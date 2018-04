Óscar Arias: "Ha sido la noche más dura desde que estoy en el Sevilla"

Voz 1375 00:00 aquí en el otro bando los perdedores y además hoy muy tocado estábamos viendo la imagen de la caseta de la Feria del Sevilla donde los sevillistas hoy no están para para bromas está por ahí su director deportivo está Óscar Arias al teléfono la Óscar muy buenas hola bueno gracias por dar la cara en otra noche me imagino que la noche más dura desde que estás en el Sevilla no

Voz 1 00:20 bueno pues seguramente no hemos estado a la altura de lo que demandan partido de ese nivel

Voz 2 00:31 habíamos sufrido una vez está bastante dolor

Voz 1375 00:35 al Itzik harías en el partido de hoy del Sevilla

Voz 1 00:40 antes lo estábamos comentando no cuesta entender

Voz 3 00:43 el equipo que prácticamente es el mismo que tengo

Voz 1 00:47 no hace mucho contra Barcelona Hay bueno empataron en el tramo final partido que fuimos claramente superiores ahí bueno en los últimos minutos eso no es igual

Voz 3 00:57 el mismo equipo que eliminar al Manchester en una eliminatoria de

Voz 1 01:02 sanción fantástica luego sin embargo puede capaz

Voz 3 01:06 le dé en un partido de de esta exigencia pues no no no vale

Voz 1 01:12 porque las circunstancias que sean pero lo que no terminamos de cumplía pues exactamente lo mismo hombre Imaz pero no las cosas no salen pero también es verdad que oí enfrentemos un gran no

Voz 1375 01:23 con gran Barça y un Sevilla desconocido ha habido gente del Sevilla Óscar que se ha ido en el descanso del partido entiendes el cabreo de la afición que ha pitado los jugadores al final

Voz 1 01:32 sí por supuesto a los que hay que entenderlo y además tienen toda la razón del partido de este tipo lo mismo que uno aspira de que

Voz 3 01:42 el equipo compita de la cara

Voz 1 01:44 el pues bueno no no lo hayamos hecho pero que no lo hemos podido no hemos sabido no no sé exactamente explicar muy bien qué ha ocurrido pero pero bueno hemos sido claramente superado por el Barcelona no hay que poner pero esta derrota es dolorosa pues es llegar a una final cuesta muchísimo trabajo para para luego Huertas puedes perder pero al menos transmitir una sensación más competitiva

Voz 1375 02:11 en la última hay que dejó no sé si estás preparado para lo que viene a partir de ahora que ya sabemos lo que ha pasado hoy en lo que hemos leído hoy en Barcelona antes de la final hoy como pierda el Barça a ver qué pasa con Valverde cuidado con Valverde siendo logra el doblete ahora el Barça es campeón y lo que viene a partir de mañana es hoy el futuro de Monte la hoy el futuro de

Voz 2 02:28 Óscar Arias es buen preparado para eso no estás preparado estamos

Voz 1 02:32 el fútbol no he escuchado a Jordi Alba a hablar un poco es como estamos en un en una dinámica en la cual se pasa de del éxito al fracaso en un partido muy bueno tenemos que estar expuesto es no como consciente de que de de que esta es la situación pero bueno al final lo hemos conseguido llegar a la final que es muy difícil sólo la jugando aunque luego aunque las castañas mal no llegado a cuartos en la Champions haciendo una fase de grupos una unos cuartos pues muy bueno al equipo

Voz 3 03:07 lo de Maribel aunque liga la

Voz 2 03:10 han están saliendo bien todos los días estamos ahí compitiendo por conseguir