Valverde: "Hubiera dado un brazo por hacer un simple control de Iniesta cuando era jugador"

Voz 0588 00:00 es flaco empieza la rueda de prensa de Valverde comparecen entrenador que acaba de ganar su primer título control era un partido importante para nosotros para el club para los aficionados que resuelto muy bien

Voz 1 00:10 bueno ni te Ernesto a panorama de Marta Ramona directa contra tu dirás da da racimos el primero por a la Champions

Voz 2 00:22 la kipá aguda da subir para Komatsu España Raquel pues cuando coma que significa entrenador que esa que ganó atarle se siente liberado después de la derrota es cuestión Atom Unami siete pregunta si no me siento bien hombre ya sé que cuando pierdes mira cuando pierdes Un

Voz 0588 00:42 una competición pues los grandes equipos siempre hay eh pues bueno siempre hay cataclismos porque no vamos a dejarnos de tonterías en otros equipos pues siempre hay problemillas en otros problemas y en otros pues los pasó en la Supercopa en el inicio de temporada no ha pasado en la Champions por cómo nos eliminaron iraquí la oportunidad que teníamos y bueno te voy a negar que cuando has perdido a un una posibilidad un título el sí pues bueno todos

Voz 3 01:18 estamos como más ansiosos sobre todo de conseguir algo para para para como para mostrarnos y como para estar bien me refiero no sólo al entrenador sino al equipo Generali al club algo que no nos

Voz 0588 01:32 nos reconcilia con todo no por esa sensación de buenas que demos siguió muchas durante la temporada que has tenido un fallo dice que bueno que parece que que se marcha por la borda hay sin embargo pues bueno aquí estamos hemos ganado un título lo esperamos que la gente lo disfrute

Voz 4 01:52 buenas noches Mister Alfredo di esto verde el hombre del partido es indiscutiblemente Iniesta siniestra cambiados y de lo que como valores y doce coma nombrar esa exhibición de manchego fútbol puede perder algo importante puede perder rompiendo algún significado especial lo puede decirnos algo

Voz 0588 02:09 bueno en Chile cambiado bueno que está haciendo un gran partido el significado o no pues bueno lo que quería sobre todo que la gente que ya disfrutado del durante todo el partido porque ha sido extraordinario pues bueno la homenajeada también en ese sentido pero no tiene que ver no es ningún mensaje ni nada por el estilo y en cuanto a él pues bueno un gusto verles jugar jugar como hoy

Voz 0588 02:42 pues me han preguntado Poor por Messi he dicho lo mismo que son jugadores que hacen fácil lo que parece y que hacen cosas que parecen sencillas y sin embargo son dificilísimo más en un simple control Iniesta ya encarando a un jugador au salvando dos jugadores vamos hubiese dado un brazo por haberlo dicho yo cuando era jugador que bueno que es una suerte tenerlo entrenar Louis bueno una suerte para todos el poder disfrutar de su juego

Voz 6 03:11 son las palabras de Juan esto Valverde hubiera dado una pierna o no sé cuánto por haber hecho euro

Voz 1887 03:16 uno de los controles que ha hecho Iniesta en su carrera está saliendo la gente todavía en el Wanda Metropolitano a un rato atreven al partido pero están por ahí todavía un montón de aficionados del Barça de fiesta celebrando el título no sólo en Canaletas y está por ahí otro micrófono de la cadena SER José Antonio Duro con aficionados culés hola José Antonio

Voz 7 03:32 sí Manu pues hace una noche perfecta para ser aficionado del Fútbol Club Barcelona celebrar hoy la trigésima Copa del Rey el conjunto catalán pregunto aquí aquí

Voz 8 03:40 creemos que no habían Saler en del estadio Metropolitano ha por Andrés Iniesta qué tal buenas noches llorando lo Iniesta espectacular ha sido el despido por lo menos yo tomo decisiones

Voz 9 03:57 Andrés Iniesta estudios pues Dios para el mundo demuestran se levanta a todo el mundo en los campeones es el mejor de todos

Voz 8 04:07 te pregunta aquí también Iniesta Fiesta muchas gracias más afinados pero aquí del Fútbol Club Barcelona por Andrés Iniesta por no se a ver qué pregunta España si nos emocionan al ver el que es prácticamente el último la última gran final

Voz 6 04:39 este es el número uno

Voz 10 04:41 irrepetible el mejor Sergio Busquets

Voz 7 04:46 ahí están los aficionados del Barça Manu saliendo todavía debe sabios Metrópolis por Iniesta está la gente que sale pues estoy encantada

Voz 1887 04:54 no extraña que estén encantados de la vida

Voz 11 04:56 es una de esas pocas noches en las que el Barça golea gana un título sin embargo el gran protagonista el gran eh el centro de los focos no es Leo Messi es Andrés Iniesta para la prensa para la afición para los compañeros incluso

Voz 1887 05:10 no había nada más que ver cómo ha sido la el momento en el que atraviesa el terreno de juego para irse al banquillo vamos a volver a la rueda de prensa con Valverde pero saludo a nuestros compañeros del sanedrín que están ya por ahí dos de ellos además bueno los tres INI esto logos de profesión además de periodistas hola Ramón Besa compañero País sí de la Ser muy buenas hola buenas noches qué tal Marcos López muy buenas qué tal como estamos Manu pistachos y está también Jordi Martí hola Jordi buenas noches aunque los indies todos ellos ciertos ir y esto logos eh me gusta hombre preguntaros como titular mañana por dónde va tu titular en el país

Voz 12 05:42 es Ramón no era no es la crónica es un artículo de opinión que es la marca Barça cero cinco

Voz 1887 05:48 la Copa empieza con valor osea adiós

Voz 12 05:51 esta isla Valverde hizo Marcos

Voz 1887 05:53 por dónde va tu artículo mañana en El Periódico el Rey es Iniesta Cesc está claro el Reyes Iniesta ahí Jordi Tube titular

Voz 13 06:01 yo lo que he dicho hoy es clase magistral la última clase magistral de Andrés Iniesta para decir oye el legado a conservar es este como este

Voz 1887 06:09 no pudo perder contra la Roma verdad esa pregunta de sigue tumbando a tantos culés durante tantas noches que han pasado desde aquella fatídica jornada de Champions ahora hablamos de lo que ha sido esta noche ha sido un partidazo de fútbol probablemente Iniesta le quite también algo de brillo al resto de compañeros porque así un partido donde el Barça jugaba muy bien no sol Iniestas casi un partido muy desde el minuto uno presionando bien con el balón desdibujando al Sevilla así un partidazo de todo el equipo ahora os pregunto por eso pero sí hablando Valverde no flaco

Voz 0588 06:36 sí todavía comparezca el técnico del del Barça voy echando la vista atrás y veo partidos como el que jugamos en Valencia tanto en casa como fuera el recuerdo intervenciones decisivas y es un portero que nos ha dado mucho está claro que Marc ha hecho y está haciendo una gran temporada pero con el hándicap este de que bueno al final no juega habitualmente ella tiene que hacerlo en momentos puntuales y además en este caso después de tiempo sin y sin participar incluso su pensando en algún partido que jugar antes pero pero al final decidí que que no sea sabiendo que era un riesgo y ha demostrado ser un pues bueno no según Reporteros que lo es no estamos muy contentos con él

Voz 1887 07:22 el paradero de si es el portero de la Copa Davis