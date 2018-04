"La codicia mató a la revolución"

Voz 1 00:00 sí

Voz 2 01:04 Ramón Lobo buenos días buenos días qué tal cómo estás bien oye de una de las cosas

Voz 3 01:10 más que tiene este trabajo lo hemos comentado fuera de micrófonos que me obliga obliga entre comillas a leer muchos libros cosa que sí hace ese trabajo a lo mejor no contra el tiempo o se olvida que hay que leer lo digo porque mañana es el Día del Libro estaría bien que hiciéramos una

Voz 0874 01:23 elogio de la lectura si además este trabajo

Voz 1791 01:26 también porque tienes que leer muchos libros tienes que leer mucho reportajes y encima te pagan por ello con lo cual está muy bien te pagan incluso escribirlos aunque sean vamos a ver si en mi caso es cuando son malos recuerdas

Voz 0874 01:35 de este este terminal cabeza algún libro que ha leído recientemente que pudiera ser recomendar hayan

Voz 1791 01:40 eh que no sea tuyo no libro Historia lo mío no lo recomiendo a mí uno los libros que más me gusta lo que que es una tumba para Boris ha habido bits y representa muy bien la locura de las dictadura esa igual que el apellido que el equipo exponían las dictaduras como la maquinaria acaba devorando sus propios hijos

Voz 0874 02:00 ah pues yo mira voy a recomendar el el último el nuevo de Ignacio Martínez de Pisón que estuvo en el programa la semana pasada Gemma Philippe no solamente porque la historia de un hombre que cometió toda serie de estafas durante la época anterior a la a la Guerra Civil española sino porque el luego describe tan bien eso es tres años de guerra IS ese nacimiento de la época franquista ese ese gobierno que podía ser estafado con tanta facilidad que podía llegar una red de repente venderles agua como si fuera gasolina para alimentar coches y se lo compraron está tan bien documentado es un trabajo tan periodístico además de literario que creo que es una es una buena recomendación

Voz 1791 02:36 pero lo que hay que recomendar es leer ahora que si no se cubren Saramago en su casa Le Le dije que los periodistas de la literatura y el periodismo eran orillas del mismo río me miró y me dijo más quisiera y los periodistas a la literatura la buena literatura cambia cambia a las personas

Voz 0874 02:52 no se me ocurren muy pocos periodistas los hay que sean grandes escritores de lo que se me viene a la cabeza en LEB que ha escrito libros maravillosos sobre las ciudades en las que ya ha vivido durante un tiempo hay buenos periodistas anglosajones que te miran escrito buenos libros

Voz 1791 03:08 en Latinoamérica hay muchísimos periodistas que han pasado a ser escritores escritores que saben ser periodistas bueno empezamos con nuestro porque además tenemos a un buen exponente de esto que acabo de decir orales

Voz 1 03:18 que está bien no

Voz 0874 03:30 esta semana lo que hacemos es entrevistar a un hombre que vivió el embrujo de la política ilusionado con la embestida revolucionaria de su país y hoy es como tantos otros un nombre que seguramente nos lo contará ahora desencantado con la evolución política de aquella revolución ahora es lo que siempre quiso ser ahora es escritor dicen del que hay dos cosas que no soportaría que lo hubiesen sucedido que es haberse perdido la revolución en no dejar una obra literaria a su país ese invitados se encuentra en España porque el lunes veintitrés de abril recoge el Premio Cervantes dos mil diecisiete en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares Madrid mañana el Día del Libro es Sergio Ramírez que es escritor y ex vicepresidente de Nicaragua Sergio bienvenido como

Voz 4 04:12 estabilidad diera bien muy bien encantado de estar aquí como ustedes ya te lo decía fuera

Voz 0874 04:17 me micrófono pero una enorme enhorabuena porque es uno de los premios con mayor prestigio que hay en este país es sobradamente merecidos

Voz 5 04:22 bueno en toda lengua no

Voz 0874 04:25 ah cómo te parece una pregunta que están genérica que te va a costar mucho responder la cómo le explicas a un español lo que es ahora Nicaragua

Voz 5 04:33 bueno sueño frustrado una revolución que se ha dado por la borda yo cuando entré en la aventura revolución haré creí que no iba a ser así que seriedad primera revolución que se iba a salvar de la debacle la debacle que sufrimos fue ética moral que es lo peor de todo al final entonces la revolución si sobrevive estará en forma de caricatura si no sería mejor olvidarse de no

Voz 0874 05:01 que es la revolución cuando hablamos cuando hablas de la revolución hablas de una utopía de una idea de una serie de cambios que combina

Voz 5 05:07 esa por ser una utopía atemorizado de la palabra utopías y me voy a al diccionario que dice que la utopía lo que no es posible hoy pero podría ser posible mañana no me parece que es una definición

Voz 4 05:20 esta

Voz 5 05:21 cuando pies Laborda pues el hueco lo llena la desilusión desesperanza la la nostalgia sonda revolución comienza a ser un ideal después se vuelve un proyecto que intenta transformar una sociedad a veces con resultados contrarios a lo que el proyecto original se propone como es el caso de Nicaragua

Voz 0874 05:45 las revoluciones pueden empezar desde dentro del sistema no tienen que venir siempre de la calle

Voz 5 05:50 comienzan de la calle ir provocadas por la calidad del sistema que tienen lo lo los países no pero se necesitan muchas coincidencias para que una revolución como lo que ocurrió en Nicaragua tiene Mike

Voz 4 06:04 que armarse Un paisaje

Voz 5 06:08 que está formado por muy distinto el elemento que si falla un solo elemento nunca llega a armarse no y claro la revolución que vivió Nicaragua m setenta y nueve fue la última del siglo XX la última revolución armada triunfante del siglo XX en América Latina yo no veo la prospectiva la posibilidad de que un fenómeno igual se repita

Voz 1791 06:32 Juan es un privilegio contar con Sergio dormir sí porque tiene la historial de los dos lados la historia de la realidad una historia de imaginación de lo que pudo ser porque era relucientes Duran tampoco porqué las reducciones tienden a meterse en los zapatos de lo que dejan bueno cuando Anta

Voz 5 06:46 poco es porque se resuelven mal y cuando dura mucho porque también se resuelven mal no yo creo que la única manera de dar la solución se resuelva bien yo me veo la democracia como ocurrió originalmente con la revolución en Nicaragua mil novecientos noventa no hay que olvidar que el poder que se conquistó más de diez años antes entregó por medio de las urnas a quién legítimamente gala ganó las elecciones que la señora Chamorro allí viven el el fermento de la descomposición la provocado por la por la codicia la codicia mató a la la revolución una revolución que salió puesto que la propiedad fuera común para todo dentro estarán utopía terminó siendo la propiedad de pocos eso es lo que mató éticamente la revolución la codicia esto

Voz 0874 07:40 que comúnmente definimos como el capitalismo

Voz 5 07:43 no el capitalismo es una forma generalizada de social me refiero a la codicia personal de alguien que por lo que corresponda

Voz 4 07:52 de que se enriquece a costa del Estado

Voz 5 07:56 a negocios mal habidos

Voz 4 07:58 esa filosofía el dinero fácil que han comenzado a imperar en América Latina hay que ha sido tan atroz como se pie el purulenta que viste la democracia bien fijémonos en qué país no hay hoy en día presidentes perseguir

Voz 5 08:15 lo prófugo o en la cárcel por motivo de la corrupción en esta compañía brasileña o deberé global hizo la corrupción en América Latina corrompía todo el mundo más allá de las ideologías porque antes hablábamos de izquierda como sinónimo

Voz 4 08:34 ética y yo ya no es posible establecer esa esa frontera

Voz 1791 08:41 qué nos queda porque ahora Lula ha entrado en prisión José Mujica en la Presidencia Uruguay salió como entró que parece ser que es el único símbolos que a Mandela por supuesto la gente que que que ha muerto pero cuáles son los símbolos éticos que podía tener la izquierda latinoamericana para decir

Voz 5 08:58 a alguno de Mujica no pues yo creo que la señora Bachelet pongan a achacar muchos horrores pero no ningún loco tenga que ver con la con la corrupción salgo ese caso desgraciado con su hijo que tuvo esa debilidad madre en determinado momento no

Voz 4 09:17 pero yo creo que lo ejemplo

Voz 5 09:21 desgraciadamente abundan malos ejemplos de corrupción que es se va a cumplir

Voz 1791 09:26 las cincuenta años de el mayor sesenta y ocho de la Primavera de Praga los estudiantes mexicanos quizás sea el momento de mujeres global señala la herramienta para re recetar en respetar la social

Voz 4 09:41 el punto de vista ético eso me parece que es muy importante porque me parece que está ocurriendo algo irreversible en la historia de la humanidad que es esta vamos

Voz 5 09:52 la exposición que las mujeres habían hecho en todo el mundo de los abusos sexuales que había sido callados dentro de esta sociedad patriarcal que pese a todo seguimos viviendo yo creo que esta situación se vuelve irreversible está una gran conquista el hecho de de de parar los abusos sexuales la impunidad de los abusos sexuales y esto

Voz 4 10:15 me parece que que ha

Voz 5 10:18 la reconsideración de papel de la mujer en la sociedad

Voz 0874 10:21 escuchábamos al principio la música de Los Tigres del Norte en los contaba Sergio que era la música que él escuchaba con Daniel Ortega en los primeros días de la revolución de aquellos años todavía conserva a un gran amigo que es el puede te sacerdote Ernesto Cardenal también pasó por este programa porque esta mesa manteníamos este este diálogo con él sobre Ortega tiene usted contento Daniel Ortega no he querido venir a la cumbre

Voz 4 10:42 porque estaba usted aquí como no no entiendo iraní

Voz 0874 10:46 Daniel Ortega no quiso venir a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz porque estaba usted en España hay había recibido un premio y parece que no quería cruzarse con usted

Voz 7 10:53 primer dedo quizás que tengo pero está bien de bolo usted y carne no estuvieron muy cercanos ustedes a sí misma Revolución que fue muy bella para vivir y para muchos otros también adquiere el mundo entero tuvo la revolución pero ya no existe yo he escrito tres tomos de memorias el tercer tomo sobre la revolución esa llamada revolución perdida porque ya no es revuelo

Voz 0874 11:26 la revolución perdida decía Ernesto Carmona

Voz 4 11:28 estamos bien a usted

Voz 0874 11:31 abandonó el Frente Sandinista en enero del noventa y cinco diferencias ideológicas que también tuvo con Daniel Ortega como Ernesto Cardenal Amigo con el que hizo la revolución actual presidente de Nicaragua observando la deriva autoritaria de Ortega

Voz 4 11:46 cómo puede cambiar tanto en política esta es la pregunta cambia el cargo más político que el político al cargo

Voz 5 11:53 yo creo es una pregunta que debe hacerse siempre a las novelista no que se ocupan de León de los cambios que sufre el ser humano porque es muy muy muy sencillo responder diciendo no es que siempre fue así no no no los seres humanos a evolucionan de muy distintas maneras alguno se mantienen aferrado a su vez ideales como acabamos cuchara

Voz 4 12:15 a Cardenal que fue

Voz 5 12:18 el artífice de la revolución desde la palabra porque la revolución en Nicaragua yo no me la puedo explicar sin Ernesto Cardenal es sin sin Carlos Mejía Godoy

Voz 4 12:28 sí

Voz 5 12:29 Carlos Mejía le puso música a la revolución la banda sonora

Voz 0874 12:33 la puso un mapa la revolución verde hasta Gareth Bale

Voz 5 12:35 puso la poesía no la las pues si es que la revolución en Nicaragua agua tú entonces ese esa revolución se perdió

Voz 4 12:44 sí sí

Voz 5 12:45 tal como como el resto

Voz 4 12:47 lo lo lo lo está diciendo no

Voz 1791 12:50 al final la la ética está en la heterodoxia en la ortodoxia es lo que corrompe no es el momento que te metes en el mainstream

Voz 5 12:59 sí esquela la la ortodoxia es siempre obsoleta

Voz 4 13:06 si todo ese significa que alguien está dispuesto a cambiar su pensamiento y aceptar que el pensamiento Sara mente tiene que cambiar y que la duda es la que cambia la humanidad decir que uno siempre debe tener más preguntas que repuestas que cree que tiene toda la respuesta de ninguna pregunta se vuelve necesariamente ortodoxo conservador aunque haya sido revolucionario tose después piensa que es un

Voz 5 13:32 misión en la vida es sagrada que es quedarse en el poder

Voz 4 13:34 para siempre eso también ortodoxia pero eso no viene del marxismo eso viene la vieja historia de América Latina hemos tenido caudillos en Baratillo siempre no

Voz 0874 13:47 sí Sandino pudiera ver en lo que se ha convertido Nicaragua qué pensaría

Voz 4 13:52 hay una frase Sandino que yo nunca olvido si bien no había entregado las armas si lo que le costó la vida

Voz 5 13:59 eh

Voz 4 14:00 en sus campamento de mi Abelló pero se lo entrevistó un periodista bajo

Voz 5 14:06 Ramón de Velastegui Goitia

Voz 4 14:08 en mil novecientos XXXIII si la respuesta que le dio me parece que es muy significativo

Voz 5 14:15 lleva jugando leve dijo hablando de de que si un hombre como él debería tener o no propiedades y estoy yo no tendré nunca propia yo no entre en esta lucha para hacerme millonario yo no tengo nada ni aspiro temer nada esa casa estamos en una casa de mi mujer algo mucha gente y se esa edad pero yo creo lo contrario esas andino decir el ideal no puede ser contaminado con la codicia

Voz 0874 14:44 pues frente a eso anda que no están llenos los banquillos de los juzgados de políticos que se dejaron perder

Voz 5 14:50 cien yo otra entonces esos y otros que andan oyendo ahí está refugiado el expresidente el Salvador es encontró refugio Nicaragua otros gobernante guatemalteca como Serrano encontraron refugio en Panamá

Voz 0874 15:04 es usted muy elegante pero no mencionara en ningún español pero también los hay aquí

Voz 4 15:07 eh

Voz 1791 15:09 cuál es el papel que tienen los intelectuales y los escritores la vigilancia de de estos políticos para que no caigan en la codicia

Voz 4 15:16 yo creo que el papel de de Egipto dar soluciones y no es por creer situaciones

Voz 5 15:23 lo que poner el dedo en la llaga

Voz 4 15:26 es es el deber de lo de los escritores yo creo que puede haber bueno escritores que se callan que se dedican a hacer sonar ahora literaria muy buena yo siempre he pensado que además de el papel de escribir bien porque es mi primer papel como escritor yo tengo un deber ciudadano que es el de hablar ya señalar lo que a mi me parece que que no está bien en la vida

Voz 5 15:51 la publica en términos críticos

Voz 4 15:53 bien podría no hacerlo pero yo siento que es es un es un papel paralelo al que yo cumplo como escritor

Voz 0874 15:59 está muy bien porque el otro día conversamos sobre cómo El Mundo le faltan intelectuales ya uno no sabe lo que son intelectuales antes era más fácil saber quiénes eran verdad

Voz 5 16:08 sí sí lo es que bueno volteretas creó esta esta esta condición del intelectual que se ocupa de todo no que no sólo escribí una pieza de teatro novela sarcástica como hacía tres sino que Voltaire escribió más de treinta mil cartas sobre asuntos públicos crítico de lo que ocurría en el sistema judicial en la

Voz 4 16:30 la vida política viendo el

Voz 5 16:33 el Real porque lo perseguían

Voz 4 16:35 si esto lo repitió después se repitió mucho en el siglo XIX

Voz 5 16:41 lo Solano o no

Voz 4 16:44 sí lo veinte estará malo

Voz 5 16:46 o Carlos Fuentes fueron gente que nunca seca

Voz 4 16:49 parece que esté el modelo del intelectual para mí Él que no se calla el que no se que hayan escritor en Alfaguara

Voz 0874 16:57 para el último libro publicado se llama ya nadie yo era por mi hace un año colabora habitualmente con el país es director desde dos mil cuatro de una de las revistas electrónicas de referencia en América Latina que es carátula punto net

Voz 4 17:09 no para pluriempleado estamos

Voz 0874 17:13 bien pero en fin y sobre todo sigue escribiendo sigue trabajando en aras de un futuro mejor que es lo importante y mañana como decía este escritor y ex vicepresidente de Nicaragua recibe el Premio Cervantes dos mil diecisiete en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares es el Día del Libro así que recomendó no para mañana

Voz 4 17:32 tengo bueno te he ahí un libro

Voz 5 17:35 cada de de de publicarse desde que se llama Morón da eso es un libro

Voz 4 17:45 que trata de los exiliados salvadoreños en El Salvador en los Estados Unidos los exiliados salvadoreña a EEUU que el actores Horacio Castellanos Moya qué es uno de los buenísimos actores que tenemos el Centro América se llama como Morón gas Morón pues es decir se llama la morcilla Centroamérica miras pues si de salvadoreños en Estados Unidos hay grandes comunidades decir la literatura tiene que ver cómo otros hacen que no sólo tradicionales y ahora los Estados Unidos es un escenario la literatura centroamericana así como la de la literatura y dominicanas no por ejemplo lo que sí Sergio Ramírez gracias por Begoña Errazti mucha suerte y enhorabuena en muchas gracias hasta luego Ramón

Voz 1 18:37 lo que