Homenaje desde el exilio a las víctimas del Franquismo

Voz 1667 00:00 muy buenas noches a todos en unas horas vamos a vivir un acontecimiento inédito en este país el derribo de un muro del Valle de los Caídos van a sacar los restos de Manuel y Antonio la Peña Purificación es nieta de Manuel buenas noches Purificación hola buenas cómo afronta la familia este este momento

Voz 1 00:21 bueno pues no sabe tranquilos porque bueno Agustín Dorado ya todo el tiempo que lleva bossa que no es bueno ni tampoco lo lo tenemos muchas esperanzas ni muy no lo no tenemos todavía mucho eso muchas esperanzas sin no

Voz 1667 00:40 claro es que se desconoce el estado arquitectónico en el que está el osario no sé si eso puede comprometer los trabajos que os han explicado exactamente Purificación

Voz 1 00:49 bueno él cuando se cuando se enjuicie a los pero los expertos es la la ABC anterior que ser esta paró los Live superior al a la tercera tanda libre que se que nos interesa ir anterior pues allí los bueno las cajas estaban hechas los gozos estaban esparcidos estaba todo mezclado claro entonces habrá que ver cómo está este este tercer nivel que uno no tenemos ni idea de cómo estás

Voz 1667 01:17 no es decir no estamos tranquilos porque estamos acostumbrados a que nos den una de cal y otra de arena no porque es que lleva ya muchos años peleando por poder sacar los restos de Manoli Antonio no de allí

Voz 1 01:30 pues va a ser menos del dos mil doce por ahí entre una excusa así y cuando la Asociación Pro de su máxima que de los caídos que hicimos varias familias llega a través de la voz dudado que se que nos ha llevado a todas y cada familia pues un poco por el mismo camino hasta llegar al al había cosas así me dieron la sentencia firme

Voz 1667 01:52 dónde van a descansar a partir de ahora Manuel y Antonio

Voz 1 01:56 pues no lo tengo previsto bueno lo que ha dicho que tiene el derecho de decidir qué hace con su padre entonces querríamos llevando a Villarroya de la Sierra quedó en donde a él dimitió pues como hay dos nietas todavía te hay dos nietas puse los restos en los entradas lo que quieran con los bueno

Voz 1667 02:21 déjame contarte Purificación que hay un momento

Voz 2 02:23 yo en el que tú abuelo

Voz 1667 02:25 Tanto Manuel como Antonio compartieron un tiempo quizás experiencias con la madre de Luisa Cuco Pérez Luisa Cuco buenas noches

Voz 0420 02:36 hola qué tal buenas noches y noches qué tal cómo estáis

Voz 1667 02:38 es una cosa Kelly cantaría vuestra madre en recuerdo a Manuel y Antonio

Voz 0420 02:45 pues es difícil pero creemos que esta canción que tenemos aquí preparada sería una de las más idóneas para este momento

Voz 1667 02:57 pues adelante

Voz 3 03:01 ahora

Voz 4 03:06 radio eh

Voz 3 03:18 no

Voz 7 03:24 a Cali de vuestra patria después de haber luchado contra Eric no

Voz 6 03:38 a minando

Voz 7 03:40 Pierre mirando hacia la extra de los Erazo

Voz 4 04:01 sí

Voz 6 04:01 sí mandado una

Voz 7 04:07 las caídos en la lucha que estéis vuestra sangre por la

Voz 8 04:13 no volví Berta

Voz 7 04:17 el jurado monos volverá a nuestra España para vengar la afrenta

Voz 9 04:27 hola

Voz 4 04:30 sí

Voz 6 04:39 Fran

Voz 7 04:40 traído Vilas millo del pueblo España que abrir las puertas del Pas no tendrá se veinte nuestro mal que abrir las puertas él tendrá la eterna no es uno más

Voz 10 05:12 a mí

Voz 1667 05:19 Purificación espero que te haya gustado nuestro pequeño homenaje a Manuel y Antonio

Voz 11 05:23 no bueno es una canción que habla de

Voz 1 05:27 pues contemos hacía muy bien

Voz 1667 05:30 oye espero que todo salga bien este lunes se que por fin tengáis ya en vuestra mano toda la familia los restos de de Manoli de Antonio que todo vaya bien de verdad Purificación muchas gracias por acompañarnos

Voz 1 05:41 gracias a vosotros hasta luego

Voz 1667 05:43 hay Cuco Pérez lo que acabas de escuchar forma parte del libro disco al lea le es un trabajo de nuestros invitados que recupera la memoria de la retirada el gran éxodo de refugiados españoles hacia Francia en febrero de mil novecientos treinta y nueve es un relato Luisa de los que formaron parte de ese éxodo entre ellos vuestra madre que vivieron muchísimas penurias no Luisa

Voz 0420 06:04 pues sí a ellos desde que empezó la guerra que fue estaba Mi abuelo en Madrid pasaron unos al Martín de Valdeiglesias donde estuvo de maestro allí pasaron un calvario interior ha al exilio ya desde allí fueron a Barcelona estuve un tiempo dando clases Mi abuelo desde allí en febrero del treinta y nueve pasaron los Pirineos tres años allí en Francia en diferentes campos de concentración

Voz 1667 06:34 claro porque a vuestro abuelo lo lo persiguen por por ser profesor no

Voz 12 06:38 si el abuelo era maestro en iglesias según los informes que hace el el cura El alcalde el el médico etcétera Mi abuelo había sido el fundador de la de la CNT había sido fundador de las Juventudes Socialistas de en su en su colegio se cántabra internacional en fin era una serie de cosas que mi abuelo Si sino se llega a ir pues lo habían fusilado lógicamente entonces salen de allí salieron primero hacia Madrid y luego hacia Cataluña y luego hacia Fraga

Voz 1667 07:14 oye contadme como empieza la idea de este trabajo para para documentar todo esto no Cuco porque este trabajo vuestro el libro disco es es un trabajo también de investigación no que parte de la de eso de la propia experiencia de vuestra madre

Voz 12 07:27 sí mi madre siempre fue muy Katarina muy muy farándula era entonces nos cantaba canciones cuando vamos siempre en casa siempre ha cantado canciones que no sabíamos de dónde venía nosotros no sabíamos cómo se la sabía ella no muy bueno cuando eres pequeño no no te paras mucho a pensar en todas estas cosas me parecen batallitas luego con el tiempo te das cuenta de la de la importancia y te das cuenta de que esas canciones son de una época que no te han contado realmente ningún otro sitio de tu madre de repente hacemos un viaje con ella a Francia a los sitios donde ella decía que había estado los encontramos y a partir de ahí nació una inquietud en desarrollar todo esto no en saber esos Kant esos cantos que Llanos nos cantaba de dónde venían si hay más gente que se lo sabe y ahí contactamos con gente con con antiguos exiliados con antiguos de gente que estuvo también en aquellos campos y tal nos damos cuenta de que son las mismas canciones que cantan ellos agigantado a nuestra madre

Voz 13 08:30 y hay de ahí ese es el germen no que

Voz 1667 08:34 que hay que documentar todo esto no llega a esa conclusión de que hay que documentar todo estoy plasmarlo no de alguna forma para que no se pierda

Voz 12 08:39 así lo hacemos efectivamente lo hacemos en el en este libro disco que hemos sacado le doy bueno hemos contactado con mochila con muchos bajitos que ya tristemente van desapareciendo porque son casi todos octogenarios no lo e incluso hay gente que tiene cien años no y todavía tiene conserva en la memoria estas canciones oye

Voz 1667 09:02 no porque le Luisa pues es la expresión en en francés no que que que mina equivale a nuestro vamos no hay que sí

Voz 0420 09:10 sí era pero era era más bien despectivo no porque los soldados les increpaban así a los refugiados en los campos cuando querían que hiciesen algo rápidamente au que se fuesen del sitio donde estaban Alea le como venga venga vamos vamos los ese día que sí era claro pues era algo que todos identifican rápidamente en cuanto oyen en la le le porque se queda dentro marca claro porque es marca

Voz 1667 09:40 vuestra vuestra familia la familia de vuestra madre y sufre un peregrinaje brutal no varios por varios campos Si en todos ellos como decíamos antes muy maltratados verdad

Voz 12 09:50 si salen cuando salen de de España cruzan la frontera a pie bueno más que a pie arrastras por los Pirineos y cuando pasan la frontera son llevados Ángeles Angeles les trasladan en Ángeles pasan un muy pocos días los justos para vivir la muerte de Machado que se vive en el en el campo no la que no le dejas alguien Mi abuelo conocía a Machado porque eran también a esa agobian hoy y Machado estuvo mucho tiempo aquí hacía aquí tertulias y tal en Segovia

Voz 13 10:21 hay idea allí entre

Voz 12 10:23 en les trasladan abusan se un pueblecito en el centro de Francia de Busan sea el escuché de Le mucho al Chateau de Herat del a las Acevedo de campos donde los los españoles pasaron muchísimo frío muchísima hambre y muchas muchas penurias es lo que estamos viendo ahora no sé si buscáis en el público una reflexión sobre la realidad que estamos viviendo ahora con los refugiados en Europa sí sí la buscamos porque de hecho ri en en el espectáculo que hacemos con todo esto hemos hecho un concierto en el que vamos contando la historia de la familia ibamos intercalando todas estas cosas tienes que hemos recuperado no hay una parte del concierto que reivindicamos los los refugiados de ahora sea todo toda la gente de Siria que está marchando de su país todos toda esta gente que huye de la guerra y que es mal recibida en todos los sitios justamente en Europa

Voz 13 11:22 eh que que debería de tener

Voz 12 11:24 más mano abierta no con estas cosas en en Francia bueno ya ya vimos lo que hicieron en Calais ya hemos visto que sean les han mandado a Turquía para que no molesten en fin a los refugiados siguen ahí aunque estemos no tengamos noticias de ellas aunque parece que no ha olvidado ya del pequeño Elián de todas aquellas imágenes que ponían siguen ocurriendo día a día anoten

Voz 2 11:48 bien el próximo viernes

Voz 1667 11:51 el veintisiete de abril en el Auditorio Centro Cultural Conde Duque de Madrid a las siete y media de la tarde

Voz 13 11:57 pueden poner sea Luis ya

Voz 1667 11:59 Cuco para narrar esta experiencia personal pero a la vez colectiva que ayuda a que no se pierda hay todo cobre cierto sentido no porque tenemos un buen asunto Luisa pendiente en este país con la memoria histórica verdad bueno esto es una pregunta que os lanzo a los dos en realidad propiedades los dos desde el puesto de otra

Voz 0420 12:14 sí yo creo que sí porque ha habido un vacío que se ha quedado ahí yo creo que se lo debemos no les debemos nosotros hemos puesto nuestra parte ya hemos querido hacer este disco con esas canciones que que para ellos era una terapia que les servía de consuelo de pasar un rato que se olvidaban de las cosas narrando las las vicisitudes que pasaban allí

Voz 1667 12:42 eso echándole humor vosotros lo ha destacado no en esa

Voz 0420 12:45 eso sí claro está claro ellos bueno están encantados porque quizá hemos sido de los pocos que esto sólo han tomado un poco después de tantos años

Voz 12 12:56 que que queremos ya lo que les hemos hecho caso luego también es verdad que nosotros contamos la historia que conocemos que es la que nos han encontrado no a nosotros nuestros padres no que que han vivido todo eso pero efectivamente también está en la memoria histórica también está las fosas y las cunetas no sea nosotros no en en el disco no hablamos de esto porque hablamos de la de la gente que se ha fue pero la gente que quedó y la gente que está en las cosas y las cunetas eso no tiene se soy quemen darlo quiero decir que que yo creo que es una injusticia que hay permanezcan gente en las cunetas y que el Gobierno se jacta de no dar un ni una peseta por la Ley de la Memoria Histórica cuando dan dinero

Voz 1667 13:42 bueno otras cosas vergüenza también ese nos comparamos con otros países que sí lo han hecho no

Voz 12 13:46 efectivamente efectivamente en ningún en ningún caso bueno hablando de todo claro en ningún caso hay un un no sé un miramiento un una especie de culto al dictador como hay aquí que después de de de pasar lo que hemos pasado sigue habiendo un un no sé una admiración a a a al dictador en fin a mí me me indigna mucho todo esto manos queremos este sabor de boca así que

Voz 1667 14:17 a pedir que no es otro tema no no sé si si tenéis tiempo existe preparados de su tiempo sí soy claro tiempo hay tiempo hay yo voy a recordar mientras os preparáis voy a recordar a los oyentes que Lewis hay Cuco están el próximo viernes veintisiete de abril en el Auditorio Centro Cultural Conde Duque de Madrid a las siete y media de la tarde para a exponer esta historia de su familia como decía una historia personal pero a la vez colectiva que no rescata la memoria de la retirada el medio millón no o Cuco medio millón de españoles que cruzaron los Pirineos rumbo a a Francia

Voz 13 14:53 ya yendo de del franquismo de la represión franquista así fue así fue realmente hombre no es por defender el modo en que acogieron los franceses a los españoles pero

Voz 12 15:09 de medio millón de personas es mucha mucha gente no entonces los franceses se desbordaron desde luego pero fueron muy mal recibidos la verdad es que les trataron muy mal lo hecho muy cuco mucho

Voz 1667 15:20 muchas gracias por acercarnos a Radio por presentarnos este Alea le la memoria de estos refugiados porque todos nosotros es el vosotros

Voz 12 15:27 por dejarnos contar esta historia les dejamos con ellos

Voz 14 15:31 y ya se sabe

Voz 1490 15:40 los tristes refugiados que España llega después de tanto anda hemos pasado la frontera a pie por Carretero con nuestro a Juan mantas Makoun y maletas tres latas de conserva el y dos partidos al después de tanto luchar contra del paso surge hablar para no poner

Voz 15 16:18 ah si pensaba

Voz 1490 16:21 eh hace tres años

Voz 16 16:24 España ente eh

Voz 1490 16:28 era una donación obra la Comey no digamos

Voz 7 16:38 a ella trabajó trabajo eh

Voz 1490 16:43 había muchas Ci versiones para alegrar los corazones mujeres Sagrario García sin Tévez nos tratan como pena diez sale nos tratan como apenas unos días de sol