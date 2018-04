El secuestro de los palomos

Voz 0874 00:00 donde tiene que sonar la música que debería haberse Navara Íñigo Domínguez como estas Íñigo signos esto es curioso verdad esto el directo en la red

Voz 0798 00:17 dio hay una guitarra aquí hay otras es real

Voz 0874 00:21 es que tiene Windows tres punto uno hijos tres punto once era que no de vez en cuando recuerda bueno puestos Prensa Ibérica que es nuestro repaso a la prensa local lo digo porque tenemos encima de la mesa la Voz de Galicia al diario de Sevilla la tribuna de Cuenca el Heraldo de Aragón La Verdad de Murcia a este titular de La Verdad de Murcia por cierto no entiendo muy bien sabes

Voz 0798 00:41 sí bueno esto es uno de los mejores de la semana que es una semana miran Barranca cueste a buenas horas bueno hayamos empezado no está bien esta musiquita no es a mí me me da alegría y además me me me en el personaje qué es lo que se trata ya este titular con música que va mucho mejor si lo voy a leer directamente el video deja de ser obligatorio en los hoteles de la región esto es vamos a menos entonces no esto va a peor dice el Consejo de Gobierno estamos hablando el Murcia no en la verdad el Consejo de Gobierno aprueba nuevo decreto que regula y ordenar los establecimientos hoteleros quiere pero la figura de los tal y se adapta a las necesidades de los turistas y los inversores internacionales esto de adaptarse a los inversores interna no les quiten el video sabes qué pensar no es verdad no luego el primer párrafo hay una frase que resume una civilización no no está más o menos vides

Voz 0874 01:33 ahí está ahí está esta noticia y otras muchas de las vamos a comentar ahora me han mandado oyentes al seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve que es un número de whatsapp con lo cual tenemos también los puede dejarse fotografías nace sí y luego lo comentamos vuelven a destacar sucesos hay un clásico de Prensa Ibérica de hecho yo creo que arrancamos esa sección

Voz 0798 01:58 ahora que el loro te acuerdas de lo lo lo lo Paco el loro Paco pobrecillo lo que sufría que no llegó a ver qué habrá sido de Paco al Legia habría que es dueño lo que sufría que el dueño también de Paco pues ese loro Paco no está solo en sus vicisitudes si eh hay más AVE secuestradas debemos decirlo esto no nos lo han enviado a los oyentes Ana Ifrán irá con este titular piden tres años de cárcel por robar cuatro palomas pedir rescate

Voz 0874 02:24 hay que decir que esto es fan lo hemos eran importantes a diferencia de Europa que más que nada era simpático

Voz 0798 02:28 yo digo en el cloro del montón pero el hombre del montón por Paco Bernal pero pero esto no eran unos palmos cualquiera efectivamente sí porque el titular de de Eloy de Extremadura porque habíamos dicho que pedían pero es que miren cómo acabó condenado a dos años de cárcel por el secuestro exprés de cuatro palomas deportivos deseo de cárcel por dos años que en en la deportivos claro sí que eran valiosas sí entonces explicamos a su hijo bueno que pasó pues que en el el jugador de Albacete que ha jugado este surrealista caso de altos vuelos que del cronista le pasa como a mí si tienes un chiste al final esta mañana tienes Iker entonces ocurre pues el veintitrés de marzo dos mil dieciséis los ahora condenados treparon por una terraza exterior de una vivienda de casas de Juan de Núñez Albacete y secuestraron a los cuatro palomas de competición que se encontraban plácidamente sus respectivas figuras que iban a esperarle lo bueno cada uno otros animales estaba valorado en mil trescientos euros pero los secuestradores avícolas decidieron pedir un rescate de sólo quinientos no ha casado bueno pero a lo mejor es el desenlace no eh que te hace ver que en fin que no eran secuestradas profesionales porque dice secuestradora y víctima acordaron verse al día siguiente pero los delincuentes encontraron con la sorpresa de que el propietario fue con la policía esto esto no me lo podía imaginar qué pasaría si los años dos años dos mil euros de demonización que al final al final al que mejor la salió ha sido el año dos palomas porque valía mil trescientos dar dos mil de interés este es verdad no lo había pensado bueno a ver si no puede decir no no no no no relajamos más esto a ver

Voz 0874 04:12 Galicia es esta fotografía de no sé si es pero es un pedazo de fotografía de un zapato de mujer con un enorme tacón

Voz 0798 04:19 sí es es que es el típico tema que no sabes cómo ilustrar hay que poner la mítica foto de archivo que es que es neutra no porque el título es pide una extraña práctica sexual es atracado y extorsionado

Voz 0874 04:30 claro no tienes foto ni del NIDA que pide la practican y del que el extorsiona ni de nada entonces cuando es una foto de un zapato

Voz 0798 04:35 bueno el zapato da pistas porque cuál es la historia ofrecía una menor quince euros por posar para él en tacones pisando una hamburguesa específico no quince euros no sean una hamburguesa entonces aquí el zapato de cadenas cada ahí entramos zapato es es fundamental porque porque este hombre tenía esta este fetichismo no del él mismo que es la esta obsesión por los zapatos y entonces qué pasa pues que la menor esta se lo contó al novio y quedaron apareció no voy allí y cojea este hombre amenazó tal y cual idem ya puestos de atracarle no de dice y entonces luego intentó darle total que al final así el el exista este el que denunció ya eh le piden seis años de cárcel al al novio de la chica al novio de la chica claro sea el de los tacones ir al juicio como víctima así termina la Liga El de los tacones de verdad textualmente la que parece tener eso es en Galicia también cuando empezamos ya no hay marcha atrás así que faro sigo adelante si la Guardia Civil liberan Bueu a una joven encerrada en un coche seis horas por olvido de su novio yo creo que debería replantearse sus relaciones IPE la mujer que se encontraba bien aseguró que el hombre no se percató que estaba en el interior cuando bloqueó el vehículo que se quedó sin batería en los teléfonos sin carga los varones que no se percató de que estaba dentro es que tampoco le echó en falta que nuestro sino es todo para replantearse las reglas pero si hay este también de Galicia si seguimos en este es un titular esas con un poco de trampa pero que es racios suele pierde un poco el el la oportunidad de hacer un chiste como en la anterior periodista dice un tribunal de Vigo obliga a un condenado a dejarse el pelo largo si quiere librarse de la cárcel la Audiencia suspende sus tres años de prisión a condición de que mantenga tres centímetros de cabello es verdad que está cogido por las últimas decirle nada no me parece Jero

Voz 0874 06:29 hay que reconocerle a quién ha redactados y que tiene gancho

Voz 0798 06:33 no tiene gancho porque ha buscado de una noticia aparentemente intrascendente un un enfoque que además te hace descuidar algo curioso porqué porque no clave Lemos el tribunal estableció que el condenado tendría que probar cada cierto tiempo que estaba limpio de drogas y para ello deberá entregar una muestra de su cabello a los forenses por ello le ordenaron que mantenga crecido su pelo con no tout de más de tres centímetros y enrevesado es muy enrevesada pero ha la vueltas pero si se si es verdad

Voz 0874 06:59 es vueltas en noticias de Castilla León hombre hospitalizado tras ser golpeado por un plato en la cabeza una trifulca no

Voz 0798 07:08 bueno esto de los creadores de la merluza Bolado acoge la de lo que hay una merluza congelada un señor pues esto fue lo matan esto fue también en Valladolid como lo de la merluza creo recordar ay bueno qué pasó dice Atón caminaba por el barrio de la Victoria que cuidan Valladolid y tuvo que ser trasladado al Clínico y tal por el impacto de un plato lanzada desde un cuarto piso debido de veinticuatro años que acababa de llegar a casa de fiesta entonces claro dices huy que era sería entonces sigues leyendo y Vesta a la hora que llegó de fiesta que eran los hechos se produjeron el domingo a eso de las once y cuarto de la verdad no lo hizo por la gracia duramente pues pues no se ha aclarado pero bueno que lanzas un plato con La ventana este pobre hombre pues pues tuvo que se hospitalizada

Voz 1 07:53 sí

Voz 0798 07:57 no se olvide que de repente es verano así que hemos pasado de de del frío al calor de la lluvia hace mucho sol y todo todo sustos todo sustos porque porque porque esto quería hablar no de del catastrofismo de los medios con esto de de del clima no porque es que si te acuerdas hasta hace nada en diciembre Vigo se iba a quedar sin agua no es verdad esto hace nada tres meses y pico era la peor sequía El siglo hubieran pero ese si hubieran

Voz 0874 08:22 congelado un poquito esa información como se suele hacer no vamos a esperar a publicarlos

Voz 0798 08:26 como es intemporal hemos intemporal lo publicamos el mes que viene bueno pues efectivamente hay que pasar que quiere estar al borde de la catástrofe por sequía que prácticamente España se quedara sin agua bueno pues ya a los dos meses tenemos una cascada de titulares de toda Canarias siete en febrero fue el más más lluvioso desde dos mil diez en La Rioja La Rioja soportar segundo inicio de año más lluvioso en siete décadas hay un elemento de queja en este si se de la tribuna de Cuenca la lluvia que cayó este año triplica a la del mismo periodo dos mil diecisiete ya está bien de Judy ya ideario de Sevilla las últimas lluvias garantizan el agua esa vía hasta dos mil veintidós en positivo este está mucho así no pero luego el periódico agua bendita la lluvia rellenan los embalses y alivian la peor sequía de la última década total que de de la pertinaz sequía hemos pasado a que llueve que es una barbaridad y luego ya esta semana que se desborda le claro claro no serían es es es todo esto

Voz 0874 09:20 son de Murcia firmado hace hace un par de semanas sí

Voz 0798 09:23 pues esto es una una historia muy curiosa de La Opinión de Murcia en busca del agua su título los empresarios agrícolas de la región se trasladan cientos de kilómetros por culpa de la sequía para cultivar hortalizas y coloniza el verbo coloniza tres mil hectáreas en Sevilla Extremadura y Cádiz fíjate

Voz 0874 09:41 con lo dicen entre comillas pues un peso entre comillas una palabra en titulares si marca muchos eh bueno

Voz 0798 09:49 está haciendo ver que en fin colonizar que está exagerando pero bueno como que está bien visto claro pero oye si vas a por todas las aportadas en el Islam no pero vamos que están trasladándose más allí que es donde Jaguar no sé lo que pensarán en estos sitios pero ya habrá que ver la presea de ese lugar pero hablando de agua también que vienen a robarnos el agua y tal

Voz 0874 10:06 de descubres leyendo la prensa local que la Agencia Estatal de Meteorología recopila datos sí sí es muy

Voz 0798 10:14 esa excepto en el Diario de León que se llama el hombre que mide la lluvia porque han encontrado a una de las tres mil personas aficionadas que por lo visto yo no lo sabía que es voluntarias que en toda España recogen datos y luego los pasan a a la Agencia Estatal de Meteorología no

Voz 0874 10:28 no hablamos de hecho con Bru Rovira con uno de ellos además era un señor

Voz 0798 10:31 también hay libretista sí y eso en cada día del año recogen temperaturas lluvia nieve escarcha granizo todo no este señor que está en un pueblo Cimanes del Tejar se llama Fernando Villamañán ya llena esta historia que es bonita Cimanes del Tejar hay name pequeñas su sección de animales así que es la señora sabemos cuando la decepción de animales de hoy con disculpas a los a lomos de prendieran Palomo no si los palmos de deportivos no no confundir con los normales y con recuerdos a Paco pues en llega el verano y vuelve además los mosquitos tigre que hablamos otro día pues la avispa ve Ludina en Galicia ya están en guerra no porque eh el otro día ponía la ofensiva Antibes Ludina llega a doscientos cincuenta y tres concellos empiezan ya colocar trampas para capturar las reinas en casi todos ellos no para intentar que que no que estrenaron ayer picaduras mortales porque ha habido en todos los todos los veranos en Galicia habido pues eso señora una señora L que que la el ahí se queda no sí sí bueno y hay

Voz 0874 11:35 debe ser muy complicado hacer esto es un no solamente el riesgo también logísticamente que si eso hay

Voz 0798 11:40 cuando estos agricultores que matan reinas no que

Voz 0874 11:43 que van buscando trampas en fin es curioso esta otra la animales es es triste que está más triste sí pero si Pedraza titular

Voz 0798 11:51 estás de Murcia de La Verdad de Murcia Se llama una indigestión de plástico mató al cachalote bueno salen fotos de este cachalote que es un cetáceo varado en Cabo de Palos que es que tenía el estómago veintinueve kilos de de residuos de basura de R desde bolsas de de cabos de un bidón claro pues estamos a de la que hablamos muy poco en los medios convencionales

Voz 0874 12:20 esta es la que más me gusta es que al final me gusta más la que más se parece a un cómic de Ibáñez esto están de Mortadelo

Voz 0798 12:28 no tenemos en la sección sucesos de Mortadelo

Voz 0874 12:31 vamos a no voy a describir la fotografía solamente el el titular del Heraldo de Aragón del día diecisiete hace solamente unos días vamos a reposar cinco segundos para intentar entender bueno hacen

Voz 0798 12:44 son para robar una joyería pero calculan mal después de joyería hay puntos suspensivos vamos a ver qué pudo pasar eso bueno hacer un butrón para robar en una joyería y acaban por error en un bar que que bueno que no es mal final tampoco

Voz 0874 13:02 te has tomaron la cabeza ya que les pregunto cuántas cañas

Voz 0798 13:07 pero bueno esa noche lo lo gracioso es la foto que es una foto de un agujero ahí con los cascotes de medio del agujero del butrón hay una una copa de dry Martini ahí yo no sé si aprovecha es que era mucho trabajo y bueno mire a Jean vamos a tomarnos algo es verdad Nos vamos no pero que no piensa que se un Red Bull no pero es verdad que es una copa de la y si se qué hace ahí pero pero hay más todavía porque es que hicieron el butrón desde la escalera de un edificio de vecinos pero estuvieron como diez días haciendo el agujero los vecinos pensaron que eran obras no que que uno llega a pensar que era una chapuza o que estaban haciendo en algunos locales y tal y que no le dieron más importancia no hay también acaba acaba la crónica diciendo lo curioso del caso es que los escombros no los dejan sobre el suelo sino que los escondieron en el cuarto de contadores contó

Voz 0874 13:54 no es que hace muchas obras y luego diez días hayan deshacerse de la es es como es como

Voz 0798 14:01 esa de la mujer en los Andes en el cuarto de contadores ya al final te equivocas de de de de agujero bueno era un bar podría haber sido peor no bueno en fin suceso tanto de la semana siguiente también que este buenísima amistad casi me gusta más que el otro es un ladrón delatado por su perro detenido un hombre en Alía por robar en una panadería y huir mientras mascota se quedó buscando en este Hoy de Extremadura que es buenísimo que llega arroba entonces el el el dueño de la panadería informa que tras el robo en la puerta de su negocio esto leyendo se lleva un perro de color negro que daba vueltas por los alrededores como buscando a su dueño según informó el denunciante reconoció perfectamente al perro cuyo propietario era un conocido vecino con antecedentes que pasa pues la Guardia Civil recogió el testimonio de varios comerciantes de la localidad que coincide en afirmar que en los días posteriores al robo el dueño del perro sea presentado ya había realizado compras efectuado pagos géneros pago yo así que esto es la fidelidad de un perro pues acabó con él no Íñigo Domínguez en abrazo un abrazo

Voz 2 15:10 no