El Larguero: La exhibición del Barça en la final de Copa y hablamos con el padre de Iniesta (21/04/2018)

Voz 2 00:00 pues muy buenas noches bienvenidos a este Larguero de sábado en el día en el que él

Voz 3 00:52 que el Barcelona ha conseguido algo histórico

Voz 1284 00:54 no ha conseguido ganar cero cinco al seis

Voz 1375 00:57 ella en un auténtico partidazo de fútbol y en una final histórica porque hacía muchos años más de un siglo ciento tres años que un equipo no hacía cero cinco en una final de la Copa del

Voz 4 01:08 desde mil novecientos quince y además ha sido

Voz 1375 01:11 jugando bien con un Sevilla que apenas ha comparecido hoy y que no ha sido rival en ningún momento ante un gran Barça y sobre todo en la Copa que queda para la historia como la copa de Andrés Iniesta ha sido protagonista sin duda del partido el manchego que en los próximos días va a anunciar que se va del Barça probablemente lo haga a final de semana probablemente a final de la semana que empieza

Voz 1284 01:34 ah pues en dos días seguramente el viernes

Voz 1375 01:36 es la fecha más probable para que anuncie su adiós pero hoy el fútbol en el Wanda Metropolitano le ha dicho adiós aquí comienza el larguero es sin duda como digo la Copa de Andrés Iniesta la trigésima Copa la del Fútbol Club Barcelona el trigésimo primer título de Andrés Iniesta que gana también su sexta Copa del Rey tenemos tiene

Voz 1284 01:57 para hacer sanedrín enseguida saludo a Ramón Besa Jordi Martí a Marcos López a Pablo Alfaro Miguel Ángel rechazar Ari flaco así que tenemos Pray todo el equipazo de Carrusel deportivo que sigue para continuar trabajando en El Larguero porque están empezando a los protagonistas ha terminado la fiesta en el césped está por ahí Jesús Navas eh hablando ahora mismo en la zona mixta del eh metropolitano Santi Ortega hola

Voz 0588 02:19 hola estamos escuchando a Jesús Navas

Voz 1785 02:21 no se ven en el partido no hemos entrado bien y yo cuando tenía vamos perdió muy pronto oí yo soy es difícil volver e te hace correr tengo otra vez ocasiones poner difícil

Voz 5 02:31 pero muy tocado Jesús no sé que se te pasa por la cabeza está como pensando

Voz 1785 02:36 bueno pero que un duro la gente que ha venido de la ganas de poder levantar otro está hablando

Voz 1284 02:43 más en directo que reflejan poco el estado de desánimo en los sevillistas esta jugadores la han pedido perdón a la afición en el campo pero nos pide paso Sique Rodríguez hola así que

Voz 1881 02:51 de Albano cómo estás muy buena muy buenas pues hoy aquí con el padre de las criaturas del partido por favor vaya partidos es que Iniesta es que yo diría que los mejores de su carrera me corregirá el el padre José Antonio que lo tengo aquí que ríe que está nervioso muy emocionado porque lo que se ha vivido oyes histórico no sólo para el futbolista sino para para el deporte en en general José Antonio cómo estás estoy bien tranquilo ahora antiguo claro bueno ya te escucha José Antonio y está en El Larguero hola

Voz 1284 03:20 José Antonio

Voz 6 03:22 José Antonio muy buenas hola enhorabuena eh gracias buenas noches buenas noches hombre cómo estás

Voz 7 03:31 a que me voy a estar yo creo que por el momento de la noche

Voz 1375 03:37 qué partidazos ha marcado tu hijo eh

Voz 7 03:40 bueno bien Mora esperar a que un poquito pero bien sacado cine nadie

Voz 1284 03:51 sí sí el gol así un golazo que que REC que recorte le ha hecho a al portero que finta le ha hecho

Voz 7 03:58 te ves un poco de eso lo que pasa es que bueno soy yo en el centro oí tenemos ocho arriba los que tenemos muy bien el juego cuando llega pues también tiene un poquito Sancho Portero

Voz 1284 04:12 sí sí desde luego me dicen que ha sido su primer gol en una final de Copa no había marcado nunca en una final de la Copa del Rey

Voz 7 04:18 señor recuerdos no no no ahí pues no estamos

Voz 1284 04:20 vale para ser el primero

Voz 7 04:22 pues no es tomado aquí bueno muy bueno y muy muy bien

Voz 1284 04:26 primero el último no

Voz 7 04:29 bueno a mí mismo El orden algo poco quiero será bueno en esto diga no creeré

Voz 1284 04:36 qué bonita qué bonita la ovación que le ha dado el Wanda Metropolitano de despedida no es una despedida del fútbol español porque el a la afición del Barça relacionó la afición del Sevilla y estoy convencido que todo el mundo estaba viendo la tele se ha puesto de pie para aplaudir a Iniesta

Voz 7 04:50 sí soy de mujeres tiene yo digo porque será el gesto pero bueno también no

Voz 1284 05:05 desde luego no sé si has visto la imagen en la tele de tu hijo llorando en el banquillo cuando ha escuchado beige con el Wanda Metropolitano todo el estadio gritando Iniesta Iniesta ya ya han enfocado en la televisión a tu hijo estaba llorando en el banco

Voz 7 05:24 lo conozco sé que son complejos

Voz 6 05:34 se resalta las lágrimas

Voz 1284 05:38 sido ha sido espectacular ya a él ya él bueno él los el han saltado a él es quien ha llenado la cara de lágrima y tú eres el padre de la criatura estamos todos pendientes de cuando la criatura anuncia el adiós crees que hace bien yéndose en este momento

Voz 7 05:53 no lo sé la verdad es que si se diera este paso como padre como tantos años que llevo aquí viviendo otra cosa no pero también es verdad que siempre hemos confió y bueno es una persona muy medita muy llenas con los tiempos sólo en hace más cosas

Voz 8 06:16 sí es muy sincero en su

Voz 7 06:19 por más el bueno en tiene que tengo tomando ardió

Voz 1284 06:26 no le ha ido mal y ahora el momento de cabeza fría hay seguro que a todo lo que nos pide el cuerpo es que se quede un año más y está jugando está siendo titular a

Voz 1375 06:33 con un gol que se quede un año más pero yo creo que sí

Voz 1284 06:36 sí que que el momento que ha elegido es bueno para hacer lo que yo creo que se va en todo lo alto no

Voz 7 06:40 sí yo creo que si me eligen eso ha sido un final bonito elegante en un buen momento porque ella esto día me dio mucho y sabemos todo lo que esto Trulli para él es corriente dándole un beso de la afición con un buen recital como

Voz 1284 07:00 dale un beso a tu hijo de parte todos nosotros un abrazo que lo tuvimos hace poco en el larguero pero te robo un minuto más solamente y te dejo está Raúl González en Canaletas donde la gente se ha echado a la calle en Barcelona y la gente no deja de corear oído hablar de Andrés Iniesta

Voz 9 07:13 hola Raúl en Barcelona muy buenas hola qué tal Manu pues si es de Andrés Iniesta es el nombre estrella aquí en Canaletas junto al de Leo Messi la verdad es que los quinientos hacinados del Barça están aquí celebrándolo vamos a preguntarle cuál es tu nombre Marta Marta qué te parece Iniesta qué opinión te merece Siniesta es una estrella del Barça Hay mucho de menos tú que quieres Daimiel el esquí se deja quieres que siga aquí en el Barça así como lo hemos para Quique tiene Catherine ésta tiene que quedarse en el Barça

Voz 10 07:38 debería quedarse en el Barça no entiendo Él quiere seguir jugando disfrutando del fútbol y buscan a liga menos competitiva para poder disfrutar

Voz 9 07:46 todo elogios mano aquí en Canaletas Andrés Iniesta uno de los grandes protagonistas del partido de esta exhibición del Barcelona contra Sevilla no me extraña

Voz 1284 07:54 pues nada José Antonio lo dicho cuándo lo va a decir cuándo lo va a anunciar

Voz 7 07:57 Michelle ha tener este no dejaremos que es el paso él seguro como a todos duro cuando empiezas constó acabo si después sigue la Liga estoy decide si fuéramos tuviese la L perdió

Voz 1284 08:11 hombre José Antonio Duro del José Antonio lo tiene decidido

Voz 7 08:17 pero que lo diga en no

Voz 1284 08:19 cuando te entiendo

Voz 7 08:22 sí

Voz 1284 08:23 te entiendo cuando lo va a decir el viernes puede ser buen día

Voz 7 08:25 no estoy se fijas un hecho cuando lo va despidiendo

Voz 1881 08:28 bueno hay que decir que no sepan

Voz 7 08:31 era nada estamos ahí toda la familia no está visto

Voz 1284 08:33 dos veces

Voz 7 08:36 la mujer supongo que bonito y cuando ha marcado

Voz 1284 08:38 Paul que habéis hecho

Voz 7 08:40 un poco pero me acercó

Voz 1881 08:45 venga gordo relanzar la comparación

Voz 7 08:48 inició entonces que tuvimos Now somos muy ilusionado con poder hacer todos este año pero bueno estamos bien está mal no está mal y queda la Liga

Voz 1284 08:58 era la Liga hay que darle y queda la Liga es pues nada José Antonio un abrazo y gracias por estar en directo en El Larguero en el micrófono de Sique Rodríguez muchas felicidades y esperaremos que tu hijo anuncie su marcha de del fútbol español pero todavía no vamos

Voz 11 09:09 exportaron poquito

Voz 7 09:11 acabo un abrazo

Voz 1284 09:13 Connio el padre de Andrés Iniesta en directo

Voz 1375 09:15 haciendo este Larguero ahí en el micrófono de Sique Rodríguez en el inicio de esta fiesta que es eso

Voz 1284 09:21 viviendo en el Wanda Metropolitano también en Canaletas ahora vuelvo allí con Raúl González

Voz 1375 09:25 y en Sevilla todo lo contrario en plena Feria de Abril

Voz 1284 09:29 Fran ronquido hoy la gente se ha ido en el descanso del Wanda Metropolitano muchos sevillistas han abandonado el estadio en el descanso y ahora mismo cómo están los ánimos hay en Sevilla hola arranque

Voz 1296 09:40 hola hola Manu y también de la feria es se ha ido muchísima gente muchísimos aficionados del Sevilla ahora ese sonido que nos llega de fondo corresponde a los fuegos artificiales que van a cerrar la semana de Feria en Sevilla pero te decía que es más fácil ahora que nos toque el suelo dones café que encontraron sevillista aquí en este Real de la Feria porque lógicamente ante el bochorno que estaba sufriendo después de la imagen del equipo y el partido y la goleada lo que quedan son béticos eso ir será

Voz 1284 10:09 será más fácil encontrar algún bético no

Voz 1296 10:11 los colores ir mandando chiste de uno a otro por el móvil algunos incluso con gracia en nos vamos a casa para ver la prórroga más cómodos que se ha dado un poquito de guasa si aquí aquí es habitual

Voz 1284 10:25 bueno esto va por barrios hoy es una noche dura para el sevillismo ahora también tendremos tiempo analizarlo con Pablo Alfaro y con Chan Harry ha sido una buena temporada yo creo ha sido una buena temporada el Sevilla pero hay noches que hacen

Voz 4 10:34 mucha pupa la de el Barça

Voz 1284 10:37 esa fue la noche de Roma afortunadamente han tenido otras noches para sanar de alguna manera hay curar de alguna manera esa herida hoy lo que viene en la Liga seguramente haga que se cierre de alguna manera aunque no del todo pero que se cierre bastante la herida de de la Champions para el Sevilla ya no hay más han caído en cuartos de final de la Champions que es una buena temporada en Europa en la Liga han sido muy irregulares y esta manera de caer en la final de la Copa que está muy bien llegar a la final pero esta manera de caer veremos si también deja consecuencias por ejemplo con su entrenador Montella que acaba de terminar con su director deportivo eh Óscar Arias acaba de terminar la rueda de prensa el técnico italiano vamos a escuchar a Valverde pero que ha dicho Flaquer y el técnico italiano bueno pues

Voz 1296 11:17 cariacontecido triste ha pedido perdón a la afición del Sevilla ha reconocido que el Barça ha sido superior en todo momento y que el Sevilla no ha sido capaz centrar el partido en ningún momento pero sobre todo remarcaba una y otra vez esa sensación de impotencia ante la superioridad del Barça y esa necesidad de disculparse y de pedir perdón una y otra vez a la afición del Sevilla tanto la que ha venido hasta el Wanda metropolitana con como la que lo ha sufrido desde desde Sevilla igual desde cualquier otro lugar así que triste frustrado enfadado cariacontecido intentando dar explicaciones que no acababa de encontrar ni el mismo el técnico italiano del del Sevilla

Voz 1284 11:48 pues enseguida estamos ahí de lo que dice

Voz 11 11:51 Ernesto Valverde que hoy también ha respirado ya disfrutado viendo cómo su equipo ganaba muy fáciles

Voz 1284 11:57 de la Copa ahora de pregunta Iturralde González por algunas jugadas polémicas que bueno con el cinco cero han perdido evidentemente importancia o la Iturralde qué tal muy buenas buenas tardes y sobretodo para que nos cuente lo que ha pasado en ese tienen Tenerife Huesca que es vergonzoso que ha ocurrido que no hayan suspendido el partido con un monoplaza que alcanzaba al árbitro y estar en el Comité Técnico de Árbitros que contabas en Carrusel que fuman en pipa ahora le preguntaremos a Aíto y ahora vamos con el sanedrín que están por ahí mientras siguen saliendo protagonistas Jordi Martí Ramón Besa y Marcos López pero antes hola Mario Torrejón que Ketama mano muy buenas qué tal qué dicen ahora mismo las portadas de todos los digitales después de la manita que le ha hecho el Barça al Sevilla y sobre todo Iniesta

Voz 1375 12:31 eso es después de la exhibición del Barça la foto Iniesta verla

Voz 4 12:34 el segundo secretario técnico el Sevilla David Soria está el director deportivo perdón es el de el portero del Sevilla está pensando unos Canarias hablaba al portero está quemando David

Voz 1888 12:43 lo escuchamos con levantarnos David no sólo han sido nacido

Voz 1959 12:50 bueno tuvo al descansa te va cero tres pues

Voz 6 12:53 y también tú te vas

Voz 1959 12:56 yo creo que el equipo falta Titín nunca nunca una final simplemente que bueno

Voz 1284 13:00 a nivel de juego porque como he dicho antes no hemos sabido leer el

Voz 4 13:06 tenemos hay algún problema con el micrófono de el portero de

Voz 1284 13:09 David Soria enseguida estamos ahí a ver qué dice uno de los protagonistas porque al final del encuentro sacada

Voz 1375 13:14 pidiendo perdón a los sevillistas en la grada

Voz 1284 13:16 del Wanda Metropolitano si recuperamos el sonido enseguida volvemos a escuchar a David Soria que dicen los titulares de prensa mal

Voz 1375 13:22 decía Manu que la imagen Iniesta está dando la vuelta al mundo primero los deportivos en España las dice Iniesta no te vayas marca dice Iniesta se va como un Rey Andrés lidera la exhibición del Barça para ganar su cuarta Copa consecutiva El Mundo Deportivo manita para llevarse la Copa y homenajearán a Iniesta golazo de Andrés para la historia en su última final y el Sport dice exhibición del Barça póquer de copas es su último gran gol con el Barça se pregunta al Sport en los generalistas El País dice el Barça corona a Iniesta tras destrozar cero cinco al Sevilla El Mundo la Copa de época de Iniesta La Vanguardia la copas emborracha de Barça las lágrimas de Iniesta que insinúa en su adiós al Barça en el periódico sigue siendo el Rey el Barça destrozó al Sevilla Iniesta se va dando la última lección tres apuntes del exterior porque también es Iniesta y el Barça protagonista por ejemplo en The Guardian en en Inglaterra dice Iniesta selló un final de cuento

Voz 1284 14:09 de hadas en la final de la Copa del Rey La Gazzetta dello Sport

Voz 1375 14:12 ovación del metropolitano Iniesta el Barça triunfa con una manita Monte la If I y la firma de Niesta aclamada por todo el estadio lleno le sentarse en tu silla Barça Iniesta fútbol puro

Voz 1284 14:22 sí es sin duda el gran protagonista ha sido la Copa de Iniesta y es el gran protagonista en todos los titulares flaco empieza la rueda de prensa de Valverde comparece el entrenador

Voz 1296 14:29 acaba de ganar su primer

Voz 0588 14:31 otra partida importante para nosotros para el club para los aficionados que resuelto muy bien

Voz 12 14:37 bueno ni te Ernesto a panorama de maldad Ramona directa contra tu dirás la primera la Champions la quita Guta

Voz 0588 14:52 todo está pues claro su lo que significa que significa ganar esta tarde se siente liberado después de lo de ropa

Voz 1284 15:00 siete pregunta si no me siento bien sea no

Voz 0588 15:03 como hombre ya sé que cuando pierdes mira cuando pierdes un una competición pues los grandes equipos siempre hay pues bueno siempre hay cataclismos porque no vamos a dejarnos de tonterías en otros equipos pues siempre hay problemillas en otros problemas y en otros pues los pasó en la Supercopa en el inicio de temporada no ha pasado en la Champions por cómo nos eliminaron y estar otra oportunidad que teníamos y bueno no te voy a negar que cuando has perdido a un una posibilidad un título el sí pues bueno todos estamos como más ansiosos sobre todo de conseguir algo para para da como para mostrarnos y como para estar bien me refiero no sólo al entrenador sino al equipo Generali el club algo que no nos Nos reconcilie con todo no con esa sensación de buenas que demos se dio muchas durante la temporada y que en un momento pues has tenido un fallo que bueno que parece que

Voz 13 16:11 eh eh

Voz 0588 16:14 en marcha por la borda y sin embargo pues bueno aquí estamos hemos ganado un título lo esperamos que la gente lo disfrute muy buenas noches Mister eso está todo vale

Voz 1654 16:23 pero el hombre del partido es indiscutiblemente un teléfono a Andrés Iniesta ha cambiado y de lo que como valores morales aquí llego fútbol puede perder algo importante que puede perder rompiendo algún significado especial lo puede decirnos algo

Voz 0588 16:37 bueno en Chile cambiado bueno porque está haciendo un gran partido de el significado o no pues bueno lo que quería sobre todo que la gente que ya ha disfrutado durante todo el partido porque ha sido extraordinario pues bueno la homenajeada también en ese sentido pero no tiene nada que ver no es ningún mensaje ni nada por el decirlo y en cuanto a él pues bueno un gusto verles jugar verle jugar como hoy a veces me han preguntado Poor por Messi he dicho lo mismo que son jugadores que hacen facil o que parece y que hacen cosas que parecen sencillas y sin embargo son dificilísimo más en un simple control de Iniesta ya encarnando a un jugador au salvando dos jugadores vamos hubiese dado un brazo por haberlo dicho yo cuando era jugador que bueno que es una suerte tenerlo entrenar lo oí bueno una suerte para todos el poder disfrutar de su juego

Voz 11 17:39 son las palabras de Juan esto Valverde hubiera dado una pierna o no sé cuánto por haber hecho euro alguno

Voz 1284 17:44 los controles que ha hecho Iniesta en su carrera está saliendo la gente todavía en el Wanda Metropolitano a Fillon Rato que atraen al partido pero están tampoco hay todavía un montón de aficionados del Barça de fiesta celebrando el título no sólo en Canaletas y está por ahí otro micrófono de la cadena SER José Antonio Duro con aficionados culés hola José Antonio

Voz 0514 18:00 sí Manu pues hace una noche perfecta para ser aficionado del Fútbol Club Barcelona para celebrar hoy la trigésima Copa del Rey el conjunto catalán pregunto aquí aquí

Voz 2 18:08 creemos que no habían salen del estadio Metropolitano por Andrés Iniesta qué tal buenas noches llorando la de Iniesta espectacular ha sido el despido mejor menos si hacemos Andrés Iniesta es Dios Dios para el mundo demostraran

Voz 10 18:32 levantado el mundo los campesinos

Voz 2 18:35 de todos los tiempos ir que también Iniesta Niesta muchas gracias más ambiciosos pero aquí del Fútbol Club Barcelona fue a preguntar por Andrés Iniesta

Voz 14 18:51 el mejor quién hay algo en la historia de fiestas

Voz 2 18:59 a ver qué pregunta España nos emocionan ahí a Albert el que es prácticamente el último la última gran final

Voz 15 19:07 tú estés el número como es el mejor para ella es el buque

Voz 0514 19:15 están los aficionados que el Barça Manu salido todavía está bien metropolita por Iniesta está la gente que sale pues estoy encantado

Voz 1284 19:22 lo extraño que estén encantados de la vida

Voz 1375 19:25 es una de esas pocas noches en las que el Barça

Voz 1284 19:27 si gana un título sin embargo el gran

Voz 1375 19:30 su protagonista el gran centro de los focos no es Leo Messi es Andrés Iniesta para la prensa para la afición para los compañeros incluso

Voz 1284 19:39 no había más que ver cómo ha sido la el momento en el que ha a través al terreno de juego para irse al banquillo vamos a volver a la rueda de prensa con Valverde pero saludo a nuestros compañeros del sanedrín que están ya por ahí dos de ellos además bueno los tres INI esto logos de profesión además de periodistas hola Ramón Besa compañero el país y de las

Voz 0458 19:54 es muy buenas hola buenas noches qué tal Marcos López muy buenas qué tal como estamos mano está también Jordi Martí hola Jordi buenas noches aunque los indies todos ellos todos

Voz 1284 20:06 y me gusta siempre preguntaros como titular mañana por dónde va tu titular en el país

Voz 1785 20:11 Ramón buena no es la crónica es un artículo de opinión que es la marca Barça cero cinco la Copa empieza con la osea adiós a Iniesta viola

Voz 0458 20:21 there is Marcos por dónde va tu artículo mañana en el periódico El

Voz 4 20:24 el Rey es Iniesta que está claro es Iniesta ahí Jordi tú titular

Voz 0985 20:30 yo lo que he dicho hoy es clase magistral la última clase magistral de Andrés Iniesta para decir oye el legado a conservar

Voz 1284 20:37 es como este equipo pudo perder contra la Roma verdad esa pregunta de sigue tumbando a tantos culés durante tantas noches que han pasado desde aquella fatídica jornada de Champions ahora hablamos de lo que ha sido esta noche ha sido un partidazo Doll probablemente Iniesta le quite también algo de brillo al resto de compañeros porque así un partido donde el Barça jugaba muy bien no sol Iniestas casi un partido muy desde el minuto uno presionando bien con el balón desdibujando al Sevilla así un partidazo de todo el equipo ahora os pregunto por eso pero sí hablando Valverde no fracking

Voz 1296 21:05 sí todavía comparece el técnico del del Barça

Voz 0588 21:07 voy echando la vista atrás y veo partidos como el que jugamos en Valencia tanto en casa como fuera el recuerdo intervenciones decisivas y es un portero que nos ha dado mucho claro que Marc ha hecho y está haciendo una gran temporada pero con el hándicap este de que bueno al final no juega habitualmente ella tiene que hacerlo en momentos puntuales y además en este caso después de tiempo sin y sin participar incluso yo estoy pensando en algún partido que jugar antes pero al final decidí que que no sea sabiendo que era un riesgo y ha demostrado ser un pues bueno no ser alguna porteros que lo es no hay estamos muy contentos con

Voz 0458 21:51 el caladero de así es el portero de la Copa Manu

Voz 1296 21:55 esa es que hoy un deportivo el compañero Fernando cola publicaba un artículo en que decía que había voces en el club

Voz 1284 21:59 sí sí sí de Roma se preguntan si Valverde

Voz 1296 22:01 la opción correcta de cara al futuro y que se jugaba mucho en la final de hoy le han preguntado a Valverde por su futuro dice que no sabe qué decir del futuro de suyo porque no se entera de muchas cosas de lo que se dice en el entorno pero que en los grandes equipos siempre hay tempestades de este tipo porque el Barça siempre está obligado a ganar así que para él no es ningún problema lo que se pueda llegar a decir de su futuro

Voz 4 22:21 me me ha parecido un poco exagerado y que que alguien en la directiva piense eso es una información efectivamente de compañero Fernando Polo el Mundo Deportivo que que también le solemos llamar de vez en cuando oí cuyas informaciones son siempre fiables pero me parece un poco exagerado si ha llegado la directiva pensar en eso no eso de

Voz 1284 22:38 Nuestra el daño que hizo la eliminación en Champions

Voz 4 22:41 de ante la Roma de la manera en la que cayó el equipo pero lo de

Voz 1375 22:43 hoy Ramón Marcos si Jordi no solamente es cómo se pierde sino no solamente es perder sino cómo se pierde decíamos la noche de Roma y hoy no solamente es ganar sino como se ha ganado no

Voz 1785 22:55 sí ha sido una actuación redonda porque yo diría que ni siquiera con el cero tres han parado han sido del primero al último minuto y ha sido una cosa la aplicó no funciona horas porque yo yo quiero escuchando y si funciona se te acaba a escuchar perfectamente

Voz 0458 23:10 yo ahora voy contigo vale Ramón

Voz 1785 23:13 de principio a fin no sea la determinación con la que ha jugado a la manera que ha presionado la manera que sea sólo falta repasar los goles el primero es de fútbol directo de pase Porter pero eh Coutinho gol el del segundo al triángulo mágico eh yo hasta Messi el tercero de campo a campo que es Sergi Roberto hasta que acaba al final a Luis Suárez el cuarto pues el el el gol selecto que es Iniesta aparece cuando tiene que hablar Federer los partidos solemnes no sea él ha hecho en su vida muy pocos goles creo que no llegan a cuenta pero claro no sea éste habrá que añadir lo Alcatel

Voz 4 23:53 algo de del gol de de de Johannesburgo Stamford Bridge duda si el gol

Voz 1284 23:59 además el primero en una final de Copa in hoy a Ortega

Voz 1785 24:02 luego para mí lo que tiene por ahí iba lo del artículo el cero cinco que es el dígito mágico del Barça es el cinco siempre es el cinco cero sus grandes partidos empezando por el cero cinco de Cruyff Aquino el setenta y cuatro bueno aquí en el banda no en Madrid el cinco cero de Guardiola con Mourinho siempre ha sido el cinco cero una copa no estaba entonces cero cero cinco Icon con Iniesta es una un partido retó no diría yo que lo que influyó mucho precisamente es que el equipo se ha querido hacer perdonar por lo de Roma de Roma no tiene perdón como mínimo mañana no Barraquer nadie nada de ellos estos tíos tienen un prólogo tenemos un problema con ellos porque nos pasamos cada temporada arrasando de ellos diciendo que son veteranos que ya no sirven que hay que remodelar el equipo y tal y luego te sorprenden aquí te vuelven a hacer callar durante tres o cuatro meses lo cinco no sé cuántos van a acabar es decir duran y duran como las pilas dura y creo que en el fondo no lo de hoy era decir señores ustedes fichen lo que tenga que fichar directivos no digan memez y tonterías como las que han dicho hoy empezando a filtrar esas información buena filtrar no es una información de Fernando Polo parece mezquino ruin que algún directivo pueda llegar a decir lo que ha dicho hoy creo que también es una respuesta para ver cuando el directivo suba al avión a ver si tiene narices de mirar a la cara a los fugados

Voz 1284 25:15 decírselo iba a Valverde sobretodo eh ahora hablamos de Iniesta que vamos a hablar de antes en esta pero he al hilo de lo que está diciendo Ramon Besa de la manera en la que hagan al Barça de la manera en la que el momento en el que llega esta victoria como se ha producido después de lo de Roma a Luis Suárez que estaban entrevistando

Voz 1375 25:28 acabar el partido le han preguntado si esto tapaba lo de él

Voz 1284 25:31 de Roma escuchamos el uruguayo

Voz 7 25:33 a ver mete que obviamente que te echamos Roma somos somos conscientes fue un golpe muy duro y cual tuvimos que que revertir la situación hemos de pensar en Liga enseguida ahora teníamos la final voy creo que no no tapa lo que lo que no pasa en Roma pero sí obviamente que una Copa un torneo siempre siempre es lindo no

Voz 1284 25:55 tapa lo que nos pasó en Roma pero de alguna manera sirve para estallaron un poco esas heridas está Amador Bernabeu al teléfono ahora mismo Amador muy buenas

Voz 11 26:03 hola buenas noches pues felicidades hombre como directivo azulgrana como abuelo de Piqué y como culé de toda

Voz 1284 26:09 la vida no existen varias y es que

Voz 16 26:11 pero muy bonito y realmente es para recordar sí sí

Voz 1284 26:14 por una final que estábamos escuchando justo al visual diciendo bueno esto no tapa lo de Roma pero de alguna manera sí que alivia un poco las heridas está usted en esa línea au sí que tapa esto lo de Roma

Voz 16 26:23 no yo siempre miro la parte positiva yo creo que hay que unir al partido de hoy es un partido realmente se ha demostrado que Barcelona es un equipo que tenemos jugadores para ganar a finales vivía aquí estamos por lo tanto hay que

Voz 1881 26:36 disfrutar Louis pasado cosa que

Voz 1284 26:38 partido tan bonito que viajó al Barça que viene

Voz 1881 26:41 tipo pero Iniesta ha sido el protagonista

Voz 1284 26:44 porque además juega muy bien porque marcaba un golazo por su adiós por todo un poco no

Voz 16 26:48 bueno listas siempre ha sido un jugador no hay no lo vamos a descubrir lo que realmente ha demostrado los pues qué es esto pues

Voz 4 26:57 hace bien yéndose a China en este momento

Voz 16 27:00 no tengo ni idea metiéndole

Voz 17 27:03 habrá que dejarle que lo diga el primero no

Voz 6 27:05 mucha gente está claro no tengo hace bien hace bien

Voz 1284 27:10 queda el golito su nieto que está buscándolo ahí pero no ha habido manera eh el minero que no te digo que se ha quedado sin el golito no que lo estaba buscando

Voz 16 27:17 bueno bueno bueno no podía hasta cinco bastaba o sea tampoco hay que yo creo que he hecho un buen partido ha hecho lo que tenía que hacer la parte de atrás ha subido alguna vez que por lo tanto ha hecho aquí

Voz 1881 27:29 me hecho un buen partido ahora por la Liga ahora por la Liga no

Voz 16 27:33 bueno yo creo que hay que resolverlo los votantes puntos pero no sé veremos pronto

Voz 1284 27:40 la última pregunta hemos leído hoy

Voz 11 27:42 de una infracción en el mundo deportivo de

Voz 1284 27:44 de verdad alguien duda en la directiva del Barça de Valverde a estas alturas de temporada

Voz 16 27:49 yo creo que no la verdad es que me comenta tengo mucho tiempo

Voz 1284 27:56 y eso que ojalá sea así un abrazo y gracias que va camino de la

Voz 1881 27:59 muerto en el bus no muchas gracias estamos en puestos no sale uno

Voz 1284 28:02 abrazo Amador hasta luego yo espero tener segundito Amador Amador tenemos Amador por ahí Amador no está colgó el teléfono

Voz 4 28:09 a el iba a saludar por aquí e Iturralde que es un buen amigo suyo no

Voz 0514 28:15 civil a los árbitros en la época de Cruise

Voz 4 28:17 en fin esa época no recibía Amador Bernabeu Un caballero que siempre siempre lo ha sido en Canaletas sigue llegando gente Raúl González

Voz 1284 28:24 hola qué tal Manu de nuevo por aquí

Voz 9 28:26 las que no se ha estabilizado en te diría ya que la gente empieza a marcharse de hecho precisamente justo ahora una pareja de chavales jóvenes de cien que poquito ambiente hay hoy aquí en Canaletas aunque te presento aquí tengo a un par de aficionados mexicanos que viven en Estados Unidos y que hoy están aquí qué tal cómo estáis

Voz 10 28:42 muy bien muy bien visto que exhibición

Voz 9 28:44 el Barcelona no salen de excelente

Voz 5 28:47 estamos muy dieron clase de fútbol

Voz 9 28:50 te contaba usted que su hijo viene aquí a hacer unas pruebas en la Academia el Barcelona y hoy ustedes además pueden celebrar aquí el título que se siente a lo grande gran es grande vivo muy feliz tú que eres el que vas a ir a hacer estas pruebas con el Barça cuál es tu jugador favorito Messi Messi sin duda la verdad es que chicos un poco tímida humano ha visto el micro está como asustado pero estar aquí muy felices celebrando este título del Barça coincidiendo que que están aquí de vacaciones para que el a las pruebas con el Barça

Voz 1284 29:16 pues nada ahí está la gente celebrando ese título de Copa del Fútbol Club Barcelona termina la rueda de prensa de Valverde

Voz 1296 29:21 sí sí ha terminado ya la rueda de prensa de Valverde satisfecho contento por el título conseguido emplazando ya al equipo a intentar cerrar la Liga cuanto antes ir en fin rindiéndose como director El Larguero a Don Andrés Iniesta que es el gran protagonista de esta de esta

Voz 4 29:35 no tiramos la Adecco seguimos en El Sanedrín con Jordi Ramón Marcos y enseguida estamos también en Sevilla que hay que echar algún

Voz 1284 29:43 algún protagonista pidiendo perdón como ha hecho el portero del Sevilla a los aficionados sevillistas

Voz 18 29:50 los

Voz 1284 32:48 Valientes Cadena SER

Voz 29 32:51 Larguero con Manu Carreño

Voz 1284 32:53 no son las doce y treinta y tres estamos en este El Larguero en la noche en la que el Barça se ha proclamado campeón de la Copa

Voz 1375 33:02 ahí está Andrés Iniesta en directo en televisión

Voz 1284 33:07 española escuchamos a Andrés Iniesta pues eh

Voz 0165 33:09 eh a una gran noche en todos los sentidos a nivel con el colectivo a nivel personal un título que que nos hace mucha ilusión intentaremos pues añadir a la a la Liga para pro bono dar un con buen sabor de boca a nosotros mismos y sobre todo a nuestra gente

Voz 1654 33:30 si uno sueña una final creo que sale en el guión sale lo que lo que hemos visto aquí en aguanta no sé

Voz 0165 33:36 sabíamos que que tenemos que plantear un partido así hemos sido muy muy atrevidos hemos estado muy decididos hemos seguido muy contundentes prácticamente no no de modo opciones al Sevilla que si le das un poco de opción pues tiene jugadores para para hacerte daño pero la verdad es que el equipo y la afición no hay hoy se merece un diez Andrés más redondeado toda la

Voz 1654 33:58 fiesta con con un gol no no hubo una explosión

Voz 5 34:01 de de alegría de júbilo impresionante

Voz 30 34:04 se se Juan muchas mucho

Voz 0165 34:08 pues emociones en en el día de hoy digo bueno muy muy feliz la verdad que tenía mucho mucho deseo de que hoy fuese bien aquí y la verdad es que desde el primer minuto

Voz 5 34:21 es todo todo ha funcionado de hombres ya lo de cuando lo tenga que decir pero supongo que te va a costar mucho tener que decidirá adiós noches como esto no lo que has vivido como te ha coreado como lo has podido disfrutar afición absolutamente entregada

Voz 30 34:35 se son muchas

Voz 0165 34:38 muchas emociones y muchos sentimientos muchos años sí

Voz 1284 34:42 hablando Andrés Iniesta que luego se va a parar también con la radio unos pide pasó Adriá Albets otro protagonista del Barça sale por ahí indirecto Adrià

Voz 0165 34:47 sí Jordi Alba está hablando ahora en catalán empezaron las preguntas en castellano así que vamos a escuchar al lateral del Barça valorando esta final

Voz 1890 34:57 la Copa es que hoy a diferencia de los últimos partidos habéis sido más el Barça que otros días no sé si para vosotros este cinco cero una liberación después de un mes un tanto duro y extraño

Voz 0977 35:09 bueno hombre no final es una victoria que que bueno caímos claramente en Champions la Roma se mereció pasar porque sabíamos que nosotros pues no podíamos perder esa eliminatoria con la ventaja que teníamos pero siempre lo dije ay es verdad al final en Madrid pues lo tapa más aquí quizá pues más bueno más críticos no te voy a decir una portada en en un periódico de Madrid uno uno contra contra el Corán contra Athletic bueno según aborta de de un jugador de ellos Si bueno se tapa mucho más los resultados de allí iros de aquí pues pues son son más críticos de verdad es la verdad pero pero bueno yo creo que hecho la temporada estamos haciendo muy buena somos plenamente justos vencedores de la Copa del Rey que por mucho que la gente quiera una quitarle mérito de Liga pues estamos a una victoria muy bien yo creo que todo mundo firmaría un doblete a que con segundo aún pero pero bien

Voz 5 36:13 yo creo que sí

Voz 1284 36:14 cuál es el sentir del vestuario después del mazazo de Roma haber ganado una final pero sobre todo como la visionado ha sido uno de los espectáculos diciendo Jordi Alba a sido una temporada muy buena que ya quisieran lograr un doblete todas las temporadas última pregunta para Jordi Alba

Voz 0977 36:28 sí hemos disfrutado muchísimo yo creo que hemos hecho un partido muy completo defensivamente pues bueno prácticamente nunca o casi ocasiones Si ofensivamente hemos tenido la posesión de balón hemos creado muchas ocasiones la que hemos tenido porque ha metido prácticamente así iría en un partido muy completo no para

Voz 0165 36:46 para nosotros las dos últimas preguntas para ello

Voz 31 36:49 en esta publica Mundo Deportivo que resolver de estaba entre las cuerdas si se perdía esta final te hemos visto abrazarse con él estáis a muerte con el entrenador te sorprende esta noticia

Voz 0977 36:59 bueno no me sorprende nada no cuadra llegaban para gente quiere hacer daño yo creo que se merece todos los respetos eh el mister pues ha reconstruido equipo que bueno que fue la marcha en ahí pues tuvo que hacer muchos cambios Si los haciendo fenomenal trabajo que está haciendo es fenomenal al final lo de Roma es culpa de todos me ampliamente los jugadores al final nadie se pone en el campo somos los jugadores los que nos ponemos ahí lo que tenemos que dar la cara y en ese aspecto no hay que echarle nada al al entrenador no yo creo que somos todos culpables cuando se gana cuando se pierde sí sí que estamos todo el equipo con él es un grandísimo entrenador un entrenador que bueno no deja hacer pues no dejar nuestro espacio oí yo creo que que el equipo está con él

Voz 0165 37:46 hoy luego lo que sacan prensa pues no podemos controlar al final la gente pues que hace mucho daño especial

Voz 0588 37:51 para para Andrés Iniesta difícil imaginarse un Barça sin él no

Voz 0977 37:56 sí con el día que que no usted debo es echará mucho de menos no yo creo que hemos visto bueno grandes cosas con él en el club llevan muchos años dando mucho espectáculo hoy y el día que no esté pues se va a nota

Voz 1785 38:08 no os de Jordi Alba Manu si me aguantas está hablando Sergio Busquets íbamos a escuchar al jugador del Barça ahora mismo en directo

Voz 1890 38:18 además hoy lágrimas de Andres Iniesta tú ha sido uno de los primeros en abrazarlo cuando apretado al árbitro que os ha dicho cómo lo veis qué significan esas lágrimas la ovación de todo el Wanda Metropolitano

Voz 0165 38:29 bueno no sé la verdad es que

Voz 1890 38:32 porque significa a una moción de poder ganar otro título un jugador muy importante que ha hecho mucho por este club está a un nivel espectacular como hay visto y es que pueda jugar diez años más porque con esa calidad pues es imposible te puedan parar y bueno para nosotros es un placer tenerlo contar con con él en esta finales en toda la temporada y ojalá pueda pueda seguir muchos años pero él se ha merecido el derecho a decidir si supongo que es decir a unos días au no sé cuándo pero supongo que lo dirá Hay no se nosotros estamos también afecta

Voz 0588 39:08 veces Sergio de las mejores finales que recuerdas

Voz 1654 39:11 más poder disfrutar con este triunfo y la forma con la que se ha producido os quité alguna pequeña espina

Voz 1890 39:17 si por una parte si no es una de las mejores finales que hemos hecho hemos hecho también recordar

Voz 1284 39:22 han siempre Andres Iniesta una de las mejores finales que han hecho estaba hablando Jordi Alba está hablando Busquet los jugadores del Barça en esta noche de alegría para los azulgrana

Voz 1375 39:29 la y en el otro bando los perdedor

Voz 4 39:32 ah si además hoy muy tocado estábamos viendo una imagen de la caseta de la Feria del Sevilla donde los sevillistas hoy

Voz 1284 39:38 no están para para bromas esto Voley su director deportivo está Óscar Arias al teléfono la Óscar muy buenas bueno gracias por dar la cara eh

Voz 4 39:47 me imagino que la noche más dura desde que estás en el sevillano

Voz 16 39:51 bueno pues seguramente llegamos ha estado a la altura de lo que demanda un partido de este nivel bueno

Voz 4 40:02 no nota bastante peor cómo calificaría es el partido de hoy del Sevilla

Voz 16 40:09 se antes lo estábamos comentando no cuesta entender que qué equipo que prácticamente el mismo que que hubo no hace mucho contra el Barcelona Inter empataron en el tramo final del partido que fuimos claramente superiores ahí bueno lo último minuto eso no es igual el mismo tipo al Manchester en una eliminatoria de Champions fantástica Hay luego sin embargo pues que aparte de en un partido de de esta exigencia pues no no no dar porque las circunstancias que sea bueno lo que no terminamos judía pues efectivamente son lo mismo hombre más pero no las cosas no salen pero también es verdad que oí frente un gran parte

Voz 4 40:53 con gran Barça y un Sevilla desconocido ha habido gente del Sevilla

Voz 1284 40:57 lo que sí ha ido en el descanso del partido entiendes el

Voz 4 41:00 la variedad de la afición que ha pitado a los jugadores al final

Voz 16 41:02 sí por supuesto a los que hay que entenderlo y además tienen toda la razón del partido de de este tipo lo mismo que uno espera de que

Voz 7 41:12 en la cara

Voz 16 41:14 de momento pues bueno no lo hayamos hecho pero que no hemos podido o no hemos sabido no no sé exactamente explicar muy bien qué ha ocurrido pero pero bueno hemos sido claramente superado con el Barcelona no hay que poner liquidez pero esta derrota es dolorosa pues es una final cuesta muchísimo trabajo para para luego verter

Voz 1375 41:36 merece perder cero

Voz 16 41:39 es una sensación más competitiva

Voz 1284 41:41 en la última hay que dejó no sé si estás preparado para lo que viene a partir de ahora eh ya sabemos lo que ha pasado hoy en lo que hemos leído hoy en Barcelona antes de la final hoy como pierda el Barça a ver qué pasa con Valverde cuidado con Valverde si no logra el doblete ahora el Barça es campeón lo que viene a partir de mañana es hoy el futuro de Monte la hoy el futuro Dios Canarias preparada para eso no estas prepara

Voz 7 42:02 estamos escuchando yo

Voz 16 42:05 es un poco es como estamos en una en una dinámica en la cual se pasa de del éxito o el fracaso eh en un partido oí y bueno tenemos que estar expuesto es como consciente de que de de que esa es la situación

Voz 1881 42:19 en el fútbol hoy es cierto pero bueno

Voz 16 42:22 al final hemos conseguido llegar a la final que es muy difícil sólo la jugando aunque el lobo aunque las cosas hayan salido mal no llegado a puerto en la Champion eh haciendo una fase de grupos una unos cuartos pues muy buen equipo

Voz 1881 42:38 de de físico nivel aunque liga las cosas están saliendo bien todavía estamos ahí compitiendo por conseguir una plaza

Voz 1284 42:44 muy bien Óscar hablaremos gracias por dar la cara a esta noche y a venirse arriba un abrazo

Voz 16 42:48 gracias hasta luego ahora escucharemos a algún

Voz 1284 42:50 jugador más del Sevilla que repito ha pedido perdón a los sevillistas ahora estoy con Santi Ortega con Alfaro pero sale Andrés Iniesta para hablar

Voz 0165 42:57 las radios si hablando del capitán del Barça la escuchamos en directo en El Larguero muchas emociones muchos sentimientos que en nada todo todo en general muy muy emotivo

Voz 0588 43:07 tres has dicho en la televisión que esta semana vas anunciar tu decisión no hay ninguna posible

Voz 0165 43:13 sabe que te quedes bueno esta semana lo diré cuál es la decisión

Voz 30 43:18 es

Voz 0165 43:20 tampoco un poco clara pero pero bueno

Voz 0458 43:24 los resultados llegado incluso la afición del Sevilla

Voz 0165 43:28 bueno muy feliz es es increíble sentir ese ese cariño de la gente no para para uno como como persona y como deportista es es una cosa que que se te clavan de muy adentro oí es un un agradecimiento porque porque realmente es especial

Voz 1890 43:48 palos a ver si cada momento a nivel grupal da la sensación que habéis quitado una espina encima

Voz 0165 43:53 bueno y vieron título más la oportunidad en muy poco tiempo de añadir lo a la Liga

Voz 30 44:02 yo creo que que esa sensación de hacer una

Voz 0165 44:06 una gran temporada ganando Liga y Copa pues no nos la puede quitar nadie no por lo tanto pues ojalá podamos certificar la Liga Hay disfrutarla con con nuestra gente

Voz 31 44:16 Andrés como te hemos visto llorar emocionado por cómo se han acercado a Titus compañeros como Valverde te ha sustituido para recibir la ovación todas las pistas conducen a última final con el Barça no

Voz 0165 44:30 bueno ya lo sabe no no no es una una posibilidad no una posibilidad me último partido de Champions es una posibilidad de este sea mi último partido de de un título con con con con mi equipo oí digo bueno en unos días lo haré público sí mi decisión no hay nada más hoy es un día muy bueno espero

Voz 5 44:53 muy muy amateur lo dirán que iba va a tratar de convencer

Voz 30 44:58 estamos a finales de abril