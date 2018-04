'Custodia compartida' o cómo vive un niño la violencia de género

Voz 0187 00:00 hoy tocaba que viniera otra vez a vernos Fátima Mahmoud que ya la estábamos echando de menos iba a hablarnos de pues como siempre de libros de cine y creo que hoy toca

Voz 3 00:51 cine hola Fátima cola vía pues si hoy toca cine y además tengo una película que que he tenido la suerte de ver bueno realmente está Pelli se ha estrenado ayer pero he tenido la suerte de estar en el preestreno con el director en un debate que se ha planteado es custodia compartida vengo impactada realmente emocionada y con muchas ganas de de hablar de ella para nuestros oyentes para animarles a que vayan a verla porque creo que es necesario ver esta película

Voz 0187 01:21 pues venga cuéntanos los detalles sin hacer spoiler vale

Voz 3 01:25 bueno primero quiero decir que esta película et el director Xavier Legrand que una ópera prima ir realmente viene muy premiados a ya no sólo es camino impactado oí por eso se la recomiendo sino además pueden estar pueden estar tranquilos los oyentes porque viene muy premiada la han premiado en en el Festival de Cine de Venecia a mejor dirección mejor opera prima también en el Festival de Cine de Donosti que se ha llevado el premio Otra mirada de Radiotelevisión Española y el premio a la mejor película del público el premio al público la mejor película

Voz 4 02:00 entonces bueno creo que son bueno que son premios

Voz 3 02:03 que de sobra ya y nos están diciendo que esta película hay que verla no

Voz 0187 02:09 sí de este director ya habíamos oído hablar cuando estuvo nominado al Oscar en dos mil catorce pero claro le conocíamos como como actor no como director

Voz 3 02:18 efectivamente lo lo conocemos más como actor y también porque lo nominaron porque fue el realizador de ese corto antes de perderlo todo que también habla del mismo tema del que se habla en esta película que te la violencia de género

Voz 5 02:33 y se nota que que en esta tú crees que lo ha tratado una manera diferente por su pasado como actor au

Voz 3 02:42 a ver yo creo que realmente esta película cuando la vayan a verse darán cuenta que el trabajo con los actores es impresionante están todo es o sea no hay actor que esté

Voz 6 02:52 tal son todos los trabajos como excepcional ETT el niño

Voz 3 02:56 hasta todos los adultos que aparecen en esta en esta película yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que Xavier Legrand factor osea sabido trabajar con ellos los ha dirigido estupendamente está claro que la ha dado unas pautas increíbles que les han ayudado a desarrollar este trabajo de una manera magistral

Voz 0187 03:15 pues venga cuéntanos ya de qué va la película ya tenemos los dientes

Voz 3 03:19 bueno realmente detrás de custodia compartida que aparentemente parece que va a ir de otro tema se esconde una historia de violencia de género no que comentaba antes en doce este este director abordado este tema con una exquisita sensibilidad es un tema muy complejo es un tema muy duro Hinojosa ha trasmitido la película un realismo brutal no lo hace a través de la mirada del protagonista que es el niño que se llama Julien entonces bueno realmente la película empieza con una con una vista oral con con con una jueza de familias ACB en esa mesa a la cosa de familia a ambos padres a ambas llevan baja abogada no donde cada uno expone cada uno de los abogados expone bueno la más la madre evidentemente quiere la custodia para ella y el padre quiere la custodia compartida así arranca la película

Voz 0187 04:16 en ese debate que estuviste no después de la película hubo un debate porque como fiesta al preestreno tuviste la suerte en no estén sin destripar nada de la de la película que que se contó allí que bueno Ayesa contar muchas cosas

Voz 3 04:29 interesantes entre ellas bueno un poco todo el tema del trabajo de los actores de cómo trabajó Xavier Le Gran con ello de cómo se documentó para la peli pero una de las cosas que que comentó allí que que bueno que también suceden España y que no llamó mucho la atención es que en Francia muere una mujer cada día no por violencia de género en doce gel de alguna manera quería utilizar el cine para evidenciar este tema bueno y todo dirán Bono este tema lo escuchamos todos los días los medios de comunicación sabemos que existe estamos al día pero realmente en el fondo sigue siendo un tema tabú un tema que sigue siendo secreto porque porque la mitad de las mujeres no suelen denunciar porque en los vecinos del entorno

Voz 6 05:11 Milián suele y no interferir

Voz 3 05:15 entonces de Sun por eso él de parecía importante dar a conocer esta a dar a conocer este este tema evidenciar lo a través del cine no

Voz 0187 05:24 en la película cómo ha conseguido generar esa tensión la tensión que tú me comentabas que había durante toda la la película que te tenía un poco hay como con el corazón no en en un puño

Voz 3 05:35 pues la verdad que además del trabajo los actores que los actores ya te van te van transmitiendo esa tensión no a través de sus caras no de las caras de los perfiles de los personajes de las maneras que tienen de reaccionar de los silencio de los gestos no también hay una cosa muy interesante que él ha trabajado en esta peli que se nota que es el tema de los ruidos no el eco del piso el ruido el intermitente del coche un reloj con alarma volantazo los golpes en la puerta al ruido del ascensor o sea él realmente no utilizado banda sonora para esta película no utilizado una música sino realmente no ha puesto estos estos ruidos así como en bruto por decirlo de una manera y todo eso ha ido generando tensión Duran te durante la da la película además de todas maneras decir que también osea están lo que te transmite que tú acabas poniendo la piel de cada uno de los personajes acaba sintiendo su miedo su terror su pánico su rabia

Voz 0187 06:35 Isabel si el el director hacia hacia documentado hablado con víctimas de violencia de género para para tratar este tema

Voz 3 06:42 sí él nos comentaban este debate que que se que que bueno que tuvo lugar en el preestreno no que que quiero comentar que estaba la directora Inés París y también Ana Romero otra periodista se documentó a través tanto de la víctima a las cuales conoció y entrevistó a distinta víctima abogado a jueces de de familia trabajadores sociales también es

Voz 4 07:08 hubo estuvo como como oyente en distintas sesiones con hombre violento osea sea documentado muy muy bien

Voz 0187 07:17 ambas partes por todas las partes no sólo por parte de la víctima por lo que me has contado que realmente está contado a que la visión es la visión del niño o no este niño que me decía es que se llamaba Julien

Voz 7 07:29 eh cómo ha trabajado con este niño porque niño tan pequeño no queda tiene más o menos Julien

Voz 3 07:34 pues yo calculo que nueve o diez años es la impresión que me daban no y es realmente cuando tú ves ese trabajo de ese niño que está sufriendo permanentemente en la película piensa Jo osea que sufrimiento no para este niño entonces bueno el director comentaba que en todo momento ha tenido una coach que ha estado trabajando con él en cada una de las escenas y en todo el rodaje al margen ya de toda la ayuda del director y del resto del equipo se bueno ha sido ha sido un

Voz 2 08:04 trabajo excepcional y sobre todo está

Voz 3 08:07 claro que este niño tiene madera de actor osea yo creo que

Voz 0187 08:11 me veremos dentro de unos años haciendo haciendo una gran yo sí lo creo bueno yo creo que esta es una película necesaria urgente y obligatoria para que bueno esto no se silencia oí que cada vez seamos más consciente de de lo que está pasando así que vamos a invitar a nuestros oyentes que vayan a ver custodia compartida y bueno que nos cuenten qué les ha parecido