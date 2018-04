Maverick Viñales: "Estoy contento, este segundo puesto nos da confianza"

Voz 0356 00:00 turno para hablar de Moto2 ya sabéis que ha disputado el Gran Premio de las Américas en Austin y hemos tenido pues una actuación española realmente esplendorosa con dos victorias y con un segundo puesto en Moto2 y nos pide paso Mela Chércoles que estaban protagonista hola Mela muy buenas

Voz 1104 00:15 yo en segundo puesto también en Moto GP no se olvide quién si estamos acompañando ahora mismo desde la sala de prensa hacia el box Yamaha donde se va a hacer la foto con los mecánicos para recordar este segundo puesto que les sabe a gloria porque hay más que ser su también invencibles seis victorias consecutivas en el circuito de cotas en el trazado tejanos han ganado con diferencia pero la realidad es ese segundos ya que el cortado en la última vuelta

Voz 1 00:39 en la final sobre un mal

Voz 1104 00:41 militares que está muy cómoda al podio

Voz 1 00:44 horas después porque está

Voz 1104 00:47 a los problemas que vaya más asesorada ya que estoy realmente feliz Maverick Felicidades El día como el que Márquez era su posible para ese segundo puesto no

Voz 2 00:57 el presupuesto experiencias y no un día muy importante traer haga caso vosotros Dios es bueno intentaremos dar el máximo las siguientes Ferreras Feriz a la afición por ahí que no se ahí va mejor

Voz 1104 01:13 Álvaro El Larguero Maverick Viñales

Voz 3 01:16 con ruido de fondo remoto se porque aquí siguen en pista late el campeonato americano Maverick Viñales buenas noches

Voz 0356 01:24 hola sienta bien eso de conseguir el primer podio de la temporada de estar peleando ahí con los mejores

Voz 2 01:31 importancia el equipo Bordalás es creo que hemos ganado confianza es que eso era lo más importante es el fin de semana pues yo esa es la primera me Yamaha siempre también es súper importante y contentos agradecer a la gente que siempre me está apoyando oí sobre todo al público que fantástico

Voz 0356 01:48 has visto opciones de victoria a pesar de que bueno salía desde la pole después de lo que pasó ayer que salía desde la cuarta plaza rápidamente se puso primero viste opciones de victoria en algún momento

Voz 2 02:00 así es muy difícil muy difícil porque desde el primer momento quizá no tenía el mejor sensación como en todo el fin de semana

Voz 4 02:07 pero hasta luego

Voz 2 02:09 me lo que encontrando a ya no me lo te mata se contentó con ganas de tema

Voz 0356 02:16 eh Le la evolución de la Yamaha se lo comentabas antes a Mela Chércoles está siendo positiva hasta donde puede llegar

Voz 4 02:23 yo creo que además

Voz 2 02:26 ya

Voz 4 02:28 eso no me paran

Voz 2 02:30 no sé ya que a final de año estar ahí estoy contento que la moto sobre todo confianza es una de las percepciones preciso

Voz 0356 02:40 cómo se para esta versión de Márquez Maverick perdona que como se para esa versión de Márquez que hoy ha demostrado buena ha conseguido su sexta victoria consecutiva en ese circuito que parece que le viene como anillo al dedo

Voz 2 02:53 así siempre mejor es lo que hemos podido coger veinte puntos ya estamos muy cerca T tan feliz

Voz 0356 03:05 está Dovizioso primero con cuarenta y seis puntos está a uno Márquez que tú estás a cinco te ves peleando por la por la victoria final en este Mundial a pesar de que tan sólo son celebraron las carreras o no

Voz 2 03:16 yo creo que sí creo que que hoy podemos pelear bastante eso sí muy muy felices de poder haber hecho y segundo y como he dicho no el equipo creo que para tumoral será importante este son unos pues

Voz 0356 03:28 oye has hablado con más después de lo que pasó en la calificación

Voz 4 03:32 no no he hablado no nos no teniéndola

Voz 2 03:34 en una ocasión que entiendo es perfecta

Voz 0356 03:37 gente que en vez de salir desde la primera posición sale retrasar hasta la cuarta es decir a Haití te obstaculizó en esa vuelta

Voz 2 03:45 el que se opina

Voz 0356 03:47 cosa que prefiere no dar tu opinión al respecto no te la guardas

Voz 2 03:51 no yo creo que que en la pista quedaros mejor hay que darlo todo dorsal en no lo sé eso cosa de dirección de carrera por cierto hablando de dirección de carrera

Voz 0356 04:00 en el otro día la comisión de Seguridad que bueno se celebra como todos los fines de semana que hay que hay Gran Premio el de los por hablaba de que Rossi le dijo a Márquez que él había tirado a cinco pilotos en una carrera hiel en toda su carrera tan sólo cuatro hubo hubo tensión ahí en esa reunión con los pilotos con Carmelo Ezpeleta con la gente de Dorna

Voz 2 04:20 no lo sé realmente no quiero hablar de eso quiero estar concentrados ni en intentar mejorar una moto y tenemos un objetivo muy bonito por delante hay que cumplir

Voz 0356 04:28 es posible ganar en Jerez dentro de dos semanas

Voz 2 04:31 bueno hay que hay que sacar al cien por cien a Motta mejorado así que estoy feliz y contento

Voz 0356 04:37 Maverick felicidades por el segundo puesto y a pelear el Mundial hasta el final un abrazo muy fuerte

Voz 2 04:41 gracias a las palabras de Maverick Viñales bueno después de que

Voz 0356 04:44 seguir ese segundo puesto en en un gran premio bueno en concreto la la carrera de Moto GP Mela Márquez que como decíamos antes ha vuelto a demostrar que en este circuito es el número uno

Voz 1104 04:54 pues sí que es que son seis victorias consecutivas todas presididas con una pole y además dominando diecisiete de los dieciocho días antes el Gran Premio la tabla de tiempos si se juega Renault son tres días no solamente el viernes en este gran premio permite ser más rápido en pista es una cosa a su gente extraordinaria ha ganado dos veces en Estados Unidos el piloto de Moto GP que seis en Austin tres en Laguna Seca una Indianápolis voces en total ampliamos también a la tiene de Moto2 en Indianápolis así como es una cólera estadounidense en Estados Unidos no hay un Rey oficial traerle un rendido que se llama Mar Márquez y además comprime de este modo la general ahora mismo todo con un punto de ventaja sobre Marc ya cinco se encuentra Maverick en tercera posición con los que podríamos decir que el Mundial empezaba prácticamente cero en la próxima cita en Europa con la llegada de el Gran Premio de España en Jerez

Voz 0356 05:49 escuchábamos antes a Marc Márquez diciendo que él tenía ganas a hablar en la pista hay que se le daba mejor te hago la misma pregunta que te hacía también el viernes después de todo este fin de semana en el Gran Premio de las Américas en Austin has palpado cierta calma tensa o ya está olvidado el incidente de hace dos semanas

Voz 1104 06:04 uno no está obligado ni mucho menos tocaba escuchar pitos hoy en el UCI con todo lo que ha hecho en esta pista por el espectáculo en este escenario he tocado escuchar abucheos pasándole el público factura buena parte del público de San Blas en Argentina y cuando volvamos a Europa en ese dedo va a estar muy presente muchísimos circuitos es algo que ocurre desde que tuvieron el encontronazo fortísimo en dos mil quince con la guerra de Malasia aquella en la que Rossi tiró a Martínez ahora en Argentina fue el el clero la piscina margen de tiro no aprovecho para pasarle factura con unos perfiles y eso va a estar ahí bien es cierto que el fin de semana de más a menos en cuenta Trisha prefiere el jueves caudal lo no se reencontraron el viernes estuvo en la comisión de Seguridad Aisha acordó que a partir de ahora que lo sabe el campeonato va a ser bastante más estrictos eso deriva en una sanción rigurosa pésima para amar que es el día de ayer hizo la pole pero por estorbar a madrileñas se metieron tres puestos tener estación y eso obligó a salir cuarto todos los tiempos de curvas llames otra es que tiene una posición del resto de

Voz 0356 07:04 cilindradas a unos ha dado bastante bien no con un segundo puesto Moto2 y con una victoria grande Victoria gran victoria de Jorge Martínez Moto3

Voz 5 07:12 pues sí porque le ha valido además para para

Voz 1104 07:14 ponerse líder de nuevo de la general ha sido el fin de semana perfecto para el piloto madrileño pole el sábado Victoria el domingo por el liderato y uno va como un tiro va con tienen una guerra del grupo pero el Madrid encontró en todo momento ya cinco segundos el final les ha dejado les ha dejado plantados a sus rivales así que muy bien él lástima que les me haya podido en Moto2 rubricar el Twitter español ha peleado por el técnico con esta nunca en ocasiones y al final que se debe algo en una categoría en la que bueno Chapo lo que ha hecho Joan Mir se ponía vigésimo cuarto en la primera vuelta después toque con Luca Maldini es capaz de remontar posesiones hasta la cuarta plaza el campeón del mundo de Moto3 los datos de Moto2 ha sido capaz de escuchar que si te parece instante a Dani Pedrosa que es muy meritoria la especie de todo el fin de semana tenía renqueantes mermado físicamente fractura en el radio distal del brazo derecho después de la caída de Argentina el pasado será capaz de acabar la guerra enhorabuena

Voz 1 08:14 gracias gracias y estoy sorprendido como como todos porque no tenía idea de que ir a pilotar ver ya porque la pista que es súper fuerte aquí es tan te no no sabía si podría menos aguantan toda la carrera ya un ritmo que me tira coger puntos pero la verdad hoy me han ayudado todo con el dolor políticos tienen un poquito de dolor lo que no tenía era puertas suficientes para manejarlo motor gustos pero he podido coger el principio oí hinchada hasta el final para renovar Colunga bueno sobre todo porque era el objetivo de venir aquí a intentar coger puntos he cogido más de los que pensaba luego bueno para renovar conoce ya ya veremos quién puede ganar

Voz 2 09:08 sí que pueda retomar mi ritmo lo antes

Voz 1 09:11 pues sí la vamos a ver cuánto puede recuperar en dos semanas he y sentirme bien es una pista que me gusta pero hay que trabajar ahora esta este en este tiempo de medios para llegar lo más preparado y poder coger el ritmo bueno tributo a mí

Voz 1104 09:29 Dani Pedrosa que chapeau por lo que ha hecho este fin de semana el tricampeón del mundo que está delicada es decir juega el futuro en la categoría compañeros desde el próximo curso no es fácil para él fue hay muchos candidatos para esa lógica

Voz 0356 09:42 pues estaremos pendientes dentro de dos semanas vuelve a Europa el campeonato del mundo de velocidad de motociclismo porqué estará Mela Chércoles ya tenía ganas de volver o no

Voz 3 09:53 bueno sí Basso muy bien de los circuitos ya no sabes Estados Unidos que estás en un circuito Golding dijo oficina del mundo en los circuitos

Voz 6 10:02 sabes dónde estás siempre Mela Chércoles

