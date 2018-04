¿Es la Liga más aburrida de los últimos tiempos?

Voz 0298 00:00 la aquí de González árbitro de la Cadena SER ha leído muy buena buena noche todo a preguntar ahora por el árbitro del Atlético Betis helado por empezar a en otra

Voz 0985 00:09 todo Jordi Martí Barcelona hola buenas noches

Voz 0298 00:12 desde una Barcelona pues lo a Barcelona

Voz 0985 00:14 que está muy satisfecho por este doblete el doblete de Andrés esta

Voz 1 00:20 así de claro o Marcos López hola qué tal buenas noches Luis hola qué hola subraya Antonio Romero la Antonio

Voz 1284 00:27 hola qué tal muy buenas tanto bola Julio Pulido qué tal Gallego buenas noches

Voz 0298 00:31 yo sí creo que me falta lo pintó la Pinto

Voz 0458 00:35 cómo estamos pues mira Pinto empieza contigo

Voz 0298 00:38 precisamente estas palabras el Black aquí te suena Nati

Voz 0833 00:41 sí bueno suenan algo que venimos hablando y comentando en el Larguero en Carrusel en las últimas semanas que obliga que quiere ganar más pasta eso es evidente que está entorno en el más o menos el octavo jugador en cuanto a sueldo pero cada semana estamos hablando hablando de lo popular que es el MVP de la de Tim partido tras partido entonces el simplemente quiere que se equipare lo que demuestra en el campo con lo que tiene la nómina a final de mes

Voz 0298 01:07 por ciento así de claro

Voz 0833 01:10 tal cual se vamos que no hay más misterio que lo que quiere es que si este equipo sopla tires más pues cobla como el que más

Voz 0298 01:16 ya veremos si me quedo o no en cualquier caso tengo contrato hasta dos mil veintiuno como vamos a ir enseguida con otro tipo de temas yo creo que el partido el Betis tampoco tienen para mucho más alguien quiere decir algo en relación a estas palabras de Black porque estamos pendientes de bueno del que marca goles en el Atleti que es Griezmann el que para que Jan Oblak y yo no sé si esta palabra Julio por ejemplo si iban a poner ahí a los a atléticos de ahí ya con el corazón en un puño a ver qué va a pasar con nuestro portero que quizás es el mejor del mundo

Voz 0176 01:39 sí que esta tarde Miguel Ángel Gil Marín hay intentó ir al banco pero estaba cerrado irá mañana a primera hora de la mañana para intentar negociar el futuro contrato de de Oblak porque efectivamente tal y como dice Pinto la única salida que tiene que Oblak se que viene Atlético Aries tiene suban el sueldo a lo que estime oportuno me imagino que también tendrá que ver el asunto deportivo no porque si hay un gran equipo respetando el Atlético Ari pero hay un gran equipo europeo que se interese por Oblak pues quizá eso también pese en la cabeza de Black no

Voz 0458 02:15 el tiempo dirá

Voz 2 02:17 el Atlético máis al derecho en los últimos años de ser considerado un gran equipo y por supuesto que digo

Voz 0176 02:25 otro gran equipo europeo lo que pasa es que

Voz 2 02:27 que no no hace falta ser lumbrera para darse cuenta que Oblak lo que quiere como noventa y nueve coma nueve nueve nueve nueve nueve Asier al infinito de todos los futbolistas profesionales rinde muy bien por otra cosas cuando no pretenden ninguno se rebaja el sueldo pero cuando rinden bien en el campo cogiera eso es una evidencia pero yo estoy de acuerdo compartido yo creo que los grandes futbolistas aparte de ofrecerles mucho dinero que Oblak se logra ofrecer practicamente en cualquier equipo del mundo

Voz 1284 02:53 todo lo que tiene que ofrecer al Atlético de Madrid para que

Voz 2 02:56 darse es mucho dinero que se va ganado y un proyecto deportivo serio y que aspire a títulos la próxima temporada y en eso el Atlético de Madrid tiene que demostrar el año que viene algo que a lo mejor no ha podido demostrar esta temporada

Voz 0298 03:11 yo creo que estaba bastante claro puede ser un problema de dinero pero también de cariño y enseguida estamos en Las Palmas porque sin ninguna duda hay que hablar de lo que ha sucedido hoy en el estadio Gran Canaria fijos que apenas lapso de cuatro días dos ciudades bueno dos ciudades dos equipos perros ventana ciudades con más de un millón de habitantes Málaga medio millón y Las Palmas con casi cuatrocientos mil habitantes pues se quedan fuera fuera de la primera división y era más pequeño con una sensación realmente mala eh en Las Palmas con siete mil personas y con esas imágenes a las anteriormente pero antes para cerrarlo del Atlético de Madrid Iturralde lo de el colegiado que ha enseñado en treinta segundos cuatro amarillas verbal

Voz 0514 03:49 bueno normal no se suele ver pero tampoco eso es volver dice una tangana de dieciséis jugadores y ha habido pues Nadal bien amonestado las cuatro sin más de que no es no es no no es lo normal pero cuando pasa pues generalmente protocolo te dice al que empieza la tangana que viene de más rápido lo que viene de más lejos y luego amonestado a otros dos pero bueno saca al no

Voz 0298 04:12 del resto de la jornada ya sé que te escucha ayer con Manu Carreño pero hay algo más importante que lo que sucedió en el Heliodoro hay alguna novedad en estas últimas horas fijas

Voz 0514 04:20 no no no no si te fijas es súper importante que bueno el cabreo de sigue por no suspender el partido pero si te fijas generalmente cuando está todo decidido por arriba y por abajo no hay tanta tensión arbitral

Voz 0298 04:32 es que está todo decidido prácticamente sí prácticamente

Voz 0514 04:34 está todo decidido y este año además que el tercer y cuarto puesto de la Liga española gracias a la UEFA como van todos directos pues tampoco hay esa esa historia de poder jugar una liguilla en verano que que molesta jugar dos partidos en verano

Voz 0985 04:48 y luego hay otro equipo que le importa ir a a veintisiete puntos del primero que irá XXXIII que ida doce

Voz 0298 04:56 al ser segundo tercero que cuarto es que yo no sé si pregunta la primera pregunta que lanzó os parece ya en este momento de la temporada aburrido y previsible la Liga

Voz 3 05:05 es que bueno aburrida y previsible para los que van por detrás porque el Barça ha hecho una Liga espectacular como bien decía talantes eh

Voz 0458 05:14 poco a posición Marcos que no se sabe instinto no no

Voz 3 05:17 minuto a mi me parece que un equipo en qué jornada está treinta y cuatro un equipo que la XXXIV aunque el bastión poco entre sí pero el Barça juega de jornadas para la final de Copa un equipo que no pierde un equipo que ha sido capaz o que está a sólo un punto de quitarle la corona al Madrid el mejor equipo de Europa ahora mismo porque es el campeón de Europa y el campeón del mundo a mi me parece que la Liga será aburrida para los demás será aburrida para los equipos que no han podido competir pero para el Barcelona no está siendo nada aburrida o hablarlo

Voz 0458 05:46 que no os dejamos una cosa que haga el Barça que no

Voz 1309 05:49 celebrarlo os quejáis una cosa muy importante

Voz 0985 05:54 que os dejáis vaso muy importante el reto de conseguir estar invicto todo campeonato cuidado esto también es una cosa que hace mucha ilusión en Barcelona ya al mismo equipo de ahí que el partido contra el Real Madrid adquiere gran transcendencia

Voz 0298 06:07 para él el partido no pasillo porque el Barça va a ser campeona el próximo fin de semana pero va a ser el partido no pasillos digo el de después

Voz 0830 06:13 el Barça pararle podré podrían aprovechar para darle si se confirma ya que el Barça gana el título este fin de semana pues la Copa puede romper un poco las tradiciones estás tan raras de España que se espera para dar el título a la siguiente temporada al clásico que es el de entrega y la Copa Iniesta que sería pues eh ya el colofón a su despedida en cuanto a la Liga el Barça muy buena idea después que la Federación precisamente por ello con aroma símbolo del grupo

Voz 0231 06:37 desde la Federación lo tienen y presidente el seis de mayo va a tener Kocsis bueno sí pero Marcelo

Voz 0298 06:42 no me estaba ayer el visto hoy en Zaragoza también lo de fuego sala Tourné claro

Voz 0985 06:47 oye tiene un presidente oye si Saura de una gestora no eh bueno por eso sigue funcionando tendrá sus directivos etcétera etcétera por lo tanto honrar a un símbolo como Andrés Iniesta entregando me parece aquí es muy acertada ya veces en la excepción está el éxito el éxito del reconocimiento de un de de un jugador legendario mundial como es Andrés Iniesta

Voz 0176 07:11 precisamente por eso porque es una buena idea no se llevará este

Voz 0985 07:15 tratándose de una bonita para una mala idea aseguró que la federación la acogería como la al ser una buena idea te aseguro

Voz 0830 07:24 creo que la federación no la tendrán que tenemos que hablar

Voz 0458 07:26 Iniesta del gallego pero no que que al margen de la loas al Barça ahí del reconocimiento de su magnífica temporada preguntabas en la liga menos aburrida previsible las dos cosas lo que no estaba el kit

Voz 1309 07:38 no yo lo que les queda lo que nos queda la la pelea por la

Voz 4 07:41 la séptima plaza ya gallego ya está qué es realmente lo de que los cuatro primeros vayan a directamente a la fase de grupos de la Premier le va a quitar transcendencia las últimas jornadas porque es que desde hace dos ya sabemos quiénes van a ir el descenso viene aclarando se desde hace tres meses pues realmente el campeonato Nos dejarnos última jornada insípida completamente por arriba

Voz 2 08:05 no es que para que no se te estará en aquello Álvaro tenía que haberle incluido o mejor dicho excluido en la pregunta al Fútbol Club Barcelona ellos lo han entendido por qué una mala gestión de la Liga para el Fútbol Club Barcelona es decir que el Barcelona no tiene derecho a ser feliz con esta Liga porque es o porque ha sido eh aburrida y previsible imprevisible es todo lo contrario sea nadie les quita ni un ápice de mérito a lo que pase hoy cuando sea campeón en está en la que en la jornada que sea el fútbol pero negar que esta temporada ha sido la más aburrida de Liga y la más previsible que son las dos palabras que tú has utilizado el enunciado de la pregunta en los últimos os pediría diez doce años en negar una evidencia

Voz 1284 08:50 sí pero hay que señalar al culpable de que eso haya pasado no hay muchos culpables Pulido cogiendo por la secta fundamentalista Ayala es el Madrid y el Barcelona pero fundamentalmente se ha caído se ha caído por el medio que lo explica Gallego se hubiera ido por la pelea

Voz 3 09:04 bueno preguntarle al Girona pregunta Getafe pregunta le al Sevilla

Voz 0458 09:09 se lidió perdóname Marcos

Voz 2 09:11 toda la peña enchufado la Liga para alguien que la VII

Voz 3 09:16 no pero hay ciudades que están enchufados para saber si

Voz 2 09:18 me penó Marcos Marcos no no lo toméis como algo personal que volver a Elena sobre lo de la Liga tiene un mérito escándalos el fracaso del Real Madrid en el campeonato nacional de Liga ha sido rotundo la manera en la que se han dejado escapar la Liga en noviembre lamentable dicho esto este campeonato para nosotros como periodista para la gente como aficionados ha sido el más aburrido el más previsible en los últimos diez años

Voz 0985 09:46 así que la culpa de que sea aburrido no la tendrá el que la ganado no

Voz 1284 09:49 será que ha ganado pero que ganado ganado pregunta claves

Voz 2 09:55 si la pregunta es si hubieran de esta Liga y la respuesta es no

Voz 0514 09:59 Iturralde González yo creo yo creo que estoy yo creo que se está mezclando el tema de que el Barça ganó la Liga que ganó bien y que la sacó un montón de puntos con lo que es previsible es aburrido del tema arbitral está claro que la Liga a partir de un cierto tiempo ha sido previsible y aburrida pero no es que ni echar de menos aún un echar de menos a otros lo mismo que si el próximo año va Girona le saca veinte puntos al segundo pues si ya pues faltando catorce jornadas será aburre

Voz 0458 10:24 la la Liga previsible al principio de temporada no puede ser

Voz 1157 10:27 de igual la Liga será aburrida para no del Real Madrid que ha visto que su equipo no desde el mes de noviembre

Voz 0830 10:33 a ver o para o para el para el equipo de Pedro

Voz 1157 10:35 Atlético Madrid quien ha sido capaz de mantener el pulso el Barça pero para aficionado del Barça en la Liga está siendo una Liga divertidísima con el cero tres del Bernabéu sin perder partidos pero todos los fregando la para el segundo para el dueño para el suelo y bueno para el seguidor de Araitz déjame para el seguidor del Betis está siendo la liga espectacular para el del Girona su primera Liga está siendo no haría inolvidable históricas de hace que que que el fracaso del Real Madrid no nos tiene que llevar a pensar que para todo el mundo la Liga sido aburrida

Voz 1309 11:02 eh tú por

Voz 1576 11:06 porque Flaqué en tu en tu locución mete al Atlético de Madrid Diego Madrid hasta segundo yo creo que si al final vamos a matar al que ha ganado la Liga o al único equipo que ha mantenido hasta

Voz 0830 11:15 bueno pues estamos en fechas para los atletas aburrida más a mi favor

Voz 1576 11:20 no es que yo no creo que sea así aburrida para el Real Madrid como tú bien decías desde noviembre no ha competido por la Liga ese sitio o aburrida pero yo creo que hasta el mala que se ha descolgado hace tres cuatro semanas de forma un poco más claras Antón ha habido pelea en en todos los ámbitos pero es que es verdad que el campeón ha estado más claro que que otros pero os podéis

Voz 0231 11:44 lo que por mucho que lo repita no no tener razones ninguno quiere decir que por abajo ya han bajado dos equipos que hemos huido ligas que ese juegan a cien puntos que la culpa es del Madrid que la culpa es de quién sea pero que la Liga es más previsible

Voz 0985 11:56 el meta del Madrid que la que la Liga es más previsible

Voz 0231 11:58 aburrida que otros años pero sabes cuál es el problema

Voz 1576 12:01 sí me hacéis trampa porque claro porque piensa burradas espera da la I Marcha me parece más Trump hacía trampa no no no no yo no gano nada molesto por qué decís que la Liga es aburrida porque no porque era antes a cien puntos costeros campeón pero bueno en todo lo decía es el único culpa al es que el Roma ha peleado pero por lo demás porque va a ser aburrido porque no

Voz 0458 12:23 porque no sería más Fassi España esta semana sea

Voz 1576 12:25 dado el Getafe en puestos europeos el Sevilla de momento lo ha perdido el Betis que ahora mismo es quinto vamos a ver qué pasa con el Girona yo creo que hay cosas por Lucía

Voz 1309 12:33 bueno bueno con la única luz

Voz 0458 12:38 la paz y seis once y veintiséis en Canarias

Voz 0298 12:41 Jordi tenía algo que decir muy importante

Voz 0458 12:43 no sería más fácil decir con más precisión que la Liga ha sido un o para el Real Madrid para para el Betis Barça nuevamente tienen una

Voz 0298 12:55 ten un listado de cosas hablar con vosotros bastante amplia más allá de si es una liga aburrida o previsible no que no nos vamos a hablar de acuerdo que tiene que ver con Iniesta algo que tiene que ver también con el tema del debate del pasado jueves en El Larguero que yo no sé si gallego Romero van a seguir pensando lo mismo

Voz 0985 13:10 escucha

Voz 0298 13:11 las risas de Jordi de Marcos hay por detrás iremos quiera Las Palmas en siga después de la disco estamos con uno de los capitanes para de bueno el jueves habríamos de hecho con el Málaga que había descendido a Segunda División y hoy también vamos a tratar obviamente ese descenso Deportiva Las Palmas seguimos aquí en El Larguero en la SER

Voz 16 17:30 cuenta la leyenda que el veintitrés de abril de dos mil dieciocho Carles Francino abrió la ventana en Barcelona y que de un Rosal enredando entre las risas del balcón que notaron poemas de una asombrosa iría de Joan Margarit notas de paisajes interiores de un lindo llamado Marwán en el que los amores y eran imparables de una ciudad donde Cristina falleras buscaba la honradez de paternidad décima perdida lo decían palabras que se convertía en ideas a través de la red de Ada Colau entonces todo aquello fueron testigos cientos de miles de personas esos lo escuchaban de Alá

Voz 21 18:17 a eso

Voz 0985 18:21 el larguero

Voz 0298 18:24 Sony o Pablo Arévalo sonido Larguero doce y XXXII XI XXXII en Canarias ha comenzado caliente el Sanedrín hemos hablado de Jan Oblak esas palabras donde parece que dejó una sombra de duda acerca de su futuro tenemos que hablar del Sevilla otra vez ante Ortega de esa reunión hoy a tres bandas Munté la Óscar Arias y Pepe Castro el presidente del Sevilla después de lo que pasó en el día ayer Perón es una ciudad que hoy llora obviamente eh Las Palmas de Gran Canaria Llesta a Nicolás López hola ni con muy buenas qué tal Álvaro muy buena eh que sensación hay después de lo que ha pasado en este día sobretodo de tristeza de disuadió desangelado sólo siete mil personas había hoy sí yo creo que ha sido el corolario la la guinda ácida que ha tenido una lamentable temporada por parte de la Unión Deportiva Las Palmas lejos de de imaginar un partido lleno de tensión en donde la Unión Deportiva Las Palmas iba a la vida con uñas y dientes para no perder la categoría fíjate quedan cuatro jornadas doce puntos en disputa hoy la Unión Deportiva Las Palmas hoy en un darle al partidos certificaba de manera matemática su descenso directo a la Segunda División perdiendo en casa que eso gol lema por una goleada cero cuatro lo que tú decías que es la clara demostración también de una suerte de divorcio que ha habido entre una gran parte de la afición y el propio club tan sólo siete mil espectadores arropando a la Unión Deportiva Las Palmas que empezaron bien y con entusiasmo esperando que el equipo pudiera responder en el terreno de juego pero que naturalmente ante el lamentable espectáculo ante lo que ha sido una voz Nos ha temporada terminó pues criticando básicamente al club básicamente al consejo de administración y dando por cerrada una campaña que pasará desgraciadamente para la historia como una de las más nefasta del equipo grancanario me llama la atención esa imagen que contaban en Carrusel deportivo con Dani Garrido Francis Matas de llorando llorando sobre el césped ya con el cero dos y acabó cero cuatro el partido de Vicente Gómez uno de los capitanes de la Unión Deportiva que nos atiende a esta hora de la noche o la Vicente buenas noches

Voz 2 20:12 hola buenas noches vaya mal día

Voz 22 20:15 hombre es un animal año y medio

Voz 0298 20:18 eh no se del del partido de pocas conclusiones se pueden sacar no porque ya desde el principio es ambiente con tan poca gente en el Gran Canaria es que es que ya la dinámica del equipo en la última de las últimas jornadas en las últimas semanas ya han ahora va lo suficientemente positiva como para pensar en salvarse

Voz 22 20:33 bueno yo digo bueno lo dicho ya varias veces a pesar de ser el esperado el desenlace modas es muy lo dejase doloroso y así un día muy jodido uno siempre a sabiendas de que no estamos teniendo el nivel para a la primera división puede Sagarra un milagro a que es ir las tornas me quedé entre un gol tengo una por delante también las cosas pero no te puedo hacer al partido porque bueno no no pienso nada de eso estoy muy muy fastidiado y yo lo que quiero es que no se de limpiar la mente está con con con mi familia que la que más ha sufrido esto como yo oí que pase el tiempo y ver cómo podemos Hergé

Voz 0298 21:09 porque en tu encima eres bueno no sólo futurista de Las Palmas sino eres de la Unión Deportiva Las Palmas

Voz 22 21:15 sí bueno yo vivido muchos siglos sino también y tengo la suerte de densidad en el equipo en el que la basado pero bueno sí tiene esa cosa cuando llegan momentos como éste puede no lo hace suyo oí sufre más de lo que a lo mejor desde

Voz 1 21:32 como El Vestuario imágenes has visto cuando cuando entró

Voz 22 21:35 todo el mundo hundido a una situación no delegada teníamos muchas ilusiones de uno sabe que las cosas mal pero trabado la semanas que quiera agarrada todo el gran mucho ahora pero no no ha sido posible y es una pena pues bueno tenemos por delante que es lo que va ser muy complicado y tenemos que o lo menos se ser de llevar esta camiseta te escudo que nos representa ya hacerlo valer por lo menos lo máximo posible con con una actitud que vivió nunca intentar primero hablar nuestros futbolistas vial lo que son alegría

Voz 0298 22:09 Vicente me pongo la piel de un futbolista profesional yo no sé si a tus veintinueve años cuyas vivido tu peor momento como profesional porque decíamos en Carrusel lo que contaba Francis Matas que se te veía con los ojos llorosos después del después del cero dos

Voz 22 22:24 y el campo se yo creo que si no he vivido situaciones ligadas al día del del Córdoba fue un mazazo muy duro pero bueno mudo cree que no tiene tanta responsabilidad porque bueno hemos hecho todo lo posible hay gente que me dice que nada aficionado al equipo salte al campo y estropea una fiesta que estaba ya ella porque casi más un que bueno un descenso casi que bueno uno sabe que no es responsable eso sí ya ha sido para mí uno para momentos que que tienen veía no gracias a Dios toda mi familia está bien no tengo ningún problema hay ir hace mucho tiempo esto es lo más importante que que tenía que hacer dejaba de la mano pero es muy duro no ya de el segundo gol buenos e casi que quería irme pasado vergüenza dar el el nivel de lo que la gente pueda esperaba de mí

Voz 1 23:10 qué os ha dicho GM del míster después en el vestuario

Voz 22 23:13 no lo sé que no me he escuchado que hablaba pero no yo estaba ya no estaba lo mío estaba en lo que has yo sinceramente no

Voz 1 23:20 no te pues sí que le dices a la afición

Voz 22 23:24 yo creo que en el momento de de no decir nada porque bueno todo lo que sea hablar ahora excusas de ningún tipo de excusa lo que era de asumir las cosas como con valentía como poder la espalda porque hemos ganado todas las críticas que no para llegar y nada más no yo no tengo nada que reprocharle a la gente la gente siempre no sólo ánimo cada uno hemos estado a nada que el equipo de ello con medio partido bien la gente siempre ha creído yo creo que la gente es lo más importante que tiene este Louis si nada no de siglas nada sólo pedirle disculpas por la imagen que están viendo oí los el resultado

Voz 1 24:01 has tenido el equipo durante toda la temporada entiendes entonces que hoy haya habido tampoco hacen te intuyo que claro entrar en un campo que tienen un aforo veintidós mil personas colocaba colocadas Vido túnel Gran Canaria y que ella sólo siete mil personas Vicente sólo sitio

Voz 2 24:13 lo que no es lo que nosotros hemos ganado aquí

Voz 22 24:16 fiel a los que hemos llevado la gente en el estadio como suyo el equipo eliges decidió tras temporal en envenenado con el nivel de esta ayuda si vemos ayudo a la gente el estadio llegar a lo que queda es la camiseta como uno de mayor posible como egos Goody oí Ignacio aguantar todo lo que va de ni porque no lo hemos merecido

Voz 0298 24:37 estamos las gracias por dar la cara simplemente te hago dos para para finalizar y hoy no estaba el el tu presidente presidente al bonito perciban no estaba hoy en el en el palco estaban en Miami no tiene absolutamente nada que ver quiero decir es que más que críticas hacia vosotros que también ha habido sobre todo de escuchado gritos de directiva dimisión

Voz 22 24:55 bueno yo no voy a valorar lo que lo que la que pienso juega a la visión libre de tal las cosas yo no digo que valga nada de lo que me han captado y tú vas a sí yo creo que hoy es una falta de respeto ponerme a hablar de es que me quiero ir quiero que haga salió muchos rumores yo es que soy otra Juanma tengo contrato con el Mainar extra blando como con los últimos que no tengo ni ganas ni siquiera yo ahora mismo luego quieren estar con convincente de pasar el día en el como pueda mañana el día que tenemos de de descanso y si el martes con la fuerza que que puedan con el orgullo herido pero bueno comparas pues en el mundo intentar defender con tal español orgullo ir ir escuda

Voz 1 25:39 gracias a la cara Vicente Gómez los capitanes ahora Deportiva Las Palmas algo de Nico lo hemos preguntado también a la gente acerca de cuáles son los culpables que ha dicho

Voz 0298 25:47 bueno pues Jávea que calibrar en elaborado en el que sufren el que paga como hacen ellos el reparto de cuota de responsabilidad

Voz 1576 25:53 preguntábamos efectivamente efectivamente eso que

Voz 0298 25:55 quienes son los culpable o quién es el culpable de este descenso de categoría

Voz 23 25:59 la directiva y los jugadores sinceramente jugadores los que dan el callo y en el campo lo que crean las ocasiones de gol son los jugadores no la directiva la directiva aseguran que acabas en los fichajes lo remató

Voz 1610 26:11 me lo remató porque a un chaval que marcaba el gol echó por una tontería train el Getafe el equipo GM yo creo que

Voz 23 26:22 terminó que Jover lo sepa porque se Roque único dudas la directiva hielo

Voz 24 26:31 la planificación deportiva mantenía este año ha sido deshacer

Voz 1309 26:34 hombre abro siempre estamos mal

Voz 24 26:36 me dijo que se iba lo mantuvieron

Voz 0985 26:39 el equipo a caer vamos expresidente

Voz 1610 26:41 ya no se empezó mal con la entidad madrileña que ha terminado el presidente señor Amiri porque si el culpable desde el piso

Voz 25 26:54 pero no ha habido una nada

Voz 1610 26:57 yo no digo nada me entiende

Voz 25 26:59 eh no teníamos entrenado iba a empezar la temporada

Voz 0830 27:02 tenemos que tener a dos guardias que me directiva

Voz 1610 27:04 lo los fichajes no funcionaba jugador cojo que que no es exactamente que no está en ningún momento para mí es la directiva o a la dirección deportiva morir

Voz 0298 27:17 son semanas complicadas tiempos complicados en Las Palmas un abrazo hasta mañana otro Álvaro hasta luego si queremos tener esta deferencia evidentemente con el público de la Unión Deportiva Las Palmas volvemos a retomar lo que contábamos bueno no sé si alguien quiere decir algo acerca del descenso de Las Palmas del Málaga lo que ya habíamos comentado antes nos metemos ya di si decía está

Voz 1576 27:33 no iba a decir que cuando uno desciende pues está claro que no es por un solo motivo y seguramente han sido muchos lo que pasa es que yo creo lo decía hay un oyente yo creo que Paco que para mí es muy buen entrenador yo creo que llegó como un elefante en una cacharrería y al final pues cuando llegó tenía once puntos la Unión Deportiva Las Palmas y ahora se va a Segunda con XXI cosa que en la misma jornadas diecisiete porque él debutó en la dieciocho

Voz 0985 27:56 hecho otros diecisiete que ha estado el como entrenador

Voz 1576 27:59 tan sólo ha conseguido diez puntos yo creo que muchas veces y entrenadores que son muy buenos para empezar un proyecto a mitad de temporada hay ya te digo entrando como un elefante a una cacharrería hay esto no me vale y éste no quiero y es total al final suelen ser malas soluciones Si bueno ya te digo que no es culpa de Paco la plantilla ni de la directiva será un poco de todos pero yo creo que también hay no no no estuvieron finos

Voz 0985 28:24 sí pero estaba tuviese completar el relato del oyente el oyente habla de más cosas también habla de derechista has dicho sí sí bueno pues yo lo remarcó directivas como la de la Unión Deportiva hola

Voz 19 28:35 para que digamos

Voz 0985 28:38 no han reforzado los equipos han vendido osan desprendido de jugadores y luego no han cumplido sus promesas de reforzar los equipos de ahí las broncas tanto en Málaga con como con la Unión Deportiva

Voz 0298 28:50 en fin Marcos como ha sido el día después de la despedida oficios adinerada

Voz 3 28:55 triste tranquilo tranquilo yo creo que el torrente de emociones que se vive ayer

Voz 0298 29:00 tremenda

Voz 3 29:01 poco a poco se va reposando y en la medida en que lo haga oficial esta semana pues volverá a brotar y dos tres o cuatro partidos que quedan luego cuando vaya con España al Mundial de Rusia será igual y vivirlo con la con la naturalidad y la normalidad que supone despedir a uno de los mejores yo no que lo consideras que es el número decíamos

Voz 0298 29:23 creo que Trallero esta mañana en carro como hoy lo hayan en Carrusel no me acuerdo el mejor jugador de la historia en España había una encuesta donde aparece a Xavi Hernández Andrés Iniesta Raúl Casillas hubiera añadido a Villa

Voz 3 29:35 sí pero yo di yo no pongo ni I N II yo considero que es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol español de la historia del fútbol mundial porque ha a a la manera de jugar que ha traslado con el Barça con la selección española me remito y los títulos hablan por sí solos es decir Iniesta tiene todo lo que se puede tener excepto un Balón de Oro que en un momento determinado la FIFA consideró que no lo merecía cuando era el el el el gran el gran candidato para conseguirlo

Voz 0298 30:01 prometo te quiero escuchar

Voz 1284 30:04 bueno yo es que sobre el mejor yo creo que por

Voz 2 30:06 esto no aparece aquí como centrocampista ofensivo ha sido lo mejor de la historia del fútbol español por lo menos de lo que yo he visto creo que ha transmitido una imagen fuera del campo que ha hecho que su reconocimiento sea todavía mayor porque el como también importa el cómo en Andrés Iniesta ha sido una espectáculo y luego la reflexión nosotros tuvimos la oportunidad Marcos estaba ahí Jordi también de verle en una concentración de Las Rozas de verle cómo se ve a los futbolistas cara a cara mirando a los ojos y a ella todos acabamos con la sensación de que estábamos viviendo los últimos partidos de de Andrés Iniesta del fútbol profesional de máximo nivel después de haber partido de ayer yo creo que la decisión es evidente que está tomada y que no tiene marcha atrás pero la reflexión es clara a lo mejor no está para sesenta sesenta y cinco partidos en los que tengo para veinte veinticinco treinta partidos Iniesta para esos veinte veinticinco treinta partidos está más que de sobra yo creo sinceramente que cuando tú eres tan bueno en tu profesión Comores Iniesta en la suya a lo mejor acortar el derecho deber a todo a la ficción de regalarle a la afición partido con los que les regaló ayer es que me entienda viene un poco hoy está yo creo que yo esto está apta veinticinco treinta partidos todavía para mínimo un año más mimo

Voz 3 31:25 ya pero es que el equipo ché

Voz 4 31:27 no le va a comprar la producción a su bodega de los próximos diez años

Voz 1284 31:30 le digo que es una visión por eso digo que es una visión egoísta yo hablar no habla nada más que la afición

Voz 4 31:38 yo también veo en en su decisión un un cierto orden porque nos vamos a quedar con el partido de ayer de Iniesta con los cuatro partidos con lo que pasa en el Mundial

Voz 0985 31:50 yo creo que un una

Voz 4 31:53 la salida de Iniesta jugando quince partidos en una en una temporada tenían muy dura teniendo un rol de suplente porque porque el tiempo va a ser inexorable también con él yo estoy contento de que se en todo en todo lo alto porque es que dice el gol de ayer es el gol que vamos a tener la cabeza de el último año de Iniesta desde el último con el Barça todo el mundo se va a acordar de ese cinco cero y ese gol antológico y ese partidazo que hizo Andrés Iniesta

Voz 0298 32:19 no me no me parece mal el año que viene

Voz 4 32:21 es el echará de menos en algunas ocasiones sí pero

Voz 0985 32:24 no yo creo que en él

Voz 1309 32:27 el corazón de todos los aficionados al fútbol del Barça

Voz 4 32:31 del Madrid del Atlético de Madrid del Athletic Bilbao de todos los equipos de España de todos los campos de España Iniesta va a estar como un futbolista magistral porque también es muy importante como ha Romero antes su personalidad un tío que no ha metido la pata ni una sola vez con una declaración errónea con la cantidad de futbolistas que se meten en el barro y que han manchado su carrera y su trayectoria ni una sola vez Andrés Iniesta ni cuando habla del Madrid ni cuando habló de de de de nada de nada es magistral lo que ha hecho un ejemplo para el resto que vienen por detrás estaba escuchando perdona hizo lo único que le vamos a poder reprochar a Iniesta

Voz 0176 33:10 en su carrera deportiva es precisamente esto que se vaya a China es lo único un poco que le podemos reprochar que nos da

Voz 0985 33:16 pena que con el fútbol que tiene nos prive de un año dos más que yo creo que podía tener nivel para hacerlo es lo único en lo demás no podemos reprochar absolutamente nada decidme algo en lo que Iniesta en su carrera deportiva se haya equivocado en nada y eso no hay mucha futbolistas no sólo en España sino en el mundo

Voz 1619 33:37 pero puedan decir Marcos Marcos no hay de convencerle ya

Voz 3 33:41 no porque yo creo bueno que en el fondo esto no es una decisión que se toma de hoy para mañana

Voz 0830 33:46 lo que no sea una decisión que va

Voz 3 33:48 va madurando con el paso del tiempo y no hay mejor despedida para un futbolista de este nivel que ser estrella titular indiscutible con el Barça titular indiscutible con una selección española que aspira a todo en el Mundial de Rusia señores ha sido un placer dieciséis años maravillosos con ustedes edad

Voz 4 34:06 lo lo mejor de mi vida al fútbol

Voz 3 34:09 sí sobre todo como decía Jesús y como decía Antonio el respeto que trasladado con todas mis declaraciones tiene derecho también a pensar en sí mismo tiene derecho a entender que el juego porque dentro de seis meses los mismos que le estamos pidiendo que se quede serán los mismos te dirá que Iniesta ya no está para jugar en la élite por lo tanto ese es el momento en que él tiene que decir y hacerlo desde la grandeza de estar lo más alto que puede estar porque insisto titular del Barça alguien duda que será titular con la selección española en el Mundial

Voz 0458 34:37 nadie nadie sabe y sobre todo mal

Voz 1576 34:40 pues yo creo que al final este tipo de jugadores es verdad que no puede chirriar un poco lo de China Permira lo decía ahora en rueda de prensa hace un rato Fernando Torres precisamente hablando de de Iniesta de lo vivido ayer en el Metropolitano

Voz 27 34:51 yo creo que pues se han ganado a su forma de salir de su forma de despedirse de la edicto de su equipo

Voz 1576 34:59 te puede gustar o no gustar como Se fue Raúl te puede gustar o no gustar como Se fue Casillas como salió Xavi como seguir a Torres como se va Iniesta pero yo creo que cuando lo han sido todo en sus equipos y sobre todo de la selección española pues yo creo que se han ganado el derecho de irse cuando y como quieran y sobre todo cuando ha sido absurda de ejemplar en todo

Voz 0985 35:18 no os quería sugerir un elemento que por ejemplo Ramón Besa ha introducido en las últimas semanas para explicar también la salida Andrés Iniesta y es que a la hora de atacar la renovación de Andrés Iniesta bueno pues la conexión entre Bartomeu la Junta y el propio Andrés pues quizá ese ataque no se hizo de la mejor de las maneras yo recuerdo un no habrá acto de Andrés Iniesta cuando le preguntaron por qué Bartomeu lo había dicho oiga está opte renovado dijo no eh no lo digo para completar el puzzle de elementos que pueden cumple que pueden ayudar a explicar la decisión porque a veces uno toma una decisión por un chispazo en verano esto me entiendes desde luego lo digo porque Ramón pero también la y que también han introducido a veces este elemento eh

Voz 1576 36:02 pero Jordi no ha sido Andrés Iniesta un nombre de precisamente de calentón eso de tomar decisiones porque ha dilatado la la renovación yo estoy seguro que

Voz 0458 36:11 ha sido todo porque a última hora del cual jugar

Voz 1576 36:14 no acción es habrá hecho con con más celeridad seguro pero yo creo que al final pues él no quería verse como suplente en un futuro y luego bueno evidentemente una ha puesto encima de la mesa que es fundamental que tenga el tema económico que les soluciona bueno pues el tema de de de su bodega hay demanda como que al final hay que respetar

Voz 0298 36:33 tengo que preguntar todavía por algo

Voz 1576 36:35 lo que debatimos en el jueves pasado hacer

Voz 0298 36:38 la de si tenía más valor un hipotético doblete del Barça o una Champions del Real Madrid teniendo en cuenta que en fin en las últimas veinticuatro horas orientado todo mucho hacia un doblete bueno del Barça quiero decir después de ganar la final de la Copa del Rey de una manera tan clara a cinco cero y que bueno Liga pues pertinente al alcance de la mano y que el Madrid tiene que superar una eliminatoria muy complicada contra el Bayern de Moon

Voz 0985 36:59 no

Voz 0298 37:00 y una hipotética final de la Liga de Campeones pero y aquí nos gusta tener a los mejores y el mejor jugador de fútbol sala

Voz 1619 37:07 ahora mismo la Cadena SER ya sabéis que ha ganado el Inter Movistar la gran final hoy al Sporting de Portugal buenos que ganó el año pasado ha ganado este entremedias la Eurocopa Ricardinho López y muy buenas

Voz 11 37:20 era Álvaro muy buenas que dan a todos estamos ahora tengo concentración de 20N están celebrando

Voz 28 37:25 título no sé si escuchar de fondo perfectamente yo esa que hacen a un segundo a Ricardinho con la copa de cava que por cierto dice que vale más el doblete ya que vale más el doblete que la Champions Madrid siga despareja ese país in haya te escucho aquí en El Larguero Álvaro por el mundo como dices

Voz 1619 37:41 que no se retire nunca fíjate Iniesta con treinta y cuatro años se va a China Ricardinho con treinta y dos que se quede en España todo lo que él quiera volar Carreño

Voz 11 37:48 la hago esa felicidades eh muchas gracias muchas gracias a los he visto

Voz 0298 37:53 cuando ha empatado el Sporting de Portugal pero dicho esto no suele pues al Inter el año pasado

Voz 0458 37:57 asimismo equipo le ganasteis siete cero

Voz 11 38:00 sí pero son partidos distintos equipos distintos hemos perdido a jugadores el Ocean reajustar muy bien también pero la final eh nos ha tocado a nosotros ganado otra vez e hemos hecho un partidazo hemos sufrido ha tenido un poco de todo no eh muchos goles para los dos lados eh el pabellón con casi diez mil personas pero al final el título se quedaba nuevamente en España ya está yo qué sé portugués decantado viva España

Voz 1309 38:29 David cantada en el vestuario que las han entrado el primero

Voz 11 38:32 el vestuario en la cancha y todos lados no porque al final jugamos contra eh un equipo de Portugal mis compañeros de selección pero yo estaba defendiendo mi club estaba defendiendo un país que que está luchando mucho puede fútbol sala hay ya que queda

Voz 1619 38:48 la cara no te animaría esa cantar Emilio a España que en la radio ahora

Voz 11 38:53 ahora no porque puede estar escuchando más portugueses Oye no te casas que ganar no jamás jamás además yo creo que hoy fue fue una respuesta buena a la gente que ha dudaba que que el Inter podía seguir ganando porque lleva ganar la Supercopa pero hemos perdido la la Copa de España e una de las mejores Copa despeñado de siempre con doce mil personas equivoco en Madrid eh no hemos podido ganar contra un grande Jaén también y la gente ya dudamos poco de nuestra nuestro hambre porque vamos ganando ya cuatro años siguiendo la Liga eh dos veces en la Champions habíamos perdido un he ganado otra ha ganado tres Copas una Copa desde tres Supercopas la gente ya dudaba un poco pero este equipo no se casa de ganar no se cansa de competir hemos ganado contra las tres mejores equipos de Europa contra caerá en la fase de delito contra el Barça el mejor Barça mi opinión en la semifinal y ahora con tres Kuerten que que repetimos la final del año pasado fue soltado distinto pero cayendo para nosotros igual

Voz 1619 39:57 oye me he enganchado el momentazo en el que estáis todo el equipo de Movistar Inter aplaudiendo a la viuda de Cecilio eh que falleció hace bueno hace apenas un par de meses Chava apareció un momentazo increíbles avistados hoy en la pista aplaudiendo a la mujer

Voz 11 40:13 sí fue un momento muy emocionante además sabíamos que estábamos porque ese silencio una persona muy ambiciosa e hemos perdido la Copa de España y sabíamos que seguramente que Cecilio estaré ahí apoyándoles si eso fue no con nosotros no hemos podido darla pero hemos dado un a mejor todavía con más importancia Hay con su familia que viendo yo creo que que era el único momento que nos quedaba por hacer es el mejor trofeo que que podemos dará al es es dedicaron trofeo de esto a Cécilia

Voz 0298 40:44 en qué Gary tal vais a celebrar

Voz 11 40:46 pues todavía estamos buscando pero

Voz 1619 40:50 pues ya sabes que Joaquín en su día después creo que una victoria del Betis contra el Sevilla dijo aquí nadie se acuesta antes de las cinco de la mañana

Voz 11 40:57 así lo mismo que no nosotros hasta las once de la mañana

Voz 1309 41:02 a mí las malas lenguas me han dicho que hoy Ricardinho no sale

Voz 11 41:07 además tenemos un Capi que es como Joaquín no salimos los pegan

Voz 1619 41:12 oye una cosa que lo decías antes a Toni López es que estamos aquí en el Sanedrín que hacemos todos los domingos para hablar de lo de lo que pasa en el deporte en el fútbol especialmente portaba en hablamos de fútbol sala de vez en cuando a ti qué te parece que tiene más mérito un hipotético doblete del Barça que lo va a conseguir o un Ipod

Voz 0985 41:27 la Champions al Madrid

Voz 11 41:29 hombre yo primero hablo siempre de lo que lo que tienes en la mano hace ya ha ganado la Copa del Rey o cree que ya tiene

Voz 0830 41:36 de porque el Madrid no ha ganado nada todavía

Voz 11 41:38 Madrid tener la oportunidad de ganar la Champions obvio que la Champions es el título que todos los equipos quieren ganarse preguntas a cualquier equipo del mundo todos quieren ganar la Champions y lo cambió por otro trofeo yo creo que que supuestamente en mi opinión eh es el título que tiene más más valor pero primero hay que ganarlo yo sé que Madrid es el Rey de la Copa de de Europa no de las Champions pero todavía hay que pelear mucho y al final Barça ya tiene una copa en su mano pero yo como soy muy amigo de Sergio todo bien del gran capital de Madrid así que decido calada

Voz 1309 42:11 te dado hoy un mensajito Sergio no me da tiempo

Voz 11 42:14 Sergio Morín unos cuantos así que estoy muy contenta un abrazo Ricardinho muchas gracias así que se siga hablando de fútbol sala al avión también gracias a

Voz 0298 42:25 a Toni López a la victoria hay del Movistar Inter de fútbol sala

Voz 0830 42:30 Antón Meana Jesús Ricardinho que es bueno ha

Voz 0298 42:32 Haro crece te gusta los buenos Mamón Romero eh sigues pensando

Voz 1284 42:36 no yo creo que no no no hemos palabras no Noema

Voz 2 42:39 Torres Torres suelo

Voz 1284 42:43 no he entendido muy bien me pasa como con el moderador de los Juegos de entendido muy bien porque teníamos que haber cambiado de opinión

Voz 2 42:48 serio yo os dejo dentro y yo lo ves al jueves lo lo pensaba antes ya jugaba Ricardinho ahora que escucho profesional de fútbol sala al mejor jugador del mundo al Messi o Cristiano Ronaldo de fuegos ahora lo tengo claro lo tiene mucho mérito porque ganar es complicadísimo pero todos los entrenadores que se han puesto en salas de prensa en las últimas cuarenta y ocho horas diciendo que para ellos el mérito ganar el campeonato nacional de Liga todos se cambiaban por ganar una Champions el Madrid este año ganaría la tercera consecutiva

Voz 0298 43:20 Calle Peña no no no yo

Voz 4 43:23 el jueves y yo le doy mucho mérito al doblete del Barça me parece una gran temporada pero si el Madrid gana la Champions es la tercera consecutivas algo histórico va a quedar para la posteridad pasará un siglo antes de que el equipo lo supere habrá eliminado a la Juventus al Bayern de Munich ya veremos quieres en la final si el Madrid gana la Champions evidentemente es lo más para mí lo más grande de la temporada

Voz 0298 43:45 perdí mi manera

Voz 0985 43:46 no pero bueno cada uno está en su derecho es que también el Real Madrid también el Real Madrid Si gana la Champions que esto habrá que verlo también culminarán una temporada magnífica pero yo no sólo me mantengo en que no cambiaría los títulos ya lo dice no soy por lo tanto ventajista dicho mil veces sino que hoy todavía a menos porque el cúmulo de sensaciones que ayer nos produjo la victoria en la Copa del Rey y la manera en que se despide os dice Dios o hasta pronto a Andrés Iniesta es mejor

Voz 1309 44:16 la verdad claro este hubiera anales

Voz 0458 44:19 le fuera mal así ese cúmulo de circunstancias en que hubiera sido malo tiempos cada uno las miles perdón

Voz 0985 44:27 ya tanto con la Copa como con una Liga que espero que serán es sin conocer la derrota pero la forma como ayer ganó el Barcelona la Copa con un homenaje al propio Iniesta simulando el mejor fútbol que ha visto al Barcelona en aquellas finales de Wembley o el cinco cero de Guardiola Mourinho me parece