Aquel maravilloso plano secuencia

Voz 1 00:00 un la cámara enfoca unas manos que manipulan un artefacto explosivo nuevo sin cortar en ningún momento el plano va siguiendo distintos personajes pareja anegando incluyendo el hombre que coloca la bomba en el maletero del coche la pareja que sube al auto arranca hay circula lentamente por las calles estamos en una pequeña población fronteriza entre México y Estados Unidos el coche llega al puesto fronterizo y el conductor habla con la agente de aduanas vemos también a otra pareja que también cruza caminando la frontera son Charlton Heston Janet Leigh

Voz 3 00:38 más te das cuenta de que es la primera vez que estamos juntos élite cuenta míticas en más de una hora

Voz 1 00:57 se trata de una de las escenas más magistrales de la historia del cine un largo plano secuencia además de tres minutos con el que comienza la película la cámara se sitúa en una curva móvil comienza afirmando a la altura del pecho del hombre que prepara la bomba luego se aleja así acerca pasa por encima de los tejados vuelve al nivel de la calle siguiendo los personajes todo ello en medio de una sugerente mezcla de luces y sombras es un alarde de virtuosismo digno de uno de los mayores genios que hago sí Orson Wells su biografía Charlton Heston calificó esta escena como la toma más formidable que jamás había visto

Voz 4 01:33 esta no hay ninguna mucha no llevo toda la noche preparar plano de hecho si te fijas en la escena puedes ver las primeras luces del amanecer en un horizonte no había más tiempo y era la única toma que se podía hacer el mayor problema que tuvimos fue con el actor que interpretaba al inspector de aduanas se olvidaba de texto algo comprensible porque intimidaba toda aquella complicada preparación y con tanta gente implicadas finalmente Ortega for me da igual que no digas línea solo

Voz 1 02:10 Orson Wells había estado trabajando y viviendo en Europa casi diez años y regresó a Hollywood en mil novecientos cincuenta y siete Fue entonces cuando la universal pensó en él para interpretar un pequeño papel en un policíaco que iba a protagonizar Charlton Heston un actor muy de moda por entonces trazar vida a Montse los diez mandamientos

Voz 6 02:28 el señor barcas anda usted un traficante estando detrás de un refresco para mi mujer a mujer estando bien agentes

Voz 1 02:36 cuando Heston preguntó al estudio quién iba a dirigir la película le dijeron que aún no lo habían decidido

Voz 4 02:41 cuando en mayo solamente mi mayor contribución la sede mal fue persuadir a los estudios para que peor fuera el director no sé cómo no se les ocurrió antes pero el caso es que fui así de tenían reservado el papel de villano y elegante en un la dije es un director que hizo Ciudadano Kane me miraron como si hubiese propuesto a mi propia madre para dirigir la película

Voz 1 03:06 la hicieron caso y propusieron a Orson Wells que se hiciera cargo de la dirección además de interpretar al policía

Voz 0544 03:12 por medio de expresión me dijeron Jean Pierre es dirigir esta película pero has de saber que no podemos pagarte más de lo que hablamos de acuerdo esguinces P la dirigir es siempre que también pueda escribirla hasta la última palabra con un guión completamente nuevo y aceptarse así que disponía de tres semanas antes del comienzo del rodaje contraté a una docena de secretarias las veinticuatro horas del día con las que RIC Topal el guión

Voz 1 03:38 curiosamente y a pesar de su recomendación a Wells no le gustaba Charlton Heston para el papel de policía mexicano quiso que la universal reconsiderara esa decisión pero no le hicieron caso

Voz 7 03:49 malditos mecenas no sabes quiénes un fantasma y quién tiene pasta Vito todos creen que saben dirigir estoy preparando un thriller para la Universal pretende que Charlton Heston intérprete mexicano

Voz 1 03:59 Orson Wells equivocaba en su reticencias ya que al final Charlton Heston logró uno de los mejores trabajos de su carrera en el nuevo guión Wells mejoró notablemente su propio papel polaco colitis

Voz 6 04:12 los mi distrito caso perdona de cómo está tan seguro de que así tiene permitieron con su pierna mala les da puntadas igual que a otros cuánto cambia el tono

Voz 1 04:25 la película cuenta el declive y caída de este capitán un policía que no repara en métodos sucios para conseguir sus propósitos

Voz 8 04:32 vi hace diez minutos y estaba más mía no miraría bien la tiré en el suelo del baño es imposible que se me pasara dos cartuchos de dinamita de la versión cresta caja estaba Pakea gente lo comprenderá ciento más que es capitán ustedes lo amañar un amaño

Voz 1 04:49 a él se encuentra el honrado policía mexicano que trata de desenmascarar lejos

Voz 6 04:53 sólo tiene que resolver el caso y demostrar que la policía es un corrupto

Voz 9 04:59 amigo le deseo la mejor suerte

Voz 1 05:08 Orson Wells consiguió que su amiga Marlene Dietrich

Voz 11 05:10 hiciera un pequeño papel en la película pequeño pero inolvidable

Voz 12 05:17 dejarles chocolate ojalá estuviera incorporando Porto Chile

Voz 11 05:22 la alemana da vida a una gitana que en el pasado fue amiga del capitán

Voz 1 05:27 Orson Wells

Voz 0544 05:29 no sabían que contaban con Marlene Dietrich hasta que bebieron en algunas tomas rodadas y se sorprendieron mucho entonces la llamaron que ligeros estás en la película sí dijo ella bueno danos tu caché iba Arlene contestó sino ponéis mi nombre en los créditos ese número pero estilo ponéis hablar con mucha gente así que acabaron llamando a su agente porque sabían que era una buena publicidad para la película

Voz 9 05:53 les encantó sobre

Voz 1 05:56 más allá de la genialidad de la escena inicial la película cuenta con los habituales y sorprendentes encuadres y juegos de luces y sombras del director que sirven para acentuar las características de los personajes y el ambiente de corrupción moral en el que se mueve la historia pero como ya le ocurrió otras veces el estudio apartó a Wells de la fase de montaje sin que el director supiera nunca

Voz 9 06:18 no Sharon explica que es de

Voz 0544 06:22 no tengo ni idea nadie me explicó nunca porqué a ellos les había encantado el guión el cese de de estudio venía a verme todos los días porque quería que firmara un contrato para hacer varias películas más Era aun al material luego vieron un montaje que hice debieron quedar tan horrorizados que no volvieron a dejarme entrar en el estudio nadie me había explicado jamás qué fue lo que les disgustó hicieron todo lo posible para boicotear la película Heston era ya una gran estrella sin embargo en América la película la estrenaron siquiera a organizar una rueda de prensa sin un pase para los periodistas

Voz 1 06:59 la película se estrenó modestamente sin apenas publicidad sin embargo fue elegida para la Exposición Universal de Bruselas allí obtuvo el premio a la mejor película del certamen pasó a Francia donde se mantuvo dos años en cartel y es que la crítica europea la trató enseguida como una obra maestra un clásico instantáneo que también tuvo una consecuencia importante en su aspecto Muse

Voz 12 07:20 Cal la vía no la me trae muchos recuerdos para los que les guste

Voz 1 07:26 que llevaba ya cinco años trabajando anónimamente en el equipo de músicos de la Universal Sed de mal fue la primera banda sonora que creó en solitario Henry Mancini uno de los compositores más importantes de la historia de la música cinematográfica su música a base de jazz blues y rock'n'roll llamó la atención del director Blake Edwards que contactó entonces con él y a partir de entonces convirtió a Mancini en su compositor fetiche

Voz 9 07:49 lanzando su carrera con películas como La pantera rosa

Voz 1 07:53 Desayuno con diamantes Días de vino y rosas

Voz 14 08:02 no no no no como

Voz 1 08:11 no a la sede mal fue una película adelantada a su tiempo no sólo por su virtuosismo cinematográficos sino por abordar temas poco habituales hasta entonces como la corrupción policial o el tráfico de drogas

Voz 7 08:23 dices que Vargas está implicado en el narcotráfico

Voz 6 08:26 Teodorín que esto no sea una intuición lo puedo demostrar ya sé que no es asunto de mi departamento pero me gustaría demostrar que por hablar

Voz 1 08:35 la modernidad que destila esta película de mil novecientos cincuenta y ocho con vierten antigualla en muchos planteamientos narrativos y estilísticos del cine actual algo que sólo estaba al alcance de un genio como Orson Welles los que trabajaron por él así lo reconocía

Voz 15 08:50 en la Mostra

Voz 4 08:54 él fue sin lugar a dudas el hombre con más talento

Voz 15 08:57 ido en mi vida

Voz 4 08:58 esto no significa que fuera el mejor director al mejor guionista o al mejor actor que no lo fue por talento entendemos la capacidad creadora Orson tenía más que cualquier otro que yo haya conocido

Voz 16 09:09 ah no