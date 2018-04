La Script matinal | Málaga y la crisis de la masculinidad

Voz 2 00:00 en el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 1457 00:21 David Trueba cierra el Festival de Málaga con casi cuarenta una comedia en la que ha reunido a los protagonistas de su primera película La buena vida son Lucía Jiménez y Fernando Ramallo

Voz 0488 00:32 así mientras hacíamos la película me di cuenta de que a lo mejor lo que había empezado como una sensación de que yo les hacía un favor a ellos que me di cuenta inmediatamente que el favor me lo estaban haciendo ellos a mí así que el afortunado era yo creo que en estas cosas siempre pasa eso Málaga llega a su fin

Voz 1463 00:50 las distancias de León atrape y la brasileña ha vencido como favoritas en un festival que ha otorgado el Premio Retrospectiva a JA Bayona a punto de estrenar el rímel de Parque Jurásico producida por uno de sus héroes Steven Spielberg contaba así la responsabilidad que eso conllevaba

Voz 1158 01:05 hay mucho miedo cuando uno se sienta con tus héroes no porque tienes la el miedo que que te decepción en este caso claro contó las películas que tengo en casa Spielberg meriende que ahora me cae mal

Voz 1457 01:14 Bayona coincidió con uno de sus maestros y productores Guillermo del Toro que también ha recibido aquí un premio honorífico del toro ha estado antes por Andalucía haciendo turismo global

Voz 3 01:26 sí fui a la Alhambra los también fijan por de inglés yo fui a comprar que fuera con Brandon obedece Burt se estaba con el montón de películas M S un chico me dice llevo pues las españolas de sí de los estrenos de

Voz 1463 01:40 la Semana destaca Isla de perros donde Wes Anderson vuelve a la animación en stop motion con una fábula política ambientada en Japón futurista donde los perros han sido expulsados

Voz 2 01:50 igual porquería basura restos de comida son las obras Duc aunque no siempre fui callejero que que has dicho he dicho no siempre sido callejero and we can

Voz 1457 02:04 más cine político custodia compartida es un thriller dramático sobre la violencia de género dirigido por el francés Xavier Legrand que ganó el premio a mejor dirección y mejor ópera prima en el Festival de Venecia

Voz 4 02:16 para ir a la fiesta de esta tarde pero quiero ver a tu madre cuando te recojo y te atrae no es si está o no está donde está

Voz 5 02:24 bueno

Voz 7 02:45 hola qué tal muy buenos días abrimos La Script desde Málaga Pepa Blanes buenos días hola qué tal buenos días bueno despide te del sol de la playa de Málaga porque hoy se cierra esta edición número veintiuno del festival innovación

Voz 1463 02:57 los a Madrid pues si cerramos una semana muy intensa desde este festival pero la que además hemos conocido muy buenas noticias para el cine español y es que habrá tres películas españolas más en Cannes en la Quincena de Realizadores dos de ellas una será Petra de Jaime Rosales con Marisa Paredes Bárbara Lennie la otra será Carmen y Lola la opera prima de la directora Arantxa Echevarria y también pues ese don Quijote de Terry Gilliam que clausurará la

Voz 1457 03:20 sección oficial además también ha sido noticia esta semana que Almodóvar tiene próxima película ya en marcha Se titulará dolor ir Gloria con Antonio Banderas y Penélope Cruz y va a empezar a rodarse en julio así que bueno no conocemos nada más practicamente que va a ser la historia de un director de cine en plena madurez así que de momento Pepa nos vamos a centrar en Málaga

Voz 1463 03:43 sí es un festival que ha tenido de todo la verdad autor comedias con vocación taquillera historias iberoamericanas películas catalanas historias andaluzas y dos visitas de directores internacionales como JA Bayona en Guillermo del Toro sí

Voz 1457 04:03 y empezamos con David Trueba que como dijo en la presentación del festival en Madrid es el director más veterano en la competición ayer presentó su última película titulada casi cuarenta con Lucía Jiménez y Fernando Ramallo los mismos protagonistas de su ópera prima La Buena Vida para los que ya han pasado más de veinte años

Voz 9 04:23 pero claro es una canción que compuse para mi primer disco yo le tengo un cariño arqueológico es como volver a tener diecinueve años cada vez que las tanto los me gusta cantarle y a quién no le gusta tener de nuevo por un ratito años una

Voz 1457 04:37 es una road movie que reúne a estos dos protagonistas cuando la vida ya les ha vapuleado Lucía Jiménez interpreta a una cantante que sea retirado que se va de gira con su primo Fernando Ramallo las librerías de las ciudades de provincias para Trueba es una reivindicación de la vida real la vida que no entra en Instagram

Voz 0488 04:57 hay un esfuerzo de tan desmedido por transmitir una imagen o una cara siempre positiva amable vitalista feliz que claro la gente se siente un aguafiestas a una persona ahora mismo que pues lo estoy pasando mal lo me va mal no esto es yo creo una síntoma un poco de un triunfo de la superficialidad

Voz 1457 05:21 también es una reflexión sobre el derecho a no desear el éxito a ser humano a salirse de la autopista de la felicidad oficial

Voz 0488 05:29 dónde están los cantantes que no tienen éxito no dónde están los cineastas que no quieren competir por ser la película más taquillera del fin de semana donde están la gente que quiere hacer su trabajo honestamente quiere tener una empresa no ser la empresa que tiene más y más beneficios cada año Acosta de torturar más y más a los trabajadores de haber degenerado absolutamente la fidelidad de muchísimas personas que se sentían identificadas con la empresa en la que trabajaban porque confiaban en que podrían a lo mejor incluso jubilarse en esa empresa

Voz 1457 06:00 casi cuarenta fue recibida con tibieza ya veremos ha gustado al jurado presidido por Mariano Barroso que tiene que entregar dos Biznaga es la española y la iberoamericana entre las películas españolas hay que destacar las distancias de Elena atrape que cuenta un fugaz viaje de un cupo de treintañeros de amigos a Berlín que van a visitar a un amigo que de allí Nicky Esparvel y Alexandra Jiménez son los protagonistas de esta historia que refleja la amargura de una generación marcada por la crisis helena trapera es un momento en el que quiso

Voz 1463 06:32 las

Voz 10 06:33 esperas o creías que tu vida personal profesional e subiría un es un eslabón no oí en contrarias como la estabilidad y eso no va a suceder esas una decepción que comparten todos ellos

Voz 5 06:46 la que tienen y por la situación

Voz 1457 06:49 que les ha tocado vivir Alexandra Jiménez es una sólida aspirante a mejor actriz José Sacristán a mejor actor por Formentera lady todos es la opera prima como director del actor Pau Durá una comedia amarga sobre un hippie que se ha quedado varado en Formentera desde los años setenta y ahora a la vejez afronta la responsabilidad de cuidar a un nieto que apenas conoce

Voz 11 07:18 no puedo margen asumido que ni lo sufrió y lo voy a subir otra vez digo no puedo no sé no servía para Canarias

Voz 12 07:26 alguna vez en tu vida te pedir a valgo Sacristán está

Voz 1457 07:28 agnóstico en esta historia de tono contenido el actor estuvo en Málaga recibió magníficas críticas no se privó de lanzar las suyas a los incendiarios de Twitter que le criticaron por sus declaraciones sobre el tema catalán

Voz 11 07:43 me gusta ninguno de los protagonistas todos los distintos protagonistas de la Historia ni el los de un lado ni los del otro no me gusta no me gusta en absoluto pero doy una opinión maldita la gracia que me hace lo del tópico disputarla yo no tengo móvil no sabe lo que es no no no tengo internet tampoco y cuando mi mujer que es la que lo maneja sabe que no quiero ir nada absolutamente nada de de todo el la otra Pisón da esa de la tropa que frecuenta estos deleite peso tejemanejes a sus ochenta años

Voz 1457 08:16 tan está muy molesto por las ligereza y las comparaciones con la tensión y la España de la Guerra Civil le preguntaba si había conocido a muchos hippies es su vida

Voz 11 08:26 no había muchos hippies en la Castilla campesina en la que yo nazi It tampoco había muchos cuando sale de la cárcel y nos vamos a ir a la habitación con derecho a cocina el Madrid

Voz 13 08:42 son bien

Voz 1457 08:45 esta tarde se conocerá el palmarés de esta vigesimoprimera edición que ha tenido un nivel mediano en la competición pero excepcional en cuanto a premios de honor el director mexicano Guillermo del Toro recogió al principio Premio honor Málaga SUR y por supuesto recordó la noche del cuatro lo de marzo cuando ganó el Oscar por la forma del agua

Voz 14 09:07 a nivel muy muy muy personal creo que es la primera vez que a mí me ficha el Oscar dieron a un asunto físico es muy bello físicamente pero lo es también

Voz 1457 09:18 eh

Voz 14 09:21 a los no no sé qué cambio pero no sonrisa

Voz 1457 09:26 también decía que tiene grabada en su mente la imagen del patio de butacas de Dolby Theater

Voz 14 09:32 el momento clave para mí es cuando viene el premio de director que es el tema afecta al químicamente más subes al escenario de vas viendo el escenario toda la vuelta y ves un mar de caras que es como un catálogo de cine entonces es es muy hermosas momentos muy conmovedor

Voz 1457 09:50 el toro es un intelectual un hombre con una mirada muy lúcida sobre la actualidad le preguntábamos cómo ve la política mundial un año después de la llegada de Trump al país

Voz 14 10:01 ver un cambio que de prisma de realidad deben de mentira hay de verdad que afecta a nivel universal unas barreras que teníamos antes como estructurales para entender el mundo ahorita estamos en un momento casi todos narrativo a nivel humano y eso curiosamente hace a directores de cine en los que nos encargamos de vertebrar historias nunca ha sido el oficio también un urgente y tan importante como favorito

Voz 1457 10:33 desde que presentó la forma del agua su mantra ha sido defender la ausencia de cinismo y la esperanza como herramienta transformadora de una realidad crispada

Voz 14 10:44 la ideologías está metiendo cada vez en espacios más estrechos de división que cada vez encontramos mayores razones para decir nosotros y ellos de manera absolutamente demoledora lo más arriesgado que hay ahorita es la emoción Si yo te digo como artista no creo en el amor que hombre tan sabios pero yo creo en el amor desde que que gordo ñoño de que va ellos que las la esperanza o la emoción ahorita son tan arriesgadas de de de abrazar

Voz 1457 11:15 Del Toro recibió el Premio de Honor de una clase magistral y también se cruzó con JA Bayona su amigo y al que produjo su primera película

Voz 15 11:24 mostraba es una máquina de hacer cine se es sé quién lo conocí Bayona iba a hacer cine o se Juan opción ayuda se Navallana lo suelta un paraje desértico y vuelves días semanas después de tienen en estudio

Voz 3 11:42 ya puede estoy un chiringuito para tomar coca colas eh

Voz 16 11:46 es una máquina la deuda

Voz 1457 11:54 como decimos al día siguiente llegó JA Bayona para recoger el Premio Retrospectiva a pesar de su juventud fue una visita fugaz porque dentro de dos meses estrena su último trabajo la última entrega del Parque jurásico producido por Spielberg Se le veía nervioso bien

Voz 1158 12:12 pues nada yo lo que tengo muchas ganas es de de estrenar la va la película eh llevamos va a hacer dentro de nada casi dos años que el que llevamos trabajando en ella es una película para disfrutarla con el público entonces en lo que tengo muchas ganas ya es es de acabarla que si todo va bien la acabamos el viernes que

Voz 1457 12:33 si Yves la joven pública entre risas decía que no podía desvelar ningún detalle del argumento de este Parque jurásico personal e tan sólo esperaba pues dejar huella en esta saga ir a la pregunta de si va a tener contenido político

Voz 1158 12:48 yo estoy esperando que la veáis vosotros y me hagáis vuestra propia lectura de la película claro yo ahora si digo que es una película política Seve es Elia o pardas y no lo he dicho no lo voy a decir pero tengo mucha curiosidad yo creo que la las no generalmente hay una cosa creo que las películas de de de Parque Jurásico en general el cine fantástico pero las películas de Parque Jurásico son el reflejan también de manera consciente o inconsciente en el momento

Voz 1457 13:15 hasta aquí ha llegado esta crónica del festival del que hoy conocemos a los ganadores ya veremos qué dice el respetable

Voz 1463 13:21 precisamente dos de los estrenos de la semana son películas que han competido en este Festival de Málaga una es las leyes de la termodinámica la comedia romántica de Mateo Gil compito Sanz Berta Vázquez Chino Darín la otra es Sergio y Sergei una comedia del cubano Ernesto dará Anas que cuenta con el acto norteamericano Ron Perlman y que ha visto

Voz 3 13:39 Laura Martínez

Voz 17 13:42 va a Tampa para para daba rompa don Paco

Voz 1876 13:49 novecientos noventa y uno la antigua URSS se desintegra y Cuba entra en una gran crisis económica Sergio radioaficionados y profesor de marxismo no sabe qué hacer para reorientar su vida por su parte Serguéi el último astronauta soviético se encuentra casi olvidado la averiada estación orbital Mir Sergio Serguéi Se comunican dando origen a una amistad que les ayudará a enfrentarla

Voz 4 14:12 situaciones de sus respectivos países hay dos cosas

Voz 2 14:15 Real dos cosa que sobresale la película una es que en el año noventa y uno cuando se me produjeron soviética había una tripulación del espacio que se enteró de arriba que llegaban a bajar bajaría en otro país que no sabía que no sería Rusia y la otra parte es que radio visionado como pactaron con la mil casualmente también en esa época a partir de esas dos anécdotas reales secreto actores de fisión

Voz 1876 14:40 el director cubano Ernesto donadas estrena esta semana esta comedia rodada en Cuba y en Barcelona y encabezada por un cubano un ruso y un americano en el noventa y uno estos tres distantes distintos personajes Se verán enlazados en un momento de cambio para el mundo para los cubanos será el periodo especial un momento muy duro

Voz 18 14:59 el mundo estaba dan una dimensión diferente papá por suerte tenía su radio arreglada para estar en forma

Voz 2 15:12 el director ha tenido la nobleza de de no no va a ser digamos e hincapié en la dureza del periodo especial porque porque lo importante esta película era la cosa humana las relaciones humanas entre tres entre entre tres hombres por contra culturas diferentes como son capaces

Voz 19 15:29 de de enviar la diferencia de culturales ideológicas y unirse en algo común como es la salvar la vida de un hombre la las ocupa sí

Voz 1876 15:38 la película cuenta con el actor de Hellboy en al reparto Ron Perlman que trabajaba por primera vez con un equipo cubano que es uno de los pocos actores estadounidenses que ha rodado en Cuba lo hizo tras un viaje a la isla tras la apertura que llevó a cabo Obama del bloqueo con la misma aunque comenta que eso fue antes de rodar que cuando la película tomó forma la situación cambió con la llegada de Trump

Voz 20 16:01 de hecho muy Med Manero Vericat lean opondrán eh

Voz 21 16:04 sí cuando hicimos la película Obama había abierto la embajada en Cuba fue a un partido de béisbol con Castro y todo era bonito la gente se abrazaba a base besaba bailaba en las calles dijimos la película y entonces Trump así que en cualquier minuto la Policía puede llamar esa puerta llevarme por lo que he hecho sí que me gustaría decir te quiero mamá

Voz 1876 16:24 el actor cubano Héctor Eduardo Suárez tuvo que aprender ruso y entrenar físicamente para convertirse en el astronauta soviético de la pintas afirma que a pesar de la seria situación hay una jerga cubana de burla que toma presentía

Voz 2 16:37 nosotros como como cultura siempre nos reímos de la desgracia que tratamos de de Reino de tiene que ver desde el vernáculo el teatro el techo de cubano que siempre se reía de la de nuestra propiedad gracias eh me hace gracia porque cuando llega un extranjero a Cuba Le se ríe mucho de las circunstancias tan absurdas que para nosotros es lo cotidiano Varela el absurdo para nosotros lo ideal

Voz 3 17:00 que esto fue escrito ocho años antes hay que levantaran levantaran y ahora sólo queda el muro de Pink Floyd

Voz 22 17:11 el gran estreno americano de la semana es Isla de perros la nueva película de Wes Anderson director de Moon Rice Kingdom o El gran hotel Budapest que han elegido la técnica de indemnización stop motion para contar su historia más política

Voz 1322 17:30 hay algo en el cine de Wes Anderson que siempre le

Voz 1463 17:32 cercado a la animación ya sean sus decorados

Voz 1322 17:35 te controlados si llenos de referencia sus personajes

Voz 1463 17:38 comportándose como niños o el manejo del color como emblema de su cine algo que le acerca al estilo de Almodóvar como reconocía el director

Voz 24 17:46 el móvil de Juan

Voz 1457 17:49 dicen que los tenemos creo esta infinidad de algún

Voz 0933 17:51 de manera cuál es porque está influida por Almodóvar su cine ya me influye antes de empezar a dirigir pero para esta película creo que hay cosas que tome

Voz 1463 17:59 por eso no es de extrañar que de hecho dos películas en stop motion la primera fue fantástico y Mister Fox una historia con una mirada más infantil basada en una novela de Roald Dahl ahora justo después del poderío pictórico en el Gran Hotel Budapest vuelve la animación en Isla de perros pero lo hace con una mirada mucho más sombría

Voz 2 18:15 los que hoy son perro cuyo nombre es spot

Voz 1463 18:24 escrita con sus guionistas habituales Roman Coppola Swatch Man Isla de perros es una fábula política ambientada en Japón retro futurista con un tirano en el poder que decide expulsar a una isla a todos los perros sospechosos de propagar enfermedades pero un niño el sobrino del dictador decide ir en busca de su mascota

Voz 2 18:42 por detrás mentira vencería a la cabeza y calientan los huesos de los P

Voz 26 18:47 pues esta noche

Voz 1457 18:50 puede nevar

Voz 0488 18:51 hay un millón de gracias

Voz 1463 18:54 osea a alguien de interés hay todo un retrato de las miserias humanas visto a través de estos perros clases sociales los canes con pedigrí los perros callejeros los ligó ateos entre ellos la relación con los amos con los gatos con los humanos ya está una revolución orquestada contra aquel tirano

Voz 21 19:09 tú qué dices Chief cuál es tu comida preferida

Voz 2 19:14 a mi me da igual porquería basura restos de comida las obras Duc claro que no siempre fue callejero que que has dicho es dicho no siempre sido callejero Serious estimando Cuenca Anderson otorga un valor estamos

Voz 1463 19:31 lo de la voz los idiomas los acentos los humanos hablan en japonés y los perros en inglés con distintos acentos de ahí que la manera de entenderse de traducirse entre especies añada un plus más en este retrato

Voz 18 19:41 a la convivencia

Voz 1463 19:49 esa expulsión de toda una comunidad no puede estar más de actualidad podemos mirar a Siria Lampedusa el ascenso de la ultraderecha gobernantes excéntricos como Trump es por tanto la película más política de este director del que siempre se ha destacado más su estética que su reflexión Ike ya en el Gran Hotel Budapest hablaba de una Europa derrumbada basándose en el escritor Stefan Schwartz ahora reconoce que el contexto actual

Voz 24 20:11 la influido huevo en Carmen guerra

Voz 18 20:19 Gemma So

Voz 0933 20:21 podríamos hablar de un gobierno criminal para buscar inspiración pusiéramos en la historia pero el mundo cambiaba a medida que escribíamos aquí la película se fue haciendo cada vez más Polly

Voz 24 20:29 sin sin Woo Dwyane Wade

Voz 1463 20:32 sin embargo ni pierde la ternura ni el humor irónico ni la brillantez estilística que aquí se vuelca en una Intertextil calidad con el cine de Kurosawa by Miyazaki con el teatro y la cultura japoneses esos tambores Tyco en la imponente banda sonora de Aleksandr de Esplá y hasta con el Principito de Saint Exupéry en la figura de ese niño piloto buscando a su perro Jonas debería eso

Voz 1322 20:52 en tu caso está lleno de sustancias tóxicas porque mi cuñada que y la lengua

Voz 2 21:01 Pere la hembra de Félix

Voz 1322 21:04 pues dicha

Voz 2 21:07 aparearse con Fele si no me equivoco

Voz 1463 21:09 eran Cranston Erwin Bill Murray o Scarlett Johansson ponen las voces de los perros en una película con mil marionetas y que le ha costado meses y meses de producto

Voz 1457 21:17 son para evitar que la animación se alejaran

Voz 1463 21:20 su estética tan personal el stop motion se combina también con animación dos de alcanza un realismo apabullante sobre todo en las texturas del pelo la piel y las pezuñas de los protagonistas

Voz 1457 21:42 de la animación nos vamos al terror con un lugar tranquilo

Voz 1463 21:46 es una curiosa propuesta dirigida por el actor John Craddock Kinski protagonizada por él mismo por Emily Blunt una cinta de terror cotidiano en la que no se dice

Voz 29 21:54 ni una sola palabra en un sótano de una granja una pareja busca frecuencias de radio con los cascos puestos para que nada fuera

Voz 1457 22:05 se trata de una invasión alienígena con unos bichos gigantes y ciegos que matan todo aquello que imita sonido los protagonistas son la pareja formada por John Emily Blunt matrimonio en la vida real y que se han saltado su regla personal de trabajar juntos y es que el argumento pedía a gritos una complicidad especial en veces

Voz 1463 22:26 para esta situación os ayudó enormemente ser una pareja

Voz 1457 22:29 casada porque así somos más creíbles para el pool

Voz 1463 22:32 con además como todas las parejas tenemos una especie de idiomas secreto porque llevamos juntos diez años pero a la vez era muy perturbador hacerlo porque nunca habíamos trabajado juntos

Voz 1457 22:43 yo les llegó a Kaczynski como actor Ice lanzó a escribirlo indigestarlo la propuesta es tan clásica como arriesgada una pareja con varios niños sobrevive en una granja aislada rodeados de

Voz 3 22:55 eh aliens asesinos su supervivencia

Voz 1457 22:57 ya sólo depende del silencio

Voz 3 23:04 hasta ahora a John no le había interesado nada el G

Voz 1457 23:08 el no

Voz 0544 23:10 yo nunca he sido el amante del terror pero definitivamente ahora lo soy las únicas películas que recuerdo haber visto y que se pueden considerar de miedo son las de Hitchcock Tiburón o Alien hallazgo algo de la narrativa clásica que quería recuperar en esta película ir a la sensación de ser épico casi en el sentido del western hay algo sobre esta familia en la granja que te hace sentir que es un western Domo fue

Voz 1457 23:36 en efecto es la soledad de la familia la amenaza continua la ausencia de Estado de policía que pueda ayudarles les convierte en colonos de un mundo apocalíptico Emily Blunt considera que un lugar tranquilo apela a los instintos más básicos de una madre O'Reilly

Voz 1463 23:55 realmente lo que experimenta pero de una manera muy magnificar la son mis miedos más profundos como madre e imagino que son los de cualquier persona que tenga hijos y que sienta pavor por no poder proteger a sus hijos en un ambiente brutal este tipo de miedo me despierta por la noche

Voz 1457 24:11 estar tranquilo es además toda una sorpresa para el espectador moderno que no concibe una película sin diálogos caras Inc y su guionista tuvieron que repasar los clásicos del cine mudo

Voz 0544 24:21 eso hay que fue como volver a la universidad Brian y yo nos pusimos a ver películas de Buster Keaton y Chaplin porqué cómo se aborda la narración visual si no hay diálogo y cómo integramos eso en una película de género actual Ése fue el origen de la película

Voz 1457 24:40 además de los padres la presencia de los niños somete al espectador a un angustia extrema hay que destacar a la niña bilis en Simon Mons la actriz de d'Estrac sorda en la realidad y que aporta mucha profundidad a la frustración del silencio y la responsabilidad paterna eso sino hacemos

Voz 30 24:59 tenemos nuestra

Voz 1463 25:05 no hay semana que pase sin película francesa después de las comedias estrenadas en las últimas semanas llega

Voz 1457 25:11 está de fin de semana custodia compartida que ganó

Voz 1463 25:14 a dos premios en Venecia mejor director y mejor

Voz 1457 25:17 por opera prima y que habla sin tapujos de la vio

Voz 1463 25:20 denuncia de género en Francia cada dos días y medio una mujer es matado a su pareja en España veinticuatro mujeres han sido asesinadas por violencia de género a pesar de que todo esto sale en los medios de comunicación el feminicidio tiene algo de tabú todavía de no querer mirar las causas los motivos ni el procedimiento muy de cerca por eso es tan impactante para el espectador lo que propone Xavier Legrand actor francés convertido en director en custodia compartida una película que le hizo ganar el premio a mejor dirección en el Festival de Venecia no y agua

Voz 2 25:48 camina solo piensen en bien de mis hijos quiero que estén bien

Voz 1463 25:52 degradan dirige con una precisión de cirujano para ponernos desde el principio en la piel de una jueza a la que le toca decidir sobre la custodia de un niño que declara por carta que no quiere estar con su padre sin embargo como el título indica la jueza impone la custodia compartida y a partir de ahí se empiezan a desvelar las realidades de cada uno de los personajes

Voz 4 26:10 dejaré ir a la fiesta de esta tarde pero quiero hubiera tu madre cuando te recojo y te atrajo no está no está entonces tanta está donde está

Voz 1463 26:21 los espectadores se convierten entonces en parte del vecindario que rodea la vivienda familiar por la que merodea el padre con nerviosismo y agresividad y la mirada del relato pasa de la jueza a uno de los hijos de la pareja un chico de once años que se mueve entre el miedo al padre y la protección que cree que debe dar a la madre

Voz 31 26:37 Julian no se siente bien creo que no va a poder ir contigo le duele la tripa creo que es mejor Quiñonero médico para dar basó mira no quiero líos

Voz 32 26:48 no habrá ningún lío cumplimos la decisión de la jueza hay puntos

Voz 31 26:51 Antón despertaba no está que vamos a hablar no voy a salir

Voz 32 26:56 escúchame tienes estar conmigo este fin de semana así no sale que denunció

Voz 1322 27:00 ten y menos set actor que saltó a la fama internacional por su pequeño papel en Malditos bastardos interpreta al padre Leandro que es la madre una mujer víctima de la violencia de género que llevan su rostro el miedo y la tensión de todas las mujeres amenazadas no quiero

Voz 4 27:17 puedo dárselo yo si te parece no lo llevo encima hasta en el coche no se lo puede estar mañana cuando vayas a buscar ayuda

Voz 1158 27:23 tienes que es bastante humillante para mí estar aquí

Voz 1463 27:25 cuenta alegran que para el desarrollo de esta historia puso en marcha todo un sistema de documentación entrevistas con los jueces búsquedas de casos similares compilación de datos y al final lo común en todo será la violencia que se generaba en el entorno familiar por el maltratador no

Voz 0933 27:39 con un hombre que tiene un problema con la violencia y que evidentemente la esconde porque la violencia de género es una violencia escondido escondida también para las víctimas porque generalmente el agresor no se muestra como un hombre violento no es fácil verlo jugar por eso quería contar la historia de este hombre desde la mirada de sus enemigos

Voz 1463 27:55 del drama social al thriller sin perder un realismo apabullante que pone al espectador a pensar quién se está equivocando hay una voluntad de ofrecer una lectura política y universal de la violencia de género pero sumergiendo al espectador en el cine de género donde el suspense y la tensión van en aumento generados no tanto por la música que es casi inexistente sino por los largos silencios y por los sonidos cotidianos el eco del piso el intermitente del coche los relojes las Salam más

Voz 34 29:07 a la hora de la muerte uno empieza a creer en Dios pero la religión en su nombre se acometen las mayores atrocidades del mundo nuevo y adoro a mis

Voz 3 29:23 esta noche pienso a rezar