Voz 0874 00:27 el mundo no ha olvidado las imágenes del atentado más famoso de la historia siente pero tampoco las imágenes de los días posteriores en los que Jacqueline Kennedy quedó convertida en la más popular de las primeras damas del siglo XX una de las pocas mujeres identificadas simplemente por su nombre de pila sólo hay una Jacki al resto hay que ponerles apellido por eso la película donde la encarna Natalie Portman se llama simplemente Jackie que no recuerdo que haya ninguna otra película popular dedicada a una primera dama Carlos

Voz 4 00:56 tienes razón porque no hay ninguna película para otra primera dama y además su imagen de deudas de América fue hasta capaz de superar las criticas por un matrimonio de intereses con Aristóteles Onassis

Voz 0874 01:07 la imagen también sostenida a costa de que durante los últimos treinta años de su vida Jackie mantuviera un silencio absoluto sobre su pasado no dio entrevistas rechazó ofertas para escribir

Voz 1365 01:19 Murias no cooperó nunca con biógrafos

Voz 4 01:26 dónde estás Carlos en el retrete de la casa de Hitler en mil novecientos treinta y nueve ya que tenía que dejar aquí quiero confirmar algo que había leído sobre la tasa de este retrete en efecto

Voz 5 01:38 al levantarse la tapa suela el limbo al banquero

Voz 0874 01:41 detalle que no conocía hay una forma rara de expresar patriotismo por parte de Hitler pero no entiendo bien tu viaje hasta allí

Voz 0347 01:49 esto no lo puso Hitler sino que fue un regalo del primer ministro de Inglaterra Chamberlain cuando eran amigos pero déjame salir de aquí al salón porque aunque el concepto de First Lady de Primera Dama sea americano se lo hemos comprado los europeos Easyjet aquí fue la más popular en esta casa se ocultó muchas veces la más impopular la más desconocida da las medidas para mantenerla en secreto incluyen una censura de prensa tan rigurosas que todos los años que estará con Hitler sólo se publicara una foto con él será por error es hija de un maestro y una modista una chica de clase media educada en un colegio de monjas una mujer muy guapa con ojos azules que hace deporte que les gusta jazz que colecciona fotos de John Gilbert la pareja de Greta Garbo que sueña con convertirse en una gran estrella de cine creen obliga a románticas de kiosco donde las mujeres se sacrifican por el hombre amado al que ella conoció cuando él tenía cuarenta ya menos de veinte trabajaba como chica para todo en la tienda del fotógrafo de Gil del que se hacía llamar señor Wolff la chica se llama Eva Braun tiro recordaría siguen subiendo

Voz 1365 02:55 al terminar el trabajo y me quedé en la tienda para ordenar algunos papeles y estaba subiendo una escalera porque los clasificadora ese están en un estante alto y entonces entra al jefe y con él un señor de cierta edad con un curioso bigote un abrigo inglés de color claro y un gran sombrero de fieltro en la mano ambos se sientan en la otra esquina la habitación en frente de mí es miro de reojo sin darme la vuelta y me doy cuenta de que el hombre está mirándome las piernas ese mismo día me había cortado la falda no me sentí del todo bien porque no estaba asegurada ese había recogido vienen lo Vladimiro bajo hijos Man me presenta señor Wolff nuestra pequeña informal señorita Brown que nos va a traer del Mesón de la esquina cerveza Isar chichas

Voz 0874 03:53 a vivir que son dos días Javier del Pino miénteme tiene Carlos López Tapia buenos días Carlos elegido a cuatro mujeres que acompañaron las grandezas y las miserias de cuatro hombres que marcan el siglo XX Jackie Brown clara Petacchi Carmen Polo

Voz 0347 04:10 si las parejas de JFK de Adolf Hitler Benito Mussolini Francisco Franco el cine las imágenes bien diferentes de cada una de ellas damas positiva la de Jacques

Voz 0874 04:19 hemos mencionado a Natalie Portman que hizo de Jackie hace dos años interpretando los días posteriores al asesinato de su marido

Voz 0347 04:26 fue candidata al Oscar y también El Vestuario que en este caso tiene

Voz 0874 04:28 qué importancia muy especial te acuerdas que te pedía eh

Voz 0347 04:31 encerrarse en Washington algo que ellos suponía que irá casi

Voz 0874 04:33 sí una casi imposible del todo yo creo que eviten de hecho una investigación sobre mí por parte del FBI habló de la Ley de Secretos Oficiales que allí no es como la nuestra funciona según convenga al Gobierno que mande sabes si se han mantenido igual con gobiernos socialistas

Voz 0347 04:48 por ese esta misma semana nuestra historia ha sufrido un golpe porque se ha decidido que muchos documentos de los archivos sobre la guerra civil del Ejército que estaban a disposición de los historiadores de gente estamos

Voz 0874 04:58 son más serios con estas cosas resulta que hay una excepción al periodo en que la ley obliga a abrir los archivos es precisamente el vestido que llevaba Jackie en el atentado está en una caja que no ha tocado más que algún conservador ni siquiera pudo verlo la responsable de los archivos nacionales les dijeron que no cuando lo solicitó se conserva con las manchas de sangre junto con los zapatos el bolso y las medias envueltas en una toalla todo a temperatura constante sellado con productos anti ácida se Carolina Kennedy

Voz 0347 05:29 en dos mil tres un documento para que no se pueda enseñar hasta dentro de un siglo pero la película consiguió un patrón original para poder hacer una copia exacta del conjunto Rosa de Chanel que Kennedy pidió a Jackie que llevará porque les sentaba muy bien se negó a cambiarse durante la ceremonia de juramento de Johnson en el avión presidencial y no lo hizo hasta que no llegó a la Casa Blanca cuando ya todo el país lo había visto manchada con la sangre de su esposo

Voz 5 05:52 trágico para que te ayude a cambiar si antes cierto castristas Camba nos la gente nos estará viendo conseguido

Voz 0347 06:06 qué es lo último que ha aportado una historia sobre esta película que es amable y respetuoso e la verdad es que mira lo último ha sido hace ocho años cuando se confirmó con las declaraciones de varios testigos directos que entre Jacques y su cuñado Bobby hubo una relación amorosa que duró casi hasta su asesinato y esto el cine y la televisión tan sólo se han atrevido insinuarlo ya hace sólo cuatro años se descubrió en una caja fuerte en Irlanda ciento treinta páginas de correspondencia con un sacerdote que empieza en su época de soltera termina hasta determina su época ya como ayuda de JFK por ejemplo dejan claro que sabía muy bien lo que hacía al romper su compromiso con un corredor de bolsa para casarse con Kennedy que Jackie conocía perfectamente los encuentros sexuales de su marido claro que les conocía de hecho tampoco le faltó el amor hasta su muerte en mil novecientos noventa y cuatro tuvo relaciones con actores como William Holden Marlon Brando también con un arquitecto de Washington además de su relación con Onassis y con el hombre es el acompañado hasta el final de su vida a un comerciante

Voz 0874 07:03 alguna vez he pasado junto a sus restos con los de Kennedy en el cementerio de Arlington además de una llama no aclaró que a su tumba

Voz 0347 07:09 que dejen flores también de vez en cuando siempre hay flores de las cuatro mujeres que comentamos solamente va Brown no tiene tumbar no quedado de ella el menor rastro biológico Teo año mil novecientos cuarenta y tres la Casa de Campo de Hitler Jaén es saludado dos ese con cascos de acero porque siempre he aquí dos como estatuas a los pies de la gran escalinata veinticuatro horas al día afuera visto el coche que les regalo o Hitler a Eva a él se lo había regalado Ferdinand Porsche pero le pareció demasiado llamativo para su dignidad de y todo amarillo y con pinta de escarabajo el prototipo del Volkswagen las habitaciones de Hitler lleva están en el segundo piso e tranquilos chicos tranquilos son está así Neus los dos escoceses que suele estar siempre haciendo guardia delante del dormitorio lleva este es el cuarto que ella llama la habitación turca su cuarto porque hay unos cuantos tapices en paredes bueno menos el una dónde está el cuadro de vas desnuda pintado por Hitler y que solo suele haber la doncella aquí ha dejado Gil su tensión con el que hace gimnasia todas las mañanas con la ventana abierta para poder aguantar lo que haga falta horas en los desfiles con el brazo extendido un alto Eva trabaja como un archivero levanta acta de cada vestido de abrigo un trabajo increíble y absurdo pero es que hace casi una liturgia de su arreglo personal si llega a cambiar hasta media docena de veces al día once inicio era a tope de colillas porque es una gran fumadora pero Eva nunca hará nada por dulcificar las órdenes mortales de Hiddink incluyendo la orden de fusilar al marido de su propia hermana a lo más que llega es al situar el éxito el humo ciega tus ojos cuando Hitler recuerda a las damas de la nicotina mala para la reconducción bueno incluso ella nunca fumó impresiones

Voz 0874 09:00 y hablando de reproducción de ha escrito mucho sobre la impotencia de Hitler hemos llegado a saber si se podía o no tener hijos

Voz 0347 09:07 bueno no lo es deseaba pero desaparecieron las dudas de impotencia sesenta años después de su muerte cuando su doncella hablo antes de morir en dos mil cinco diciendo que su relación actual con Eva era normal porque he vale pedía al médico de la casa a un sucesor del periodo cuando Hitler llegaba ya lo tenía nunca se verá reconocida hasta el veintiocho de abril de mil novecientos cuarenta y cinco poco antes de medianoche en el búnker de Berlín cuanto Se cumple el deseo de su vida Adolf Hitler se casa con ella Goebbels y devoran ofician como testigos Eva lleva un vestido largo y cerrado de tafetán ese pone sus mejores joyas al firmar la partida de matrimonio a Eva se le escapa un error empieza con ve su apellido lo tacha ahí describe por primera y única vez en su vida Eva Hitler si esposa durará menos de veinticuatro horas la película El hundimiento hizo todo lo que pudo por reflejar ese momento Teo sacan de aquí

Voz 8 10:02 yo mira aquí ahora me obliga pero dárselo difiere el aria pura se me permite ver su carne está claro creo que estarán ustedes hablado sí en ese caso no hay ningún impedimento sin más preámbulos yo declaro marido y mujer

Voz 9 10:31 Hitler Nieva desearon que quedaran ningún resto de ellos

Voz 0347 10:34 o no tanto Hitler como Eva temían lo que pudieran hacer con sus restos tienen un ejemplo muy próximo el cine popular nunca se ha atrevido a poner en una gran pantalla los detalles del final de Mussolini clara Petacchi porque fue terrible el hombre que la fusiló dio cuatro versiones diferentes junto al lago de comunitaria así que nunca sabremos con certeza qué pasó pero lo ocurrido con los cuerpos de ambos cuando los llevaron y los dejaron en una plaza en Milán es una de las páginas más negras del siglo XX

Voz 10 11:02 la voluntad de la libertad Litio y Mussolini de la Petacchi erial de llegar aquí diminuta

Voz 11 11:10 por tanto un régimen Rigola eh

Voz 1604 11:15 en estos dos primeros boletines de radio se limitaron a afirmar que Mussolini había sido ejecutado pero informaciones posteriores ofrecieron testimonios vividos de la escena mientras la muchedumbre los maltrataba a placer una mujer le descerrajó a Mussolini cinco tiros de pistola para vengar a sus cinco hijos caídos en guerra otra originó sobre clara Petacchi después de aquellos alguien sacó una soga tiraron hacia arriba del cuerpo de Mussolini atado por los tobillos hasta que todo el mundo pudo verlo colgado cabeza abajo luego le tocó aclara cuya desnudez quedó perfectamente visible al caerle la falda sobre el rostro una mujer ese subió a una escalera de madera para volver a encajar la falda entre las piernas y fue abucheada las facciones declara transmitían una serenidad relativa seguía siendo una mujer hermosa Churchill quedó horrorizado por la noticia le complació a la desaparición de Mussolini pero quedó consternado por los ultrajes infligidos aclara Adolf Hitler no hizo ningún comentario cuando se lo comunicaron mediante una nota que apareció luego con un fuerte subrayado a lápiz que se debió casi con total seguridad a su mano cinco días que estremecieron al mundo Nicolas Best

Voz 9 12:39 hay razón Carlos mejor crecimientos arresto no pues sí mira en cine no así

Voz 0347 12:44 muy cruel con cara Petacchi en las pocas veces que ha sido llevada a la pantalla la mismísima a Claudia Cardinale la encarnó en los ochenta pero la historia ha sido machista en comparación con el hombre que amó porque los restos de Mussolini están en una tumba cuidada y sus descendientes se preocupante que se conserve hace muy poco dos mil nueve la nieta de Mussolini Alejandra se quejó de que diera muestras de sangre de cerebro de su abuelo el asunto se investigó no bueno no olvidemos que la tía de Alessandra Sofía ni dejó atrás su triste infancia Nápoles ese cambio en nombre por el de Sofía

Voz 0874 13:16 es verdad que respeta chino está en terreno entonces con Mussolini bueno impasible

Voz 0347 13:20 que no era su esposa o no sus restos está en el cementerio principal de Roma es una tumba con su madre su padre que era médico del Papa al otro lado y en medio una lápida de mármol en pie que sólo lleva un nombre Clarete su hermana pequeña fue actriz y murió en la miseria y su único descendiente vive en Estados Unidos como no quiere saber nada del tema la tumba está tándem tercio nada que hace unos meses al saberse que podía ser derribada se presentaron ante ella los defensores de la memoria histórica fascista indignados y dispuestos a correr con los gastos de la restauración limpieza y conservación haciendo una colecta nacional pero en la que no toquen la venga luego aunque sea egoísta porque además se vertiesen lo antes posible sin atún ganó restaurada es una ofensa es una ofensa para nuestra esto es de indecoroso uno es un mundo que todavía existe

Voz 0347 14:24 pero lo más curioso es que ente pasos de la tumba declarar ETA está la del hombre que la metralla yo cuando ella se negó a abandonar a Mussolini y mientras ella suele tener alguna flor el hombre que la justicia no cuando alguien deja alguna suele aparecer pisoteada bueno esto es lo que dice por lo menos un vigilante del cementerio y son cosas difíciles de confirmar o no

Voz 0874 14:41 hemos retrocedido al mundo que conocieron nuestros abuelos y nuestros padres cuando la primera dama de este país se llamaba Carmen Polo Memoria Carlos me llega a recordarla en ninguna película

Voz 0347 14:51 has salido muy poco porqué ocupó el papel que el fascismo destinaba a la mujer siempre en segundo plano mira cuando se cumplieron veinticinco años del final de la Guerra Civil el director de cine Sáenz de Heredia aceptó hacer un documental de ensalzamiento que se llamó Franco ese hombre en más de hora y media glosando al líder de los vencedores en los que sólo se mencionaba su primera dama en una ocasión

Voz 12 15:13 ese mismo año la iglesia de San Juan de Oviedo el teniente coronel Francisco Franco se casa con la señorita Carmen Polo y Martínez Valdés es apadrinado por el Rey que delega su representación en el general los han la revista que presentamos titulaba la noticia con una anticipada exactitud la boda de un caudillo pero ha sido el de su boda un breve paréntesis de su presencia en África a la que regresa

Voz 13 15:38 en las últimas semanas del año en donde su nombre va a seguir

Voz 1365 15:41 acumulando prestigio

Voz 0874 15:42 Carmen Enríquez es periodista también licenciada en Historia y es la última persona que ha publicado una de las tres biografías es cita sobre la mujer de Franco cómo estás Carmen buenos días gracias por ayudarnos a entender un poco mejor esta parte en esta historia tú has ido corresponsal de la televisión pública con la Casa Real en la casa real de hecho en algún viaje hemos coincidido acompañando al entonces Príncipe Juan siete años

Voz 14 16:04 Estados Unidos donde fueron con bastante frecuencia

Voz 0874 16:07 no hay que pensar en Carmen Polo como alguien a quién dedicar tanto tiempo y esfuerzo podemos dedicar

Voz 14 16:12 bueno me llamaron de una editorial de la editorial La Esfera de los Libros tenían cierto interés en que colaborara con ellos y entonces pues pensamos en una biografía en una biografía histórica hay irá y analizamos varios varios personajes y a mí el que más me llamó la atención fue el de doña Carmen Polo porque bueno sí era un personaje que quién significó mucho para la época a pesar de que es verdad que no tenía protagonismo oficial por así decirlo pero ella digamos que ha tenía una influencia in increíble dentro del Palacio de El Pardo con con con las mujeres de todos los políticos hito ida de los personajes que rodearon a Franco no

Voz 0874 16:54 merecía ese libro no ir con todo lo que nos ha contado Carlos entiende el enamoramiento Brown el de clara Petacchi mujeres jóvenes románticas con hombres poderosos que el padre de Carmen Polo fuera un liberal al que le caía fatal el comentan teen como llamaban a Franco en en Oviedo no es es un buen móvil para para un adolescente empecinada en llevar la contraria al padre pero no logramos entender o dar con otro móvil para para comprender es enamorado

Voz 14 17:19 viento de Carmen Polo por Francia no yo lo planteo en el libro desde luego porque es verdad que Franco a ver si tenía un poco el aura de de héroe de la guerra de África de la guerra de Marruecos pero físicamente era un hombre pues muy bajito y tenía una voz como a flauta nada no era nada traca divo y entonces incluso cuando era niño se reían de él por ese tono de voz que tenía no pero tenía poca presencia no no no era una persona que destacara por ser pues no atractivo el típico militar no es eh con son y tal no y entonces pero bueno si es verdad que sean capricho se conocieron en una en una romería y entonces pues fue como un flechazo el padre de doña Carmen evidentemente dijo de ninguna manera te casas con este hombre la metieron interna en un colegio a pesar de que estaba súper prohibido que ella recibiera

Voz 15 18:12 eh correo y que y que ella pudiera escribirle también y mandarle algo pues siempre

Voz 14 18:17 eso esas cosas siempre se producen filtraciones no hay una había una correspondencia en donde verdaderamente pues se demostraba que estaba muy enamorada pasó un tiempo y el padre de de Carmen Polo pues llegó momento que se convenció que era lo mejor era acceder a que su hija pues si se hiciera novia

Voz 0874 18:37 de Franco y posteriormente que se casará con el hombre estas alturas está claro que Franco tenía un concepto muy propio del patrón sonido nacional que incluya por ejemplo llevarse al Pazo de Meirás dos estatuas del Pórtico de la Gloria en la catedral de Santiago no es un clásico que cuando Carmen Polo visitaba anticuarios o Joyeros cundía el pánico esto es Lejeune

Voz 14 18:56 pues no lo sé la verdad que yo intenté averiguarlo en el Pazo de Meirás es curioso porque hasta hace muy poco como sabéis a estaba cerrada al público no se podía pasar yo tengo que decir que utilizamos un poco un subterfugio lo utilice con un compañero mío periodista gallego Federico coche voy entonces logramos entrar luego llegó una persona relacionada con la familia Franco que no sabía muy bien porque estábamos nosotros allí pero bueno dijo no sean periodistas y entonces dijimos no no no no yo es que estoy tomando notas porque me interesa pero bueno el caso es que logramos ver el pazo es un sitio la verdad es que a mí me me me impresionó por lo feo que era por lo feo que era por la mezcla de cosas que tenía dentro salieron es inconcebible que en ese espacio de repente hubiera miles de cabezas de ciervos de de las trofeos de las cacerías de de Franco soy esto pero luego había en una urna un zorro blanco con zorra al vino luego eso se mezclaba con ánforas de estas rescatadas del fondo del mar era una cosa vamos bastante sobre si Kitchen no entendía muy bien cómo cómo podía ser luego había claro cuando Doña Carmen tuvo que salir del Pardo evidentemente tuvo que meter a pesar de que les dieron un tiempo amplio para dejarlo pues pues donde metía ella tantos chismes no tantos atunes pescados pues de los y de todos no hay antigüedades y todo esto no hay entonces pues lo fue distribuyendo en las casas que tenía que las consiguió casi a pues todas las consiguió de una forma más que discutible más que dudosas

Voz 0874 20:23 si tu dirás el poder de resolver alguna duda sobre la biografía de Carmen Polo cuál sería

Voz 14 20:28 bueno hay ahí habladurías de que a Carmen Polo nadie la había visto embarazada entonces y luego estará también la leyenda de que Franco en la Guerra de Marruecos ha sufrido una herida gravísima que estuvo a punto de costarle la vida que la afectó a parte de un testículo y entonces dudaban que pudiera ser padre que pudiera tener capacidad biológica de engendrar un hijo no es unido a que ella no se la vio no había el testimonio de una de una prima de ella de Carmen Polo que digo que dijo sí sí yo lo he visto embarazada pero realmente fotos no hay ninguna y me gustaría saber verdaderamente

Voz 15 21:05 sí sí era hija de de

Voz 14 21:07 Franco oí de doña Carmen au era adoptada o era bueno sea lo incluso que hasta que podían haberle pedido a Frank al hermano de Francisco Franco a Ramón que fuera él en quiero encargaba encargara de lo precisamente por laboratorios de fecundar no existían entonces de fecundar a doña Carmen Polo no lo sé esto son habladurías en cuanto a la leyenda de que de que expoliada completamente la historia pues parece ser que a lo mejor no era tanto que si llevar a las cosas gratis pero que sí perseguía unos descuentos más que notables porque su afición por las joyas por las antigüedades verdaderamente era eran muy notable más que por la tele no pero yo tengo la tele si le encantaba Sisi pero pero de todas maneras los en Televisión Española en aquellos años habían vida de Francos hizo un programa que sellaba el expolio de las iglesias donde se entrevistaron a muchos anticuarios y tal y entonces muchos de ellos decían que doña Carmen era clienta entre comillas asidua porque pues le llamaba mucho la atención y sin embargo en a en la fábrica de Sargadelos de porcelana pues

Voz 15 22:14 de ahí que además el el el

Voz 14 22:18 el fundador lo sea el uno de los dueños luego resucitó sucedió su hijo que fue fusilado después de la guerra porque era del bando republicano ella compró muchas cosas porque la verdad que era una unas cosas unos petos muy bonitos ir siempre pago

Voz 0874 22:32 eso consta cita de mostrar bueno

Voz 14 22:35 a mí me lo dijo un historiador gallego que con el al que entrevisté y me aseguró que sí

Voz 0874 22:40 claro yo siempre pago Madrid qué pasa con el dinero de quién pero en fin el resto por lo que respecta a la memoria de Franco y sus documentos de nuestro país es muy surrealista yo cuando intenta explicar lo fuera de España es imposible que me entiendan sin aceptar que por lo que respecta a la memoria histórica en tenemos todavía una una democracia casi en pañales no tú cómo te hiciste para entrar en la historia de de de la señora de El Pardo no Pardo

Voz 14 23:02 pues la verdad es que bueno yo leí muchísima documentación es a la pura verdad me leí casi todo lo que se había publicado no solamente de ella sino también del propio Franco de la memoria de Serrano Suñer Osán me leí mucho pero luego intente conectar por ejemplo pues con gente que la figura de Doña Carmen es una figura que no a la gente no le gustaba era una señora pues que se volvió muy altiva muy entonces intenté hablar con alguna persona allegada y amiga de Aitana se busca alguien que hablar bien de ella ahora sí claro y que lo hubiera conocido personalmente entonces solamente lo conseguí con Mayte Spínola que es y ha sido vamos estado casada con uno de los hermanos Barreiros con mano entonces y entonces ella aunque tenía una diferencia edad cincuenta o sesenta años pero ella la la conoció a doña Carmen en las cacerías ella de llevarme no cazaba pero estaban allí sí para después de las cacerías y tal y entonces doña Carmen le hizo gracia pues ella era una persona muy lista es muy divertida y tal pues se hizo amiga de ella invitaba cada dos por tres al Pardo para que pues le contara sobre todo contaba chismes de quién estaba con quién en la sociedad madrileña de aquel tiempo ella bueno pues reconociendo que su padre era monárquico era partidario del de Barcelona y tal pero sin embargo pues se cogieron afecto no y luego también hable intenté hablar con los de la Fundación Francisco Franco pero ellos son posa vamos s Castillo de gasto Sosa nada ellos ceden que el algún investigador entre siempre y cuando ellos les guste o les parezca que no porque a favor pues claro que no va a ser conflictivo

Voz 0347 24:36 es simple el conde Drácula que la fundación

Voz 14 24:38 claro efectivamente pero es lo que no se entiende es cómo esa esa fundación sigue así en esas condiciones hoy en día hay que nadie iniciación efectivamente

Voz 0874 24:47 lo que decía yo democracia esto lo hemos recordado la distinta suerte al final de su vida de Jackie de Eva Brown y de cara Petacchi solamente Jackie logró su deseo de quedar enterrada junto a su compañero Paqui Ramos hasta ahora mismo a pocos kilómetros de aquí buscando a Carmen Polo Paqui

Voz 1365 25:03 en mitad de de un campo de Ensino a las afueras de El Pardo está este cementerio de Mingo Rubio ahora mismo aquí en el cementerio sólo hay un par de personas visitándolo ir la verdad

Voz 14 25:17 es que me da un poco de vergüenza estará que escudriñando si que os digo que está muy cuya

Voz 1365 25:21 dado

Voz 14 25:22 todas las tumbas están repartidas por el centro

Voz 1365 25:25 el campo ahora mismo estoy paseando entre ellas todas revestidas de de granito

Voz 14 25:32 color gris están llenas de flor

Voz 1365 25:35 es pero son flores de tela un montón de panteones que lo bordean la mayoría de los nombres me suena a que hay mucha gente importante enterrada como por ejemplo como por ejemplo el que ocupa esta tumba que a éste si le conozco Francisco Tomás y Valiente que fases sino todo poeta insular vida bueno pues tiene una encima rodeada de las palabras libertad

Voz 0874 26:04 bueno son dos palabras que se ajusten mucho a la historia de la España donde gobernó el marido de Carmen Polo mientras se acerca al lugar donde reposan esos restos Carmen cuál crees tú que será el juicio de la historia sobre la compañera de Franco

Voz 14 26:19 es que ella no era nada simpática era una mujer que no creaba ninguna simpatía su alrededor realmente era una persona muy beata os a su propio nieto en un libro que escribió Francis el Chava de beata y se vamos contaba alguna cosa así con sentido del humor diciendo que les obligaba cuando iban a pescar a rebajar el rosario a la ida ya a la vuelta y tal yo creo que es una mujer que no hizo nada por ejemplo durante la guerra cuando se producía el fusilamientos después de la guerra también cada dos por tres y ya no me dio por nadie incluso gente que era conocida suya pero nunca

Voz 0874 26:53 no movió un dedo no no movió un dedo y luego cuando

Voz 14 26:56 lo Franco empezó el declive pues ya con el Parkinson y tal lo que hizo fue directamente intentar ser ella la que mandar hay que manejar

Voz 0874 27:03 la primera pregunta el nivel de influencia si en los últimos años pues fue tan

Voz 14 27:07 pues claro que fue grande entre otras cosas consiguió porque Franco después de la muerte de Carrero lo que quería era nombrar presidente del Gobierno a Nieto Antúnez que era una persona que verá sus totalmente fiel no entonces ella cambió un poco la historia hasta que no consiguió que fuera Arias Navarro el presidente del Gobierno pues no paro y entonces luego en el tema de la de la prolongación de la vida de Franco cuando ya estaba tan enfermo quien llevó la batuta de eso fue el marqués de Villaverde su yerno pero ella tampoco dijo nada la única que medió para que su padre dejaran de torturar lo de esa manera con te tal cantidad de aparatos cuando resulta que no había ninguna esperanza de que sobreviviera fue su hija Carmen Franco sea fue la única que medio y que se opuso incluso a la lo que estaba haciendo su marido no no que no creo que yo creo que la historia no creo que la juzgue con demasiada benevolencia

Voz 0874 28:00 así llegamos al final aquí como es el Panteón de Carmen Polo

Voz 1365 28:03 es enorme lo ves en cuanto entras esta justo a la izquierda IU se que es él porque he visto una foto en Internet antes de venir porque no hay ningún nombre no hay ninguna placa no hay nada que indique quién está aquí enterrada parece una pequeña iglesia con una campana en lo alto dos patios uno a cada lado con jardineras con plantas que cierto están bastante secas hay una puerta principal enorme de Cristo tal y con rejas de metal voy a subir a ver si puedo ver algo a través de de los cristales a ver lo que veo es una capilla con dos hileras de bancos de madera creo que hay como no sé no lo distingo bien pero como unos siete bancos por cada lado el altar y un crucifijo esa es la capilla a la izquierda hay otra puerta a través del cristal sólo se ven unas escaleras que yo creo que deben llevar a la cripta donde donde está la tumba de la mujer de Franco según decía la mano derecha de del presidente Arias Navarro a Carmen Polo el sitio no le gustaba nada porque decía que era demasiado lujoso

Voz 0874 29:36 dicho por ella Carmen Enríquez autora de Carmen Polo señora del Pardo beso gracias por venir Carmen del Barça tras Carlos López Tapia algún último apunte