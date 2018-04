El vendedor ambulante, la profesora y el anarquista

Voz 1 00:00 tu

Voz 0874 01:23 primero de Rovira buenos días buenos días sabía cómo estás bien estás en Madrid noticia por cierto vamos a ponerlo en Twitter Babel gente lo sepa que debe son cuando pasas por aquí hoy estaba yo pensando que ayer hicimos una cosa en el programa con los corresponsales extranjeros sobre Mayo del sesenta y ocho y seguramente la próxima vez que tú tienes a este programa en de un par de semanas ya estaremos en en mayo del dieciocho no serán los cincuenta años yo creo que tuvo habría sido de los que te habías marchado a París

Voz 0300 01:48 seguramente no o Estados Unidos también no porque si yo creo que el mayo del sesenta y ocho es una manifestación que es global porque pasa lo de París pero ahí pasa lo de Latinoamérica ha pasado de te acuerdas no toda la guerra de Vietnam pero claro que era un niño pero hay algunos símbolos que me marcaron mucho como el tema del Black Power por ejemplo no en los Juegos de México

Voz 7 02:11 el corredor no me acuerdo el nombre no con el

Voz 0300 02:13 ante y el puñado demandado entonces yo pienso que aquí que vivíamos muy aislados en el mes de mayo toda aquella época hubo este reflejo de una sociedad global que es ser rebotaba no en el mundo de oficialista

Voz 0874 02:27 de alguna manera fue un catalizador para que la gente hiciera algo que en esa época no lo quiere salir a la calle a reclamar derechos y es curioso cómo esa esa sensación ha tenido una curva descendente al momento al que estamos ahora en que cuesta mucho movilizar a la gente de manera persistente

Voz 0300 02:43 pero vuelve ocurrir algo parecido no hay todo unos momentos sociales que están en desacuerdo con la línea política oficial no o está contrarrevolución que Chomsky contra los momentos sociales que ser armaron luego el Reagan mismo todo esto ir que hoy pienso que la gente vuelve a protestar también desde la sociedad ya veremos cómo termina pero cómo se va concretando la política de esta revuelta vuelve esto esto sería interesante hablar de ese concepto de revolución problemas que parecen que son revoluciones satélites y que no hay nadie no hay una institución que pueda analizarlo con movimiento que realmente reclame los cambios que esta sociedad necesitan pero vía este malestar contra un capitalismo de consumo en aquellos tiempos un malestar contra un capitalismo completamente injusto que se

Voz 7 03:32 pero a los pobres de los ricos de humor

Voz 0874 03:34 mira quién baila tu privacidad utiliza en beneficio propio pero bueno vamos a dejarlo porque si empezamos y acabamos cantando la Internacional a tono no de hecho estamos acostumbrados a escuchar tus reportajes en en zonas algo remotas de España pero lo es un ejemplo de que no hace falta irse tampoco muy lejos para encontrar grandes historias que son las que nos gustan

Voz 0300 03:54 pues no es una historia de de Lavapiés recuerdas la historia del mantero Valle no que murió en en este barrio un mes justo aquí al lado no a diez minutos caminando

Voz 0874 04:02 la historia muy muy triste que además se dejó en evidencia las condiciones de vida de un colectivo que está siempre marginado al que vemos techo a diario aquí abajo porque justo en Gran Vía donde estamos nosotros suelen colocarse a intentar vender cuando la policía no les persiguen no vaya creo que llevaba más de diez años entre nosotros sin tener ni siquiera papeles en regla común ilegal si había

Voz 0300 04:21 ocho cinco intentos paralela para legalizar su situación todo sin éxito pues viene hemos hablado con uno de sus amigos cuya historia es una historia inversa una historia de éxito una demostración de que las cosas pueden ocurrir de otra manera que la idea no es una palabra vacía se llama Hadid seca pero todos los lo conocen como As As como diario deportivo

Voz 0874 04:43 como ya pero con dos eses creo que por cierto esto otra cosa en inglés decía es que era amigo del Valle en el mantero muerto

Voz 0300 04:52 exacto eran del mismo pueblo en una Petit Coq que que hay al sur de Dakar

Voz 8 04:56 la gente de delante el mar

Voz 0300 05:00 de hecho as era de una buena familia hay no tenía previsto de enero Europa por qué en Senegal era incluso conductor de ambulancias y mecánico y sagrada bien la vida

Voz 0874 05:08 se me da bien la vida pero pues lo que cuentas entonces no se cumplieron sus expectativas en Europa

Voz 0300 05:13 no no yo al principio fue un desastre total como nos explicó el propio as estuve tres años de vendedor ambulante en la calle hasta que gracias a un curso de castellano en la parroquia de San Lorenzo en Lavapiés y a una Educa una asociación también de Lavapiés que se llama sendas de cuidados subida cambio se enamoró encontró trabajo como cuidador de una persona mayor tuvo una hija

Voz 0874 05:33 creo que estuviste en en su casa que es también en Lavapiés donde vives tú con Valentina Rojo así que vamos a colarnos y vamos a vamos a escuchar esa primera parte de la vida de As que son sus primeros años en Madrid

Voz 9 05:48 puede que no ha sido

Voz 10 05:53 es el bebé los amigos que no venido más veces claro si sin alcohol

Voz 6 06:01 claro no

Voz 8 06:07 si llego aquí en diciembre de dos mil nueve incomodidad con visado de turista se tú vivías vienen de la vida haberla que mi deseo era llegar aquí se estrellar no ir a trabajar Europa no con imágenes lo que vemos cómo no sí por consideró cocinera era hija de yo no general que él nombró a ir a las tipo apartamento hace pensar las que también ellos chófer cocinero BTM yo

Voz 9 06:48 mira a ver si

Voz 8 06:52 entonces tú llegas aquí descubres estos le dices la verdad

Voz 11 06:55 yo yo venía en la maleta que otra eh

Voz 8 06:58 creo que haya unos libros esto en el día hace espiar todo idea Lage empecé enorme hasta las once pasan los tres días pero que hace y bonsái señalan con Borja de manteros venderán entradas por vender ahora ambulante y di diferente como que te van a preparar la mercancía que podría decir a empezar Adrián D

Voz 9 07:29 entonces sabías creo que

Voz 12 07:31 claro Millepied cosa que vendido en mi gira le dentro

Voz 8 07:36 que jamás se vendieron a alguien me viera como la manera que lo ahí estaba hacerlo en un bar verlo la gente comiendo Satán mercancía o falsificación en Truman no enseñan no es duro hay gente que te que que que que te compró que comprende y que te valoran para hay gente verla entrar lo prohibida hay que se preocupan es donde dejó mi móvil no los para contra la que tú no le roba y sobre esto sirve a la policía en esto lo que atentar que Tate la mercancía que no te quitaban sólo a la diré llevan en los setenta y dos horas en los calabozos llevan en juicio para acusarse actual sí sí no no no uno ni dos veces muchas veces a durante los años porque esto culturalmente a la gente le haré como un fracaso personal pero pensaste que hicieron los premios de hace en mi pasaporte porque tenía dinero que me permitía pagar billete no yo quiero aprender con un amigo y Mary se que al arte al que va le el vidrio tenencia hacia don para íntegramente Llamazares Lorenzo codirige que si yo quiero ir allí pues va la estrella al castellano tú eres una historia de éxito porque estas tres años en la calle hace este curso en crear digo no cesan al señor cómo se llama ese giro una Ignacio nacionalidades Fernado Fernández con estuve unos años más de su casa porque es el estuve un hacen interés coche que tenían tres fractura en una pierna llevaba tiempo sin salir y lo dije que vamos baja seis se enero Diaz tuvo que cogerla así que exhibe que te la da algunos pasos conmigo y tardamos mucho para hacer el pueblo que su caza y que no implique señor llena modelo que a veces que venimos en el centro no discutimos no quería saber nada en mi casi veinte me rozar delante de IU que se iba a venir que llega a la uno habrá que tenemos que ve que no que no quería o querer entrar en un sitio y tener quería era el Café Gijón hace que este dijo Dijon en la en la es una libros de verdad que lo que lo que más claro tal esos haces los dos rosas hacéis amigos sí sí muy amigos llegó a nosotros no te vamos a coger con jefe en su trabajar te coja con un hijo de la familia en el varios tenía amigos a gente que no no tener nada que ver con la familia te paran de felicitar por la labor que está hacerlo por el señor o a que tenía que entrar por la tarde ir a comer en el bar de abajo llega el momento de pagar esa con Mittal me dice que no es el señor la comida cerca o para la gracias sabía que era vecino señor iba a mí que replica darte las gracias porque conozco al señor hace mucho estás cosas que lo comer

Voz 13 11:31 ya eh

Voz 0874 11:41 tu casa en Lavapiés tampoco tiene jardín pobrecillo que margen de manera si es verdad que ese es la imagen de la tele total

Voz 8 11:49 serias pero que que bonito

Voz 0874 11:51 en versión historia de éxito de superación

Voz 0300 11:54 ayuda y a la vez su primer por la persona que cuida un anarquista madrileña no tiene carácter duro dirías consiguen naturales Miguel calmarle y al final es el único que consigue calmar la señora que cuidar

Voz 0874 12:07 de acuerdo a esta película francesa Intocable Las visto no la he visto en la historia de un muchacho inmigrante que vive en París cuya también un señor mayor en silla de ruedas millonario tampoco tiene muy buen humor no tiene buen carácter

Voz 0300 12:19 bueno nos contaba es que Sue anarquista al Café Gijón no no podía ver pero cambio quería entrar luego que el encantaban los libros claro los libros eran otra materia de discusión porque entraban las librerías quería cargar libros podía etc

Voz 0874 12:33 es curioso que este hombre con el que pasa lado sea fuera amigo de ese hombre al otro hombre que murió en en la calle no ahora mismo así que trabajando como como cuidador pero ya no está con este

Voz 0300 12:44 si alguien cambiado de Ignacio están en una residencia pero siguen manteniendo una relación muy estrecha veces e incluso lo lleva a su casa y dices que Ignacio es como su padre Ignacio L considera él su hijo no pero aquí debemos contar antes una historia de amor sí creo yo

Voz 0874 13:00 yo lo sabía porque me lo había adelantado Valentina sabía que

Voz 0300 13:03 la historia de amor que que contarla por supuesto por supuesto después de pasar estos tres años tan duros en la calle as como te he dicho hace un curso de español en la parroquia San Lorenzo enamorado de su profesora en Mercedes una voluntaria de esta organización que trabaja como restauradora en el Museo de Madrid hoy lo ambos están casados tiene una preciosa niña de dieciocho meses que se llama Aida como la madre ideas sabes quién fue el padrino en su boda me lo estoy imaginando el anarquista seguro y por supuesto fue una boda civil con una gran fiesta fregar a baile y música

Voz 9 13:37 me estoy es decir la

Voz 8 13:47 ya daba clases de Castilla no es decir lo que hay que tenía que va teniendo tal profecía estando a amigos hasta que surge algo más

Voz 12 14:05 qué libros en el contacto

Voz 14 14:09 muy grande inhibirá era hablarlo de cómo os conocisteis como

Voz 15 14:16 atención pues pues ya a través de una amiga en común verdad Elvira que en el trabajo en el museo en el que trabajo pues me me hablaba de de la Asociación porque yo vivo desde hace bastantes años en el barrio pero me gustó de el el tipo de red de grupo del que me hablaba no entonces bueno entré en San Lorenzo dando clases de español

Voz 16 14:39 quién BG pero San Lorenzo luego

Voz 15 14:41 abre muchas puertas conoce es una realidad que bueno que curiosamente son tus vecinos pero no con voces la cantidad de de dificultades a las que se enfrentan con una red de personas que que están dispuestas a comprometer su vida y a luchar por algo que a veces te puede afectar directamente porque sufre es esa exclusión ese racismo o esa política de extranjería pero aunque tú no seas también a veces es víctima directa desde luego es una realidad que te interpela a la que no puede permanecer indiferente como ciudadano porque entendemos que que bueno que son muchas para mi familia es el silencio

Voz 14 15:24 las es muy hermosa

Voz 0300 15:28 hace tú esta semana que nunca

Voz 15 15:38 por vibración no pero musicalmente porque ahora con la comisión del Sabadell y novela más especial fue la ceremonia porque habían preparado textos que no conocíamos y bueno pues textos desde relatos más simbólico extrajeron objetos que pues que simbolizaban el encuentro en hubo un momento

Voz 17 15:59 tras recordar a los que yo estaba Ana las luchas en las que estamos todos

Voz 15 16:03 y hubo poesía de Benedetti hubo buena al año vamos nosotros porque me gustaba el poema el petrolero porque tus manos trabajen de la en la calle codo a codo

Voz 9 16:16 bueno yo me voy a volver

Voz 0874 16:20 la voz africano pero no una cosa bonita no tuvo que ser precioso aquellos con pues se deben eréctil hoy Mercedes ya había

Voz 0300 16:28 hemos hablado de la vida las del trabajo en nos quedaba es toda la la red social de la que hablaba Mercedes la solidaridad entre vecinos que le ayudaron de hecho salir adelante porque si es encontró trabajo como cuidador fue porque recibido la formación de la organización senda de cuidados que forman a personas inmigrantes como cuidadores son empleados del hogar

Voz 0874 16:48 mira de aquella historia bienestar a otra no una de las impulsoras de ese proyecto es la monja Pepa Torres que casualidades de la vida supongo o escucharía a lo mejor que había conversaciones i Unió pero ahí está bien vosotros ya ya pareció esta monja aquella tarde escuchamos

Voz 9 17:07 muy bien muy bien tiene una hija de esta obra

Voz 1528 17:18 bueno pues senda de cuidados es una es una iniciativa es una asociación que nace realmente entorno cuando estalló la burbuja no cuando todo el tema de la crisis y empezamos a pensar que que podríamos hacer cómo organizarnos exigimos pues vamos a meterle a los cuidados no cuidados por varias cosas primero porque queríamos cuidarnos entre nosotros porque alguna de la gente del colectivo tenía ya experiencia en trabajadores de cuidar trabajos de cuidados y luego porque nos parece que los cuidados allá que dignificar los tanto tanto la persona que lo recibe no como los profesionales el cuidado no que son esas tratados muy explotados sin derecho dos muchas veces en en régimen de economía sumergida no irá o también un poco desde una perspectiva clara que era que entre nosotros en las redes en las que estábamos había compañeros que no era el caso días porque además no Mantero no pero otros compañeros eran manteros que querían dejar la manta que querían formarse y tal trabajadoras de hogar que ya tenían mucha experiencia en el trabajo creo que querían trabajar en condiciones de de mayor ligera reconocimiento de derechos y ahí fue cómo nace la idea de de senda de cuidados no iba a ser bueno vivimos en unas sociedades capitalistas en lo que que lo que está en el centro es el dinero no entonces muchos y muchas de nosotras venimos también de otras de otras organizaciones donde estamos trabajando porque el centro de de la sociedad del sistema no será el dinero no sino que sea la dignidad de las personas que sea también el cuidado no porque entendemos que que el cuidado es lo que hace sostenible la vida no y que todas las personas tienen derecho a a cuidar e incluso no cuidar de manera que el cuidado no recarga y no recaiga siempre sobre nosotras las mujeres de manera no elegida sino impuesta y sobre todo el derecho tamil autocuidado no y que el derecho al cuidado no tenga que ver con el dinero que tiene

Voz 8 19:16 estos desenlaces no porque eso en una operación tenía muy mal humor

Voz 9 19:22 los amigos Federation así un milagro de de de cuestiones increíble que provocan los alrededores pero quería es cierto

Voz 15 19:32 Luis es una persona realmente especial no es porque sea mi pareja pero objetivamente la gente que lo conoce coincidirán

Voz 9 19:39 mi antes de conocerla ESAC tengo que no era que era era era sea multitud es algo que te

Voz 15 19:49 en teatro porque es una persona muy noble muy noble que no soporta una injusticia ver a alguien sufíes

Voz 17 19:56 mundo ex luchador es como

Voz 15 19:59 prometido bueno es un es un padrazo también hay que decirlo porque es una persona como decía es una persona cuidados entonces bueno has es así

Voz 18 20:08 es lo que estamos haciendo es como si fuera que hemos encontrar nosotros como inmigrante hablando con los inmigrantes con otros que no son sólo era de África de de hemos tenido gente de los que las esquinas del mundo es lo que hacemos es como si fuera que estamos otra vez con Rafa

Voz 8 20:26 mira si esa es la red que será general no podría

Voz 1528 20:29 es algo que me llamaba mucho la atención es que por ejemplo la relaciones entre bangladesíes pakistaníes no históricamente pueblos enfrentados recordó la primera vez que celebramos el Día Nacional de Bangladesh que realmente es fue a través de una lucha de una guerra sin embargo cuando hicimos esa primera celebración bangladesíes paquistaníes juntos echándose la mano me acuerdo que un paquistaní que era fotógrafo grabó todos no irá uf sea como lo que hace también el estar fuera de tu de tu tierra a lo que hace también el sentir que que los enemigos a veces son otros de zonas enteras las políticas de fronteras y que entre nosotros lo que tenemos que hacer es estar juntos no para denunciarlas y tal y eso es muy bonito sus gestos que se dan buena fe o entre indios Si de pakistaníes también no sea aquí en el barrio no entonces eso es como lo que nos da la convivencia no cuando los necesitamos

Voz 19 21:22 anda

Voz 0874 21:25 tú crees que está sabe que su discurso es muy de izquierdas iban desde lo saben perfectamente qué edad de recibir ayudas independientemente de lo que has aportado has ganado hoy Ibiza

Voz 8 21:36 con sus propios recursos un grupo conviven en un piso

Voz 0874 21:42 es que difíciles estaba pensando mientras que lo escuchaba escuchar historias en positivo sobre inmigración en la prensa en los medios en la vida lo describía muy bien cuando decía de sus primeros años en España cuando entras a un restaurante intentando vender gafas de sol falsificadas lo primero que es no ya mirar lo que enseña lo que hacer llevarte la mano a la cartera pero no te la quiten lo que hace mucha gente no

Voz 8 22:02 y sin embargo

Voz 0300 22:04 Nuestra reacción debería ser distinta porque es gente que viene con propósitos gente que viene con su dignidad de digamos de intachable no si los escucháramos más veríamos que es gente vital que tiene su vida que no queremos escuchar no queremos un sí quiero saberlo

Voz 0874 22:20 en el caso de hasta hoy como contaba su mujer Mercedes gente además capaz de repartir vitalidad y revitalizar un barrio entero que luego contribuye ha sido estupendo escucharla casi como siempre Brown un abrazo hasta luego

