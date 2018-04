El estrés de una estrella del show business

Voz 0874 00:00 las preguntas de Broncano el tráfico muchedumbre semáforos en Gran Vía gente que cruza las obras para esa modificación de las aceras debe estar el periodista de raza de esta cadena el más conocido sin duda en el ámbito del periodismo internacional que es David Broncano cómo estás David

Voz 0470 00:32 a qué tal especialmente muy bien descrito aquí haciendo haciendo periodismo estoy estoy ante el carril Carmena pero la semana pasada te acuerdas que estaban como que la gente que no haya pasado últimamente estaban como como rascando digamos el asfalto pedir ahora acabo de llegar aquí y hay ya una zanja que esto parece el el frente del Ebro eh

Voz 0874 00:57 muy profundo si es verdad no se porque excava en tanto no llega al metro como

Voz 0470 01:01 claro yo no sé igual no es están bien te lo mejor el carril o llegara o es un túnel es una zanja metafórica que está buscando llegar a los orígenes del socialismo

Voz 0874 01:10 yo yo creo estados sí lo está haciendo Carmena en determinadas reuniones se habla me pasó el otro día previniendo la radio el jueves pasado estaban los semáforos de Gran Vía estropeados oye nunca el tráfico iba mejor que el jueves pasado hay una enseñanza que tenemos que ser clave

Voz 0470 01:27 saque crees que que digamos que el anarquismo en el en el en el ámbito de la circulación vial si el anarquismo debería reinar estoy

Voz 0874 01:37 la debería mirar por cierto déjame que te pregunte blanco sí

Voz 3 01:40 pero dime es fotos no os cadenaser no como es Cadena SER porque si es que no sé si de la radio no el que es que no sé es osea si ustedes lo deja bien si si no que si ustedes dice Cadena Ser esperar caen haciendo eso mismo que vamos en directo eh

Voz 0470 01:58 porque todo esto dónde nos lleva hasta

Voz 3 02:00 quisiera porque no lo sabía que también iban por la calle

Voz 0470 02:04 sí ahí está en la calle Reyes vida está con la gente con los chavales con el pueblo ayer

Voz 3 02:11 aquí Bande por ejemplo de que llamaban a la radio o algo así

Voz 0470 02:14 por qué porque me más parado pero donde donde quién es

Voz 3 02:17 oye siempre y siempre he buscando también impuestas júnior porque ahora mismo tengo que enviar dinero y nos ha llegado un poco información pero sí que lo tiene todo el futuro de este centro de ayer me haya confundido con un poco absurdo pero también una contusión que tenido está está a nivel vital pero bueno más o menos buscando trabajo

Voz 0470 02:41 tory que tampoco era

Voz 3 02:42 que que yo tengo una propios como con Géminis de J tampoco

Voz 0874 02:46 hasta poco antes es verdad

Voz 3 02:48 esto que viene bien las ponencias para tú bueno muchas gracias y escupe la compresión

Voz 0874 02:54 esa España gracias a luego

Voz 3 02:57 sí es que eso realista lo estoy

Voz 4 03:01 de todas las girando me agarró por el brazo y vive esto es la sed con triste y es que me han dicho que la sede de estuvo hay más claro es que no he querido no he querido digamos asociar me a ser tan unívoca ya ya ya ya

Voz 0874 03:15 se oye una pregunta que te quería ser habla hablando de la tú sabes dónde me siento yo en el estudio en el estudio principal por supuesto que es todo este pelo que haya mi derecha

Voz 0470 03:25 todavía queda queda queda

Voz 0874 03:28 esto es lo que yo mi vecino

Voz 0470 03:31 es que el otro Diarra raptaron a Ignatius en directo

Voz 0874 03:33 eso suponía alguien se había cortado el pelo aquí no era Pepa

Voz 0470 03:37 no se quiso rapara la rapado total e Illes rapara una navaja

Voz 0874 03:43 pero también

Voz 0470 03:45 otra vez navaja e Ana directora bebo Ope de radio

Voz 0874 03:50 veinte minutos pues tampoco había tanto no

Voz 0470 03:53 no pero es que navaja cuesta claro claro claro claro

Voz 0874 03:55 es poco a poco hicimos pero por qué no

Voz 0470 03:58 la eléctrica porque la que tenían no tenía pilas entonces Ana oye pero una aspiradora alemana no no pero yo lo intentamos limpiar pero es que siempre saben que el pelo muy traicionero

Voz 0874 04:07 sí yo oye sabes sabes de qué hablamos hoy no eh

Voz 0470 04:13 no es exactamente yo te te lo hubiera

Voz 0874 04:16 te voy a recordar bueno mejor tuvo situación es o no es verdad que esta semana mañana en la que tú tenías que grabar seguramente dos programas de radio y luego hacer nueve televi John pero lo días alguna cosa de publicidad y tal vale a media mañana me mandase una foto estaba esquiando sí

Voz 0470 04:36 a la pregunta es es verdad es verdad lo primero es verdad no es verdad es cierto decente es verdad es verdad esto no me parece mal no no no no no ha sido un rato de esparcimiento Javier queríamos hablar cremas

Voz 0874 04:47 el estrés o de la falta de alguna escasos

Voz 0470 04:51 en mi caso sorprendentemente de la falta de no exacto de las empresas como puede ser que que estando en la industria el show firmes hasta las cejas te vayas aquí era una mañana desgracias teniendo cuatro programas que grabar claro no noto que es una pregunta que me hace desde la inquina y el rencor porque tú también querrías hacerlo

Voz 0874 05:07 absolutamente bueno mañana hacía eh bueno mañana

Voz 0470 05:11 pues bueno mañana hace muy buena mañana a su me supuso una consecuencias lamentables porque hacía mucho sol en la sierra vale que hay tres metros de nieve casi en mayo esto es increíble e Mehdi Mehdi crema protectora en la cara sólo en la cara porque como luego en el cuello lleva como una braga viento eh no me di crema siete caro pero luego me la quité porque hacía calor me quema al cuello que ahora parece que van a intentar estrangular ojalá parezco imbécil

Voz 0874 05:36 las consecuencias de la falta de estrés

Voz 0470 05:38 pero a cambio estuve jugando muy gustosamente verdad antes de hacer

Voz 0874 05:40 en cuanto a programas en los principales medios de comunicación

Voz 0470 05:43 hago esa tarde tenía tres claro sí sí bueno vamos a ver

Voz 0874 05:45 a esto por alto pero queríamos indagar sobre el estrés y la manera de relajarse que tiene cada cual Isabel es si los españoles sufren o no sur del estrés y que hacen para combatir porque además hay técnicas nuevas que nos está enseñando Youtube que suele que también entonces indaga un poco por la calle yo creo que puede ser cualquiera es un poco saber

Voz 0470 06:05 primero porque genérico no si genérico independiente

Voz 0874 06:07 de la edad que hace la gente para relajarse no vale

Voz 0470 06:10 hola qué tal hola cómo estás muy bien pasa a que te di por delante tenéis todas las cosas que hacemos

Voz 5 06:20 entrar sí claro Miami cumple Benavente la resistencia

Voz 0470 06:26 pero estamos pero vamos delante claro la toda tu cumpleaños está loca loca eh me perdí técnico colectividades Javier quieres que la Face de tu parte sí por favor carné compitieron con Javier del Pino y te felicita también porque hay muchas gracias también con años sobre aquel también el encanto cumple treinta millennials ofrecido también muchas grandes está bajando de del estrés cómo gestionar la gente si está la gente destrozada todos tú que eres queda tienen veintidós cumple mañana muchísimo para los estudios porque estudios Educación Infantil de esta poco te están matando

Voz 5 07:02 sí pero eso sí siempre que hay muchos pasos

Voz 0470 07:06 estos te voy estresado de verdad Claret uno la chica pero es tan tras habla está está cruzando las piernas moviendo no trazos maldice acaricia el pelo

Voz 0874 07:13 a qué hace en el ámbito de lo legal para combatir el estrés

Voz 0470 07:16 vale bruta Javier qué qué haces dentro de los límites legales y la Constitución para combatir esa tres patinar usted es verdad llevas aquí unos patines por donde va separé eh bueno se Sevilla patinan Puerta Jerez Sevilla la Puerta Jerez muy bien permite el patinaje clásico

Voz 6 07:33 hacemos más bonitos tú déjame que te digo una cosa es hablando Javier signos déjame que te una cosa solamente

Voz 0874 07:40 se diese mi olfato periodístico me dice que esta entrevista no da para más eh

Voz 0470 07:44 eh hubiera cómo se maneja el primero tenemos suele se me comunica desde la central de la Cadena SER que la entrevista a nivel radiofónica estaba ya bien pero que quizá ya no se va a aportar mucho más estar de acuerdo eta Chicken nosotros está estresado sino que Bardem a la realidad vale pues te deseo lo mejor muchas gracias compré la educación infantil a tope con los chiquillos y te ofrecen muchas gracias no vemos como una foto Puerto pero corre pero mientras busco otra

Voz 0874 08:10 es verdad pero tú mientes te hacer la foto

Voz 0470 08:13 Javier te has mientras no tú tú tú miras

Voz 0874 08:15 alrededor a ver si alguien poco un perfil perfil mayor digamos no que no sea perfil fan

Voz 0470 08:20 vale eh perfil mayor no si prefieren

Voz 0874 08:23 maduro más que mayor no sé una experiencia no sí sí sí sí ya ya ha pasado por etapas de la vida como la paternidad por ejemplo no que es muy estresante mira mira aquí una pareja de gente

Voz 0470 08:33 hola os puedo preguntar una cosa rapidísima iba muy rápido tiempo tenéis tiempo de años no deja tiempo para muy cuanto dos minutos no yo no para así un mejor vale el de dónde venís nosotros venimos autobús pero os habéis centrado en el en el pasado inmediato queda la de origen digamos geográfico veríamos eran Murillo Lacalle pero como te quiero es que te puedo articular palabras con ese calor volviendo al pasado Benito el autobús de Bravo Murillo mínimos de Colmenar Viejo al final hemos estado a la cola fue eso si sois entonces de Colmenar nativos añitos en este señor a tu gerente del down town de Madrid del trasplante duró del centro castizo de Madrid no es por nada tú eres practicamente Madrid caza Castilla Sortu personifica a la ciudad de Madrid hoy he sido vecino de María de los Angeles Santamaría Leganitos Massiel que quedamos desde el Foro hijas además pues yo sería muy cerca también del centro sí sí estamos preguntando es si estáis estresados si la gente en España está estresada

Voz 0874 09:50 sí porque no trabajamos nosotros estamos

Voz 7 09:55 se nota ciertas tres cuando veo que la pensión del mes

Voz 0470 10:00 vale como hacéis cuando estáis otros métodos

Voz 7 10:03 muy yo yo soy muy riojano sabes aparte de madre

Voz 0470 10:06 yo no soy muy viajando jugando sumido

Voz 7 10:09 es un vino Rioja sabes lo pita Accord ve claro

Voz 0470 10:16 yo me he quitado ese cuando se le tienes a los palomas y que se sabe es un poquito piojos que no novio

Voz 7 10:24 los nos porque vamos vamos a calzón quitado

Voz 0874 10:30 aún no se no tiene sagrado con la cuadrilla con la con la gente ido ha dicho que va a calzón quitado es otra forma de hablar

Voz 0470 10:37 muy bonita porque si es que eso es verdad

Voz 7 10:40 es que haya intacto tras yo practico mucho lavar la fija sigue en el PP

Voz 0874 10:48 aquí que pero esquí queda ahora un ratito de media hora no ha sido un placer

Voz 0470 10:52 es un placer para mí también darle alas sois una persona excelente sido te deseo lo mejor una rara vez

Voz 0874 10:58 oye que más cosas sí sí

Voz 0470 11:00 de hecho gesto cuando me ha dicho lo de el vino me ha hecho gestos de mover la muñeca y no darle bien

Voz 6 11:05 sí sí sí tenía pinta de estar

Voz 8 11:17 hola

Voz 0874 11:18 el estudio de laboratorio si Sociedad Española para el Estudio de la ansiedad y el estrés doce coma cinco millones de españoles sufren estrés frecuente o continuamente quizá por esa razón han tenido tanto éxito unos vídeos llamados S M R en ellos un una youtuber intente hacer diferentes sonidos como movimiento de un líquido por ejemplo o rozar como una pluma un micrófono para intentar relajar al oyente otra manera relajarse podía ser el Mein Funes que es una técnica para intentar prestar más atención a nuestro presente y sacar los malos pensamientos en nuestra cabeza de las dos cosas vamos a hablar porque ambas son interesantes además desde luego una de ellas yo lo desconocía las técnicas a ese MR para hablar día nos acompaña desde Barcelona Ana Muñoz que es youtuber se dedica a grabar ese tipo de vídeos tiene más de trescientos mil suscriptores en su canal que se llama no sé cómo se llama el canal que canal buenos días

Voz 0605 12:09 hola buenos días se llama Love es Mr vayan a Muñoz ese MR Baeza SEM Rice merle que a eso

Voz 0874 12:16 significa el que

Voz 0605 12:17 sí bueno el nombre rimbombante digamos es respuesta sensorial meridiana autónoma pero para que nos entendamos todos son vivió relajante y punto

Voz 0874 12:28 dir relajantes hechos Porter digamos es una especie de primer plano explica Moro

Voz 0605 12:31 sí normalmente es un primer plano ir realmente la mayor parte de los sonidos son mi propia voz ya yo voy hablando flojito Leo cuento cosa es un poco como cuando las madres nos contaban cuentos no cuando éramos pequeños los objetos son como un apoyo eh

Voz 0874 12:46 esta esto tú lo haces digamos que al margen de tus actividades normales mientras unos trabajos estudios y luego te haces esto o vives de esto

Voz 0605 12:55 bueno yo soy violinista hice mi máster y un doctorado ahora sobre el miedo escénico entonces bueno todo está más o menos relacionado o no con el estrés la ansiedad y bueno yo creo que esto vídeo además de ser más legales que un porro y mucho más barato quiere aquí pero sí parece claro es que son totalmente gratis sí claro claro solamente son ventajas

Voz 0874 13:17 oye te voy a presentar ya está aquí qué tal ha llegado con quién hablamos en Mira quién no los temas a dos personas Ana Muñoz es youtuber graba estos adiós a ese MR sabemos donde vives así hombre lo de hacer Sony todos pequeños y a él como susurrar micro

Voz 0605 13:32 hola muchas gracias

Voz 0874 13:34 Barcelona no se escucha a David para que lo sepas es violinista y está haciendo un doctorado sobre miedo escénico fíjate qué mal que cuello como todo lo he dicho que estoy viendo ahora

Voz 0470 13:45 eso me pasó un par de días con cuello alto pero claro ya que hace calor y si no puedo es que es verdad que fue lamentable

Voz 0874 13:54 oye y Ana sabes que yo creo que tienes que de alguna manera convencer a la audiencia de este programa no se porque lo intuyo de que estos vídeos funcionan

Voz 0605 14:05 bueno era porque lo pillo sea ese MR sabe ponga como

Voz 0470 14:07 todo en pos de la relajación sí sí sí

Voz 0874 14:10 cómo vivió esa relajación tiene entre veinte mil seguidores dinero

Voz 0470 14:13 nosotros y conozco conozco hicimos un programa el leitmotiv bueno sobre cómo que si la hicimos escucha esto escucha escucha esto es bronca es que eso es otro nivel de decimos la idea es Mr Diot que estaba si habéis visto el otro que dice lo Vilobí estaba tú tú tú tú

Voz 0874 14:35 estaba Ana así a ti te consta que estos vídeos funcionan

Voz 0605 14:43 sí por los comentarios así cualquier vídeo que no se puede tener dos mil tres mi comentario todo positivo

Voz 0874 14:48 yo que comentaba gente poco

Voz 0605 14:51 a la baja que le gusta mucho de ella alguno me han llegado a decir que tenían bullying en el colegio o cualquier cosa ésta que llegaban a su casa es un superviviente

Voz 0470 14:58 los tuyos en concreto de que son qué tipo de sonidos

Voz 0605 15:00 veo que no has hecho el trabajo de Miramón gané gracias

Voz 0470 15:03 pero si vamos verano Terrades qué piensa de mí es que hay que decir yo acabo acabamos de llegar aquí vale vale claro llegar aquí como como Qin Shi Tao japonesa a la que va esto

Voz 0874 15:17 es que te ha tirado en la segunda no entraron como tienes que jugar

Voz 0470 15:19 sí sí sí no no ausencia te enseño

Voz 0605 15:22 pero con el cuello rojo se pueden ver vídeo eh

Voz 0470 15:24 pero bueno pero Messi que esta mujer donde Luis claro

Voz 0605 15:31 a ver es verdad que hay muchísima gente que hace cosas muy porno por con tal de ganar suscriptores pero es que si hubiera cualquier vídeo mío no hay nada nada nada nada

Voz 0470 15:41 el alero nada estaba con

Voz 0605 15:43 devuelto para que nadie diga con sonido

Voz 0874 15:46 es básicamente si como por ejemplo

Voz 0605 15:48 pues por ejemplo el último vídeo hecho como una especie de parodia de cómo Meldonium hilo que hechos con una pasta que hay que hacer unos sonidos así como crujiente hecho mundo no templando Josep

Voz 0470 15:58 pero tenéis una micrófonos con mucha sensibilidad no que captan ejemplo muchas veces queda dar con las uñas en una mesa por ejemplo hace como ruido muy sutil no

Voz 0605 16:06 claro que lo guay es que como tienen dos uno dos auriculares digamos do dos entrada si tú tocas el derecho parece que te están tocando el oído derecho o al revés a veces el resto de te lo conozco auriculares que parece que te están dando masajes en la cabeza

Voz 0874 16:21 bueno bueno bueno Ana no sé si tanto alguna con más sacar la cabeza pero es un mundo el de Youtube fascinante Gerardo Montes es colaborador en el centro de Bulnes de Madrid como sabes Gerardo buenos días tú estás haciendo una tesis doctoral sobre esta rama de la psicología en la Universidad Complutense que es el mal en Funes vosotros como contemplar es el el los vídeos a ese MR con él se bastante se yo creo que hay hay concomitancia al final en una es Mr tienes que prestar atención a lo que estás escuchando de alguna manera te saca de los pensamientos habituales Ana lo sabía es que estamos haciendo

Voz 0605 16:56 no porque acabo de descubrir que existía país Fuller yo tampoco he hecho mi trabajo no es la primera vez

Voz 0874 17:04 bueno sí sí sí este es el nivel en Youtube no

Voz 0605 17:07 este es el nivel en Youtube lamentable tengo que hacer más vídeos

Voz 0874 17:12 no yo no tengo que hacerme en canal

Voz 0605 17:14 vale no disputa ese es el momento precio

Voz 0874 17:16 entre no el ahora y el aquí eso es básicamente es olvidarte de todos tus pensamientos negativos centrarte no es positivo

Voz 9 17:24 no es tanto eso sino más bien aprender enfocar la atención en lo que más nos convenga en el presente sea la mayor parte del tiempo estamos en piloto automático en nuestra mente hace iba a donde a La Habana pero con el lo que se pretende es engañarnos CES atención enfocarlo lo que queramos

Voz 0874 17:41 en es cuestión de minutos digamos o es una especie de ley de vida algo que tienes que hacer constantemente para recordar que la vida consiste en ser feliz es más vienesa

Voz 9 17:51 más como un sistema operativo más que como una aplicación

Voz 0874 17:54 cuanto al mira que vienen cualquier Gerardo ahí está muy fino Ana que te sugiere Dati estuviera escuchando que estás descubriendo oye me está en Gan

Voz 0605 18:02 dándome Messi vive muchísimo para mi tesis doctoral ha merecido el teléfono este hombre

Voz 0874 18:06 te sirve para dejar Youtube dedica pillado pues va a hacer cosas de mayores

Voz 0470 18:11 no pero porque te metes con anejo deja bien claro que que ya estaba en el enfrentamiento con ella siete un esto también caro tú tenías que se entrar nada Yago cosa de mayores

Voz 0605 18:21 a las tres de la mañana que me pongo agrava You Tube o cosa de mayores luego hay me transformó no pero pero en serio se escapa estaba yo estoy bueno deja pasta pero tampoco es que sea esto para los estudiosos va no sé algo más

Voz 0874 18:34 lo veo más de dos mil al mes

Voz 0605 18:36 bueno yo tengo mi trabajo e a todo esto

Voz 0874 18:39 de que es el trabajo te puedo piense y profesor de violín mira que quede bonito eh que romántico verdad sí sí sí violín por las mañanas You Tube por la noche en Youtube

Voz 0470 18:49 pero Ana Ana es Ana Ana

Voz 0605 18:51 la Batman de Ana define las

Voz 0470 18:53 eh actual para bien eh total es decir es es milenio entiendo por la actitud la voz pero quiero desarrolle una profesión joven que lleva siglos

Voz 0874 19:03 sí sí yo otra profesión que lleva años

Voz 10 19:07 ya no es así eso no te estamos contando piropos de puta madre e ya que hay que yo pensaba que me iba Jarama caña pero mantenerlo ahí como Jaca batiendo truncadas MRS eso es todo

Voz 0470 19:19 la muy mal de mí que que lo estaba esperando aquí vas haciendo entrevistas en la resistencia del Ana Muñoz un beso gracias muchísimas gracias me dijera

Voz 0874 19:31 todo Montes gracias por venir un abrazo y suerte con el informe en algunos ambientes no curiosas

Voz 11 19:40 no no no se creían que iba a

Voz 0470 19:43 quedarme

Voz 0874 19:45 aparte de que esto es una técnica radiofónica o periodística como otra cualquiera que se la pregunta afirmación no aclaro que tú lo dejas abierto yo no digo nada pero claro hay entrevistado es que de repente dicen dónde está el signo de interrogación claro

Voz 0470 19:57 porque es una pregunta o estás haciendo algo

Voz 0874 20:00 es un poco el modelo de periodismo deportivo no él no pudo sí

Voz 0470 20:04 sí

Voz 0874 20:05 si tú a Gerardo creciendo hasta luego claro Flavio tarde cancelado qué tal muy ha abierto y cerrado la puerta siendo consciente que lo estaba haciendo eh estoy cerrar la puerta normal sí sí sí la abierto sabiendo lo que está haciendo si no queriendo molestar pero como una semana muy bien hay algún dientes ha venido arriba o abajo o me voy ahora a si algún cliente ha dicho a tomar parte

Voz 0470 20:31 bueno tras me los donetes

Voz 0874 20:34 sí pero mira no entiendo esos tengo un montón no me pasó una cosa muy curiosa fue la primera vez que me pidieron una foto y me puse roja como podía me puede estar pasando sí sí por favor hacer una foto conmigo yo pensé pero no pues se lo sacó claro es que es muy gracioso como presentador del programa como cómico y tal te piden una foto con lo entiendes pero tú te imaginas que pasa la consulta tu médico claro esto lo pudimos hacer tuyo si la próxima vez del Prado matarlo y luego le dices al médico no le importa entonces los clientes bien no muy bien bien todos están en Quilós más delgado esta semana que la semana pasada sí porque como ya estamos recuperando lo que han coge en Semana Santa

Voz 0470 21:15 todos con un buen IMC

Voz 0874 21:18 ahí ahí operación bikini en tu clínica se nota la pero en serio a sí yo quería hacer bromas con esto pues se nota se nota sí sí la gente ya encima ahora que empezaba a hacer calor pero sí ya te pero yo sé que tu tu cliente tipo a ver qué es el miedo es un alto Ejecutivo habitualmente conocido mira te voy a contar una cosa eh pero como no querer ella tiene muchas mujeres vienen me preguntan cómo es Javier así sí sí sí las tiene el hombro no no mujeres mujeres oye Javier como esta Lillo

Voz 0470 21:51 deja bien me gusta me preguntan

Voz 0874 21:53 soy iniciales de porque cada uno conversación paralela vale venga no no puedo hacerlo que está el secreto profesional

Voz 0470 22:06 claro pero avisa alguna vez que haya llegado a alguien a tu consulta digamos un poco pues con un índice de masa corporal alto flamenca un poco ternero hice haya ido no que haya recuperado una buena forma sino que se haya ido para grabar un anuncio de Dolce Gabbana si hay alguien que digas pero éste lo mando directamente al al show business

Voz 0874 22:23 sí sí sí sí nos pone como vamos palillos lo bueno mira mira Burque pero primero es tú pero cualquier quiso parar claro pero pudo haber seguir hubiera perseguir

Voz 0470 22:36 o sea que es lo que allá quiso para ahora tiene mucho para dar demasiado eh

Voz 0874 22:40 que nuestros hoy aquí pero traemos que fije estoy gordo

Voz 0470 22:46 yo gordo eh bueno puede estar hecho

Voz 0874 22:48 estoy con agua a engordar engordar engordar engordan unas costillas de cerdo un apaño ETA tanto pero de agua o de Lete de leche de Cubo de agua se puede hacer con agua o con leche

Voz 0470 23:03 agua agua es una locura

Voz 0874 23:05 no pero como quiera que el agua se queda como si fuera una bebida un poco como como gaseosa de hecho yo creo que que hemos traído hoy es de agua se lo preguntamos a la invitado pero no puede hablar pero no puedo hablar todos los días porque lo hemos presente lo estoy fíjate que viene ha hecho prácticamente limitado a precios de hecho mímica sado cuenta que todavía no podía está haciendo lo mismo dentro del cristal precioso eh no hace falta que haga lo tiene un acuerdo no hay ningún acuerdo en el que mira el el el que Fire si lo haces con si lo haces con yogurt haciendo como clases con leche me quitaron los y si lo haces con leche tiene aspecto parecido un yogur vale pero si lo haces con agua tiene aspecto parecido a una bebida gaseosa lo que hace es que os haga el cual

Voz 0470 23:54 claro

Voz 0874 23:55 es una bebida que tenga carbono carbono atada introduciendo de aspecto en el sabores hace nota que tiene como como gas entonces es si lo hacemos con con leche es un alimento de aspecto semejante al yogur que se obtiene por fermentación de de las bacterias de la leche vale de las bacterias y de las levaduras de la leche o el agua ahí los granos de que Firth son un conjunto simbiótica de microorganismos vivos sí sea el el está vivo pero tú sí tiene un aspecto como de no sé si las visto a una explote un aspecto como de coliflor el que no sea lo que es la ley delito no no sabía eso nunca la vista por si acaso no muy alto el que decir tú lo puedes hacer en casa a tú tienes el bla bla más déficit y entonces lo que haces es que lo pones en yogur lo pones el leche sexo supongo yo pues eso te suele sí sí sí sí sí pues eso tiene forma nombre no pero eso que tuya compras hecho pero tú lo puedes hacer en casa de hecho tú puedes tener el hongo en casa yo creo que no hay un electrodoméstico más innecesario que la vieja máquina hace yogur pues yo lo utilizo pues es es como la única persona yo creo que de la generación anterior

Voz 0470 24:59 la hortera compramos yo quiero la modernidad ha llegado a si geniales hace poco habló que que de esto en la me dijo la era un aparato fascinante en el que echa yogur Salellas

Voz 0874 25:13 oye pues todos los domingos Arroyo

Voz 0470 25:19 dicho hechas yogur no utilizase uno que

Voz 0874 25:22 estás como de madre con Khedira y luego luego utilizas leche y entonces te salen ocho yo murete riquísimos pasará a la historia por cuestión Paramio Cumpleaños feliz año más ridícula pero por fin hemos encontrado encima se la pidió a los reyes si no para mi cumpleaños y mi madre me dijo esto es algo que te voy a regalar y descubre a utilizarlas te ves una cosa no me extraña que la gente se quiere hacer fotos ahora bien qué vergüenza bueno él él es lo que por cierto les dijo que yo no es cafres bueno pues me sabría muy bien Noemí pero la invitada pero el código de los siguen cerradas su caja B Cristo no esto significa bendición pues no lo sé que si viene del de la zona del Cáucaso hice ese dice bendición pero en España somos decir ah mira yo a tenerlo en casa llega un momento en que fabricas tanto que decir que no sabes qué hacer con ellos un problema porque aquello va generando bajen los y al final no sabes qué hacer con esa máquina del diablo que se llama yo Gürtells

Voz 0470 26:26 absurdo

Voz 0874 26:28 no es mi meta es dueña del restaurante Rayo en verano en Madrid no me me cómo estás bien puedo hablar ahora

Voz 0470 26:36 hasta un rato muy contenida Noemí de la Fuente

Voz 0874 26:38 todo lo que has escuchado qué es lo que más está indignado

Voz 0470 26:42 creo que está todo bien

Voz 0874 26:44 es algo lo de tener yogurt era en casa esto es un error pues yo he tenido tengo que confesar que soy de hasta luego te hiciste bella

Voz 0470 26:51 lo que está en algún rincón convendrá a que no lleva a nada porque no se multiplica yogurt lo que desea se multiplica

Voz 12 26:59 sí programa yogur puede si lo eh

Voz 0470 27:02 sí además de muchos seguro en mayo

Voz 0874 27:06 si la UCI un tiempo pero ya pasó pero pero es que me entiendo muy bien y luego el yogur que pesó el yogur que has echado se puede usar para hacer todavía déjame un dejas de compra yo claro dejas el pulso no sea te salen si te gusta la dictadura está el eje de yogures uno los guardas para utilizarlo para hacer los siguientes yogures cursiva pero es genial porque de verdad que están súper ricos eh sí sí que asegure además en la cita de cristal los yogures el próximo día pero eso sí sí sí yo todos los no

Voz 0470 27:38 bingos ha salido pero no no nos toca yogures salido del prime del yogur primigenios oprime genio ya quedó hace

Voz 0874 27:44 nosotros no queremos más madre de derivados de euros para que también bueno pues voy a traer porque vais a alucinar los seguros has gustado sí sí no no tú has traído esto es decir

Voz 12 27:54 sí eso es de aguas que es lo que servimos Serraller

Voz 0874 27:57 en el menú del día que es que de agua es básicamente agua

Voz 12 28:01 no está el cultivo del que son los bichitos la levadura

Voz 0470 28:04 eso es un hongo entonces es una mezcla de

Voz 12 28:07 levaduras y bacterias no sé si es un hongo como tal ahí a nivel

Voz 0874 28:10 Meca mezcla de levaduras y bacterias entonces

Voz 12 28:12 es esto con fermentado con fruta deshidratada Campanella te deja un par de días la bebida que sale qué es esto que tienes ahora un poco así sumo de manzana así

Voz 0470 28:21 dulces esto sí es un toque dulce

Voz 12 28:23 así lo deja fermentado mucho tiempo sale lo del gas lo que hablabais si lo dejas un par de días se queda como más neutro que lo que les suele gustar más a nuestro cliente porque cuando están muy fermentado en España como que no tenemos cultura

Voz 0470 28:33 entre ellas tampoco fermentado si a ver si te va bien

Voz 12 28:35 sí y entonces lo empezamos a ofrecer así debido abrimos hace unos cinco años y al principio claro la gente no miraba en plan dónde está nuestra caña con la comida pero poco a poco como que eso empezó a aprobarlo gustar entonces ya mucha gente les regalamos logrando uno porque pasa lo mismo que con el que el hecho de que se va reproduciendo y hay mucha gente que lo está haciendo en casa entonces lo empezamos a hacer porque también es una bebida saludables digestiva ya en es que tomarse un vino o una cerveza que no es lo más indicado pues

Voz 0874 29:01 vamos a hablar

Voz 12 29:05 me saludable eso ya mejor diría es

Voz 0470 29:08 que es mejor que el agua

Voz 0874 29:11 bueno es propio Tiko eso ya lo hago tres

Voz 12 29:13 a esta hora más que ellos pueden tú que es súper eso

Voz 0874 29:15 espero el el oprobio súper pero ya sabéis que sí que tiene propiedades diferentes porque aquí se está la fermentación que lo tiene por qué mejor que me hago claro

Voz 0470 29:28 pero quién es un halago a una a un producto mejor que las sabes

Voz 0874 29:31 que eso es venga David aquí para eso vamos a ver qué

Voz 0470 29:35 yo soy muy mirando alcohólicas hoteles me recuerda esto si a esos botellitas que te han cuando tiene no es sencilla ya sabía que iba

Voz 0874 29:45 pero besos

Voz 0470 29:48 hay que moverlo un poco primero como quieras este lleva un poco de jengibre así que si lo quieres entonces yo siempre agitó las bebidas con mucha potencia

Voz 0874 29:56 pero mucho porque has ganado yo no respondo de la pues sí pobrecillo es las bacterias es no pero las bacterias ahí ya no están cosa me refiero el el el que el hongo como tal Se retira ya filtrado de esa filtrado estoy sano se va a comer

Voz 0470 30:12 vale vale pero ya está bien me estoy que me sudan las manos no pueden la por esto es que quiénes sí

Voz 0874 30:21 yo estaba tan candidato pásalo

Voz 0470 30:24 es otro tema que no puedo aparece una cosa que es que lo hemos ido con tanta energía

Voz 0874 30:28 ha salido disparado ya salió disparado del poco gas quite

Voz 0470 30:30 es sobre citado tanto al bebida de cola que tengo una potencia

Voz 0874 30:33 física que la gente no lo sabe usted es verdad era valoran de sesenta sí sí sí me asusto mi propia fuerte debe ser tu serenidad no sé si iba

Voz 0470 30:42 venga dale lo llena hasta arriba eh si es que te devuelve a la a ver qué tal huele a mi me conmigo huele ácido si le huele a fermento en que en que me tengo que fijar en bueno

Voz 0874 30:55 agrío más que sí que me toque final

Voz 0470 30:57 poco me gusta ya está en no tengo un matiz nombrarlo un poco más complejo a algún matiz concreto pues en general el lo que

Voz 12 31:09 te reconoces es un sabor un poco como ha sido asumo demás Ana Pérez por el fermentado

Voz 0874 31:12 no

Voz 0470 31:13 pero si quiere buscar algo ahí yo soy un experto en bebidas no alcohólicas provoquen todas belga Le Bron venga va a estar bueno también nos lo esperábamos

Voz 0874 31:29 publicidad ustedes porque es medio bueno

Voz 0470 31:35 no no me proto eh a mí debo así no porque sea imbécil sino porque tiene que hacer esto entiendo que la gente que dé su veredicto es recomendar

Voz 0874 31:50 Nuestra noche cuando te digo siempre chocando de diez te ponen esto o mosto y tú

Voz 0470 31:59 hombre es que el mosto es el reino dentro esto

Voz 0874 32:02 con yogur de Angela esto sin duda sin duda esto no me fío de esto ya no esto lo sabremos la semana promete traerlo eh promete otra cosa es que vamos a compararlo con un un Pastore por ejemplo no me gustan mucho los yogures son muy buenos venga vale somos en buena yogures el juez que publicidad que vuelos me pues hacer eso que hacer estoy mirando un campo sean buen todas las así si es verdad he visto mucha conduzco un montón bueno gente buenísima dicen no lo sé que no sé si la audiencia sabe lo que es hacerlo no no tenemos ahí en el restaurante verano en la calle Lope de Vega siete en Madrid te lo agradezco un beso

Voz 0470 32:45 vamos a ver qué fuerte

Voz 0874 32:48 Ángela hasta la semana que viene pero competirá con uno de los grandes no sé cuál vale

Voz 0470 32:54 claro sí que es una va a ser una competición con una lucha a muerte tú David ya es cuidar a todo lo que hágase tu trabajo