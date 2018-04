'Plogging': el deporte ecológico que le hemos copiado a los suecos

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 3 00:47 miedo me da miedo amenazó con tu tendencia de semana te he dicho que tenía que ver con deporte das a ver hoy vengo hablarte de la última moda en el mundo del postureo bueno corrija en el mundo del deporte y el postureo se llama Lobby

Voz 4 01:06 sin sin Gemma Jiménez cualquier

Voz 3 01:09 barbaridad no se me suena a hacer malabares sobre una pelota o buena sino no tienen nada que ver consiste en salir a correr en exteriores calle los parques en el monte armado de una bolsa de plástico ir recogiendo los desperdicios la basura que uno se vaya encontrando por el camino en serio es como te digo ya sea en la calle en el parque porque digo última moda del postureo porque mola mucho ir con tu bolsita a correr no solo iré deportistas sino luego acepte la foto pues presumiendo de todo recostó o lo que recogió que oye está perfecto eh para preservar e a limpiar las calles pero habría

Voz 5 01:49 en busca del objeto perdido escucha habrá que acogerse bien porque haberse algunos Eva lesionado

Voz 3 01:55 ahí está la cuestión quizás sea el momento de consolidar el blogging como práctica deportiva no lo sabemos y por eso hemos recurrido a los expertos mira que dijo

Voz 6 02:04 eh

Voz 7 02:13 a mi alrededor del dos o tres años empezó en los países nórdicos pues al final lo que es combinar un poquito y el cuidado del medio ambiente con la actividad física de salir a correr un poco no

Voz 3 02:28 Álvaro Villarroya gerente del centro Fitness Club Majadahonda hablando sobre el blogging la actividad física a la que ya llaman el deporte ecológico y que consiste en salir a correr y recoger durante el entrenamiento aquellos residuos basura que encontremos al paso pero hay realmente mucha diferencia entre correr recogiendo basura o simplemente correr

Voz 7 02:48 lógicamente no te deja intentar conseguir una marca o dedicarte al rendimiento cubrir yo creo que es un acto cívico y es algo realmente es una iniciativa muy buena para poder cuidar un poquito los entornos en los que nos movemos más allá de eso no se ha defendido que tiene

Voz 3 03:05 si el rendimiento apenas varía suponemos entonces que tampoco corremos más riesgos físicos

Voz 7 03:10 tampoco es una mujer inició vigoroso de las Sartre acogerán y menos eso Osán no tiene que ver con unas sesenta Villa ni tiene que ver con una bancada ni tiene que ver cuando saltó ni tiene que ver con nada excesivamente agachar de acoger lo que sea me perdió en una bolsa así vas corriendo qué hará hachas y coge salgo de intensísimo peso pues si te puedes hacer daño no eso sí requiere una técnica

Voz 3 03:35 aquellos que lo practican sugieren eso sí que podría convertirse en una modalidad deportiva pero tiene realmente sentido

Voz 7 03:41 dependerá Un poquito de la de como quieran cuantificar e el rendimiento las marcas sólo que sea pues se me ocurre MX kilómetros a ver quién recoge más cosas por vestir algo o más kilos Soma lo que sea ahora en cuanto a un nivel de rendimiento físico no tiene no tiene demasiados

Voz 3 04:01 una moda que como casi todo lo nuevo que surge en los últimos años guarda una muy estrecha relación con las redes sociales el blogging se ha extendido gracias a Internet hasta que responde al mismo nombre Iker lo practica no puede permitirse en no subir la foto de rigor una vez hecha la tarea mostrando eso sí la bolsa que da buena cuenta de todo lo que sea recoge

Voz 7 04:21 a mí me parece muy bien es una forma de promover lo también no de mirar que no sólo salimos a correr sino qué tal

Voz 8 04:27 en estamos recogiendo basura e parece un acto cívico que estupendo y una iniciativa que está fenomenal

Voz 3 04:39 bueno Ángela te animaría Si bueno a ver yo ya un poco lo hago cuando salgo con mi Julieta a dar un paseíto nunca se puede dejar una cajita de perro jamás claro vas corriendo bueno a veces sí Grigor que ésta corre como un juego pero que es una versión en rayos pero bueno yo ya lo un poco lo practico porque está corre a la feria yo voy a ir detrás recogidas claro lo tiene dos premios

Voz 9 05:03 el premio de El que más desechos fue el que más basuras recojan la bolsa luego de las bromas véngame Samu y luego el premio de hacerse la mejor foto porque como te digo esto postureo total

Voz 3 05:15 a mí no me parece el típico juego de programas de

Voz 5 05:18 además de la tele un superviviente mientras