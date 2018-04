Campaña de renta

Voz 2 00:00 sí estamos con Íñigo Domínguez con Pedro Rodríguez con Hans Günter Kellner Jackie con Cristina Pardo que está en Pristina con qué tal muy buenos días de todo lo que hemos hablado no podemos hablar nada no pero así se no que mañana seis en La Sexta es esta que viene la tele no haciendo cosas que nunca habías hecho ya es que ahora estoy hablando de comida cuando a mí lo que me gusta entonces pues entonces esto temas si te más mi tema está claro hallazgo con no no sea algo que hayas descubierto que no pensaba es que iba a pasar haciendo un programa presentado Portillo exclusivamente pues que iba a salir de cuerpo entero y aún así pero esquivar claro porque la gente piensa que no tienes cuerpo no sabes que que seguro que funciona si estoy convencido bueno y si no ya me salvará si no ya buscaremos exacto creo que en radio están buscarnos que sí bueno y ella trabaja con Federico eh eso es verdad

Voz 0444 01:05 o sea que para mí no sería tampoco un triple salto mortal

Voz 2 01:09 luego el programa se repite elabora repiten los días para los despistados que no lo saben Domingo a la A6 en la cadena de El Pardo más conocido como la de hoy querías hablarnos de impuestos si quería antes bingo con unos temas que ponen bien hablar con un momento con esta gente sobre el concepto de los impuestos yo yo no sé si en general

Voz 0444 01:29 cuando me habla no me habrás temas tan profundos cuando no no

Voz 2 01:34 ahí es saber cómo la gente se enfrenta a los impuestos hemos descubierto de hecho una cosa que hemos apuntado Mathieu y es que en Francia la gente hasta ahora pagar los impuestos de golpe no suele no tiene la golpeó en tres veces salvo a partir del año que viene días va a empezar a imponer el sistema español Jones los premios necesariamente pero de momento no es así tu el final del año

Voz 3 01:52 pues te llega tirador con lo que tienes que pagar

Voz 4 01:56 eh Rigol piensa no te han quitado nada en tu sueldo en tus no mi en tus nóminas de mes a mes sino que de golpe tienes que no es una cosa bastante en tres veces no tiene un plazo de pero es así en España como sería en España fuera si no hay gente que se enfada por por importa el sistema español que dice no yo quiero saber cuánto pago por decir es un deber cívico pagar impuestos Giottos que dice no porque me está robando yo quiero saber cuánto

Voz 2 02:28 no si quieren imitarle

Voz 0444 02:30 el español Jorge

Voz 5 02:34 tener los italianos que piensan de los impuestos en general me lo que te puedes imaginar porque bueno

Voz 0798 02:42 allí básicamente es pensar que es dinero que desaparece no no que se vaya invertir en nada porque la idea que tiene un italiano general del propio Estado no es muy positiva sobre todo con los políticos que tienen no entonces siempre piensan que es el Estado intenta sacar del niño de alguna manera hito intentas en cualquier modo no dárselo

Voz 3 03:01 en esa guerra pues se pasan el año no

Voz 2 03:06 agentes no se lo voy a preguntar por los alemanes pagan los impuestos controla Fiat entonces caracteriza así que en el vecindario de conceptos políticos hablamos hoy de la declaración de la renta

Voz 0444 03:14 claro es que la ganadora que ya se ha abierto el plazo porque he encontrado anuncios antiguos algunos del franquismo que ya iban directamente dirigidos a los chorizos

Voz 6 03:22 lista es España tierra de hombres con los que usted tiene un compromiso de sinceridad es la hora de su declaración por el impuesto sobre la renta el momento de contribuir en su justa medida a la obra de España

Voz 7 03:33 ya no Gonzalo Torrente Ballester creo que conozca mi país ir de listo duchos en la culpa la concepción la picaresca aquel

Voz 1913 03:45 Cristo nuestro hijo y yo somos una familia feliz si hemos hecho la declaración del Impuesto sobre el vaso ya sabida no es convencional empezando por nuestra casa que tiene ruedas vamos de una ciudad a otra repartiendo alegría e ilusión gracias a ustedes que vienen a vernos nuestro trabajo no Marchamalo pero no se puede ser feliz engañando por eso Ángela y yo siempre decimos la verdad también ha

Voz 8 04:12 en los años ochenta podría ser un pueblo barrio y claro no sabíamos la vida métodos Diego Matías es decía que eran muy listo engañaba Hacienda se hace rico a costa de los demás pero hoy cuando miro lo que me rodea me alegro de no parecerme a don Matías ideas

Voz 5 04:26 había menos gente como enserio que tienen veinte treinta cuarenta años es totalmente chorizos habido siempre

Voz 0444 04:32 aquí el malestar corporal cuando empieza la renta también que he encontrado este testimonio de valor incalculable de los años noventa del programa La parodia nacional

Voz 9 04:44 pues bien por qué

Voz 0444 05:00 incluso en cuenta un chiste de Eugenio del saben aquel que dice

Voz 10 05:04 dice que son tengo que va lamentan ella de Hacienda de Higuaín que donde se hace la declaración de un sí señor yo pues ahí va me enamoré de tus on me enamoré de Fuster no sé vivir mi niña así no tengo que dar

Voz 0444 05:21 una tercera parodia hay algo más ácida coincidiendo con la proliferación de chorizo ibéricos Ésta es de Vaya semanita de la ETB

Voz 11 05:29 hacienda somos todos todos los gilipollas que pagamos impuestos

Voz 0444 05:35 sí sobre todo las propias instituciones del país porque esto dijo la abogada del Estado en el juicio contra Urdangarin que el lema de Hacienda somos todos hay que tomárselo en serio relativa

Voz 5 05:45 Mel como he dicho anteriormente la claridad del Tribunal Supremo deja el alcance de la frase publicitaria

Voz 0444 05:51 hacienda somos todos exclusivamente

Voz 5 05:53 que Hacienda no

Voz 2 05:56 somos todos esos seguro pues deberíamos serlo aunque la abogada del Estado

Voz 0444 06:00 no me extraña que esté confundida porque nada es lo que parece mira Urdangarin cuando sólo era duque de Palma non condenado por fraude fiscal

Voz 12 06:08 es un título eh que se lleva a cada día que uno se levanta eh como en todo yo creo que hay que intentar ser una persona íntegra en todos los aspectos de la vida en lo que se hace diariamente

Voz 2 06:19 diariamente hay que ser íntegros y a algún delito en el Código Penal creo que le queda todavía por

Voz 0444 06:24 sí sí y su mujer la infanta que muy integra también íntegramente ignorante podríamos decir que formación académica tiene usted

Voz 7 06:32 licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense

Voz 11 06:36 podría ser peor tiene usted especiales conocimientos contables o fiscales

Voz 0444 06:43 otro ejemplo de integridad podría ser Rodrigo Rato al que también es el que era corto el Código Penal fue ministro de Economía y Hacienda ministro de día y todo lo demás de noche

Voz 7 06:52 lo que tenemos que hacer en España es empezar a luchar contra el fraude vemos a la gente que está abusando a no usar

Voz 13 07:00 hombre cumplo con mis obligaciones fiscales y además cumplo satisfactoriamente con satisfacción las dos cosas pero esto es lo que debe hacer urgió a veces

Voz 0444 07:11 otro que era también muy integran el sentido de que tenía la cara integramente de cemento armado Jordi Pujol

Voz 14 07:16 pero a mí personalmente nunca me han intentado y además los que tientan ya saben que hay gente que puede

Voz 0444 07:24 sí hay que decir que este del fraude fiscal no afecta solamente a los políticos esto ha llegado incluso hasta el mundo del fútbol por ejemplo Cristiano Ronaldo que se acogió a la doctrina Infanta

Voz 15 07:33 yo pienso yo no entiendo mucho de esto yo tengo sexto vaya descubre edad hacer bien jugar fútbol

Voz 0444 07:40 y a la misma doctrina se acogió Leo Messi la verdad que no no

Voz 16 07:45 no sabía cómo va para asome me he dedicado a jugar al fútbol lo he confiado en mi papá confiaban bueno lo ha jugado que que que no se va la cosa no tenía idea de nada

Voz 0444 07:58 podemos decir que los ministros de Hacienda son los más odiados por el resto de ministros porque no sueltan un duro ir por los ciudadanos porque somos los que soltó

Voz 2 08:06 a duras nos guiados si temidos también sí

Voz 0444 08:09 lo mejor que te puede pasar es no relacionar en este caso con Montoro nunca jamás aunque Monedero que tuvo problemas con Hacienda se hiciera el gallito

Voz 17 08:16 con muy quieres meter miedo no te tengo miedo cuentas mimo y en regla poco pagados todos mis impuestos ya lo que quiere asustar aquí estamos no

Voz 0444 08:27 al día con Hacienda haber Montoro puede engañar porque a veces tienen algún golpe de humor como por ejemplo que la amnistía fiscal no es una amnistía fiscal

Voz 0447 08:36 la existencia de una amnistía fiscal en España pues no es así lo entendió ha entendido macro señorías yo con mucho gusto se lo que ha habido en España es una declaración tributaria extraordinaria

Voz 0444 08:52 pero vamos es normalmente es un señor amenazante Montoro con su gracia vale pero no hay sector que ese libres su chulería ni siquiera el Tribunal Supremo yo a Montoro siempre me lo imagino con un palillo en la boca esos Fassi

Voz 19 09:07 entonces el que esté inquieto

Voz 0447 09:09 tiene paso pasión lo que pasa en España pues que hay mucha gente que no paga impuesto entre ellos nosotros no no hemos tenido aquí a nuestro Depardieu no nos ha hecho falta Depardieu SAE porque porque alguno de los otros famosos acto por es no pagan impuestos en España señoría eso es lo que está pasando desde medios de comunicación que no tienen duda de referirse a la sociedad española sobre la ética de la importancia que tiene a aflorar bases imponibles para a financiar nuestro servicio público cuando de de esos medios de comunicación tienen importantísimas deudas con la Hacienda Pública señorial hombre enorme dijo muchas veces los llamados creadores de opinión pero pero no a Sito núcleos Unión eh usted está ejerciendo un plano social usted por tanto tiene que tener una conducta la conducta primero transparente y en segundo lugar ejemplarizante en la relación tributaria al que la tiene que tener lo deberían entender todos los grupos políticos de esta Cámara donde fielmente deberían pagar también sus impuestos

Voz 20 11:00 no vaya a ser que haya otros donde les falte elemento

Voz 0447 11:06 esa declaración

Voz 20 11:09 no vaya a ser lo tiene claro

Voz 2 11:12 que tengo pesadillas esta noche Cristina Cristina Pardo gracias por venir un beso en el programa de nuevo a la sexta día Pedro Rodríguez Hans Günter Kellner Matthew detalladas gracias compañeros Íñigo quédate que tenemos un montón de periódicos encima de la mesa hablar hasta ahora

Voz 0444 11:30 Dios

Voz 21 11:36 no

Voz 2 11:37 a vivir que son dos días Javier del Pino