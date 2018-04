Melodías desde Cuba

Voz 1 00:00 nos acompañarán siempre en el empeño de que este archipiélago que la revolución puso en el mapa político del mundo sigue haciendo reconocido también por su singular modo de pelear cantando bailando y riendo Yves diciendo somos Cuba

Voz 2 00:15 y en mi damos un de toda la serie templo de cava que todo frites

Voz 3 00:45 libro

Voz 0687 00:47 no yo

Voz 2 00:50 la nacen Wedding dice que meses atrás

Voz 0687 01:07 no voy a pelear cantando y bailando dices Rafa que este es el nuevo presidente de Cuba tal cual vino es Miguel Díaz Canel haciendo clarísimamente un guiño a esta sección de la vivir en el discurso que dio nada más ser confirmado en su cargo restos de relevos de Raúl Castro el jueves por cierto sí sí el jueves el día diecinueve entonces la pregunta es si tú qué haces todavía en La Habana hombre después de escuchar a Díaz Canel Pino pues fue como caerme del caballo revolución pelear cantando bailando lo vi claro tenía que quedarme un poco más para hacer la r p m la revolución pequeña música desde aquí para darle un toque internacional a tu programa un toque internacional claro que preferiría saber esto de turno como estuviste hace tres años tres años que pasa el tiempo ha cambiado mucho la vanas y nosotros no te creas está todo bastante parecido si tenemos en cuenta lo que escuchamos el jueves al nuevo presidente a Díaz Canel más allá de esa referencia a nuestra sección pues tampoco hay que esperar grandes cambios por lo menos a corto plazo no Canel dejó muy claro que la revolución sigue siendo su referencia que Raúl además va a seguir tomando las decisiones importantes para el futuro del país así que aquí hay revolución para rato para bueno eso para tu sección está bien la revolución Cuba pero sin tópicos nada de Carlos Puebla y en eso llegó Fidel nada de esto bueno tampoco hubiera está tan mal Carlos Puebla y en esto llegó Fidel pero claro es poco poco a vivir no eso no te no te convence por eso esto puesto si no esto es Leonard Cohen que vino por aquí por La Habana en plena Revolución años sesenta y uno fue uno de los últimos turistas y que vino a la vieja Cuba por decirlo de alguna manera estuvo sólo unos días además antes de la invasión de bahía Cochinos de la que se acaba de cumplir el aniversario diariamente el jueves el día diecinueve pero eso fue el día elegido para anunciarles el Evo muy bien Pino por eso también me parecía un buen arranque esta canción que Cohen hizo compuso años después recordando la figura de Castro y este extraño tema no que se llama Fit Commander Cohen pero no nos vamos a quedar en vamos con algo más cubano

Voz 4 03:15 eh

Voz 6 03:20 a eh

Voz 7 03:34 ah sí

Voz 0687 03:38 pues no me suena muy Cubano esto eh hombre me acabas de decir que nada de Carlos Puebla pues imaginaba que voy a decir lo mismo en Silvio Rodríguez por eso te traigo a Silvio Rodríguez pero en una versión de una versión del óleo de Mujer con sombrero que es mi preferida de las suyas y así en plan ya no con piano pensé que por ahí si te podía encajar también bueno la canción nace de la de la afición general de Silvio por la pintura del gusto en particular por ese cuadro de Chagall fue parte de un encargo que hicieron para poner música al pabellón de Cuba en una exposición internacional que se organizó en Chile en el año mil novecientos setenta y dos en esos años en los que bueno Fidel quería exportar al mundo su revolución quien Chile tenía un buen aliado porque estaba aún como presidente Salvador Allende bueno de hecho Fidel había viajado a Chile invitado por allende el año anterior en lo que fue la primera visita oficial de un mandatario cubano a Chile está muy bien todo esto pero yo esperaba que me contaras y algo más de de ahora digamos de de tu viaje habrá que poner contexto opina date cuenta de que sólo con la frase de Díaz Canel con la que hemos arrancado pues ya estaría justificado que hiciera todas las edición con clásicos de la época pero bueno hubiera sido muy fácil Hinault no no lo voy a hacer te voy a hacer caso vamos con revoluciones cubanas pero más actuales

Voz 8 04:51 sí la cuesta expone hasta

Voz 0687 05:47 te suena esto no pues desde X Alfonso te suena X Alfonso Monchi que no mucho si te digo que quise Alfonso es el crea

Voz 0874 05:54 adoro impulsor de la fábrica del arte cubano ahí ya un poco más la fábrica en esa época de de era una especie como de centro cultural no sala de conciertos en la que proyecto estuvimos otra vez hace tres años

Voz 0687 06:05 muy bien correcto hace tres años ya eh has vuelto a City bueno he vuelto he vuelto pero en plan profesionales sólo para hacer la sección porque las fábricas en cierto modo parte de otra revolución no la revolución histórica la de los Castro sin una revolución bueno que está a medio camino entre lo cultural lo musical y en lo social te acuerdas no de la historia de la fábrica recuerda venga de la recuerdo la idea del proyecto surge en dos mil nueve cuando X Alfonso el músico cubano al que estamos escuchando en el estreno de un documental se le ocurre que debería haber un sitio un espacio donde el público pudiera interactuar directamente con los artistas pintores ese músicos bailarines al año siguiente abre la primera fábrica de arte cubano en un espacio que le prestan en un recinto ferial de La Habana bueno sigue buscando un sitio propio hasta que en dos mil catorce por fin lo consigue de estuvimos entonces exacto es la antigua fábrica de aceite el cocinero en el barrio del Vedado que es donde estuvimos a partir de ahí según cuentan sus impulsores pues lo que intentan es crear un espacio en el que bueno no se trata sólo de mostrar arte programar conciertos sino que especialmente los jóvenes no tengan que pagar grandes cantidades de dinero por disfrutar del arte y además puedan después interactuar con los artistas esto dicen que es especialmente importante teniendo en cuenta que el público cubano pues tiene mucha información pero a menudo lo que no tiene en cuenta son espacios culturales donde poder compartir ideas y gustos

Voz 8 07:39 más allá de ese enfoque cultural que te comen

Voz 0687 07:41 esto que está muy bien la fábrica tiene también un objetivo social dicen que el principal criterio que tienen a la hora de seleccionar artistas es que traten temas de corte social y además tratan también de favorecer la integración en el barrio donde están el fan Quito se llama para acercar el arte a grupos más vulnerables no y además organizan aquí

Voz 9 07:59 es de cuidado del medio ambiente de bueno cosas de reciclaje

Voz 0874 08:04 cómo te quedas pues bien la verdad es que dan siempre muchas ganas de volver a La Habana y sí sí que es un planteamiento el de la fábrica de estos últimos años bastante revolucionario no la verdad es que sí

Voz 0687 08:14 sí y hablando con Bono con la gente de La Habana te cuentan que la fábrica fue una revolución social y además coincidió con todo ese momento del deshielo de las relaciones con Estados Unidos un momento muy especial y la verdad es que sí tuve que visita de te da una idea de La Habana que no es la idea habitual aún que ya no es ningún secreto eso también hay que decirlo como puede ser el principio ahora ya sale en las guías ya eso ha ayudado bastante la fama que le dio la visita

Voz 9 08:38 de un personaje de alguien que la verdad es que cuando hablas con la gente en la calle

Voz 0687 08:44 sobre música ahí sobre revolución en estos últimos años no en los años de Sierra Maestra

Voz 10 08:50 salen todas las conversaciones

Voz 0687 08:53 o sea que no es cubano atento

Voz 11 09:03 eh

Voz 6 09:05 sí es ah sí no no Mail sí no

Voz 0687 10:47 satánicas majestades los Rolling Stones exacto los Stones que estuvieron tocando aquí en La Habana por primera vez en marzo del año dos mil dieciséis Si Jagger durante esa visita posee pasó por la fábrica hay sí teníamos que haber estado alpino eso sí que fue una revolución no no sé si pequeña pero muy musicales sabes quién sostuvo fue además el único representante del Gobierno que que fue habrá los Stones Díaz Canel el nuevo presidente muy bien muy bien Pino correcto si vuelven por aquí los Stones hacemos otra sección no en directo desde La Habana Getxo mira si eso no sale o no cuadra igual podíamos hacer una sección en otro sitio que aún que creo que te va a sorprender pues también está conectado con revoluciones musicales y con Cuba

Voz 16 11:41 no no

Voz 0687 12:38 cómo lo ves una revolución pequeña musical en Liverpool con estaría bien que los Beatles se dice que fueron muy revolucionarios pero no ahí sí que no vio la conexión cubana ahora mismo pues mira la conexión vuelve a ser Díaz Canel resulta que es muy fan de los Beatles algo que en su momento aquí era bastante revolucionario no bueno mejor dicho habría que decir bastante contrarrevolucionario por qué los Beatles no estaban nada nada bien visto se les consideraba representantes de la decadencia capitalista el caso es que cuando Díaz Canel fue líder del partido en Holguín en una de las etapas de su carrera política antes de llegar hasta donde ha llegado pues se las ingenió para que se construyera allí en esa ciudad una réplica del bar de de caben al final pudo más la revolución de los Castro que la de Lennon y McCartney en el caso de Díaz Canel sí pero pues mira me han hablado de un bar aquí en La Habana que se llama el submarino amarillo y que por lo visto se llena de gente mayor que va allí sólo para escuchar los Beatles así en plan revancha no porque en su momento no les permitían hacerlo porque bueno en los años sesenta hasta el sesenta y seis estuvieron prohibidos aquí cuando vuelves a España pues vuelvo ya mañana en un rato como quien dice

Voz 0874 13:44 te da tiempo a alguien a la réplica donde cabe entonces

Voz 0687 13:47 bueno a Holguín no Holguín está ochocientos kilómetros pero mira a lo mejor al submarino amarillo sí que intento acercarme pero en todo caso vamos a tener que volver aquí con más tiempo no Rafa Panadero de Cuba José abrazo venga hasta luego