Vicente Gómez: "Hemos echado a la gente del estadio con el nivel que hemos mostrado"

Voz 1 00:00 hola buenas noches vaya mal día eh

Voz 1773 00:02 hombre es un animal año y medio

Voz 1 00:06 no se del del partido dio pocas

Voz 0503 00:07 conclusiones se pueden sacar no porque eres el principios ambiente con tan poca gente en el Gran Canaria es que es que ya la dinámica del equipo en las últimas de las últimas jornadas en las últimas semanas ganará ganará lo suficientemente positiva como para pensar en salvarse

Voz 1773 00:20 bueno yo digo lo he dicho ya varias veces a pesar de ser el esperado el desenlace modas es muy claras a ese doloroso y así un día muy jodido uno siempre a sabiendas de que no estamos teniendo el nivel para a la primera división puede Sagarra castigado milagro a que ir torna me con un gol tengo una por delante también las cosas pero bueno no te puedo hacerle al partido porque bueno no no pienso nada de eso estoy muy muy fastidiado y yo lo que quiero es que no se delicadamente están con con mi familia que es la que más ha sufrido esto como digo es el tiempo y ver cómo podemos herir

Voz 0503 00:57 porque en todo encima eres bueno no sólo futurista de Las Palmas sino eres de la Unión Deportiva Las Palmas

Voz 1773 01:02 sí bueno yo vivido muchos siglos sino también en la Deportiva

Voz 2 01:05 ah y tengo la suerte

Voz 1773 01:08 la densidad visionado igual en el equipo al que se ha visionado en el amor que la basado pero bueno si se tiene que cuando llegan momentos como este puede uno lo hace suyo y sufre más de lo que a lo mejor de decir

Voz 0503 01:19 como estaba El Vestuario que imágenes has visto cuando cuando entró

Voz 1773 01:23 todo el mundo hundido con una situación de ligada teníamos muchas ilusiones uno sabe que las cosas mal pero trabado las semanas que quiere agarrada a todo el mundo ahora pero bueno no no ha sido posible si es una pena porque tenemos por delante que es que va a ser muy complicado y tenemos que o lo menos ser de llevar esta camiseta te escudo que no representa allí hacerlo valer por lo menos lo máximo posible con con actitud que vivió nunca no intentar primero la nuestro fútbol y pillarle aunque son alegría la gente ganando al final

Voz 0503 01:56 Vicente me pongo la piel de un futbolista profesional yo no sé si a tus veintinueve años suyas vivido tu peor momento como profesional porque decíamos en Carrusel lo que contaba Francis Matas que se veía con los ojos llorosos después del después del cero dos

Voz 1773 02:12 en el campo no sé yo creo que si no lo he vivido situaciones ligadas al día del del Korda fue un mazazo muy duro pero bueno uno cree que no tiene tanta responsabilidad porque bueno ya hemos hecho todo lo posible ingente que aficionado al equipo salte al campo y estropea una fiesta que estaba ya ella porque casi más un que en uno un descenso casi mil bueno uno sabe que no es responsable eso sí ya ha sido para muy uno de los peores momentos que que tienen veía no era se había opuesto a mi familia está bien no tengo ningún problema hay Irene hace mucho tiempo esto es lo más importante que que tenía que acaba de la mano muy duro no ya de del segundo gol buenas e casi que quería irme puedo dar el el nivel de lo que la gente pueden esperaba de mí

Voz 0503 02:58 qué os ha dicho Jémez del míster después en el vestuario

Voz 1773 03:01 no lo sé que no me escuchaba uno yo estaba ya estaba lo mío estaba hundido no se lo oí lo que has lloras seriamente no

Voz 0503 03:08 bueno pues sí que le dices a la afición

Voz 1773 03:11 nada yo creo que en el momento de de no decir nada porque bueno todo lo que sea hablar ahora excusas de ningún tipo de excusa lo que Cáceres asumir las cosas como con valentía la espalda porque hemos ganado todas las críticas que no para llegar así nada más no yo no tengo nada que reprocharle a la gente la gente siempre no lo ánimo cada uno hemos estado polaca haya nada que el equipo de Ayón medio partido bien siempre ha creído yo creo que la gente qué es lo más importante que tiene este club hoy hay nada al no decirles nada sólo pedirle disculpas por la imagen que están viendo y lo Juan el resultado

Voz 0503 03:49 has tenido un equipo durante toda la temporada entiendes entonces que haya habido tan poca gente intuyo que claro entrar en un campo que tienen un aforo veintidós mil personas colocaban colocadas en el Gran Canaria y que haya sólo siete mil personas Vicente solo si lo que ver

Voz 1773 04:03 aquí aquí la los quemo yo a la gente en el estadio como suyo el equipo ligero decidió tras temporal en el nivel de esta ayuda si vemos a la gente el estadio y ahora lo que queda es la camiseta no fue un el mayor posible como oí Divo aguantar todo lo que va de ni porque no lo hemos merecido

Voz 0503 04:25 te damos las gracias por dar la cara simplemente te hago dos para para finalizar que hoy no estaba el el tu presidente presidente a la perciban no estaba hoy en el en el palco estaban en Miami y que no tiene absolutamente nada que ver quiero decir es que más que críticas hacia vosotros que también ha habido sobre todo hoy se han escuchado gritos de directiva dimisión

Voz 1773 04:43 bueno yo no lo que lo que la que pienso que la decisión libre pero tal las cosas yo no tengo que valorar nada de lo que afecta yo creo que hoy es una falta de respeto ponerme a hablar de es que me quiero ir pero que ha salido muchos rumores yo es que soy otra Palma tengo contrato con la Juanma y nada más ahora especulando como con los que no tengo ni ganas ni quiero yo ahora mismo lo digo quiero estar con mi gente de pasar el día como pueda mañana el día que tenemos de de descanso oí el martes con la fuerza que que puedan con el orgullo herido peruano con pues en el mundo intentar defender con tal españoles orgullo ir ir Cooder