César: "Pasarte la vida durmiento en el camión por 830 euros al mes"

Voz 1

00:00

que esa de soy de un pueblo de aquí Albacete cero trabajo en Iniesta de un pueblo de Cuenca la situación laboral tanto para mí como para el más del noventa por ciento de de los chóferes que somos pueblo que los generales pues es bastante precaria porque de sueldo está unos ochocientos treinta euros cotizados Easy ambos a mí seiscientos omiso trescientos mil ochocientos euros Expo kilómetros que es ilegal y luego no lo pasan como si fuera a dietas vemos en el camión porque si cobra mil seiscientos euros y está todas las semanas toda la semana mueran a salvar a comer pero hace una norma se toma un café con leche y una tostada que te cueste tres euros Si yo creo que es el menú noche estamos hablando de veinticinco euros al día pero está más de la venta de suelo no buscó de que me paguen más sino que lo poco que cobre por lo menos declarado Cuenca y Toledo no tienen convenios el transporte ahí nosotros tenemos un contrato a cuarenta horas semanales y estamos trabajando por casi el doble como yo ochocientos treinta euros cotiza a la Seguridad Social escritos a la semana fuera de mi casa de lunes a sábado si cobro hasta mil setecientos euros entonces negro tienes el que se beneficia di yo no me estoy infinita no hay nada hecho diez años trabajando estas siete siete años durmiendo en el camión pues realmente ochocientos treinta euros porque lo demás es todo