Test de personalidad

Voz 0874 00:12 ya tiene tiene tenemos la esperanza de que me quedaron a diez quince minutillos pero yo solo no cuando limitada que está aquí conmigo y además que es muy interesante oye tú no te puedo porque está cortada la Gran Vía Marqués que me estoy

Voz 2 00:25 ya ya sabes ya la desilusión no me acabo de pero ahora el acento lo tengo como

Voz 1378 00:29 más marcado acento coruñés racista tono no exista no intente manchar mi reputación pero no perderá llego ilustres sabes que acaba de poner a vivir bien en la sección de nuestro pelirrojo favorito es una de las pocas cosas buenas de ser pelirrojo que es fácil emparejar con favorito porque si no sería imposible saber cuántos conoces tres para que es el favorito para demostrar que no es racista no no si yo tengo un amigo pero eso eso es conozco un amigo tengo un amigo que tiene un amigo pelirrojo bueno en Coruña porque estás en una cosa que fue tu cumpleaños Javier Javier pasito más hacia los cuarenta eh qué cabrón eres cuarenta son los nuevos cincuenta sabes que yo digo en general mi cumpleaños el de los demás pero no las cumple a pasar tu cumpleaños con mamá con mamá papá y Familia invitado ya a comer si me han regalado la típica tarjeta de esto vale por un regalo entonces donde se va a comer a un restaurante a un buen restaurante si a país sería me estoy haciendo o como esto es como publicidad local no hubieran plan API sería mi restaurante favorito API sería si les debe allí come más pescado y pollo pescado y pollo sí no pues yo he criado al aire libre con arroz como se puede ser en Galicia claro no hay otro tipo de Puig arroz transgénico exacto ya sabes cómo soy Javier cuando te gastaste por cierto bastante bastante es decir que me me tienes que empezar a contratar ya lo los días déjame déjame imaginar

Voz 3 02:11 esto ha de cumpleaños claro tienes un año más

Voz 1378 02:13 si quieres hablar de la muerte de la Verge de cómo era ser joven pues sabes qué pasa que en realidad yo sí que quería hablar de eso ni ahí saques la mi productora como usted dije prueba como que mi productora de mi sección perdona si las mi productoras guionistas del programa que de momento se encarga de tu sección pues no lo que es mi productora es mi productora cuando quiera entonces qué te pasa factura vale ya le pago yo unas cañas después que le dije yo yo quiero hablar de la vejez de la envejecimiento y me dijo es que aburre a las moscas no puedes cambiar de tema me dijo eso y saber si es que va aprendiendo rápido Isabel de ti verdad de tu maltrato hacia tu trabajador favoritos y rojo trabajador favorito pues resulta que les estuve hablando el otro día todas la redacción de de Lenin Grama pues sean revolucionados chapa que les habrá dado no mira un tipo seis Valentina es un uno Issa es un nueve no sé si han ido han seguido analizando al resto de compartir escenifican que es un apunta hacia una vez me da un poco de vergüenza porque no quiero que la gente piense que soy como Iker Jiménez o algo así pero es una ciencia de descripción de personalidades sabes no que describen tipos de personalidades que yo por ejemplo uso para escribir personajes cuando hago ficción para conocerme a mí mismo pero sobre todo para clasificar a los demás entonces cada número se corresponde con un con una personalidad sí exacto pero básicamente gato entonces prejuzgar a un individuo bueno yo lo prefiero llamar clasificar eso es prejuzgar sí sí es prejuzgar me flipa prejuzgar soy el máximo prejuzga dos de la Historia Javier pues podían has dicho antes que de Picos un seis Valentín

Voz 0874 03:59 aun uno Issa es un nueve si puedes describir un poco más no sé lo que significa cada cosa a ver por ejemplo

Voz 1378 04:07 te te voy a leer uno a ver qué te parece antes por un poco de por favor quiero presentar la sección eh qué raro desde Coruña no me no me gusto con el revés no porque no me escuchó como mal hoy está sonando el perfecto

Voz 4 04:24 hoy en Burque el cubo puedes cambiar tu personalidad no siempre serás el mismo hagas lo que hagas

Voz 1378 04:34 te dije desde el primer día que no resuelvas los conflictos en el en el enunciado porque entonces la opción más fácil pierde peso así ya tengo la razón desde el título bueno que tiene que ver lo que acabas de decir con el

Voz 0874 04:45 Enea Grama ver tiene una explicación a ti te gusta tu

Voz 1378 04:47 forma de ser Javier pues conmigo esta convive con ella que voy a hacer es una pero hay partes que te gustan imparte es que no pues claro alguna vez has fantaseando con ser distinto ser por ejemplo jovial y cariñoso no con otras otro tipo de cosas te hubiese gustado cambiarlas todos tenemos un amplio margen de mejora de corrección pues no no puedes vas a ser siempre igual desde que eres tú ya a ser hasta que te mueras tú no puede ser de otra forma porque si no no sería es tú serías un psicópata entiende siguió igual yo siempre he querido ser distinto ical poco por ejemplo ser reservado pero no puedo va con mi forma de ser y no lo puedo cambiar estamos predestinados amigos a ser como somos sufrir pero desde desde que hacemos desde que recibimos la educación bueno yo creo que desde que se te forma la personalidad que no soy experto pero supongo que será en torno a los ocho nueve años los hay en base a dolor la personalidad se construye a través del dolor y sufrimiento no digo que las palabras que no soy experto son hace falta que las provincias porque porque no hace falta ya se sobreentiende no que no lo sé puede haber explica lo bueno por ejemplo sincero expertos Flickr te voy a leer por ejemplo el cuatro Un fragmento a ver a ver si reconoces a alguien ven el tipo cuatro belenes Anagrama tiene la idea de que es tremendo y catastrófico el hecho de que las cosas no vayan por el camino que se que él desea o que has soñado esto cree debe ser porque la desgracia humana se origina en las cosas externas porque la gente como él tiene poca o ninguna capacidad para controlar el desborde emocional quién es quién estoy hablando Javier de Paqui Ramos Paqui Ramos no hombre está clarísimo como de Paqui Paqui es un poco así las filas no no estoy hablando de Paqui no no no me reconoces en esta de Escrivá vale vale vale tremendo y catastrófico si vale vale vale si si no hay porque hay que hay concomitancia es porque eso soy gallego los dos ahora luce eso sí es verdad que el carácter gallegos Un poco catastrófico cuando cinco Lemmy otro a ver te voy a leer el cinco es el tipo cerebral innovador penetrante perceptivo reservado y aislado destaca por su afán de analizar y acumular conocimientos aunque no todos son eminentemente intelectuales les cuesta expresar sus emociones suele mantener una actitud fría distante protegiéndose excesivamente del contacto con los demás qué te parece Ronaldo no te voy a leer una cosa más que ya te va a dar la clave estar demasiado tiempo en grupo les fatiga porque sus demandas afectivas y de contacto le hacen sentirse inseguro ver el siguiente eres tú Javier eres tú por qué tienes tanto miedo a lo afectivo Javier

Voz 0874 07:27 pero son eso es así con todos esos prejuzgar a un tipo por cómo es

Voz 1378 07:30 no bueno yo intento tener clasificadas a todas y cada una de las personas que conozco y eso me permite comprender les pero esto tiene un peligro que no les quito el libre albedrío es decirles encierro para siempre en un número esto es como la familia por ejemplo la familia el lo típico de Mato un perro Mata perro te llamaron pues eso en la familia es donde más funciona tu de pequeño esté con portadas de una manera hay puedes decir lo dan cuenta que todo el mundo espera en fin esto es verdad es claro es decir si More días muebles cuando apenas tenía seis años ya con cuarenta y noto que los muebles no aunque lo haya superado

Voz 0874 08:07 bueno copero como que no tiene ninguna credibilidad hemos llamado a un experto que esto tiene algún sentido Sergio Martínez de psicólogo y es conocedor del Enea Grama cómo estás Sergio buenos días hola soy Sergio García Sergio García

Voz 1378 08:20 bueno es que la verdad es que claro Sánchez Martínez García no entonces Burque pues vale

Voz 0874 08:29 no tiene sentido o es un poco no se pueden new age

Voz 3 08:33 pues Lena Grama sirve como una herramienta más de conocimiento para ver cuáles son los mapas mentales de las personas lo que pasa que no tiene una validez de una fiabilidad eso no quiere decir que no se pueda utilizar en ocasiones puntuales para un mayor autoconocimiento y un poco también les sirve a las personas para entrar en relación porque tiene algo de verdad en pero sin embargo no podemos hablar desde la ciencia que sea un una herramienta ni de diagnóstico ni sea una herramienta y con una fiabilidad validez necesaria eso no quita que no pueda ser pues utilizada en ocasiones puntuales para poder hacer algún ejerce dieciocho psicoterapéutica las personalidades son demasiado complejas como para poder catalogar las en unos pocos tipos me imagino pero pero yendo poco la va a ser que contaba Manuel uno tiene la personalidad que tiene desde pequeño ya no hay nada que puedas hacer para mejorarla para cambiarla pues me alegra mucho que me hagas esta pregunta porque evidentemente el todo el sentido de la psicología es justo el cambio el cambio de la personalidad el cambio de una persona que no nace de una manera determinada sino que es a partir del desarrollo a partir de la evolución a partir de la DO esta denuncia de cierto éxito evolutivo donde se va forjando su personalidad ahora cuando estamos hablando de personalidad exactamente que estamos diciendo bueno pues es la forma de interpretar el mundo es la forma de responder frente a los estímulos y tenemos que saber que esas frases que utilizamos pueden ser cambiadas en momentos determinados porque uno quiere mejorar entonces tenemos que dar siempre no podemos pensar que no existe libre albedrío podemos pensar que estamos predeterminados a una cuestión de máxima

Voz 1378 10:14 claro claro pero yo ahí tengo una pregunta por qué los adultos se convierten en una parodia de sí mismos es decir la gente no mejora con el paso de los años se convierta en una caricatura de lo que era cuando era adolescente

Voz 3 10:28 si sucede así que se agudizan ciertos caracteres os agudizan estos síntomas pues convendría poder acudir a un especialista para que esto no sea de esta manera también es cierto que hay personas que están muy a gusto con su forma de ser y con su forma de estar entonces evidentemente para ellos no hay cambio posible porque no lo requieren ahora bien hay personas que tienen un gran sufrimiento o que en un momento determinado Messina una personalidad en otro momento tengo que cambiarla cambio de pareja a cambio de profesión cambió de un montón de

Voz 1378 10:55 sí sí me tiren besos pero vamos a ver yo te digo que el jefe se ha vuelto muy

Voz 3 11:01 el ente se ha vuelto muy déspota bueno se ve mucho

Voz 1378 11:04 la función en este momento el jefe ya no es de tu amigo no no no pero hay una cosa por ejemplo yo creo que yo te doy todo el dinero que tengo yo hacemos una colecta todos los trabajadores de no no a vivir de la SER para que Javier se vuelva cariñoso y no lo usaba para que entienda Javier si lo diga oye tienes que dar cariño a abrirte no lo vas pero es que a lo mejor Javier es cariñoso pero tú sabes Interpol

Voz 0874 11:29 taras es que sabes que pasa es que lo que cuando el por cariño es que quiere que le vaya

Voz 1378 11:32 hemos abrazando por las esquinas no yo yo sólo quiero que me hagas lo típico de agitar el pelo que hacen los padres a sus hijos de buen trabajo chaval sabe de estas quedan los señores hay una cosa primero tienes demasiado buena pero que te llame chaval navaja chaval hito soy un chaval Lito mira escucha mi voz te echaba el hito que o esta costumbre que tienen los señores mayores de verte Art un bofetón cariñoso eso normalmente me desagrada en ti me encanta allí yo creo que

Voz 3 12:00 vamos a empezar contigo

Voz 1378 12:04 por eso lo saben todos los psicólogos

Voz 3 12:07 digo que hay veces que tenemos que interpretar de una manera determinada el cariño el afecto porque no siempre es como nosotros a nosotros nos gustaría entonces poder cambiar el chip mira eso ya sería cambiar parte nuestra personalidad es verdad que estamos fijados cognitiva mente que habitualmente tendemos a hacerlo y a pensarlo siempre de la misma manera pero eso en ocasiones nos puede llevar a error himnos puede suceder que seamos un poco déspotas con los demás y tiránico es porque esperamos lo que nosotros damos lo esperamos lo que nosotros pensamos que tendríamos que recibir ya hay justo ya me estoy utilizando frases que no me sirven para avanzar hay acontecimientos vitales que pueden provocar de manera un poco más repentino repentina un cambio de personalidad se ahí acontecimiento orbitales como puede ser la muerte de un ser querido como puede ser una circunstancia o sea que a uno le llega afecta que a partir de ahí puede ser un hito vital que a uno le cancelen un programa por ejemplo Anatel debe algo así

Voz 1378 12:58 en ese momento puede tocar fondo

Voz 3 12:59 es decir tengo una oportunidad de crecimiento por fin me quitado este programa que no le quería

Voz 1378 13:03 sí a mí me pasa eso solo puedo mejorar ya estoy en el tope entonces sí me he pasado catastrófico igual me vuelvo un tío muy positivo bueno

Voz 3 13:13 hemos pensado en algo catastrófico porque es a lo que se nos va a nuestra fijeza mental pero en ocasiones también

Voz 1378 13:18 no no no sea puede ser que un día Javier me de un abrazo porque va a desean un giro increíble personalidad porque es como un hecho único milagroso pero esto sí que sucede

Voz 3 13:30 mira tengo una paciente que antes de ayer y se enamoró de repente venía la consulta había venido durante tres semanas con una depresión de repente se había sentido mirada sin sentido amada de repente cambió su forma de expresarse su forma de sentir lo fijaos cómo somos seres que nos movemos por el cariño

Voz 1378 13:49 están pero hace falta salir un poco más delgado último consejo antes de determinar que él le dirías a Javier para que Javi sus emociones a los demás porque pie

Voz 3 14:01 sabes que no abre sus emociones a los demás usted cuenta en la red

Voz 1378 14:04 muchas gracias pero pero cuando

Voz 3 14:06 ya está hablando te está dando lo mejor de su profesionalidad

Voz 1378 14:09 se ven más no pero yo no hablo la radio hablo después a ver en los pasillos sólo quiera Broncano porque eso es lo quiera bronca

Voz 3 14:18 eso te pasaba también con sí

Voz 1378 14:21 tú con tus hermanos cuántos hermanos cuántos hermanos tienes tengo dos hermanos bien

Voz 3 14:26 hermanos y también psicólogos ojo con lo que dice

Voz 1378 14:29 no queda claro cuál es el paciente el pacientes Manuel Burque en mi casa me llama mamá pesado allá pesa sabes que bueno

Voz 3 14:37 lo has hecho una profesión de ello

Voz 1378 14:41 no sé si es este psicólogo como decir colocaría está hundiendo más Sergio García Sergio García y Sergio García

Voz 0874 14:49 psicólogo y conocedor del en Grama que como ha quedado demostrado sirve de de manera limitada de manera

Voz 3 14:54 a limitada pero tenemos otros instrumentos como el dieciséis pdf como es el y que son muy fiables dan una visión puede ser muy exacta de la personalidad de una persona pero entonces se pueden utilizar también en ocasiones esto es una herramienta diagrama pero después hay algunos de ellos algunas herramientas que son maravillosas para poder conocernos mejor porque conocernos mejor es auto transformar no están bien

Voz 0874 15:17 lo cierto es que se que están en positivo y es que lo tiene

Voz 2 15:20 pelo y Manuel es una cuestión de dinero en consulta