Memorial de un libro

Voz 1727 00:00 y hoy veintitrés de abril la del libro hoy en la calle en todos los barrios en todas las ciudades habrá cientos de libros esperándonos como todos los días en realidad para desvelar de libros hemos hecho madrugar a un escritor o quizá no dormir Manuel Jabois fue días qué tal buenos días madrugar madrugar con esta música me madrugó encantados pasa que hoy le ha tocado hacer cualquier hora cómo se detuvo fascinación por el gran Gatsby te puedo dar paso con el comienzo de la novela que dice así cuando me encontraba en una edad más joven y vulnerable mi padre me dio un consejo a y que desde entonces no he dejado de dar vueltas en mi cabeza cuando te sientas con ganas de criticar a alguien me dijo recuerda que no todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades

Voz 1389 00:55 bueno espero que sea la primera lección que la literatura de a mi hijo y que además tenga el mismo efecto y la misma impresión que que tuvo en mí cuando la ley también te digo que prefiero

Voz 1727 01:06 que tenga otros maestros como San Francisco Esteve ya desde chico este otro

Voz 1389 01:12 si este fin de semana se ha leído creo que su primer libro por lo menos su primer libro entre comillas literario que se llama Frank que es un cómic de suma Badía hoy día de libro por supuesto lo recomendó lo recomiendo desde aquí no se ha enterado bien todavía porque a mi hijo tiene cinco años y todo el esfuerzo de momento lo concentra en pegar las sílabas pero ahora les sin parar y además lo le todo está en ese momento en que cualquier letra impresa ahí tienes que cantarla en alto y como aprender a andar no que para no paras de mobbing inmobiliario las piernas constantemente a mi me gusta mucho esta época porque me recuerda una frase de una amiga mexicana se llama Ana Patricia Cortés que decía que ojalá siempre pudiese recordar el momento preciso en que pronunció por primera vez cada palabra

Voz 1727 01:53 oye de que va a Frank pues eh

Voz 1389 01:56 daba de salir ahora ir a ver si lo divinas habla de un hombre que impone una dictadura en la que no se puede pensar en círculos triángulos hay que pensar en cuadrados

Voz 1727 02:05 terrorífico eso Jabois no es un libro

Voz 1389 02:08 drogas muy muy muy muy detallado con unos dibujos estupendos y que además confió en que pasada una época cuando la vuelvo a leer también lo entienda tú recuerdas tu primer libro yo lo he intentado eso incapaz en yo creo que no de todos modos también te digo que el problema sería haber olvidado el no el primero sino

Voz 1727 02:23 eso sí que pasa a veces se pero sí

Voz 1389 02:26 sí sino recuerdo el primero pero sí recuerdo aquello con lo que me fui quedando de la infancia de la literatura es decir esas partes de los libros que se incorporan a ti que al final ya no sabes incluso sin distinguir si las ha salido O'Shea las has vivido que quizá sea esa la mayor la mayor fuerza de la literatura su mayor valor fíjate a uno de los que recordó más constantemente con el que además trabajando ahora se llama Elvis Karlsson que es un libro de Maria Gripe que pondrá muy niño yo recuerdo de sido por ejemplo que su abuelo escupían el fregadero es señal como de rebeldía por el orden y limpieza que imperaba en aquella casa fíjate qué detalle pro no no lo olvido ir adulto si me preguntan qué quiero ser siempre responde más respondón justamente este día cuando me lo preguntan que algún día me gustaría llegar a ser Ana Ana es la hermana menor de Luis Cernuda que pues porque con ella Cernuda acaba sus memorias otro libro que recomiendo en este día Memorial de un libro se llaman las memorias de Luis Cernuda con una escena que consiste en esto en la casa familiar de los Cernuda después de un bautizo su padre Ciro lo que llaman el pelón varios puñados de monedas desde un balcón todos los primos y tiraron al suelo para recogerlas Cernuda entonces escribe birmanas se quedaba en un rincón mirando el espectáculo y sin participar en él al preguntarle alguno porque no entraba ella también en la refriega respondió estoy esperando a que acaben en su respuesta veo no tanto la tontería inocente como la muestra de cierta cualidad insobornable rasgo característico del temperamento familiar que también existen mil así frente a la turbamulta que se precipita a recoger los dones del mundo ventajas la fortuna la posición me quede siempre a un lado no para esperar como decía mi hermana a que acabaran porque sé que nunca acaban O'Shea acaban que nada dejan sino por respeto a la dignidad del hombre por necesidad de mantener

Voz 1727 04:24 ha atravesado de dignidad como siempre impresionantes

Voz 1389 04:26 Cernuda el sabes que el mejor reproche que le hace el mejor reproche no el mayor reproche que le hace Leopoldo María Panero a su madre Felicidad Blanc es cuando se enteró de que ella de que su madre había estado liada con Luis Cernuda entonces Leopoldo María le dijo lo que nunca te perdona haré mamá es que habiendo podido hacer mi hijo de Cernuda