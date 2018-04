"Sí Ponseti, lo de la NFL es interesantísimo, en la pescadería esta mañana no se hablaba de otra cosa"

Voz 1284 00:00 señoras señores tres y treinta y tres minutos de la tarde ha llegado el momento de El Gallinero a través de Facebook de Carrusel deportivo en el de alto y la nota de baja al seis tres seis cero veintitrés cero noventa y nueve

Voz 1 00:24 a buenas horas Ponseti unas Bones

Voz 1284 00:27 se Antón Meana Andoni Arriola patrona de resaca a Jordi niña hola qué es Banic ocho que Escorial el Bruno Alemany Iturralde González estábamos todos comienza una nueva edición de El Gallinero

Voz 1269 00:51 las para

Voz 0684 01:20 hemos el gallinero del al mundo

Voz 1284 01:23 aquí se unos ven el feísmo la CBS pedazo de mapamundi que tiene más chinchetas que no sé que una clase de primaria bueno vamos con la primera

Voz 1623 01:30 la Liga española las riberas el micro voy a marcar las cinco primeras y dos que ya nos han llegado que puedo ir dejándolos en el Facebook en el Twitter en este ciclo tenor audios verás bueno bueno primera mientras se acerca la de esto por favor ver vamos a ver eso me suena Robert harán saber ahora qué sobre lo que al ordenador na querido lo saluda Claudio argentina Rosario Argentina dos gramos ya visto ahí la siguiente que tenemos por ahí

Voz 4 02:03 yo sigo la media Mojave y poniendo la cluster en Lozan en Suiza

Voz 1623 02:08 lo ha hecho saltos

Voz 1704 02:14 es un poquito más arriba que no me cabe

Voz 5 02:17 de Suecia para todo el carrusel en bolas era comentarles que el fin de semana pasado estuve viendo el fútbol cesado la lo ideas que en Suecia no es por nada pero voy mal muy mal nada profesional como podría ser un tercera división secundan el

Voz 1623 02:34 vaya por Dios

Voz 2 02:36 Anderson dónde estás escuchando

Voz 1284 02:39 el Deportivo desde cualquier lugar a través de cadena ser punto com ya lo sabéis llamáis al seis tres seis cero veinte trece noventa y nueve y os hacemos un homenaje a esos carros eres del mundo en el en el mapa llevaba encima hasta dos pero dejó más gorda

Voz 1623 02:50 hola desde Méjico Torreón reside la venta del Athletic que vive allí Torreón México usarlo obra

Voz 0509 03:06 el restaurante de éste éste sí que es desde Estados Unidos

Voz 1623 03:08 mucha querencias oyes desde desde Harvard

Voz 0660 03:11 desde Harvard FETE

Voz 1623 03:13 ha habido un giro loco con el maestro cuando casado vaya croquetas

Voz 1284 03:23 eso eso es trampa vamos ya con Iñaki Urrutia es bueno y está a punto de ganar Rafa Nadal el primero de los Thatcher Montecarlo Borja

Voz 0995 03:29 sí él está oponiendo resistencia en el noveno juego del primer set de momento cinco tres para Rafa Nadal treinta iguales una tarde soleada aquí en Montecarlo veintiún grados de temperatura juegos muy largos como es habitual en

Voz 1623 03:42 la tierra batida está Rafa a dos pasos de conseguir

Voz 0995 03:45 primera manga destaca el primer servicio sale marcha a la red cincuenta y tres minutos en una primera manga que se está haciendo bastante larga aunque es verdad y luego Rafa ha tenido por abrirá ante Carlos

Voz 1623 03:56 Jaén manda visto cuando ha olido la sangre lo aprovechó

Voz 0995 03:59 el segundo está con el revés jugando Nishikori

Voz 1623 04:02 podéis hacer comentario sacando siempre

Voz 0995 04:05 en Rafa el revés de dos a dos manos del jugador japonés siempre en su obra el revés de Rafa que siempre saben ya a punto

Voz 0684 04:12 para Rafa Nadal se fantástico

Voz 1623 04:16 qué tal Borja bien no ojalá sea muy me fantástico no venga me va mejor porque está aún está funerales cuatro dónde caerse se hubiera abierto la querías ha rozado la tragedia el número tres del mundo que llegó a ser número Cuatro Vientos el periodismo amarillo no sé

Voz 0995 04:42 a Rafa Nadal

Voz 1623 04:44 o sea que tiro allá de unos partidos hallados sentenció la segunda manga tras sufrir el primer ahí estoy Rafa se ha marchado sé si sale Chaoui a todos que no es la Davis que es un torneo debería jugar muy serio servicio

Voz 0995 04:59 claro Nadal que por algo lo ha ganado diabetes Rafa Nadal segunda oportunidad ahí está jugando con la derecha Nishikori el revés de Rafa a la red practicantes en laico al fondo de la pista sufriendo mucho como hemos Nishikori no se mueve desde el fondo jugando ahora al revés de Rafa Nadal ahí el balear está forzando Le jugando muy dado al resto que para él y su

Voz 1269 05:19 a la vez leer ya está PK los labradores España no tengo tres cuarenta iguales habrá que tu eh

Voz 6 05:29 los en el gallinero años roto muy saludable y muy de runners muy de movilidad que ya treta sin ganar y tal no

Voz 1704 05:36 mi amiga porque esa corrió la maratón de Madrid y Londres cada uno es cada uno en su vale Messi no vaya fechada además las tareas entre Londres y Madrid en Italia manguitos porque hay agua creo me han contado la todo en esa prueba que consta en recorrer treinta y dos kilómetros y ciento veinticinco metros que te digo que esos ciento veinticinco metros son como cuando estás tomando barata y águila coge lo que más pues eso es que filas corrió cuarenta kilómetros hasta hombre deja lo que entre los Veinticinco a perdona son esas ansias por esta instancia bueno pues como todo el mundo sabe esta instancia en la que había entre Atenas y la ciudad de maratón Iker

Voz 1623 06:13 el mito que corrió Filipe Pires Un soldado para decir que también ganar al ejército a pensar más ligeros y hay murió Morgana

Voz 1 06:22 Palomar que mensajera caro mejor incluso de lo que fue no lo dejes Laura murió así claro pero Laura

Voz 0985 06:29 debo mil kilómetros ya lo contamos aquí

Voz 1704 06:32 pero es verdad yo hubiese guasa se hubiese pasado nada es verdad tú lo en mató dicen mira que hemos ganado como lo sabe Magán enviar una flamenca pero por si acaso pregunta dice si hemos ganado los perchas lo que tiene el preceptivo supone prensa si te pone perchas de repente muere realidad según la teoría recorrió el camino desde Atenas hasta Esparta para pedir refuerzos lo que serían doscientos trece kilómetros en realidad osea lo que tenían que correo de a Koke peinado de poco muere como un pato eso es lo que tenía que correr facilite debería flaquea yo lo que no se corría serio hace un par de año en la Media Maratón de Madrid que bajón que va sí sí corrí la media Maratón

Voz 1623 07:09 él que decir por que peinado por contra sí sí sí sí oye los de la media desde van a la cama pero es que ya lo sé que

Voz 1704 07:18 es un bajón la media Comedy yo es que mal no puedo Kart Sancho como iba a pedir una calle a mí ponme media punta no puedo que maravilla al Running en la gran moda Running eh que antes fue footing y antes Jovin cuál es la diferencia porque lo zapatillas son más caras Juan Tomás cambian el nombre por lo demás igual bueno eso eso que la gente va muy equipado muy fluorescente y con los pantalones muy cortos como Roberto

Voz 1623 07:41 día lamenta min ochenta

Voz 1704 07:46 pantalón yo hay días que vuelto de fiesta borracho y he visto venir de manera muy borrosa de frente a un tío brillando pensar no me tenía que haber tomado esa media caña

Voz 1623 07:55 me estoy muriendo y estoy viendo a San Pedro

Voz 1704 07:58 sea muy floreciente la gente brilla mucho y con muchos cachivaches que si Pulsómetro medias con profesoras el Ipod para escuchar música bidones de bebidas isotónicas Angeles varios veo si es invierno llevan ropa ha terminado

Voz 1623 08:14 juicio donde barro barroco

Voz 1704 08:17 sí pueden tiró para arriba y subese el Everest vamos de que te juro que besa Juanito Oyarzabal también subrayado parte casa atracado un Decathlon le oye a los del Rey les pasa lo mismo que a los del Bicing que arda Mel a la gente para comprar

Voz 1623 08:28 bici de cuatro mil euros equipados de arriba abajo de competición que lo ponen pasta claro claro mejor contra eh

Voz 1704 08:36 Iván iba a la gente por Madrid Río que dices tú pero si no sabes si ETA Fletcher en Vic conllevan primero aprenden muy parecidos a los del rally lo mismo equipos bien ahora ya lo de correr en peor hay gente que la habéis equipada tope vuelve la foto en Facebook de esa guisa impone abajo seguimos progresando hoy dos kilómetros

Voz 1623 08:57 dos y eso me parece que es lo que

Voz 1704 08:59 digo repara con mi abuelo corría más el la petanca a recoge la bola

Voz 1623 09:03 dos kilos me Tritón eso sí lo da la tabarra

Voz 1704 09:05 en Facebook y Twitter con lo que has corrido pero vamos a ver eso que pasa es que sino no te lo con validan los amigos del recorrido para que te lo creas claro para que te lo cree y otra cosa amigos otra vez me parece raro que se diga lo de running en vez de salir a correr vale venga Pritzker ahora la gente dice lo de cuando va al gimnasio a correr dice voy a entrenar trienal

Voz 1623 09:25 para que el otro amigo que me voy

Voz 1704 09:27 entrenar digo a entrenar les seguía te digo te has apuntado a una olimpiada fenómeno que si te así digo pero que lo dice así quién el míster es una manera hablar de lo de hablar con quién con el míster Met vete a la mierda de nobles así que te sanciona al club que tal el expediente mira qué voy a correr y punto digo pues ten cuidado que como ellas a Londres medita maldito

Voz 0995 09:51 mañana viernes el dinero de Rafa Nadal Bastón la derecha invertida forzando muro ahora el jugador japonés primer se cincuenta y seis seis tres para Rafa Nadal seguimos en el gallinero llega el momento del pase

Voz 1284 10:03 de micros con la

Voz 0684 10:06 Eurovisión me voy

Voz 1 10:08 oye y creo

Voz 1623 10:11 ahora que la Peña para felicitar a ver si va a Felipa oy oy hoy hoy por fin voy simposio que sepa que ya desde el jueves empiezan a llegar Whatsapp al teléfono del jurado del gallinero queriendo comprar votos puede voy hoy vuela doce se hoy hoy guardado aquí nos vamos no nos podemos hacer una cosa yo ya tengo repartido los dotes no escucha una canción y te va a gustar y te enseres te lo digo eh tú veía la papelera sí sí sí

Voz 1 10:42 antes de entrar en materia vamos a repasar la clasificadora exprime

Voz 1623 10:50 nota ahora mismo

Voz 7 10:52 tres personas tenemos nuestro especialista en fútbol internacional Axel Torres

Voz 1269 10:57 la voz de voz sí Racó en bien de la mira

Voz 1284 11:09 a mí me pareció nota que le cortamos claro quería descontrolado

Voz 1 11:16 el paso por quejas de que es muy pronto a la gente que menos por encima de que hay muchos que esto es muy buena

Voz 1623 11:25 te rodarán cabezas

Voz 1 11:28 también con doce puntos desde Radio Madrid Sonia Lus

Voz 0684 11:37 es el mejor cada llevan a mí me hablara bien Sonia

Voz 8 11:46 muy bien y también con doce puntos los especias

Voz 9 11:51 esta es la mirada igual no lo votamos bienestar y no es que no se puede rebotar encontramos podemos ejecutar a alguien al amanecer raro es un poco

Voz 10 12:11 muy bien muy bien Anne muy bien que tiró del toreo porque como buenas noches

Voz 1 12:14 en el resto penoso bueno pues con imaginación la interpretación muere Pío When resulta lo hicimos en directo y uno distanció de seiscientos cuatro líderes sí pero también burrada veloces seguro si así si no lo ha puesto no

Voz 6 12:36 esto eliminado olvidado ha olvidado de los de Gijón no tiene doce sería Gijón dinero tienen doce doce tenían a ver a como árbitro empujando el gallinero cuidado porque te olvidas de hambre venga hombre bajaba

Voz 1 13:03 por favor no me pone

Voz 1623 13:07 pido el bar no no no no estoy estoy estoy estoy en esto estos acaba

Voz 1 13:15 se trata tienen nueve puntos Face una rabiosa

Voz 7 13:24 en cesante Ortega Fran banquillo Juan Ochoa pero hemos pedido varios que va a confirmar

Voz 1623 13:29 eh dejan al suelo no sé cómo se acerca a visto el barro así que ha cogido la pantalla raya donde Gijón dice que tiene doce Gijón claro claro es que sea que contiene vote teniendo ordenarle Search sería sino

Voz 1 13:50 es decir no cabe además lugar a interpretado viuda no hará resolvemos

Voz 1623 13:59 a ves sueltos también suben mucho ir a ver finales de maratón de Ci poco apuntar bien la cosa

Voz 11 14:03 no no

Voz 1623 14:07 venga orden tan gratuito

Voz 0231 14:12 los indirectos sí dime dime si estás en una fina línea entre lo

Voz 1 14:17 a falta del respeto y el vacile este tío no está en pesadilla damos la primera actuación hoy Alfredo García desde Radio Madrid va interpretar la canción the es de Vita

Voz 9 14:38 hola

Voz 8 14:42 el paro

Voz 1 14:44 sí sí

Voz 1623 15:05 no

Voz 12 15:06 va gente yo estoy

Voz 1 15:28 tenía el ritmo me consta

Voz 6 15:34 no primero

Voz 1 15:37 vamos a hacer aquí cada día te lo he dicho lo tiene clarísimo

Voz 1623 15:41 pues yo voy a ser yo voy a salir a correr la maratón ahora semestre tarde pero me da tiempo

Voz 1 15:46 pues le seis cero

Voz 1623 15:49 te estoy diciendo bueno

Voz 1 15:52 vale un seis de Ponseti Escorial que le das

Voz 2 15:58 yo

Voz 1 15:59 un seis pero que Daniel Garrido cortando

Voz 1623 16:05 sí pero común que hoy es un doce soldados

Voz 1 16:12 no pero no tapa la patata nueve Iturralde un nuevo bien armado yo no tengo piedad le voy a dar un dos uno no no lo Borja Cuadrado un nueve también un nueve para Chardy Mardi doce bueno pero no hay nueve nueve dieciocho en e Íñigo yo un doce canta mejor que Paul McCartney voy a dos ahí hay algunos que están vuelos que hace

Voz 0684 16:44 el problema para el Forero

Voz 1 16:51 iba con la segunda actuación llena empezamos a escuchar la semana pasada recordáis la voz de Rebeca Revilla también nuestra compañera recordamos y encima eh que grabó

Voz 0231 17:03 no vale en mona y hoy no tenemos eh

Voz 1 17:05 el accidente se ha venido arriba no mal Rebeca Revilla con Imagine de John Lennon

Voz 9 17:13 a ver

Voz 13 17:21 es el Deportivo hoy sí hoy sí que se ahorre Marta Davos escalará podemos recuperar no hace nada

Voz 14 17:38 silencio

Voz 15 17:41 el carnet al dos

Voz 8 17:51 hallaron

Voz 13 17:58 ahí

Voz 8 18:11 mira aquí hemos tan bonita preciosa

Voz 1623 18:21 sí es delicada absolutamente Jordi B el no

Voz 1 18:33 seis para Rebeca que les mueve porque la productora

Voz 0684 18:37 la verdad

Voz 1 18:40 bueno pero estoy tal y como nota de esto bueno tras Borja sí

Voz 0933 18:45 pues Rebeca sí le doy una mala nota mañana me pongo un doce

Voz 1 18:49 no yo como mañana estoy en Barcelona Husein radica Iturralde nueve

Voz 8 18:56 que un doce doce

Voz 1 18:59 ya son doce periodos Iturralde podía votar sí

Voz 1704 19:02 ahí tuvo que eso era además el único que sabe

Voz 1 19:04 a doce pero pero

Voz 16 19:07 que abra la gala de la gala final le muy bien directo en Vigo Anthony leyó un doce hace diez días y lo día

Voz 1 19:14 no sé cómo dar un quince la dar un doce tranquilamente eso quince dieciocho coronada por una doce también

Voz 1623 19:32 estación militar a sacar tarjetas rojas que no sólo no voy a dar un nueve nueve

Voz 17 19:43 eh Bruno uno

Voz 1 19:45 bueno pues yo voy Íñigo Angeles das doce me lo vamos a

Voz 0684 19:54 jo

Voz 7 19:56 los finalistas de doce puntos donde se de Rebeca

Voz 1623 20:01 mira incremente hacer una pequeña puntualización llegar a ver

Voz 18 20:06 después de tantos días en tema del votaciones creo que estamos votando por la persona en vez de por su calidad

Voz 1623 20:15 yo estoy contigo Ponseti a Bogotá hiciera pinta que iba a pagar los dos es llegue a la valla

Voz 1 20:27 y la última actuación el Barça se para

Voz 11 20:33 Pedro Fullana nuestro

Voz 7 20:39 Cándana canción Adoro de Armando Manzanero

Voz 6 20:43 no vale

Voz 0684 20:45 eso es muy difícil

Voz 7 20:48 es lo que queréis decirlo Abrantes venga

Voz 6 20:53 y tú estás muerto

Voz 0509 20:56 no pero ya entradas es muy difíciles

Voz 0684 21:00 caseta

Voz 14 21:14 adoro a callen cae nos vimos

Voz 1704 21:21 eh bien

Voz 0684 21:22 sí

Voz 19 21:25 al menos conoce

Voz 14 21:28 mi madre

Voz 19 21:29 parece que a Douro unas cosas que

Voz 14 21:33 m de Pardines nuestros ratos Feli dice

Voz 1704 21:41 yo

Voz 14 21:42 la amiga un toque Bilbao también otro error que son el moco en que a veces no hay subidito a cosas que no da una sí ahora

Voz 6 22:24 puedes segundo Peña

Voz 0684 22:34 guaraníes

Voz 6 22:36 a la gran sorpresa de pasado

Voz 1 22:41 esto es un juego muy bien Ponseti quedan contando eso sí

Voz 1269 22:51 el ir le daría repetitivo pero tenía quince también

Voz 1 22:57 a doce está bien doce y una guitarra ocho rudo doce Fecalon dueto Rebeca Loos

Voz 1623 23:06 hoy día no me

Voz 1 23:08 hola Iñaki yo por lo Morcillo me cuesta doce

Voz 1623 23:13 Iturralde es porque Dios me bienvenidos necesito para está a punto ayer ayer sucio

Voz 0933 23:19 es un hecho lamentable de entre para el colectivo arbitral ni para el fútbol

Voz 1623 23:22 qué es el Barça esas ese pedazo a las

Voz 18 23:27 otro asistente volviera Hinault suspendió en el partido y lo voy a entre el azar con esto de que no vuelva a permitir catorce cuarenta que una persona a la que tenga que votar venga hacerme Moving que exhibe ya verás cómo canta auque sí ya verás es un poco pastel

Voz 14 23:42 L la canción es decir Fullana ha venido a presionar presionar me tengo que estar

Voz 0231 23:51 vale

Voz 17 24:02 esto

Voz 20 24:04 pero lo que estoy

Voz 1623 24:10 pero eso se está perdiendo esto último grito

Voz 17 24:18 el nueve M

Voz 1623 24:26 la canción entera

Voz 21 24:27 con un seis logra

Voz 1269 24:30 lleva por cantar Borja conectan tardó tanto conmigo iba que son además Tifariti

Voz 1 24:39 pero como son por tanto riesgo no Jordi Djokovic

Voz 1623 24:44 el humor

Voz 1 24:47 jota Jordi le pero es que me dejáis hablar

Voz 1623 24:49 el orden orden que poner Chardy yo me dirás un nueve horas

Voz 1 24:56 vale Íñigo yo me replanteara mi heterosexualidad y eso es una conclusión me lleva a darle un seis puntos

Voz 17 25:05 voy a dar un doce porque tiene una voz muy personal muy muy personal

Voz 1623 25:12 te claramente hombre doce muy bien pues ése

Voz 1 25:15 candidato yo creo con los seis siete ocho doce es para

Voz 1623 25:31 todo carruseles sin irá todo Carrusel

Voz 6 25:35 de ahí que lo llamo ella

Voz 1623 25:37 no le molesta que el verano está detectando que le invita estuviera ya están llegando mensajes

Voz 1 25:46 es verdad macarras y hasta aquí

Voz 22 25:52 pero bueno

Voz 0684 26:05 Clint presionante

Voz 1284 26:08 Sinatra el Frank Sinatra de Mallorca te permite que tenemos en directo debido comenzar también el partido entre el Barça Xavi el Rayo Vallecano partidos importantes ante

Voz 0684 26:18 qué tal muy buenas Dani saludos Carrusel partido importantísimo como dices el Rayo ya con la baja por sanción de tres hoy Si gana o empatar se pone momentáneamente el líder de la Liga un dos tres a la espera de lo que haga el Sporting el Barça B con bastantes bajas Si gana sale del descenso si pierde peligra a la cabeza de Gerard López al frente del banquillo el filial minuto dos de partido sigue el empate a cero entre el Barça B el Rayo Vallecano

Voz 1309 26:41 la que la que peligro aunque vayas tu cabeza después de cómo Nastase en último ahí bueno seis de la tarde

Voz 1284 26:46 Martin luego Lorca misma hora ocho de la tarde el Granada cultural deportiva

Voz 1 26:49 esa es estará expuesto en la Lieja Bastogne Lieja pero como lo lleva Borja Cuadrado Rafa Nadal la final

Voz 0231 26:55 Carles Campuzano de momento la victoria

Voz 0995 26:57 no en la segunda manga para el balear cada vez más dispone de servicio treinta nada camino del tres uno

Voz 1284 27:02 bueno aquí en Carrusel Deportivo en este gallinero loco traemos también una increíble novedad editorial para John

Voz 0509 27:07 que es mañana mañana tan ese libro preparado habéis comprado un libro ya rosas

Voz 1 27:12 oye pero bueno yo estoy

Voz 0509 27:15 hay una idea para que compres mañana hemos invitado a un editor que tren una novedad alucinante es chusco de pan también Chema es de Editorial Memo qué tal buenas toda la casa bueno muy bien aquí entrevistando al no es el primer libro no hay un audio comentarios ya pero eso ya está inventado Miguel Nuestro está hacia eso se libra cada vez primer libro de autor con el libro un autor si él te va haciendo las comentarios tutele es el libro El el libro es este conspiración en Praga inspiración para Gavà Baix el autor Carlos Pedregales

Voz 14 27:57 un libro este es el autor

Voz 0509 27:59 si esto cómo cómo funciona Ana Pastor empiezas a leer y el comenta empieza a leer que todo le vamos a es una historia de intriga no vale vale

Voz 8 28:08 primavera en Praga Mi primer viaje

Voz 0509 28:10 no es nada en mil novecientos setenta y cinco resulta

Voz 24 28:13 es una formidable aventura si vamos

Voz 14 28:15 aquí en esa primera línea yo tuve muy claro por dónde van a ir un poco los tiros

Voz 0231 28:19 villas Gavà legales

Voz 0509 28:22 comentando lo que le vale sí de no

Voz 24 28:24 sí tres horas en una ciudad cuando un nombre misterioso me entregó un sí

Voz 1 28:27 pobres aquí empiezo me tiene un poquito de intriga así que si bien vale un momento puntual cuando abrió el sobre me di cuenta

Voz 4 28:34 no pasa pasa tocáis no eso no eso eso ya la página veinte une asesinatos guapa ahí el tiempo que el sobre muere pero no me cuentes lo que Dios que me vas a contar movido no leo nada bueno con el asesinato pretende pisar la fragilidad pero

Voz 0509 28:48 de momento esto es todo el rato así se voy interrumpiendo todo el rato a que mola no no me digas que no es un lujo leer un libro entre el autor comiendo la oreja Lao ya si yo compro este libro de conspiración en Praga sea me tengo que llevar si O'Shea el autor sí sí sí sí sí de catorce por catorce euros brutos cuidad que no te preocupes por él porque cometí el de sandía o entre Koch sólo esas dos cosas no desde piel de sandía está entre quilla lo que se pueda elegir prefiero y de regalo vale por llevarte el lote te damos un botecito de gas pimienta por si se pone pesado no no no se puede pesar porque te vas a llevar gracias

Voz 1623 29:27 el adiós buenas tardes

Voz 0509 29:29 esto es una una que tenéis para comprar mañana con emplearlo

Voz 0933 29:32 parece una locura porque este equipo de Carrusel deportivo en un día largo y duro acabó comiendo

Voz 1623 29:37 más de patatas fritas Mondas montas chupando las no lo comiendo las Mondas de patatas fritas como una mala noche la tiene cualquier día vi hachas Ponseti género Eva

Voz 2 29:54 oye

Voz 6 29:57 con las cosas lo primero primero Kahlo ven seis y pico

Voz 0933 30:03 que son Jordi Martí dado porque tengo ha dicho

Voz 1623 30:08 ya son las cuatro y ocho aire hoy hoy el gallinero se va alargar lo que vamos a atacar sino eh pero poneros en situación over vosotros sabéis los pros

Voz 0933 30:20 más tres semanas cuatro semanas cinco semanas de partidos de Liga en la Liga española ni por el forro gracias al señor Tebas de tropa que todavía no se ha enterado de Vázquez amigo tuyo por cierto ve hombre sino pues Messi

Voz 1623 30:33 la verdad es que no claro pues bueno esta semana la NFL

Voz 0933 30:35 hace lo que todas las temporadas hace saca el calendario de la temporada que viene por ejemplo si tú me dices oye qué vas a hacer el dieciséis de diciembre del año desde de este año

Voz 0509 30:46 cosas de mira me voy a ir a ver a Miami que

Voz 0933 30:49 contra Minnesota

Voz 1623 30:50 claro los dos videojuegos pero pero como no es que el once de noviembre que horas sale no ha hablado está Green Bay pues ahí en la hoja que yo tengo yo no tengo la hora pero sí sí seguro que sale

Voz 0933 31:02 hoy la panadería vi a mucha gente preguntando por este partido

Voz 1623 31:06 cola oye

Voz 0933 31:09 sí sí podemos decir que el Heat de Miami en la carnicería también el bosque

Voz 25 31:15 en la tenía había oiga

Voz 0985 31:17 tampoco de pollo a mí

Voz 0933 31:19 pero pero oye y un poco de pollo

Voz 25 31:22 entonces yo me ya que

Voz 1623 31:25 claro

Voz 6 31:27 lo que yo quiero que te

Voz 1623 31:30 creo que lo cosa esta hora responsabilidad de Laura Martínez

Voz 6 31:35 no no no acaba verso de más rango en La Ventana de verano

Voz 7 31:40 simplemente me gustaría poder entendernos cuando habláis ya está no pido más

Voz 0684 31:43 es mejor que yo

Voz 26 31:47 sí

Voz 1623 31:52 siempre jugamos contra lo llevaría si te pregunta dónde estaré el día treinta daré otra muy bueno si es pues eso te has visto mierda de calendarios que tenemos este país con el fútbol es una puñetera vergüenza salir yo lo visto bichos II pero vamos largo

Voz 1269 32:08 mi en asesor de imagen el señor perdonar se sale nadie bien sí

Voz 0933 32:15 si el Messenger de imagen y me ha dicho Ponce hemos conseguido colar tu fotografía en la publicidad de Los Vengadores de este totalmente yo me he reído y efectivamente yo no sabía que estaba en la fotografía representa ni más ni menos que Iron Man

Voz 1623 32:30 nada menos aquí

Voz 4 32:32 sociales ahora para que era Peña parecido bueno eso hacerte una foto muy parecida y colgarle y ponerla al lado de compararla

Voz 1623 32:39 ah mira el nuevo homenaje Gorrín preparan el alud que has tan parecidos Carrusel por favor canciones tenemos todos locales

Voz 1 32:45 nada empezáis por ahí porque luego la de los parecido se vuelven contra siempre

Voz 16 32:49 la idea o qué

Voz 1 32:53 no no el tuyo si porque tengo bien en la foto estuviese cerrado si ves agradables porque eso que la frente de Ponseti Villa sería otra cosa otro juro que pensaba que era Ponseti de estuvo acabar mal oye

Voz 0933 33:07 oye Jordi Martí bien vecina hablando que te quiero hablar hoy

Voz 0985 33:10 apareció sólo el Calle de las sacadas catorce Washington

Voz 1284 33:14 no no no no oímos acaba de las vendidos sonaría hoy sacaba a las siete de la tarde

Voz 0933 33:20 sí bueno

Voz 6 33:23 claro sí es competencia Happy dispara

Voz 1284 33:29 Villa haciéndote pasar a Villa pero lamenta tendría que dar aquí pero no lo tiene razón Jordi que lo explique tranquilo que la gente no conoce la intrahistoria de del gallinero como los productores de la pues es toda gana menos eh Ana Jordi nos explica muy bien ser más de uno en uno le toca Ponseti venga un poquito eh

Voz 6 33:52 no no hablan bereber

Voz 0933 33:55 en esta semana Topley presidir me va a criticar Jordi Martí esta semana tu nombre se preguntan por

Voz 1623 34:02 Kate Middleton estaba

Voz 6 34:04 le mi señora York o sea que hecho la región todavía os digo para luego testigo mierda eso es la escasa siempre tengo conectada Aquila a partir de peso avisase emblema vente a vivir a Bruselas

Voz 0684 34:42 ah vale muy bien

Voz 1623 34:48 ya está bien de ella está bien entendido

Voz 1 34:50 pero vamos

Voz 6 34:53 dos Meana gallinero ahí vamos venga va

Voz 1623 34:56 acá lo Crumb la portador qué tal

Voz 27 35:05 Ana

Voz 1623 35:11 ganar aquí pero con los falsos tópicos y postureo en torno al fútbol bueno la verdad que prefería escuchar la gran rajada Jordi Martí que va a ser tremenda pero es mejor cebar lo por delante

Voz 0231 35:25 hacer cualquier tipo de comentario más o menos interesante más menos que más y luego a Jordi esto viene toda la semana preparado pero ayer como era de esperar alcanzó el punto álgido durante Carrusel Deportivo durante la noche de la final de Copa que lleva a una persona a estar en su casa con su familia con amigo no solo coger el móvil pensar que es original su pensamiento escribir un mensaje en redes sociales que es lo mismo que han puesto dos millones de personas empezamos el comentario es a Iniesta le debe un Balón de Oro y que Iniesta se vaya a retirar sin tener un Balón de Oro que Iniesta no tengo un Balón de Oro habla por sí solo de lo que significa este premio el peor de todos que es no es que Iniesta elefante un Balón de Oro es que al Balón de Oro le falta Iniesta pero toda esta cantidad de sandeces las leímos ayer de gente que se pensaba original y que pensaba que esos caracteres tenían que ser compartidos con el resto el plan

Voz 1 36:17 ya había ocho mil Jordi en el súper

Voz 0231 36:20 en el súper Jordi del Balón de Oro de Iniesta

Voz 6 36:22 pues no amarilla para ti Laura que luego te quejas amarilla para antes

Voz 1623 36:26 pero la súper súper de Miami eso decía mucho esta mañana tira del carro que misma promoción de

Voz 0231 36:36 es importante decir a la gente que a Iniesta no le debe con Balón de Oro que no pasa nada que lo ganó Messi que Robert sí que es mejor que Iniesta ahí no se lo dieron y que llegas a gente que empezar poner el comentario B le debe un balón de oro a Iniesta y uno a Xavi que es el mismo Balón de Oro entonces claro sería complicado que se han dado los dos entonces que que ya está bien que ya está bien lo digo así de claro

Voz 1 36:56 ya está bien lo digo no que ya está bien de de toda esa

Voz 0231 36:58 corriente de poner tuits que no tiene ningún sentido por ejemplo no se valora el trabajo de Sergio Busquets pero sí todo el mundo lo valoras estamos todo el día diciendo Los y esta frase ya viene a decir que es buenísimo es una frase vacía

Voz 14 37:11 era Meana Kelme ya estaba nominado nunca Busquets entre los diez mejores no

Voz 6 37:15 oye vas a la vecina en Platja d'Aro no

Voz 0231 37:19 está siempre crono gente como Bruno además entero dicen que es el mejor del mundo en su puesto no serlo

Voz 1623 37:24 valora no

Voz 0231 37:28 pero de esto con el Barça y no se valora

Voz 1623 37:30 además el qué coño pasa hoy me a todo es que es verdad que él me entendía perfectamente que le pidió que se estos catorce Jordi Monda se pasar por favor Jordi se se prevé que esta noche

Voz 4 37:52 oye Yordi respetado por las mañanas Jordi cuando vaya Dios rige

Voz 0231 37:57 se prevé que está sentado las presidente que el estudio se pero sigo no sé si de esto puedo poner dos millones de ejemplos mira ahora contamos ahora que está jugando el Málaga por ejemplo si no van a jugar dos minutos cuántos tuits habéis leído de Beacon digo del Málaga o cualquier equipo baja el Málaga pero no baja su afición no piden también baja baja el año que viene a ver la Segunda División

Voz 1 38:18 también de pero aquí en sigas no no no a cualquiera

Voz 0231 38:21 el porque en Twitter pierdes no bajamos eh

Voz 11 38:24 Juan Carlos

Voz 1623 38:28 pero no merece una explicación hecho no esta es la prueba clara

Voz 0933 38:38 muchos no podemos tirar doscientas horas hablando pero Bruno en una intervención en el gallinero

Voz 1623 38:43 en el gallinero si asalta también con lo de lo de Iniesta no puedo seguir si queréis no pero da la aplicación de eso pues hablar demasiado caro

Voz 0231 38:57 es demasiado largo pero que sí que las aficiones también bajan a Segunda División por mucho que la gente lo ponga en muchos mensajes Ana hará en breve empezará pero en breve no cada día se abre en redes sociales quién tiene que ganar el Princesa de Asturias de los Deportes se lo debe todo todo el mundo lo merece todo mundo lo merece ahora sólo quieren Daimiel esta mañana Edurne Pasabán pasada Carolina Marín pasado a Lidia Valentín ya no Losada en el que ese horroroso dejarlo para que no lo ponga la gente me aburre me cansa y lo que te cansa si lo de texto en Alemania hoy va contra mi niño porque aquí trapos sucios has comido a los de Gijón no es culpa mía no pero de éstos hay un millón y la gente lo tengo una charla

Voz 1623 39:35 correcto si la Quinta del Buitre

Voz 0231 39:36 la UEFA del Getafe que eliminó en cuartos pero los deben aquella UEFA de Abbondanzieri y Oliver Kahn la UEFA del Alavés del Dortmund las finales de Copa a todo el mundo lo deben todo es es el mundial si no el típico mensaje de tendremos que discutir menos a disfrutar más de vivir la era Messi Cristiano Ronaldo no tiras de atrás Istac matando a Cristiano Ronaldo ganador minuto matando a Messi eso sí Asensio fuera brasileño cuando estamos todo el día hablando bien de Asensio poniéndole por las nubes comparándolo con Van Basten a la gente le da absolutamente igual que antes de terminar mi sección quería traerlos para mí el texto de la semana que ya sabes que desde fichó desde que fichó por Prisa León país

Voz 1623 40:13 la sabes Candy iba a prisa me de la empresa

Voz 0231 40:16 el casi me lo hizo

Voz 1623 40:18 una senda que Rebeca jugando sitio indica

Voz 0231 40:24 el término eh pero ahora todo esto merece la pena pero necesito un consenso vosotros pensáis pensáis que Antonio Lorca una de las mejores firmas del país transformista de toros del diario El País no queréis creéis que le gustó la creo en la corrida del miércoles o no a ver yo voy a leer esto es del periódico del viernes El País del viernes fue la corrida del miércoles del miércoles porque pone después de la crónica del jueves nota final sí es cierto aquello de que un periodista serbia la verdad se impone una aclaración en el ánimo de destacar la entrega de José Garrido el pasado miércoles quedó en un segundo plano el juicio sobre la corrida del Pilar aquí viene quede constancia ahora de que fue un encierro a novillada pobre de cara e indecoroso de trapío un encierro gatuno una burla y una sin vergonzoso sería impropia del prestigio de esta plaza hice pone asimismo amén

Voz 1623 41:22 creo que no le gustaba el deporte de las siete

Voz 6 41:28 el Antonia muchas gracias debe gracias a cerramos con Jordi cómo no con el acta han comenzado el partido sorna en La Rosaleda ha comenzado nombre

Voz 0684 41:40 ha comenzado ya el partido en La Rosaleda llevamos dos minutos de juego de esta primera mitad de momento empate a cero vamos rápidamente recordar más alineaciones Justo Rodriguez alineación de este Málaga que ya juega como equipo de Segunda

Voz 0660 41:51 visión Roberto en la portería con Rosales de Ignasi Miquel Miguel Torres en la defensa les cien Iturra Lacen Chory Castro Adrián IM Siri en cuanto a la a

Voz 1623 42:00 alineación de la Real Sociedad con algunas ausente

Voz 0684 42:02 lo importante es que están inicialmente en el banquillo va a estar en portería Rulli con Odriozola Diego Llorente Héctor Moreno cambien Rodríguez

Voz 0660 42:10 es Zubeldia canales ya los hay a Juande El Hadi Reche erró por tanto el balón dos invadió tarde de buena temperatura no demasiado público esta una rosaleda semivacío a lo que hemos dicho la grada animación no esto ahora mismo el subsector va a acudir va a entrar el faltando Ocaña más o menos diez quince minuto de de que ha comenzado el partido pancarta directiva sinvergüenza jugadores y entrenador falso con mucho silbido de la poca gente que ahí a los jugadores

Voz 0684 42:40 los juega la Real Sociedad que viste completamente de naranja camino ya del tres que cumplimos de esta primera mitad de La Rosaleda de Málaga Málaga cero

Voz 1623 42:48 Real Sociedad cero un señor de Manacor a punto de seguir haciendo historia Borja

Voz 0995 42:53 a dos pasitos categoría dos pasitos de este un décimo Master mil de Montecarlo es elevar el pasillo con revés a Rafa Nadal recordemos primer set seis tres segunda manga cinco dos como dicen por megafonía treinta quince pero nominalmente como aquí en la pista Rainiero III

Voz 1623 43:11 el culo los expertos

Voz 0231 43:15 dos de ellas en Twitter el número once en Montecarlo Borja hasta el servicio

Voz 0995 43:20 pero para Rafa Nadal empezó sacando mal pero les sacó provecho a las segundas oportunidades poco a poco ha ido cogiendo el tiro ahí está el servicio para colocar el cuarenta quince para colocarse como hay campeonato ahí está el revés ahí sufriendo mucho Nishikori ahí está el japonés sale la cara Adrián

Voz 0684 43:38 resignación para Kei Nishikori ahí está secándose el sudor la ahí está la felicidad de Xisca esa sonrisa contenida porque sabe que si Messi sabe que Rafa está a puntito de conseguir

Voz 0995 43:52 la victoria en lo que es prácticamente su casa diez torneos sólo perdió una final frente a Novak Djokovic en dos mil trece

Voz 0231 43:58 tanto ahí vamos y ahí está Rafa Nadal ha servido a ciento setenta

Voz 0995 44:01 de kilómetros por hora está con dos

Voz 28 44:03 Tito sin conseguir el torneo ahí están pidiendo el juez de silla el silencio la grada la tensión silencio que respetamos en Carrusel Deportivo Cali dice

Voz 1623 44:13 para Rafa Nadal ahí está la primera sale va mucho efecto servicio para Rafa Rafa Nadal lo tienes muy muy cerquita

Voz 0995 44:22 el que ha jugado un nivel espectacular esta semana cómo se cargó a Dominic Thiem hizo lo mismo con Dimitrov ahí esta segunda feria para Rajoy está con el resto por el revés sufrido ahora Nishikori

Voz 0684 44:31 yo tiro para Rafa Nadal el mejor deportista español de la Historia el mejor jugador de tenis en tierra batida de todos los tiempos Rafa Nadal que consigue su título número setenta y seis a uno únicamente John Mc Enroe es el jugador que más Master mil ha ganado Alex empatado con Novak Djokovic treinta ido a treinta cincuenta y cuatro vítores en tierra batida y ahí la tenemos en el centro de la pista de la Rainiero III La la cara de felicidad el príncipe Alberto empieza también hay que rendirse ante un tenista que a pesar de reflexión está a pesar del sufrimiento vuelve a imponerse en un gran escenario su último título había sido el Open hoy no va a mandar mensajes

Voz 0995 45:14 por el móvil a Carlos Moyà para entrenar porque ya es campeón y hay tenemos la noticia Rafa Nadal campeón del Master mil de Montecarlo

Voz 1704 45:20 pensemos en lo que es que un deportista juega lo que sea jugó el torneo que le de la gana gane once veces once veces en once años diferentes un torneo

Voz 1309 45:30 una auténtica barbaridad empiezan a tierra batida ahí manda el Rey que es Rafa Nadal que ahora se dirige a la grada seguramente para encontrarse con su con su equipo Torna sí

Voz 0684 45:38 la noticia está en que aparecer ahora mismo los aficionados que estar en esa grada de animación gritando claramente contra la propiedad del club Justo Rodríguez minuto

Voz 0660 45:48 dos entra entra en los más de mil desagrada animación gritando Al Thani vete ya

Voz 1309 45:54 Santi Cañizares va comentar este Málaga asociadas todas las ante qué tal muy buenas

Voz 1623 45:58 al buenas tardes bueno pues ha ganado Rafa Nadal que es una

Voz 1309 46:00 de las noticias de del domingo ahora está esa

Voz 1623 46:03 la macro protesta Al Thani vete ya

Voz 1704 46:06 eh fíjate antes escuchábamos al día

Voz 1269 46:08 Justo Rodriguez cantando un gol de Liga de Campeones hace sólo cinco años fruto de un análisis muy muy largo pero fíjate en qué situación se encuentra el primer yo creo que el fútbol es también un balón de oro a Rafa Nadal eso me parece bien la Bota de Oro eran bien

Voz 29 46:23 emporio poner los puntos que yo no he ahí que entran unos canción Boya bueno el fútbol es así no y los ciclos por los equipos pasan que normalmente se establecen y continúan irse da continuidad cuando hay un trabajo fantástico bien hecho y por profesionales y cuando no es así cuando en alguna forma S I decisiones caprichosas pues evidentemente no hay entidad que lo resista ni el Málaga ni ninguna otra entidad eso lo sabemos muy bien en Valencia por ejemplo tiene en cuenta que haciendo las cosas bien en el fútbol te puede ir bien no te pueden incluso mal con la que está gracias no porque al final es un juego donde pasan cosas y a veces inesperadas trabajos bien hechos se iban al garete por falta de fortuna por situaciones que no puedes controlar de que algún futbolista por lo que sea tiene algún problema alguna lesión algún islote que abajo el equipo pues imagínate cuando se hace las cosas mal no si ya hacerlas bien a veces no te lleva al éxito hacerlas más seguro te lleva al fracaso y esto es lo que ha pasado en Málaga no ha habido ningún tipo de criterio a la hora de organizar un equipo a la hora de construir un proyecto a la hora de encontrar un rumbo y evidentemente pues hubo te pasa factura a falta todavía cinco partidos Málaga está en Segunda División quién lo iba a decir porque no tiene yo creo tan mal equipo pero sí tiene la mala estructura que

Voz 1309 47:37 pero que cala cada uno de los jugadores es de primera lo que se cantaran en La Rosaleda en el ocho de la primera parte Málaga cero Real Sociedad cero con el pos de Rafa Nadal enseguida con la Lieja Bastogne Lieja con el partido de fútbol el partido internacional que está ganando pronto claramente el Arsenal verdad al rival del Atlético de Madrid

Voz 30 47:52 lo cierto es que en el minuto ochenta y dos estaba empate a uno en siete minutos ha marcado tres goles ha sido un vendaval el Arsenal en el tramo final del partido con doblete de la caset incluido dos asistencias de entrado en el segundo tiempo Arsenal cuatro West Ham

Voz 1623 48:05 vamos con Jordi Martí en el gallinero

Voz 0684 48:07 no digamos

Voz 1284 48:12 las emociones Iniesta noche quieres explicar el porqué de la piel de gallina en pleno

Voz 0985 48:15 sí sí pero fíjate que ha hecho una referencia hace un momento también al pito de punta no cuando camino el cuatro es piel de gallina o vello de punta dado justo al lado del vello de punta unos minutos Garcia cuando narraba el cuatro dos te lo Málaga en el gol de la Liga de Campeones decías tú Dania hace momento hace cinco años estamos hablando un poco de lo mismo no las victorias de Rafa Nadal pero anoche en el Wanda expuso

Voz 1 48:40 ante puso la piel de gallina

Voz 0985 48:43 y esta es una sensación realmente muy espectacular porque el cuerpo se nos va de las manos a la piel de gallina toda puedes controlar tampoco puedes controlar cuando tienes mariposas en el estómago o el rubor no

Voz 1623 48:57 mariposas es vinculándolo amor

Voz 0509 49:01 es una en Contigo Dentro porque aquí no son reacciones Contigo Dentro son raciones también

Voz 1623 49:11 a es sólo concedió digo encima los centros ya viene digo es más amplio ya Laura o todavía no

Voz 0985 49:17 no pero por qué porque si nos pole pone el

Voz 1623 49:19 modelo Paul escarpias bueno esto es una

Voz 0985 49:22 una Pirlo erección esto es una en un API bello depositar

Voz 1 49:28 sí sí

Voz 0985 49:30 que nos recuerda a la piel de las aves cuando las desplomaba entonces decirme

Voz 1623 49:36 yo tengo que hizo bueno no prima un ave la gallina los rural sí pero lo ha hecho si tenéis el recuerdo desplomaron pichón o una paloma lo que sea pues veréis y que si Jordi

Voz 1 49:51 pues no lo desploma así lo piensas

Voz 1623 49:53 no se queda en la que el saber no está no está no está no está Iturralde es también si estoy aquí estoy aquí estuve escuchando cuando se desplomaba un vez pues éste

Voz 31 50:13 Adriano diez de de la primera mitad salida de un córner despejado para poquito fiable trasposición correcta película bichos de Adrián con de la pata con el pecho de volea le para abajo para tirar Rulli para construir el primero del para galo les sirve de mucho pero por lo menos leer algo de emoción al partido el Málaga marcó Adriano jugó la Real que necesita los puntos Málaga uno Real Sociedad cero

Voz 1623 50:43 ya me emociona en estos lares y sobre todo se de más poder

Voz 1269 50:47 para William Hill a tantas opciones diferentes William Hill donde están los

Voz 1284 50:51 como están desde mil novecientos treinta y cuatro goles responsabilidad porque siempre tras cierto y tú del equipo de Estrada Fernández porque era muy difícil de ver para

Voz 18 51:00 asistente diez Un diez muy bien concentrado porque justo el que está al aussie están fuera de juego preferido que refiere

Voz 29 51:06 muy bien su otro yo creo que no y tú pero también hay algunos de protesta mano

Voz 1623 51:11 no está mal

Voz 4 51:14 ha recordado en el pecho en el os posible pero hay alguno que

Voz 29 51:17 también se queja

Voz 1309 51:18 el pues debería ser podría ser uno azarosa ganando el Málaga Jordi piel de gallina ven ahí ahí estamos

Voz 0985 51:22 que se nos puso la piel de gallina cuando tronó el Wanda Metropolitano con el Iniesta no de Andrés Siniesta también cuando escuchamos el montaje eh fantástico de Robert no que combinaba las voces de Black I de Marcos hablando de Iniesta todo esto nos produjo una gran emoción y estos a lo que iba Se trata de una reacción corporal parece la piel de la gallina eh veros una reacción corporal que Sacyr se asocia a las emociones intensas extremas que es lo que vinimos anoche

Voz 18 51:50 dice Jordi una pequeña pregunta en siete puso la piel de gallina con lo de Iniesta es es si que dices que se de reacciones extremas se puso también la piel de gallina con lo de manolas

Voz 1623 52:01 no bueno está en extremo por la

Voz 0985 52:05 la emoción es el para Andy emociones intensas que vives todo en positivo

Voz 1623 52:10 ah claro puede pasar

Voz 0985 52:13 emociones intensas extremas o el frío el frío también a veces tú Iturralde te habrá pasado en un atardecer te baños que alza ya te da mucha Protón luego la corre la brisa refresca baja temperatura ir el bello

Voz 1623 52:24 de hecho los brazos

Voz 0985 52:27 no sería hasta todo el vello el pecho de los genitales unos Ariza no seguida esto sería eh

Voz 1623 52:32 a que pueda Caliendo hombre porque imagínate en una playa vistas

Voz 0985 52:37 en los bellos de los genitales sacar todos los comparecería como un erizo o una alcachofas como Espinete

Voz 1 52:43 como payaso Krasic Urrutia a que tú no te esperabas esto yo mismo hubiera el ahora mismo a las mariposas esta mañana mañana la mañana el despacho

Voz 0985 52:56 simplemente decir obsesión anoche se nos puso la piel de gallina con Iniesta yo no mercado científicamente por qué se produce en Cataluña gracias a Johan Cruyff el piel de gallina se transformó en gallina de piel de forma que fijó

Voz 1623 53:12 nos íbamos a menudo óseo unido dos símbolos del barcelonismo gratuita y a través de y el tiempo necesario Iturralde González para el acta de este brutal gallinero de hoy es el de hoy ha sido

Voz 32 53:30 poco a alguien

Voz 14 53:33 no nos gustó ha sido un poco vacunen un poco anárquico

Voz 1623 53:37 a mí me gusta me gusta eso me ha costado el esto es lo que sea esto

Voz 1 53:42 yo no hemos visto en doce puntos

Voz 18 53:51 ya desde entonces y eso es a reanudar ahora voy a hacerlo rápido es decir el peor va a ganar el peor el peor va a ganar y me voy a explicar porque lo peor va a ganar el peor ha sido Jordi porque no ha habido por dónde

Voz 1623 54:05 lo de la piel de gallina además de tierra es que inconexos es decir yo creo yo creo yo creo

Voz 18 54:16 yo creo yo creo que lo ha hecho después de que lo hizo ayer en el Estadio Wanda y por eso ha sido inconexo

Voz 1 54:22 te voy a dar el baño el ganador

Voz 9 54:24 por su voces o de récord a supermercado