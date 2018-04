El éxito del mejor cocinero joven de España

Voz 1 00:00 la voz

Voz 0187 00:27 Rice será por cierto Ángela no no te voy a preguntar queda tienes

Voz 2 00:31 por si no lo quieres decir lo que sí te voy a preguntar es

Voz 0187 00:34 dónde estaba o qué hacías cuando tenías treinta años pues mira cuando tenía treinta años yo era profe de instituto y daba clases de matemáticas de Física de Química Vara como ha cambiado la historia hay para gente de tercero cuarto primero y segundo de Bachillerato y bueno

Voz 3 00:50 además estaba empezando a este al doctorado ya estaba empezando un poco a dedicarme al mundo de la nutrición

Voz 0187 00:57 estabas en el camino en el camino pero como tenía demanda fue una manera pues daba clases entonces bueno hay era era profe me encantaba ser profe me gustaba mucho estar con mis chavales pero

Voz 2 01:10 tenía otra vocación bueno yo te voy a decir lo cerca o lejos que estoy bien estoy mal aquí contigo tampoco pero claro Si una piensan la trayectoria de nuestro invitado de hoy es inevitable sentirse retrasada en el mejor sentido de la palabra no unos Luisa madre mía cuantas cosas me quedan por hacer sí quiero a los treinta estar justo en el sitio en el que me gustaría está porque es complicado escalar puestos en según qué o en casi todos los ámbitos profesionales no pero en unos que en otros y yo teníamos

Voz 0187 01:41 claro lo que quería hacer entonces bueno me me gustaba mucho dar clase pero teníamos claro que me quería dedicar al mundo de la nutrición entonces cuando pude mantenerme solamente del mundo la nutrición pues lo dejé y ahora pues tengo la suerte de que puedo compaginar las dos volcado del todo pero sí bueno pero bueno un poquito y sobre todo la radio que me encanta esto no tenían idea de que me iba a costar

Voz 2 02:00 pues no sé si nuestro invitado de hoy que Race radio algún día nunca se sabe lo que hay que preguntarles el truco para pues eso para haber alcanzado según qué metas tan joven porque se llama David Andrés es jefe de cocina del restaurante Arzak tres estrellas Michelin si eso no fuera suficiente ha sido nombrado tres años consecutivos el mejor cocinero de España de Portugal por el San Pellegrino Yang chefs por Forbes también como uno de los treinta menores de treinta años por eso yo te hablaba de la edad de los treinta más influyentes de toda Europa y ahora encima publicado completa el libro que tenemos sobre la mesa que es muy chulo

Voz 4 02:32 que se llama de la alta cocina a tu casa buenos días David

Voz 5 02:36 muy buenos días cómo se consigue todo esto pues mira es que lo había resumido súper súper bien aquí con la introducción y creo que habéis dicho lo lo más esencial no a lo más importante de eso no no es a plantearse seguir escalando es seguir creciendo seguir subiendo peldaños sino encontrar a tu pasión no busca tuvo casi vocación y que y que disfrutes haciendo lo que estás haciendo no yo hasta los veintiún años estaba mucho más perdido hoy mucho más retrasado como he dicho que que nadie es decir estaba estudiando Arquitectura hay bien mundo era

Voz 4 03:17 deporte pongas al juego que no es la selección hacía

Voz 6 03:20 el así sí sí

Voz 5 03:23 empecé a sentir pues queda de la arquitectura a lo mejor no sería lo mio que que necesitaba encontrar en alguna cosa no con la que disfrutara cada día que tuviera ganas de levantarme cada mañana para para ir al trabajo no

Voz 6 03:35 de repente lo descubriste en la cocina de repente sí sí

Voz 5 03:41 tú no te esperabas hacer radio es que te gustaba y lo juro que hasta los veintiún años no había cogido nunca un cuchillo pero es que nunca ni en mi casa y para que las cosas de la vida que la cabeza cenando en el restaurante ABA que es donde donde sigo ahora hoy a entre la cocina después de cenar les dije Alcer que me lo es momento de HB pensé que me había enamorado de de El menú de lo que había comido yo me encantaría ver cómo era aquel oficie no que que me había transmitido tanto entre el día siguiente lo deje todo dejé el deporte que se me daban bastante bien dejen arquitectura indio invertir en la cocina

Voz 4 04:19 fíjate sin cobrar

Voz 5 04:23 días

Voz 4 04:24 sí normalmente cuando hablamos con cocineros siempre nos dice no pues yo desde pequeño estaba siempre en la cocina pues con mi abuela con mi madre me enseñó a mano con mi padre nada lo tuyo nada

Voz 5 04:34 yo entré tres veces y Si hablas con mi familia de mis tres experiencias durante los veinte años au recibían un rato porque fueron tres catástrofes

Voz 4 04:43 vamos que tu madre no no daba partía al principio de una nueve meses en pleno es difícil dime dime perdona

Voz 5 04:50 no un poquito es lo que comentábamos que encontré una cosa que que realmente no se y una pasión no sí di Dio unos cocineros que que primero trabajaban mucho en equipo yo vengo del mundo del deporte el trabajo en equipo y ahí creo ciegamente en el trabajo en equipo la vi que había sinergia sinergias Miren muy bestias con el que con el deporte de de un entrenamiento y un partido pues una una preparación y un servicio de de Restaurant había eso como su mental el trabajo en equipo prevé más también había una parte artística una parte de sensibilidad especial que también le llamaba mucho la atención no nada tuve la gran suerte puede rodearme de de los mejores chefs de que tenía la oportunidad de que todos los cinco chefs con los que he trabajado todo se volcarán a a participar en este libro que comentabais eh como ves en el libro no no son poca cosa no los cinco son los de los cinco mejores cocineros de España Joan Roca Andoni Jordi Cruz pues son cinco genios no hay que que aprender al a su lado no es sólo un privilegio o una una un seguro de que vas a aprender bien sino que además de hacen que me harté de de la cocina dado porque aparte de ser unos genios como profesionales son grandes personas hacen enamorar de de esta tan bonito

Voz 0187 06:15 es difícil meter la cabeza en un mundo así tan competitivo tan exigente hay mucha rivalidad entre entre cocineros hola

Voz 5 06:23 si es difícil volvería al principio siempre responde igual si justamente lo dicho la la introducción y me ha encantado es difícil sino te apasiona sino te gusta no no es que si difícil es imposible pero a mí me propone es estar en una oficina cada día sentado durante cuatro horas el encuentro la cosa más difícil del mundo me tiraría por la ventana en cambio estar quince en una cocina pues lo disfruto yo voy de un lado de otro tengo otro rastro agradan en mi ciudad que así es y luego trabajó aquí con Jordi Cruz lava igual el vive para abajo ahí no descansó ninguno pero es que nos cansado porque lo disfruto no es difícil porque es mi pasión no entonces para mí difíciles es que te obliga a hacer algo o no encontrar tuvo ocasión no estar perdido como estuve y hasta los veintiún años

Voz 0187 07:11 bueno tampoco se viste perdido tanto tiempo

Voz 5 07:16 lo iba dando bandazos no no pero me refiero es súper bonito lo que comentabas tú tú puedes tener una vida súper bien como comentábamos a podían estar muy contenta de ACT de profesora ahí

Voz 4 07:31 teníamos claro que te quería sí que lo tenía claro

Voz 5 07:33 yo quería saber todos de cosa o que te faltaba encontrar algo que yo no sabía que que qué era lo que necesitaba encontrar pero sentía que necesitaba encontrar algo que realmente pues que pueda en mi vida

Voz 4 07:44 pongámonos nosotros

Voz 5 07:46 el dedo Ramones en una situación bien

Voz 0187 07:49 es un día una cocina un restaurante de prestigio sin saber nada de cocina que era tu caso y bueno que esto parece como casi como una historia de película cuál fue el mayor error que cometí desde el primer día de esto quitará te acuerdas dices

Voz 4 08:00 madre mía lo que hice el primer día que burrada

Voz 0187 08:03 te acuerdas así de algo

Voz 5 08:06 las la verdad que el primer día sólo me acuerdo de de entrar en la cocina de deber a una cocina donde en aquellos momentos sería cuatro cuatro cinco personas cuatro cuatro y yo cinco es decir en la cocina anteriormente pequeña e aquel mismo año ganamos dos estrellas Michelin a tener dos estrellas de de Barcelona una vaca te puedes imaginar el nivel que tenían las cuatro personas para nada nadie pero de Michelin recuerdo perfectamente entrar no el día siguiente de de ir a cenar dando el ser profesional super elegantes como es si como todo hombre la tabla hoy va a estar conmigo y me pidió que le hiciera un par de cosas no le cortara Chief de le va a hacer la prueba de sí si este chico sabía o no claro el como yo entendería si viene un chico que quiere trabajar conmigo entiendo que ha estudiado algo o que le gusta eso

Voz 4 09:00 ah sí

Voz 5 09:00 hasta cuando vio que no sabía ir por donde coge el cuchillo pues imagínate la cara de esa pobre señora no

Voz 4 09:06 por dónde empezamos dos esto sí que me han quedado grabados

Voz 5 09:09 el primer día no llevarlo pasé tuve la gran suerte que al cabo de poco tiempo pues a través de un entrenador se entero de que de lo que me Caballero lo que había hecho para entrar allí mientras me acogiera nadie como como el niño de la Familia

Voz 4 09:25 se adoptaron muy claro

Voz 5 09:27 demasiado bien en el libro

Voz 0187 09:30 hola bueno que se llama de la cocina tu casa las recetas agrupadas por formando menú completo a primer plato segundo plato y postre es de gran ayuda que que proponga y combinaciones porque al final no todo combina con todo entonces Stirling me ha gustado mucho la manera que has tenido de plantear el libro esa pone el primero segundo puesto que es a lo mejor quizá se está perdiendo un poco no la gente está yendo un poco más casi a lo que es el plato único

Voz 5 09:53 sí nosotros podemos hacer una cosa muy muy cercana muy fácil muy muy útil no queríamos que haciendo así mi menús que es lo que lo más sencillo para hacer en casa creemos que era un formato muy correcto y si yo ya más personalmente insiste muchísimo en en dividirlo aparte de menús en temporalidad porque no entiendo la cocina entiendo casi la vida no con sin sin temporalidad ganó en la cocina nos basamos siempre el producto y el producto dependemos imponiendo la temporalidad pues dividimos estos menos muy claramente con estos menudos pero aparte con con los productos de cada zona cada cada Pepa donde cada temporada cada temporada la inicia un uno de estos chefs hemos estado hablando ellos empiezan con número suyo lo sigo yo con cuatro cuatro menos que lo tiene

Voz 0187 10:50 me gustaba mucho que las recetas estaban puestas por estaciones y que eso quiere decir que estas apostando realmente por los productos de temporada y por los productos de proximidad y eso eso es es es genial una cosa que también han canta

Voz 3 11:02 lo del libro es que Akal al lado de cada receta

Voz 0187 11:06 pones el tiempo que tarda en hacerse y la dificultad esto está genial porque cuando de repente te pones hacer una receta dices vamos a ver cuánto tiempo hoy a tardar y sobre todo pues eso que a lo mejor imagínate que bueno que sí te da aquello mal pues primero empieza por las que son sencillitas y luego ya ve profundizando eso me parece que es un acierto en en el libro también

Voz 5 11:25 sí además pues siempre hay que me presenta no parece muy ostentoso que se ha ganado premios que es jefe de cocina de estarán de control que si las tres estrellas entonces siempre da como no queríamos dar la sensación de que es difícil cocinar o que se tienen que saber mucho de cocina sí que es verdad que yo tengo el el inmenso lujo y placer de poder trabajar en Tabak pero también es verdad que que nada que hacemos un menú pues obviamente de alta cocina porque también lo cobramos si es número que tiene que sorprender gustar sí sí cumplir muchas expectativas pero aparte yo tengo un restaurante Mitchell duda que el menú vale de catorce euros entonces allí tenemos que hacer cosas mucho más frescas mucho más divertida es mucho más asequibles de temporada como decíamos pero mucho más cercanas no yo un poquito la línea del libro es mucho más sea mucho más fácil de hacer y por eso quisimos destacar también eso del tiempo vez incluso los productos verán que te abres por donde habrás cualquiera de las podrás hacer yendo a comprar al mercado porque son cosas

Voz 4 12:34 fáciles de encontrar estamos en temporada se estamos

Voz 5 12:37 la son absolutamente fácil de encontrar presentó dos productos de aquí

Voz 4 12:41 de proximidad esta otro restaurante del que me hablas es que es el que decías que habían montado con tu hermano no

Voz 5 12:46 así es mi hermano sí que que siguió de arquitecto en el género de de arquitecto

Voz 4 12:51 no sé si continuo este monto

Voz 5 12:53 montó el el restarán los arreglamos una fábrica abandonada en mi en mi ciudad igualada

Voz 4 13:00 no contamos a Gasol y ahí hacéis otro tipo de cocina diferente a lo que es comentabas eso ha dicho que el menú es más

Voz 5 13:08 euros incluso más frescos es una cosa divertida es una ciudad que que la crisis golpeó bastante fuerte y queríamos hacer algo para nuestra ciudad como para que la gente darle un poquito de vida ahí así entonces estamos hacer un una línea un poquito divertida un poquito ser económica también fresca se creo que ese refleja muy bien lo en con las recetas que están en el libro que son son recetas de de alguien nuestro restara

Voz 0187 13:37 pues muchas gracias David por habernos acompañado por habernos contado historia y ojalá esto sirva para que todo el mundo encuentre su vocación y que bueno que no se sabe cuándo llega puede llegar a los veintiuno los veinticinco o a los veintisiete pero uno realmente te das cuenta cuando llega mucha

Voz 5 13:53 no hay que ponerse nervioso pero no pero hay que buscarlo y al llegar a tarde o temprano llegará y hay que disfrutarlo cuando llega

Voz 0187 13:59 eso muchas gracias da vida a Andrés