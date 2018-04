"Hoy va a ocurrir algo que debería haber ocurrido hace mucho"

Voz 1727 00:00 Emilio Silva buenos días hola buenos días es el presidente de la Asociación para la Memoria Histórica

Voz 1 00:06 trascendencia tiene lo que va a ocurrir hoy en el

Voz 1727 00:08 Valle de los Caídos

Voz 2 00:10 bueno tiene la trascendencia de algo que debería no haber ocurrido va ocurrió algo que debería haber ocurrido

Voz 1 00:16 hace muchos años ya en los años setenta hubo familias que de buscando fosas sobre todo en la Ribera de Navarra descubrieron de allí sólo había unos pocos huesos si después de investigar todo apuntaba que habían sido trasladados sin permiso de los caídos en el año mil novecientos ochenta algunos de esos restos de ciento treinta personas fueron trasladados a Navarra pero siempre se ha mantenido oculta la información de quiénes están allí de donde están en qué estado están patrimonio que es la institución responsable del Bayern ha sido siempre un lugar dedicado a al oscurantismo ya tender eh voy a decir de mala manera a las familias que buscaban Incora

Voz 1727 00:55 con el éxito de esta batalla judicial abre las puertas lógicamente las reclamaciones de otras familias

Voz 1 01:02 bueno se supone que más allá de lo que ha ocurrido con la sentencia hay que tener en cuenta que hay dos personas que no han necesitado ir a un juzgado para que desea admitida esa posibilidad en el caso de los hermanos la Peña se sido por vía judicial en el caso de las otras dos personas no no debería intervenir un juez aquí el problema está en cómo ha habido una especie de simbiosis frente de Patrimonio y la abadía del Valle para retrasar todo lo posible en lo que va a empezar a acudir lo que esperemos que técnicamente pueda ocurrir a partir de ahora nosotros hemos pedido incontables información a Patrimonio si no llega a ser por la Audiencia Nacional que abrió una investigación en el año dos mil ocho y consiguió extraer una lista de todas las personas trasladadas allí pues hoy tendríamos muchísimas menos información no pero no ha sido el ejercicio natural de la exhibición democrática sino ha sido la imposición de la investigación judicial la que ha permitido conocer quiénes estaban dentro

Voz 1727 02:04 es que le han dado las familias lo que la política les ha negado en cuarenta años de democracia familias como la de Fausto Canales Fausto buenos días hola Fausto hemos perdido justo la comunicación con Fausto Canales que tiene a su padre y a su tío enterrados también en el Valle de los Caídos sin que ningún miembro de la familia autorizar a la que se llevaran los restos allí Emilio Silva lo decimos siempre que hablamos de memoria histórica existe parangón en Europa de familias que no hayan podido recuperar cuerpos sabiendo que están en una fosa común ahí en el Valle de los Caídos existe un tratamiento de la EMI de la memoria histórica similar al nuestro

Voz 1 02:41 bueno yo creo que no conozco un caso similar ni en Europa ni en países económica y políticamente mucho más frágiles que el nuestro nadie ningún Gobierno ha querido ocupar el Partido Socialista hizo un informe cuatro años después de aprobada la ley de la memoria cuando ya estaba saliendo del Gobierno y el Partido Popular pues ya veremos cómo precisamente presume de no atender a estas familias no algo tan humano un elemento que fue utilizada por el franquismo porque eso hay que decirlo simplemente como un anuncio de propaganda el Valles inaugura en mil novecientos ningún no es el año que dicen Hauer visita a España DiFranco finge una especie de reconciliación en ese monumento que edad

Voz 3 03:22 dedicado a los caídos por Dios

Voz 1 03:24 España en el decreto que los jungla y ahora pues no ha habido ningún Gobierno que haya querido afrontar ese problema no y no es no es sólo la cuestión de los familiares que esas es primordial sino que esos familiares lo que muchos todos los españoles pagamos con nuestros impuestos un monumento donde está enterrado un dictador al que se le ponen flores frescas acabamos de pedir por el portal de transparencia patrimonio que nos certifique si es con dinero público pero que no debería ser así entonces bueno lo que es inhumano es que un Estado ponga impedimentos para algo tan natural como que alguien quiera trasladar al lugar familiar unos restos y darles una sepultura digna hay ICO en el sentido que tiene igual que el personal despedido

Voz 1727 04:08 decíamos que lo que va a ocurrir hoy en el Valle de los Caídos significa un resquicio de esperanza para muchas otras familias como la de Fausto Canales Fausto buenos días su padre su tío están enterrados ahí también sin que ningún miembro de su familia lo autorizara en su día es así verdad eso sí me da me ocurrió

Voz 3 04:30 nosotros ya teníamos la noticia de que habían sido trasladados indirectamente

Voz 4 04:36 eh eh eh en el año cincuenta y nueve hice confirmó que el día veintitrés de

Voz 3 04:45 marzo una semana debieran darse el el monumento al fatídico muy monumento le llamo yo eh eh comprobamos hicimos investigación y tenemos toda la documentación de que estaban en el primer nivel en el primer piso de la cripta derecha de del sepulcro hay ciento noventa y ocho y me gustaría eh

Voz 1727 05:10 sí si la radio

Voz 3 05:13 a nombrar dar la identidad de las siete personas que están en esa caja ciento noventa y ocho que como digo fue trasladado una semana antes de de inaugurarse en el monumento al uno de abril de cincuenta y lo hizo con Celestino Emilio Román eh la bajos una mujer eh pero Ángel Valerie con mi padre Víctor entonces efectivamente nosotros llevamos mucho tiempo lo sabe mucha mucha gente en todo el mundo que está

Voz 1727 05:50 batallando con la memoria histórica

Voz 3 05:53 sabe que llevamos desde el año dos mil en dos mil tres nosotros logramos es saber investigando los familiares donde estaba la fosa común el pozo donde habían sido arrojados después de haberles fusilado el día veinte de agosto de mil novecientos sesenta y seis en una cuneta de de un pueblo no es mío que nosotros comprobamos que habían dejado la comitiva oficial que los había sumado el día uno de marzo para llevarlos después el día veintitrés los caídos habían dejado restos hizo arrestos los de nosotros los tenemos depositados en un monumento que hemos hecho en el propio cementerio de Pagés baja entonces lo que esperamos y lo que vayamos trabajamos es porque los restos la mayoría la mayor parte de los restos de los que en de los nombres que de los familiares que ha relatado pues que también podamos en rescatarlos y para ello hemos formalizado también de una manera en este momento no judicial ante patrimonio hemos hecho una una petición formal eh en virtudes de de petición eso ampara la recuperaron llevarlos y que unidos a los que tenemos a poco que tenemos que homenajeados y enterrados en un monumento que estén todos juntos