El Larguero: El drama de Las Palmas. el Sanedrín y Maverick Viñales (22/04/2018)

Voz 3 00:00 la Cadena SER

Voz 0880 00:45 hola qué tal muy buenas noches bienvenidos bienvenidas de El Larguero cuando son las doce y uno las once en la Comunidad

Voz 0089 00:50 canaria de este domingo veinti dos de abril del año dos mil dieciocho ya el lunes es Si no te has enterado de lo que ha pasado en este fin de semana pues de lo vamos a contar los chicos de larguero hasta la una y media de la madrugada lo primero de todo y que debe saber es que estas a las cuentas de un Barça virtual campeón de Liga para que lo sea el próximo fin de semana del vamos a intentar explicar de la manera más Clarita y cortita posible necesita un punto para ser campeón así de claro si gana o empata al Depor el domingo que viene veinte cuarenta y cinco en Riazor en Riazor campeón es decir si gana o empata pero también sería campeón antes si el Madrid empata o pierde el sábado ante el Leganés hizo el Atlético de Madrid empata o pierde el domingo ante el Alavés las dos cosas si eso pasa campeón domingo a las seis de la tarde si Madrid y Atlético ganan el Barça es campeón el domingo a las seis y media con un punto las cuentas claras es un domingo reconfortante desde luego para el aficionado culé porque tiene el doblete en la mano porque Iniesta se ha despedido oficiosamente pues como lo hacen los grandes porque no todos los días desde luego se mete una manita en la final de Copa de hecho la última vez fue en el año mil novecientos quince muy valorable la temporada del Barça salvo la noche de manolas en Roma claro déjame que mande en primer lugar un abrazo muy fuerte a la afición de la Unión Deportiva Las Palmas hoy cayeron ante el Alavés por cero cuatro en el Gran Canaria ya es equipo de Segunda División después de tres años seguidos en Primera de siete a falta de cuatro jornadas es decir con doce puntos aún por disputar con un estadio vacío sólo siete mil personas y con dos imágenes impactantes o al menos nos va parecido a nosotros la de Valerón aguantando el tipo de pie en un palco donde no estaba el presidente de Ramírez y otra la de Vicente Gómez llorando tras el cero a dos y una reflexión en voz alta eh me decía antes José Palacio que sólo tres equipos de las principales ligas han descendido ven evento en Italia Málaga y Unión Deportiva Las Palmas en España Las Palmas tiene veintiún puntos el Málaga veinte ya hace no tanto se descendía como bien recordaréis con cuarenta y dos puntos que ha pasado entremedias pues que el nivel medio de la Liga ha descendido Nos encanta ver a nuestros equipos triunfando por Europa el Madrid puede ser otra vez campeón de la Liga de Campeones el Barça lo ha logrado muchas veces hábito finales entre equipos españoles en las finales de la Liga de Campeones pero después a que hay muchos partidos que son mortadela pura es decir peor nivel general más diferencias ahora lo sometemos al juicio del sanedrín en más cositas por ejemplo los resultados de los partidos de hoy ya sabéis que esta jornada de Liga la jornada que se ha disputado en este fin de semana buena teniendo partido el viernes ayer tuvo dos hoy ha tenido tres mañana tiene otro tenemos dos dentro de dos semanas de hoy Girona cero Espanyol dos Málaga dos Real Sociedad cero y Atlético de Madrid cero Betis cero después te contamos la clasificación El money en Segunda División A destacar el empate entre el Sporting y el Cádiz y la victoria del Rayo Vallecano ante el Barça B y en Sevilla mientras tanto que pues un día desde luego muy largo después de perder la final de Copa después de no hacerlo de una manera cualquiera en

Voz 0588 03:45 cronología de un domingo desde luego para olvidar

Voz 0089 03:48 en consecuencias puede tener consecuencias empezó anoche con los pitos de la afición a los suyos tras la final siguió con una salida nocturna no autorizada Wen Zhi después incidente en Atocha con algún aficionado que increpaba a los jugadores y en Sevilla también

Voz 4 04:14 por la tarde

Voz 0588 04:16 de unión en el Pizjuán quién lo iba a decir entre Pepe Castro Montella y Óscar Arias está Price ante Ortega hola Santi muy buenas noches qué conclusión se puede sacar de esa reunión el oyente de Larguero

Voz 0089 04:27 el Sando de verdad semana cargará Montella

Voz 1870 04:30 pues es una posibilidad no parece que vaya a producirse no parece que vaya a producirse en esta noche seguro que no le el técnico italiano ha aterrizado en Milán hace muy pocos minutos tenía doce ya libre en la plantilla así se ha marchado pero lo han reunido hoy con el presidente con Óscar Arias y le han preguntado qué pasa aquí que ya no sólo los de la Copa del Rey que es un tsunami lo de ayer después de una final todo el mundo viendo la dimisión del entrenador pero qué pasa que el Sevilla no tiene ni mucho menos garantizada la participación en competición europea de momento Álvaro de momento la historia que en principio lo aguantarán hasta el viernes pero eso es una posibilidad que ha planteado esta noche quedan cuarenta y ocho horas o menos ya para que se reúna el Consejo de imitación no descartamos ninguna valoración

Voz 1005 05:14 la idea es que esté en viernes entrenando al Sevilla el Levante

Voz 0089 05:17 porque juega el viernes para mí es inaudito que se ese pipe a un equipo en una final de la Copa del Rey un equipo que llega una final de Copa para llegar a una final primero hay que pasar muchas eliminatorias después llegar a los cuartos de final de la Champions cargándose entremedias al Manchester United de José Mourinho pero bueno los aficionados del Sevilla sabrán lo que hacen no te queda te por ahí porque después te metemos en el Sanedrín y hablamos de lo del Sevilla que yo creo que estima hoy además fuera de España está el scudetto que arde Juve cero Napoli uno gol de Coulibaly napalm es a uno de la lluvia a falta de cuatro jornadas ahí sigue teniendo un campeonato bastante emocionante nombres propios del fin de semana en polideportivo el Movistar Inter campeón de la UEFA Futsal Cup es decir mejor equipo de Europa Rafa Nadal campeón por undécima vez en Montecarlo ya nos hemos acostumbrado en motos Marc Márquez lo ha vuelto a hacer ha ganado en Austin saliendo desde la cuarta plaza y acabó primero sexta victoria consecutiva en Austin escuchamos a Márquez

Voz 1415 06:08 tenía nuestra mente especial motivación en esta carrera tenía ganas de de estar en pista hay de hablar en pista no que es donde se me dan mejor y y nada creo que que lo hemos hecho lo hemos hecho bien ahora seguir N en Europa jugó rabia interior pues me hace sacar un poquito más y bueno tenía claro que quería liderarlo cuanto antes la carrera hoy lo sentía así pero es la primera carrera quizá en Moto GP que lo hago quería una carrera tranquila así no hay que hablar sabes me sentía también con opciones te mejor ritmo de intentar abrir la carrera de intentar abrir distancia

Voz 0089 06:40 tenía ganas de ganar palabras a plus doce y siete once y siete en Canarias ya está preparados por aquí prácticamente todo el sanedrín pero en primer lugar el último partido de este domingo que enfrentaba al Atlético de Madrid y al Betis la verdad es que se ha hecho raro eso de no haber goles hoy en el Metropolitano después de los que hubo en el día de ayer está y Miguel Martín Talavera o la tala muy buenas qué tal muy buenas Álvaro se nota que en este tramo final de temporada una vez que el Atlético no fue capaz a primeros de marzo de ganar ni siquiera sacar un empate del Camp Nou ya las prioridades cambiaron lo digo por lo de Koke Griezmann que hoy por ejemplo han salió desde el banquillo

Voz 1576 07:12 bueno yo creo que también hay que dosificar yo yo voy a decir una cosa yo creo que la primera parte del de el partido en general ha estado bastante entretenida ha habido ocasiones claras ese balón que ha sacado del Betis bajo palos de Fernando Torres y bueno yo creo que es que han entrado fueran reactiva un poco al equipo el cambio de dibujos han visto cosas interesantes lo que pasa es que es verdad que luego ya en la recta final tiró de lo de la gente que había que dosificar de cara a lo hará a final anticipada del jueves bueno pues pudo ganar cualquiera yo creo que ha sido un partido entretenido yo creo que lo importante es que Madrid sigue sin encajar en su estadio con ha perdido yo creo que ya hace algunas semanas que tenemos todos claro que que la Liga era cosa de del Barça únicamente aunque lo diga no dijeran lo dijeron lo contrario en el Atlético de Madrid bueno pues está claro ellos no está en Liga de Campeones que es el objetivo vamos a ver si terminan II que no estaría mal por detrás de un Barça que no ha mordido el polvo en todo el campeonato y que ya tienen acá el la Copa del Rey y sobre todo el gran objetivo de intentar tocar un metal con con la Europa League tengo que ir al igual que se decía del Barça que si ganaba la Liga y la Copa sería una gran temporada

Voz 0588 08:22 no

Voz 1576 08:22 o se dice el Real Madrid sigan a Liga de Campeones que ser la temporada yo creo que a lo que puede ser una temporada discreta del Atlético de Madrid si termina segundo en Liga por detrás del Barça imbatido

Voz 0588 08:31 parece ganara Ghana la Europa League yo creo que habría

Voz 1284 08:34 hablaríamos de una temporada notable con todos los problemas que ha habido

Voz 0588 08:37 con la sanción FIFA además fíjate para el Sanedrín pero antes que está Pedro Fullana en una pistola Pedro muy buenas hola Álvaro muy buenas unas palabras de Oblak si un Jan Oblak evidentemente de esta siendo uno de los

Voz 5 08:49 los grandes protagonistas una temporada más porque son los dos últimos años Zamora ahora siendo sigue siendo el Zamora del Atlético de Madrid que ha dejado su portería a cero en más de veinte partidos esta temporada XXI hoy con este empate a cero en el aula que evidentemente a todos nos llama la atención que va a pasar con su futuro bueno pues hoy cuando se le ha preguntado en la Cadena Ser por este asunto por su futuro yo creo que más de uno va a empezar las dudas en lugar de las certezas

Voz 6 09:16 pero bueno un clásico seguro que que puede crecer mucho más en últimos años a creció Yi seguro que no va a parar en en este aumento donde está ahora pero no es fácil no sé que estoy seguro que va a crecer seguramente ya veremos lo qué va a pasar conmigo está aquí tengo contrato hasta el dos mil veinte uno hay si voy a estar aquí vamos crecer junto sino seguro que Atlético a crecer sí sí yo bueno no no año uno That's tengo contrato ese lo lo que me hace dos años hay como dije muchas veces ya que es lo que va a pasar que va a suceder en futuro nadie sabe yo así que parar acabar la temporada bien y espero que con un título luego ya veremos qué va a pasar pero contrato tengo aquí hasta el dos mil veintiuno y no puedo pensar en otra cosa que en el momento

Voz 1005 10:22 eh

Voz 5 10:22 bueno pues se deja las dos puertas abiertas

Voz 1284 10:25 bueno bueno quedó podremos crecer si me voy a crecer

Voz 5 10:27 la el club sólo hoy Simi mía es lo que ha dicho ya habla por cierto hasta ahora de la noche te podemos contar que Juanfran se retira también por problemas físicos lo digo porque es una eliminatoria importante y además puede ser una pieza clave Juanfran a nivel defensivo tiene molestias musculares en los isquiotibiales del muslo izquierdo es la mismas zona que tuvo afectada y que le tuvo dos semanas fuera del equipo hace prácticamente un mes mañana le harán pruebas para ver si hay contra Tura eh micro rotura o que en esa zona muscular

Voz 0588 10:55 me quedo con esas palabras habla gracias Pedro y ahora los someta como digo al juicio del sanedrín pero antes cerramos también Wanda Metropolitano con Marta pasase lo que han dicho los entrenadores se han dicho algo destacado la Marta muy vivo

Voz 7 11:04 hola Álvaro buenas noches pues bueno hemos podido escuchar al Cholo Simeone que como estabais hablando el principio otra ley tú pues ha dicho que ha sido un partido muy competido que ha podido haber ganado cualquiera sobre ese descanso a jugadores importantes como Koke Griezmann Godín ha dicho que es para que tengan las piernas frescas de cara a lo que se avecina contra el Arsenal y en cuanto al cansancio que puede tenerla Antilla con partidos jueves Domingo en los últimas semanas de manera repetida ha dicho que es normal que lleguen cansados a la recta final de la temporada pero que llegan muy bien al momento decisivo de la temporada y en cuanto a Quique Setién que es un buen resultado que es un buen punto el que se llevan del Wanda Metropolitano después de un partido igualado un resultado justo ha hablado sobre Fabián ha dicho que es joven y que tiene un futuro extraordinario que le convencieron para quedarse este año que le manda el mismo mensaje cada ni Ceballos que ya tendrá tiempo de fichar por un grande el mismo mensaje que le mando a a Ceballos antes de que fichara por el Real Madrid también le hemos preguntado por Andrés Iniesta ayer puso un tuit que era Iniesta por favor no te vayas a China vente al Betis o dice ha dicho que que como todos los españoles a Iniesta le debe mucho no solo por el gol que marcó sino también por los valores que transmite que es un ejemplo para todos los niños que sueñan con convertirse en futbolista algún día

Voz 0588 12:14 estoy seguro que no va a haber unanimidad con Iniesta como Lugo ayer con los componentes del sanedrín de Barcelona gracias Marta esa mañana hasta mañana por cierto clasificación primero Barça ochenta y tres segundo Atlético setenta y dos Real Madrid tercero sesenta y ocho cuarto Valencia A66 todo el pescado vendido la Europa quinto Betis cincuenta y seis sexto Villarreal cincuenta y uno ya sabéis que el séptimo va a Europa séptimo Sevilla cuarenta y ocho VIII Getafe cuarenta y ocho noveno Girona cuarenta y siete X Celta cuarenta y cinco y un décimo sociedad cuarenta y tres es decir puede pasar absolutamente de todo a ver tengo para que a Antón Meana que habitualmente cuando presentó Larguero siempre es bastante escurridizo y demás pero ya decidido estar aquí presente a gente como tú dices buenas noches Iturralde González árbitro de la Cadena Ser lo ha leído muy buena buena noche luego a preguntar ahora por el árbitro del Atlético Betis dado por empezar a sacar salvaje en el tramo final del partido

Voz 0985 13:02 Jordi Martí Barcelona hola buenas noches

Voz 0588 13:04 a una Barcelona

Voz 0985 13:05 bueno pues lo a Barcelona que está muy satisfecha por este doblete el doblete de Andrés Iniesta

Voz 1284 13:13 así de claro Marcos López hola qué tal buenas noches Luis hola que hola hola qué tal muy buenas hay Antonio Romero la Antonio hola Julio Pulido qué tal han hecho hola Gallego buenas noches y creo que me falta palo pintó la Pinto como estamos pues mira Pinto empieza contigo precisamente

Voz 0588 13:30 estas palabras de Oblak a que te suena en latín

Voz 0833 13:34 bueno suenan algo que venimos hablando y comentando en el Larguero en Carrusel en las últimas semanas que obliga que quieres ganar más pasta eso es evidente que está entorno en el es más o menos el octavo jugador en cuanto a sueldo pero cada semana estamos hablando hablando de lo que es el MVP del Atleti partido tras partido entonces el simplemente quiere que se equipare lo que demuestra en campo con lo que tiene la nómina final de mes

Voz 1284 13:59 vamos que les siento así de claro

Voz 0833 14:02 tal cual si vamos que no hay más misterio que lo que quiere es que si este que

Voz 1870 14:06 posó Vladimir más pues cobla gané como el que más

Voz 0588 14:08 ya veremos si me quedo o no en cualquier caso tengo contrato hasta dos mil veintiuno como vamos a ir enseguida con otro tipo de temas yo creo que el partido del Athletic Betis tampoco tienen para mucho más alguien quiere decir algo en relación a estas palabras de Black porque estamos pendientes de bueno del que marca goles en el Atleti que es Griezmann el que para que ya no habla aquí yo no sé si esta palabra Julio por ejemplo si iban a poner ahí a los a Atléticos ya ahí ya con el corazón en un puño ver va a pasar con nuestro portero que quizás es el mejor del mundo

Voz 1005 14:31 sí que esta tarde Miguel Ángel Marín intentó ir al banco pero estaba cerrado irá mañana

Voz 1870 14:37 a primera hora de la mañana para intentar

Voz 1005 14:40 a negociar el futuro contrato de de Oblak porque efectivamente tal y como hice pintó la única salida que tiene que Oblak se que viene Atlético Aries quienes suban el sueldo a lo que el estime oportuno me imagino que también tendrá que ver el asunto deportivo no porque si hay un gran equipo respetando el Atlético Ari pero hay un gran equipo europeo que se interese por Oblak pues quizá pese en la cabeza de Black no el tiempo dirá

Voz 8 15:08 como que el Atlético de Madrid derecho en los últimos años

Voz 9 15:13 de ser considerado un gran equipo y por supuesto que digo por otro tipo otro gran equipo europeo lo que pasa

Voz 8 15:19 que no atraviesa sólo Lumbreras paradas a cuenta que Oblak lo que quiere como el noventa y nueve coma nueve nueve nueve nueve nueve

Voz 9 15:27 sí hasta el infinito de todos los profesionales fan rinde muy bien

Voz 8 15:30 por otra cosa cuando no pretenden ninguno se rebaja el sueldo pero cuando rinden bien en el campo tú cogiera eso es una evidencia pero yo estoy de acuerdo confundido yo creo que los grandes futbolistas aparte de ofrecerles mucho dinero que hablar segoviana ofrecer prácticamente en cualquier equipo del mundo lo que le tiene que ofrecer el Atlético de Madrid para quedarse es mucho dinero que se va ganado un proyecto deportivo serio y que aspire a títulos la próxima temporada y en eso el Atlético de Madrid tiene que demostrar el año que viene algo que a lo mejor no ha podido demostrar esta temporada

Voz 0588 16:03 yo creo que estaba bastante claro puede ser un problema de dinero pero también de cariño y en seguida vamos en Las Palmas porque sin ninguna duda hay que hablar de lo que ha sucedido hoy en el estadio Gran Canaria fijos que en apenas lapso de cuatro días dos ciudades bueno dos ciudades dos equipos que representan a ciudades con más de un millón de habitantes Málaga medio millón y Las Palmas con casi cuatrocientos mil habitantes pues se quedan fuera fuera de de la primera división y además con una sensación realmente mala eh en Las Palmas con siete mil personas y con esas imágenes a las anteriormente pero antes para cerrarlo del Atlético de Madrid Iturralde lo de el colegiado que enseñado en treinta segundos cuatro amarillas

Voz 5 16:40 sí es normal muy normal no se suele ver pero tampoco se es ver una tangana de dieciséis jugadores y ha habido pues Nadal bien amonestado las cuatro

Voz 10 16:50 si no

Voz 5 16:50 más de que no es no es no no es lo normal pero cuando pasa pues generalmente protocolo te dice al que empieza la tangana ya que viene de más rápido de lo que viene de más lejos y luego amonestado a otros dos pero bueno sea calmado

Voz 0588 17:04 del resto de la jornada ya sé que te escucha ayer con Manu Carreño pero hay algo más importante que lo que sucedió en el Heliodoro alguna novedad en estas últimas horas suele

Voz 5 17:12 no no no no si te fijas es súper importante el que bueno el cabreo de sigue por no suspender el partido pero si te fijas generalmente cuando está todo decidido por arriba y por abajo

Voz 10 17:21 no hay tanta tensión arbitral

Voz 0588 17:24 está todo decidido prácticamente sí prácticamente está

Voz 5 17:27 decidió y este año además que el tercer y cuarto puesto de la Liga española gracias a la UEFA como van todos directos pues tampoco hay esa esa historia de poder jugar una liguilla en verano que molesta jugar un dos partidos en verano

Voz 0985 17:41 y luego hay otro equipo Quique que le importa ir a a veintisiete puntos del primero que ida XXXIII que Ida doce

Voz 0588 17:48 da igual es ser segundo tercero que cuarto es que yo no sé si pregunto la primera pregunta que lanzó os parece ya en este momento de la temporada aburrida y previsible la Liga es que

Voz 0052 18:00 mire para los que van por detrás porque el Barça ha hecho una Liga espectacular como bien decía antes

Voz 1284 18:06 pero con poco a posición Marcos yo no sé si esto sabe instinto no no no

Voz 0052 18:10 fruto a mi me parece que un equipo que en qué jornada esta y cuatro un equipo la XXXIV aunque va a ser madre sí pero el Barça juega tres jornadas para la final de Copa un equipo que no pierde un equipo que ha sido capaz o que está a sólo un punto de quitarle la corona al Madrid el mejor equipo de Europa ahora mismo porque es el campeón de Europa y el campeón del mundo a mi me parece que la Liga será aburrida para los demás será aburrida para los equipos que no han podido competir pero para el Barcelona no está siendo nada aburrida enhebrar logrado igual

Voz 1284 18:38 no os dejamos una cosa saliera que haga el Barça que nos haga celebrarlos os hagáis una cosa importante

Voz 0052 18:46 al

Voz 0985 18:47 que dejase una base muy importante el reto de conseguir estar invicto todo campeonato cuidado esto también es una cosa que hace mucha ilusión en Barcelona y al mismo equipo de ahí que el partido contra el Real Madrid adquiere gran transcendencia

Voz 0588 19:00 para él el partido del no pasillo porque el Barça va a ser campeona el próximo fin de semana pero va a ser el partido no pasillos Vigo el de después

Voz 1296 19:05 porque les vamos a entrarle podré podrían aprovechar para darle si se confirma ya que el Barça gana el título este fin de semana pues la Copa eh romper un poco las tradiciones estás tan raras de España que se espera para dar el título a la siguiente temporada

Voz 1284 19:17 el clásico de entrega y la Copa

Voz 1296 19:19 Iniesta que sería pues ya el colofón a su despedida en cuando la Liga el Barça muy buena idea

Voz 1284 19:25 que si la Federación no reducir salte por eso nada más símbolos que ocupo decenas de la Federación lo tienen y presidente el seis de mayo batió Kocsis

Voz 0588 19:34 yo no mates estaba ayer en un y lo he visto hoy en Zaragoza también lo de fútbol sala eh eh

Voz 0985 19:39 oye tiene un presidente oye sí sí señor somos gente de una gestora no menos bueno por eso sigue funcionando tendrá sus directivos etcétera etcétera por lo tanto honrar a un símbolo como Andres Iniesta entregando me parece que es muy acertada y a veces en la excepción está el éxito el éxito del reconocimiento de un de un jugador legendario mundial como es Andrés Iniesta

Voz 1005 20:03 que precisamente por eso porque es una buena idea no se llevará a

Voz 0985 20:06 tú

Voz 1005 20:08 tratándose de una buena para una mala idea seguro que la federación la cogería como para la próxima la plantilla una al ser una buena idea te aseguro que la federación no la tendrán que ir tenemos que hablar de dinero

Voz 0588 20:19 Iniesta del gallego pero que al margen

Voz 0052 20:21 de las loas al Barça Hay del reconocimiento de su magnífica temporada preguntabas en la Liga me aburre

Voz 0588 20:28 imprevisible las dos cosas que me han echado al cuello

Voz 0052 20:31 yo lo que queda Ojeda la la pelea por la séptima plaza ya que Gallego ya está qué es realmente lo de que los cuatro primeros vayan a directamente a la fase de grupos de la Premier le va a quitar transcendencia en las últimas jornadas porque es que desde hace dos ya sabemos quiénes ayer el descenso viene aclarando se desde hace tres meses pues realmente el campeonato nos deja una última jornada insípida completamente por arriba

Voz 8 20:58 es que para que no se detectaron la Bueyo Álvaro tenía que e incluido o mejor dicho excluido en la pregunta al Fútbol Club Barcelona ellos lo han entendido por qué una mala gestión de la Liga para el Fútbol Club Barcelona es decir que el Barcelona no tiene derecho a ser feliz con esta Liga es o porque ha sido el aburrido y previsible imprevisible es todo lo contrario nadie le quita ni un ápice de mérito a lo que pasa cuando sea campeón en esta en la que en la jornada que sea el fútbol pero negar que esta temporada ha sido la más aburrida de Liga y la más previsible que son las dos palabras que tú has utilizado en el enunciado de la pregunta en los últimos diez doce años en negar una evidencia

Voz 1005 21:42 pero sí pero hay que señalar al culpable de que eso haya pasa

Voz 9 21:45 a no hay muchos culpable o porque no la liga fue es el Madrid y el Barcelona pero fundamentalmente se ha caído tocaba Lajos caído por el medio que lo explica Gallego se ha ido por la pelea

Voz 0052 21:56 ha ido a preguntarle al Girona preguntarlas Getafe preguntarle al Sevilla se ha caído

Voz 9 22:01 bueno pues Dios perdóname Marcos está toda la peña enchufado en la Liga para ver quién queda séptimo pero que

Voz 0052 22:08 no pero hay ciudades que están enchufados para saber si

Voz 9 22:11 se pero Marco Marcos no lo toméis como algo personal diremos no puede volver antes de terminar su liga tiene un mérito escandaloso el fracaso del Real Madrid el campeonato nacional de Liga ha sido rotundo la manera en la que se han dejado escapar la Liga en noviembre lamentable dicho esto este campeonato para nosotros como periodista para la gente como aficionados ha sido el más aburrido el más previsible en los últimos

Voz 1005 22:38 el paro que que la culpa de que sea aburrido no la tendrá el que la ganado no

Voz 9 22:42 a tener que ha ganado el pago al que ha ganado el me amigos yo te lo pregunta es si la pregunta es si lo hubieran de esta Liga y la respuesta es no

Voz 1284 22:51 Iturralde González yo creo que es bueno que yo creo que estoy yo creo que se está mezclando el tema de de que el Barça ganó la Liga que la ganado

Voz 5 22:57 tiene que la sacó un montón de puntos con lo que es previsible

Voz 1284 23:00 es el tema arbitral está claro que sí

Voz 5 23:03 llega a partir de un cierto tiempo ha sido previsible y aburrida pero no es que ni echar de menos

Voz 1284 23:08 no no echar de menos a otra lo mismo que si el próximo año va el Girona les saca veinte puntos al segundo

Voz 5 23:13 pues sí ya pues faltando catorce jornadas era aburrir

Voz 1284 23:16 la la Liga previsible al comienzo de temporada no puede ser

Voz 11 23:20 igual la Liga será aburrida para no del Real Madrid que ha visto que su equipo no las rodeado desde el mes de noviembre a ver o para o para el para el equipo de del Atlético Madrid

Voz 1296 23:28 no ha sido capaz de mantener el pulso con el Barça pero para aficionado del Barça en la Liga está siendo una Liga divertidísima con el cero tres del Bernabéu sin perder partidos pero todos los fregando la para el dos para seguidores para el seguido no para el seguidor del Betis pararse dejaré para el seguidor del Betis está siendo la Liga espectacular para el del Girona su primera Liga está siendo no haría inolvidable históricas del me parece que que que el fracaso del Real Madrid no nos tiene que llevar a pensar que para todo el mundo la Liga ha sido aburridas

Voz 1284 23:54 por eso estoy aquí es que Sortu

Voz 1576 23:57 Sala porque Flaqué en tú en tu locución metes al Atlético de Madrid Atlético Madrid ha estado segundo yo creo que al final vamos a matar al que ha ganado la Liga o al único equipo que ha mantenido

Voz 1284 24:07 a doce fechas para los Atlético dicho vamos aburrida más a favor no no es que yo no creo que haya sido mal

Voz 1576 24:16 te has sido aburrida para el Real Madrid ha caído como tú bien decías desde noviembre yo no ha competido por la Liga ese sitio o aburrida pero yo creo que hasta el mala que se ha descolgado hace tres cuatro semanas de forma un poco más claras Antón ha habido pelea en en todos los ámbitos pero es que es verdad que hoy campeona ha estado más claro que que otros espero que por mucho que los

Voz 5 24:37 David no no tener razones ninguno quiero decir que por abajo ya han bajado dos equipos que hemos vivido ligas que ese juegan a cien puntos que la culpa es del Madrid que la culpa es de quién sea pero que

Voz 1284 24:46 la lucha es más para decirle al meta del Madrid que es la que la Liga es más previsible y aburrida que otros años pero sabes cuál es el problema nazis trampa porque esa burrada imagen espera da marcha me parece más Trump hacía trampa para yo no gano nada

Voz 1576 25:03 esto porque decís que la Liga es aburrida porque no no ha porque era antes a cien puntos costeros campeón pero bueno en todos lo decía es el único culpable es que el Roma ha peleado pero por lo demás porque va a ser aburrió porque no es lo que

Voz 0985 25:15 oye no sería más Fassi hasta esta semana se ha colado

Voz 1576 25:18 el Getafe en puestos europeos ese vídeo momento lo ha perdido el Betis que ahora mismo es quinto vamos a ver qué pasa con el Girona yo creo que hay cosas por luchar

Voz 1284 25:25 bueno bueno la única cerrarlo seis once y veintiséis en Canarias

Voz 0588 25:33 Jordi tenía algo que decir muy importante

Voz 0985 25:35 yo no sería más fácil decir es decir con más precisión que la Liga ha sido empeñado para el Real Madrid

Voz 1284 25:41 yo no sirvo para esto para el Betis Fars nuevamente te tengo una foto

Voz 0588 25:48 el listado de cosas de que hablar con vosotros bastante amplia más allá de si es una liga aburrida o previsible o no que no nos vamos a hablar de acuerdo que tiene que ver con Iniesta algo que tiene que ver también con el tema del debate del pasado jueves en El Larguero que yo no sé si gallego Romero van a seguir pensando lo mismo ya escuchó las risas de Jordi de Marcos hay por detrás y tenemos que era Las Palmas enseguida después de la disco estamos con uno de los capitanes para bueno el jueves habríamos de hecho con el Málaga que había descendido a Segunda División y también vamos a tratar obviamente ese descenso deportivo a Las Palmas enseguida seguimos aquí en El Larguero de la SER

Voz 12 26:19 la Euroliga la Liga Endesa y la NBA ATP Masters

Voz 3 26:23 dos mil Wimbledon Campeonato del Mundo de Fórmula uno Campeonato del Mundo de Moto GP el clásico en Movistar partida semifinales UEFA Champions League en hay cosas que sólo ocurren en Movistar y ahora en exclusiva todo el motor por diez euros al mes Movistar le dije buenas noches en el sorteo del sueldo del fin de semana celebrado hoy el número premiado con cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado ha sido

Voz 13 26:56 setenta y nueve mil seiscientos cincuenta y uno

Voz 1284 26:58 serie cincuenta Asimismo

Voz 14 27:01 los cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos puso el dato de dos mil euros al mes durante diez años puedes consultar los en juegos once punto Es mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de ciento ilusión buenas noches recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión Se cumple

Voz 1038 27:21 cada vez que repuestas treinta litros de carburantes BP Ultimate con tecnología Teeth consigue

Voz 15 27:25 sesenta y seis puntos mi BP extra y además extras en el sorteo de una Experience Renault Sport Formula One Team en el Fórmula uno Gran Premio de España dos mil dieciocho así que acostumbrando al ruido

Voz 1038 27:36 participa hasta el veintidós de abril más información y bases legales en BP te lleva más lejos punto com

Voz 16 27:42 quieres son cierto negocian las principales rabia ese al mejor precio entre el club de la radio puto con quieres tú anuncio con la mejor calidad de sonido incluso con las voces de los actores preferidos desde sólo veinte

Voz 17 27:52 euros entrar en el club de la radio punto com aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla rápida muy económica deja que los encargados de todo en pro de la Radio punto com para que venas más

Voz 12 28:11 Radio Madrid ciento cinco punto cuatro F M ochocientos diez Onda Media

Voz 1 28:16 Radio Madrid punto Es la magia

Voz 18 28:19 en ciudad negociadora del alquiler ofrece

Voz 1 28:21 de un nuevo concepto de arrendamiento

Voz 18 28:24 el TRAM killer servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen tranquilidad con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis el novecientos veinte veinte once a agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 3 28:51 aún no conduces en verde eso es porque no conoces la tecnología híbrida bi fuel GLP más gasolina de Opel Opel GLP tienes hasta cinco mil euros de ahorro y cuatrocientos euros de regalo en carburante Repsol Auto Gas

Voz 1284 29:03 más kilómetros más ahorro cero restricción esto

Voz 3 29:05 afecto acércate ahora tu concesionario Opel empieza a conducir en verde reto de la Comunidad de Madrid las emisoras de la Cadena SER acoge en todas las posiciones políticas y corrientes de opinión presentes en la sociedad excepto aquellas que propugnan la violencia y el racismo la xenofobia o la discriminación por sexo

Voz 1 29:25 en la Cadena Ser editado por Taurus

Voz 1038 29:33 Beijing es exactamente concretamente se inventó para eso como para definir mujer que pendía

Voz 0588 29:38 era un hombre con un arnés hundido

Voz 19 29:41 una mujer un arnés hundido y un nombre que se deja penetrar por su a manden el domingo por la noche después de El Larguero dotados a las hembras de capacidad penetrado hora para que la vida

Voz 20 29:52 el sexo sean infinitamente mejores pero siempre con digo dentro Contigo Dentro Río Blanco

Voz 1284 30:05 muy bien de Estado

Voz 21 30:12 con

Voz 22 30:19 cuenta la leyenda que el veintitrés de abril del dos mil dieciocho Carles Francino abrió la ventana en Barcelona Iker Rosal enredado entre las rejas del balcón pero tiraron poemas de una y de Joan Margarit notas de paisajes interiores de un mundo llamado Marwán en el que los amores y eran imparables de una ciudad donde Cristina falleras buscaba la honradez de paternidad de si maternidades decían palabras que se convertían en ideas a través de la red de Ada Colau de todo aquello fueron testigos cientos de miles de personas eso lo escucha

Voz 3 31:01 vale

Voz 0052 31:10 El Larguero lo son

Voz 0588 31:14 Diego Pablo Arévalo sonido Larguero doce y treinta y dos once y treinta y dos en Canarias ha comenzado a sanedrín hemos hablado de Jan Oblak esas palabras donde parece que dejó una sombra de duda acerca de su futuro tenemos que hablar del Sevilla otra vez con Santé Ortega de esa reunión hoy a tres bandas monté la Óscar Arias ir Pepe Castro el presidente del Sevilla después de lo que pasó en el día ayer pero antes una ciudad que hoy llora obviamente en Las Palmas de Gran Canaria ya está a Nicolás López hola con muy buenas qué tal Álvaro muy buena que sensación hay después de lo que ha pasado en este día sobretodo de tristeza de de estadio desangelado sólo siete mil personas había hoy si yo era el que ha sido el corolario la la guinda ácida que ha tenido una lamentable temporada por parte de la Unión Deportiva Las Palmas lejos de imaginar un partido lleno de tensión en donde la Unión Deportiva Las Palmas iba a la vida con uñas y dientes para no perder la categoría fíjate quedan cuatro jornadas doce puntos en disputa deportiva Las Palmas hoy en un examen darle al partido certificaba de manera matemática su descenso directo a la Segunda División perdiendo en casa que eso duele más por una goleada cero cuatro y lo que tú decías que es la clara demostración también de una suerte de divorcio que ha habido entre una gran parte de la afición y el propio club tan sólo siete mil espectadores arropando Deportiva Las Palmas que empezaron bien y y con entusiasmo esperando que el equipo pudiera responder en el terreno de juego pero que naturalmente ante el lamentable espectáculo ante lo que ha sido una bochornosa temporada terminó pues se criticando básicamente al club básicamente al consejo de administración ir dando por cerrada una campaña que pasará de

Voz 0089 32:45 las realmente para la historia como una de las más

Voz 0588 32:48 hasta del equipo grancanario me llama la atención esa imagen que contaba en Carrusel deportivo con Dani Garrido Francis Matas de llorando llorando sobre el césped ya con el cero dos y acabó cero cuatro el partido de Vicente Gómez uno de los capitanes de la Unión Deportiva que nos atiende a esta hora de la noche hola Vicente buenas noches

Voz 9 33:02 buenas noches

Voz 24 33:04 hombre es un animal año me me

Voz 0588 33:07 que no se del del partido de pocas conclusiones se pueden sacar no porque ya desde el principios ambiente con tan poca gente en el Gran Canaria es que es que ya la dinámica del equipo en la última de las últimas jornadas en las últimas semanas ya Ana era ya estaba lo suficientemente positiva como para pensar en salvarse

Voz 0704 33:22 bueno yo digo no lo he dicho ya área pese a pesar de ser el esperado el desenlace no da ser muy claras a ese doloroso y así un día muy jodido uno siempre a sabiendas de que no estamos teniendo el nivel para a la primera división puede Sagarra ha castigado milagro a que ir torna me con un gol tengo una por delante también las cosas pero bueno ni siquiera te puedo hacer lectura al partido porque bueno no no pienso nada de eso estoy muy muy fastidiado y yo lo que quiero es ese la delicadamente está bien con con mi familia que es la que más ha sufrido esto como digo pase el tiempo y ver cómo podemos herir

Voz 0588 33:58 porque en tu encima eres bueno no sólo futurista de Las Palmas sino eres de la Unión Deportiva Las Palmas

Voz 0704 34:04 sí bueno yo vivido muchos siglos sino también en la Deportiva

Voz 25 34:07 yo tengo la suerte de final

Voz 0704 34:09 la densidad visionado y en el equipo en el que pero bueno sí tiene cuando llega el momento

Voz 24 34:17 si uno lo hace suyo y sufre más de lo que a lo mejor debería

Voz 0704 34:21 como estaba el desvarío imágenes has visto cuando cuando cuando Sandra todo el mundo hundido una situación de ligada teníamos muchas ilusiones uno sabe que las cosas mal pero he trabajado las semanas que quiera todo

Voz 24 34:35 escuchamos mucha ahora pero no no ha sido posible sí

Voz 0704 34:39 es una pena pues bueno tenemos me acuerdo delante que es lo que va a ser muy complicado y tenemos que o lo menos a ser de llevar esta camiseta te escudo que no representa y hacerlo valer por lo menos lo máximo posible con con actitud que nunca nada faltaba ser intentar primero la nuestro fútbol y que son alegría la gente ganando algún partido de la final

Voz 0588 34:58 Vicente me pongo en la piel de un futbolista profesional yo no sé si a tus veintinueve años cuyas vivido tu peor momento como profesional porque lo de contaba Francis Matas que se te veía con los ojos

Voz 0089 35:10 llorosos después del después del cero dos

Voz 0704 35:13 en el campo no sé yo creo que si no he vivido situaciones ligadas al día del del Córdoba fumas un mazazo muy duro pero bueno uno cree que no tiene tanta responsabilidad porque bueno hemos hecho todo lo posible gente que que cada aficionado al equipo salte al Camp Nou y estropea una fiesta que que estaba ya ella fue casi más un que uno un descenso casi de bueno uno sabe que no es responsable eso sí

Voz 24 35:35 sí ha sido para mí uno

Voz 0704 35:38 tú el momento que que tienen veía no gracias a Dios puesto a mi familia está bien no tengo ningún problema ir hace mucho tiempo esto es lo más importante que que tenía que hace dejaba de la mano y es muy duro no ya desde el segundo gol buenos e casi que quería irme he pasado vergüenza de no dar el pues el nivel de lo que la gente pueda esperaba de mí en lo que os ha dicho del míster después no lo sé que no me ha escuchado a uno yo estaba ya estaba estaba hundido no suelen lo que has yo sinceramente no no te puedo decir que le dicen a la afición yo creo que en el momento de de no decir nada porque bueno todo lo que sea hablar ahora excusas de ningún tipo de excusa lo que Cáceres

Voz 24 36:22 asumir las cosas como con valentía no

Voz 0704 36:26 poner la espalda porque hemos ganado todas las críticas que no para llegar ahí y nada más no yo no tengo nada que reprocharle la gente la gente siempre no ánimo cada hemos Caixa nada que el equipo de Ayón medio partido bien la gente siempre ha creído yo creo que la gente eh es lo más importante que tiene este club hoy si nada al no decirles nada sólo pedirle disculpas por la imagen que están viendo oí los Juan el resultado

Voz 1284 36:51 ha tenido el equipo durante toda esta temporada me entiendes entonces que haya habido tampoco gente intuyo que claro entrar en un campo que tienen un aforo veintidós mil personas colocaban colocados vivido tu en el Gran Canaria y que haya sólo siete mil personas Vicente sólo siete

Voz 0704 37:05 aquí aquí la lo quemo yo a la gente en el estadio como suyo el equipo ligero decidió tras temporal en el nivel de esta ayuda si vemos a la gente el estadio y ahora lo que queda es la camiseta no fue un el mayor honor posible como hoy oí Il aguantar todo lo que va de ni porque no lo hemos merecido

Voz 0588 37:26 damos las gracias por dar la cara simplemente te hago dos para para finalizar hoy no estaba el el tu presidente presidente deportiva no estaba hoy en el en el palco estaban en Miami y que no tiene absolutamente nada que ver quiero decir es que más que críticas hacia vosotros que también ha habido sobretodo y se han escuchado gritos de directiva dimisión

Voz 0704 37:44 bueno yo no lo que lo que la que pienso que la decisión libre pero tal las cosas yo no tengo que valorar nada de lo que afecta vas a sí yo creo que hoy es una falta de respeto ponerme a hablar de es que me quiero ir pero que ha salido muchos rumores yo es que soy otra Palma tengo contrato con la Juanma y nada más entrar a especulando como con los que no tengo ni ganas ni quiero yo ahora mismo lo estar con no comience de pasar el día y tengo pueda mañana el día que tenemos de de descanso oí el martes con la fuerza que que puedan con el orgullo herido peruano con fuese en el mundo

Voz 24 38:25 intentar defender contra el Espanyol el orgullo

Voz 0704 38:28 gracias a la cara Vicente Gómez

Voz 0588 38:30 capitanes de correo a Las Palmas algo perdón abrazo

Voz 1284 38:33 Nico lo hemos preguntado también a la gente acerca de cuáles son

Voz 0588 38:35 culpables cada dicho bueno pues habría que calibrar en elaborado en el que sufre en el que paga como hacen ellos el reparto de cuota de responsabilidad preguntábamos efectivamente efectivamente eso quiénes son los culpables o quién es el culpable de este descenso de categoría

Voz 0301 38:48 la directiva y los jugadores sinceramente porque son los jugadores los que dan el callo y en el campo los que crean las ocasiones de gol son los jugadores no la directiva la directiva solamente a los fichaje lo remató

Voz 26 39:00 el mes lo remató porque a un chaval que el único que marcaba el ocho por una tontería ni el Getafe el equipo GM yo creo que ya terminó de ver

Voz 0301 39:15 porque se navieras llevar a Roque único dudas de la directiva hielo

Voz 27 39:20 la planificación deportiva han tenido este año ha sido desastrosa hombre claro pero si empezamos mal desde la época de que serían dijo

Voz 1038 39:26 ese iba lo mantuvieron ya hayan pesó el equipo

Voz 28 39:29 va a caer vamos ex ya yo no sé lo que ha hecho es empezó mal con los entrenador India ya terminada falta entrados una porquería y los jugadores de la señora

Voz 1038 39:40 presidente señor Ramírez no hay otra opción

Voz 29 39:43 culpable desde el principio no ha habido una nada pero no no había nada me entiende eh no teníamos estrenado iba a empezar la temporada no tenían dos parece que diría

Voz 26 39:53 lo y los fichajes no funcionar ficharon porque quién oye que exactamente que no ha estado en ningún momento para mí es la directiva o la dirección deportiva porque

Voz 0588 40:07 hace unas semanas complicadas tiempos complicados en Las Palmas un abrazo esa mañana otro al hasta luego que queremos tener esta deferencia evidentemente con el público de la Unión Deportiva Las Palmas volvemos a retomar lo que contábamos bueno no sé si alguien quiere decir algo acerca del descenso de Las Palmas del Málaga lo que ya habíamos comentado antes nos metemos ya di si decías tala

Voz 1576 40:23 no iba a decir que cuando uno desciende pues está claro que no es por un solo motivo y que seguramente han sido muchos lo que pasa es que yo creo lo decía hay un oyente yo creo que Paco que para mí es muy buen entrenador yo creo que llegó como un elefante en una cacharrería y al final el pues cuando llegó tenía once puntos la Unión Deportiva Las Palmas y ahora se va a Segunda con veintiuno cosa que en la misma jornada diecisiete porque él debutó en la XVIII otras diecisiete que hasta hoy entrenador tan sólo ha conseguido diez puntos yo creo que muchas veces de entrenadores

Voz 0588 40:53 que son muy buenos para empezar un proyecto

Voz 1576 40:55 a mitad de temporada hay ya te digo entrando como un elefante una cacharrería hay esto no me Valley estén no quiero y es total al final suelen ser malas soluciones sí bueno ya te digo que no es culpa de Paco

Voz 1005 41:07 de la plantilla ni de la directiva será

Voz 1576 41:10 de todos pero yo creo que también hay no no no estuvieron finos

Voz 0985 41:13 sí pero dotada tiene que completar el relato del oyente el oyente habla además cosas también habla de dirección has dicho sí sí bueno pues yo lo remarcó directivas como la de la Unión Deportiva o la de Málaga

Voz 30 41:26 que digamos no han reforzado

Voz 0985 41:29 equipos han vendido sean despedida

Voz 30 41:32 jugadores y luego no han cumplido sus

Voz 0985 41:34 esas de reforzar los equipos y las broncas tanto en Málaga con como con la Unión Deportiva

Voz 0588 41:39 en fin Marcos como ha sido el día después de la despedida oficiosa de Iniesta tres

Voz 0052 41:45 tranquilo tranquilo yo creo que el torrente de emociones que si ayer

Voz 0588 41:49 tremenda

Voz 0052 41:51 poco a poco ese Se va reposando y en la medida en que lo haga oficial esta semana pues volverá a brotar y los tres o cuatro partidos que quedan y luego cuando vaya con España el Mundial de Rusia será igual y vivirlo con la con la naturalidad y la normalidad que supone despedir a uno de los mejores yo no que lo considerase

Voz 0588 42:11 lo decíamos ayer os esta mañana en carro como hoy o ayer en Carrusel no me acuerdo el mejor jugador de la historia en España había una encuesta donde aparecía Xavi Hernández Andrés Iniesta Raúl Casillas yo hubiera añadido a Villa

Voz 0052 42:24 sí pero yo di yo no pongo Ny I N II yo considero que es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol español de la historia del fútbol mundial porque ha a a la manera de jugar que que ha trasladado con el Barça con la selección española me remito y los títulos hablan por sí solos es decir Iniesta tiene todo lo que se puede tener excepto un Balón de Oro que en un momento determinado la FIFA consideró que no lo merecía cuando era el el el el gran en Cannes el gran candidato para conseguirlo Romero te quiero

Voz 5 42:51 escuchar