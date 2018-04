La trastienda de la muerte

Voz 2 00:00 no

Voz 3 00:10 eh no no

Voz 4 00:26 sí no

Voz 3 00:46 no sé qué

Voz 6 01:07 eh

Voz 7 01:17 sí

Voz 8 01:48 cómo estás Juanjo buenos días buenos días pinos pues bien saliendo de un catarro de estos primaverales feliz yo que iba a ser saliendo o entrando es bueno afortunadamente estoy saliendo de hecho aquí que te pregunte por tu astenia primaveral y seguro que acierto todavía no me ha dado la astenia y ha sido que no lo haya recordado vamos a peor no ya te queda poco de Asturias el verano está a la vuelta de la esquina mantenga a la de junio muy a primeros de junio si ya

Voz 9 02:22 tal como correr el tiempo a mi ciudad mi edad o en nuestras ciudades no queda nada porque yo hay veces que no estoy en Semana Santa

Voz 8 02:30 Navidad tengo que hacer una recomposición si en realidad en dos días estoy allí pero bueno te ha dado tiempo supongo que hará Baby en el libro no me lo como contraste si afortunadamente va bien sí sí te faltará toda la gira literaria de primavera

Voz 0874 02:45 digamos no frías del libro

Voz 8 02:47 se modera pero el judío cierro no sé si tengo una cosa en un curso de verano un compromiso muy a primeros de junio pero yo calculo que en la primera semana de julio puedo estar ya en Asturias

Voz 0874 02:59 llevando vida de monje que es lo que me gusta llenaba la carnicería por las mañanas como me contaste es curioso porque siempre que te propongo alguna cosa esta raras que hacemos a principio te da no reparo porque nunca dices que no pero piensas no va a salir mucho de aquí y luego eres el que más ilusionado vuelve siempre después de haber hecho lo que te pide que hagas vuelo más que lo que tú dices lo que me da miedo siempre que sea yo siempre que voy a hacer algo me da a mí

Voz 9 03:29 me he dado cuenta con el paso del tiempo y entonces se miedo me defiendo diciendo preferiría no hacerlo porque esto nos va a dar nada de si ir pero con el paso del tiempo he descubierto que el miedo es fundamental en el comienzo de un reportaje es decir que el día que tú vayas a hacer un reportaje sin miedo estás perdido porque ahora son lugares comunes a las cosas previsibles sea esa eso que me acomete cada vez que algún reportaje

Voz 8 04:00 para la radio para el periódico siempre es miedo siempre son las mariposas en el estómago esa sensación de malestar de no ser capaz de

Voz 10 04:13 pero ya te digo que es un miedo que es bueno es bueno porque hay un miedo muy móvil no es un miedo paralizante su movimiento movilizador no

Voz 0874 04:21 quería además llegas

Voz 11 04:23 ideas digamos a ese lugar con lo cual observa

Voz 0874 04:26 en cualquier cosa Hay yo siempre digo que lo que una de las cosas que más admiro de tierra es tu permanente curiosidad en sitios como el que has estado que es lo que la gente iba a decir pero qué pinta allí Juanjo Millas la curiosidad era un elemento fundamental todo esto parte de un libro del que luego vamos a hablar con el autor de hecho que está aquí con nosotros que nos despertó a ti y a mí la misma admiración además tú hablas te fenomenalmente del en la columna en El País yo recuerdo con lo mencioné y luego

Voz 9 04:55 sí sí

Voz 0874 04:56 la misma semana que lo había leído y me había me había golpeado casi porque me sentía muy reconocido muchas de las cosas que contaba ir en que gira quizá luego autor corrija pero uno de los ejes en torno a los que gira es el eje de la muerte y la relación con los padres muertos no sé si a ti te provocó el autor que por una cuestión generacional quizá por eso me identifico mucho con lo que el cuenta no se probó con lo mismo te provocó muchas inquietudes o revisar incluso en en tu cerebro la relación con tus padres muertos

Voz 9 05:27 bueno si no sólo es un libro brutal son lo salvaje como yo decía en la columna

Voz 10 05:34 sí eso es lo que te pone

Voz 9 05:37 todo patas arriba no no son la relación con los padres muertos sino la relación con el mundo porque la relación que tienes con tus padres es un poco la metáfora de la que me muevo tienes con el mundo no hay es un libro que además está pasando todo el mundo que lo eh no todo el mundo porque es un híbrido muy inesperado es mira yo yo creo que esto que llamamos tener una voz propia consiste en un pacto con el lenguaje es decir todos venimos de una tradición no tenemos a escribir esa tradición nos influye mucho no entonces una voz propia es en el encuentro entre esa tradición tú vienes la subjetividad que tú aportas a esa tradición cuanto más duro sean encuentro choque entre esas dos voces más singular será tubos no pero siempre la escritura es han resultado un pacto con el lenguaje es como si dijera mira tú no es decir todo el Guaje yo tampoco voy a decir todo lo que quiero vamos a llegar un pacto de ese pacto surge la obra creativa ahora bien cuanto más llore sean las dificultades para alcanzar ese pacto más original

Voz 10 07:03 tiene esta época de de mano en fin las es que

Voz 9 07:07 ese pacto cuando digo esto quiere decir que en definitiva todos de un corsé bien iba en lo que negociamos es el corsé está más o menos apretado lo que hace las en Ordesa es que rompe el corsé y eso es se aprovecha del lenguaje eso se consigue muy pocas veces romper el corsé que hacemos estallar en pedazos y conseguir una voz singular encima eso se consigue muy muy pocas veces yo conocía muy bien la obra poética

Voz 12 07:40 de de mano

Voz 9 07:42 si no así su narrativa y una de las cosas que que pensado porque el libro lo tuve que releer porque la primera lectura es muy ansiosa no es que conociendo su obra poética te das cuenta de que seguramente lleva años haciendo dedos para escribir este amigo no de forma consciente y de hecho él hace una cosa muy ingenua que es que al final del libro publica unos poemas suyos es es muy ingenuo porque es como volver al lugar del crimen

Voz 8 08:18 el lector Éste es el lugar del crimen no

Voz 10 08:21 decreta que viene este no esto no

Voz 9 08:24 sí

Voz 10 08:25 bueno es ya digo es un libro muy singular

Voz 9 08:28 va a ser una rareza durante mucho tiempo entre nosotros

Voz 0874 08:30 se puede como uno de los temas centrales de ese libro es el concepto de la muerte yo te dije porque no te asomes

Voz 12 08:37 al Tanatorio eh

Voz 0874 08:40 te recuerdo que te quedaste de piedra cuando te lo propuse además teníamos porque nos dieron muchas facilidades para que pudieras hacerlo yo sabía que era un lugar en el que a ti te encantaría abrir puertas cómo hiciste porque me han contado que algunas más de las necesarias incluso no porque casi dar un susto a alguien y es curioso porque no solamente se que has disfrutado mucho has aprendido mucho en esa visita sino que esta mañana cuando venías temprano es lo primero que me has dicho no sé si generalizando es es que a mí la muerte me gusta

Voz 9 09:10 pues vamos a ver yo tengo un temperamento morboso y entonces sí sí me ha gustado en la medida en que me da miedo todo lo que me produce miedo me me atrae no yo suelo decir que yo huyo Xue Yu yo siempre hacia adelante cuando algo me da miedo me abrazó a ello no ya entonces yo me gusta coqueteo con la muerte yo creo que pienso todos los días en la muerte de y eso es raro en un mundo en el que la muerte está cada vez más negada es decir vivimos en en ciudades donde parece que nadie se muere ahí me me ocurre con los muertos humanos como con los muertos pájaros no yo digo yo veo poco mi jardín veo de vez en cuando ve un cadáver de un mirlo o una paloma pero muy pocos en relación a los que se tienen que morir cientos de pájaros todos los días cómo es posible que nos encontremos las calles llenas de pájaros muertos no sea que no no sabemos que donde se va no nosotros negamos la muerte hasta el punto de que parece que en una ciudad como Madrid no se muriera nadie tú no tienes oportunidad a menos que se te muera alguien cercano un amigo que va Basanta no tienes tú vas por la calle el cortejo fúnebre es están mimetizado con el tráfico tú vas a por la M treinta y a lo mejor hay te estás metiendo en medio un cortejo fúnebre sin darte cuenta no dos coches de la funeraria lo furgones de la funeraria que van a recoger cadáveres a distintos sitios a los hospitales au al Anatómico Forense decía que a veces son individuales a veces Train varios cadáveres al tanatorio no van por la M30 también la calle y tú puedes ir detrás de uno y no sabes que en ese furgón en una especie de litera tres muertos uno encima de otro no

Voz 10 11:12 claro a mí esto

Voz 9 11:16 no me gusta mucho porque creo que la muerte debería estar más presente yo recuerdo por ejemplo cuando era pequeño que cuando pasaba un cortejo fúnebre que era muy evidente por mi calle durante un momento la gente se detenía permanecía en silencio durante unos instantes no ya hace poco estuve va más te poco hace unos años recuerdos tú ven Marruecos unas navidades con mi familia estábamos en un sitio en un mercado con muchísima actividad mucha gente tal de repente pasó un cortejo fúnebre en la gente a todo aquel gentío que era una ya te digo era como un hormiguero Nos quedamos todos en silencio pasó el cortejo fúnebre seguimos a lo nuestro no yo creo que deberíamos integrar la la muerte en la vida porque porque la vida sin la muerte no tiene sentido no es sin embargo que hacemos en negarla

Voz 0874 12:10 recuerden que intentamos hacer con Juanjo una cosa que es eternos minutos al final de este espacio internacional de la hora poco antes de las diez para que si alguien quiere expresar su opinión sobre todo lo que Juanjo dice o comentar con él lo pedirle a él una reflexión sobre cualquier cosa lo pueden hacer hay un número que es además un número de whatsapp Ser seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve Nos puede mandar un mensaje dejarnos una nota de voz dejarnos un número de teléfono le llamamos de vuelta claro tú al tanatorio alguna vez habrás tenido que ir

Voz 9 12:44 bueno ya por la edad que tengo

Voz 8 12:47 pues he tenido que ir

Voz 13 12:49 ah bueno volveré

Voz 8 12:53 volveré incluso como protagonista esto no es pero que aunque en la en la el otro día yo me contaba

Voz 9 13:01 que que ahí los funerales tienen una cosa que resulta curiosa no es que a primer funeral que vas pues generalmente los jóvenes se ha muerto de un amigo ya en los primeros funerales a los que vas tú estás normalmente en funerales en la iglesia por ejemplo estás fuera de la Iglesia fumando un cigarro con los amigos tal no cuando sale eso cuando tienes veinte años cuando tienes treinta estás la última fina cuando tienes cuarenta estás como a medio y poco a poco te vas acercando a la primera cita

Voz 8 13:37 hasta que

Voz 9 13:40 el féretro no bien de manera que que sí claro cuanto más mayor eres más veces ha sido tanatorios no ya este de la M treinta he ido mucho porque esto da M30 yo creo que fue el primero que se hizo en el año ochenta y cuatro inauguró Tierno Galván hoy ochenta y cuatro

Voz 10 14:01 es sorprendente lo

Voz 0874 14:03 bien pensado que está para suele hombre de hecho hay gente parece un hotel hay gente que se equivoca y entra aprovechando que nos pasó quiero decir la recepción

Voz 9 14:11 de Tanatorio de la M treinta que magnífico ya te digo

Voz 10 14:16 esto es es como la recepción de un hotel

Voz 0874 14:20 te imaginas llegar a ir diciendo cuál es mi habitación

Voz 8 14:22 el otro día llegó bueno hace poco llegó un extranjero que iba a un hotel que hay enfrente la recepción pidió una habitación está escrita harto llegar a tu llegará tarde

Voz 14 14:38 esto es un poco como en el aeropuerto de El agente llega miran la pantalla en vez de haber donde sale su vuelo es saber dónde

Voz 15 14:45 esta es una mezcla de aeropuerto hoy de recepción de hotel porque mostrador si te das cuenta podía ser la recepción de un hotel no si llegase dice este tenía

Voz 14 14:57 estación reservadas Narita el que pregunta no

Voz 16 15:03 pues mira os cuento aquí tenéis el pasillo central vale que aquí tenéis en varias salas y aquí en la M treinta tenemos veintiocho

Voz 14 15:11 oye están casi todas ocupadas lo que muestra la expandió ya está casi todo se se ver parece que no pero es un sector también que tiene sus valles vale e invierno por ejemplo en llegan los fríos I P

Voz 9 15:25 ahora nos llega una época

Voz 14 15:27 no llega una época pues docentes

Voz 10 15:29 en la primavera viene

Voz 17 15:32 citas ya que no se queda aquí

Voz 14 15:35 vamos pasando por varias salas todas se repiten

Voz 8 15:38 misma imagen Juanjo de grupos de gente en la puerta charlando habiéndose charlando yo siempre digo que las a la posición que uno ocupa en la vida es muy curiosa porque los primeros funerales a los que vas

Voz 18 15:53 eh te quedas fuera fumando un cigarrillo charlando con la gente no ir pero a medida que te vas haciendo mayor cada vez está más cerca de féretro no es decir que te vas acercando porque lo hicimos primeras parientes que mueren son parientes lejanos tú eres un adolescente pero de repente se mueran los abuelos ya ahí de los padres es decir que que los funerales cada vez estás más cerca de féretro hasta que éstas dentro

Voz 14 16:19 es como cuando en una boda te preguntan para cuando tú mientras estábamos esperando he visto que pasaban varios varios vehículos

Voz 0098 16:29 pero como curiosidad a lo que comentabas a los fúnebres comentar que tenemos a día de hoy tenemos dos vehículos fúnebres blancos

Voz 19 16:38 la empresa municipal ya tenía hace muchos muchos años eh carrozas fúnebres blancas te hablo de carrozas fúnebres tiradas por caballos esas carrozas usaban sobre todo para niños y también para doncellas

Voz 17 16:55 entonces al final es ellas ir vírgenes y festival

Voz 0098 16:57 y a mí fíjate lo que me ha llamado también mucho la atención trabajando en masa que directamente en el tanatorio es la ropa ya no se de la gente que viene de las familias no ves un negro absoluto ni un luto nivel una elegancia siquiera no ves mucha gente de traje no la ves les himno en colores oscuros sigue tendiendo hacía el negros a sigues viendo negros eran muy muy cerca

Voz 15 17:23 efectivamente

Voz 0098 17:24 y eso lo lo ves viniendo aquí ves niños niños hay que hay que hay que introducir a los niños en el en en en los funerales se que hacerlos partícipes no hay que darles la espalda porque entonces la asimilaran peor

Voz 20 17:42 si tiene dudas

Voz 0874 17:45 la idea inicial Juanjo que es la idea de partida de la que yo te hablé era hablar con la gente de la cafetería del Tanatorio te acuerdas pretende contarán de qué hablan los familiares son los amigos cuando anotó las Un café haciendo una pausa en ese velatorio no y de hecho esa convención tan también la tuviste Lee y luego la escucharemos pero es curioso ver lo que contaba esta mujer que que a ver

Voz 9 18:07 la mujer que es una jefa de Mc

Voz 0874 18:09 el guión mucho esa visita porque te dejó como escucharemos luego abrir determinadas puertas no es cómo ha cambiado la relación con la muerte a pesar de que ahora sea tan invisible hay hay una cosa que me llama mucho la atención que en la vivido pero mi madre siempre cuenta que vestida de novia me llamó alguien a puerta era el de los muertos porque antes había alguien que iba a cobrar no yo supongo ese tú lo recordará

Voz 9 18:33 perfectamente mamá llevando los muertos decía iba a pagar el recibo de los muertos que además era costumbre que cuando alguien nacía todavía se hacen segundos con todas la jefa de marketing de tanatorio que suene

Voz 8 18:49 y es que desde es que en este sector de no sector el nivel de ocupación es altísimo

Voz 9 18:58 por lo Valle no pues esto mucha gente cuando alguien nacía ya decían seguro de la muerte para que tuviera en el momento de nacer yacía en el seguro todavía ahora según nos contó esta señora era un simpatizante yo me iba a decir esta chica porque para mí todo el mundo es joven ya Raquel Raquel pero bueno seré respetuoso esta señora esto nos dijo que todavía hay mucha gente que que para que cuando alguien nace de hace un seguro lo que pasa es que no contó también que ahora los seguros ahí entendí yo porque yo estoy todo el día intentando entender el concepto de valor añadido lo entiendo pero luego se me olvida yo tendría que te hacen este te regalan el seguro del enterramiento de la muerte pero te dan algo más te dan un seguro de vida lo sea tengo yo

Voz 0874 20:00 dije yo esto se lo dado nunca mejor dicho no que con la visita

Voz 16 20:06 al andar donde entran nuevos no

Voz 15 20:12 tras esto es un gigantesco lleno de ataúdes es impresionante esta sala no es como si fuera un parking muy grande solamente que en lugar de coches hay ataúdes hay ETA es pisos son como como itera que Bagdad utilizasen caso de ébola a mira

Voz 0098 20:37 estos son de cuando se dieron los casos de ébola que la empresa municipal cree un protocolo para para esos caso fue el Carod tenemos que te muchísimo cuidado iban precintados entonces tenemos todavía por por el protocolo tenemos féretros porque se dieran casos nuevos

Voz 15 20:54 en aquella zona que pleno de aquellos son los de los niños no

Voz 0098 20:59 pues aquí como como comentábamos antes que llega la furgón

Voz 14 21:02 ETA Se en el féretro que ha elegido la Familia que hay que hay un catálogo lo cogen indirectamente oponen aquí colocan al fallecido dentro ya de aquí

Voz 0098 21:15 trasladan por por los montacargas

Voz 5 21:18 los a al ataque

Voz 15 21:21 bueno ahora estamos en en un Parking lleno de coches fúnebres hay hay mucho Mercedes bueno son son grandes coches

Voz 14 21:32 como muy antiguo porque fíjate que matricula tiene cortinillas lo piden esto la gente por ejemplo de etnia gitana sí les gusta este vehículo yo tengo un amigo

Voz 15 21:44 lo que decía que si es que otra había dado mucha vida al barrio quiero decir que no no no es no he hecho no no ha convertido al barrio en un barrio mortecino turismo siempre siempre hay gente sea sábado sea domingo el cementerio no que era el vidilla

Voz 8 22:09 al muchas floristerías alrededor del Congreso

Voz 0874 22:12 hay una cosa que contabas que nos habéis contado en no sé si esta luego creo que no está en la grabación como en los ataúdes que tienen un pequeño arañazo se descartan tenían que poner como un outlet no para gente que no

Voz 9 22:22 claro vimos un grupo ataúdes que estaba como aparque dirigimos si esos porque están ahí a Montoro dice esto es con la calidad no tenían un pequeño arañazo

Voz 0874 22:33 como que importa mucho

Voz 9 22:35 bueno la familia sí indudablemente ya sabes que hay gente muy persiguiera

Voz 0874 22:40 había noto una como una pieza nerviosa entre vosotros es supongo que es consustancial al lugar el que está

Voz 9 22:46 bueno esta es la risa de típica de los funerales que no puedes aguantar otro aspecto que era a veces podemos sonar Paquillo de mirados que estábamos de todo lo que veíamos no porque era la trastienda de la muerte no pues bien parece un poco tontos pero es que estábamos estábamos como si estuviéramos en Disneylandia

Voz 8 23:06 de verdad esa comparecencia nadie bueno pues

Voz 9 23:09 es como si dijera te voy a enseñar en la parte de atrás Disneylandia no bueno pero tú fíjate

Voz 0874 23:16 dar de luz y color

Voz 9 23:18 eh esto si la gente pudiera tú cuando te encuentras con un conocido hace tiempo que no ves viste cosas que vivisteis juntos si te acuerdas de aquel momento que si hubiera vida más allá subida vida más allá los muertos seguro que estaría en el más allá echándose de risa recordando cosas de su muerte

Voz 8 23:40 te acuerdas cuando llegó al tanatorio el tío Felipe no sabía dice tropezó estarían todo

Voz 9 23:48 según el Observatorio soy más risas y sonrisas que llantos eh

Voz 0874 23:53 eso siempre queda patente se

Voz 15 23:54 esto sí es un poco impresionante estamos entrando en este momento el pasillo que da donde están las puertas que dan los tumbos es decir en la trastienda me recuerda mucho a los pasillos de las cárceles si si si las puertas a las puertas son de de metal y es un pasillo donde la temperatura ha bajado muchísimo claro os tomos están refrigerados por razones obvias no a Flores muchísimo uno un horror fortísimo a Flores entonces si abriéramos una de estas puertas veíamos abrir bueno saber saber veríamos el cadáver ya al otro lado de la pecera que es como la pecera de la radio Paqui a la que está acostumbrado veríamos a los deudos no

Voz 14 24:44 a este casos tú y Javier del Pino sería los muertos

Voz 15 24:47 es

Voz 14 24:48 nosotros los familiares aquí están

Voz 15 24:51 Puerta a los nombres estos estas salas evidentemente están ocupadas porque hay nombre no iremos

Voz 0098 24:59 también por el susto se puede llevar la familia

Voz 15 25:04 pues esta sala lo muy impresionante no es porque tiene algo de debía hacer aún más allá no termina además con una y al fondo que hay como una luz blanca

Voz 21 25:17 es que nosotros estamos siguiendo la luz solamente falta que empiecen a padecer musculoso

Voz 15 25:23 seres queridos es un buen está la seis estaba hacía que no etiqueta vamos a abrir la nevera es uno neveras suelos de mármol vemos aquí ojo de buey que comunica con la pecera vivíamos donde estarían los familiares que está tapada por una cortina que levantamos vemos la con los sofás unas mesitas bajas esto es una sala

Voz 10 25:55 qué grande esto es lo que vería el muerto se pudieran muerto si pudiera si pudiera haber vería vería esto no es una sensación rara estar mirando desde aquí es muy morboso

Voz 15 26:11 pero mira como suele estar un poco carcelario de sonido de acabar de cargar una perla no no no es que sí que va sí bueno sigamos haciendo

Voz 14 26:24 no es por nada pero me estoy fijando en los nombres de la gente que está en las salas son todo hombres

Voz 15 26:30 todo es que lo son muy mueren más que las mujeres debemos hacerlo

Voz 0874 26:36 al final de la luz por cierto dices vamos hacia la luz que también otra pequeña metáfora al final de la luz hay una sala con lo que me habéis contado que lo llaman la sala del último adiós si eso está muy bien es una es una

Voz 9 26:49 la sala donde ponen a cadáver con abierto entonces aquella familia que quiera pasar a despedirse de pero tocando dándome un beso tocar de puede hacerlo ya ya se encamina hacia el cementerio no entonces

Voz 0874 27:09 el último adiós porque efectivamente es la última oportunidad que tiene de tocarlo no me dices que el el saliendo del tanatorio tienes la sensación de que la la muerte a metal suena a metal porque eso suena a metal

Voz 9 27:23 por esta este por este pasillo que estaba que quedaba agosto no que era todo muy los pasos mármol las puertas de hierro tal ahí sí luego porque también por una cuestión de higiene osea todas las camillas donde van donde van las coronas de flores las camillas donde van los féretros todo es como de acero inolvidable

Voz 0874 27:51 que decir que olvidable por cierto me coincidí con un velatorio que era muy particular hasta que el escrito conscientes de un velatorio muy particular porque eran un matrimonio de tres personas muy mayores vuelos todo fue muy excepcional porque

Voz 9 28:05 pasa

Voz 0874 28:06 pasa pero es una rareza ese día

Voz 9 28:09 yo era un matrimonio que ya tenía noventa años y un noventa y uno algo así ella murió a las dos murió a las cuatro dos horas después de pena y entonces claro estaba en la misma sala no en el mismo ataúd porque desde matrimonio

Voz 0874 28:27 cosa que tú preguntaste porque lo preguntaste

Voz 9 28:30 pero pero si estaban en la misma sala estuvimos cerca no no entramos por por respeto a la familia pero estuvimos allí cerca lo que sí dimos que que al recurso que ha que hacen ahora en el Tanatorio que es una idea que han tomado debemos velatorios antiguo cuando se daba a la gente las casas cuando se a la gente de las casas los anfitriones digamos estaban muy preocupados en la que la gente estuviera bien atendida que tuviera comida que tuviera café y ahora hay un catering en casi todas las mesas de las salas a las que nos asomamos había sandwiches bebidas y cerveza o refrescos que porque la cafetería tiene un catering para llevar a las salas y esto es un es algo que yo recuerdo las primeras veces que fui no no existía ese te yeso y esto se ha retomado de de de una costumbre antigua que había en las casas no

Voz 22 29:32 sí

Voz 0944 29:38 ojalá pudiera medirse el dolor humano con números claros y no con palabras inciertas ojalá hubiera una forma de saber cuánto hemos sufrido que el dolor tuviera materia dijeron todo hombre acaba un día u otro enfrentándose a la ingravidez de su paso por el mundo hay seres humanos que pueden soportarlo yo nunca lo soportaría nunca lo soporte miraba la ciudad de Madrid y la irrealidad de sus calles

Voz 1648 30:03 sí de sus casas y de sus seres humanos

Voz 0944 30:05 me llegaba por todo mi cuerpo he sido un feo

Voz 23 30:09 no entendí la vida

Voz 0874 30:17 eso con unas de Bach interpretada por James esto permite saludar ya al al culpable de que hayamos hecho entonces tampoco no que es Manuel Vilas el escritor cómo estás Manuel buenos días hola buenos días lo estás pasando bien si estaba disfrutando mucho

Voz 10 30:30 sí sí con Juanjo vamos sí

Voz 0016 30:34 todo lo que ha dicho me han venido a mí ideas a la cabeza ha dicho una cosa que yo recuerdo el pararse ante el féretro en mi pueblo yo recuerdo esas escenas de cuando pasaba el féretro la gente separaba y guardaba pues bueno se queda un poco es silencioso

Voz 9 30:49 sí sí pero con

Voz 0016 30:51 mostrando respeto ante ante el muerto no Ibi ha sido muy interesante todo lo que ha dicho que estaba una visión muy literaria del delta a mí también me me me me hay muchas preguntas que me hago sobre el la como escondemos la muerte en en las ciudades si y cómo gestionamos todo eso no cabe has dicho lo de los pájaros yo también pienso en los peces también en encontrar peces muertos yo es lo más de los pájaros me fijo en que donde mueren los peces pero vamos me pareció interesante

Voz 0874 31:29 déjame incorporar y saludar también en esta conversación a Óscar López que está en Barcelona cómo estás Óscar buenos días qué tal Javier hola a todos a buscar yo yo creo que es el el libro lo merece

Voz 10 31:39 esa heleno lo merece desde luego yo creo que sí

Voz 1648 31:41 estamos sin duda uno de los libros del año será dije a Manuel en enero cuando estuve con él y lo sigo pensando y además me alegro mucho de que esté yendo fantásticamente bien

Voz 0874 31:51 en parte por culpa de Juanjo eh

Voz 1648 31:54 en parte por el de Juanjo desde luego desde luego ha escrito un libro para mí que es lo comentaba Juanjo al principio no yo creo que es una auténtica es como una para Messi fue como una elegía familiar de corte autobiográfico sino su libro que se puede leer porque tiene la la estructura de una novela pero esto no es auto ficción que quede claro yo creo que es una historia donde además Manuel Bill no se esconde quiere decir que no sea camuflado para nada hay todo lo que cuenta consigue que inmediatamente el lector lo haga suyo

Voz 9 32:23 sí sí

Voz 1648 32:24 pueden sabio comentabais vosotros no es decir un poco todas la cosa con cada uno con sus historias con sus particularidades pero uno tiene la sensación de que eso que está contando tú eres tú

Voz 13 32:34 sí que lo has vivido no hay porque claro

Voz 1648 32:37 en él nos habla de esas historias de padres e hijos no y además habla de esas historias pues hablando de además de una manera tienes la impresión también desde el principio de que es una obra profundamente íntima no que es de una sinceridad yo diría que esta avasalladora no veré porque sabes que les incluso aunque aunque pueda llegar a pensar si eso le ha pasado si es autobiográfico no que luego en el que ha contado ya infinidad de veces de que sí que lo es como lector te es absolutamente igual porque tú te hubiese absolutamente reflejado en esa manera de hablar de la pérdida de los padres no porque claro además cuando uno pierde a los padres como corre el riesgo de de perder también un poco la memoria no yo el pasado lo que hace hace algo que nosotros en general no podemos hacer que es precisamente para recuperarla ha escrito este libro no luego hay una cosa que a mí me gusta mucho y es que no sólo plantea la figura de los padres y es que lo hace desde desde

Voz 0016 33:29 sí

Voz 1648 33:30 desde un punto muy amoroso no hay resentimiento para mí no es decir él él reconoce que la muerte de la madre que fue la que se produjo más recientemente le obliga a revisitar la muerte del padre a reconducir lo que pasó la manera como él vio esa pérdida y luego más con hace que esta novela también sea una novela sobre los hijos no sobre sobre la pérdida no es decir Manuel Vilas es es hijo pero también es padre de otros hijos no de momento especialmente tierno cuando él viene a decirnos que el se da cuenta de de la importancia que tuvieron sus padres en subida en el momento en que él percibe que sería capaz de dar la vida por sus propios hijos no y además esa sensación que todos tenemos todos los que los que tenemos hijos que cuando vienen esos hijos al mundo cerramos un poco el Círculo no y ellos te permiten descubrir que aquello que tú hiciste con tus padres te lo van a hacer ellos también no esa sensación todo eso que narra además de una parte pues toda una España de la pobreza que marca mucho la vida de esa familia que eso también es muy importante de ahí también que para muchos de los lectores sea ésta una novela generacional yo creo que con todo ello con ese epílogo de poemas que no regala al final el que comentaba Juanjo al principio también yo creo con todo esto ha construido sin duda una de las de las novelas de al año lo tengo clarísimo

Voz 0874 34:46 desde luego yo subrayo todo lo que acabas de decir además al principio la novela les las primeras páginas Il la primera idea que se tenía en la cabeza dándoles que te puedes estar enfrentando a un ajuste de cuentas rápidamente te das cuenta de que no es eso de lo que se trata yo creo que la novela gira en torno a explicar qué es más difícil ser padre no

Voz 0016 35:06 sí bueno lo que decía Oscar a que saludo desde aquí porque él mismo abrazaban en una un abrazo Oscar él me hizo una entrevista cuando salió el libro una entrevista muy bonita

Voz 0874 35:19 donde hablamos precisamente de todo esto

Voz 0016 35:22 la la idea en mi caso es una idea amorosa no para mí no había razón para hacer juicio incluso me parecía que eso no también la condición de de convertirme en padre es decir todos somos hijos y algunos nos convertimos en padre en el momento que te conviertes en padre yo creo que las experiencias de de que automáticamente el juicio hacia hacia tus padres se convierte es cambia completamente no a mí me interesaba más el amor buscar las zonas de amor

Voz 10 35:52 que hubo en nuestra convivencia ID alguna María

Voz 0016 35:56 pues a construir un libro que fuese como un templo en donde yo pudiera ir allí y allí estuvieran encontrarme allí con con mis padres y esa es un poco la especie de templos ese fue el motivo original en la escritura que fue tras la muerte de mi madre construir un sitio en el recuerdo no

Voz 10 36:16 eso es Ordesa pero fíjate que es capaz de hacer el amor y esto pero es más complejo porque es un libro es como como cuando estás en la en la playa viene una hay una recibe dices que padecen todos no todo veces haces movimiento de

Voz 9 36:42 el rencor que inmediatamente contrarrestado por un movimiento de amor o de ternura no ya no va bien

Voz 10 36:50 como en tus poemas no no es por eso es muy duro que tiene derecho zonas durísimo

Voz 9 36:56 más no que están contrarrestada por ésta

Voz 0016 37:00 completamente de acuerdo lo que pasa es que bueno al final el final es conciliador no se busca la sea ese quiere decir como dice Juanjo las partes afiladas que hubo porque en toda vida Hay toda convivencia familiar hay partes afiladas y partes

Voz 10 37:17 o en fin que no son que son dolor

Voz 0016 37:21 esas

Voz 10 37:22 pero cuando

Voz 0016 37:24 la parte amorosa se dice al final el resultado finales de de reconciliación con tus padres reconciliación lo que lo que ha dicho Juanjo antes si es que los los padres además son la forma con la que tú te enfrentas a la vida no lo los padres te dan la manera de ver la vida entonces te reconcilia con tus padres y esa reconciliación con tus padres es la reconciliación con la vida

Voz 1648 37:53 ese acaso hay algún rencor algún resentimiento es con uno mismo es decir yo la sensación que he tenido también leyendo tu libro oí por eso también tiene mucho que ver con la edad del lector es que uno se da cuenta efectivamente de que bueno de que padres no eran tan malos como imaginábamos entonces no porque nuestros propios hijos nos han ayudado a entenderlos un poco más no entonces uno lo que echa en falta que es lo que también aparece en este libro es el no haber sabido aprovechar más esos cara a cara que la vida te ofrece no con ellos no esa sensación de decir zanjada es que perdió el tiempo un poco podía haber estado más cerca de ellos no en ciertos momentos de la vida no sobre todo cuando uno ya crece y corta el cordón umbilical y eso también está muy presente en este libro si eso es hoy la idea de que sí se murió sin que les pregunto

Voz 10 38:46 las algo muy importante que te dejaste

Voz 1648 38:48 esas entero si hay me

Voz 10 38:51 ah bueno la editorial con mucha inteligencia ha hecho una campaña en la que en la que un lema es este libro te perteneces porque la impresión es ese esa cuando coges tu libro es que es tuyo no me ha recordado mucho en Sudán su forma de ser esto en este libro

Voz 1207 39:13 el título de CS Lewis que se llamaba da una pena observada en el sentido de que lo que hace aquí Vilas es observarse asimismo sintiéndose pero se observar su pena no es como es como un examen anatómico de de su pena no que llegar además hasta en fin hasta las vísceras más escondidas

Voz 1648 39:39 es que eso leo absolutamente de Qatar Quito Además hay una cosa que yo creo que que que lo estamos centrando mucho en el tema de los padres que es verdad es así pero no perdamos de vista todo lo demás que cuenta él porque él habla incluso de su propia carrera literaria quiere decir que que nuestros oyentes entiendan que aquí va a encontrar muchísimas cosas no sólo el tema de la ausencia de los padres de cómo fue

Voz 9 40:00 acción uno de la importancia de nuestros hijos

Voz 1648 40:02 por ejemplo todo lo que tiene de novela social todo lo que tiene de novela sobre esa España de la pobreza que vivió la familia y cómo eso afecta también al día a día de una de una familia para mí también eso es muy muy

Voz 1207 40:14 antes si esto tú señalabas al principio yo siempre lo digo cuando este libro que es que al mismo tiempo de contarte digamos su vida como efecto secundario te cuenta la historia de España

Voz 0874 40:28 también porque yo he dado el número de teléfono al principio claro hay un montón de gente a la que le gustaría participar o saludar a Juanjo supongo y vamos a intentar por lo menos decir hola a un parte

Voz 24 40:39 ellos Carmen muy niña nos llama desde Sitges creo Carmen cómo estás buenos días qué tal encantada

Voz 0874 40:45 me dicen que vive en un pueblo pequeñito donde donde la gente acompaña al cortejo fúnebre no

Voz 25 40:50 sí sí iban andando de atrás del coche que lleva el el muerto bueno hacia el cementerio nosotros vivimos en la calle por la que pasa no bueno esto que explicaban el mensaje mi hijo de cuatro años estaba mirando por la ventana bueno ve pasar todo el cortijo y me dice mamá qué es eso y bueno yo como cualquier padre o madre hubiese explicarle la muerte muerto bien la mejor manera posible cuando acabó la explicaciones me pregunta que lo persigue tanta gente

Voz 26 41:23 acreedores gracias Carmen Vela

Voz 9 41:25 eso

Voz 1648 41:28 que bueno esto de vivir

Voz 10 41:30 en una casa que da a la calle por donde pasan los cortejos fúnebres no

Voz 0874 41:35 en Madrid de esta Marta hola Marta buenos

Voz 24 41:38 hola buenos días que Cuéntame

Voz 25 41:41 ah no yo solamente había mandado un mensaje por un lado con un con una con un pensamiento y es que cuando nos vamos a hacer turismo por otro sitios no nos importa tanto la muerte porque visitamos al cerrar la belleza luego dentro de este turismo el caso más extremo es el de la India donde observadas en la calle cremaciones en directo y te estás viendo las tiras firma teoría hace en la calle que es algo realmente impresionante y que también vamos a verlo como parte de ese turismo no no no no general mujer tanto conflicto y luego también había contado una anécdota que es que yo vivo en Madrid pero mi madre de un pueblo de Galicia cuando se murió mi abuelo muy montaron el velatorio en casas sí estábamos todos los primos reunidos estábamos comentando recordando a mi abuelo comentando batallas si lo hacíamos son bastante alegrías según con cariño con amor nos empezamos a reír a carcajadas vinieron poco a regalarnos porque no era el momento más adecuado para estar bien la velada yo creo que es que es el recuerdo más bonito que se puede hacer una personalidad de su muerte acordar con cariño y amor al recordar los buenos

Voz 24 42:56 y Marta un beso gracias nada hasta luego

Voz 0874 43:00 de hecho es curioso porque los funerales anglosajones son más una celebración de la vida frente a los funerales mucho más católicos mediterráneos que es una celebración de la muerte no la la risa también es protectora en esos casos pero te excluyen la techo vamos a acabar de esa visita al tanatorio yo sé que acaba ante carcajadas luego explicamos por qué pero vamos acabará donde deberíamos haberlo empezado que era el objetivo que era hablar con la gente que trabaja en la cafetería para saber de qué se habla realmente en las cafeterías de los tanatorios

Voz 15 43:31 estamos en una cafetería de tanatorio de la M treinta y tú trabajas aquí si camarera está cafetería tiene rasgos específicos respecto a una cafetería cualquiera

Voz 14 43:43 sí porque en una cafetería normal de barrio tienes tu clientela conoces tus clientes y tienes clientes ensayar todos los di a ya sabemos que desayuna CTT y aquí tienes clientes nuevos

Voz 15 43:57 los días claro a muertes inesperadas producen también situaciones inesperadas no cuando se muere alguien de noventa años pues

Voz 27 44:06 que un señor una señora que está enferma que lleva mucho tiempo eh CERMI tengo que ya se sabe pues bajan hablar de

Voz 14 44:14 de la herencia padece y los calles da la los oyes hablar sea dando claro hay que vender el piso ahora pues luego la plusvalía pues no sé qué pues claro pues ese que repartirlo porque claro hay aquí que ayer de todo

Voz 27 44:27 cuando son personas pues eso son personas mayores que dirige tiene nietos que no hay que es lo que pase ellos cuando son chicos jóvenes pues pues era muy joven pobrecillo está vamos a brindar por él qué lástima esperando muchos años la

Voz 14 44:39 gente que evidenció es bastante frecuente no has hecho una experta me parece que aparte de del agente inmobiliaria entonces hay muchas veces hay muchas veces dirás que esto es así ha dicho

Voz 0098 44:57 como curiosidad aquí durante muchos años una pasa aquí yo creo que externo ha vivido tampoco esa época ni yo tampoco se venían a tomarse los jóvenes venían a tomarse la última sea porque los bares los bares cerraban a las tres de la mañana y esto no cerraba entonces aquí había muchos grupos de chavales que se venían a a tomarlas con las últimas copas en el sur ya no se abren por la noche

Voz 14 45:21 evitar el after cerramos si es que era un after hours total es que mi mi cuñado decía bueno la última venga al Tana iban a dejar más o menos propina que en otro sitio y la verdad es que sí si se deja propina

Voz 15 45:36 de que la muerte hasta en la gente más generosa yo estás en recepción lo comentaba para que ahora que un mostrador de recepción me recuerda al de un hotel es un poco parecido al de un hotel no

Voz 28 45:49 sí además es que hay gente que se confunde allí un hotel enfrente sí que hay alguna confusión de alguna persona que viene de fuera que no conocen Madrid sí ha venido aquí preguntando por la habitación que al que tienen reservada

Voz 14 46:06 los pasan más cosas curiosas os pero hay algo que tú que yo que sé algo extraordinario que la gente os haya pedido o pregunta

Voz 28 46:15 claro metemos cosas personales osea lo normal es que sean cosas generales como flores y fotos pero algún caso en concreto cuando se le mete tabaco dinero luego Caminero si el día en dinero para Caronte

Voz 15 46:34 observo Weiss que viene gente aquí que no tienen ningún fallecido mejor

Voz 28 46:38 un hace unos años príncipe entrar había una mujer que se daba una vuelta todas las noches por aquí

Voz 15 46:45 bueno Raquel pues muchas gracias por todo eh

Voz 0098 46:48 bueno pues gracias a vosotros y alguna vez paséis por aquí no olvides venir a verme

Voz 15 46:54 bueno yo no creo se siente porque hemos podido igual lo venimos con los ojos cerrados en la SER los cerradas abiertas Spanair resaltan alteren quiere declaraba

Voz 1648 47:09 a finales de de Bengasi

Voz 0874 47:15 oye de tal manera dinero me meter dinero para sobornar a Sampedro

Voz 9 47:21 los romanos ponían una moneda de plata entre los labios

Voz 0874 47:25 claro para pagar a Caronte para un vestigio no que te llevan a tu lado antes despidieron es una última llamada Álvaro de Pontevedra cómo estás salvaron bueno

Voz 29 47:35 días en el corazón que os como lo está haciendo la calle como siempre hola Juanjo repartiendo periódicos cuenta una sugerencia y otra de diez a once prefiero es muy complicado sé cuál va a ser diremos a los dioses de la radio que vamos a ver yo me tema sobre la marcha hubo osea sobre la muerte igual a ver yo soy una persona que no me gusta los entierros digamos no suele encierros fui a mí los padres si nadie más quiero decir que me parece que la gente va mucho por morbo es un han la fiesta realmente quiere di es algo que no comparto yo por ejemplo no no sé si tal vender prensa un porcentaje muy alto la gente entre coge el periódico me las esquelas del día que para haber que murió pero muchas veces morbo no es porque protegida de esa persona sencillamente por cumplir un abrazo Álvaro gracias

Voz 0874 48:33 luego hay de hecho otro escritor Ignacio Martínez de Pisón que dicen que todas las mañanas le El Periódico velas es que las si que poco la gente que sea moto y la edad para hacer una media y compararlo con la suya y piensa todavía nada de eso sí sí sí sí ríe Manuel pues se mucha suerte con el libro no no creo que necesites la suerte mucha suerte con el resto de tu vida porque el el libro también nos hace pensar que tienes una vida interior compleja y de hecho el viernes que viene te veo en Cádiz porque sabemos hasta allí sobre un tema que no tiene nada que ver con ese hablamos sobre la felicidad la felicidad algo muy muy triste esto ha sido un placer igualmente muchísimas gracias por venir Óscar López un abrazo otro para vosotros y a Juanjo Millás ya no sé dónde te voy a enviar reparo sigue

Voz 8 49:15 pero pero estate preparado para lo peor