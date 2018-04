Be OK: El cocinero más joven, el plogging y 'Custodia compartida' (21/04/2018)

Voz 1 00:00 escuchan Vioque y no laboratorios Pileje y aprende a cuidarte

Voz 4 00:43 buenos días bienvenidos una semana más a Vioque y el rinconcito de la radio en el que nuestra prioridad es encontrar L

Voz 0187 00:49 equilibrio entre cuidarse disfrutar

Voz 4 00:51 aquí tenemos aquí hay Isabel Bolaños buenos días cómo estás ahí vamos intentando encontrar el ex vivo Juanjo que no es fácil tener los deberes que nos puso Sara la semana pasada que como los lleva que fíjate es que ni siquiera ni siquiera bueno pero algo de ejercicio habrás hecho bueno está sentado mucho eso cuenta como ejerciera te necesitamos otra semana yo sí me cuenta algo para hacer mientras estoy sentada al todo vale ya claro pero eso nunca se sabe podemos preguntarle a lo mejor hay algo yo de todas formas hoy traigo una tendencia relacionada con el deporte que no tiene desperdicio no ibas a querer apuntar que a ella yo te la suelto lo tú haces con eso lo que quieras venga pero bueno no todo va a ser deporte así que no te asuste venga empezamos vamos

Voz 0187 02:00 no por cierto Ángela no no te voy a preguntar queda tienes por sino lo quieres decir lo que sí te voy a preguntar es dónde estabas o qué hacías cuando tenía treinta años pues mira cuando tenía treinta años yo era profe de instituto y daba clases de matemáticas de Física de Química Vara como ha cambiado la historia hay para gente de tercero cuarto primero y segundo de Bachillerato y bueno y además estaba empezando a este al doctorado ya estaba empezando un poco a dedicarme al mundo de la nutrición cosa que estabas en el camino estaba en el camino pero como tenía que manda más era pues daba clases entonces bueno hay era era profe me encantaba profe me gustaba mucho estar con mis chavales pero

Voz 4 02:46 tenía otra vocación bueno yo te voy a decir lo cerca o lo lejos que estoy bien no es que esté mal aquí contiguo tampoco pero claro Si una piensan la trayectoria de nuestro invitado de hoy es inevitable sentirse retrasada en el mejor sentido de la palabra no uno pisa madre mía cuantas cosas me quedan por hacer sí quiero a los treinta estar justo en el sitio en el que me gustaría estar porque es complicado escalar puestos en según qué o en casi todos los ámbitos profesionales no pero en unos que en otros yo te

Voz 0187 03:17 muy claro lo que quería hacer entonces bueno me me gustaba mucho a dar clase pero tenía muy claro que me quería dedicar al mundo de la nutrición entonces cuando pude mantenerme solamente del mundo la nutrición pues lo dejé y ahora pues tengo la suerte de que puedo compaginar las dos volcado del todo pero sí bueno pero bueno un poquito y sobre todo la radio que me encanta esto no tenía ni idea de que me iba a costar

Voz 1 03:36 bueno no es nuestro invitado de hoy que Race Radio algún día en casero

Voz 6 03:40 lo que sí hay que preguntarles el truco para pues eso para haber alcanzado según qué metas tan joven porque se llama David Andrés es jefe de cocina del restaurante Arzak tres estrellas Michelin por si eso no fuera suficiente ha sido nombrado tres años consecutivos el mejor cocinero de España de Portugal por el San Pellegrino Yang chefs por Forbes también como uno de los treinta menores de treinta años por eso yo te hablaba de la edad de los XXX más influyentes de todo encima publicado con Planeta el libro que tenemos sobre la mesa que es muy chulo

Voz 7 04:15 pues mira es que lo haber resumido súper súper bien aquí con la introducción y creo que habéis dicho lo lo más esencial no a lo más importante de eso no no es a plantearse seguir escalando es seguir creciendo y seguir subiendo peldaños sino encontrar a tu pasión no busca tuvo casi vocación y que y que disfrutes haciendo lo lo que estás haciendo no yo hasta los veintiún años estaba mucho más perdido hoy mucho más retrasado como he dicho que que nadie es decir estaba estudiando Arquitectura hay bien mundo era

Voz 8 04:53 deporte ninja Cuba va a ser fácil no en la selección nacional así a sí sí

Voz 7 04:59 empecé a sentir pues que lo de la arquitectura a lo mejor no sería lo mio que que necesitaban encontrar alguna cosa no con la que disfrutara cada día que tuviera ganas de levantarme cada mañana para para ir al trabajo no

Voz 8 05:11 de repente lo descubriste en la cocina

Voz 7 05:14 de repente sí

Voz 8 05:16 si tú no te esperaba

Voz 7 05:19 estaba yo y lo juro que hasta los veintiún años no había cogido nunca un cuchillo pero es que nunca anímicas para que las cosas de la vida de la cabeceando en el restaurante ABA que es donde donde sigo ahora hoy a entre la cocina después de cenar la erige Alcer en los momentos desde la HB precisó que me había enamorado de el menú de lo que había comido yo que me encantaría ver cómo era aquel oficio que que me había transmitido tanto entre el día siguiente lo deje todo dejé el deporte que HM dábamos bastante bien dejen arquitectura diseño invertir en la cocina

Voz 8 05:55 fíjate no lo sin cobrar eso no lo sabía

Voz 0187 06:00 eh sí normalmente cuando hablamos con cocineros siempre nos dice no pues yo desde pequeño estaba siempre en la cocina pues con mi abuela con mi madre me enseñaban con mi padre nada lo tuyo nada

Voz 7 06:10 yo entré tres veces y si hablas con mi familia de mis tres experiencias antes de los veinte años Lorena irían rato porque fueron tres catástrofes

Voz 1 06:19 tu madre no no daba partía al principio ni un duro a nueve meses en pleno es difícil dime dime

Voz 7 06:25 no un poquito lo que comentábamos que encontré una cosa que que realmente

Voz 8 06:30 no hemos tenido una pasión los sí

Voz 7 06:33 los cocineros que que primero trabajaban mucho en equipo yo vengo del mundo del deporte del trabajo en equipo ahí creo ciegamente en el trabajo en equipo a vi que había unas sinergias muy muy bestias con el hockey con el deporte de de un entrenamiento y un partido pues una una preparación y un servicio de de Restaurant había eso como su mental el trabajo en equipo prevé más también avión aparte artística una parte de sensibilidad especial que también me llamaba mucho la atención no nada tuve la gran suerte puede rodearme de de los mejores chefs eh que tengan la oportunidad de que todos los cinco sexo los que he trabajado todos a volcarán a a participar en este libro que comentabais eh como ves en el libro no no son poca cosa no los cinco de los cinco mejores cocineros de España Joan Roca Andoni Jordi Cruz pues son cinco genios no hay que que aprender al a su lado no es sólo un privilegio o una una un seguro de que vas a aprender bien sino que además de hacen que me harté de de la cocina dado porque aparte de ser unos genios como profesionales son grandes personas hacen enamorar de de oficio tan bonito

Voz 0187 07:51 y es difícil meter la cabeza en un mundo así tan competitivo tan exigente hay mucha rivalidad entre entre cocineros hola

Voz 7 07:58 ah sí es difícil volvería al principio siempre responde Wally justamente lo habéis dicho encantado es difícil sino te apasiona sino te gusta no es que si difícil es imposible pero a mí me propones estarán una oficina cada día sentado durante cuatro horas si lo encuentra la cosa más difícil del mundo me me tiraría por la ventana en cambio estar quince en una cocina pues lo disfruto me voy de un lado de otro tengo en otro restauran en mi ciudad

Voz 0187 08:27 con tu hermano I no

Voz 7 08:29 así es y luego trabajó aquí con Jordi Cruz Álava o el ahí himno descanso ningún día pero es que no es cansado porque lo disfruto no es difícil porque es mi pasión no entonces para mí difíciles es que te obligan a hacer algo o no encontrar tuvo ocasión no estar perdido como estuve y hasta los veintiún años

Voz 0187 08:47 bueno tampoco se viste perdido tanto tiempo

Voz 8 08:52 los iba dando

Voz 7 08:54 las no no pero me refiero que es súper bonito el comentado tú tú puedes tener una vida súper bien como comentaba a podían estar muy contenta de aceite de profesora llega que te te quería te lo tenía claro que quería saber todo cosa o que te faltaba encontrar algo que yo no sabía qué qué qué era lo que necesitaba encontrar pero sentía que necesitaba encontrar algo que realmente pues que puedan Mi vida no es algo que me iba a Toledo

Voz 0187 09:23 parco con jamones en una situación llegas un día una cocina un restaurante de prestigio sin saber nada de cocina que era tu caso y bueno que esto parece como casi como una historia de película cuál fue el mayor error que desde el primer día de esto quitará te acuerdas Icex

Voz 1 09:36 madre mía lo que hice el primer día que burrada

Voz 0187 09:39 te acuerdas así de algo

Voz 7 09:41 a a la verdad que el primer día sólo me acuerdo de de entrar en la cocina de deber a una cocina donde en aquellos momentos sería cuatro cuatro cinco personas cuatro cuatro sí yo cinco es decir en la cocina activamente pequeña e aquel mismo año ganamos dos estrellas Michelin primer dos pérdidas de de Barcelona una vaca te puedes imaginar el nivel que tenían las cuatro personas para nada negros tres Michelin recuerdo perfectamente entrar no el día siguiente de de ir a cenar claro me estaba esperando el chef profesional super elegantes como es si como todo hombre vale la tabla o iba a estar conmigo y me pidió que le hiciera un par de cosas no que le cortara Chief de le va a hacer la prueba de sí si este chico sabía o no el como yo entendería si viene un chico que quiere trabajar nadie conmigo entiendo que ha estudiado algo o que le gusta eso y cuando vio que no sabía ni por dónde coge el cuchillo pues imagínate la cara del pobre señora no

Voz 0187 10:42 por dónde empezamos grabando

Voz 7 10:44 el primer día no llevarlo que ser tuve la gran suerte que al cabo de poco tiempo pues a través de un entrenador se entero de que de lo que me Caballero lo que había hecho para entrar allí y entonces me acogieron allí como como el niño de la familia

Voz 0187 11:00 adoptaron

Voz 7 11:03 demasiado bien en el libro

Voz 0187 11:05 la bueno que se llama de la cocina tu casa las recetas agrupadas por formando menú completo a primer plato segundo plato y postre de gran ayuda que que proponga combinaciones porque al final no todo combina con todo entonces está a mí me ha gustado mucho la manera que has tenido de plantear el libro es a poner primero segundo puesto que es a lo mejor quizá se está perdiendo un poco no la gente está siguiendo un poco más casi a lo de que es el plato único

Voz 7 11:29 si nosotros queremos hacer una cosa muy muy cercana muy fácil muy muy útil no queríamos que haciendo así mi menú menús que es lo que más sentido hacer en casa creemos que era un formato muy correcto y si yo ya personalmente insiste muchísimo en en dividirlo aparte menús en temporalidad corte no entiendo la cocina entiendo casi la vida no con sin sin temporalidad hoy en la cocina nos basamos siempre tienen el producto el producto dependemos Simposio de la temporalidad pues vivimos estos menos muy claramente con estos menudos pero aparte con con los productos de cada zona cada cada Pepe donde cada temporada cada temporada la inicia un uno de estos chefs hemos estado hablando ellos empiezan con un lo suyo y lo sigo con cuatro cuatro menos que es lo que tiene

Voz 0187 12:26 me gustaba mucho que las recetas estaban puestas por estaciones y que eso quiere decir que estás apostando realmente por los productos de temporada y por los productos de proximidad y eso es eso es es es genial una cosa que también nos han contado del libro es que eh a cal al lado de cada receta pones el tiempo que tarda en hacerse y la dificultad esto está genial porque cuando de repente te pones a hacer una receta dices vamos a ver cuánto tiempo hoy a tardar y sobre todo pues eso que a lo mejor imagínate que bueno que sí te da aquello mal pues primero empieza por las que son sencillitas y luego ya ve profundizando eso me parece que es un acierto en en el libro también

Voz 7 13:01 sí además pues siempre hay que me presenta no parece muy ostentoso que se ha ganado premios que es jefe de cocina de restaurante Ava control que provocó que si las tres estrellas entonces siempre da como no queríamos dar la sensación de que es difícil cocinar o que se tiene que saber mucho de cocina sí que es verdad que yo tengo el el inmenso lujo y placer de poder trabajar en Tabak pero también es verdad que que nada que hacemos un menú pues obviamente de alta cocina porque también lo cobramos si es un mero que tiene que sorprender gustar sí sí cumplir muchas expectativas pero aparte yo tengo un restaurante duda que aquel menú vale de catorce euros entonces allí tenemos que hacer cosas mucho más frescas mucho más divertida es mucho más asequibles de temporada como decíamos pero mucho más cercanas no yo un poquito la línea del libro es mucho más de Miguel Bosé mucho más cercano y fácil de hacer por eso criásemos destacar también eso del tiempo vez incluso los productos suelen que abra por donde habrás cualquiera de las recetas las suegras hacer yendo a comprar al mercado porque son cosas

Voz 0187 14:10 fáciles de encontrar

Voz 7 14:13 Prada son absolutamente facer de encontrar presentados productos de aquí de de proximidad realista durante el te me habla

Voz 0187 14:19 es que es el que decías que habían montado con tu hermano no

Voz 7 14:22 así es mi hermano sí que que sigue de arquitecto genio de de quite quite montó montó el el restarán los arreglamos una fábrica abandonada en mi en mi ciudad en Igualada

Voz 8 14:36 ya vosotros y ahí hacéis otro tipo de cocina diferente a lo que comentabas del menú es más

Voz 7 14:44 euros incluso más frescos ese siempre es una cosa divertida es una ciudad que que la crisis golpeó bastante fuerte y queríamos hacer algo para nuestra ciudad como para que la gente darle un poquito de vida ahí así entonces estamos hacer un una línea un poquito divertida un poquito ser económica también fresca se creo que se refleja muy bien lo en con las recetas que están en el libro que son son recetas de de nuestro restara

Voz 0187 15:13 pues muchas gracias David por habernos acompañado por habernos contado historia y ojalá esto sirva para que todo el mundo encuentre su vocación y que bueno que no se sabe cuándo llega puede llegar a los veintiuno al veinticinco o a los Veintisiete pero uno realmente te das cuenta cuando llega mucha

Voz 7 15:29 no hay que ponerse nervioso pero no pero hay que buscarlo ya llegará tarde o temprano llegará y hay que disfrutarlo cuando llega

Voz 0187 15:34 eso muchas gracias da vida a Andrés gracias por habernos acompañado y ahora la reseña Isabel Bolaños

Voz 4 15:41 paso paso espasmos lo haré cosa hoy queríamos conocer el secreto que detrás del triunfo profesionales y más concretamente qué hay detrás del éxito temprano eso que comúnmente se llama llegar y besar el santo y según nos ha contado el cocinero David Andrés el truco está en no plantearse seguir escalando puestos en tu profesión para llegar a lo más alto sino en encontrar aquella actividad que te haga sentir feliz y realizado cada día dicho así parece fácil claro pero no es tan sencillo ponerlo en práctica nuestro invitado de hoy dedicaba su vida a la arquitectura y al hockey jugando nada menos que la selección nacional y aún así decidió dejarlo todo para probar suerte en la cocina él no ha derribado otro gran ese de que hay profesiones de las que sólo se triunfa Si existe una gran vocación desde siempre en su caso según cuenta no había cogido un cuchillo en su vida y ahora pasados muy poquitos años está considerado el cocinero joven más importante de la Península Ibérica y uno de los treinta jóvenes menores de treinta años más influyentes de Europa según Forbes otra de sus claves valorar el trabajo en equipo sin el que los proyectos no salen igual dice o directamente no salga en la cocina pues a juzgar por su libro de la alta cocina tu casa las claves son la cercanía y la naturalidad es decir recetas fáciles de hacer organizadas por menús porque no cualquier plato combina con cualquier postre y sobre todo organizadas por temporada una clara muestra de lo importante que es utilizar productos frescos y de proximidad porque no es natural comer lo mismo en todas las épocas del año haga frío o haga un gusto que David no haya transmitido esa pasión por lo que hace y sobre todo esa energía porque estamos seguros de que si todos lo aplicaremos en nuestro trabajo sea cual sea llegaríamos muy pero que muy le

Voz 0187 18:19 miedo me da

Voz 4 18:23 miedo amenazas con tu tendencia de semana te he dicho que tenía que ver con deporte referidas a ver hoy tengo hablarte de la última moda en el mundo del postureo bueno corrija en el mundo del deporte y el postureo se llama Lobby

Voz 13 18:39 lo in in imaginas cuál

Voz 0187 18:41 qué barbaridad no se me suena a hacer malabares

Voz 4 18:45 a una pelota o buena sino no tiene nada que ver consiste en salir a correr en exteriores calle los parques en el monte armado de una bolsa de plástico ir recogiendo los desperdicios la basura que uno se vaya encontrando por el camino en serio es como te digo ya sea en la calles en el parque porque digo última moda del postureo porque mola mucho ir con tu bolsita a correr no solo iré deportistas sino luego acepte la foto presumiendo de todas que recostó algo que recogió que oye está perfecto eh para a limpiar las calles pero habría en busca del objeto perdido escuchar habrá que te bien porque a veces algunos Eva lesiona tendrá su Daily ahí está la cuestión quizás sea el momento de consolidar el blogging como práctica deportiva no lo sabemos y por eso hemos recurrido a los expertos mira que dijo

Voz 15 19:47 estamos a mi alrededor del dos o tres años de los países nórdicos pues al final lo que es combinar un poquito y el cuidado del medio ambiente con la actividad física de salir a correr poco no

Voz 4 20:00 escuchen Álvaro Villarroya gerente del centro Fitness Club Majadahonda hablando sobre el blogging la actividad física a la que ya llaman el de arte ecológico y que consiste en salir a correr y recoger durante el entrenamiento aquellos residuos basura que encontremos al paso pero hay realmente mucha diferencia entre correr recogiendo basura o simplemente correr

Voz 15 20:21 lógicamente no te deja intentar conseguir una marca o dedicarte al rendimiento cubrir yo creo que es un acto cívico y es algo realmente Spence inciativa muy buena para poder cuidar un poquito en los entornos en los que nos movemos más allá de eso no se ha defendido que tiene

Voz 4 20:37 Israel el rendimiento apenas varía suponemos entonces que tampoco corremos más riesgos físicos

Voz 15 20:42 tampoco es una mujer pifió vigoroso de la Sartre acogerán y menos sin eso San no tiene que ver con unas setenta Villa ni tiene que ver con una bancada ni tiene que ver cuando saltó ni tiene que ver con nada excesivamente agachar T a coger lo que sea inepto vio una bolsa así vas corriendo se agacha coge salgo línea Simó peso pues si te puedes hacer daño no eso sí requiere una técnica

Voz 4 21:08 aquellos que lo practican sugieren eso sí que podría convertirse en una modalidad deportiva pero tiene realmente sentido

Voz 15 21:14 dependerá un poquito de la de como quieran cuantificar e el rendimiento las marcas sólo que sea pues se me ocurre MX kilómetros a ver quién recoge más famosas por vestir algo o más kilos más lo que sea ahora en cuanto a un nivel de rendimiento físico no tiene no tiene demasiado sentido

Voz 4 21:33 una moda que como casi todo lo nuevo que surge en los últimos años guarda una muy estrecha relación con las redes sociales el blogging se ha extendido gracias a

Voz 0187 21:42 me hasta que responde al mismo nombre

Voz 4 21:45 Iker lo practica no puede permitirse en no subir la foto de rigor una vez hecha la tarea mostrando eso sí la bolsa que da buena cuenta de todo lo que sea

Voz 15 21:53 aquí en el parking muy bien es una forma de promover lo también no de mirar que no sólo salimos a correr sino

Voz 16 21:59 que también estamos recogiendo basura e parece un acto cívico que se estupendo y una iniciativa que está fenomenal

Voz 4 22:11 bueno Ángela te anima harías bueno a ver yo ya un poco lo hago cuando salgo con mi Julia

Voz 0187 22:15 está a dar un paseíto Mills nunca se puede dejar una cajita de perro eso jamás claro no vas corriendo bueno a veces y vigor que ésta corre como un juego

Voz 4 22:26 creo que es una versión muy Wright pero bueno un poco lo practico

Voz 0187 22:31 que está corre a la pela

Voz 4 22:32 yo voy a ir detrás más claro lo tiene dos premios el premio de El que más desechos fue el que más basuras recoja no la bolsa luego de las bromas que cada vez Samu y luego el premio de hacerse la mejor foto porque como te digo esto es postureo total mí me parece el típico juego de programas de programas de la tele un súper oye mientras dure ahí está la gente de la calle me parece genial aplausos

Voz 0187 23:38 hoy tocaba que viniera otra vez a vernos Fátima Mahmoud que ya la estábamos echando de menos iba a hablarnos de pues como siempre de libros de cine y creo que hoy toca cine la Fátima cola

Voz 18 23:52 ya pues si hoy toca cine y además tengo una película que que he tenido la suerte de ver bueno realmente está Pelli se ha estrenado ayer pero he tenido la suerte de estar en el preestreno con el director en un debate que se ha planteado es custodia compartida vengo impactada realmente emocionada y con muchas ganas de de hablar de ella para nuestros oyentes para animarles a que vayan a verla porque creo que es necesario ver esta película

Voz 0187 24:19 pues venga cuéntanos los detalles sin hacer spoiler vale

Voz 18 24:23 bueno primero quiero decir que esta película et el director Xavier Legrand que una ópera prima ir realmente viene muy premiados a ella no sólo es Camí Mallén pactado oí por esos en las recomiendo sino además pueden estar pueden estar tranquilos los oyentes porque viene muy premiada la han premiado en en el Festival de Cine de Venecia a mejor dirección mejor opera prima también en el Festival de Cine de Donosti que se ha llevado el premio Otra mirada de Radiotelevisión Española y el premio a la mejor película del público el premio al público la mejor película

Voz 19 24:57 entonces bueno creo que son bueno que son premios

Voz 18 25:00 que de sobra ya que nos están diciendo que esta película hay que verla no

Voz 0187 25:07 sí de este director ya habíamos oído hablar cuando estuvo nominado al Oscar en dos mil catorce pero claro le conocíamos como como actor no como director

Voz 18 25:16 efectivamente lo lo conocemos más como actor y también porque lo nominaron porque fue el realizador de ese corto antes de perderlo todo que también habla del mismo tema del que se habla en esta película que te en la violencia de género

Voz 0187 25:31 y se nota que que la antes era actor en esta tú crees que la tratado una manera diferente por su pasado como actor au

Voz 18 25:39 a ver yo creo que realmente esta película cuando la vayan a verse darán cuenta que el trabajo con los actores es impresionante están todo es o sea no hay actor que esté mal son todos los trabajos como excepcional ETT el niño hasta todos los adultos que aparecen en esta en la película yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que Xavier Legrand factor osea sabido trabajar con ellos los ha dirigido estupendamente está claro que la dado unas pautas increíbles que les han ayudado a desarrollar este trabajo de una manera magistral

Voz 0187 26:12 pues venga cuéntanos ya de qué va la película porque ya tenemos los dientes Lar

Voz 18 26:17 bueno realmente detrás de custodia compartida que aparentemente parece que va a ir de otro tema se esconde una historia de violencia de género no que comentaba antes entonces este este director abordado este tema con una exquisita sensibilidad es un tema muy complejo es un tema muy duro nos ha transmitido en la película un realismo brutal no lo hace a través de la mirada del protagonista que es el niño que se llama Julien entonces bueno realmente la película empieza con una con una vista oral con con con una jueza de familia ACB en esa mesa a la cosa de fama

Voz 20 26:56 Elia a ambos padres a ambas Jan baja abogada no donde cada uno expone cada uno de los abogados

Voz 18 27:03 expone el la más la madre evidentemente quiere la custodia para ella y el padre quiere la custodia compartida así arranca la película

Voz 0187 27:13 ahí en ese debate que luego estuviste no no después de la película hubo un debate porque como fiesta al preestreno tuviste la suerte de no me mitad estén sin destripar nada de la de la película que que se contó allí que bueno Ayesa contaron muchas

Voz 18 27:27 sabes interesantes entre ellas bueno un poco todo el tema del trabajo de los actores de cómo trabajos Xavier Le Gran con ello de cómo se documentó para la peli pero una de las cosas que que comentó allí que que bueno en su sede en España y que no llamó mucho la atención es que en Francia muere una mujer cada día no por violencia de género en doce gel de alguna manera quería utilizar el cine para evidenciar este tema bueno y todo dirán bueno este tema lo escuchamos todos los días los medios de comunicación sabemos que existe estamos al día pero realmente en el fondo sigue siendo un tema tabú un tema que sigue siendo secreto porque porque la mitad de las mujeres no suelen denunciar porque los vecinos del entorno biliar suele y no interferir entonces de San por eso él le parecía importante dar a conocer Estapé a dar a conocer este este tema evidenciar lo a través del cine no

Voz 0187 28:21 en la película cómo ha conseguido generar esa tensión la tensión que tú me comentabas que había durante toda la la película que tenía un poco ahí como con el corazón no en en un puño

Voz 18 28:32 pues la verdad que además del trabajo los actores que los actores ya te van deban transmitiendo esa tensión no a través de sus caras no de las caras de los perfiles de los personajes de las maneras que tienen de reaccionar de los silencios de los gestos no también hay una cosa muy interesante que él ha trabajado en esta peli que se nota que es el tema de los ruidos no el eco del piso el ruido el intermitente del coche un reloj con alarma volantazo los golpes en la puerta el ruido el ascensor o sea él realmente no utilizado banda sonora para esta película no utilizado una música

Voz 4 29:08 sino realmente no ha puesto esto

Voz 18 29:11 estos ruidos así como en bruto por decirlo de una manera y todo eso ha ido generando tensión durante durante

Voz 0187 29:19 dada la película además de todas maneras decir

Voz 18 29:22 también osea es tal lo que te transmite que tú acabas poniendo en la piel de cada uno de los personajes acaba sintiendo su miedo su terror su pánico su rabia

Voz 0187 29:32 Isabel si el el director hacia hacia documentado hablado con víctimas de violencia de género para para tratar este tema

Voz 18 29:39 si el nos comentaban este debate que que que que que bueno que tuvo lugar en el preestreno no que que quiero comentar que estaba la directora Inés París y también Ana Romero otra periodista se documentó a través tanto de la víctima a las cuales conoció y entrevistó a distinta víctima abogado a jueces de de familia trabajadores sociales también

Voz 19 30:05 sí hubo estuvo como como oyente en distintas sesiones con hombre violento osea sea documentado muy muy bien por ahí

Voz 18 30:15 ambas partes por todas las partes no sólo por parte del

Voz 0187 30:17 la víctima por lo que me has contado que realmente está contado visión es la visión del niño o no este niño que me decías que se llamaba Julien de cómo ha trabajado con este niño porque un niño tan pequeño no queda tiene más o menos Julen

Voz 18 30:31 pues yo calculo que nueve o diez años es la impresión que me daba no

Voz 21 30:37 fue el realmente

Voz 18 30:40 cuando tú ves ese trabajo de ese niño que está sufriendo permanentemente en la película piensa Jo osea que sufrimiento no para este niño entonces bueno el director comentaba que en todo momento ha tenido una coach que ha estado trabajando con él en cada una de las escenas y en todo el rodaje al margen ya de toda la ayuda del director y del resto del equipo entonces bueno

Voz 22 31:00 ha sido ha sido

Voz 18 31:01 un trabajo excepcional y sobre todo está claro que este niño tiene madera de actor o sea yo creo que es

Voz 0187 31:08 te veremos dentro de unos años haciendo haciendo una gran pelea sí lo creo bueno yo creo que esta es una película necesaria urgente y obligatoria para que bueno esto no se silencia que cada vez seamos más consciente de de lo que está pasando así que vamos a invitar a nuestros oyentes que vayan a ver custodia compartida bueno que nos cuenten qué les ha parecido

Voz 18 31:31 me parece estupendo muchas gracias patíbulo

Voz 0187 31:34 hasta luego

