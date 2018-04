"Salí del banquillo justo para ganar o cagarla para siempre"

Voz 1 00:00 mañana empieza el penúltimo acto para el asalto de la Champions el Real Madrid el Bayern Liverpool lo la Roma pueden ganar ya la competición desde hoy muchos van a hablar lo lógico del Real Madrid es un clásico europeo que reúne entre ambos dieciséis Copas de Europa pero sin embargo Luis nosotros vamos a poner el foco justo en la otra semifinal Liverpool Roma que tiene un antecedente la inolvidable final de mil novecientos ochenta y cuatro

Voz 2 00:26 como copera Falcao Limited su cara a cara

Voz 3 00:30 en el año mil novecientos ochenta y cuatro yo tenía

Voz 1 00:35 dos años recuadra perfectamente éramos muy muy jóvenes ponen unos minutos vamos a conocer la historia de una de las grandes grandes finales de todos los tiempos la primera vez que llegaran a los penaltis no existían entonces

Voz 0740 00:53 duda a hablar de un Roma Liverpool como el que mañana va a haber un Liverpool Roma nos lleva directamente al año ochenta y cuatro la final de la Copa de Europa celebrada en el Olímpico de Roma que con el tiempo se convirtió en lo que fue la primera final de la Copa de Europa en decidirse desde el punto de penalti con un montón de historias desde dentro

Voz 1 01:11 que la convierten en en apasionantes en unos minutos en la acatamos

Voz 1 01:26 estamos en el año mil novecientos ochenta y cuatro se yo tengo once años este corte aquí yo estaba haciendo un trabajo de pre tecnología que en sí mismo decía infantil que da un amplio era muy amplia lo que incluían tecnología era muy amplio porque hasta la tecnología hubo muchas cosas que hacer bueno yo tenía once años y tú Tom estaba estoy viviendo en Inglaterra incluso vivían de fútbol así con el fiebre en el cuerpo Luis casa once años

Voz 0740 01:57 en Salamanca viviendas sí sí año Milos

Voz 1 02:00 el piensen ustedes dónde estaban en el año mil novecientos ochenta y cuatro llega por fin la gran final de la de lo que entonces me Champions será la Liga de Europa

Voz 0740 02:08 hay solamente las jugaba jugaban los que habían ganado la Liga el año anterior osea recuerda hay que recordarle a el mérito que tenía llegar a esa a esa final sólo si ganaba la Liga o la Champions la seño la Roma de ese año es una Roma potente que se encuentra con una competición que va a jugarse la final en el en el Olímpico de Roma tiene la estructura de dos jugadores que han ganado el Mundial de España en el ochenta y dos la magia brasileña de Cerezo es un equipo que está absolutamente llamado a a intentar levantar esa copa en su casa ese año el Liverpool estamos hablando de uno de los Liverpool más potentes de de la de la historia liderado por el gran gran centro en del centro del campo con Ian Ras siguen los míticos como Kenny Dalglish ha ganado dos tres Copas de Europa en los años setenta y ocho setenta y nueve ochenta y uno es un gran dominador de del fútbol del fútbol europeo y por supuesto inglés

Voz 1 03:02 vale pues vamos a al partido esto es lo que ocurría primer gol

Voz 2 03:07 es tan Carey viernes carica por eh

Voz 3 03:15 el líder

Voz 4 03:16 correcto en el minuto trece sea adelanta el Liverpool con gol de Phil Neville

Voz 0740 03:22 el partido extenso el partido es muy muy muy tenso es bonito no deja de ser un partido que dentro de para lo que es una final estuvo bien sobre toda la primera parte se adelante como decíamos el Liverpool con Phil mil minuto trece

Voz 1 03:32 empata a la Roma un poquito antes del descanso

Voz 2 03:37 extra

Voz 3 03:43 antes del descanso

Voz 1 03:45 un resultado que se mantiene hasta el final y es la primera vez en la historia que la final se decide Se va a decidir

Voz 0740 03:52 si estamos hablando de cuando vemos una tanda de penaltis y lo que supone lo que significa lo que lleva de tensión de miedo imaginarnos cuando es la primera vez cuando no normal nada yo nunca esa sensación de ir hacia el punto de penalti de una reunión con el entrenador en la que serán los nombres pero antes de esa de esa tanda de penaltis cero tenemos que retroceder un poquitín

Voz 1 04:12 desde los penaltis un hecho interesante Liverpool sustituya a su gran estrella correcto a Kenny Dalglish por un joven delantero vamos a escuchar justo ese momento

Voz 5 04:21 usted ve Clint es caminó a la SGAE no Michael Robinson is going on

Voz 1546 04:29 Michael Owen suministró todavía bueno es que seguramente nuestro oyentes nos dan cuenta de que estamos viendo imágenes y no se estudio o entre dos estoy poniendo nervioso se coma acaba pero muy estoy poniéndome

Voz 1 04:45 que sales antes de justo antes de los penaltis

Voz 1546 04:48 esto para bien ganarlo para la empresa o cargarlo para siempre iba a ser algo algo algo terrible debo de reconocer que cuando llega a Aristide de Nantes yo nunca ha estado tan nervioso o mejor dicho acabado en mi vida desde entonces nunca me pasaba algo está muy grave tanto pedirle poquito a pensar en ese proceso de elegirlo penalti si es un proceso que dura una eternidad pensando Mis padres viéndolo en casa pensando que el Baquedano a nuestro hijo habíamos detectado donde instaba nuestras mujeres sino en en en el fondo todos abrazados pensando yo estaba pensando en este adosado en Mongolia que comprar cuando

Voz 1 05:34 te tengas que se sí sí sí sí

Voz 6 05:36 a alguien que diga que realmente la apetece

Voz 1546 05:39 ese momento no había

Voz 1 05:42 esta es la primera vez en la historia que una final pide a los penaltis Michael recuerdas lo que te dijo el entrenador

Voz 1546 05:49 sí me acuerdo que cuando vino a vernos a el capitán de los que Nantes él decía pues yo no quería uno a ese fue felicitado por haber ido éramos como leones gladiadores tiran son leones se instale en un Europeo habíamos empatado fuera de casa no está mal suerte hizo un Viking bateado opinar si fue

Voz 7 06:20 los liga la tanda de penaltis

Voz 1 06:23 a ti te escogen para lanzar el quinto lanzamiento sexto

Voz 1546 06:27 se extra si después de después de todo el proceso nadie quiere al Open antes cogimos un chaval en consciente de Zidane los remeros Meco que fija de qué te ríes sólo si fuera el primero que no tuvieran tiempo para para ponerse nervioso del todo y luego suníes el capitán Tiki batiera I feel Nil quién marcó en el partido era no es el lanzador de penaltis habitual el tiraba a otro pero Torra tu opinión tal hablan de que un gran lateral izquierdo algo medio torpe no obstante no era el más idóneo para adquiera un penalti vaya cuando echamos piense en los entrenamientos a veces cogemos el míster y él decía yo quiero tiraron plenamente el el el pues el capitán no quisiera que esto va en serio y tal no obstante el tirón ciento vamos al primo

Voz 1 07:21 lo de los penaltis

Voz 8 07:24 sólo hemos hecho nada

Voz 1546 07:31 sí y curiosamente los de más de alguna forma pensamos pues cuando lo fallamos nosotros tendremos otro compañero nos vamos el único en que no falla el velo opinan de sus comentarios claro no te preocupes sólo falla el que lo lanza vale la Roma tira supera

Voz 1 07:49 tres

Voz 2 07:54 antes pues roba entre todos

Voz 0740 07:57 hay una teoría efectivamente que es que el primer te penalti de la Roma no le iba a lanzar Agostino di Bartolomeo I lo iba a lanzar Francesco echan y le ha pedido al entrenador por favor si me tengo que traer un penalti que sea el primero lo dice racial al entrenador Gracián iba a disputar el primer penalti cuando ese momento llega Dívar todo muy por detrás el capitán de la Roma dice el míster que no que tú lo tienes que lo tiro yo dice yo quedaba en el entrenador en que lo tiro yo no no es muy supersticioso y lo tiro yo lo tira de Bartolomeo I como hemos oído uno uno

Voz 1 08:25 cero uno le toca el turno a él

Voz 9 08:28 no conozco nada más que Chani

Voz 1 08:33 el tono de la Roma Conte

Voz 9 08:36 con fines falla uno aún

Voz 1546 08:42 qué nerviosa estoy poniendo nervioso estaba pensando es que aunque necesitaba un delantero para yo pensando espero que no llega que Elio cuando falle Bruno Conti yo pensaba igual me toca igual me toca no estoy pensando positivamente que a lo mejor o no pero igual mitos que en ese momento bueno tira o dos penaltis

Voz 1 09:06 sí por el momento el resultados de una tira el Liverpool llega

Voz 9 09:12 según ese están hecho

Voz 1 09:16 Paca y ahora es un proyecto y perdón para la Roma

Voz 9 09:21 es esto

Voz 1 09:28 estamos dos a dos nervios e imaginar cómo era estar ahí y entonces Michael Caribe Caribe hombre yo soy un tipo sensible

Voz 1546 09:39 yo no está hecho para esto pensando que lleva dieciséis años como profesional Jimmy Carter va a esta resumido por haber fallado el penalti decisivo para verlo

Voz 1 09:49 bueno dos expira el Liverpool de nuevo

Voz 9 09:52 llegaron Teodora teniendo dónde debo Pou Roy Chacho Tú eres a dos

Voz 1 10:02 yo no llegan tanto de la Roma Gracián y recuerden que iba a terminar el primer penalti que no lo hizo porque su compañero dijo que él pues es el turno de Gracián

Voz 4 10:16 falla es el maravilloso del del baile no de Ovelar

Voz 1546 10:21 sí en lo que pasa por mi mente entonces no es que podemos copió Europa es que igual no me toca tirar un penalti

Voz 1 10:29 que era más importante la que he entonces

Voz 1546 10:31 yo estaba abrazado con no eso central Alan Hansen con abrazando le di no nos va a tocar no nos va a tocar y me dice oye mira mi apodo de Cate el gasto que alguien intente mide quién iba iba Alan Kennedy el torpe

Voz 1 10:50 Kennedy el toro lanza el quinto penalti recuerden estamos estresados si el Liverpool marca este penalti el Liverpool gana la final

Voz 0740 11:01 qué recordar que Kennedy nunca quiso tirar ese penalti la leyenda de Kennedy es que él se acercó al entrenador cuando le preguntó cómo estás Kennedy interpretó que le decía cómo estás físicamente y en esa pregunta implícita cómo estás para tirar un penalti Él dijo que bien y rápidamente no implicaba

Voz 1 11:20 en el siguiente penalti Michael se decide no sobre la final de la Copa si el Liverpool lo metes campeón pero si falla vas a tener que lanzar tu siguiente

Voz 1546 11:28 igual no llego al punto de penalti exigen que midiera algo

Voz 1 11:33 bueno de quiere saber qué ocurre tan vamos con el quinto penalti lanza Kennedy

Voz 10 11:42 Champion

Voz 6 11:45 que tienes que lanzó el pensamiento era el alivio la felicidad del libio y de paso que anoche copió Europa

Voz 0740 11:57 que el cuenta cuentos cuenta lo que te digo

Voz 11 12:00 lo que les voy cuando cuanto más abrazarle

Voz 1546 12:03 sí cuando saltamos y encima suyo de lo cinco en el tobillo claro porque el portero adivinó la pensamientos de Aran quede sabía perfectamente dónde aunque nadie iba lanzarlo Tancredi hacia ti base palo pero a la Navidad con el tobillo fue pro Topal entonces él realmente paralelos uno contra la Real Madrid en el año ochenta y uno que lo pega fuerte con la pierna izquierda toquen no exterior del tobillo va en la puerta en Roma que Ana con el interior del tobillo izquierdo y para amputarle la pierna vitrinas de Álvaro

Voz 1 12:44 en el tobillo de ver se mete

Voz 1546 12:46 eso es lo que dijo a él él dice que saltamos encima estaba riéndose quedaría con el tobillo era tremendo en la dan es uno de los momentos cuando vuelves a recordar hicimos una Welt olímpica ante nadie es la primera final cuando el presidente de UEFA no entregan la copa al capitán sino del capitán suníes lo agarró del presidente para enseñarlo a los romanos antes que si van porque claro alternancia se sepa el estadio no había afición del dedo pulpo que Macri H prohibió que viajase manchada entonces el la hicimos implica a culos cemento

Voz 1 13:29 no se pero uno

Voz 1546 13:31 podía pues cumplir el sueño

Voz 1 13:33 de un niño en el año mil ochocientos ochenta y cuatro realmente Mc Kellen es el fin de una época en el ochenta y cinco recordemos la tragedia de Heysel año el fútbol cambió y se convirtió en otra cosa distinta que es la que conocemos hoy no sabemos si mejor peor pero ciertamente distinta el año ochenta y cuatro fue el último de la ingenuidad de deporte basado en tipos con pantalón corto que corrían detrás de un balón tratando como fuera con bigote por cierto tardó como fuera de que entrará cualquier mito era posible se acabó la ingenuidad de foto en el ochenta y cuatro sí

Voz 1546 14:03 han era más genuino a era más genuino yo déjame decirte en el Consejo en el quiso era un fan del era brillante compartieron vestuario come sus grandes hemos facilmente con permiso del mejor equipo del mundo entonces a mí no ha yo me quedo volviendo en las semifinal en nuestro piloto del avión no he dicho que el otro semifinal había que Roma Concept Dundee United todo el avión dice sí sí yo te digo esto es bueno que si macro imagínate tú primer poco a muchos de ellos Vega muestra endereza va a hacer historia nadie ha ganado fuera de casa nadie podemos ganar la Copa Europa en Roma contra Roma y si no ganamos inicia Cronomap ganar estamos lo mejor novia pasa por la mente de nadie y menos el nuevo yo que a lo mejor no carné de máximos no

Voz 1 15:02 que nervios hemos pasado pero durante el Liverpool mañana se es una versión muy distinta de aquel fútbol con otros jugadores mañana de nuevo el Liverpool armas enfrentan pero no será nunca igual que en el año mil novecientos sesenta y cuatro Michael verdadero placer claro

Voz 1546 15:18 las por invitarme mutismo gusto que nervios al uso

Voz 1 15:20 no son el deporte es hermoso muchísimas gracias gracias