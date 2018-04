Acento Robinson: 'Emblema del Joventut, héroe en el Mediterráneo' (23/04/2018)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser acento Robinson

Voz 2 00:05 esa bola llega Villacampa acaba de conseguir llevar débil increíble

Voz 3 00:11 así se lleva el balón al Alejandro Bonnie le entrega el balón a Villa campan un momento decisivo del partido Villacampa cuatro setenta y tres Villacampa reinciden el triple

Voz 1546 02:30 hola viéndonos acento Robinson Jordi Villacampa ha sido absolutamente todo para el equipo de baloncesto en tu de Badalona ha sido el jugador más importante su historia y su presidente durante dieciocho años no está mal para un chaval que estaba a punto de fichar para el Barça y al recalar en el Juventus y jugar un año el club de Badalona no contó la Koné acabó quedándose en el club porque el padre de otro chaval tuvo que mudarse de Badalona entonces si queda un año más tarde con tan sólo dieciséis años debutó en el primer equipo lo demás ya saben su carrera ha sido compendio de pelillo antes de paso representó a la selección española en ciento cincuenta y ocho ocasiones pues hace un año aproximadamente Llor desembarcó en el nave fue absurdo para salvar vidas yo Villacampa estamos a tus pies gracias por habernos atendido aquí en acento Robinson como estas

Voz 0994 04:15 estoy muy bien es un placer estar con vosotros y compartir este este rato

Voz 1546 04:20 hoy por cierto cómo conociste a hosca campos proactiva operador

Voz 0994 04:26 bueno fue fácil ellos son de Badalona Si el equipo donde yo jugado y estado de presidente puede también el Badalona iba a la educación de los pies de los pies deportivo eso en cuanto a valores pues lo teníamos muy marcado y de alguna manera cuando vi la foto Day Line de aquel niño muerto la playa y empecé a preguntar que qué pasaba allí en Siria no tiene idea de absolutamente ni idea si me enteré que Oscar Camps estaba aquí salvando gente con una ONG dije bueno va a ser un buen momento para que el club pueda ayudarlo de alguna manera no con dinero porque no teníamos pero sí a nivel de ponen publicidad Hato totales resonancia de alguna manera a la causa que estaba haciendo

Voz 5 05:07 un buen día el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete el año pasado

Voz 1546 05:12 en nave Golfo absurdo fue está ahí para navegar catorce di el catorce de junio cuesten tras año doce millas de Libia no había diecisiete personas a bordo entre ellos más voluntarios

Voz 0994 05:32 sí pues una vez una cuna una vez conozca Óscar porque ella está hablamos pues pues relaciona a nivel de de decir que pues cómo podemos ayudarte yo ya sé que en este momento que también voy a dejar el Juventud que ya me tocaba de alguna manera no ha llegado mi momento y le dije a hosca me Óscar no no quiero decir a nadie que voy a ir no quiero que la gente se piensa que esto lo voy hacer porque no sé por por mejorar la imagen no porque ver bien con alguien no lo lo que yo creo que que he tenido la buena una buena vida que he tenido suerte he trabajado mucho pero he tenido suerte de vivir bien tener una familia fantástica y creo que ahora es momento de a la sociedad algo no sé salir de confianza muy hacer algo dijo oye pues pues que va a tener el barco sugiere que dirige el barco ya se fue que cuando el presidente lo primero que hice pues fue un enrolarse en el barco y estar quince días allí en las aguas del Mediterráneo central esto es delante de Libia más o menos ir rescatando gente que pues bueno pues que tiene una vida mucho iba a ser mucho más duro no mucho mucho mucho más dura otras nuestra

Voz 1546 06:37 bueno lo lo dices cómo cómo es como uno coge en Feeri no pero hay que prepararse muy bien para esas cosas no tanto físicamente pitó aumente no

Voz 0994 06:50 sí sí yo ya sabía que iba a ir no fue un día para otro yo con con Óscar ya le dijo yo cuando yo acabe de de de mi mandato me gustaría y eso fueron como tres meses antes ella me Queen mentalmente preparando también ellos tienen un equipo de psicólogos que los que que que pasé por ellos evidentemente antes de ir durante cuando estaba en el barco y sobre todo los toros utilizar mucho cuando volví cuando con antes de ir no no fue muy importante yo creo que estaba preparado salió donde iba pero me supero el allí creo que estuve bien estuve bueno lo lleva bien pero la vuelta sí que el bus pues lo más duro

Voz 1546 07:33 sí cuando fuiste cuál fue tu Tuta quiso porque cada uno barco algo tenía que hacer no

Voz 6 07:40 sí allí bártulos mucho todos voluntarios

Voz 0994 07:43 de no ser el patrón del barco lo demás pues son médicos son rescatadores socorristas de enfermeros ello Evo lleva con él vamos a de polivalente

Voz 1546 07:54 a ver cuando

Voz 0994 07:57 donde tampoco pensaba que podía ser a operaciones que que puede estar o no a gente depende de la mar depende si los ves sino los ves la misión que yo fui eh tal vamos a mil personas

Voz 6 08:11 en dos mil dos facciones no

Voz 7 08:18 no

Voz 8 08:22 ah sí

Voz 6 08:35 luego tienes que estar con esas quinientas personas va a sobrar el barco que durante tres días para volver era una vez largos la recuperase formar y ahí hay mucho trabajo pues no se desde la comida para estar con ellos durante toda la noche con con mantas porque ellos Duero es Garbo bueno ahí hay mucho trabajo y mi trabajo no era especializado

Voz 1546 08:58 pero imagínate lo Jordi si tú y yo fuimos un par de semanas es que igual no cogemos tantos peces

Voz 0994 09:07 en el circuito seguramente que no está que tú me dices de ir a pescar el Mediterráneo es un mar que el que nos une que tampoco está tan lejos la la desgracia que está pasando allí así yo soy el primero porque lo vivo aquí tengo una una pequeña barquilla voy a pescar a veces cuando iba claro lo mío es ocio y lo suyo es necesidad con lo cual nos une el mar pero no tiene nada que ver si seguramente es que coger personas por desgracia no coger peces

Voz 1546 09:38 sí sí a veces como comentabas no no sabremos cómo podemos accionar anti cierto situaciones tú has Vido sensaciones muy fuertes de extrema alegría decepción etc etcétera como más que muchos Expo hecho de ser un deportista de élite no pero se puede prepararse para lo que acabas encontrando

Voz 0994 10:03 bueno me ayudan a Upper me ayudaron a prepararme había cosas que yo porque yo no soy joven ya soy mayor tengo experiencia en la vida de cosas de que como tú dices de cosas que han pasado a nivel deportivo pero eso no tiene suerte pero no tienen nada que ver cuando fui con el psicólogo que ya estaba preparado para saber lo que me iba a encontrar iban contra la gente desesperada dijeron cosas que Valladolid mucho por ejemplo Jordi piensa en los olores Jordi piensa en el silencio y los llantos de los niños claro esas cosas yo no había caído y luego pues eso una vez me encontré allí pues bueno pues me ayudó mucho a superar esa sensación de encontrarte de en gente pues con eso sabes que te que te tira para atrás mejoro niños llorando en la en la en la noche la oscuridad bueno pues los eso me ayudó preparado mentalmente sí sí

Voz 1546 10:56 supongo que habrá sido una especie de estreno de emociones porque claro hay ciertos emociones que a lo mejor nunca hemos conocido ese no porque nunca habríamos visto algo tan devastador a lo mejor es como estrenar un nuevo registro de sentimiento

Voz 0994 11:16 bueno me ayudó mucho a relativizar todo mucho más cuando volví me parece que me estoy acostumbrando aunque ya la goma elástica está yendo otra vez eh porque esto ya hace un año y me he vuelto acostumbrar a otra vez a la vida rutinaria que tenemos nosotros y que es nuestra vida Ésta es la verdad está nuestra vida ahí no lo voy a cambiar nada yo pero sí que cuando vine pues claro cualquier problema me parecía muy simple muy pequeño cualquier discusión o cualquier cosa que antes me hacía dudar o pensar mucho pues pues pues no porque la verdad es que me encontré allí oros en opinar este casos encuentra en situaciones de familias enteras rotas que han huido parientes muertos mujeres violadas niños pequeños sin padre bueno entonces a partir de ahí cualquier cosa que tu escuela pasar aquí pues lo rentabilizó mucho no no es no es tan importantes

Voz 1546 12:09 sí que procedencia tenía la mayoría de los que Luis Castel

Voz 0994 12:14 bien Lage la gente sale por Libia Libia es un país que no tiene el gobierno que que la mandan las lo mandan las las guerrillas y las Macias entonces la presión de Boko Haram ante las sequías el hambre de la ablación de las mujeres todo eso hace que done varios países se habían eritreos habían también gente que da Siria que da título a la vuelta ya no puede ser pro Turquía entonces dar la vuelta por el sur de África Suráfrica Norte mucho nigeriano Marruecos también

Voz 1546 12:49 dos de los de Boko Haram habrán huido de Nigeria es decir que antes quise contar

Voz 0994 12:54 quería escribir

Voz 1546 12:57 se pongan en en la patera ya

Voz 5 12:59 caminado hoy han hecho un viaje de de madre padre no hay no

Voz 0994 13:03 mucha gente muere por el desierto allí llegan fíjate fíjate una cosa interesante que en Turquía cuando vuela cuando está la guerra de Siria que huyen de la guerra y pan por Turquía allí llegan tres generaciones a a Grecia a Lesbos digamos abuelos padres hijos aquí la gente que recuperen el mar sólo son ya los chicos jóvenes las fuertes algún niño pequeño que llevan con ellos Macún menor pero ya no hay gente mayor es la gente mayor ya o que juegue el camino del desierto del Sáhara es muy duro

Voz 1546 13:36 el barco tenía la oportunidad de poder conversar enterrar sus familias sus circunstancias las distintas cosas

Voz 0994 13:46 bueno Óscar nos aconsejó vía que no enfatizáramos que la emisión de opinar si es salvar vidas en el mar ya está después lo dejamos donde el Ministerio italiano nos decía que tengo

Voz 6 13:57 que dejarlos una fue encontrado otro fue en Puerto diputado y lo pone el puerto de Augusta provocarlo

Voz 0994 14:03 ella doblemente bastantes días con ellos pues sí tuve tuve relación con algunos con su historia lo que había pasado

Voz 6 14:13 sí

Voz 9 14:20 a los Bull

Voz 1546 14:30 bueno estoy imaginando esto poco te iba a decir que te has podido entera te de de alguno quitó a ella sus catado que son de Ellis ahora porque claro supongo que también si si supiese es como India es eso un peso gigantesco que vamos a saber la pura verdad pues marca ate el resto la vida no

Voz 0994 14:52 se decía antes del día más triste de la de la misión fue poseerá contentos cuando vemos una vacuna un aparca un coche llama una cantera e ir recupera vale de ellos de verdad que es un agradecimiento tremendo el día más triste es cuando acaba esto ir cuando lo dejas en el puerto di di entre ese ahí yo ya entre con la policía ahí sí ya bueno pues los ya los van derivando si son menores y son refugiados de la guerra de así sino bueno tres a partir de ahí ya pierdes la pista dije es un día tristísimo porque la mayoría de ellos no van a tener la vida que ya habían soñado mucho menos mucho para volver a hurto al punto de partida otros con tener Macías europea sirven para los europeos que a a vivir en la miseria y yo creo que hace falta mucho cómo lo diría muchas allí dentro y ensañamiento que lo dije que elegir de este este viaje no no no no es lo que ellos piensan eso lo pensaría mucho menos

Voz 6 15:58 por lo que echen

Voz 10 16:02 se llama distingue Jean

Voz 1546 16:50 yo no puedo premien tu piel Jordi porque yo ahora escucha escucha la situación de Open ambas también en lo legal indicamos yo me enfado es que me enfado a cuando tú pero pisas tierra firme esas con tu familia con tus pensamientos tus sentimientos quizás cuente que las la gente sigue este misma gente sigue ahogándose muriendo yp parecen parece ser que los gobiernos europeos casi prefiero que ahí sí quedan buena gente con vosotros y con lo en como la ONG o para Downs les des cuestiona su subjetividad inclusive piensan que puede ser una organización criminal quizás salvando de momento más de sesenta mil vidas les cuestionó sobre su organización criminal o no cuando realmente es criminal solo pensamiento

Voz 0994 17:49 claro que sí aquí ese confluido muchas cosas hay muchas leyes hay leyes marítimas del mar por eso durante ese remarcado creo penal lo que hace es salvar vidas internacional les que es lo que dice la ley por eso era muy importante pero las doce millas doce millas del País quiere decir que son aguas territoriales que aquí no poder rescatar a nadie porque puedes hacer tráfico de personas de acuerdo entonces ya lo nuestro el último esconde hubiera aquí no la mayoría creo que es la minoría de gente pero mucha gente se decía que es la hacéis efecto llamada yo pregunto es mejor que sea hoy quizá el debate los a tu casa me han dicho mucha gente no sabe cómo cómo cómo es decir claro yo estoy vivido en primera persona que yo pienso que es fuerte hemos tenido ya hace nacer en este lado si hubiéramos nacido al otro lado y claro haríamos lo imposible por llegaron de fuera antes de morir no bueno entonces eso sí que mostró prendido de la condición humana no sé no no nosotros no podemos arreglarlo es todo saludarlos dos poderosos los políticos los países non no nosotros los ciudadanos normales no pero no sé si está el arreglo en el origen quizá no entiendo que todos sabemos aquí lo entiendo pero nuestro podemos gente en el mar EFE sí que lo entiendo perfectamente

Voz 1546 19:08 pero lo que sí es maravilloso a tu aportación a en de Óscar otros NG es es que en ahí poniendo su pizca y además con este conversación y cantas que has hecho Jordi con unos medios estemos concienciando a unos que aquí tenemos en madre padre todo lo problemas estáis intentando hacer algo al respecto no simplemente hablar buen partido sino jugarlo no

Voz 0994 19:34 bueno yo antes es muy importante en la guerra ayudar podemos ayudar de muchas maneras no hace falta ir pero también es verdad que ser voluntario da hubo tiene conciencia igual que sea de esto o que sea de de dejar algo mejor para nuestros hijos para nosotros estemos en esta mejora no sé hay muchas cosas por hacer la condición humana tiene que ser solidaria tiene que ayudar tiene que devolver muchas veces lo que la suerte que otras tenido oí ya están básico esto como para que hay gente que necesita ayuda pues que te vayamos he tenido la oportunidad pudo hacer un poco gracias a vosotros también de Apolo incentivar a la gente para que que seré de lo que está pasando muy muy muy cercanos

Voz 1546 20:19 es que el otro día bueno a otro día no estoy hablando de hace más que un año el Reino Unido hablando de las condiciones suyas Parri recibiendo la gente

Voz 13 20:28 es decir iba a mandar a a a miembros de la del del país del Reino

Voz 1546 20:35 todo para ir eligiendo escogiendo a quién le va a permitir entrar menos mal que vosotros no Ebay Swiss captando gente llama diciendo pues no estoy y Pino estoy puede jugar no esté no poquitín estudio sabes

Voz 0994 20:53 ya

Voz 1546 20:55 que estoy seguro que los gobiernos escogería ustedes tienen licencia no no escoger cuáles no

Voz 3 21:16 las

Voz 0994 21:27 claro esto claro yo yo creo que debe ser muy difíciles aquí ya hay muchos intereses creados que seguramente se me escapan pero cuando España se compromete a acoger a un la serie de inmigrantes tampoco lo hacemos quieras diecisiete ni le dio tres mil diecisiete mil repoblación de cincuenta billones no es nada pero ya ni eso entonces claro ya dudas dudas de todo no poco de decir bueno qué sociedad queremos que humanidad queremos qué mundo queremos que creemos vivir un egoístamente oye hemos tenido suerte hemos estamos viviendo en un país fantástico tenemos más o menos para comer no nos falta de nada también Ojea Oscar en nuestro caparazón pero hay que ser un poco más humanitario en ese aspecto más como decía antes un poco más solidario oye no me encuentro mucho mejor yo también me encuentro mucho mejor por conmigo mismo oí con

Voz 6 22:23 con los que me rodean por lo menos

Voz 1546 22:25 con tu familia

Voz 0994 22:28 no me refería ello sí sí sí

Voz 1546 22:30 pues Jordi ha sido un héroe en la cancha si no hubiese dicho también héroe en Nos aguas internacionales del Mediterráneo

Voz 0994 22:41 los héroes Michael perdona que te rectifica son todos aquellos voluntarios que van y pierden días de vacaciones de trabajo por conseguir que esto vaya adelante lo mio ha sido más fácil en este aspecto porque me he podido permitir la vez pero ellos que tenían trabajo que tienen cosas seguro que que la habían ahí En días mala esto Izar anónimos ellos son lo que importa

Voz 6 23:03 sí también

Voz 1546 23:06 yo de Villacampa muchísimas gracias gracias por relatarnos y cuenta y contárnoslo eh un abrazo muy fuerte

Voz 14 23:15 hola buenos días

Voz 15 23:19 vamos a mirar con una sábana siguiendo la manada

Voz 14 23:24 son más allá de lo horizonte a nuevas tierras lejanas a los niños a la espalda y expectantes los ojos en alerta sorteando a desconcertante paisaje desconocido

Voz 16 23:47 es ya

Voz 14 23:53 tenemos pertenencia no estamos vivos porque está en movimiento

Voz 1546 24:10 enseguida volvemos con más acento ruso

Voz 14 24:13 eso nunca estamos quietos

Voz 17 24:16 somos padres hijos nietos y bisnietos de inmigrantes es más que lo que yo no

Voz 18 24:25 soy de aquí

Voz 17 24:29 pero

Voz 18 24:33 yo soy de aquí

Voz 17 24:39 pero

Voz 19 24:52 los lo atravesamos desierto glaciares condimento

Voz 17 24:56 el mundo entero empecinados superviviente el ojo en el viento y las corrientes la mano firme en remo cargamos con nuestra guerra canciones de cuna verso delegaciones de ambos grupos y así ha sido ejemplo decían flojito fuimos la cota de agua viajando que usamos burka damos oxígeno sueños

Voz 19 25:23 compramos sueños

Voz 14 25:32 apenas nos pusimos sendos pieles vimos en las sombras escuchamos la voz del desafío siempre miramos sonrío pensando en la otra ribera somos una especie

Voz 16 25:49 eh

Voz 17 25:54 no tenemos pertenencia sino aquí nunca estamos quién padres hijos inmigrante mire lo que sueña qué es lo que todo

Voz 18 26:20 yo no soy eh

Voz 17 26:31 de todos lados bajo su sabe que el próximo jueves

Voz 20 26:47 déjalo quieto con acento Robinson

Voz 21 26:50 con la patera salió de Tánger las condiciones del agua en el Estrecho han sido muy duras este domingo día viento oleaje con vientos de levante de hasta treinta y cinco nudos y mar gruesa

Voz 2 27:09 una noche está viendo con mal tiempo mucho leer

Voz 21 27:13 digital iremos toda la noche hasta que empezó a amanecer sin llegar y no perdimos en el mar en la otra orilla luces de otro lado intenta dirige excepto el recto no pero una vez que está dentro del mar pierdes la lista no ves ni delante en ir hacia atrás a la vez el agua que te rodea y el quién

Voz 22 27:36 iban sobre una embarcación casi de juguete hinchable sin motor sin chaleco salvavidas a unas cuatro millas de la costa uno de ellos ha sido el que ha avisado a Salvamento Marítimo

Voz 21 27:45 había sido un día pues yo soy de un país que tiene Costa que sabemos un poco manejarlos de del agua y eso se organizó un viaje compraron una balsa besos Soria es una embarcación de motor ni pagar un mafia o nada pues así me he embarcado ahora mismo

Voz 23 28:04 una vez en España en veranos cuando voy a la playa me viene recuerdo porque veo niños jugar

Voz 21 28:10 no con esas bolsas no están muestra es que mucha gente se lo juega subir a la verdad es que no hay otro remedio

Voz 22 28:17 se teme que algunas de estas personas sufran de hipotermia por lo que tendrán que ser atendidas en el mismo puerto había gente los personas por Pérez

Voz 21 28:24 por lo bien que estaban no están acostumbrados a llamar ya no tenía muchas fuerzas estaban tumbados lo mismo pasaba que estaban muerto según habían con la hipotermia y todo pues al final seguimos las seis dándole lo lo lo poco y energía que les quedaba está ya apoyamos el plan de esperar la muerte

Voz 22 28:45 es la embarcación de Salvamento Marítimo la más en los traslada en el puerto de Almería están los servicios de emergencia ya preparados

Voz 21 28:52 allí les esperaba la policía una vez llevamos pues la publicidad que acoge cada uso eso también ha sido un choque muy fuerte para mí en un arco siempre me lo me digo pues porque me acogen

Voz 1913 29:05 hoy Arona un joven nacido en Senegal vive y estudia en Madrid aún no ha sido capaz de contarle su madre que llegó a España en patera espera el momento de poder reunirse con ella para decírselo al cosas Nos dice que lo ha marcado para siempre ser llevado al calabozo también las personas que tú

Voz 1546 29:21 bajan para impedir que gente como él muera

Voz 1913 29:23 en el Mediterráneo además el pudo conocer su nombre

Voz 21 29:27 me dijeron que era Helena Maleno vio siempre cuando lo veo les doy un abrazo fuerte Le he dicho que más salvado la vida porque personalmente yo hable porque ya manejaba el inglés como dirige y tal y a raíz de eso sino vino la ayuda Salvamento que vino a rescatar no

Voz 1913 29:41 hemos ido enlazando la Historia de Arona con fragmentos de noticias que han sonado en la Cadena Ser en los últimos meses noticias que nada tenían que ver con su viaje pero que encajan perfectamente con su experiencia y es que la suya con diferencias y matices es la historia de otros miles que se lanzan al mar en busca del futuro aunque nos parezca les parezca una locura

Voz 21 30:01 yo la primera reacción que tuve sinceramente era pues eso es una locura no intentar viajar en patera o saltar una valla para llegar a un país donde no sabemos cuál es la acogida no sabemos ni el idioma ni tenemos familia no eso es la primera reacción que tú Bertín

Voz 1913 30:16 esa reacción tan lógica me pregunta

Voz 21 30:19 pues quiere salir Pais no estoy buscando una vida más digna con sueña que quiere hacer realidad no ese sueño de tener unos estudios superiores ese sueño decidir

Voz 17 30:36 en busca de un sueño que Capi

Voz 1546 30:59 Serra charlar con nuestro Nico Castellano que es menos experto en temas de la inmigración

Voz 17 31:11 Iker

Voz 1546 31:13 bueno Nico es que últimamente buenos sustos fechas hemos recibido buenas noticias acerca de ya fue de Polar puede puede nada puede navegar a eh sin embargo seguir pues pesando unas investigaciones sobre el ONG sobre ves y participa en algo criminal eso a Mimi despista mucho y debo reconocer aunque este escucho asiduamente constantemente sigo sin entender cómo es la ley que la regla en auto mar digamos

Voz 1620 31:47 bueno es que si aplicamos la ley del mar el derecho internacional marítimo lo que está haciendo la fiscalía italiana es absolutamente ilegal está poniendo en duda la primera ley del mar que es el rescate salvamento

Voz 1546 31:59 esto

Voz 1620 31:59 cualquier barco que tenga conocimiento de un náufrago o de otro bar con dificultad está obligado a asistir hace barco esas personas con lo cual la fiscalía italiana está cuestionando el primer principio de la ley del mar no por eso choca tanto que ahora digamos que proactiva Open Arms está padeciendo ya la máxima presión prestos una escalada que comienza hace un par de años cuando la fiscalía italiana empieza a investigar a los barcos empieza investigarlos barco de Médicos Sin Fronteras a los marco de Sea Watch a los barco de moscas más tarde a que esas ONG tengan puedan operar allí tienen que firmar un código de conducta muy polémico no hay nuestro invitado no va a hablar del sobre las condiciones que tendrían que cumplir los barcos de las ONGs para proceder a los rescates etc etc pero que ya una vez que se hace todo ese incluso en ese como proactiva a Open Arms se ponen de acuerdo en aceptar el código de conducta porque no les queda otra para operar resulta que van a proceder a un rescate que está muy muy lejos de las costas de Libia con lo cual está fuera de las aguas digamos de conflicto no hay conflicto a la hora de dirimir de quiénes son esas aguas son aguas internacionales Se trata o rescate que el propio centro coordinador de Roma llama al barco de Pratibha para que se ocupe de esos náufragos y resulta que el resultado es que no les dejan desembarcar a los inmigrantes que una vez que llegan a puerto de los desembarca en la fiscal italiana tome medidas contra ellos en el culmen ya del despropósito les retiene el barco hasta hace unos días que celos

Voz 1546 33:22 ponderado no parece ser Nico que las autoridades prefiere que la gente muere en el cementerio que es el Mediterráneo

Voz 1620 33:30 el objetivo lo han logrado Michael porque en había más de una docena de barcos en el Mediterráneo central procediéndose rescates había tres barco de Médicos Sin Fronteras Save the Children Cruz Roja colaboraba en otro Médicos del Mundo son mediterráneo y Médicos del Mundo y Médicos Sin Fronteras ha colaboran en en el acuario Sea Watch y si hay Pratibha Open Arms pero con todo ese código de conducta con estas iniciativas de la fiscalía italiana presidiendo los barcos ha conseguido el objetivo es desincentivar la solidaridad desincentivar el rescate y que sólo los más en los que se empecinan en llevar a cabo su obligación que es ante la la realidad de que cada día muere gente del Mediterráneo hay gente como Oscar Cannes Pro Activa Open Arms que se niega a aceptarlo y aceptar esas tesis de de los partidos más conservadores de Italia si recuerdas la campaña italiana la campaña electoral italiana recientemente los mensajes de comunicación eran brutales porque por qué ha cambiado el chip en la sociedad italiana en la europea rescatar

Voz 24 34:26 mil quince en dos mil dieciséis la crisis lo sirio y la isla consecuencia dos mil dieciséis

Voz 1620 34:31 algo positivo sería como algo positivo la labor de las ONG por cierto las ONG tienen que rescata el Mediterráneo porque la Unión Europea no lleva a cabo su obligación de rescatar esa persona esos náufragos pero ha cambiado la la opinión pública Isea ha ido criminalizando la labor del rescate Take las ONG según muchos de los medios de comunicación italianos en muchas de la de la clase política italiana conservadora ha criminalizado las

Voz 1546 34:53 en este libro que no es terrible lo que es un placer es recibir el Oscar Camps que por cierto Nico fue nombrado Catalán del año es cierto Oscar

Voz 6 35:05 es que cuatro años ciudadano europeo

Voz 1546 35:09 bueno bueno bueno socorrista pero a la bestia empresario activista conocido pero poses y fundador y director de Best Pro Activa Open Arms ha últimamente y recientemente tu barco ha sido liberado porque como único estado comentando pues fue como es la palabra no rescatado pues tras los han al muy cautivado sí sí sí es que es como como si fuese el mundo al revés no es como han rescatado más de sesenta mil personas sesenta mil personas si alguien está pensando de qué hay algo criminal actividad vehemente aquí está mal pensado sería más criminal dejar que se muera no

Voz 1251 36:06 sí realmente es inconcebible no que pueda pasar que es este criminalizando a las personas que intentar ayudar no que haya aunque haya una disposición europea en el que se proteja no sólo nerviosas que trabajan límites con quedarse en la zona de las fronteras Pedrosa discurrió hay países que no asumen pero la firma no como por ejemplo por si Grecia que tiene acusamos a unos bomberos españoles también por lo mismo por lo por favorecer la el tráfico la Medal Italia hará con nosotros y con con otra pequeña organización armada en España tenemos ahora Helena Maleno también saquen la frontera sur de Europa justamente no acepta esta disposición no debe de proteger a las organizaciones que están trabajando en el límite hablemos un poco pues desprotegido

Voz 6 36:53 no es que me he visto en imágenes

Voz 1546 36:56 en en Youtube que realmente me perturba digamos no porque uno pudiera imaginar en principio a lo mal que iban los gobiernos en cuanto dinero etcétera le gusta mucho privatizar las cosas abdicar sus responsabilidades sino igualmente para abrazar un eje estéis rescatando un agente vienen los libios tirando con fusiles por encima mientras estéis rescatando esté buena gente de la salvando les la vida debe molestar bastante que mientras estáis intentando salvar gente hay otros Penya que está intentando pues asustarnos obstaculizar cómo cómo fue aquel y ocasión

Voz 25 37:43 hemos tenido Michael diversos encuentros desagradables con con con esto este proyecto de Guarda Costas no cuando llegamos al Mediterráneo en dos mil Julio enfermería estos estos guardacostas que iban con unas planchas que se caían a pedazos llevaban uniforme diferente cada uno eran como un grupo armado pero venían hijo saludaba incluso el muslo tomarte a bordo intercambiar chocolate en aguas internacionales en el mar Dorado desde dos mil diecisiete que la Unión Europea de decide apoyar a este proyecto de guardacostas darles formación darles barcos darles dinero y esto extinguirlos su actitud hacia nosotros hacia los barcos humanitarios cambiar radicalmente pasamos a ser amenazados se nos dispara iba de las cabezas sino secuestrado durante dos horas y en esta última misión Michael mientras los chicos estaban rescatando personas en el mar amenazados de muerte por este grupo armado no el cuando no se marítima internacional es muy clara cuando define la intervención en el Parlamento como lo decía todo un ratito a que señalo no está muy claro lo que hay que hacer hay que utilizar todos los medios al alcance para preservar la vida humana en peligro en el mar no todos los barcos tienen que facilitar el trabajo y la coordinación para que para que para no lamentar la pérdida de vidas pues imagínate tener un grupo armado que está financiado por la Unión Europea dificultando de esta labor y dices bueno es inconcebible no dónde están los testigos que puedan llevar eso por eso nosotros incorporamos periodistas en todas nuestras misiones y todo esto está registrado por por los periodistas si no hubiéramos tenido estos previstos a bordo que grabaron todo absolutamente todo quizá no tendríamos ahora nos estamos enfrentando a una situación bastante peor no

Voz 1546 39:42 es que me da la sensación menos mal que estoy acompañado Nico y esas cosas pero desde UNMIK profundidad a mi sentido común y da la sensación que la Unión Europea está en Siria privatizando las vidas de las personas que tienes extremas dificultades en la tomar no tú no puedes tocarlo en Quito libios estamos pagando Helios ir a Turquía porque este buena gente en Turquía pioneros de derechos humanos ellos son nuestro trastero hay una perturbación de no solamente el sentido común sino la mismísima ley marítimo

Voz 25 40:26 sí sí es una decisión la la Unión Europea decidió es su política es externalizar las fronteras es pagar a terceros países para que como como destacan de trastero hagan el trabajo sucio Serra retengan a esas personas que salgan que huya Ivonne a Turquía aún aún no está no está ya pero es que Libia que es el lugar donde huyen de un país que que está en guerra es que no hay tres grupos armados que sea autodefinió un gobierno legítimo de Libia no entonces claro a que yo es es absolutamente un campo para el tráfico para para la esclavitud para bueno todo no nos tome en condiciones de este Gobierno muestra gobiernos Amador no estará en condiciones de garantizar una seguridad a la población de Libia entonces eh no se entiende si no son capaces pero un sistema jurídico que defienda el derecho de todos sus habitantes iba paz era territorio como una ser capaces de hacer lo mismo en el mar no hay trescientos cincuenta mil kilómetros cuadrados de agua no cómo lo van a controlar

Voz 1546 41:34 claro es que el pero no obstante la Unión Europea ya ya parece que están legislando Nico ha por encima de la ley es marítimos en este caso cuál es la cata

Voz 13 41:48 ganadora la la Ley de la Unión Europea o la lay Mari

Voz 1546 41:53 el problema no Michael es que la Unión Europea

Voz 1620 41:55 cumpliendo todos los principio de de los derechos humanos con total impunidad es decir la cuna de los derechos humanos de la que presumimos ser los europeos viejas naciones de de Planeta estamos incumpliendo la ley de asilo en las leyes salvamento en el mar esta mínimos principios éticos e jurídico sobre estas personas porque como decía Oscar no en Libia subasta la gente Common con como en los mercados de esclavitud de la Edad Media lo sabemos todos lo denuncia ONG como Amnistía Internacional Médicos Sin Frontera lo dice la propia Naciones Unidas lo reconoce el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha reconocido la protección de muchos ciudadanos libios que llegan a Europa pidiendo asilo entonces cuál es la lógica porque la jurídica desde luego no es el respeto a las leyéndolo es cuál es la lógica que lleva a la Unión Europea a levantar ese moro ya que no le importa nada que la gente se estrelle contra ese muro no el moro lo tenemos en la frontera sur española en las vallas de Ceuta en Melilla donde hace poco niño se quedaba rajado en la primera valla se rompía lo tendones el tendón de Aquiles los gemelos el empeine estuvo a punto de morir tenemos el muro de Turquía con Grecia que tu citaba pagamos una cantidad indecente para que no venga pero lo que en todo caso lo que le preocupa esta clase gobernante europea es que si se muere que se mueran lejos si se vulnera los derechos humanos que según en lejos ir con total impunidad incumplió la ley Nos dedicamos a pagar cantidad de dinero a eso gendarmes exteriores no la nueva frontera a la Unión Europea o no tendría tendería a pensar que está en el sur de Libia o está en el sur de Marruecos en en en la costa este de Turquía no a mi me parece que que esa es la gran preocupación no sólo eso sino que además la europea persigue a los propios ciudadanos de la Unión Europea como en este caso los voluntarios de proactiva a penas por hacer el trabajo que la Unión Europea base no

Voz 1546 43:45 Oscar a patrullas el mar Mediterráneo con consejos Marcos no claro el mar Mediterráneo es un estanque de enorme dimensión como como eso cómo se hace esto

Voz 25 44:03 pues pues me daba Michael salimos del puerto hasta que está armado tan navegamos durante poco más de un día llegamos a aguas internacionales pues una cuarenta cincuenta setenta millas de la costa libia que no consta Elijah se extiende a lo largo de dos mil kilómetros de costa y son muchos millas

Voz 6 44:24 estamos aquí a la espera

Voz 25 44:26 eh lejos de la costa evidentemente a la espera de que la Guardia Costera italiana reciba un aviso algún avistamiento de una embarcación con problemas un poco personas gordo que que este sobrecargada no y eso es lo que ocurre ocurre que la Guardia Costera recibe el aviso pudo un mercante bueno un avión de alguna operación militar que están en la zona ir entonces ellos la Guardia Costera hace un aviso por mar Sat que es el sistema de Angela para todos los barcos de la zona donde explica que hay mella ahí pasa una posición aproximada entonces cualquier barco que está navegando cerca de esa posibilidad tiene la obligación de atender ese rescate porque es un llamamiento general no una llamada general a todos los buques y eso es lo que ocurre normalmente entonces cuando lo estamos nosotros cerca cualquier mercante o cualquier otro barco de la flota alarmada de Frontex o cualquier otro barco que está allí pues se dirige a mí cambios no cuando estamos nosotros que es la mayoría de las veces porque somos los que más cerca estamos siempre porque el resto de de los barcos ya navegan mucho más arriba para no tener que en en comprarse con las están situaciones que tarda sur pues nos pasan ese ese dato y acudimos al rescate y eso es lo que hacemos habitualmente incluso lo curioso de todo es que en este último rescate en el polémico rescate que por el cual estamos encausados por la Guardia Costera vale fue la guardia costera a la que no se los ordena dirigirnos son puerto italiano ya es un fiscal italiano en el que una vez estamos en italianos dime qué estamos haciendo estamos favoreciendo tráfico no digo pues haga el favor de inculpar también a la Guardia Costera porque es que no se ordenaba ver ese trabajo por increíble que parezca es así esto es nuestro modus operandi así estamos durante quince días navegando por el mar

Voz 1546 46:24 pues hace unos momentos Oscar estuve charlando con Jordi Villacampa que estado a contuvo un ejemplo Amy estaba explicando un poco a las vivencias que viví durante dos semanas sin final tomar ha imitado comentando de que en esos dos semanas Luis catastro después prácticamente mil mil personas si si si cogemos son parco vamos a pescar por año un par de semanas igual no pesca hemos mil peces no ha en el en el mar es decir que yo supongo ha el hecho de cuando termines dos semanas viendo la cantidad de gente que puede morir están muriendo en el Mediterráneo Juande no esta isla tomate está pensando es que mientras no estamos seguir muriendo gente a y para mí lo doloroso es que ejerciendo como héroes la humanidad alguien está cuestionando a la voz intencionalidad

Voz 6 47:31 claro que el club que fijen las cuatro cuatro voluntarios de Badalona

Voz 25 47:36 con con donaciones ha obtenido

Voz 1251 47:40 las pero las redes sociales

Voz 25 47:42 consigue un barco hispanas le dio el Mari durante dos años sacaba más de cincuenta mil personas el mar dejar en evidencia a las administraciones no los veintiocho países de la Unión Europea no así Si cuatro frikis son capaces de hacer esto qué es lo que si se lo propone que podía hacer España o qué es lo que a hacer la Unión Europea no entonces claro eso está demostrando queremos está haciendo que hay una una

Voz 1251 48:08 visión de inacción no debe de abandonar esa es nuestra lucha no decir o no

Voz 25 48:13 nosotros no no no no podemos

Voz 1251 48:16 no somos quién para decidir qué hay que hacer con estas personas pero lo que sí que podemos decir es que tampoco azafata que mueran no

Voz 1546 48:22 no eso es lo que te veían

Voz 1620 48:24 de Michael que en dos mil dieciocho estamos hablando de unos seiscientos muertos que sepamos que tengamos confirmado según las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones eso somos menos seis muertos al día no hay parece que que no nos damos cuenta pero como decía Oscar no hay fronteras en el mundo donde muera más gente que en el Mediterráneo estamos hablando que en dos mil quince murieron más de cinco mil quinientas personas en el mundo

Voz 1546 48:46 Serrano sobre todo en el Mediterráneo central la respuesta

Voz 1620 48:49 OPA para aquellos que intentan evitar esto que son las ONG porque la Unión Europea no lo hace que su obligación según el derecho internacional marítimo es criminalizar a los que rescata por qué tú lo has dicho de manera muy clara tienes la sensación de que la Unión Europea de alguna manera incentiva la muerte porque algunos de esos el político fascistas desde luego que no respeta los derechos humanos

Voz 24 49:09 tienen la idea de que sí

Voz 1620 49:12 se corre la voz de los refugiados e inmigrantes que no hay nadie para rescatarles de que es probable que no llegan al otro lado porque es recorrer el canal de Sicilia son muchos kilómetros que con esa barcas endebles no casi nunca lo consigue así dejará

Voz 24 49:24 de venir no y esa esa es la crudeza es es es es la intención

Voz 1620 49:29 yo en política por encima de todo igual que levantar las vallas de Melilla o pagarle a Turquía para que los sirios cruzaron en a las islas griegas no

Voz 1546 49:36 pues me tendrán que perdonar poquillo estoy dándome poco a poco no es pan y estoy irritado estoy enfadado entonces quiero cambiar la tecla date la gracias Oscar porque eres un héroe y me encanta poder tener un héroe en el programa he estado Jordi Villacampa Nico le comenté son amigos que Oscar Jordi que parón Jordi ha sido héroe en en el que no me en la cancha y Inma error aquí también puede ser un héroe de las aguas el tomar pero Óscar eres un héroe un héroe del tono yo yo

Voz 1251 50:18 yo diré que lo serbios son todas estas personas que que se juegan la vida por por por por tener una oportunidad por lo que aquí no les damos valor porque ahora que tenemos la suerte de haber nacido los que estar allí o perseguidos por poco o estar en guerra lo están perseguidos o incluso que volvían de la de la propia miseria no está gente que rescatamos el mar cuando te cuentan vida dices bueno bueno bueno bueno bueno esto sí que son héroes la nosotros únicamente

Voz 6 50:44 hacemos lo que podemos sino que

Voz 1546 50:48 Jordi hijos yo me dijo que lo mejor tu consejo y lo entiendo fue intentar no empatizar con ellos claro es tomar bordo tanto tanto tanto desastre drama humana eh supongo que asiduamente estas con psicólogos Oscar

Voz 1251 51:09 sí hombre claro queremos asignado el psicólogo cada uno para claro son ellos los que ponen límite a nuestros aquí menciones a la a los a lo que dura una visión son son los psicólogos que que forma parte de nuestro equipo los que nuestra escuchan y leen los grupos de perros que estamos y a los que recurrir cuando cuando cuando tenía es una sensación que no para que nuestras acostumbrado porque hay una situaciones que vivimos sí y la verdad es que somos testigos en ocasiones de de los dramas no se formulan bebés Nos manos y los brazos que que pide más ayuda a la Guardia Costera y que no diga que no puede siguiente cambia siguiente yo tienes tres muertos vivir todo esto en una guerra yo creo que estás preparado pero en situación de tan cerca de Europa nace en nadie podía imaginarse que esto pueda pasar tan cerca de la europea

Voz 1546 52:06 pues tenemos suerte que nos lo puede contar Mikko Nos lo hace a diario para concienciar nuestra sociedad hizo un gran trabajo que ha cínico pero nosotros sigue tengan su contar con él como compañero y amigo y Oscar tira gracias por contarlo pero sobre todo para hacerlo cero y aguantar las embestidas que están haciendo los europeos ese caso sobretodo a los italianos pues que siga hasta que puedas porque te admiramos mucho gracias

Voz 6 52:42 me lo Nico

Voz 26 52:51 no me acuerdo

Voz 1546 52:55 pues como podemos subir el fenómeno de la emigración yo no me a hacer entonces yo voy dejar las manos de el Le Men encienda la palabra Eduardo Galeano

Voz 27 53:08 eh

Voz 26 53:13 no

Voz 28 53:16 curación de las personas que broma de mal gusto donde hay millones y millones de migrantes expulsados por la sequía por lo a esas catástrofes naturales de naturales no tienen nada o por las dictaduras sopor las guerras que han buscando casa se encuentra con que les cierran la puerta en las narices esta invasión de los invadido gente qué del Sur marcha hacia el norte norte que tantas veces invadió el sur en las guerras coloniales y las guerras que eran coloniales pero no decían que era este esta invasión de los invadidos que es probablemente el drama más importante del mundo de hoy del mundo en nuestros días esto gen novio que deambula buscando esta peregrinación inútil este este éxodo trágico de gentes que aspiran a ser tratada como Se trata al dinero el dispara el dinero no hay fronteras no hay ningún problema para los emigrantes migrante para el éxodo de los Desamparados de los brazos que buscan trabajo y destino hay muros tremendos y para que los privilegiados puedan seguir siendo la minoría que manda los demás se resigne Nasser la mayoría que redes

Voz 29 54:50 yo