Pasión y energía, las claves para llegar lejos

Voz 0564

00:05

lo que hay detrás del triunfo profesional y más concretamente qué hay detrás del éxito temprano eso que comúnmente se llama llegar y besar el santo y según nos ha contado el cocinero David Andrés el truco está en no plantearse seguir escalando puestos en tu profesión para llegar a lo más alto sino en encontrar aquella actividad que te haga sentir feliz y realizado cada día dicho así parece fácil claro pero no es tan sencillo ponerlo en práctica nuestro invitado de hoy dedicaba su vida a la arquitectura y al hockey jugando nada menos que la selección nacional y aún así decidió dejarlo todo para probar suerte en la cocina él no ha derribado otro gran mil todo ese de que hay profesiones en las que sólo se triunfa Si existe una gran vocación de eso siempre en su caso según cuenta no había cogido un cuchillo en su vida y ahora pasados muy poquitos años está considerado el cocinero joven más importante de la península Ibérica y uno de los treinta jóvenes menores de treinta años más influyentes de Europa según Forbes otra de sus claves valorar el trabajo en equipo en el que los proyectos no salen igual dice o directamente no salones en la cocina pues a juzgar por su libro de la alta cocina tu casa las claves son la cercanía y la naturalidad es decir recetas fáciles de hacer organizadas por menús porque no cualquier plato combina con cualquier postre y sobre todo organizadas por temporada una clara muestra de lo importante que es utilizar productos frescos y de proximidad porque no es natural comer lo mismo en todas las épocas del año haga frío o haga un gusto que David no haya transmitido esa pasión por lo que hace y sobretodo esa energía porque estamos seguros de que si todos lo aplicaremos en nuestro trabajo sea cual sea llegaríamos muy pero que muy le