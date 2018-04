Transgénicos

Voz 3 00:00 el inicio

yo siempre podemos pero si yo creo de ser un poco más inteligente los domingos entre las diez y media a las once pero solamente porque nos acompañan unas precientíficos no por nosotros pero esto el tiempo seguimos siendo igual ignorantes científicos son Javier Sampedro Piñar cómo estáis compañía

Voz 0902 01:11 modelos bien granos llamas esas cosas que luego no se increpan los amigos hay cosas peores que ser puede llamar a alguien para sientan lícito por ser tan inteligente Hani meter

Voz 1730 01:21 cuña la invitada esta semana

Voz 0902 01:24 lo una feria de robótica en Madrid la

Voz 0874 01:26 la Global Robot Expo tú te has pasado por allí pero me imagino que has creado todo lo que has podido has buscado eso sí electos has roto hago impresora 3D

Voz 1730 01:35 pues casi casi porque provee uno no pero muy interesante porque era una feria el robótica muy comercial entonces no se hablaban de las cosas y más futuristas que a veces vemos en los medios sino lo que está pasando en el mundo la robótica saqué varias conclusiones eh por ejemplo impresoras 3D que has citado pues estaban muy aplicadas la industria a los prototipos pero para para el uso cotidiano que siempre nos están diciendo que tendremos impresoras 3D en casa no lo ves no lo ves sea para las expertos en bricolaje todo el tema de realidad virtual no no no ves cosas novedosas entonces vehículos autónomos para fábricas sí que es donde ves muchas robótica es en la parte industrial y luego está el tema de los drones que eso quizás algún programa podremos hablar porque los drones ya están a un nivel de desarrollo que permitirían incluso llevar cargas dentro de las ciudades es lo que no hay todavía una legislación una regulación que

Voz 0902 02:35 qué lugares empieza a verlas en en en ciudad de Estados Unidos por ejemplo que a unos escasos metros los esta

Voz 1730 02:41 vean estas autopistas aéreas pero sí que queréis sí que ves claramente en este caso

Voz 0874 02:46 el futuro donde a lo mejor los paquetes te llegarán ya no por la puerta sino por la ventana se llegará a un dron abrelatas La Ventana paquetes es me me interesante saque el propio cuentas es un poco agridulce no porque no no no terminas de ver cómo puede mejorar nuestras vidas digamos

Voz 1730 03:02 bueno sigue una una parte que también había en la feria que era de salud para gente mayor todo el concepto de estos que letras que se había utilizado pues para personas con discapacidad física para gente mayor estas viendo también muchos desarrollos de hecho esqueletos que les ayuden en la movilidad

Voz 0902 03:17 sí sí sí sí sí que hay luego los asistentes robóticos el robot doméstico no se habla mucho de hacer compañía a las personas mayores a los enfermos incluso a cuidar a los niños hay bueno esto es un campo que tecnológicamente está muy maduro también otra cosa es luego las regulaciones y el precio que pueda tener cacharro esto

Voz 0874 03:36 a cambio una de las grandes noticias de la semana sido que un grupo de científicos españoles ha desarrollado un fármaco que podría curar y prevenir la diabetes de tipo uno esto supongo primero que sería una revolución América II que estamos hablando por supuesto de aquí a sabe Dios contar

Voz 0902 03:52 no se sabe cuánto porque no hay ensayos clínicos ni proyectados el fármacos aprueba en ratones sólo la investigación ha costado tres millones de dólares faltan otros veinte millones para desarrollar un fármaco sino interés alguna gran industria farmacéutica eso va a ser muy difícil sigue para adelante recordemos que la diabetes hay dos tipos de diabetes tipo dos es la más común el noventa y cinco por ciento de los casos de diabetes son tipo dos que ocurren en en el adulto a menudo avanzara está muy relacionada con el sobrepeso o la obesidad el estilo de vida no Illa de tipo uno que se llamaba antes diabetes infantil porque suele presentarse en el niño es sin nada que ver con el estilo de vida en y con la la dieta sino con es una enfermedad autoinmune tiene componentes hereditarios y otros por ejemplo una infección grave puede desatar el sistema inmune hasta el punto de que empieza a atacar tus propias células en este caso tus propios los propios anticuerpos del niño empiezan a atacar a sus células beta pancreáticos que son las que salen a la insulina

Voz 0874 04:58 hay que decís porque si preparemos para casa pero lo cierto es que la ciencia española demuestra su valía a menudo con grandes descubrimientos como éste y mientras tanto el Gobierno prevé una subida del ocho por ciento para la ciencia en los Presupuestos Generales es un aumento que para nada compensa los recortes brutales de los últimos años si hablamos de estas cosas a pesar de los recortes

Voz 0902 05:16 efectivamente ese aquí los científicos siempre dicen que tienen que trabajar en condiciones Eloy qué que lo hacen pero desde luego les del Gobierno no mi este Gobierno en el anterior está ayudando mucho en el sur con lo poco que puede hacer que es financiar correctamente la ciencia y estimular la industria para que inviertan en investigación

Voz 1730 06:09 sí es que haciendo señas porque quería darte una una una sorpresa porque no sé si te acuerdas que hace unas semanas había un oyente que nos preguntó si se podía envejecer de manera asimétrica si eso es así en oyentes de lo preguntó en unas horas antes y que estaba estaba pasado ligera pasando a ella que es una cara de su una parte de su cara envejecida más que la otra vale decir que tú diste una explicación

Voz 0902 06:32 lo que tiene que ver con las quimeras dos embriones fusionados no en el pues bueno la gente

Voz 1730 06:39 por Twitter Nos envió un artículo The New England Journal of men

Voz 0874 06:43 sin fíjate esta foto el que la puedes describir si quieres bueno pues es una foto de una persona que podría tener

Voz 5 06:49 sí

Voz 0874 06:50 cuarenta y pico años en de un perfil y unos setenta y pico si me haces el otro decíais curiosísimo

Voz 1730 06:57 hay una patología la voy a poner ahora mismo

Voz 0902 07:00 en Twitter pues si hay alguien que en social pero hay una

Voz 1730 07:06 Mato Heliópolis unilateral o que es en este caso de un camionero Cattolica ante mucho tiempo

Voz 6 07:14 yo le estaba dando más el sol por un al lateral de su cara y esto le ha generado esta enfermedad sólo en una parte

Voz 0902 07:22 pero entonces es un envejecimiento cutáneo digamos ese solamente en la bueno la la señora también hablaba de que tenía más canas en un lado ha también habló de eso en cualquier caso la respuesta correcta pero aquella oyentes obviamente esta que nos dice el otro frente a ello la una posibilidad teórica remota es lo que tiene la ciencia que hay que hay que probar y fallar lo que tiene que hay que hablar aunque no tener una que

Voz 0874 07:45 seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve Si quieren hacer alguna pregunta o dejando algún mensaje preguntas como esta para que podamos fallar o para que puedan porque yo no me meto en fallar acertar vengan del campo

Voz 7 08:09 ya

Voz 0874 08:33 niegan hace que viniera espera contar documentar esto con vosotros la semana pasada tuvimos una charla muy interesante con la filósofa y activista india física también van gana Shiva autora del libro quién alimenta realmente al mundo ya nos contaba hasta qué punto la agricultura está dominada por corporaciones transnacionales que controlan las semillas fertilizantes los productos transgénicos y como estos dos transgénicos suponían un riesgo para la biodiversidad para la salud humana según su discurso Iggy desde luego discursos como suyo merecen siempre la pena ser escuchados porque hacen reflexionar sobre el rumbo que estamos tomando como sociedad pero también hacen que me surgen muchas dudas a ver si la ciencia rema o no en esa misma dirección como saber que está bien que esta mal se puede ser por ejemplo tan crítico con los transgénicos como era dan iba nosotros como tenemos la suerte de disponer cada domingo de vosotros de este espacio no queríamos perder la oportunidad para charlar con vosotros sobre esta cuestión que es polémica Se puede y se debe estar al mismo tiempo a favor de los transgénicos ir en contra del negocio feroz que hay montado en torno a ellos porque mira que sobre todo Javier yo recuerdo también alguna vez desde allí lo que hemos escrito sobre Monsanto que es como el imperio del mal

Voz 0902 09:45 sí ya ves es en parte las críticas tendrán razón debemos recordar Santos ya no existe lo compró vuelva sí que está incorporada una gran multinacional de productos químicos y fármacos pues yo creo que sí respondieron pregunta se puede estar a favor de nuestra era únicos sin pensar que son una panacea estas cosas hay que estudiarlas caso a caso hay también a favor de una regulación de la agricultura que sea más sostenible hay más sensata y que responde a los intereses a los intereses de los agricultores y los ciudadanos sino a los de las multinacionales hay que recordar también que hay países en desarrollo en África cuatro cinco países que están invirtiendo públicamente entras en su los amigos que necesiten porque tienen a él no se no se trata sólo de la tienen algunas plagas de virus que son intratables por por otros métodos y es esperan desarrollar algunos cultivos de los que son más comunes en nuestros países para que resisten a estas plagas y no es sólo cuestión de asistencia está la cuestión de El carácter nutritivo por ejemplo del arroz que es muy pobre en vitamina existe desde hace años una lo transgénico que aporta ese suplemento de vitamina China es no compra la semilla Monsanto China desarrollar grandes institutos de investigación para desarrollar institutos públicos sus propios transgénicos en este caso del arroz y otros también hay un problema muy importante porque lo en cada vez más en los próximos años que es la falta de la escasez de agua tenemos que sin sin comer más terreno a los bosques de forestal más tenemos que alimentar a la población con cada vez menos agua y esto requiere el desarrollo de unas semillas que por métodos convencionales va a ser muy difícil desarrollar las semillas que puedan crecer combinadas con menos agua

Voz 1730 11:35 que el concepto clave en las dicho tu caso caso es que no todos los transgénicos son iguales hablamos de los transgénicos en genérico como positivos o negativos que tú hagas una modificación genética a una semilla que Le añada o le quite una propiedad determinada tienes que analizar si este cambio es puede ser o no peligroso para la salud no se ha visto todavía que sean peligrosos para la salud si aplicada en un campo de P Perú o en un campo de México en un cambio de otro lado puede tener problemas medioambientales o no y luego sí quién tiene detrás una corporación que lo que quiere es utilizarla de una manera que va quitar unos

Voz 0874 12:12 el recursos a un agente local o está haciendo como

Voz 1730 12:15 tu citabas en países de África con fondos públicos de una manera sea cada que hace que nos génica se por cierto

Voz 0902 12:21 ese problema las corporaciones no es exclusivo de los transgénicos tampoco esto ocurre con cualquier motivo tradicional

Voz 1730 12:26 claro y las mejoras yo yo es que he estado hace poco en África y hablaba justamente del tema de la agricultura hay un hecho que es clarísimo y a los cultivos en los países en desarrollo son menos eficientes por hectárea se produce mucho menos pero esto no sólo los lo suple con unas mejores semillas osea temas de irrigación temas lo que llaman el pos Harvey osea se pierden muchas cosecha porque no no tienen Silos no tienen maneras de guardar hay mucha parte de mejora en el proceso de la agricultura

Voz 0902 12:57 que no tiene con las a mí que no tiene nada que hacer

Voz 0874 13:00 en este terreno y de que corrígeme Javier es muy complicado encontrar la moderación porque discursos como el de va son buena pues te hacen reflexionar y piensas que si si todo lo que dice es cierto pues tiene razón lo que pasa es que cuanto todo lo que dice es cierto quiero decir existe en este debate una postura moderada si se puede decir que los transgénicos perdón pero curan enfermedades no no solamente son el diablo como dicen algunos

Voz 0902 13:25 yo creo que los científicos están en esa postura moderada a los ciento los tecnólogos y los científicos especializados en estas cuestiones de vegetales no creen que los transgénicos van a ser una panacea ni que cubre las enfermedades ni resuelva todos los problemas lo que quieren es mejorar los casos concretos en que se precisa en una región otra estos temas que decíamos antes sobre la escasez de agua la resistencia ciertas plagas que son muy difíciles de tratar de otro modo hay hay un dato que que a mí me llama la atención que es el principal yo creo que el el único cultivo transgénico aquí en España

Voz 8 14:04 maíz BT Vete es significa y lo que hace este tema Icex

Voz 0902 14:10 lleva incorporado una toxina de esa bacteria

Voz 8 14:13 Turquía seis para matar a las plagas los insectos a esto antes de que existiera el maíz Bt la toxina esta se tiraba

Voz 0902 14:23 sobre los campos no sé si pasaba con un coche

Voz 0874 14:26 ahí está haciendo gestos de Yuri que está incorporada a la semilla y la mariposa monarca que tanto ha preocupado a los ecologistas y se ha convertido en una verdadera plaga es que hay muy mariposas monarca adaptarte Pere Puig pues Domenech es profesor de investigación del CSIC en el Centro de Investigaciones en abro Agro genómica como está espera buenos días buenos días cómo estamos por que entonces se pone tanta gente a los transgénicos si la ciencia si vosotros decís que son seguros

Voz 5 14:58 bueno nosotros lo que decimos es que el entorno que hemos montado digamos sobre todo aquí en Europa con la legislación Nos paramentos permite como os habéis dicho analizar caso por caso si hay algún problema seguridad en estas semillas si se hace un análisis exhaustivo máximo muy caro y que esto es lo que nos permite digamos de concluir Si a ello no hay algún tipo de problema ahora bien es evidente que el tema de la producción agrícola es complejo que en Europa en particular pues hay posiciones diversas éste se utiliza como un tema porque es hasta cierto punto difícil de entender porque hay voces muy activas como los de las seña Silva que están incidiendo continuamente en el debate y yo creo que en algunos aspectos creando confusión entonces pues bueno el público reacciona a partir de lo que escucha

Voz 0874 16:03 claro claro ahí pueda haber dosis de populismo en lo que se dice también pero pero yo entiendo que hay parte de ese mensaje que puede calar muy hondo mensaje de gente como la doctora ventanas iba esto de que pues que los tomates ya no saben a tomate es este tipo de cosas o la muerte de la agricultura convencional en también es labor científica quizá explicar a la ciudadanía que los cultivos transgénicos no son incompatibles con la protección de los cultivos locales

Voz 5 16:30 bueno quiero decirte si os vais vosotros a un mercado veréis vosotros la enorme varía da variedad que hay de tomates es decir no es que los eso efectivamente algunas variedades de tomate tienen menos a Roma de las que te has que pueden tener otras pero todas al mercado pagando la diferencia evidentemente pase encontrar tu los tomates que acaban de ser el TS recogidos que tiene un arma fantástico y que además antes era muy difícil obtener los que decirte el ex está está claro que hemos desarrollado algunas variables no hay ningún tomate transgénico

Voz 9 17:12 claro claro que tú te iba a decir que suele convencional e todo unas no pega pone a disposición una variedad enorme que no había

Voz 5 17:21 ahora sí que es cierto que hay una discusión entre ha hecho todo lo vemos muy dividido en Europa entre dos tipos de producción una producción muy intensiva que hay yendo hacia la industrialización Ken que permite pero aparte mantener unos precios adecuados permite pues tener una una unos productos que chicas que todos ellos son igualmente nutritivos y seguros pero que son más baratos quizá han perdido alguna calidad ahora por otra parte tenemos otra cultura que es que intente defender una producción más tradicional yo creo que en Europa la la la palabra

Voz 9 18:02 pues coexistencia bien pero antes de añadir una cosa

Voz 1730 18:07 en al hilo de la coexistencia que yo creo que sí que a veces puede haber una competencia entre algunas variedades y las locales te pongo un ejemplo concreto de cuando estuve en Perú que estaban investigando con transgénicos de patata vale porque allí tienen una gran biodiversidad de patatas y estaban internet utilizando

Voz 6 18:24 diversas mezclando a veces mezclando solo no

Voz 1730 18:28 haciendo transgénicos sino mezclando variedades pero también añadiendo algunos genes para para África donde la patata puede ser un cultivo que da mucha energía hay da mucho rendimiento esto estaba con fondos públicos del Banco Mundial y era algo que no tenías ningún motivo por el que ponerte era una mejora sin duda ahora bien después estuve hablando con un científico que lo quería implantar también en paro en Perú porque dice aquí en los Andes son unas condiciones propicias para plantar la papa con estas nuevas variedades podríamos tener muchísimo más rendimiento y mejorar la la producción claro pero aquí sí que entonces estás inevitablemente sacrificando a la producción local tienes aquí una Gran Vía della

Voz 5 19:10 manera que el planteaba sexy puede se seguro que sí

Voz 1730 19:13 voy a hacer de otra manera eh pero de la manera que él como científico con ganas de optimizar la producción quería hacerlo eh yo digo mira en Contigo no estoy de acuerdo con la otra investigación sí pero con con tú planteamiento no

Voz 5 19:26 cómo lo ve yo yo yo yo creo que ahí los problemas que fiel pues no aparte dice que evidentemente ha habido grandes inversiones tienen que siguiera habiendo las para conservar todas las biodiversidad posible porque es la diversidad tenemos la base de cualquier mejora por otra parte también yo creo que es interesante que se mantengan las variedades locales porque pueden temas útil va a tener unas calidades nutritivas de aromas o algo que tienen que ver con nuestra cultura e que tiene que preservarse pero por otra parte si tenemos que dar de comer a los a los nueve mil dones de personas que van a venir dentro de pocos años los pues tenemos que mantener aumentar la productividad y hacer que se tenga tenga comida suficiente para esta gente no sé lo que tú dices es lo que ha ocurrido en los últimos diez mil años es decir que ahora trigo llegó del Este ha España por ejemplo desplazó todas las variedades que había Quiles otros tipos de cereales bueno el porqué porque el trigo es mucho más productivo es mucho más nutritivo Se puede ser pueda hacer pan y se puede hacer muchas otras cosas las otras variedades pues eran meros productivas tenían algún tipo de problemas desplazaran pues sí está esta es estoy la lego en América pero eso ha sido así

Voz 1730 20:55 no quiere decir que tenga que continuar siendo eh en México tampoco te

Voz 5 20:58 no perder la gran diversidad de maíz que hay es es lo que es la primera cosa que dicho centro hiciera cosas que te he dicho que es que hay que proteger todo esto y hay que mantener por tanto tener algún tipo de Estado reproductivo que te he dicho vamos en esa dirección por una parte pues mantener una una agricultura en lugares mira yo estoy en este momento en en el Pirineo en el Pirineo las culturas difícil eh es es el son pequeñas es expropia con ellos aquí pueden di competir muy mal con la porque por ejemplo los restaurantes tú encuentras carne venido Alemania aquí en el Pirineo y claro me llegan mejor precio mucho mejor preparado es de una gran calidad y al lado pues puedes tener tu la producción local Estudis escoge luto quieras escoge lo que tú quieras eh eh y por tanto es esta doble estas dos había creo que es inevitable llevarse va tardando continuamente en los próximos años

Voz 0874 21:58 es la convivencia sobre todo la la moderación pero eso está bien escuchar todos los discursos y luego por la vía de medio diría yo no intenta sacar conclusiones que no sean radicales Pere Domènech que es profesor de investigación del CSIC en el Centro de Investigación en agrío genoma Adri genómica perdón instalado desde el Pirineo espera un abrazo muchas gracias

Voz 9 22:19 gracias a vosotros hasta luego adiós

Voz 0874 22:22 decíamos al principio que ABS había turno para hostiles para una pregunta muy poquito pero sí que cabe una y me parece que está al teléfono Mercedes de León estás por ahí Mercedes

Voz 10 22:29 qué serías si si aquí estoy

Voz 0874 22:32 tienes una pregunta para ellos si mira

Voz 11 22:34 oye be de transgénicos mi pregunta no va sobre eso mi pregunta me gustaría preguntar si la inteligencia emocional ocupa espacio nuestro cerebro por tanto si somos más inteligentes somos menos capaces emocionalmente o también si la limitación del tamaño de nuestro cerebro que limita nuestra capacidad intelectual limitaría también nuestra capacidad emocional

Voz 12 22:56 vale ya sea siete entiende bien como si fuera un disco duro sí sí lo tenemos ocupado con mucha información pues somos muy listos no hay espacio para las emociones gracias Mercedes DOM ver gracias gracias a causa de una respuesta para estos

Voz 0902 23:06 aplicar la inteligencia humana incluye la inteligencia emocional y a la parte más evolucionada en nuestro cerebro son los lóbulos frontales lo que tenemos en la frente se ocupa precisamente de correlacionar los datos con las emociones el conocimiento racional puramente racional con las emociones sin esa conexión nuestro cerebro no funciona bien tenemos psicopatía Si tenemos malos funcionamiento del cerebro no no sólo es que puedan coexistir dentro de nuestra cabeza es que deben hacerlo pero así se refuerzan de hecho no

Voz 0874 23:42 sabe cuánto más listos más sentimentales

Voz 1730 23:45 esa es cuando más emocionales también más lista es bien Javier Sampedro

Voz 0902 23:48 la Estupinyá un abrazo compañeros

Voz 4 23:59 eh