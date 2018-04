Por qué te gusta una película y por qué no

Voz 1 00:00 eh

Voz 2 00:10 dentro del libro de emoción y empatía hay un hay un apartado digamos de que toca lo que son las teorías que hay sobre la excitación

Voz 3 00:18 sueño y meta mi objetivo Mi gran idea es hacer una película en la que la historia les absorba de ir cuando hayan eyaculación sus placenteros fluidos tengan que quedarse sentados que no puedan moverse hasta que descubran de qué forma acaba la película

Voz 2 00:35 hay estudios que se han hecho entre la violencia el sexo en la pantalla la violencia el sexo vende pues mete muchos eso que siempre se agradece eso es algo arcaico primitivo con ese efecto de catarsis en el fondo que es algo que no hacemos pero eso al al empatizar con lo que estamos viendo pues digamos que nos liberamos por así decirlo corte serenar la salmones hay claves como por ejemplo un concepto que la resonancia personal y el concepto trata sobre cuando una película por toca de alguna manera la memoria autobiográfica del espectador y él les resuenan cosas que

Voz 4 01:13 ha vivido anoche bien una peligrosa a otras tiene es una historia de amor entre Alfredo chico un poco gordito como yo pero buen tío y Amparo su novio que científica

Voz 2 01:23 y eso hace que disfrute más en la película

Voz 7 01:37 dentro de digamos de estas claves e que son relevantes a la hora de su

Voz 2 01:42 a ver la eficacia de una película en el espectador disfruta de un espectador le interesa a mí me ponen

Voz 8 01:48 que es el concepto de juicio moral que está relacionado con los niveles que se han estudiado de ha de evolución de la moral dentro de una persona desde que uno es un niño hasta un adulto iríamos que

Voz 2 01:59 lo que va sucediendo es que nosotros como espectadores continuamente estamos haciendo juicios morales de cada personaje en la película

Voz 9 02:08 el hombre de un caballo blanco se llama Jesse los hechos le han preparado una emboscada los esta

Voz 1005 02:12 hay un tema Jesse sobrepasó ratillo

Voz 2 02:15 de cómo haya todo el personaje Yamón nos parecerá satisfactorio se tiene un final u otro dice que va a depender de de los juicios que se vayan teniendo y que cómo actúe el personaje pero para digamos Se merece ese final según su conducta

Voz 2 02:42 el drama cuando está basado en lo que hemos dicho en en hechos reales ese típico que se usa basados en hechos reales sí que es cierto que tiene un mayor impacto quiso también se conoce is ha estudiado con la denominada paradoja

Voz 1005 02:55 quiero que esta película sea un documento quiero poner un espejo ante la vida quiero que sea una película con dignidad un cuadro auténtico de los sufrimientos de la humana

Voz 2 03:01 la la paradoja el drama es esta sensación cuando acabamos de ver una película trágica o incluso de de terror que decir uy fatal la he tenido miedo ha llorado pero qué bien que salido hijo el cine ha experimentado estoy me lo he pasado genial melocotón grande señorita que le encanta esta película se lleva aquí todo el día he visto antes dos veces dentro la psicología positiva también se estudian las asociaciones socialmente o los productos que puedan ser digamos más saludables y digamos que el cine digamos americano no estoy generalizando pero por lo general

Voz 7 03:38 eh sólo Seven de violencia hemos normalizado el uso de armas en el cine

Voz 11 03:42 la última teclas que Slater se estrena este fin de semana

Voz 12 03:45 como si no lo puso pie mataron a su primo segundo grave error ya cuál

Voz 2 03:54 el las escenas de acción la catástrofe quizá ahora al no estamos notando pero a lo mejor dentro de cien años veinte años mirando atrás cuando a lo mejor te esto estos tema este mucho más avanzados lo llevaremos a la mano en la cabeza convencido que hemos normalizado ciertas cosas a un nivel impresionante

Voz 1005 04:23 el tema de la comedia uno de los más de lo más subjetivo

Voz 2 04:26 los a veces qué es lo que ve

Voz 1005 04:28 pero tiene gracia ya entiendo lo habéis Say parece un tío simpático pero mi padre también lo es y tampoco tiene gracia a ver si alguien de explica el éxito de Sheffield

Voz 2 04:37 eso también es que depende de la comedia si cogemos por ejemplo todo el humor de Chaplin es universal

Voz 1005 04:42 quién diablos va a pagar para verte cuento todo el mundo se ha pasado Nelson

Voz 11 04:45 no tienen yo y te diré quién los japoneses por un lado y los rusos por otro y todos los demás que no hablan nuestro idioma co has olvidado las otras nueve décimas partes del globo

Voz 2 04:54 totalmente universal y realmente se está pensado en lo más profundo que es en un niños hasta un niño puede de cualquier país de cualquier época iba a seguir

Voz 1005 05:04 hacer reír a la gente me gusta mucho más sabes que hay personas que lo tienen más que eso no es mucho pero he podido comprobar que es mejor que nada en este mundo en que vivimos

Voz 2 05:12 típicas a lo mejor proyecciones eh eh Premier So pase privados con estos tipos de es de son muy inocentes ABC

Voz 1005 05:21 Martín Bultó Bochum equipo aquí

Voz 14 05:23 bien la tuya pueblecito queda con y que voy a poner ni

Voz 2 05:30 se puede llegar evidentemente a bueno a decir bueno para la mayoría de gente por la Gustavo esta escena o están hola gusta o puedes bueno te puedes fiar pero pero bueno ese tipo de de de tés y prueba con no es no tiene una validez una fiabilidad que que tiene una prueba psicológica si no hablamos

Voz 1005 05:48 yo a mi que me gustó mucho las películas chinas lucha Mista no es verdad no estarán de misterio misterio pero aún el happy end en el fondo no tiene porque haber un happy end qué piensas hacer ahora vamos a averiguar cómo acaba la película se espero que tenga un final feliz me encantan los finales

Voz 2 06:05 aunque sí que deseamos muchas veces ese final feliz va a ser en consecuencia de de esos juicios morales que se ha tenido ya digo que hizo todo ese happy muchas de estas relacionó también cuando hay ese arco dramático del personaje IS se ha transformado en otros a personaje que ha conversado en el principio con el final ya no es el mismo

Voz 1005 06:25 la crítica dijo Elliot Carthy lleva su personaje alturas que ni siquiera alcanza operando un asunto canta J en el papel de compás que nadie no lo todos lo hice subido en una mesa que es usted critico

Voz 2 06:34 él ha mejorado algo en su conducta o en su forma de ser hay un proceso terapéutico sobre eso esos muchas grandes películas y buenas películas puede ser un drama y tragedia absoluta pero si esas consecuencias de esa conducta han sido así

Voz 1005 06:51 Nos encantará te gusta tomar pastel después Dancing in sin y me encanta tomar pastel después del rival

