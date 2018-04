Cantinfleando por la vida

Voz 0544 00:00 medicinas de medicina

Voz 1 00:02 el maestro es el conjunto de una ausencia que pudiéramos llamar nosotros conformes la pistola Nokia tiene usted dos claves de Medicina Legal la medicina legal que es legal ya estando legalizada hiciesen la logia osea más bien tanto nóminas máis no

Voz 0544 00:19 el diccionario de la Real Academia Española admite las palabras Cantinflas Canal inflada o cante el fletar este verbo significa arreglar como Cantinflas es decir de forma incongruente y desordenada mezclando muletillas coloquiales con términos cultos mal empleados para al final no decir nada

Voz 2 00:37 si esto más bien es el momento verdad cuando Cristóbal Cortez que venía con la pinta la colorada dijo muy bien que entró Napoleón que francamente estaba usado Palace toma esto que el Plan de Aguascalientes entonces común que no Pancho Villa cayese la boca sur

Voz 3 00:53 el Water también querría el eh

Voz 0544 01:03 esta forma de hablar tan particular está también en el origen del nombre de Cantinflas eh

Voz 4 01:08 está bien inflado mandos el entiende nada así que que este joven asó cuando volcó pues lo que es también la infla el hombre

Voz 0544 01:20 cuenta la leyenda que un día mientras trabajaba en el teatro ambulante un espectador borrachín no dejaba de meterse con Mario y así le dio la idea para su pseudónimo

Voz 5 01:29 es pues cómo se llama usted nuestro yo no esté a que atacaría como gallina Cantinflas

Voz 0544 01:39 un bigote pillo incompleto un trozo de tela al hombro a la que llamaba gabardina una camiseta blanca a raíz de ahí un pantalón caído por debajo de la cintura ceñido por un trozo de cuerda de esa guisa Mario Moreno presentó al mundo su personaje pero por qué hemos cambiado de indumentaria

Voz 6 01:54 Aria hombre no no me caí que no ve que que estoy de cadera

Voz 0544 01:58 Cantinflas era el maestro de las evasivas y los sentidos tan dulce

Voz 6 02:02 la caradura sacó una con nosotros tampoco ni las que quieran pero no más que ser Collazo

Voz 0544 02:10 un pícaro con muy pocas ganas de trabajar

Voz 6 02:12 tu hermana que estaba muy disgustada porque tú te has convertido en un vago pues me extrañó porque no me he convertido porque siempre he sido

Voz 0544 02:18 un personaje humilde y sencillo que se enfrentaba a las injusticias con humor y mostraba las miserias de las clases populares

Voz 7 02:24 manera que piensen que nos olas de Num no también hay que comer Carlos aunque eso es muy difícil

Voz 8 02:32 no cabe esperar Mario Moreno diciembre según pues le produce este gol de justicia es que no puedes verlo injusticias que no tienen nada pero quiero hacer algo por la línea

Voz 0544 02:42 Chaplin decía de él que era el único cómico que podía igualarlo

Voz 9 02:48 convivimos varias veces y algunas veces pensamos que podíamos ser desgraciadamente no se pudo pero sí hubo la idea en principio bueno

Voz 0544 03:03 Mario Moreno tuvo una infancia humilde en su casa vivían entre hermanos padres y tíos catorce personas antes de dedicarse a la actuación fue limpiabotas taxista novillero boxeador

Voz 8 03:14 llegué a pelear profesionalmente ya pagándolo yo no soy muy popular porque la gente no me conoció de pie siempre ha costado

Voz 0544 03:22 pero acabó dedicándose al teatro ambulante hemos estado adhesión al joven que tiene usted a lado en el cine debutó en el año mil novecientos treinta y seis con la película no te engañas corazón aunque todavía era muy joven el público ya le conocía tras haberse pateado durante años toda la geografía mexicana con sus espectáculos ambulantes

Voz 6 03:45 aunque les parezca Turismoto tanto en los diecisiete para que se los quita será que

Voz 0544 03:51 bueno los chato sin embargo esa primera película fue un fracaso no sería hasta la tercera titulada ahí está el detalle y estrenada en mil novecientos cuarenta cuando consiguió su primer éxito en el cine

Voz 6 04:02 cómo es posible que tú pareciendo tan joven tengas hijos tan grande a el detalle porque muchas veces a lo mejor los chicos de uno de los demás siempre que cuente la cuantía reclamo otro entonces ya no saben de quién son pero Mundi

Voz 0544 04:13 en ella se consolidó el personaje de Cantinflas tal y como lo conocemos y el título se convirtió además en una de las muletillas más habituales del cómico

Voz 6 04:21 lo que yo decía señor pues allí está el detalle

Voz 0544 04:24 pensaba así una carrera estelar que les llevaría a protagonizar casi cincuenta películas a lo largo de cuatro décadas

Voz 6 04:30 pues ya estén las mangueras las compra uno las dan aquí estamos aquí yo así como como que el calor momias tienta verdad a vamos es usted a México hay Michoacán

Voz 0544 04:39 no ínfulas debo pero policía profesor cura o Cow Boy

Voz 11 04:44 Ibarretxe les a hombres como siempre es la falta de ignorar y luego luego ustedes nos lo que nunca voy quiere instinto impresión no

Voz 0544 04:52 en sus películas en blanco y negro es decir todas las de los años cuarenta y buena parte de los cincuenta el personaje de Cantinflas tiene algo de subversivo

Voz 12 05:00 con el nombre de Cancún en las que ha pasado usted toda la vida violando la ley cuál ley todas las de a poco metieron tiempo su Mañas quedaba en la mayoría de ella

Voz 0544 05:09 las hay un trasfondo de crítica social y un retrato muy ácido de la realidad cotidiana de México esos usted con gran psicólogo bien soy muy no hacen falta más que echarle una mirada para saberlo

Voz 13 05:20 tierra día mentes no sirve proceso ahora mismo auto hay que es tu tía

Voz 0544 05:34 en las películas en color en cambio Cantinflas pierde un poco su crítica corrosiva para convertirse en inmorales

Voz 11 05:40 Moss y acabar como hay que acabar primero con los pobres padre es uno lo dice la encíclica no empezamos por qué acabando con la pobreza

Voz 0544 05:51 pues habrá más en el mundo eso sí sin perder nunca el sentido del humor de la comedia que está presente en todas sus películas

Voz 14 05:59 cómo te bueno ahora el interferon pues como me llamo yo me se nos a eso sí que no es el nombrecito yo no se lo pongo este niño aunque sí el primer Cristiano que voy a remojar Cesc que así me llamo yo digo le da vergüenza progresista criatura sólo para que se agarra todo yo quiero que el árbitro

Voz 8 06:18 conciencia muy limpia Mario Moreno otra vez y personajes tan humano tan sincero que posiblemente la gente por eso lo entiende porque la gente a Cantinflas y además de todos los veo Juan saber otra cosa va haber un Pi un tipo optimista

Voz 0544 06:35 en mil novecientos cincuenta y seis Cantinflas fue reclamado por el cine americano

Voz 11 06:39 poner algún trabajito conocía muy molesto esto parece ayudas de cámara señor cuál es su nombre y que aporte era

Voz 0544 06:46 por se subió al Globo de David Niven para dar con él la vuelta al mundo en ochenta días

Voz 11 06:52 porque estamos en España señor España sí señor que andamos sorteado

Voz 0544 06:59 este papel le hizo ganar el Globo de Oro al mejor actor de comedia pero el actor no salió muy convencido en experiencia sus juegos de palabras y su Cantinflas Leo no funcionaba también en otros idiomas Mario no volvería a rodar más películas fuera de México a excepción de Pepe otra vez en Estados Unidos Don Quijote cabalga de nuevo filmada en España

Voz 7 07:19 no ven Huelva ayudó

Voz 0544 07:30 a pesar de que sus personajes pertenecía siempre a las clases populares las películas hicieron a Cantinflas un hombre muy rico malo

Voz 6 07:37 mañana a las once quiere el desayuno aquí en la cama a las dos de nuevo siglo olvide que esté listo el baño para a ver quién se baña porque yo ya me venía el mes pasado eh

Voz 0544 07:46 era enormemente famoso no sólo en México sino en toda Latinoamérica y por supuesto en España donde solía a visitarnos a menudo

Voz 15 07:54 llega la representación del tiene mexicano Mario Moreno Cantinflas que siempre lleva su permanente escolta de popularidad

Voz 0544 08:01 a pesar de su renombre y de su riqueza siempre estuvo cerca de la gente sencilla y era muy querido en México participaba en innumerables festivales benéficos y colaboraba en obras sociales fue nombrado embajador de la paz de la OEA la obra

Voz 16 08:15 estación de Estados Americanos porque no hay un estímulo Monde para un solo ha podido brindar el de alegría tanto el mundo

Voz 0544 08:27 una curiosidad durante décadas en las elecciones presidenciales en Méjico decenas de miles de personas votaban por Cantinflas como su candidato aunque el actor nunca participó abiertamente en política sus simpatizantes escribían su nombre en la papeleta electoral

Voz 17 08:42 pueblos que me escucha aquí delante de ustedes delante de mí yo estoy aquí el séquito tengo mi respuesta sido porque yo soy muy rápido en todo estoy aquí porque no hay alguien un otra parte porque ustedes me llamaba inicial daba el motora

Voz 0544 09:04 su última película fue el barrendero rodada en mil novecientos ochenta y uno después de casi cincuenta años haciendo cine Mario Moreno decidió jubilarse

Voz 8 09:14 yo no tienes más eso sí la tiene pero yo no me quito rozando lo que pasa el no con Con

Voz 0544 09:22 la y un años de edad el veinte de abril de mil novecientos noventa y tres víctima de un cáncer de pulmón

Voz 7 09:28 de manera que ya me voy Isabel una cosa entonces voy extrañado