mañana para para aquí o no hay hay gente por ahí y ahora el affaire

Voz 1038 21:15 que después mañana una vez pronto que sí

Voz 1555 21:17 sí bueno hay de todo mira me he encontrado a una pareja muy muy peculiar a la que se le ha sumado una tercera quiere además eh ya remata al cuadro porque con quién estoy desde primera hora Hay hecha un rebujito con ello con Cristina y Aurelio Cristina es muy sevillista Álvaro oyentes de la SER y del Larguero y quiere mañana a toda costa a venir a la Feria a buscar un que citó donde poder ver en Sevilla una caseta de una peña una pantalla algo para sin quitarse el clavel ni el traje de flamenca ver a su equipo es muy muy sevillista Cristina muy bueno

Voz 8 21:55 hola buena noche y me encuentro con que tu novio

Voz 1555 21:58 es Aurelio muy del Betis dice que no que para la playa

Voz 8 22:00 que basta calor algún defecto tenía que tener muchacho diez bético ha tenido que salir a la playa pero a la playa no se va como que yo me llamo Cristina vamos si no duerme en el sofá hoy

Voz 1555 22:12 Nos estamos blandito eh mira al plan osea que que que tú mañana el fútbol se ponga como se ponga el señor que se vayan sólo a la playa

Voz 8 22:20 se ponga como se ponga yo me pongo muy metido de flamenca ni Floyd busco un hueco donde me pongan y Sevilla yo lo veo con mi Floyd vitrinas The Flaming

Voz 1555 22:28 la Aurelio esto no está en posición vamos ni la Merkel

Voz 9 22:33 hola buenas noches bueno yo como ya este año de este año de fútbol Bío allí con la victoria del Betis me fui a caza dormí súper contento a siete puntos de Sevilla quemada quiero pedir sacos

Voz 1555 22:47 ya que habla de que hablas con ella para no me

Voz 9 22:50 no hablo de todo porque bajo me corta eh

Voz 10 22:54 no acusa al plano a lo escuchado perfectamente esperamos que ha venido Sonia que del Barça de Albacete y del Barça

Voz 1555 23:04 esa Itu donde fina

Voz 11 23:06 me toca una boda pero venda la Pérez elabore y me pondré móvil para ver el partido de la boda ayer la boda tanto de los goles tilos sevillista me echará pero es así la vida

Voz 8 23:18 Mato Albacete a ver al Barça en una boda Ana perdona guapa Babe lo como cantábamos luego lo sevillista después llevado a Harry rebujito

Voz 1555 23:28 ahora que que a la fiesta

Voz 0503 23:31 en en paz en fin a Romney

Voz 10 23:33 pues nada tal no alba

Voz 0503 23:42 bueno pues esa es la afición del Sevilla e desde la feria abre la con han rojillo

Voz 1038 23:49 que va a haber mañana en torno a veinticinco mil treinta mil personas y mientras tanto la del Barça que de manera escalonada entre hoy y mañana también llega a la capital de España está Jauma en algún punto también de Madrid donde han tenido que era recoger también los aficionados del Barça esas entradas hola Jaume muy buenas

Voz 4 24:03 qué tal Álvaro buenas noches dónde exactamente

Voz 1038 24:06 te han tenido que ir a recoger sus entradas y sobre todo si mañana también intuyo que va a seguir abiertos el lugar para que puedan adquirirlas

Voz 12 24:12 así es están recogiendo las entradas ahora ya no porque hace un par de horas que cerró ese ese punto de recogida pero recogerlas centradas en el pabellón dos de Ifema

Voz 1642 24:21 y dos de de Ifema que

Voz 12 24:23 está algo alejó de la ciudad pero tiene buena accesibilidad y eso permite que los aficionados del Barça que están llegando entre hoy y mañana para ver esta final de la Copa del Rey pues pueda llegar con con facilidad hasta allí para para recogerlas veintitrés mil entradas que tiene asignadas la la afición culé en el día de hoy el Barça esperaba que entre dos mil y tres mil personas pues se fueran a recoger sus sus entradas para para esta final de la Copa del Rey y finalmente pues se ha llegado a a la mejora de las expectativas no ya hoy tres mil personas pues se han conseguido en sus sus entradas Si bueno pues ya tienen

Voz 0514 24:57 en su su pase para poder entrar mañana

Voz 12 25:00 nada en el Wanda Metropolitano pero se espera que otras veinte mil en el día de mañana pues eh las recojan esas entradas

Voz 1038 25:06 y ahora me encuentras dónde va ubicado a la facción del del Barça pero vamos a saludar a esta hora de la noche a David Angulo que es el presidente de la Peña Barcelonista de la Sagrera por qué a muchos aficionados que van a llegar mañana vía AVE de avión pero también vía autobús y en bus pues se tarda un poquito más y muy buenas

Voz 4 25:22 hola buenas noches a qué hora salimos

Voz 1906 25:24 otros

Voz 1642 25:25 pues salimos efectivamente aquí un cuarto de hora

Voz 1038 25:29 en un cuarto de hora y cuánto tardará en autobús toda la noche estáis

Voz 1642 25:32 pues sí toda la noche si vamos con un chófer el con paradas rutinarias pues yo creo que ya veremos todo a Madrid sobre las ocho y media de la mañana

Voz 0356 25:41 no es vuestra bueno cuanto sois en el autobús

Voz 1642 25:44 pues somos setenta y un peñista

Voz 4 25:46 de la federación de Barcelona

Voz 0356 25:49 la críticamente de la federación de Barcelona este de de allí y es la primera final a la que vais Hoya a unas cuantas

Voz 13 25:56 no es bueno para Chile

Voz 0470 25:59 los que os está mal acostumbrando al Barça en los últimos años vamos los últimos diez años ya

Voz 1038 26:02 es que en y ya me pierdo de la cantidad de finales

Voz 0470 26:05 el equipo blaugrana

Voz 1642 26:06 pues exactamente sí sí ya ya llevo una buena una buena mochila excelentísima oxidadas y muchas muchos final ya llevo Giotto las últimas años todos also a la Copa del Rey debido también también

Voz 0356 26:19 después ir directamente a la a la Phantom yo no sé si habéis recibido una serie de recomendaciones durante el día de mañana quién aquí en Madrid no

Voz 1642 26:27 bueno nosotros e intentaremos es llegar solamente iremos a buscar la entrada y luego dejar el el autocar donde los sitio de aparcan

Voz 14 26:38 viento reservado para nosotros

Voz 1642 26:41 hasta luego ya para todo el día por Madrid por la noche podal para el partido

Voz 1038 26:45 bueno pues nada intentar descansar un poquitín que después ya se sabe que son dos días durmiendo en el autobús y pasa lo que pasa mal hay que darlo todo

Voz 4 26:52 el partido un abrazo grafías David un abrazo

Voz 1038 26:55 hay gente que mañana va a venir en autobús en avión o también en en AVE para cerrar esta primera media hora del Larguero enseguida vamos con el Sanedrín analizando la la final de mañana eh Alfonso Ojea nos va a contar las medidas de seguridad ya nos lo contó con Manu Carreño hace unos cuantos días pero creo que conviene recordarlo porque es una final donde ojalá que insisto como decía

Voz 1906 27:16 Justo la apartó del programa después sólo hablemos de lo que pasa

Voz 1038 27:18 sobre el verde Alfonso Ojea muy buenas

Voz 0503 27:21 qué tal buenas noches justa y no sé si

Voz 1038 27:25 fíjate te iba a preguntar si comparándolo con por ejemplo grandes eventos deportivos que supongan celebra en Madrid como un partido de Liga de Campeones importante vienen el Metropolitano viene del Bernabéu en comparación con eso y las medidas de seguridad son mucho mayores

Voz 0089 27:38 pues mira simplemente vedados son datos se ha incrementado el número de efectivos policiales en setecientos con respecto a los que participaron en en en el anterior final no que se disputó entre ambos equipos hace dos años no setecientos masón tres mil doscientos efectivos de los cuales mil quinientos cincuenta pertenecen al Cuerpo Nacional de Policía en vamos son bastantes unidades no como son la los antidisturbios como es la Brigada Móvil los guías caninos eh bueno la verdad que mañana en Madrid y a partir de primera hora por va a estar tomado y concretamente la zona cercana en área del estadio Wanda Metropolitano pues con más razón porque además al menos serán ochocientos los agentes de la seguridad privada que a estar en el interior del Estadio tantear nada más y nada menos y algo más que detectado especial e más allá del incremento de los efectivos de seguridad de cara al al al partido de mañana algo que te vayas detectado diferente a otras citas bueno la prohibición de circulación de Vigo los pesados una cosa que viene sucediendo desde hace ya bastante tiempo porque estamos en el nivel cuatro no de alerta antiterrorista a nivel cuadró reforzado no eso también eh

Voz 1038 28:49 suceder mañana lo de los tres mil quinientos

Voz 0089 28:51 eh kilos de peso como máximo para que un vehículo no pueda circular por esta zona es decir los camiones no van a poner a poder entrar es algo que viene sucediendo en muchas celebraciones que se producen no solamente deportivas pero que están sucediendo en la en la capital de España en los últimos en los últimos meses en realidad lo más yo creo que lo más potente también va a estar en todos esos agentes que no aparecen evidentemente en este operativo que son los agentes de las brigadas de Información que son los agentes que no que no están uniformados

Voz 1038 29:22 que no pase nada que no pase nada como digo

Voz 0503 29:24 no que al final cuando hablemos de las medidas

Voz 1038 29:26 de seguridad además pues pues ésa sea precisamente para eso para proteger a la gente que que sí que va a acudir mañana más a cerca de setenta mil personas al Wanda Metropolitano un abrazo Alfons esta mañana

Voz 0503 29:35 un fuerte abrazo y antes de

Voz 1038 29:38 soltar la disco tenemos que ir a publicidad me quedaba preguntarte Jauma Beira negro

Voz 0470 29:42 pero antes acerca de la función del Barça porque es cierto

Voz 1038 29:44 que organizado de tal manera que van a estar en lugares totalmente separados del Sevilla y la del Barça incluso yendo por líneas de metro diferentes

Voz 12 29:53 sí eh la Fan Zone está la del Barça en la confluencia entre el paseo Ginebra y la calle Sofía esta zona estaba casi dos kilómetros sí veinte minutos andando del del Wanda Metropolitano y estará abierta de diez a seis y media la tarde resarcirse cerrará tres horas antes del comienzo del del partido sí que habrá más tiempo para que la gente pueda recoger su entrada en en en Ifema perdón porque estará abierto de nueve a ocho ese punto de recogida como decíamos en el pabellón dos de de Ifema que no

Voz 1906 30:22 no no tiene pérdida usar una vez que la gente llegue allí

Voz 12 30:24 eh pues a las puertas de Ifema ya verá que está los escudos del Barça en esa en ese pabellón dos y allí pues ya saben que pueden recoger las las entradas además hoy todo ha funcionado muy bien hay dos puntos digamos dentro de de de ese pabellón el primero te pide la documentación en el segundo ya te te entregan las las entradas e como decía antes viene tantos Jordi Martí como Sique Rodríguez pues son nominales e hice entregan en Madrid para evitar el fraude para evitar la la reventa ya decimos pues entre el Paseo Ginebra y la calle Sofía allí estará ubicada la fans

Voz 1906 30:55 abrazos esta mañana que vaya muy bien hasta luego seguimos aquí en El Larguero

Voz 1038 30:59 de volcados en la previa de la gran final de la Copa del Rey dale

Voz 1038 34:35 veintiuno de abril día de la final de la Copa del Rey

Voz 0503 34:38 sanedrín con sí que Jordi Flagey Alfaro trazar hacemos previa de la final de Copa pero antes es obvio que el equipo aquí favorito

Voz 1038 34:47 dos el Barcelona y que el Sevilla ha

Voz 0503 34:49 a pesar de que seguramente tenga más opciones que las que tenía

Voz 1038 34:52 Portillo a la vez la temporada pasada pues llega ahí un poquito como esperando su oportunidad la última oportunidad que tuvo el Sevilla de ganar la Copa fue hace ocho años en el Cam Nou precisamente en el Camp Nou frente al Atlético de Madrid ganó por dos a cero con goles de Diego Capel Jesús Navas y quiere volver a recordar eso Capel la Diego

Voz 13 35:09 buenas noches cómo estás

Voz 24 35:11 como muy bien Sevilla ahora es estar y no salido hace un rato he ido a cenar con unos amigos

Voz 13 35:20 alguien en Sevilla no va la Feria de Abril la verdad es que es difícil no puede ir a la orilla

Voz 1038 35:28 te vas ahora mañana la final

Voz 24 35:31 con lo veré con amigos tranquilo mañana quiero haya con amigos para verlo oí buena esperemos que sea una noche se oye

Voz 0356 35:39 han pasado ya ocho años tenías veintidós cuando hasta el gol de la final de Copa frente al Atlético Madrid

Voz 24 35:44 si de verdad parece que fue ayer me pasé al tiempo súper rápido no era de

Voz 14 35:49 una de las de los hemos vivido como jugador el fútbol no

Voz 0356 35:53 tienes algún recuerdo algún instantánea especial de de aquel partido

Voz 24 35:58 bueno tengo muchas sobre todo el la vida de de mi familia bien pero ya estaba en el campo y sobre todo de tanta gente no creo que que no hay nada más bonito que hacer feliz a tanta gente que te si tu partido oí fue unidades dudo me hago vida

Voz 0356 36:14 ese nerviosismo antes de la final me imagino que la tenías no me imagínate haylos insiste además eso de ser la leche

Voz 24 36:20 sí sí de verdad que lo sabes todo la noche anterior no de sabor tiene compañero de habitación Jesú también lo es

Voz 0470 36:27 a los dos

Voz 24 36:29 quién lo iba a decir no que que que la noche pues los dos íbamos los protagonista de una noche histórica no

Voz 0503 36:35 te recuerda a este Sevilla aquel

Voz 0356 36:38 de hace ocho años

Voz 24 36:41 bueno es verdad que no es otro después de de de conseguir mediante la clasificación para para Champion si hubiera que no dio mucho más tranquilidad para para afrontar la final porque bueno sabíamos que tiene entrar en Champions bueno era el último partido la temporada hay sabíamos que jugamos tenía un rival difícil y que venía de ganar la UEFA pero bueno es ese Sevilla en aquella época sabíamos a lo que jugábamos sabíamos que que veníamos de ganar al final e histórica Hay bueno si hubiera que el primer gol mío lleva al llegar a los cinco minutos no tiene mucho más tranquilidad para afrontar el partido no

Voz 0356 37:17 el esta final contra el Barça teniendo en cuenta que viene después de la eliminación europea hace apenas unos cuantos días hace que sea todavía más complicada la final bueno

Voz 24 37:26 bueno ya sabes que te afectan a uno lo mejor equipo del mundo se hubiera ello al estar eliminado en Champions tienen al final de la Liga y la Copa entonces bueno sin duda para ello si cabe aún sin duda una final todo mamá con mucho más motivo ante para ello porque bueno se lo juegan todo también se bueno cuando te enfrentas al que te enfrentas a un rival súper complicado y te tienes que hacer un partido perfecto

Voz 1038 37:57 teniendo en cuenta los regularlo lo vamos justo antes

Voz 0356 37:59 la presentación de este programa que es el Barça lo regular que es el Barça en liga y en Copa con los jugadores que tiene con Messi con Suárez cierra los ojos se piensa jueves que es una proeza que el Sevilla cebarse o no tanto

Voz 24 38:11 bueno al final como tú y como dicen no conozco frente a un rival que tiene esos jugadores que diga está imparable en Copa igual al final como identidad

Voz 1881 38:21 la de Champions y sabe qué

Voz 24 38:23 y que los dos únicos títulos que tienen juego la Liga la Copa al final sabes que haya seguramente sacan alguna motivación bueno yo creo que sí se le puede ganar va a ser un partido tengo un partido único y el Sevilla pues a ese tipo de finales ahí seguro que lo alguna muy complicado también

Voz 0356 38:37 en quién confía es especialmente del Sevilla para mañana un jugador que digas pues mira va va va a ser el Jesús Navas Diego Capel de hace ocho años lo va a ser en en en el partido

Voz 0503 38:45 hoy

Voz 24 38:46 bueno ojalá sube a partir llega en un buen momento de forma hay no sabemos que un jugador que que el aparte en ese tipo de finales afrenta mucho dice ya con ese Villa es seguro que clase en juego determinante mañana

Voz 0356 39:00 oye que este tu vida porque sólo tienes treinta años estás está todavía para jugar perfectamente te perdimos un poquito la pista está buscando equipo no

Voz 24 39:08 sí de verdad ha sido un año complicado pues circunstancia semanas han estado unido tuve una lesión antes de firmar uno de entrenamiento y bueno de verdad que casi un año difícil pero bueno con mucha pena de de de seguir jugando y esperemos que te vea no puede vuelva prueba de no ha tenido la suerte de cara y poder disputar el fútbol que es lo que más me gusta y estoy con más ilusión que nunca

Voz 0356 39:30 Nos alegra saber de pie porque que mucho

Voz 1038 39:33 han perdido la pista pero insisto sólo tienes treinta años

Voz 0356 39:35 es uno de los toros en la final de Copa de hace ocho años conjugó el Sevilla frente al Athletic de Madrid la última que ganó el Sevilla para finalizar te atrevería Hong resultado para mañana no

Voz 24 39:43 bueno yo me conformo con el uno cero para el Sevilla dos cero me da igual pero al final el Sevilla vuelva a levantar esa copa hay que sobre todo que los sevillista bueno era disfrutar de de otro título

Voz 13 39:54 con medio acero penalti quedarme habrá

Voz 4 40:00 no fuerte digo que vaya bien que disfrutes al Dios

Voz 1038 40:03 nada empezamos sanedrín consigue con Jordi estábamos hablando hablando

Voz 0356 40:06 pese a a micrófono cerrado del del hecho de que ojalá que en pocos se está organizado

Voz 1038 40:12 no para que los aficionados el Barça

Voz 0356 40:14 vayan a recoger esas entradas a un pabellón de Ifema

Voz 1038 40:20 pues que no haga que alguno incluso pues no pueda llegar después a la final por aquello de hoy que que me retraso que tal que cual yo entiendo que es algo habitual por ejemplo los partidos de Liga de Campeones y además en las finales de Liga de Campeones porque también de ser un poquito un incordio no

Voz 0985 40:32 yo creo que esto es un incordio yo esto se tiene que modificar porque tú cuando vienes a una final de la Copa esto es la fiesta del fútbol la liturgia es llegar en el AVE tomar unas cañas y comer algo en Madrid como harías en Roma Berlín etcétera ir coger una lanzadera desde Atocha hasta he Ifema me parece que es una paliza

Voz 1038 40:50 la paliza no si bien ahora mismo Lluís Flaquer que acaba de llegar a Madrid no sé si como decía antes Sique Rodríguez habrá visto ahí

Voz 0470 40:56 está la Copa justo cuando llegaba a la estación de Atocha hola flaco muy buenas qué tal muy buenas Álvaro las visto no

Voz 1038 41:03 sí que hemos visto seis escalaron

Voz 0470 41:06 no he sacado ya

Voz 1296 41:07 a estas horas pero pero o nos han hecho salir del AVE por un por una zona diferente pero no hemos tenido la oportunidad de de verla el trofeo de la Copa del Rey lo que sí hemos tenido oportunidad de hablar ya con algún seguidor del Barça que que explicaba eso él el incordio como te decía ahora Jordi Martí de de mañana pues tener que ir a buscar esa lanzadera para para irse hasta Ifema y perder entre comillas el rato de poder estar por por Madrid

Voz 0985 41:30 para tener que vamos ganando

Voz 1038 41:32 ahora salgo a Harry Alfaro pero quería preguntar por algo que comentábamos antes también consigue Rodríguez y quiero conocer tu opinión fracking acerca del asunto de que por primera vez no decía antes en los en los últimos años se haya abierto el cupo de las entradas incluso cuando socios yo ese interés despierta hasta final en Barcelona ITEL tengo mucha curiosidad por saberlo

Voz 1296 41:52 bueno le interese no es el de hoy

Voz 0780 41:55 el de del de otros años o no es el de cuándo