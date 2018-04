Mayo del 68

Voz 1 00:00 Con

Voz 0874 01:26 sido corresponsables de ida y vuelta arranca hoy con ETA ya que escribe para el diario Le Figaro entre otros muchos medios franceses cómo estás buenos días

Voz 0754 01:36 buenos días

Voz 0874 01:36 Pedro Rodríguez es ex corresponsal del diario ABC en Washington durante veinte años ahora profesor de Relaciones Internacionales qué tal Pedro cómo estás buenos días Íñigo Domínguez corresponsal para Vocento en Roma ya casi no lo recuerda pero fueron quince años lo leemos en las páginas de El País lo lee mucha gente incluido también cargos del Partido Popular que tal Íñigo con usted Hans Günter Kellner informa para la Deutschland Funk de radio alemana desde Madrid Hans hola hola buenos y quiénes decía Hands protestantes entrar que no le apetece nada correr un maratón de mañana

Voz 3 02:06 a nosotros tampoco nos vamos una decisión que es no creerlo sí lo que pasa es que eso es como una prueba importante de la que tiene un poco de novillero Pedro estás nervioso oí bueno es es como un examen al que no Kers presentarte pero a la vez claro lo quiere hacer oye etcétera que lo pienso estéis aquí de un francés y un alemán sí me gustaría hablar lo que son momento con vosotros de un francés que viene para acá

Voz 0874 02:32 catalán que va hacia Alemania ya sabéis a que merece vamos a empezar por el francés porque porque yo creo que tampoco

Voz 3 02:40 n muy buen currículum digamos en Francia no se presenta como salvador de ciudadanos pero no sé si claro es que es muy curioso en Francia es un perdedor

Voz 4 02:51 lo es para cada partido cada tendencia política en Francia tiene una razón para odiar especiales es decir para los socialista es un es un traidor es el que se ha ido entre las dos vueltas de las presidenciales se ha ido después de perder las primarias socialistas se ha ido al amigo que era el el centrista dama como nuevo como sabes que ganar para ellos para los centristas para los amigos de bajo pues es un oportunista no que al ver que ese derrumbada será el Partido Socialista se apunta a su causa imagino no le da la etiqueta de de su partido se dice bueno presenta tengo te pondré a nadie enfrente derecha pues sigue siendo un socialista entonces no hay nada que hablar con él no el especie de de España y ahí parece que esa persona a falta de de cariño político pues aquí todo el mundo le quiero todo el mundo que está en contra de la independencia de Catalunya pues está muy número se dicen que es un estadista que es un ex primer ministro que es europeo les encanta que diga

Voz 5 03:48 hubiera pasado en Francia si hubiera ido

Voz 4 03:51 un caso similar a a al de Catalunya no entonces es dice también porque lo cree que lo que quieren oír ya están encantados con él es tiene un guiño político que no que no encuentra en Francia yo no creo que tenga mucha oportunidad de de ganar la Alcaldía parece difícil pero bueno aquí tendré un un público que ya no tienen Francia que organizan comidas

Voz 0874 04:12 es que esto es lo importante es curioso esto Pedro creo que forma parte de esta cosa tan rancia española de que todo lo que viene de fuera es mejor entonces como como Bien de Francia pues seguramente será mejor porque cada aunque viene un poco de sí

Voz 0874 04:29 ahora bueno comunicada esto tú de Puigdemont Hans últimamente

Voz 0754 04:33 bueno me últimamente pocas bueno te b5 dos o tres quizás pero son muy pocas en en relación con lo que se ha publicado en Alemania en cualquiera

Voz 0874 04:46 publica cualquiera te resuelve el conflicto catalán en dos párrafos no

Voz 7 04:49 sin haber es que había

Voz 0754 04:52 paraíso de los adolescentes alemanes ante los años ochenta y noventa te con dieciséis años eso algo así haga quemar porque ello retomarse podía ayer en autobús que se llama El o Europa pues se llamaba iba hay siete días el hotel y todo eso de la comida barata ir pasara ahí las sillas y las noches en las playas todos estos ahora son expertos estos son todos expertos en Catalunya hora eso sí es es la cruz los corresponsales

Voz 0874 05:26 muchas cruces antes hablábamos Íñigo de cómo estas cosas siempre pasan cuando estás en una corresponsalía no que de repente te cae como una losa algo que no te esperas en el caso de los corresponsales españoles en Alemania qué estarían ahí tan tranquilos diciendo Menos mal que puso en buen estado

Voz 0798 05:42 en y los de Bruselas cuando veían esto fui la que está montando en en España con Cataluña hay tal buf pues menos mal yo aquí estoy tranquilo tal no te aterriza allí mismo no con el problema te tienes convertir en expertos de primera línea no hilos de Alemania ahora igual

Voz 0874 05:58 yo creo que tienen callo porque pase lo que pase siempre se le pidió una crónica corresponsal en Bruselas y esto cómo se ve desde la Comisión Europea en en en Alemania Hans sigue lo que está ocurriendo al margen de todo lo que le pedimos nosotros a los corresponsales alemanes insiste sigue hay una cierta sensación de enfrentamiento entre entre gobiernos español y alemán

Voz 4 06:22 bueno sí

Voz 0754 06:23 no sé si se esa sensación ahí la hay también aquí el el Gobierno español se puso un poco nervioso él es decir las los los corresponsales alemanes de repente recibimos también una atención que que nos gustaría es decir la todo el año no solamente es después cuando hay un conflicto jurídico encima de la mesa

Voz 8 06:44 con el eh

Voz 0754 06:48 si se si se tiene esa sensación o más bien Se sea hacen mucho hay mucho activismo para evitar que eso ocurra no decía decidiera vida esas declaraciones de la menestra de justicia alemana sobre Puigdemont es si si no sé es si no es exagerado va a ser un hombre libre en un país libre esto sí lo comentamos e incluso los corresponsales en algunas editoriales que suena muy ofensivo no Juanma si España fuese la Yugoslavia de Milosevic

Voz 8 07:20 sí

Voz 0754 07:21 pues este contra la confrontación si quiere evitar que esto se se esa que se entre en una escalada de declaraciones no yo no creo que vaya a llegar a mucho de lo que pasa es que si al final nuevos sexo editado de tampoco por malversación se porque ni siquiera en España está claro G no de la pelea y Montoro ahora sino extraño extralimitado me temo que entonces las cosas si era peor

Voz 0874 07:49 cómo es esa frase que distracción cuántas semanas de son

Voz 7 07:54 el de la entonces el proverbio alemán te no en alta mar

Voz 0754 07:59 delante de un juez estamos en manos serios

Voz 0874 08:02 en manos de quién más a la deriva de verdad oye otra cosa que quería ahora con vosotros porque es una de las cosas que me gusta hacer con con la gente que estaba fuera y con la gente que está aquí cubriendo es hacer una reflexión sobre las cosas a las que tanto tiempo hemos dedicado muchas veces en nuestra carrera y que de repente vemos en el espejo retrovisor porque son del pasado yo yo recuerdo que tú has comentado en alguna ocasión también y supongo que me ha pasado lo mismo la de veces que has tenido que viajar a Euskadi la de veces que han tenido que explicar el conflicto vasco es a tu público alemán o va a tu audiencia francesa Mathieu y de repente de de un día para otro esto desapareció ahora que tenemos un un goteo con una marcha atrás cargada de retiradas o renuncia a las armas de P de perdones de ceremonias de actos debe de tal pero que es extremadamente lenta no y sin embargo estoy ya está en el olvido para vosotros

Voz 0754 08:52 sí bueno no está del todo en el olvido porque nosotros hicimos el año pasado un programa muy largo de una hora sobre sobre lo que queda del conflicto y también como ves cómo cómo se quiere tratar el tema del relato en Euskadi ahora eh es decir no no queremos olvidarlo pero sí es cierto que ya no viajo todos los años al País Vasco antes eran una morosidad es practicamente obligados a a nadie y Navarra hay sí estoy ya no es así incluso en todos los viajes pensaba qué bonito sería viajar al País Vasco sin tener que hablar de ETA vas es que desaparece el conflicto con el ir y ya no se viaja SC tampoco para hablar de otras cosas esto es un poco la

Voz 0874 09:39 la cruz es clave junto con el él no atraer otras cosas pero bueno supongo que eso depende de vuestro público también porque hay cosas interesantísimas de las que se puede hablar en escolar

Voz 0754 09:49 también es cierto sí es es cierto lo que pasa es que nosotros nos dedicamos sobre todo la la la información política no es el candidato de una región como Asturias el

Voz 7 09:59 en Asturias también es una estuvo muy estresante si estoy metido ahora en el quiero decir es que no se es más un periodismo de viaje de cultural quizás no no mejor Mateo

Voz 4 10:13 no mañana sí que en el periódico publica claro yo me imagino que desde desde Francia en

Voz 0874 10:18 es mucho mayor claro Si bueno pues estamos

Voz 4 10:21 explica creo que el titular fue yo les dije no no no no lo sé yo pero exige disculpas de ETA o por lo menos hay que matizar que son midia disculpas excusas porque porque discriminar entre aquí en ofrecen disculpas no o no pero sí que bueno pública salvo no muy largo un poco para preparar ya algo más largo de que uno no sea no sé si el cinco de mayo o principios de mayo cuando se anuncie ya lo que ellos no en el instrucción pero algo que se le parece mucho no iba entonces la la idea ahora es contar un poco lo que decía Jesús Eguiguren como se disipan poco pocos de esta apareciendo como como la nieve no lo que queda lo que no queda los en los que sigue habiendo tensión incluso bueno esta suave a qué es terrorismo en que nuestros límites los grises creo que es un poco la la la historiad final que quedan menos páginas pero que es interesante de de contarlo

Voz 0754 11:18 lo lo más de lo más interesantes en el País Vasco la hora de me parece es que los rápidamente la sociedad ha pasado página ya no se acuerda de si uno habla estuve el año pasado es estuve una semana ahí hablan común

Voz 5 11:33 muchísima gente ni siquiera los los más

Voz 0754 11:36 las en teoría defendían las posiciones de independencia ahora hablan de independencia y siempre tenías que ven la independencia bueno la gente no sabe que con sabe si ya no es un tema Reno es que eso es lo lo más interesante que rápidamente también la sociedad avanza

Voz 4 11:55 yo te puedes reír de ETA yo quiero hacer un tema en el periódico sobre eso sobre las últimas películas de etarras sobre Ocho apellidos vascos sobre Vaya semanita evidentemente que ya es más antiguo y y como ya no es un tabú ya te puedes reír hablar de economía

Voz 0874 12:10 esta es una constatación del paso del tiempo yo no sé de Íñigo también si tienes esa percepción de ahora un yo que cumpla dieciocho años que no se pues que haya está un poquito ajeno a la información seguramente ni siquiera sabrá lo que setas no hombre eso es verdad

Voz 0798 12:25 es que es de pasa página pero no porque la gente no recuerda sino porque está deseando no acordarse también no y eso es un matiz y es algo que queda pendiente ahora como cómo vamos a recordar esto no

Voz 0754 12:37 no

Voz 0798 12:37 pero a mide la carta hasta ayer sobre todo el tono que es muy insólito no y de hecho todos habríamos imaginado durante años una carta sin el que simplemente dice

Voz 0754 12:47 la que hagamos esto fue un absurdo arroz

Voz 0798 12:50 nunca tenía que haber sucedido no ese tono es lo más nuevo aparte de lo de los obispos que es muy importante pero aparte luego en ese tono entre voy a decir eso bastaban dos dos líneas un párrafo luego ya están todo este eh toda esta literatura de de de ETA que que al final tiene esa cosa de que ese siguen creyendo la hostia no hubiese perdón por las palabrotas pero en este tema no se vasco que llevas de nosotros no sólo es ser muy diplomático no es una forma de darse importancia hasta el final pues vete ya sea en te estás ocho años yendo te no porque porque no asume

Voz 0874 13:24 no no sumen

Voz 0798 13:25 que no son nada que que no serán nada que y que tanto que hablan de se remontan esas justificaciones alucinantes que hacen de Guernica que bueno pues que tú fuiste Guernica para tu pueblo tu propia gente no no no no no no es que bien

Voz 0754 13:40 sí a subsanar eso eh

Voz 0798 13:43 entonces este comunicado es un cascarón retórico que detrás no hay nadie porque serán dos chavales con con no sé debatiendo cómo lo hacen como máster de lo que las porque las las los etarras de verdad que que hay detrás con nombres y apellidos doscientos cuarenta y pico que está en las cárceles o con los que se han arrepentido de verdad si hablas con ellos y aquí en estos micrófonos han estado esa es una una retórica hay una forma de hablar de una forma reflexionar completamente distinta no es un comunicado de ETA que es no es nada las personas que hay detrás son las que cuando hablan dicen cosas no entonces cuando el arrepentimiento es de verdad o el perdón servicio de otra manera Innova aumenta acciones no que son poco de cara a la muy interesantes te voy a decir eso que has pasado muy poco

Voz 0874 14:34 el comunicado de los obispos no es casualidad que lo hayan hecho ese mismo día para que quede como muy pequeñito no que no se note que ellos también tenían ciertas complicidades como dicen hombre complicidades es una palabra también muy bien escogida por su parte

Voz 0798 14:46 sí pero eso es muy importante porque es que hasta ahora es otro de los silencios que ha habido bueno esto es un puzle que vamos recomponiendo no ahora que parece que ya se puede hablar hay bueno yo cualquiera a hablar con esta libertad hace unos años no era posible el sentido que decía estas cosas y al día siguiente a lo mejor te ponían escolta esos estos en los

Voz 4 15:07 hasta los obispos del País Vasco francés no recuerdo lo que era en su momento el santuario no

Voz 0754 15:14 se han apuntado al comunicado vamos a hablar de algo que yo creo que ninguno

Voz 0874 15:19 los que estamos aquí salvo a alguien que sacaba presentaron en esta mesa vivió en primera persona

Voz 9 15:28 en entiendes en París alcanzaron después de esta tumultuosa manifestación un grado de violencia callejera superior a todo lo registrado hasta ahora en otras capitales de Europa y América la dureza de los encuentros entre los estudiantes franceses el Barrio Latino a lo largo del bulevar y calles adyacentes el resultado de estos desórdenes acusa un dramático balance pavimentos levantados coches incendiados escaparates y tiendas con los cristales rotos y otras destrucciones cerca de cuatrocientas personas tuvieron que ser atendidas en los hospitales y casas de socorro siendo hospitalizados Antena los trágicos acontecimientos que han motivado una huelga general de protesta fueron calificados por los periódicos de París como la jornada más larga y triste del barrio Latin

Voz 6 16:30 y el parecía de la mañana

Voz 0874 16:34 acaso es un fragmento del veinte de mayo del sesenta y ocho que nos retrotrae a París bañado de protestas que empezaron siendo exclusivamente estudiantiles acabaron agolpado a millones de personas en contra del Gobierno de Charles de Gaulle convirtiéndose en el epicentro de un movimiento social mucho más global solamente un mes antes en abril de sesenta y ocho llegó a la capital de Francia periodista español de treinta y dos años para trabajar como corresponsal del diario ABC el todavía no sabía que iba a vivir en primera persona ese Mayo francés del sesenta y ocho y mucho menos que no se contaría nosotros en esta mesa justo cincuenta años después José Julio prelado cómo estás José Julio buenos días cantados no sé si habías escuchado alguna vez el el noroeste que hemos puesto recordar lo primero déjame de que hagamos una cosa porque todos los que estamos aquí o son algunos todavía hemos sido todos corresponsales sí que me gustaría saber cómo era ser corresponsal hace cincuenta años como era una jornada normal de un periodista en el extranjero hace tanto tiempo pues nada

Voz 5 17:35 Clemente hay que pasa hay que olvidarse de los

Voz 0874 17:38 el móvil es olvidarse de

Voz 5 17:40 tantas cosas de todo lo que tenía que buscar yo era transmitir lo que que un corresponsal en aquel momento tenía un teléfono una un teléfono con ABC ya acabado y Mi vida diaria yo vivía por la mañana yo venía de Roma había estado tres años en Roma en el Concilio ya había estado Kofi Kiko Fellini había estado con con Pasolini había estado con editores vivía ya vivía había había vivido una corresponsalía que me había en enriquecido mucho no iba hecho que lleguen abril acaba de citar abrir y ocho pues entonces yo tenía en por la mañana temprano a las seis y media de la mañana tenía un cable por debajo del colchón o si tenía un cable conectado con un Magneto Fon la radio no entonces a las seis de la mañana sonaba el despertador intentando en de daba una tecla entonces ejercer grababa todas las crónicas políticas de por la mañana muy temprano

Voz 7 18:36 ahora se llama Twitter comiendo sí

Voz 5 18:38 va estaba uno de los grandes periodistas entonces queda ya enfermedad que hablaba muy temprano a seis y media entonces yo seguía durmiendo

Voz 7 18:47 a madrugar tampoco algo mucho eh bueno levantaba la City media tampoco me tanto los yo sé ya entonces ve entonces mientras se afeitaba me arreglaba y me ponía el traje tal cual hoy hayan cernía a la City Media ocho menos cuarto has hecho muchas cosas que ya no se hace

Voz 0874 19:07 en los corresponsales lo de afeitarse todos los días

Voz 7 19:10 yo lo ha hecho muchos años claro había tú representaban al diario ABC era más que un periodista era el diario El País no existía entonces el único que estaba ahí está

Voz 5 19:22 yo sólo no llama nave bueno entonces yo que

Voz 7 19:25 hacía era además con preguntado en el día a día entonces esto cogía

Voz 5 19:29 yo he trabajado mucho en el coche no ha sorprendentemente el Roma escrito mucha en el coche tenían Volkswagen pequeñito que me iba a las termas de cara Gala a escribir luego me iba al despacho que tenía en Roma en nuestro país hacía lo mismo no huía de mi casa de Mis hijos me iba en coche y me venía o dos Magneto forme una radio con lo cual ya había grabado todo lo anterior y preparaba la crónica me iba todos los días a un callejón hay al lado de y del diario Le Mond en los bulevares muy cerca ahí aparcado

Voz 7 20:04 a a veces escrito muchas ves

Voz 5 20:06 Cesc con la máquina escribir encima al coche eh porque había que hacía mucho calor me ha puesto encima el coche escrito tanto en Roma como en París bueno y ahí estaba yo escribía todas la crónica oyendo la radio etcétera no viene la tele pero bueno yo era Rayo y cuanto llegaba el primer el primer número de Mon lo compraba con lo cual ya estaba enterado de todo de la mañana me enterado el periódico ya las cinco a tal empezaba la crónica ya que a las siete de la tarde entregaba en un al lado de la Bolsa de país que entrenaba por teletipo o bien por teléfono eso era mi día normal no bueno hay que tener en cuenta que yo me que me dedicaba a todo no se dedicaba a la devolución del franco me dedicaba a Consejo de Ministros medicado las costa cultural por ejemplo los domingos que tenía que es mi pasión la cultura pues me iba por ejemplo a ver a a Robert Bresson y a ver cómo cómo dirigir una película sobre Dostoievski hombre iba a ver a ver Marcel eh que me hablaba mucho de los astronautas va los domingos se dedicaba a la cultura y los demás días eh acababa bastante agotado porque

Voz 7 21:11 a medida que los únicos al día a la familia de averías poco es curioso pero tienen fotos

Voz 0874 21:18 gente que escucha que sepa que hubo un tiempo en el que no había Internet claro pero con toro esto caso en el en el mundo no no voy a decir que seas gafe pero cada en abril y en días no yo llegue llegue

Voz 5 21:32 no sé si bendito gafe no sea siete claro yo llegué allí entonces nada más se eh yo siempre he dicho que la primera crónica el corresponsal Service Quindío Torcuato Luca de Tena en ABC cuando me dijo me dijo una una cosa curiosa no me nombró me dijo Kirsty dice a país corresponsal en su despacho Íñigo si me dice pues entonces habían jueves por la tarde y me dijo no importa cómo yo me voy a América el lunes que la azafata de avión me entero su primera crónica el lunes yo me quedé impasible e primer contrato Le dije al director ya eh mire usted director la primera crónicas exhibe desde Madrid está tiradas líder eh me paré de da de los de los bulevares en los es que el can can cuando lo rozó la segunda yo ahora escribo aquí de aquí no Estambul Sillero no cuatro fotos que la horroroso es bueno

Voz 0874 22:26 la época en la que sólo había azafatas Demand me había somos

Voz 5 22:30 pequeño hasta entonces eso es entonces yo yo en abril mayo el tres de mayo sí el tres de mayo no el seis de mayo desde mayo es cuando yo iba con mi mujer a busca estamos aún no teníamos casa teníamos íbamos a a hacía un restaurante del hotel dos dije sube porque hay unas manifestaciones así que voy a seguirla ida seguí por ilustraba con Bendit ahí que había miles de estudiantes atravesar el puente volvía a casa al día siguiente

Voz 0874 23:01 las nueve la mañana te dejan toda la noche con

Voz 5 23:05 en Bendit

Voz 0874 23:05 sí hay tu familia con fotos dos cosas

Voz 7 23:08 mira mira como yo no me veía antes tampoco

Voz 0874 23:11 sí que es es preguntar a Mathieu sobre todo cuál es el recuerdo que hay en Francia desde mayo del sesenta y ocho son recuerdo romántico

Voz 5 23:19 yo creo yo bueno creen

Voz 4 23:22 un creo que todos los todos los movimientos sociales de gente que haya conocido menos setenta y ocho y gente que no lo haya conocido yo recuerdos a resguardo personal por ejemplo vio en un instituto en el en el noventa y ocho uno de los lemas que había una huelga de profesores y de alumnos de instituto a quince años y uno de los lemas de los eslóganes será en octubre de noventa y ocho esta segunda parte de mayo del sesenta y ocho la muy nos lo tomamos muy en serio en una especie de de de de la referencia de la manifestación en en Francia no porque tengo contaban tus padres muchas veces añadían muchas cosas Mi padre dice que ha tirado un adoquín yo no sé si es verdad

Voz 7 24:07 levantar una piedra en su vida estoy dicen que si decía algo parecido

Voz 4 24:14 sí eso es la parte Perona recuerdo

Voz 7 24:16 yo para movilizaciones

Voz 4 24:19 sí casi cualquier tipo no sabe todo estudiantil obreras no y luego hay un pozo más más duradero o no lo lo contó creo que tú decidiste también a eso un filósofo francés hace diez años oyó en otro aniversario de A68 estás José y estaba muy muy criticando mucho de mayores sesenta y ocho y su herencia diciendo que todos los problemas venían de ahí una postura muy muy de derechas entonces Numancia

Voz 5 24:48 fuera de izquierdas dijo no no si usted es presidente

Voz 4 24:51 es por mayores de sesenta y ocho porque un una persona divorciada dos veces con orígenes húngaros y judíos no podría ser presidente

Voz 0874 24:59 ha ocurrido tú ves Pedro históricamente se ha magnificado el significa

Voz 7 25:04 ver

Voz 10 25:05 Mayo sesenta y ocho yo lo que sospecho a oyendo cómo trabajaba a José José Julio es que la información internacional en esa época era una ventana sobre todo para España ver a procesos electorales ver contestación en la calle eh un gobierno encabezado por un general eh

Voz 0874 25:27 claro es que es seguro es que tu mandarlas crónicas al ABC mira no me piden elecciones tendrían tacha eso la palabra elecciones está prohibida

Voz 5 25:34 nada nada no yo por ejemplo yo yo me enteré de que era una moción de censura en el Parlamento italiano por la noche que pregunté que es una moción de censura me explicaron a los italianos que saben mucho llevan siglos con esto explicaron de censura y con eso vi a un fan Fanny a todos los que estaban por allí con lo cual ya cuando llegué a París ya sabía bastante vulgar me para el camino muy pero bueno había cosas muy impresionante no a mí nunca me cortaron nada solamente en una ocasión en las elecciones de De Gaulle muy a última es que las perdió yo escribí una crónica que ya que dio que el es el que era el que ve las cosas y entonces el periódico Pozo un editorial que dijo en página catorce hay una crónica nuestro corresponsal que no estamos de acuerdo con ella el periódico no pero la publicó publicó íntegro

Voz 0874 26:22 eso me parece mucho mejor de algunas cosas que sancionador

Voz 5 26:24 se va se que ahora he tenido la suerte tiene algo de gafe ciudadanos suerte de de de los sesenta años sesenta todos escribirme cosas internacionales no escrita nunca cosa nacional para mí es un descanso no de ir pero bueno he visto allí cosas aparte de Convent que era un hombre interesante he visto al al Premio Nobel de Física Química Jack Monóvar pero con los heridos y he visto sobretodo general De Gaulle directamente no ha

Voz 0874 26:54 te has mirado a los ojos a De Gaulle como fue aquella noche

Voz 7 26:57 qué te arrastraron y no volviste casa hasta el día siguiente arrestaron no tendrán que te arrastraron

Voz 5 27:04 nada nada eso fue por qué porque que encontró con café donde vio un bar dije aquí no salgo a la Familia que hizo trabajando creo que te he dicho antes es transmitir entonces en este momento se puede transmitir desde desde una de bajo un árbol pero en aquel momento yo siempre es la obsesión por por Busquets porrazo verlo claro que tenía dos cristales osea dos dos dos cristaleras una mirando la Sorbona estaba incendiada yo otra mirando a los nos a la policía francesa veía todo lo que estaba viendo a la Bet estaba entonces les decía al al a los de ABC decía dentro de mediadoras que hubiera cónica estoy aquí encerrado a mi mujer no la pudo oír llamar casi no más tarde no

Voz 0874 27:46 no había móviles tampoco hay que recordarlo una época en mundo la mobile

Voz 5 27:50 que ahora parece que todo así de una cosa

Voz 0874 27:52 Julio ha escrito mucho y se va a escribir todavía mucho más sobre lo que fue y lo que significó Mayo del sesenta y ocho yo me gustaría que nos explicaras ahora con la perspectiva del tiempo sobre todo ahora que ya llevan un tiempo viviendo en España después de mucho tiempo fuera puedes hacer un poco esa comparación con movimientos sociales con reclamaciones que están en la calle que no es reflexionar un poco sobre lo que significó en realidad sesenta y ocho y que podemos aprender de aquel mes

Voz 5 28:16 bueno yo creo que ayer me cojo cojo a unas palabras de El Roque vencía para aquello que decía que ellos fue una inmensa ilusión lírica no y sobre todo de sobreros todo una una una revuelta yo nunca he hablado de revolución Santa hecho nunca porque la la idea se vio con un hacía estos chicos digo estos chicos en el convenio me contaban este el libreros de Izquierda muy de Izquierda me decían no sabe dónde van aunque era amiga viales sea había diez mil estudiantes en la calle no en muchos de ellos no hubo ningún nuevo hubo ningún muerto en Francia más que en el sur de Francia por accidente cosa que cosas asombrosas hubo muchos heridos pero ningún muerto entonces yo creo que fue una explosión a causa aparte cacos venías de Berkeley de de Alemania de rojo Z una de de un podredumbre de la de la de la sociedad francesa sobretodo de la Universidad de esa muy razonable León a lo que había sea también también Navarro decir una cosa esa cosa decía el poder el y la imaginación al poder no eso no es verdad eh a imaginar poder no no no no conquista el poder la conquista el poder los poderes establecidos es decir el éxito es decir los los obreros es decir a sociedad eso conquista el poder no los estudiantes solos entonces hubo una reunión entre estudiantes y obreros en la cual se dice eficaz los estudiantes los obreros estudiantes hasta aquí hemos llegado nosotros somos padres de familia vosotros sois unos chicos muy majos Hidalgo pero pero la más sea eh luego también lo tenía enfrente un una una una figura importantísima en la historia como fue el general De Gaulle que calificó que yo de que dijo una cosa que ya Gemma que esto Sepang nada se ha probado pudiendo pudiendo pudiendo hasta el momento en que en que en que se llama que él tomó las riendas yo conocí a Mitterrand cuando Mitterrand tenía me pongo muy apuntó tenía cincuenta y dos años no tenía ni idea de que iba a ser presidente no y además se era un hombre muy dubitativo Mitterrand momento yo estuve con él en el hotel Continental de París estaba asombrado del vacío de poder porque hubo un momento al final del mes en que De Gaulle desapareció pero desapareció físicamente no sabía nadie más que su mujer dónde estaba ni siquiera el Consejo Ministros ni siquiera su secretario había coge un helicóptero se había a los Pirineos había hablado con alma así para intentar que el echar una mano y entonces en ese momento fuimos a ver a Mitterrand le preguntamos qué va usted a hacer no sabía qué hacer

Voz 0754 30:55 sí sí

Voz 0874 30:55 de Mathieu estas haces gesticulando es que es que no es nuestro francés en la mesa creo que por alusiones a lo mejor quiere decir aquí

Voz 4 31:01 no no estoy yo estaba escuchando encantada de oírlo por por la doble el doble desfase de ser pues un extranjero en París en ese momento iba con el de cincuenta años no pero no no yo estoy escuchando más que nada Hay es pues la cosa que que no vio y que no supo entender yo creo porque consigue en unas primeras elecciones imponerse pero luego años después se se va en un referéndum sobre la regionalización todo el mundo entendió como un plebiscito sobre su persona sobre usted quiere que me que me creo que hice fue porque porque ya era un anacronismo no mayores de sesenta y ocho

Voz 0798 31:44 es esa es es me recuerda un poco a a la

Voz 4 31:48 cuenta que es hacia el 15M sobre cuál es la herencia que 15M hilos principales a la gente que participaba en las manifestaciones ya es más un espíritu que va a ir a calando dando buenos claro distintos en todas las instituciones y en en la gente mayor treinta y eso es un poco eso no ha desembocado en un en un partido en el poder pero pero el individualismo por ejemplo es una herencia suya para bien para nada lo sea el gozar sin trabas yo creo que es la la mayor herencia del sesenta y ocho lo cual la gente se ha librado de de mucho peso religioso de Convenciones sí

Voz 5 32:25 el central y a la vez pues

Voz 4 32:27 Monde en la parte más económica individualismo capitalina

Voz 0874 32:33 tú has trabajado sobre este tema también creo no

Voz 0754 32:35 en algún reportaje sobre los efectos son las consecuencias de mayor sesenta y ocho y sobre todo detectas desconocimiento en España sí bueno el pero es realmente si es así la en general la gente piensa que el sesenta en España no tuvo lugar di esto es es un gravísimo error porque la la lucha antifranquista para la lucha antifranquista sesenta y ocho era importantísimo que empezó en el sesenta y cinco en la la Fundación es decir Comisiones Obreras hoy yo más somera junto con la UGT son los dos sindicatos más importantes Comisiones Obreras se funda en esos años

Voz 8 33:09 el eh

Voz 0754 33:12 bueno y las muchos políticos que después en la transición ocuparon un lugar más tarde un lugar importante en la política española son son de estos años y no obstante si es cierto que el lugar emblemático en el movimiento estudiantil a la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense que entonces era dentro del campus es decir no en Somosaguas donde está sino dentro del campo será Complutense y en este campus hoy tú hablas con eso ya antes y no tienen la absorbente ni idea incluso Enrique Ruano que fue bueno es y bueno se podría decir asesinado es decir la Policía dice que durante un registro por una ventana en realidad bueno pues entonces imaginamos ese el nadie sabe quiénes entre Enrique Ruano esto es es no se me sorprende mucho e incluso es decir en una facultad entre seguridad antes es decir también el germen un poco de de Jóvenes sin futuro hoy el quince M el desconocimiento a mí me sorprendió mucho José Julio no se ha hablado de tu primera crónica

Voz 0874 34:22 en París la primera crónica de un corresponsal no sé cuántos años llevas jubilado diez años jubilado tu última crónica entonces sabes cuál es la última claro la recuerdas la última que escribiese pues sí fue la última vez que vi París es un es un capítulo sobre la ciudad preciosa

Voz 11 34:42 hay nombre para nada de política hay parecida la primera opción de euros cosas que he vivido el cine sobretodo de de las novelas de Sartre de de ambiente

Voz 5 34:57 París no será expedida estas crónica es fascismo a primera últimas anticuados

Voz 7 35:03 las difíciles que son unas cuantas siempre

Voz 5 35:06 no yo he visto cómo intentaban dimitir algunos corresponsales a la segunda porque claro te quedas tarde a las ocho de la noche te quedas ante el temor ante el televisor diciendo y este señor quién porque una de las cosas van mal si me permites una de las cosas una de las cosas más interesantes que quemamos me apasionantes que que hay que tiene que hacer un corresponsal es es tener amistades que les expliquen ese país no no

Voz 7 35:31 ahora está Wikipedia

Voz 5 35:33 no ahora estábamos hablando de de vamos de alemán de de el País Vasco no aquí viene un finlandés y al día siguiente no sabe qué pasa en el País Vasco ya de yo me fui con un montón de libros en el coche va a estudiar que era la la Quinta República no o sea no me lo contaba la televisión tenían que estudiar por las noches cuando podía la extinta República idas eh porque es que eso eso te darme detrás de Le Fígaro que hay que personas hay detrás desde Mon que hay detrás de la sido evolución Brooke es vital

Voz 0874 36:05 María aparte de alguna conversación mucho más larga sobre el ejercicio del periodismo un poco por lo que ya te decía antes también no porque en esa época ser corresponsal era algo mucho más que escribir crónicas será también representará un medio era también ser un poco el el hombre del ABC fuera del ABC tenías a un periódico a tus espaldas tú eras pues yo llevo muchos días negocien un momento

Voz 5 36:26 corresponsal era el director del periódico allí claro yo decidía qué crónicas cuantas clónico así que temas que es una difícil elección era en el tema de los de los demás entonces estaba fácil pero en otros temas no

Voz 0874 36:41 te agradezco la visita Jose Julio como digo periodista español que con treinta y dos años llegó a París para trabajar como corresponsal del diario ABC y a los pocos días le saltó el mayo del sesenta y ocho y los cuanto veo que escribiendo un libro sobre yo también porque has extraído que está encima de la mesa así que la le pero haremos un vistazo Jose Julio muchas gracias por venir por esta pues está esta versión en absoluto gracias por venir iba porque ya Cristina

Voz 0754 37:04 Anna Pardo me parece si así que ahora sí

Voz 12 37:09 el solos y me deprime esos son bienes como Alice sale besaba