Bartomeu: "Iniesta decidirá cuando debe ponerle el broche de oro a su carrera en el Barça"

Voz 1 00:00 bueno gran partido el gran resultado una buena como para nosotros es la cuarta consecutiva la número treinta

Voz 1146 00:06 su palmarés bueno estamos muy contentos satisfechos partieron hoy lo decía ahora compañeros que hemos hemos visto mejor equipo del mundo jugar al fútbol todos los noventa minutos espectacular el Sevilla un digno rival pero hoy ante Barcelona cosa ha sido imposible que su fútbol hoy hemos sido superiores a decirlo yo frito a este equipo llevan una una era es una era de éxitos ganando disfrutando los socios aficionados disfrutando ellos en el campo por eso digo que hoy hemos visto mejor equipo del mundo

Voz 2 00:37 bueno doblete para el Barça este este año porque el tema de la ligas cuestión de es

Voz 1146 00:41 días es cuestión de días matemáticamente no es no es Liga todavía faltan partidos todavía nos faltan unos puntos nos gustaría que se que ocurriese pero no podemos dar ahora disfrutemos hoy está esta Copa pero es muy importante venía hemos notado bueno pues negativo en la Champions el equipo se ha rehecho porque es un equipazo es una era hemos visto antes Iniesta hoy el mejor Andrés Iniesta de de muchísimo tiempo jugando todos al ritmo ya una a nivel altísimo y bueno estar contentos bueno esperar que la Liga que continúa la próxima semana pues podamos más adelante quizá celebrar pegamento no se puede celebrar hay que trabajar hay que sudar la camiseta unos cuantos partidos más

Voz 2 01:24 la nombraba usted a Andrés Iniesta al capital hemos visto llorar en el campo esto esto suena a despedida no no os gusta contentó

Voz 1146 01:33 alegre y muy contento de de de este título no la verdad es que Andres hoy buenos días jugando muy bien y jornadas pero Andrés marca una época en nuestro club Andrés es un jugador más importante que pasaba por nuestro club tenemos mejor el mundo Leo Messi Andrés marca una época que ya empezó él cuando llegó Ronaldinho continúa hasta ahora es una una una una era de Andrés Iniesta Andrés Novo y demás a mí me gusta porque pasa como siempre en cuando sale suprimido le aplaude todo el campo no muy bueno esta es un jugador irrepetible es un jugador que hoy ha demostrado otra vez más como juega como se va como controla como lleva el tiempo el el desde el partido de los de la jugada y eso es algo que bueno me lo disfrutaremos ahora queda la Liga todavía jugarla Hay esperamos también que es Andrés este ahí también que no hay creo que no hay lesionados por lo tanto tenemos la distancia es el próximo partido de Liga

Voz 2 02:28 hombre ha sido una de las imágenes no yo creo de la noche esa ovación que se ha llevado por parte de todo el Estadio Wanda Metropolitano no solamente el Fútbol Club Barcelona sino también de la afición del Sevilla pero la pregunta

Voz 1146 02:38 ese va a quedarse Báez presidente bueno usted quiero dárselo a él él sabe yo sé que él tenía ofertas tiene pero claro también el Barça es un equipo el equipo de su vida no llegó a de Barcelona con doce años eh ha sido el equipo de de que le ha dado todo el de la OTAN en al al club todo pero tanto la la Unión y además tiene contrato indefinido ese mandato que no acaba nunca lo pondrá el broche final al su buen dato cuando él quiera y así es como está estipulado

Voz 3 03:05 ya sé que no quiere hablar del del doblete pero es que está claro que el tema de la Liga es cuestión de días entonces no vamos a mí ya me gustó vivo aquí