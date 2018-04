Andrés Iniesta: "En unos días haré pública mi decisión"

bueno ya lo sabe no no no es una una posibilidad eso no plantea una posibilidad me ultima parte de Champions es una posibilidad que este sea mi último partido de de un título con con con con mi equipo oí digo bueno en unos días lo haré público mi mi decisión no hay nada más hoy es un día muy bueno

Voz 0165

02:08

cómo estamos a finales de abril antes no es una decisión al final es duro hoy hace meses al final es una decisión una decisión personal la que la que tomen no no la tengo treinta y cuatro años voy a hacer una pues ya más duro para para tomar setas se te ha escapado alguna lágrima no se si alguna hoy era un día muy muy emotivo último Marta total que has visto con todo lo que ha vivido con qué se queda de todas las emociones el día de hoy no con todo con todo así un partido redondo redondo es el nivel colectivo a nivel personal con la sensación que transmitió el equipo de de hambre de conseguir este título ya lo ha a la Liga y a nivel personal pues es sensacional lo que me hace más felices es saber podría hacer el partido que qué hecho y ayudará al equipo a conseguir otro título que no hay que olvidar que es la cuarta Copa creo seguida hay eso es muy difícil no a final de temporada pues ya cosas para para mí para analizar de del por qué de las cosas pero pero lo de hoy en la Liga que que tenemos a tocar pues es un es un grandísimo trabajo al año y eso pues no no me lo puede quitar nadie bueno pues Andrés Iniesta capitán del Barça que había levantado Manu su última Copa del Rey y queda claro escuchándole