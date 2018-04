Los recortes sanitarios matan

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino Lourdes Lancho está en el territorio ejemplos cincuenta días

Voz 1312 00:51 la sí preparando San Jordi sabes el color de rosa que más se va a vender este año y el amarillo oye el primer Sant Jordi siempre de la Generalitat estaba oye Javier estaba escuchando las reacciones al comunicado de ETA y la verdad es que lo lo llevo pensando desde desde ayer no con la de años que llevamos trabajando en esto cuantas veces hemos imaginado dar esta no

Voz 0874 01:15 si ETA pidiendo perdón aunque sean aquella manera no creo reconociendo el daño que han hecho a la sociedad española es curioso tenía razón Pérez Rubalcaba yo creo no cuando decía que ETA dejó de existir en cuanto anunció que dejaba las armas porque teníamos tantas ganas de que dejará de existir que es como una especie de memoria en el olvido eso es como una escenificación demasiado larga de un adiós que que debería haberse precipitado en mucho menos tiempo que estos seis años

Voz 1312 01:39 sí oyen en los bancos vamos a escuchar lo que piensan de de ese perfume de que ha pedido ETA lo que piensa un colectivo profesional que se ha visto obligado a ver a alguno de sus miembros cara a cara durante el tiempo que cumplirán sus condenas no son los funcionarios de prisiones que también han sido objetivos de la banda terrorista

Voz 0874 01:57 ha juntado a varios de ellos para hacer esas reflexiones un colectivo además con una serie de reivindicaciones laborales en marcha las cosas olvidan pero los funcionarios de prisiones estuvieron durante décadas en el punto de mira de ETA algunos fueron asesinados muchos conviven todavía con presos de ETA en las cárceles

Voz 2 02:13 lo hacemos con una estrategia que utiliza la banda terrorista ETA para asestar sus ideas tú lo puedes pedir un perdón en el cual a la hora de la verdad estos equiparando víctimas y verdugos que perdona perdona existe si pides perdón pide lo de verdad y no haga referencia a lo que ha pasado casi el como consecuencia de la violencia hay que desarrollar durante tantos

Voz 0874 02:37 luego escucharemos esas reflexiones enteras ahora si te parece vamos con otras historias B

Voz 5 03:21 supongo que lo de ocho trajes teorías te refieres a la final de la Copa del Rey de fútbol en Wanda Metropolitano entre el Sevilla y el Barça

Voz 1312 03:29 eh en broma te oye oye una cosa te voy a decir Javier del Pino como la actualidad sigas y medio baja de Netflix porque porque si la información político judicial está interesantísima más que cualquier seria no tutti marginal un cara a cara un careo entre el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro hable de la Guardia Civil que dice que utilizaron fondos públicos para no

Voz 0874 03:54 ser responsable de la Guardia Civil porque seguramente acabarían insultado del hablar de la contradicción que supone que el Gobierno nieguen la utilización de dinero público para otros es y que este sea uno de los argumentos del juez instructor del Supremo Pablo Llarena para pedir la extradición desde Alemania de Puigdemont por malversación

Voz 1312 04:09 pues ayer en el Gobierno a través de su portavoz y ministro de Educación Iñigo Méndez de Vigo negó esas contradicciones o discrepancias ninguna discrepancia

Voz 1555 04:19 el juez ha pedido al ministro de la Función Pública que le remita una documentación el Gobierno a través del ministro de Hacienda Pública lavar remitir inmediatamente por lo tanto eso es lo que vamos a hacer eh para que sea el juez el que califique jurídicamente los hechos tanto le puedo asegurar que inmediatamente esa documentación que solicitar juez escrito será remitido

Voz 0874 04:42 curioso porque cada vez que alguien habla de Montoro incluso aunque son compañeros de gobierno parece gracia con miedo para que no abra una inspección pero luego luego nos preocupamos de la imagen que de nuestro país

Voz 1312 04:51 sí por ahí van las reacciones desde la oposición escuchamos Albert Rivera de C's a Pedro Sánchez

Voz 6 04:57 no tiene sentido tampoco que Montoro Rajoy hagan declaraciones que pueda beneficiar judicialmente a Puigdemont sus declaraciones diciendo que en en malversación en este caso a quién beneficiaría sería los que están acusados de malversación que tuvo

Voz 7 05:10 ayuda a trasladar

Voz 0874 05:13 pues lo que creo que tiene que trasladar ahora mismo el Gobierno de España ellos estabilidad certezas confianza está un poco de perfil bajo no Pedro Sánchez

Voz 1312 05:22 porque es verdad porque no quiero decir nada o porque

Voz 0874 05:24 la estudiando cómo renovar el partido en en Ferraz

Voz 1312 05:27 no me extraña que esté callado y concentrado más valdría que que se pusiese refundar toda la izquierda que con la semana que llevamos entre esas conversaciones de café con ideas para candidato puras o los documentos filtrados de la uno de la nueva izquierda de Podemos sobre supuestas confabulación es parece que no es el mejor momento de la izquierda justo verdad cuando más la necesitamos estamos hablando de propuestas de candidaturas a las municipales parece que se haya abierto el mercado internacional de fichajes Manuel Weitz se lo está pensando

Voz 1555 06:08 da continuar Mi minimizó ese debate político intelectual es que puedo ir más lejos bueno me voy a pensar

Voz 0874 06:16 Manuel Valls ex primer ministro francés un político que perdió las primarias en el Partido Socialista que se ofreció al partido de Macron y fue bueno pues cortésmente rechazada digamos un hombre nacido en Barcelona dijo de un pintor catalán que se fue a vivir a París pura transversalidad política supervivencia luego me va a hablar del de hecho nuestro corresponsal francés a partir de las nueve nos va a contar una cosa muy curiosa sobre lo que piensan en Francia de Manuel Valls

Voz 1312 06:40 claro es que se ofreció para ocupar algún carrito con Macron y le dijeron que bueno pues que no ha oye pues no todo el mundo ve la trayectoria política de de Manuel Valli igual Albert Rivera le gusta la idea reconoce que la tirado la caña para la alcaldía de Barcelona

Voz 0040 06:53 una persona del nivel del señor Valls primer ministro demócrata convencido un amigo de España y de Europa no una persona que ha defendido esos valores en plena crisis del separatismo catalán desde luego que para nosotros merece todo el respeto así que si Barcelona tuviera un alcaldable un alcalde como el Bank sería mucho mejor que un alcalde como la señora Colau por tanto está todo dicho y espero que eso se pueda concretar

Voz 0874 07:12 esto es un poquito rancio esto no de pensar que todo lo que viene de fuera es mejor

Voz 1312 07:16 sí exacto yo me encanta trabajar contigo me encanta estar en este programa pero si ahora el PSC dice que ficha Obama yo me ofrezco a hacer el seguimiento de campaña ya pero ya me lo quiero

Voz 1312 07:40 este jueves nuestra compañera de Radio Barcelona Elisenda él nos contaba cómo la Alianza contra la Pobreza Energética había denunciado ante el Síndic de Greuges que es el defensor del pueblo aquí y a la Agencia Catalana de Consumo pues denunció a varias empresas que acosan telefónicamente carta personas que no pueden pagar la factura de las

Voz 0874 07:58 cómo pueden pasar esto no proteger la ley catalana de pobreza energética a este tipo

Voz 1312 08:02 sí sí sí les protege pero no no se les puede cortar no se les pueden cortar los suministros pero esta ONG denuncia que son personas atendidas por los servicios sociales por ley no se les puede pasar el recibo de la luz pero van pasando los meses las familias no pagan los ayuntamientos tampoco pues con la secreta esperanza de que las eléctricas se hagan caso se hagan cargo de parte de la deuda con estas familias pero alguna de estas empresas venden la deuda a otras como gabinetes jurídicos especializados en cobro de deudas y las estrategias son entonces de acoso total

Voz 0874 08:32 claro claro vamos a escuchar a Encarna

Voz 1312 08:35 que tan sólo cobra cuatrocientos treinta euros al mes hace seis años que la atienden los servicios sociales debe quinientos euros Endesa ahí también escucharemos a Maricarmen que debe ochocientos euros a Gas Natural

Voz 0277 08:45 me han dado del bono social y al mismo nivel que me han dado el bono social nuevo han contratado a Medina cuadro que es una agencia de abogados para que llamen para recobro esa persona en menos de tres de tres meses con este gabinete en menos de tres meses me ha llamado contada un promedio de ciento treinta y ocho veces he conseguido bloquearlo no están de acuerdo desbloquearlos quien empiezan a llamar cartas a mandar cartas a cambiar el número de teléfono ya utilizó también el servicio Vodafone diciendo que es Vodafone que quiere información para ver a qué hora tuyo en casa

Voz 11 09:27 pero porque no puedo hacer frente a los pagos de los suministros yo tengo una pensión de trescientos noventa y seis euros de una discapacidad aún sesenta y cinco por ciento y estoy muy limitada en el trabajo entonces con ese dinero no puedo comer y los suministros no voy a dejar de comer para pagar esa ellos porque ellos creo que no lo necesitan es duro es duro porque cuando tiene una carta diciendo que te van a llevar a juicio tú no tienes ni esto te asusta este asusta si piensas usted que me va a pasar sabes esto es un día estos otro día otro día otro día otro día llega un momento que dice es que no puedo más no puedo más saque que paren ya por favor es que os lo digo parece que paren ya por favor acosándolos parar ya de una vez que estés jugando con la salud de los sola yo no podemos más

Voz 0874 10:11 que tienen mucho cuidado con estas agencias Lourdes porque dicen no cobramos usted el alquiler impagado au Ellas Ellas dan a cobrar ellos van a cobrar saben cómo hacerlo son profesionales del del cobro de deudas hay eso ha quedado muy bien reflejado en el cine sobre la mafia abro

Voz 1312 10:28 bueno eso estamos hablando muchas veces como sobre las polémicas de las banderas y las patrias que están ocultando otras cuestiones esta por ejemplo que decíamos no que sigue ahí la pobreza energética siguen estas situaciones de abuso son situaciones que afectan a la ciudadanía de un lado y de otro del Ebro ahí no hay distinciones

Voz 0874 10:44 porque seguimos hablando de la vida detrás de ese tema que durante meses está ocupando el grueso de la agencia o de la agenda informativa tú estás en Barcelona recordemos que en Cataluña se vivieron algunos de los recortes presupuestarios más salvajes incluso antes de que lo sufrieron el resto de comunidades autónomas fueron especialmente duros además en sanidad

Voz 1312 11:02 si en dos mil quince el doctor Manuel Galán Yanes entonces jefe del departamento de Cirugía Cardiaca del Hospital de la Vall d'Hebron en Barcelona denunció que dos de sus pacientes habían fallecido en lista de espera y responsabilizó de ello a la Administración por la política de recortes que que había aplicado la respuesta que obtuvo fue su cese como jefe de servicio haciendo que no había presentado una evaluación cesárea para preservar el cargo cosa que no era cierta porque el doctor había cumplido con ese trámite legal ya había solicitado presentar la evaluación en diciembre no esperaron a que se cumpliera el plazo y lo cesaron en noviembre

Voz 0874 11:35 este médico fue la justicia ahora el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha revocado su destitución y en la sentencia califican aquella decisión del Instituto Catalán de la Salud como clamorosamente ilegal

Voz 1312 11:47 pues me he ido a hablar con el doctor Manuel Galán Yanes que en dos mil diez tras veintitrés años trabajando en el Reino Unido ganó un concurso público su plaza en en este hospital la Vall d'Hebron y estaba muy orgulloso e ilusionado por los buenos resultados de su equipo y su departamento tanto en cirugía como recuperación de pacientes su investigación pero llegó dos mil quince las cosas cambiar

Voz 7 12:05 bueno pues a pesar de todos los buenos resultados del dos mil catorce pues en el dos mil quince viene una nueva administración con unos objetivos muy claros de de de recortes de hecho en en Semana Santa del dos mil quince cuando poco después de que llegaron se cancelaron todas las cirugías durante Semana Santa ido o después en el verano pues se redujeron de manera muy sustancial todas las cirugías en el mes de agosto había programadas únicamente dos cirugías a la semana ocho en el mes de agosto que era claramente insuficiente para cubrir incluso las urgencias que se que se producen se producían la la cuestión es que yo quería estar en contacto con la nueva Administración para acordar los objetivos del servicio pero en ningún momento me recibieron cuando comenzaron a hacer estos recortes pues les contaremos en varias ocasiones para tener una reunión conjunta para ver cómo se podríamos trazar el tema porque aquello no podía ser y como era de hecho mi los médicos de la UPC de la Unidad de Cuidados posoperatorio pues escribieron sendas comunicaciones cartas correos a la administración diciéndoles que aquello era muy muy peligroso y que no era adecuado el caso es que e hice responsables de todos estas cuestiones a la administración Ellos me eliminaron ya en julio mediados de julio del dos mil quince el control de las listas de espera y la programación de quirófano por este motivo como dije en ese momento a la Administración y eran responsables de de toda la problemática que podía ocasionar se de hecho pues murieron dos pacientes en ese periodo por fado por los recortes básicamente no tuve más remedio que recortarlo porque estaban en en en unas condiciones muy negativas de no escucha incluso pues eso deseaban lesionarme y cesaron a dos de mis adjuntos bien entonces cuando hago estas publicaciones pues a los pocos días me viene el cese de misa fatura

Voz 0874 14:15 yo no sé si está suficientemente claro es un médico que se atreve a denunciar que hay una relación directa entre la política de recortes y los retrasos en la lista de espera en cirugía cardiaca y que los pacientes se mueren esperando y que esto es culpa de los recortes inmediatamente lo depuran este médico que ahora con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya la mano va a pedir por lo menos que se le restituya en su cargo y espero que siga hablando siempre no

Voz 1312 14:39 sí evidentemente además la sentencia es muy contundente en la Gerencia del Hospital decía que no había presentado esa evaluación ya ha explicado que que está obligado a presentar la por ley pero había pedido presentarla en diciembre porque quería contemplar en ella los efectos de los recortes no le dejaron llegar ese plazo como jefe de servicio el dos de noviembre lo cesaron la razón era que no había presentado el informe por eso el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya califica su destitución como clamorosamente ilegal

Voz 7 15:06 sí es es como lo declaran los magistrados eh no tengo nada más que añadir es curioso porque yo he sido de los pocos a los que se me ha exigido pasar esa evaluación la mayor parte de mis colegas presentaron Novo no han presentado ningún tipo de evaluación y no la han hecho y otros lo han hecho a finales de año o incluso a finales de enero del año siguiente osea que hay una motivación clara de daño por por por razones obvias que hemos discutido bueno la sentencia pues un contento evidentemente

Voz 0874 15:41 desde el punto de vista personal yo creo que eso es

Voz 7 15:44 es importante pero lo interpreto más como algo un colectivo algo que se ha conseguido de forma colectiva porque hay muchos colegas que quieren hacer las cosas bien la calidad es muy buena pero están limitados por las posibilidades y por administraciones que son A muy poco transparentes que tienen unos fines que no es la protección de la sanidad pública están maniatados y no pueden hacer absolutamente nada yo creo que es el momento para los profesionales decir basta aquí tenemos que proteger a nuestros pacientes si tenemos que luchar por ellos que es para lo que estamos trabajando

Voz 0874 16:25 pero para eso no para proteger a la cuenta de resultados no sabemos si lo que le ha pasado a él le pasa a otros como

Voz 1312 16:31 pero también se lo he preguntado y esto es lo que dice el doctor Galán

Voz 7 16:35 sí es bueno hay muchos colegas que están en esta en esta batalla a muchos de algunos de ellos han sido cesados igualmente y otros están en vías de ser cesados ya que hay procedimientos en estos momentos pues me han contactado alguno de los colegas por este motivo eh para ver si es que podemos hacer alguna cosa de forma conjunta también hay hay una lucha social por fuerzas sociales como marea blanca que están muy comprometidos con la causa ahí están luchando para mejorar las condiciones disminuir el sufrimiento de los pacientes las listas de espera etcétera

Voz 1312 17:12 él se atrevió a pedir explicaciones a las autoridades por su política de recortes solicitó reuniones nadie lo escuchó veía que en y su equipo en el podían hacer su trabajo que salvar vidas e investigar para mejorarlas la charla con el doctor Galán Yanes yo creo que se podría resumir con este mensaje

Voz 7 17:26 yo a mi me gustaría hacer una llamada a la población en general que se conciencie más que tiene unos derechos de que la sanidad pública no es gratis es una sanidad que es pagada por todos tenemos la obligación de decir a los administradores de que basta ya de recortes de qué va basta ya de manejar nuestros presupuestos que nos den lo que nos pertenece yo creo que la sociedad tiene que movilizarse en ese sentido y ser mucho más fuerte y reclamar por sus derechos no

Voz 1312 18:03 déjame cantadas médico si es de una de decencia pero déjame que negaba la noticia de que la Universidad Rey Juan Carlos ha expedientado al profesor que filtró la la noticia de lo del Master fuente eso ya me parece alucinante alguien que cumple con deber de honradez idea Nuncio una irregularidad como es un chanchullo como este que les experimentan bueno en fin no sé

Voz 0874 18:26 son cosas que recuerdan de nuevo películas de la mafia no pero

Voz 1312 18:29 sí al mundo al revés directamente

Voz 0874 18:32 decíamos al principio que querían ver Kucher esa conversación de funcionarios de prisión de nosotros solemos decir lo solemos llamar a esta sección que dicen los bancos son los chicos de la calle lo que a veces nos acercamos a ver qué escuchamos o a veces llevamos a gente que se siente allí

Voz 1312 18:44 pues no si en mucho contribuye a la esa gran periodista y mejor compañera de Radio Madrid Isabel Salvador siempre está ahí al filo de la noticia

Voz 0874 18:52 mira poco con los dulces toledanos hay que decir que es una historia

Voz 1312 18:55 bueno porque está dieta ella siempre está al filo de la noticia estaba haciendo un reportaje sobre reivindicaciones salariales y laborales de funcionarios de prisiones como el día estaba marcado por el comunicado de ETA pidiendo perdón Le pregunto por ellos son tres veteranos y uno más joven y eso ya verán que se nota en la manera de analizar la noticia

Voz 12 19:11 cuesta mucho hablar porque todos hemos trabajado con ellos fueron momentos llamado la época de plomo muy duros y luego ávido por parte de la sociedad es un sufrimiento que yo no creo que sea fácil que las heridas se cierren llevan haciendo teatrillo con el tema de entregar parcialmente las armas mucho tiempo yo creo que esto tenía que pasar generaciones en España para que se normalice completo que ha durado mucho nosotros hemos sido parte implicada como víctimas es una una última los últimos estertores que tiene la banda hacer la entrega de armas hacer protocolos de disolución se ha convertido en un partido político ya que te vamos a tener pues en todas las instituciones para es una buena noticia porque porque es así pero nos queda ese ese poso de ver qué va a pasar a partir de ahora

Voz 1 20:05 la duda es que va a pasar

Voz 12 20:08 ya están hablando de solicitar la transferencia de prisiones al País Vasco como lo las tuvo en el ochenta y cuatro Cataluña y llegar a todos los presos etarras ha política suya de reinserción y de tratamiento a los presos es acorde con sus ideas para nosotros bueno pues a la hora de trabajar allí en el País Vasco es una labor más cómoda en los tener un conflicto en la calle pero aún así no es fácil probablemente parte en las negociaciones que tenga este Gobierno los que vengan pasará porque las competencias sean transferidas ya hemos vivido un tiempo que los presos etarras vivían con privilegios hizo es duele mucho decirlo eh obtendrán progresión de grado o saldrán a la calle bueno a lo mejor es una forma de reinsertarse en la sociedad pero desde luego las víctimas bueno para devolver nadie

Voz 1 21:10 sobre el papel pronto perdón

Voz 12 21:15 debería de llegar al final de la etapa pero es que no han cumplido las condenas entonces es la desproporción que hay entre el daño que han hecho y el tiempo que han pasado en prisión pedirle a las familias a las víctimas que perdonen debería hacerse más adelante ahora verlo consideró muy pronto

Voz 2 21:33 pero no es cómodo con la estrategia que utiliza la banda terrorista ETA eh para manifestar sus ideas tú podéis pedir un perdón en el cual a la hora de la verdad estos equiparando víctimas y verdugos se que perdona perdona existe es perdón pide lo de verdad y no haga referencia a lo que ha pasado que ha sido como consecuencia de la violencia hay que desarrollar durante tantos

Voz 12 21:57 y entonces como creéis que tendría que haber sido estoy pensando que si utilizáramos la misma formas de pedir perdón restos de las personas que cometen un delito entendamos agresores sexuales violadores bastaría con pedir perdón si el perdí perdón más el punto de inflexión para que salgan va a ser la línea de trabajo a partir de ahora yo no he vivido al han tenido que ahí olvido vosotros en los años ochenta porque yo desde el dos mil seis que se culinario con los

Voz 13 22:27 lamente la situación ha cambiado mucho pero yo creo que que era un trabajo en el que hay que dar a entender a la sociedad de que de que esto se ha acabado y que hay que borrar el odio ha hacia una parte de la sociedad

Voz 12 22:39 o se tiene que acabar acaba me que convivirán

Voz 13 22:42 Paz ahí nunca olvidar lo que ha pasado pero de vivir en paz

Voz 0874 22:49 te habrán visto algunos de estos los más mayores y las miradas que había intercambiado con algunos de esos pero usted bueno pues Lourdes Lancho disfruta de Sant Jordi Lunes el lunes el lunes excelente te cuenta con Compromís un libro algo no tenga una cuando uno para cada uno del equipo están diciendo por

Voz 1312 23:09 eso no voy a hacerlos