La absurda historia de Cataluña

Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:02 bueno no no no

Voz 3 00:16 y te sientas en una mesa con voluntad de llegar a un acuerdo el ochenta por ciento de los problemas se han resuelto el veinte Se resolverán porque ochenta son más que venga

Voz 4 00:28 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:55 ochenta son más que veinte yo creo que podríamos hacer este programa décadas y décadas y décadas en nunca se acabaría acabarían las Francesc Arnau colaborador forever Llum Barrera Quique Peinado Jorge Ponce cómo estáis compañeros

Voz 5 01:08 me dejó algún niño no hubo por aquí que yo no sé ustedes no con ahora no me ha dado tiempo pero todo lo que estoy muy contento que me he dado cuenta

Voz 6 01:15 de que nació la niña qué puedo hacer mi trabajo la gente más o menos no parece que lo hago bien sin querer hacerlo es decir yo no tengo ganas de estar aquí no tengo ganas nunca en la tele y parece que doy el pego

Voz 7 01:27 tu niña es que de verdad me pasa al noventa por

Voz 5 01:29 cosa de la vida pero espero por eso quiere ser jubilado oye no pasa

Voz 0874 01:35 esto no es estar en Cádiz ninguno de vosotros

Voz 7 01:37 pero bueno es que yo voy a estar camino de Cádiz cuando estéis ahí vosotros disfrutando

Voz 0874 01:42 algo de pena viene Ana Morgade viene Castelo Pedro Aznar los gráficos Darío Atlantic Cristina Pardo el Gran Wyoming Elvira Lindo a partir de las ocho y media de las nueve yo creo no hacemos el programa en el en el aulario no hay que llegar a las ocho y media pero empezamos directora señalas tú nosotros aulario la bomba de la Universidad de Cádiz Aulario la bomba yo no sé si ese nombre habría que revisarlo no

Voz 5 02:04 eso ya se sabe de la que ahora de año

Voz 0874 02:06 vestida de calendario la analizarla

Voz 5 02:09 te voy a hablar yo de cuatro hombre lo de Podemos no

Voz 0874 02:13 sé que cabe mucha gente pero se pueden descargar invitaciones en la web de Radio Cádiz si se me acaba de las invitaciones haremos hueco en el en sí abriremos las puertas yo qué sé haremos hueco para ir calentando el ambiente en qué podemos decir de Cádiz supongo que lo mismo que Rajoy de Zamora

Voz 4 02:31 pero el mayor atractivo de esta ciudad se lo debemos a sus gentes hospitalarias laboriosas

Voz 0874 02:38 tengo que nuevo Diccionario del siglo XVIII la palabra laboriosa tampoco se ha mucho

Voz 7 02:43 a por pidiendo hablar del vino el toro iba a las laboriosas once ya están hablando que nos partimos el lomo aquí en el campo no

Voz 5 02:50 decir desconfiada pesimistas tacaños claro eso es lo que les gusta

Voz 0874 02:56 disidente alabar a las gentes allá por donde va no son laboriosos otros hacen cosas como los catalanes otros como esta señora otros enfadan le recriminan que no se ocupan de Zamora más que paliar coger la capa que no sabía lo que era que es el emblema de la ciudad de Zamora y le dice esto está

Voz 5 03:24 hay que me gusta que la gente diga lo que piensa un capo apoyar no no no te en Zamora tiene otra ocho lo quiero dejar mucho

Voz 0874 03:36 hablaban ayer de terminología del siglo pasado ante que la capa igual pensando en ya guardarlo no oye te digo una cosa lloviendo está

Voz 7 03:43 foto de Rajoy con la campaña le veo dando las campanadas de este año que Ramón García

Voz 5 03:49 vamos poquito cómoda pero escuela concertada en este caso

Voz 9 03:55 vestido así pero diciendo esto además de España confía confían sí misma el mundo se fía de no

Voz 5 04:01 se lo vais vais a que lleva la espada debajo de la que no se puede fiar de España

Voz 0874 04:07 es imposible no empezar con Rajoy y me gusta mucho porque es el presidente porque es muy campechano ahí porque siempre tiene algo que decir además no

Voz 4 04:14 hablan mucho pero hacen poco dicho de otra forma

Voz 10 04:18 nada

Voz 5 04:21 no ha decidido eh nada menos que veinte ya nos hemos quitado esto de Rajoy que siempre arrancar poner

Voz 0874 04:27 porque lo pide Hoces al fin y al cabo no pero esta semana podemos sí que no se hablado motivo suficiente para entrar en el primer tema de la tertulia yo creo que la gente no nos va a consentir ni media tontería de lo que estamos hablando este ganarle las elecciones al Partido Popular gobernar en Madrid y el mandato que tenemos de la gente es ganarles ni media tontería con cuestiones interna

Voz 0578 04:46 no está para nada ni un poquito haber votado también está un poco más tarde a lo mejor no lo de las primarias abiertas

Voz 5 04:51 pero yo siempre se lo he dicho no lo si al final sabes que la día no

Voz 6 04:56 pues posee sin la culpa tienen Telegraph muchas maneras

Voz 0874 04:58 esto lo decía premonitoria mente hace dos semanas Pablo Iglesias desde que la relación entre Iñigo y Pablo se enfriar hace ya mucho más tiempo las cosas no han sido nunca lo mismo en ese partido cada uno se hizo su círculo de confianza llegaron a un acuerdo para que Errejón se centrara en la Comunidad de Madrid y así pues sí mantenía una especie de calma tensa cierta armonía visible hasta que esta semana a Carolina Bescansa se le escapó hay documentos suerte con un plan para hacerse con el control de Podemos dentro de dos años claro esto de enviar el whatsapp sin querer con un documento adjunto es difícil hacerlo sin querer

Voz 7 05:31 pero es que se puede hacer eso yo fíjate no sabía mejor que yo no sepa hacer eso

Voz 5 05:36 es importante lo que aumenta sea Telégrafos

Voz 11 05:38 ya ya lo ven la calidad del sí pero señala que recomienda ante la

Voz 0874 05:44 posibilidad de que ese documento incendiara al líder Bescansa salió rápidamente a disculparse al más puro estilo que hasta ese borrador del que usted me habla

Voz 12 05:53 ese borrador por tanto no era conocido por Íñigo Errejón en algún caso si por mía en su redacción tal cual ha sido aparecen los no

Voz 0874 06:00 los agentes salió de su insistimos usuario de Telde Gran que es es whatsapp para traficar con ideas decirme gente Telegraph Miwa exacta de que tiene de bueno que telegrama está súper encriptado según dicen es muy difícil borrar los mensajes

Voz 7 06:16 le yo lo tuve un tiempo me funciona igualmente

Voz 0874 06:18 telegrama lo tuve luego me lo quite lo que dijeron hablar con con pero en serio

Voz 7 06:22 para hablar en privado porque no no hablamos en persona Nos mandamos sí sobre todo pero

Voz 5 06:30 te elegido pero que no se le doy mucha importancia al tema

Voz 12 06:33 tanto creo que se está montando un escándalo donde no hay más que un borrador insisto que no ha sido validado por ninguna de las partes

Voz 0874 06:42 en la segunda guerra mundial hay que eléctrica no

Voz 5 06:45 telegrama a Hitler diciendo a Polonia era una idea no Montejo tampoco está probado

Voz 0874 06:53 el pobre Íñigo Errejón es el que queda en una situación mucho más delicada El que además hace unos días se mostraba ilusionado con su nuevo destino

Voz 0799 07:01 he asumido con mucho honor y con mucha responsabilidad algo de lo que tengo mucha hambre creo que se puede construir un gobierno al servicio de la gente en la Comunidad de Madrid

Voz 0874 07:09 con tanta hambre es el alivio de atragantar un poco ese dichoso borrador que escuchemos cómo explicó después ante la prensa

Voz 0799 07:15 quiero ser particularmente tajante no sólo lo desconocía sino que es un documento hasta un cierto punto delirante de todo punto de vista inapropiado que me parece rechazable no rema no ayuda a construir una candidatura de unidad con todos los compañeros y con todas las compañeras

Voz 5 07:31 no hay duda cuenta que le ha cambiado la voz ya Íñigo por fin pobrecillo vocabulario no le

Voz 0874 07:39 al menos busca otras palabras que no sean muy gastada decía que si en su lista no pensaba prescindir de Lorena Ruiz Huerta o de Ramón Espinar a quién ha puesto de segunda es atañe Assange pero bueno volvamos al origen decimos todos vamos todos le ha pedido Errejón explicaciones a Bescansa claro hemos podido hablar

Voz 7 07:55 sí me he dicho que seguía mirando números lumbre números musicales había pasado

Voz 0874 08:01 veinticuatro horas después de la filtración apareció Pablo Iglesias con Íñigo Errejón a su derecha Ramón Espinar Izquierda escuchado a Íñigo confío en él para ser el candidato de Podemos si para ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid claro como le perdono escuchado si bien es un líder confiados solidez generoso sin duda

Voz 4 08:20 no no tendrá cuenta The Telegraph

Voz 7 08:23 pero no estoy sugiriendo que tiene todo el tiene de todo seguro que el tema The Telegraph en Podemos esto es

Voz 1678 08:28 le de tiempo a porque la pelea de Pablo VI digo

Voz 0578 08:32 parece ser que viene también de que hay que seguir unos espanta ya

Voz 5 08:35 dos The Telegraph de que aquello era juego quería de Roca pero nazi que se borran con gente que les está enseñando el Telegraph yo debería hay gente que son señor una pantalla de Telecinco sí podemos hablar con los que lo hacían las cosas a dejar

Voz 0874 08:51 L gran tela a la palabra

Voz 5 08:53 eso no lo utilizáis ha sido una

Voz 0874 08:56 mala semana para Podemos hay que decirlo y desde aquí le deseamos lo mejor para la próxima porque esta no ha sido buena les ha salido además un tránsfuga en Alicante en las municipales de dos mil quince el PP fue la lista más votada en Alicante pero gobernaban los socialistas con el apoyo del resto de formaciones el caso es que el alcohol de socialista tuvo que dimitir por prevaricación su sucesora se presentó la investidura que no cuajó porque la edil de Podemos votó en blanco porque lo hizo Nerea Belmonte motivos moral

Voz 13 09:21 pues habrá que pedir explicaciones de por qué aún sabiendas que era mi derecho restituir me mío honor y restituir me mis derechos tanto políticos como económicos no ha querido dar su brazo a torcer ya ha preferido no respetar mi dignidad y mi honor y que se produzca ese esta situación

Voz 5 09:41 ha marcado mucho económicos como no me ha dado que cada parecía que sueldo sí que se lo daban pero los que no se lo querían poner por escrito a no sólo prorrateo entonces ha dicho esto sí que no

Voz 1005 09:56 hemos para cambiar el mundo de Alicante Atlantic City un poco

Voz 5 10:00 es decir casi todos bueno ya

Voz 0874 10:02 ocupó la Concejalía de Acción Social fue expulsada por adjudicar a dedo contratos menores a una empresa de comunicación de dos compañeros de Podemos va a quince son cosas de la política así aparente un lugar para salvaguardar su nivel hablando hablando de alcaldes y alcaldesas yo lo que no entiendo

Voz 14 10:18 ese ese ofrecimiento porque Carmena a mi juicio no ha sido ninguna buena alcaldesa para madre pero bueno sí que no tienen más repertorio que lo hemos

Voz 5 10:29 en su opinión su hablar en sus formas es dinámica es dinámica es es jovenzuelo aquí para presentar el PP para la Alcaldía

Voz 0874 10:37 no estuvieron me parece

Voz 5 10:40 Diego Pablo Casado y ha quedado dueto con

Voz 0874 10:44 Soraya Sáenz de Santamaría valorando la noticia que durante unas horas no sorprendió a todos que el PSOE le había propuesto dicen a Carmena que fuera su candidata en Madrid no es tan claro cuando le piden una valoración de Cifuentes al final todo quedó en anécdota una broma que le soltó José Manuel Franco a Carmena durante un desayuno eso parece yo no sé si esto

Voz 5 11:03 desayunar chocolate con todo esto entiendo de las consolas esto

Voz 0874 11:09 en un after ahora sentimos

Voz 4 11:21 no a ver a ver veces está hablando más de Cifuentes que de la guerra en Siria

Voz 0874 11:26 esto es verdad tiene razón se habla más de cualquier otro asunto de choque de Siria y ahí yo más que de cualquier persona quizás no quitándose no hablamos todo lo que tendríamos que hablar de Siria

Voz 5 11:39 hay que decirle capital de Siria donde esta señala este mapa de África

Voz 0874 11:48 en fin del tema del Master de Cifuentes y seguimos sin poder apagarlo Beto

Voz 4 11:53 no mire dado explicaciones sobradas no Sobradillo gravísima tu reina

Voz 5 11:59 en la huida hacia adelante modo experto hasta dónde va a llegar la volátil a Jones tras ella va corriendo

Voz 0874 12:07 no veis que no que no que no se va sobrado hicimos los guardaespaldas que bloquearon a la prensa para que no se acercaran en el acto publicó pero es que lo imposible es no hablar del tema sobre todo después de que nos encontrábamos con que la presidenta de la Comunidad tiene su orgullo

Voz 4 12:19 yo sinceramente yo más es sencillo como por eso he decidido renunciar a él

Voz 5 12:27 claro que para conseguirlo también pues ya está

Voz 0874 12:35 Ignacio Aguado de Ciudadanos lo explico quiso explicárselo a Cifuentes más bien con un ejemplo muy recurrente

Voz 15 12:42 nadie renuncia a título si lo consigue de forma legal tiene renuncia a su título es que han hecho trampas o renuncian o les obligan a renunciar es que lo último lo último ya de la Universidad de todo honestidad tiene la culpa de todos los problemas y de todas las irregularidades cuando usted es la única beneficiaria esto como culpar a Ikea de que hay un millón de euros el altillo deseó Granados en sentir los dos estados

Voz 0874 13:02 hay que reconocer que podría haber sido uno de vosotros muy bien en un espacio mazo contra el PP y ojo conciudadano y uno

Voz 1005 13:13 uno de los daños colaterales que hay gente ahora que tiene un máster en la Rey Juan Carlos mintiendo diciendo que no lo tiene

Voz 5 13:19 claro tú habiéndolo hecho habiéndolo hecho pero el caso es que la Cifuentes ya

Voz 0874 13:25 no sabe por dónde tirar alguna cosa se critica

Voz 4 13:28 qué hago si no lo hago certifica porque no lo hago si hago la intermedia se va a criticar

Voz 0874 13:32 es que lo que le piden que no es que alguien debería recordar que no vas eh ahora parece que la estrategia va por otros derroteros cuidado que si yo estoy yo no estoy dice ella vendrán otros peores

Voz 16 13:44 John no es falseados mi currículo yo no he cometido ninguna ilegalidad yo no estoy investigada ni por supuesto estoy imputada y lo único que ustedes están haciendo día a día es buscar un pretexto para apoyar una moción de censura con el fin de que en Madrid gobierna la izquierda radical

Voz 0874 14:01 y el fantasma de Podemos ya estamos nosotros ni siquiera podemos exacto esto es de la kale borroka no es así

Voz 4 14:10 sus delirios por ahora no los tengo pero espero que no los tenga nunca fíjate que yo tengo mucho cariño a Ángel

Voz 5 14:19 Izquierda Radical general bien

Voz 0874 14:23 digo jugar al baloncesto dice yo soy de extrema izquierda lo que antes se llamaba de izquierda pero si tuviéramos que hablar de alguien radical o al menos más agresivo desde luego que Ángel Gabilondo quizás habría que mirar a otro lado no

Voz 17 14:41 es muchísimo más grave lo señor Cantó es que lo que el señor canto le habilita al señor canto para el ejercicio de una profesión y lo de la señora Cifuentes es un título que le han dado en la universidad por el que ha pagado otra cosa es las condiciones en las que se lea concilios

Voz 5 15:01 el lío que tienen ellos favor nunca me lío nunca me ayude

Voz 0874 15:07 verdad hoy sigamos buscando radicales mucho más claro

Voz 0893 15:11 si alguien falsifica su licenciatura en otro partido no pasa nada pero si el debate se abre con alguien del PP hay que quemarlo a lo bonzo

Voz 0874 15:18 claro porque la corrupción se les siempre pasado mayor factura la derecha izquierda en este se permite nada tíos Rato tampoco estoy en España Javier Maroto es ese hombre cercano al pueblo en no es el portavoz de su partido pero sí el de la mayoría de la gente

Voz 0893 15:32 sí que lo que la mayoría de la gente está diciendo es pero éstos de que van estos de Ciudadanos y del PSOE y de Podemos de que van si tienen en sus filas gente que ha falsificado y que lo reconocen sin sonrojo porque se pone siempre el dedo sobre los mismos y hay gente que dice o todos o ninguno

Voz 5 15:48 a los rayistas Óscar Puente alcalde de Bayona

Voz 0874 15:56 Live sobre cuyo máster también se ciernen se ciernen ciertas dudas se ha ocurrido una solución

Voz 0781 16:03 más escatológica diría yo es lo que tiene que hacer el Partido Popular es dar explicaciones de una santa vez tomar decisiones de una santa vez con los escándalos que azotan que están de mierda hasta el curso más y que dejen de extender la mierda sobre los demás si tiene un hueco que lo hecho y que dejen ya de mierda

Voz 5 16:26 ha perdido la alcaldía

Voz 4 16:42 pero siempre está bien acogemos con todo el cariño a quién viene a la Feria de Sevilla y a dar a mi secretario general Pedro más mirar la foto que usted

Voz 0874 16:53 no hay nada más cómodo que hubiera esos dos persona justa Shana con Pedro con gesto de sumo cariño de uno hacia otro era fijos en que está

Voz 5 17:01 sí sí

Voz 0874 17:04 los ancha no le mira con yo yo creo que está esperando y esperando

Voz 7 17:10 algo le mira como diciendo mira que es harto eh

Voz 5 17:15 que algo no

Voz 0874 17:17 el atrezzo de Pedro Sánchez en la foto también

Voz 7 17:19 no ha respondido a la feria no poner son clave

Voz 0874 17:24 de qué habrán hablado en ese ratito que pasaron una caseta en la feria micrófono ahí habría sido fantástico quizás de la situación de Chaves y de Griñán en el juicio de los ERE esta semana el líder socialista intentó alejarse del tema

Voz 18 17:36 yo lo que espero y deseo es que tengan la mejor de las

Voz 0874 17:39 piensas personales falto sabes con voces

Voz 18 17:41 yo Viñales

Voz 0874 17:42 y qué es lo que dijo Chaves en su declaración pues lo que suele decirse en estos casos yo no lo sabía no era otro

Voz 19 17:49 no correspondía a mi ámbito político de decisión correspondía a otro ámbito político de decisión que no era el mío

Voz 5 17:57 yo no lo llevaba al Rajoy allí un poco eh

Voz 0874 18:00 exacto exacto hoy hace mucho que no hablamos de Bruselas por cierto

Voz 5 18:04 a mí me alegro madre

Voz 0874 18:07 sí es un receso preproducción de la siguiente temporada que sabes que el tiempo desaparece lo que está haciendo el caso es que no se ponen de acuerdo son la Guardia Civil y Montoro que dice ahora al ministro que el referéndum no se financió con con dinero público según Íñigo Méndez de Vigo no pasa nada

Voz 20 18:25 yo creo que en ninguna discrepancia eh el juez ha pedido al ministro de la Función Pública que le remita una documentación el Gobierno la va a remitir inmediatamente

Voz 0874 18:37 el Gobierno la va a remitir la verdad es que me me gustaría a mí también un micrófono en ese careo eh entre entre Montoro y la Guardia Civil

Voz 0578 18:44 Temas ahora como dando mucha gracias

Voz 7 18:47 ponerle un traductor traductora la Guardia Civil para Montoro porque Montoro tienen más algún lenguaje va por libre

Voz 0874 18:54 o sea chula los asuntos clave porque

Voz 0578 18:58 cuando va pasando a de cargos mulato o la gente de política del Partido Popular

Voz 0874 19:03 es decir especialmente del espectro ideológico sabes que del proceso hablamos luego porque parece que se puede hablar del proceso de de la historia que nos ha llevado hasta el proceso con cierto humor además de conciertos rigor

Voz 7 19:14 debemos lo luego luego os cuento porque

Voz 0874 19:17 pero ya que menciona a Montoro claro vosotros sois autónomos no esto el IRPF el tenis también

Voz 5 19:21 yo sólo sé que es verdad que esta semana no no no vuestra alma economías

Voz 0874 19:31 Nuestra en nuestra cuenta básicamente no tan vacío si como se enfrenta al al IRPF

Voz 7 19:36 pues yo me enfrento con mucha alegría dándole todos mis ahorros a Montoro voy a tener que bajarse en agosto que llevó a mi mujer

Voz 0874 19:45 eso es Sasuna Rafael Hernando

Voz 5 19:47 sí sí sí sí

Voz 0578 19:52 en un momento ya de regreso

Voz 21 19:54 ah

Voz 22 19:58 no

Voz 0874 20:12 escorpión Barrera Quique Peinado con Jorge Ponce vosotros por cierto sois de buen despertar porque estamos hablando antes fuera de micrófono como se siente uno cuando tiene que madrugar mucho por huevo o Larsson

Voz 1005 20:22 yo la verdad es bastante bueno pese a que me dé cierto siempre un infierno de llanto desde hace tres meses

Voz 7 20:27 Soto dos cafés al menos si no no soy persona no te la chispa hasta que tengo normalmente está jodido bisabuela pero yo se la debo básicamente a mí dos cafés

Voz 5 20:36 Óscar

Voz 0874 20:38 pues se quiere echarle su momento con un invitado que nos escucha quiero desde Radio Barcelona se Sebas Lorente cómo estás buenos días qué tal buenos días ocho días levantándome de buen humor se llama tu libro actitudes y valores para crecer como persona claro dándote de buen humor explica un poco lo que significa levantarse para ti

Voz 9 20:58 sí y es levantarnos pues para mí es lo mismo que para cualquier otra persona nos levantamos todos los vas que hay personas que que se levantan un poco más torcido citas y otras personas que ya se levantan como es mi caso nos levantamos de bueno nos levantamos de buen rollo por la mañana entonces ya es mucho más fácil afrontar lo que te queda de día hay lo que te queda de de semana que el bajo todo llevas veinte años en silla de ruedas yo llevo más más llevó XXXV años de fuego era hay cinco años Ése es decir tuviste un

Voz 0874 21:30 el accidente de coche pandemias veinte años exacto

Voz 9 21:33 exacto por no llevar cinturón de seguridad por cierto ha por por todo para todos los de había cogido todos los boletos no llevaba cinturón de seguridad es que en aquella época era era un elemento decorativo del coche prácticamente el centro

Voz 0578 21:44 ya habíamos bebido un amigo habíamos bebido y estábamos cansados todo todo lo sumábamos todos habíamos cogió todos los boletos

Voz 9 21:54 que en aquel momento hay también cuando tienes veinte años no no eres muy consciente pero ahora lo pienso que dice madre mía madre mía afortunadamente hoy dos los jóvenes hoy en día ya tienen mucha mayor conciencia de

Voz 0874 22:04 de de de los peligros que tiene esto no toda la que deberían pero desde luego muchas más tú tendrías entonces lógicamente un plan de vida

Voz 4 22:12 como cambiasen

Voz 9 22:14 bueno pues tampoco tampoco te creas que hizo gran cosa eh a tuve accidente hay quizá como no se mecanismo en mi propia mente de sólo me empezó a preocupar sólo lo que yo podía hacer y me dejó de interesar completamente lo que no podía hacer no podían dar bueno sí que tienes un pasado como de quince días unos veinte tras semanas pueden pasar de incertidumbre digo yo que no sabes muy bien por dónde van a ir dos tiros

Voz 23 22:46 pasar te vas a recuperar no te vas a recuperar pero

Voz 9 22:50 si esto iba a venir Illa recuperó la recuperación iba a llegar pues ya lo veríamos en su momento pero de momento lo que me interesaba es lo que podía hacer de momento estaba vivo cosa que que que podía no podía me podían haber dado que me podía haber quedado en el accidente podía haber acabado mucho peor de lo que acabe me centro es sencillamente lo que podía hacer en todo lo que teníamos delante

Voz 0874 23:12 que era en ese caso básicamente dedicarte a estudiar Derecho ejercer como abogado cree un bufete de Barcelona no sé si llevaría algún caso conocido algo algún algún alguno con apellido Puyol

Voz 24 23:24 es hubiera llevado también guardaría guardaría el prudente silencio pero no no no lo no lo logre tampoco te creas que Piqué que cuando tuve el accidente pensaba mucho en en estudiar en ese momento empecé a acabo de ver que me queda a que me quedé vuelven a estudiar pueblo cerdo pues adelante seguido a seguir estudiando

Voz 0874 23:41 Jackie viene el punto de inflexión en tu vida que queremos charlar también es la razón por lo que lo dejaste hay un pequeño detalle en tu biografía que todavía no hemos contado es que todo ha sido campeón de Europa de golf en silla de ruedas

Voz 9 23:52 sí pero pero esto verdad es verdad en el año dos mil diez en el Campeonato de Europa dos ruedas porque yo era jugador de golf desde niño una de las cosas que te decía que que me dejaron de interesar cuando cuando tuvo el accidente es jugar a golf sencillamente porque como no podía jugar pues pues no me preocupaba por este tema pero encontré unas sillas luego por las ganas de de poder jugar con mi hijo cuando con cinco años empezaba a hacer sus pinitos en el golf tú como un día como una especie de arrebato no de durante rabia pensar de ostras esto sí que no voy a poder hacer jugar a golf con mi hijo como hacen mis mis amigos con sus hijos no pero como me habían hablado que habían unas sillas que que que te permitían a los jugadores a las personas paraplejia has ponerse de pie e Iván por el campo eh te permitían jugar a golf pues investiguen poco por internet descubrió esta ya me compré un ahí empecé a jugar y entonces empecé a competir y acabé ganando el campeonato Europa en el año dos mil diez pero pero esto suena muy rimbombante campeón de Europa campeón de Europa sí pero la realidad es que claro jugadores en silla de ruedas hay pocos insumos

Voz 24 24:57 ah bueno no te quites méritos no a ver no me quito méritos porque evidentemente estuve muy contento oí alguna según inglés

Voz 5 25:08 entonces computa

Voz 11 25:11 no no pero pero pero es verdad osea pero

Voz 9 25:14 da igual esto la semana anterior en otro un torneo pues ganó otro ya semana siguiente también ganó otro fue suerte de que justo el torneo que era el campeonato Europa lo haré yo bueno pues éramos pocos competidores perfecto encantado de ganar pero que hay que suena mucho más rimbombante de lo que es la realidad

Voz 5 25:30 el Rajoy definiendo así cuando llegó a la presidencia por para Zapatero si bueno pero debería tienes que darle ahí todo el mérito que

Voz 7 25:41 tiene pero yo yo yo te imagino así a mí vamos

Voz 0874 25:46 sí hubo un detalle Llum la silla que ha pasado por alto como no ciento cincuenta kilos quince mil euros

Voz 7 25:54 Rita me tiré ahí como un resorte que te levantas

Voz 5 25:58 con el dinero de ayuda a la dependencia caí en ese país se va a cuatro mil euros a la semana

Voz 11 26:05 bueno a cuatro mil euros a la semana y me falta algo me escribe tampoco cuéntanos cómo fue la silla es es

Voz 9 26:17 es difícil de esquí de describir sería como una especie como

Voz 23 26:20 como cuatro nada común cuál

Voz 9 26:23 ella

Voz 23 26:24 bebe agua como como si fuera un quad

Voz 0874 26:27 pero te has ido ya por quince mil euros debería darte ahora mismo un vaso de agua

Voz 11 26:30 eso sí de hecho de hecho cuesta más cuesta más de quince mil euros cuesta dentro de siquiera era más barata cuesta veinte

Voz 9 26:45 típico mil euros cuesta es una silla que es que tú la ves Si parece bueno puedes poner reparos en Internet para poner en Google Mi nombre imágenes Si tartas de ver fotos con la silla pero pero podría servir para ir por la luna te te lleva son dos ruedas delanteras una rueda trasera tiene mucha potencia de detracción para va con baterías te lleva te pueda aguantar las baterías para hacer un recorrido más de un recorrido completo de golf la principal especialidad es que cuando tú llegas a la bola apretar un botón y te pone de pie en posición vertical para que dejarte en posición para para hacer el swing de golf

Voz 0874 27:22 vale vale no estamos viendo fotografías si vídeos de cómo funciona oye y entonces el libro Las escrito básicamente para que la gente haga lo contrario de lo que hacemos cada mañana que ceder la radio y deprimir no estuviera levantemos seamos un poco más optimistas pues

Voz 9 27:37 yo yo la verdad es que creo creo a ver yo sí es verdad que me despierto siempre de buen humor en cierta medida es una suerte no pero pero de verdad que creo que que que todos podemos al menos como mínimo podemos poner encima de la mesa todos los los elementos todas las piezas necesarias para estar en disposición de levantar dos de buen humor ya te digo si te levantas de buen humor es que todo es mucho más fácil

Voz 1005 28:04 dos formas se va yo tengo que decir que creo que algunas cosas se pueden trabajar pero hay gente que nace con el despertarse con el buen humor o con sesiones del CSIC en nuestros acuerdos es así decirte independientemente de tus problemas de la vida pero grabamos conozco gente que ha tenido muchos problemas y les pasa lo mismo se despiertan sonriendo gente lo tiene todo

Voz 5 28:23 el acuerdo de la tarde y todavía no lo tiene claro

Voz 7 28:26 digo yo te digo yo que qué

Voz 9 28:29 hay personas que parece que se levante que incorporen en la cama y que se tomen un minutito mirando a su alrededor de izquierda derecha pensando a ver de qué me puedo quejar oye

Voz 11 28:38 claro que hay mal aquí de que hay que hay mala

Voz 0874 28:41 has describiendo el Congreso de los Diputados Sebas Lorente se llama ocho días levantándome de buen humor actitudes y valores para crecer como persona Sebastián la conversación Hay no solamente por la historia de superación que esto es un poco así como muy no sino porque lo cuentas y volcó con qué vitalidad con que con un punto de comedia además así que viene

Voz 11 29:02 sí sí sí otra trasmite es buen rollo tío de verdad te lo digo así que eso es suerte con todo lo que tenga en el futuro muchas gracias gana más ingleses escoceses incluso ya tenemos ahora en Francia tendré la oportunidad francesa esta ellos tienen no pasa lo que pasa es que son muy amigos también somos todos muy amigos nuestro

Voz 5 29:24 bueno pues eso es una frutería las fresas no hacemos eh

Voz 11 29:35 a vosotros está buen vista bien porque no lo hacemos te digo que lo hacemos lo que hacemos en broma luego la avisamos menos pena pero que quede tocado para que mañana sí

Voz 5 29:43 es así de pies estampó contra el suelo

Voz 11 29:47 un abrazo muchas gracias hasta luego

Voz 25 29:50 no días

Voz 0874 30:05 decía antes que si algo hemos aprendido de estos meses es que en lo referente al pues es todo es importante como hace tiempo que no hablábamos del tema creo que ha llegado el momento de averiguar con la historia en la mano con el mapa con la literatura con la historia de España en general porque ahora repasamos algunas cosas que se ha dicho en la literatura española en notan contemporánea analizar lo que está pasando en Cataluña así que hemos invitado uno a uno sino a tres historiadores de enjundia son David Omar presunto profesor de Historia que una vez en Barcelona un camarero no le quiso atender en catalán David cómo estás qué tal y Juan Jesús Botín es historiador tiene amigos catalanes y no pasa nada son personas normales hacen cosas casa

Voz 5 30:43 Isaac Alcántara

Voz 0874 30:44 n un no sé qué en Historia no sé cuánto le ha costado habla catalán también el actividad Isaac cómo estás sedal

Voz 6 30:50 para Nadal no son seis mayo

Voz 0874 30:53 Murcia por cierto es el hotel

Voz 5 30:56 esta todo reivindicar el tema

Voz 0578 30:59 sí sí sí es gente muy a favor de Murcia porque te pueden meter si no se enfada mucho el sitio con mejores grupos musicales por por habitante Murcia La nueva Seat el llueve menos pero SAT

Voz 5 31:11 junto a Murcia agregando

Voz 6 31:13 el Murcia porque hay una frase Pedro hubiera que siempre recuerdo

Voz 1678 31:16 qué dice esta de que bueno Murcia es como la la hija súper dotada de una madre subnormal

Voz 5 31:26 estamos otra pues bueno

Voz 1678 31:29 sí tenemos ese super poder de no de no ofender a un agujero los Lima

Voz 5 31:33 desde luego no te has visto María Dolores de carrera de vosotros

Voz 0874 31:41 bueno oye tenéis un bloc de divulgación histórica que se llama at absurdo y acaba de publicar Historia absurda de Cataluña vía tragicómica para saber cómo empezó todo

Voz 1005 31:50 pero lo de absurdo no es redundante

Voz 0874 31:53 es muy curioso porque yo no sabía que Quevedo por ejemplo había escrito porque esto de verdad esto es verdad que había escrito frases como ésta por ejemplo son los catalanes aborto monstruoso de la política esto es lo escrito que ver

Voz 26 32:05 esta frase de Quevedo el catalán es la

Voz 0874 32:07 dura más triste y miserable que Dios crío creo que porcentual las literal las librerías de Barcelona pueden ir retirando

Voz 5 32:15 lo que veo eh

Voz 0874 32:18 además de de Quevedo en tanto en Cataluña queda son sólo catalán y piedras en los campos desiertos hemos de tener enemigos y guerras

Voz 5 32:25 yo soy más Lope de Vega ahora mismo

Voz 0874 32:33 claro pero esto explica mucho algo que no se entiende bien cuando no se catalán eh pero ellos siempre se han quejado de que hay catalanofobia es que la hay no solamente Quevedo que más

Voz 26 32:46 es que tenemos la verdad la historia bastante ejemplar tenemos en a Quevedo principalmente la verdad que es un poco al que se suele destacar más porque claro con esta serie Frasquet soltando negro en cuenta que era el convive una época en la que siempre ha habido algo de ficción un poco de mí lo que me ha destacado el libro que sin la ficción actual tenemos que sí ha rebelión del mil seiscientos cuarenta tenemos siempre hay una especie de Piqué entre Cataluña y el resto de la Península no siempre ha habido alguien que ha alzado la voz he dicho un par de burradas

Voz 0874 33:15 claro claro habléis de burradas ahí y no burradas bulos ahí bulos históricos sobre Cataluña

Voz 6 33:20 bueno mulo muchísimo de hecho nosotros denunciamos varios que que se hacen tanto desde el punto de vista digamos español centralita para criticar a Cataluña como catalanes para reivindicar su propia historia al final todo construyen bulos todo hacen lo que nosotros llamamos invención trigos y al final acaban conteniendo un relato histórico para echar a rodar que si Cervantes catalán que si Loyola bueno así algún por delante pues muchos personajes

Voz 7 33:46 Colón también decimos que Mayor tiene como alma que ya Catalá y entonces se dice que es de ahí

Voz 5 33:53 es una teoría al final eso está demostrado viendo hay Arcadi Espada

Voz 6 34:02 decimos siempre por ejemplo ayer reivindican que Cristóbal Colón no salió de palos sino de padres no sólo es decir a lo mejor los que tal Murcia claro la las cosas que Catalunya

Voz 0874 34:12 por esa regla de tres es curioso porque hay una vez yo comentamos aquí que el el el proceso tenía algunas cosas tan chapucera que parecía muy español chapuzas era esto es decir que el independentismo es más española toxicidad

Voz 1678 34:24 si empezamos a ver eso es que es así en plan Cataluña y España no son nada diferentes en ese sentido citando a Ignatius también decía Katerin Moreno

Voz 5 34:33 la historia de Loyola muy grande

Voz 1678 34:38 en Cataluña existen dependientes si tiene una banda tributo de España

Voz 5 34:42 el componente

Voz 26 34:44 a vosotros abierto para repetir lo mismo que está pasando aquí de lo que decíamos antes la ficción Pineda lejos que ya es casi la ficción entre ambos territorio una cosa muy española en si vamos a muy bueno peninsular se queremos decirlo así un poco más médicos peninsular oye

Voz 0874 34:57 sí para no meternos con Ignatius exacto

Voz 26 34:59 además se encarga de las Islas Canarias

Voz 0874 35:02 de polémicas esto lo podrías contar digamos no sé en Catalunya exactamente igual que lo contáis aquí modificaría haríais en algo el texto si tuviera que actuar en un teatro

Voz 1678 35:14 no de hecho nosotros cuando terminábamos el libro lo primero que hicimos fue mandarlo a

Voz 6 35:18 al amigos que es un catalán en muchos de ellos me independentista para que lo revisa si se rieron muchísimo lo que acusa con lo porque esa muy tenemos pero también a Rajoy pues que hay por ahí para aquí

Voz 7 35:28 bulle ver digo porque lo mismo en Berlín pillado ahora

Voz 6 35:35 a nosotros no nos gusta mucho a las personas sino a los argumentos que utilizan sobre todo atacamos lo argumentó históricos que utiliza Puigdemont bueno y entonces ahora publicaron

Voz 5 35:44 el libro que ha leído en la cárcel eso también un sitio han publicado

Voz 6 35:48 los libros que ha leído en los trece una foto con todos los libros que en los trece días casado en la cárcel a lo Madiba

Voz 5 35:55 Henson Mandela me encanta

Voz 7 36:08 no que digo que que incongruencias históricas la vistilla va a Ramón

Voz 9 36:12 que le que le quita legitimidad

Voz 7 36:16 bueno que les dio credibilidad vamos bueno

Voz 1678 36:19 la ley que lo vemos en todo el plus es que es una la huida hacia adelante esta famosa en

Voz 0874 36:23 todo momento como lo de Cifuentes

Voz 1678 36:26 sí bueno es que claro no puede irse más lejos el quizás pusiera Polo Norte y volverá dará la vuelta al globo terráqueo aparecerá Sudáfrica no lo sabemos

Voz 6 36:35 pero él sigue su viaje allí y la verdad es que sí es muy complicado pero si vosotros como historiadores

Voz 0874 36:40 imaginamos que ahora de repente pues es sigue avanzando y no hay hay que buscar como nuevos argumentos para defenderlo yo es contratan como consejo asesor de historiadores para poder defender el plus es ante lo que España ha hecho con Catalunya y España ha hecho mucho contra Catalunya él leyendo vuestro libre hay algunas cosas que a mí me avergüenzan qué qué qué diríais que aconsejaría a los catalanes que argumentos deberían usar para para defender esa independencia

Voz 6 37:06 me voy a poner un poco digno nosotros estaríamos a eso por

Voz 5 37:10 que bueno

Voz 27 37:13 ay ay ay pan queso insisto

Voz 5 37:17 no es no Weiss

Voz 6 37:21 nosotros lo que defendemos es que por ejemplo no puede apoyar los argumentos a favor de la independencia de Cataluña por lo que hiciese Felipe quinto a la gente hoy en día le importa un bledo lo que hizo Felipe V a gente importara corrupción la sanidad la educación Pozuelo ha argumentado que construirlo en base al presente y al pasado el pasado no puede servir para legítimo

Voz 0874 37:36 bueno no estoy seguro de estar de acuerdo con esa teoría porque claro el pasado también juegan peso emocional en tu recuerdo en la manera en la que tú has aprendido la historia

Voz 26 37:44 sirve el peso emocional ojo es que fuéramos a como estaban mucho el tema de la y muchas veces sentimental sentimiento dieron de lo emocional y eso fíjate el rato claro eso muchas veces enturbia mucho la discusión entonces eso hay muchas veces lo que preferimos es que sale más políticos actuales vale habla de tema de las pensiones como está que Silva muy alto que sea muy bajo me parece bien la el encuadre dentro del territorio de Catalunya eso una discusión interesante tirar tanto del pasado ABC enturbia demasiado

Voz 6 38:11 lo sé viviendo no se pueden medir no son cuantificable no

Voz 1678 38:13 no son objetivos claro entonces que siempre va a ser lo que yo siento nosotros decimos que estamos viviendo tiempos muy decimonónicos porque los los elementos son los mismos es apelar al sentimiento a la voluntad del pueblo claro ya

Voz 0874 38:25 pero mira ya estoy bien me viene a la cabeza creo que lo he contado alguna vez a mi hija tenía en Estados Unidos una amiga americana que era también de origen peruano una discutieron muy pequeñitas con cuatro cinco años entonces discutieron y no no vuelvas a mi casa y tal y además no robar seis todo Loro usted te digo me vino a casa y me dijo es que vaya a mediodía por culpa de la Historia claro que la historia juega un papel y la historia está ahí esos versos de Quevedo

Voz 26 38:48 no ahora que yo lo sé lo que me ha costado mucho borrarlo gente eso es un argumento trampa el claro tú no puedes responder antes el rastrero

Voz 5 38:55 bueno yo me pasó

Voz 0578 38:58 es una cosa parecida con una persona de una reja coqueta mejor porque tú sabes

Voz 6 39:02 los vinieron aquí nos masacrar en no se quiere dije Mi abuelo no salió de Valladolid

Voz 5 39:08 el abuelo que masacró sería el tuyo que por eso estás tú aquí pero yo de verdad mi familia no salió de Valladolid no no no me venga con esa voz de muy bien como todo el mundo

Voz 0874 39:17 sabe de todas las crisis políticas que hay en el mundo se sale gracias a los historiadores

Voz 4 39:21 cómo salimos de aquí

Voz 6 39:24 pregunta teniendo en cuenta que además cada semana hay una locura nuevo pues nosotros lo que de lo que demostramos en el libro que siempre se ha intentado reprimir el movimiento nacionalista siempre la función sepa ha salido mal siempre fútil pero pero eso

Voz 7 39:39 esto nacionalista al revés eso significa

Voz 0874 39:42 el movimiento nacionalista imprimibles está va a estar siempre

Voz 6 39:44 cantar siempre y cuanto prima más más independentista pasaba creer bueno entonces máquina de puestos

Voz 0874 39:49 una solución a lo mejor es aceptar un diálogo

Voz 6 39:53 claro que del día

Voz 5 39:55 lo he dicho a radicales

Voz 7 39:58 es un referéndum con urnas legales no

Voz 6 40:01 sí todavía está totalmente totalmente posible un acuerdo nosotros vamos a la conciliación y creemos que la historia tenemos que estudiarla para saber simplemente que pasó

Voz 1678 40:12 en base a eso construir un discurso como hemos dicho actual sacábamos conciliador calefactores

Voz 5 40:17 Nuestra que vamos mal bueno no aprendemos

Voz 1678 40:19 todos deberíamos saber cada mejora salía no es la mejor

Voz 26 40:22 presión aquí por supuesto siempre con humor nosotros

Voz 1678 40:24 los hacemos divulgación histórica con humor en la medida que podemos creemos que el humor es una buena herramienta para conciliar para relajarte

Voz 6 40:31 tensiones que gente que se pone muy intensidad con este asunto y nos dice es que estáis haciendo bromas con algún muy serio

Voz 5 40:38 pues dejamos murciano

Voz 1678 40:43 ya no que queréis precisamente por eso porque muy serio precisamente por eso bromea vamos y qué hacemos cachondeo hay hay nacionalismo murciano claro que sí claro que sí murciano Murcia Nisman

Voz 5 40:54 y ahí voy yo

Voz 0874 40:56 no

Voz 26 40:57 ahora hemos hecho alguna broma sobre temas claro y también Haley murciano una persona muy sereno ha dicho que no te metas con esto que Labrof

Voz 0874 41:03 creo que si los ofendidos claro oye pues mucha suerte con el libro sobre todo cuando lo presentéis en San Jordi en Cataluña

Voz 26 41:11 lo que pasa allí el otro se llama historia absurda cuando alguien no dice es que con España no me te ahí pues toma no mentimos

Voz 5 41:21 lo paso a Jorge ver se canal resistencia alguna cosa de Huelva venga

Voz 11 41:29 ha habido más congestiones Isaac Alcántara gracias compañeros suerte

Voz 0874 41:35 Llum Barrera Quique Peinado Jorge Ponce el sábado

Voz 11 41:37 n en Cádiz pero

Voz 5 41:40 bueno sí Chinchón Fernando luego cita

Voz 0874 41:51 bueno

Voz 28 41:53 hola

